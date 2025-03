Rationalisierung der Produktion durch Auftragsfertigung

Einige der größten, leistungsstärksten und bekanntesten produzierenden Geschäfte weltweit verwalten nicht ihre gesamte Produktion intern.

Ein durchschnittliches Auto besteht aus Tausenden von Teilen. Ein durchschnittlicher Automobilhersteller hat etwa 18.000 Zulieferer entlang der gesamten Wertkette, findet McKinsey . Für die Luft- und Raumfahrt liegt diese Zahl bei 12.000 und für die Technologie bei 7000.

Aus einer Vielzahl von Gründen wenden sich die Hersteller an kleinere oder spezialisierte Zulieferer, um die von ihnen benötigten Teile zu produzieren - ein Verfahren, das allgemein als industrielle Auftragsfertigung bekannt ist.

In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, was das ist und wie Sie es in Ihrem Unternehmen rationalisieren können.

Was ist Auftragsfertigung?

Unter Auftragsfertigung versteht man die Auslagerung der Produktion von Waren an einen Fremdhersteller

Bei dieser Vereinbarung konzentrieren Sie sich in der Regel auf Forschung, Kundenkenntnis, Design und Marketing, während die eigentliche Herstellung des Produkts an einen Anbieter ausgelagert wird. Wenn Sie schon einmal "Designed in California. Assembled in China." auf einem Ihrer technischen Produkte gesehen haben, wissen Sie, was das bedeutet.

Rolle der Vertragshersteller

Die Hauptrolle eines Auftragsfertigers besteht darin, Waren gemäß den Spezifikationen des Auftrags zu produzieren. Dabei kann es sich um das gesamte Produkt oder nur um einen Teil davon handeln. In der Praxis umfassen die Dienstleistungen eines Auftragsfertigers jedoch mehr.

Spezialisierte Dienstleistungen: Auftragsfertiger unterstützen den gesamten Fertigungsprozess mit spezialisierten Dienstleistungen, z. B. Beschaffung von Rohstoffen, Schulung von Fließbandmitarbeitern, Verpackung usw.

Qualitätsstandards: Sie gewährleisten die Einhaltung von SLA, Industriestandards und gesetzlichen Vorschriften.

Skalierbarkeit: Auftragsfertiger verfügen häufig über zusätzliche Kapazitäten für die Produktion und können diese ohne große Investitionen in Zeit oder Ausrüstung erweitern.

Verteilung: Einige Auftragsfertiger übernehmen auch die Verteilung der Produkte direkt von ihren Lagern aus. Wenn Sie zum Beispiel ein in den USA ansässiges Unternehmen sind, das weltweit verkauft, können Sie mit Ihrem ausländischen Hersteller vereinbaren, dass er direkt in andere Märkte liefert.

Bedeutet das, dass Vertragshersteller immer die gesamte Produktion zu erledigen haben? Nein, das tun sie nicht. Es gibt verschiedene Arten der Auftragsfertigung, die wir im Folgenden näher erläutern.

Arten der Auftragsfertigung

Es gibt verschiedene arten von Verträgen in der verarbeitenden Industrie, und sie bestimmen, wie die Beziehung funktioniert.

Auf der einen Seite lässt ein Bleistifthersteller vielleicht nur die Holzteile von einem externen Zulieferer herstellen und kümmert sich selbst um die Graphitmine und die Montage. Auf der anderen Seite wird Ihr Laptop vielleicht komplett von einem Zulieferer fertiggestellt und montiert. Und dazwischen gibt es eine Menge.

1. End-to-End-Fertigung

Wie der Name schon sagt, umfasst die End-to-End-Fertigung die Übernahme des gesamten Produktionsprozesses durch den Auftragshersteller, von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Auslieferung der fertigen Produkte.

In der Regel erstellt das auftraggebende Unternehmen das Produktdesign und gibt klare Spezifikationen vor. Der Auftragsfertiger kümmert sich um alles andere, einschließlich Materialbeschaffung, Produktion, Qualitätskontrolle, Verpackung und Logistik.

