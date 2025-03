Wie man das SBI-Feedback-Modell für effektive Reviews nutzt

Wussten Sie, dass effektives Feedback die Leistung der Mitarbeiter erheblich steigern kann? Ganz gleich, ob Sie Verbesserungen freigeben oder Erfolge bei der Arbeit feiern wollen, aussagekräftiges und umsetzbares Feedback ist wichtig.

Das SBI (Situation-Behavior-Impact)-Feedback-Modell ist ein Rahmenwerk, das am Arbeitsplatz sehr hilfreich sein kann, insbesondere für Personalverantwortliche und Führungskräfte im Geschäft.

Dieser leistungsstarke Rahmen gibt Ihnen die Tools an die Hand, mit denen Sie konstruktives Feedback mit Selbstvertrauen und emotionaler Intelligenz geben und gleichzeitig sicherstellen können, dass es zu echten Veränderungen führt.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das SBI-Modell für Ihre Arbeit nutzen können, damit Ihr Feedback jedes Mal ins Schwarze trifft. Lassen Sie uns beginnen! 🚀

Was ist das SBI-Feedback-Modell?

Das SBI-Feedback-Modell ist ein strukturierter Ansatz für das Geben von Feedback, der sich auf drei Schlüssel-Elemente konzentriert: Situation, Verhalten und Wirkung. Neben anderen Feedback-Modellen bietet diese Methode einen klaren Rahmen für die Abgabe von spezifischem, objektivem Feedback, das Abwehrhaltungen minimiert und positive Veränderungen fördert.

Die Aufteilung des Feedbackprozesses in diese drei klaren Komponenten beseitigt die Mehrdeutigkeit und die emotionale Aufladung, die eine Feedback-Unterhaltung manchmal stören können. **Stattdessen stützt sich das Feedback auf objektive Fakten und hilft sowohl dem Geber als auch dem Empfänger, auf derselben Seite zu bleiben

Anders als bei der Sandwich-Methode während die Sandwich-Methode empfiehlt, negatives Feedback mit Komplimenten zu kombinieren, ist die SBI-Methode direkter, situationsbezogener und handlungsorientierter

Lassen Sie uns die einzelnen Elemente der SBI-Methode im Detail betrachten:

Situation

Bei der "Situation" geht es um die Einstellung der Phase. Es ist wichtig, den Kontext zu beschreiben, in dem das Verhalten aufgetreten ist. Stellen Sie sich vor, dass Sie das Feedback mit Details darüber, wann und wo das Verhalten beobachtet wurde, einrahmen. So muss die Person, die das Feedback erhält, keine Vermutungen anstellen, sondern kann sich das Szenario, auf das Sie sich beziehen, sofort vorstellen.

Beispiel: während des gestrigen Meetings zum Status des Projekts ist mir aufgefallen, dass..."_

Gehen Sie von der Situation aus, um Ihr Feedback auf ein bestimmtes Ereignis zu beziehen. Dieser Ansatz vermeidet vage Verallgemeinerungen und ist entscheidend für eine konstruktive Unterhaltung.

Verhalten

Die Komponente "Verhalten" konzentriert sich auf die Handlungen des Mitarbeiters. Es ist wichtig, sich an die Fakten zu halten - was genau hat der Mitarbeiter gesagt oder zu erledigen? So bleibt das Feedback objektiv und Sie vermeiden es, Annahmen oder Urteile über die Absichten oder das Zeichen der Person zu treffen.

Beispiel: "Sie haben den Redner mehrmals unterbrochen, bevor er seine Gedanken zu Ende führen konnte."

**Das Ziel ist es, das Verhalten zu beschreiben, ohne ihm irgendwelche Emotionen oder Vorurteile anzuhängen. Je klarer und spezifischer Sie das Verhalten beschreiben, desto einfacher ist es für den Empfänger, genau zu verstehen, wovon Sie sprechen.

Auswirkungen

Bei den "Auswirkungen" erläutern Sie die Konsequenzen des Verhaltens. Dies ist der Punkt, an dem Feedback in den meisten Unterhaltungen zu kurz kommt, aber es ist der wichtigste Teil des SBI-Feedback-Modells. Es reicht nicht aus, darauf hinzuweisen, was jemand getan hat; die Erläuterung, wie sich dieses Verhalten auf andere, das Team oder das Projekt ausgewirkt hat, ist das, was die Botschaft nach Hause bringt.

Beispiel: "Deshalb konnten wir nicht den vollen Stand der Dinge erfahren, was zu Verwirrung über die Zeitleiste des Projekts geführt hat."

Wenn Sie die Auswirkungen des Verhaltens deutlich machen, helfen Sie dem Empfänger zu verstehen, warum es wichtig ist, sich zu ändern, und geben dem Feedback einen Zweck, der über eine bloße Korrektur hinausgeht.

So würde das gesamte Feedback zu dieser Situation aussehen:

"Während des gestrigen Meetings zum Status des Projekts ist mir aufgefallen, dass Sie den Redner mehrmals unterbrochen haben, bevor er seine Gedanken zu Ende führen konnte. Dadurch konnten wir nicht alles hören, was er gesagt hat, was zu Verwirrung über die Zeitleiste des Projekts geführt hat."

Da Sie nun wissen, wofür SBI steht, lassen Sie uns untersuchen, warum es für Führungskräfte von Vorteil ist.

Auch lesen: Wie sich emotionale Intelligenz bei der Arbeit auf den Arbeitsplatz auswirkt

Warum ist SBI wirksam?

Die Schönheit des SBI-Feedbackmodells liegt in seiner Einfachheit und der Konzentration auf Fakten. Es ist aus mehreren Gründen hochwirksam:

Objektivität : Das Modell reduziert subjektive Interpretationen und Voreingenommenheit, indem es sich auf bestimmte Situationen und beobachtbare Verhaltensweisen konzentriert. Wenn sich das Feedback ausschließlich auf die Fakten konzentriert, ist es für den Empfänger einfacher, es zu akzeptieren und danach zu handeln

: Das Modell reduziert subjektive Interpretationen und Voreingenommenheit, indem es sich auf bestimmte Situationen und beobachtbare Verhaltensweisen konzentriert. Wenn sich das Feedback ausschließlich auf die Fakten konzentriert, ist es für den Empfänger einfacher, es zu akzeptieren und danach zu handeln Klarheit : Der strukturierte Ansatz stellt sicher, dass das Feedback klar, prägnant und leicht verständlich ist. Indem Sie Verallgemeinerungen vermeiden und sich direkt auf beobachtbare Verhaltensweisen beziehen, verringern Sie Unklarheiten. Dies führt zu produktiveren Ergebnissen, da der Mitarbeiter, der das Feedback erhält, klar verstehen kann, was er ändern muss

: Der strukturierte Ansatz stellt sicher, dass das Feedback klar, prägnant und leicht verständlich ist. Indem Sie Verallgemeinerungen vermeiden und sich direkt auf beobachtbare Verhaltensweisen beziehen, verringern Sie Unklarheiten. Dies führt zu produktiveren Ergebnissen, da der Mitarbeiter, der das Feedback erhält, klar verstehen kann, was er ändern muss Verminderte Abwehrhaltung : Die Konzentration auf beobachtbare Fakten anstelle von persönlichen Urteilen trägt dazu bei, eine offenere und aufnahmefähigere Atmosphäre für Feedback zu schaffen. Dadurch wird die emotionale Ladung, die oft mit dem Feedback verbunden ist, beseitigt, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es zu Abwehrreaktionen führt. Anstatt Feedback als Angriff zu empfinden, fördert SBI eine kollaborative Unterhaltung, die auf Klarheit basiert

: Die Konzentration auf beobachtbare Fakten anstelle von persönlichen Urteilen trägt dazu bei, eine offenere und aufnahmefähigere Atmosphäre für Feedback zu schaffen. Dadurch wird die emotionale Ladung, die oft mit dem Feedback verbunden ist, beseitigt, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es zu Abwehrreaktionen führt. Anstatt Feedback als Angriff zu empfinden, fördert SBI eine kollaborative Unterhaltung, die auf Klarheit basiert Offener Dialog und Handlungsfähigkeit: SBI öffnet die Tür für ehrliche, offene Unterhaltungen, da es sich auf die Beschreibung einer bestimmten Situation und ihrer Auswirkungen konzentriert. Das Modell ermutigt den Feedbackgeber und -empfänger, in einen Dialog zu treten, anstatt einseitige Kritik zu üben