Die pharmazeutische Industrie bevorzugt dieses Modell aufgrund von Compliance- und Qualitätsanforderungen.

Ein Beispiel: Ein Pharmaunternehmen kann die Produktion eines neuen Medikaments an einen Vertragshersteller auslagern, der den gesamten Prozess von der Synthese bis zur Verpackung überwacht.

2. Herstellung unter privater Beschreibung

Private Labeling bedeutet, dass eine Marke ihren Namen auf Produkte einer anderen Marke klebt. Das ist allerdings nicht so zwielichtig, wie es klingt. In der Regel handelt es sich bei einem privaten Markenhersteller um ein kleines Geschäft, das sich auf die Herstellung bestimmter Produkte spezialisiert hat.

Ein größerer Hersteller wählt aus einem Katalog der bestehenden Produkte des privaten Markenherstellers aus und zahlt viel Geld, um das Endprodukt unter seinem eigenen Markennamen zu sehen.

Diese Art der Auftragsfertigung ist bei schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) sowie bei Lebensmitteln und Getränken üblich.

Zum Beispiel verkaufen viele Supermarktketten unter ihrem eigenen Namen von Drittanbietern hergestellte Produkte mit privaten Beschreibungen.

3. Herstellung von Bauteilen

Hier stellt ein Anbieter bestimmte Teile oder Komponenten her, die in einem größeren Produkt verwendet werden. Dies ist in der Elektronik-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie üblich, wo komplexe Produkte aus zahlreichen Komponenten bestehen, die von verschiedenen Zulieferern bezogen werden.

Bei der Komponentenfertigung hat das auftraggebende Unternehmen in der Regel Lieferanten für verschiedene Teile, oft mehrere für jede Komponente. In einigen Fällen werden all diese Komponenten selbst zusammengestellt und zusammengebaut. In einigen Fällen wird dieser Teil des Prozesses auch an einen anderen Auftragnehmer weitergegeben, was als ausgelagerte Montage bezeichnet wird. ..

4. Ausgelagerte Montage

Bei der ausgelagerten Montage baut der Vertragshersteller in Ihrem Auftrag Komponenten zu einem fertigen Produkt zusammen. Sie können die Teile liefern oder sich auf den Hersteller verlassen, um sie zu beschaffen.

Dies ist in Branchen wie Elektronik und Konsumgüter üblich.

So lagern beispielsweise Technologieunternehmen die Montage von Smartphones oder anderen Geräten häufig an Vertragshersteller aus, die über die erforderliche Ausrüstung und das nötige Know-how verfügen.

5. Vergabe von Unteraufträgen

Bei der Vergabe von Unteraufträgen lagert ein Hersteller einen Teil des Produktionsprozesses an einen anderen Hersteller aus. Dies ist häufig in großen Industriezweigen wie dem Baugewerbe und der Luft- und Raumfahrt zu beobachten, wo mehrere Unterauftragnehmer für verschiedene Komponenten eines größeren Projekts verantwortlich sind.

Ein Beispiel: Ein Luft- und Raumfahrtunternehmen könnte die Produktion von Triebwerkskomponenten an einen spezialisierten Hersteller weitergeben, während es sich auf die gesamte Flugzeugmontage konzentriert.

Beispiele für Auftragsfertigung

Jeder Industriezweig setzt für verschiedene Teile seines Prozesses externe Auftragnehmer ein. Dies gilt insbesondere für die Fertigung, da selbst das einfachste Produkt aus zahllosen Teilen besteht.

Nehmen wir als Beispiel einen Muffin. Um Muffins herzustellen und sie in einem Supermarkt zu verkaufen, muss man das tun:

Mehl, Zucker, Backpulver, Butter, Milch usw. beschaffen.