Das Modell führt auf natürliche Weise zu Diskussionen über Verbesserungen und Veränderungen, indem es die Auswirkungen von Verhaltensweisen hervorhebt. Wie können Sie also das SBI-Modell in Ihren täglichen Workflow einbauen?

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Feedback nach dem SBI-Modell

Nachdem Sie nun die Blöcke des SBI-Feedback-Modells verstanden haben, gehen wir Schritt für Schritt vor, wie Sie es in Ihrem Unternehmen effektiv einsetzen können feedback-Sitzungen .

Wir werden auch sehen, wie ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement wie ClickUp kann Ihnen helfen, einfach zu dokumentieren, freizugeben und zu empfangen konstruktives Feedback .

Wie Martha Kumi, technische Redakteurin bei Akkadian Labs, bemerkt,

Das Freigeben von Informationen und die Zusammenarbeit sind ein Kinderspiel, da alle Teams jetzt per Fernzugriff arbeiten. Es ist einfach, Projekt-Updates freizugeben und den Mitgliedern des Teams Feedback zu geben. Wir sind in der Lage, Aufgaben und Projekte teamübergreifend zu verfolgen und in Echtzeit zu aktualisieren.

Martha Kumi, Technische Redakteurin bei Akkadian Labs

Die Zusammenarbeit in Echtzeit ist genau das, was Tools wie ClickUp so wertvoll für den Feedback-Prozess macht.

Durch die Integration des SBI-Feedback-Modells mit den Features von ClickUp können Manager und Mitglieder des Teams strukturierte, produktive Feedback-Unterhaltungen führen, die sich nahtlos in umsetzbare Verbesserungen umsetzen lassen.

Schauen wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert:

Schritt 1: Bereiten Sie Ihr Feedback vor

Nehmen Sie sich vor der Feedback-Sitzung etwas Zeit, um Ihre Gedanken zu ordnen und relevante Informationen zu sammeln. Diese Vorbereitung wird Ihnen helfen, ein gezieltes und wirkungsvolles Feedback zu geben.

Erstellen Sie eine umfassende Meeting-Agenda in ClickUp Dokumente die bei der Besprechung von Verbesserungsplänen oder bei der Dokumentation der Unterhaltung für spätere Zwecke hilfreich sein können.

Schritt 2: Initiieren Sie die Unterhaltung

Wenden Sie sich an die Person, die das Feedback erhalten hat. Fragen Sie, ob es ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch ist. Wenn nicht, vereinbaren Sie einen geeigneten Termin.

Wählen Sie für persönliches Feedback einen privaten Speicherort, um Ablenkungen zu minimieren und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Für Unterhaltungen aus der Ferne können Sie Videokonferenzen einbinden, um ein persönliches Gespräch zu ermöglichen.

Schritt 3: Beschreiben Sie die Situation

Beschreiben Sie zunächst klar und deutlich die spezifische Situation oder den Kontext, in dem das Verhalten aufgetreten ist. Geben Sie Zeit, Ort und Umstände so genau wie möglich an.

Denken Sie daran, sich auf bestimmte Ereignisse oder Meetings zu beschränken - vermeiden Sie allgemeine Aussagen wie _"Das erledigen Sie immer"

Wenn Sie mit Teammitgliedern zu tun haben, die aus der Ferne arbeiten, können Sie sich Chat-Features zunutze machen wie ClickUp Chat . Es ist ein schneller, direkter Weg, um mit Teammitgliedern in Verbindung zu treten, der Unmittelbarkeit und Datenschutz bietet.