Eine Küche mit einem ausreichend großen Backofen besitzen oder mieten

Personal für die Zubereitung des Teigs und das Backen anstellen

Die Montage mit Zuckerguss, Schokoladenstückchen usw. übernehmen

Verpacken Sie die Cupcakes in Einzelstücke, halbe Dutzend oder Dutzend, die für den Verkauf im Supermarkt geeignet sind

Organisation der Logistik und des Transports mit der notwendigen Kühlung

Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Wir gehen hier davon aus, dass Sie Ihre Butter und Milch im Supermarkt kaufen. Wenn Ihr Betrieb groß genug ist, lassen Sie vielleicht Mehl, Zucker oder Butter benutzerdefiniert von einem Vertragshersteller herstellen.

Auf diese Weise können Sie die Beschaffung, die Verarbeitung oder einen Teil der Produktion selbst auslagern. So erledigen es einige der größten Unternehmen der Welt.

Starbucks' Kaffeebohnen: Starbucks kauft 3% des weltweiten Kaffeeangebots aus auftragsfertiger in über 30 Ländern in Lateinamerika, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum, von denen viele den Kaffee nach ihren Vorgaben anbauen. Anschließend werden die Kaffeebohnen in verschiedenen Bereichen geröstet, verpackt, gelagert und transportiert - alles über Zulieferer - bevor sie in ein Geschäft in Ihrer Nähe gelangen.

Magna Steyr und Automobilbau: Österreichisches Unternehmen Magna Steyr ist das weltgrößte Auftragsfertigungsunternehmen in der Automobilbranche. Neben der Herstellung erfolgreicher Modelle für BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen und andere, unterstützt Magna die Marken auch bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge.

Seed Beauty und Kylie Cosmetics: Forbes berichtet dass Kylie Cosmetics seine Herstellung und Verpackung an Seed Beauty auslagert, einen Hersteller privater Beschreibungen in der Nähe von Oxnard, Kalifornien In dieser Branche ist das ziemlich üblich. Estee Lauder, das Unternehmen, zu dem Kosmetikmarken wie Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty usw. gehören, lagert ebenfalls regelmäßig aus.

Originalgerätehersteller (OEMs): Wenn ein Produkt das Produkt eines anderen Unternehmens verwendet (nicht nur eine Komponente, sondern eine ganze Baugruppe), spricht man von einem OEM. Zum Beispiel kann der Lautsprecher in einem Laptop von einem OEM hergestellt werden.

pyramide der Versorgungskette (Quelle: Wikimedia Commons )_

Die oben genannten Beispiele sind nur ein Querschnitt durch die bekanntesten Beispiele der Auftragsfertigung in der Welt. Nahezu jeder Hersteller, unabhängig von Branche, Größe des Geschäfts, Produktionsverfahren usw. arbeitet mit Auftragnehmern. Und warum? Weil die Vorteile die Risiken bei weitem überwiegen.

Vorteile der Auftragsfertigung

Als Hersteller eines Produkts wollen Sie die Sichtbarkeit und Kontrolle abschließen. Andernfalls sind Sie möglicherweise mit Kosten-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Doch selbst die wertvollsten Unternehmen der Welt nutzen die Auftragsfertigung, oft im Ausland. Hier ist der Grund dafür.

Kosteneinsparungen

Die Auftragsfertigung ist billiger, weil Sie keine Produktionsanlagen bauen und warten, keine Ausrüstung kaufen und keine Arbeitskosten aufbringen müssen. Lohnfertiger verfügen bereits über diese Ressourcen, so dass Sie Waren zu niedrigeren Kosten herstellen können.

Zugang zu Fachwissen und Technologie

Auftragsfertiger sind eng spezialisiert. Viele von ihnen beschränken sich auf Nischenprodukte wie Mandelkuchen oder iPhone-Bildschirme. Selbst diejenigen, die mehr als ein Produkt zu erledigen haben, bleiben innerhalb ihres Fachgebiets.

Das bedeutet, dass sie Zugang zu den neuesten Technologien und Produktionstechniken haben, die für Sie möglicherweise unerschwinglich sind, um sich darauf einzustellen.