Verwenden Sie ClickUp Chat, um sich mit Mitgliedern entfernter Teams für Feedback-Sitzungen zu verbinden

Schritt 4: Beschreiben Sie das Verhalten

Konzentrieren Sie sich nun auf das beobachtete Verhalten. Bleiben Sie dabei sachlich und vermeiden Sie persönliche Interpretationen oder Vermutungen über die Absichten der Mitarbeiter. Es ist hilfreich, bestimmte Handlungen, Worte oder Verhaltensmuster zu notieren, die wichtig sind, um sie anzusprechen.

Wenn Sie ein bestimmtes, beobachtbares Verhalten beschreiben, ist es wichtig, objektiv zu sein und konkrete Beispiele zu nennen. ClickUp Aufgaben-Management features helfen dabei und bieten eine Fülle von dokumentierten spezifischen Verhaltensweisen und Aktionen.

Beispiel: "Sie haben den Status der Aufgabe nicht rechtzeitig aktualisiert, was zu einer Verunsicherung des Teams hinsichtlich des Fortschritts des Projekts und zu unnötigen Kontrollbesuchen führte."

ClickUp's Aufgabenmanagement-System bietet eine detaillierte Aufzeichnung von arbeitsbezogenen Verhaltensweisen.

Schaffen Sie mit ClickUp Aufgaben Klarheit über die von jedem Mitglied des Teams erwarteten Ergebnisse

Hier sehen Sie, wie Sie es in Ihren Feedback-Sitzungen einsetzen können:

Aufgabenhistorie: Überprüfen Sie die Historie der Aufgaben, die der jeweiligen Person zugewiesen oder von ihr abgeschlossen wurden. So erhalten Sie konkrete Beispiele für Arbeitsmuster, Pünktlichkeit und Qualität des Outputs

Überprüfen Sie die Historie der Aufgaben, die der jeweiligen Person zugewiesen oder von ihr abgeschlossen wurden. So erhalten Sie konkrete Beispiele für Arbeitsmuster, Pünktlichkeit und Qualität des Outputs Kommentare und Aktualisierungen: Aufgabenkommentare erfassen häufig Verhaltensweisen in Echtzeit, z. B. wie jemand Fortschritte kommuniziert oder mit Herausforderungen umgeht

Aufgabenkommentare erfassen häufig Verhaltensweisen in Echtzeit, z. B. wie jemand Fortschritte kommuniziert oder mit Herausforderungen umgeht Zeiterfassung: Das Feature zur Zeiterfassung von ClickUp kann Einblicke in Arbeitsgewohnheiten und Effizienz geben und bietet konkrete Daten zur Diskussion

Das Feature zur Zeiterfassung von ClickUp kann Einblicke in Arbeitsgewohnheiten und Effizienz geben und bietet konkrete Daten zur Diskussion Unteraufgaben und Checklisten: Diese können die Liebe zum Detail, Gründlichkeit oder die Tendenz, Schritte in einem Prozess zu übersehen, aufzeigen

Schritt 5: Erläutern Sie die Auswirkungen

Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung.

Erklären Sie, wie sich das Verhalten der Person auf das Team, das Projekt oder sogar auf die Person selbst ausgewirkt hat. Ob positiv oder negativ, die Auswirkungen sind es, die das Feedback wirklich umsetzbar machen. Beispiel: "Als Ergebnis haben wir den Termin für die Projektaktualisierung verpasst, was den Client verwirrt hat."

Indem Sie die Auswirkungen erläutern, zeigen Sie nicht nur die Konsequenzen auf, sondern geben dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit, über sein Verhalten nachzudenken.

Hier sehen Sie, wie Sie die ClickUp-Aufgabenverwaltung nutzen können, um Auswirkungen zu erklären:

Workload-Ansicht : Zeigen Sie damit, wie sich das Verhalten einer Person auf das Gleichgewicht im Team und die Produktivität insgesamt auswirkt.

: Zeigen Sie damit, wie sich das Verhalten einer Person auf das Gleichgewicht im Team und die Produktivität insgesamt auswirkt. Gantt-Diagramme : Zeigen Sie, wie sich bestimmte Aktionen auf die Zeitleisten oder Abhängigkeiten eines Projekts auswirken.