Skalierbarkeit

Die Auftragsfertigung bietet Ihnen die Flexibilität, die Produktion nachfrageorientiert zu skalieren. Sie können das Produktionsvolumen erhöhen oder verringern, ohne in zusätzliche Infrastruktur zu investieren.

Dies ist besonders nützlich für Branchen mit schwankender Nachfrage, wie Weihnachtsbäume oder Feuerwerkskörper. Ein Auftragsfertiger kann seine Fertigungsstraße umorganisieren, um die Produktion im Laufe des Jahres zu erhöhen oder zu verringern.

Risikominderung

Die oben erwähnten Risiken bestehen zwar in gewissem Umfang weiter, doch ist die Auftragsfertigung inzwischen so weit ausgereift, dass sie wirksam gemindert werden kann. Durch die klare Formulierung von Spezifikationen und die Unterzeichnung von wasserdichten Verträgen können Sie die Risiken im Zusammenhang mit der Produktion, der Qualitätskontrolle, dem Ausfall von Anlagen, der Einhaltung von Vorschriften usw. mindern.

Auf diese Weise übernimmt der Auftragshersteller die Verantwortung dafür, dass die Produkte die geforderten Normen und Vorschriften erfüllen. Darüber hinaus sind Sie weniger anfällig für potenzielle Produktionsunterbrechungen, da der Auftragsfertiger dank seines Fachwissens und seiner Infrastruktur in der Lage ist, diese Risiken zu bewältigen.

Free to focus

Die Auslagerung der Produktion ermöglicht es Ihnen, sich auf Kernkompetenzen wie Forschung, Design, Produktentwicklung, Marketing usw. zu konzentrieren. Die Auftragsfertigung setzt wertvolle Ressourcen frei und ermöglicht es Ihnen, auf wettbewerbsintensiven Märkten strategischer zu agieren.

Wenn sich das für Sie wie ein gutes Geschäft anhört, erfahren Sie hier, wie Sie die Auftragsfertigung effektiv einsetzen können.

Strategien zur Rationalisierung der Produktion durch Auftragsfertigung

Ob Sie nun Törtchen oder Sportwagen herstellen, die Fertigung besteht aus mehreren beweglichen Teilen.

Das bedeutet, dass diese Teile von hoher Qualität sein und gut mit den anderen Teilen des Systems zusammenarbeiten müssen.

Es reicht zum Beispiel nicht aus, wenn Sie das beste Bremspedal der Welt haben. Es muss auch in Ihr Auto passen und mit der Elektrik Ihres Fahrzeugs zusammenarbeiten.

Um das zu gewährleisten und Ihre Produktion mit Hilfe der Auftragsfertigung zu rationalisieren, brauchen Sie die richtigen Prozesse und Tools. Schauen wir uns an, wie Sie das mit Hilfe eines umfassenden Projektmanagement tools wie ClickUp .

1. Die Auswahl des richtigen Partners

Die moderne Fertigung ist sehr anspruchsvoll. Um dies effektiv zu erledigen, brauchen Sie den richtigen Lieferanten. Setzen Sie daher Prioritäten bei der Auswahl von Lieferanten. Verwenden Sie eine vertragsmanagement-Software wenn Sie zu viele Anforderungen auf einmal bearbeiten.

Anfrage für ein Angebot (RFP): Wenn Sie sich entschieden haben, was Sie herstellen lassen wollen, erstellen Sie eine detaillierte RFP. Legen Sie Ihre Erwartungen an den Lieferanten klar dar. ClickUp Dokumente ist eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erledigen. Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Anforderungen zu schreiben, Elemente zu markieren, Bilder/Prozesse hinzuzufügen und Ihr RFP auf sichere Weise für alle freizugeben.

rFPs, SLAs, Diskussionen und mehr auf ClickUp Docs_

Bewertung: Sobald Sie Angebote von verschiedenen Anbietern erhalten haben, bewerten Sie diese auf der Grundlage ihres Fachwissens, ihrer Branchenerfahrung und ihrer Fähigkeit, die Produktionsanforderungen zu erfüllen. In dieser Phase sollten Sie 3-5 Anbieter in die engere Wahl ziehen.

Schätzung: Fassen Sie die Angebote, die Sie von verschiedenen Anbietern erhalten haben, zum Vergleich zusammen. Um dies zu vereinfachen, können Sie Folgendes verwenden vorlagen für Kostenvoranschläge von Auftragnehmern damit jedes Angebot den gleichen Maßstab hat.

Verhandlung: Bringen Sie Ihren bevorzugten Anbieter an die Tabelle und besprechen Sie seine Lieferfähigkeit, Nachverfolgung, Referenzen, Verpflichtungen, Preise usw.

2. Optimieren Sie die Kommunikation

Bei der Arbeit mit Auftragsherstellern wird Ihr Erfolg durch eine klare, offene und effektive Kommunikation bestimmt. Das könnte sein:

Grundlegend : Verträge, SLAs, Anforderungen und Spezifikationen

: Verträge, SLAs, Anforderungen und Spezifikationen Aktuelle Informationen : Regelmäßige Meetings über den Stand des Produktionsprozesses und eventuelle Verzögerungen/Probleme

: Regelmäßige Meetings über den Stand des Produktionsprozesses und eventuelle Verzögerungen/Probleme Krise : Unerwartete Ereignisse, wie Brände/Überschwemmungen oder einfache Verzögerungen und Probleme mit der Qualität

: Unerwartete Ereignisse, wie Brände/Überschwemmungen oder einfache Verzögerungen und Probleme mit der Qualität Überprüfungen: Regelmäßige Besprechungen über Leistung, künftige Pläne usw.

Während für einige dieser Aufgaben persönliche oder Online-Meetings erforderlich sind, können die meisten anderen mit einem robusten Collaboration-Tool verwaltet werden. ClickUp's neuestes Feature, ClickUp Chat soll genau das sein.

für mühelose Kommunikation, angetrieben von nützlicher KI

ClickUp Chat verbindet Projektmanagement mit Kommunikation und ermöglicht es Ihnen, Nachrichten freizugeben, Aufgaben/Dokumente zu verknüpfen, längere Beiträge zu veröffentlichen, Chats zu organisieren, Info-Ordner zu erstellen und so weiter.

Das ist aber noch nicht alles. Sie können jede Chat-Nachricht in eine Aufgabe umwandeln und sich im Handumdrehen an die Arbeit machen! Sie können ClickUp Brain bitten, Nachrichten zusammenzufassen und Ihnen einen Bericht zu erstellen. Und Sie können mit einem Klick Anrufe mit Integrationen direkt in ClickUp!

3. Verbessern Sie die Qualitätskontrolle

Um Ihre Auftragsfertigung zu rationalisieren, benötigen Sie eine solide Qualitätskontrolle. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie dies erledigen können.

Erwartungen festlegen: Definieren Sie in Ihrem Vertrag klar und deutlich, was Sie unter Qualität verstehen. Gehen Sie dabei genau und gründlich vor. Wenn möglich, erstellen Sie einen Prototyp des Produkts und führen Sie ihn dem Auftragnehmer vor.

Wenn Sie unsicher sind, sehen Sie sich einige vertragsvorlagen um Anregungen für die Einstellung von Erwartungen zu erhalten.

Zusammenarbeiten: Unterschreiben Sie nicht und vergessen Sie nicht. Arbeiten Sie bei jedem Schritt mit Ihrem Vertragshersteller zusammen, um sicherzustellen, dass er für den Erfolg gerüstet ist.

Überwachen und Nachverfolgen: Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass alles nach Plan läuft, sollten Sie Ihre Auftragsfertigungsprozesse genau überwachen. Verfolgen Sie, in welcher Phase sich die einzelnen Prozesse befinden, wann die Lieferung erwartet wird, welche Kontrollen erledigt werden müssen, wer für den Output verantwortlich ist usw.

ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung der Produktion

Um dies effizient und wiederholbar zu machen, verwenden Sie einen Rahmen. Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung der Produktion ist ein guter Startpunkt. Diese Vorlage für die Mittelstufe hilft Ihnen, von der Vorproduktion bis zur Auslieferung produktiv zu sein.

Wenn Sie den Auftragnehmer nach Zeit und Material (T&M) bezahlen, wie z. B. im Baugewerbe, richten Sie eine software zur Zeiterfassung im Baugewerbe zur Rationalisierung der Berichterstellung.

Inspektieren: Schauen Sie ab und zu vorbei, um zu sehen, wie alles läuft. Dabei geht es nicht nur um das Endergebnis, sondern auch um die Rohstoffe und die Arbeitsabläufe. Nehmen Sie etwas mit wie ClickUp's Checkliste für die Qualitätskontrolle Vorlage als Leitfaden für Ihre Inspektion.

Audit: Führen Sie regelmäßig Audits durch. Gehen Sie jeden Schritt des Prozesses im Detail durch. Fordern Sie Finanzunterlagen an und sehen Sie diese ebenfalls durch.

4. Nutzen Sie die Technologie

Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, alles selbst manuell zu erledigen. Integrieren und automatisieren Sie, was Sie können.

Integrieren: Nutzt Ihr Auftragsfertiger ein anderes ERP-System? Integrieren Sie es mit ClickUp. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen für Ihre speziellen Workflows oder Tools mit ClickUp's öffentliche API .

Verwalten: Konsolidieren Sie Ihre Verträge und richten Sie Einstellungen/Benachrichtigungen für die Verträge ein, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Versuchen Sie ClickUp's Vorlage für Vertragsmanagement um ein robustes Repository für alle Ihre Verträge zu erstellen - gespeichert, verwaltet und nachverfolgt an einem Ort.

Berichte: Erstellen Sie KPI-gesteuerte Berichterstellung in Echtzeit mit ClickUp Dashboards . Passen Sie die Widgets an Ihre Bedürfnisse an. Senden Sie dann automatisch Benachrichtigungen an alle relevanten Stakeholder mit einem Link zu dem von ihnen benötigten Dashboard.

Client-Portale auf ClickUp Dashboards zur einfachen Nachverfolgung von Projekten

Automatisierung: Für sich wiederholende Aufgaben und Auslöser-basierte Aktivitäten, versuchen Sie ClickUp Automatisierungen . Wenn Sie z. B. den Qualitätsprüfer informieren müssen, wenn eine Phase der Produktion abgeschlossen ist, richten Sie eine Automatisierung ein, die die Aufgabe dem richtigen Benutzer zuweist, sobald sich der Status ändert. Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungs-Workflows, um lästige Arbeit zu vermeiden.

eliminieren Sie manuelle Aufgaben mit ClickUp Automations_

Mit dem Fundament dieser Strategien sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Auftragsfertigung in Gang zu bringen. Sie sind noch unsicher? Wir halten Ihnen den Rücken frei.

Best Practices für eine erfolgreiche Auftragsfertigung

Die oben genannten Strategien bieten eine solide Grundlage. Trotz ihrer Stärke sind sie aber nur ein Anfang. In jeder Phase Ihrer Auftragsfertigung können verschiedene Dinge schief gehen. Hier sind einige der Best Practices, die Unternehmen befolgen, um spätere Fallstricke zu vermeiden.

🎯 Engpässe erkennen

Die meisten Auftragsfertiger haben Engpässe in ihrem Prozess. Eine Instanz kann zum Beispiel 100 Muffins pro Minute backen, aber wenn sie nur drei pro Minute verpacken kann, beträgt die Gesamtleistung nur drei - ein Engpass.

Prüfen Sie bei der Bewertung von Lieferanten den gesamten Prozess und machen Sie sich ein Bild von möglichen Engpässen. Besprechen Sie deren Pläne zur Beseitigung dieser Engpässe.

🎯 Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum

Bei der Auftragsfertigung würden Sie Ihr eigenes Wissen in Form von Anforderungen und Spezifikationen freigeben. Geben Sie zunächst nur das frei, was der Auftragsfertiger benötigt.

Wenn Sie sich jedoch für einen einzigen Lieferanten für die gesamte Produktion entscheiden, kennt der Hersteller Ihre Inhaltsstoffe, Ihre Rezeptur und Ihre Strategie für die Verteilung. Um den Missbrauch dieses Wissens zu vermeiden, sollten Sie luftdichte beschaffungsverträge mit schweren Strafen bei Nichteinhaltung.

🎯 Backup erstellen

Erinnern Sie sich noch daran, wie Produktionshubs in der ganzen Welt fast über Nacht ihren Betrieb einstellen mussten? Das Ergebnis waren verheerende Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Einer der Schlüssel dafür ist, dass die Unternehmen keine Backup-Hersteller in anderen Ländern hatten.

Um das Risiko einer großflächigen Unterbrechung Ihres Lieferkettenmanagements zu vermeiden, ist es ratsam, über eine Reihe von Vertragsherstellern zu verfügen, auch wenn dies mit einem etwas größeren logistischen Aufwand verbunden ist.

🎯 Denken Sie voraus

Jeder Vertrag hat ein Verfallsdatum, nach dem Sie den Vertrag verlängern müssen. Das ist eine gute Gelegenheit für Sie, die Leistung zu überprüfen, die Bedingungen neu auszuhandeln, Streitigkeiten beizulegen usw. Denken Sie also vorausschauend über Vertragsverlängerungen nach.

Richten Sie Ihre software zur Verwaltung von Auftragnehmern um Sie zu benachrichtigen, wenn es Zeit für eine Vertragsverlängerung ist. Wenn Sie ClickUp für die Vertragsverwaltung verwenden, können Sie eine Automatisierung einrichten, die Sie 30/60/90 Tage vor Ablauf des Vertrags benachrichtigt. Wenn es so weit ist, verwenden Sie vorlagen für Vertragsverlängerungen zur Nachverfolgung des auslaufenden Vertrags. Nehmen Sie sich die Zeit, die Beziehung proaktiv zu bewerten und zu erneuern.

🎯 Verbessern Sie häufig den Prozess

Die durchschnittliche Lebensdauer eines technischen Tools beträgt kaum drei Jahre. Die technologischen Verbesserungen sind heute schnell und exponentiell. Um den Anforderungen eines solchen Marktes gerecht zu werden, müssen Sie auch Ihre Produktionsprozesse verbessern.

Arbeiten Sie mit dem Lieferanten zusammen, um eine kontinuierliche Verbesserung zu fördern

Investieren Sie in die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter in der Produktionsstätte des Auftragsfertigers

Stellen Sie Zeit und Budget für Experimente zur Verfügung

Lernen Sie von Branchenexperten oder lassen Sie sich sogar von anderen Branchen inspirieren

Streamline Ihre Auftragsfertigung mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie ein Papierflugzeug mit einem einzigen Rohstoff oder ein echtes Flugzeug mit einer Million Teilen bauen, industrielle Auftragsfertiger können Ihren Prozess effizient, kostengünstig und nachhaltig gestalten.

Trotz ihrer Vorteile kann die Auftragsfertigung auch riskant sein. Was ist, wenn der Auftragnehmer Ihre Anforderungen nicht versteht? Was ist, wenn er den Termin nicht einhält? Was ist, wenn der Output nicht mit dem Rest des Produkts harmoniert?

Um solche Risiken zu vermeiden, ist ein robustes Projektmanagement- und Automatisierungstool erforderlich. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung zur Rationalisierung der Auftragsfertigung mit Features für Produktionsplanung, Überwachung, Lieferantenmanagement und mehr. Testen Sie ClickUp doch einmal.