: Zeigen Sie, wie sich bestimmte Aktionen auf die Zeitleisten oder Abhängigkeiten eines Projekts auswirken. Dashboards : Nutzen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) darzustellen, die durch das betreffende Verhalten beeinflusst wurden.

: Nutzen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) darzustellen, die durch das betreffende Verhalten beeinflusst wurden. Ziele: ClickUp's Ziele feature ermöglicht es Ihnen, Verhaltensweisen direkt mit dem Fortschritt (oder dem Fehlen desselben) in Bezug auf Team- oder Unternehmensziele zu verknüpfen.

Schritt 6: Dokumentieren Sie das Feedback

Nachdem Sie Feedback gegeben haben, ist es wichtig, es zu dokumentieren, insbesondere in Einstellungen im Team. ClickUp Formulare kann Ihnen helfen, Antworten sofort zu erfassen und in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln.

Verwandeln Sie ClickUp Formular-Antworten in Aufgaben, die sich nahtlos in Ihre Workflows einfügen

Sie können Ihr Formular nach Ihren Anforderungen benutzerdefiniert gestalten. Oder noch besser: Sie können die gebrauchsfertigen Formulare von ClickUp für die Erfassung von Feedback nutzen.

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Die ClickUp Feedback Formular Vorlage ist ein unverzichtbares Tool, um Feedback klar und übersichtlich zu strukturieren. Egal, ob Sie ein großes Team leiten oder Einzelgespräche führen, diese Vorlage bietet ein optimiertes Format für die effektive Erfassung von Feedback.

Probieren Sie die ClickUp Formular-Vorlage für Feedback aus, um das gesamte Feedback Ihres Teams zu erfassen und nachzuverfolgen

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Entspricht dem SBI-Feedback-Modell für strukturiertes Feedback (Situation, Verhalten, Wirkung)

Macht das Feedback umsetzbar und leicht nachvollziehbar für klare Verbesserungen oder Anerkennung

Vielseitig einsetzbar fürleistungsüberprüfungen, Echtzeit-Feedback oder Client-Beobachtungen

Integriert sich in Workflows und ermöglicht die Dokumentation und Nachverfolgung von Feedback

Erleichtert die Nachverfolgung von Elementen, um kontinuierliche Fortschritte zu gewährleisten

Schritt 7: Den Dialog anregen

Nachdem Sie Ihr Feedback anhand des SBI-Feedback-Modells präsentiert haben, ist es wichtig, einen offenen Dialog zu fördern. Erlauben Sie dem Empfänger, zu antworten, Fragen zu stellen oder um Klärung zu bitten.

Nutzen Sie kollaborative Features wie ClickUp Kommentare und Erwähnungen, um strukturiertes und klares Feedback zu erhalten

Sobald das Feedback dokumentiert ist, können die Mitglieder des Teams es mit Hilfe der kollaborativen Features von ClickUp, wie Kommentare und @mentions, offen diskutieren. So bleibt die Unterhaltung in Gang und fördert die kontinuierliche Verbesserung.

Schritt 8: Planen Sie die Nachbereitung

Feedback ist kein einmaliges Ereignis, das erledigt ist. Es ist wichtig, nachzufassen, um zu überprüfen, ob sich das Verhalten geändert hat oder ob Unterstützung benötigt wird.

Die ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan ist eine großartige Möglichkeit, die laufende Kommunikation einzustellen und den Fortschritt nach dem Feedback zu verfolgen. So bleibt jeder in der Verantwortung und es wird sichergestellt, dass das Feedback zu greifbaren Verbesserungen führt.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne, um strukturierte Folgemaßnahmen für Ihr Feedback zu planen

Sehen Sie sich einige der Vorteile der ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne an:

Fördert klare, strukturierteteam-Kommunikation für eine bessere Abstimmung

Bietet einen strategischen Ansatz fürinterne Kommunikation mit festgelegten Zielen und Schlüsselbotschaften

Sorgt für konsistentes, produktives Feedback in allen Abteilungen

Integriert Kommunikationsziele in die Arbeitsabläufe des Teams

Organisiert Feedback für neue Prozesse, Projektüberprüfungen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Erstellt formale Aktionspläne mit Zeitleisten und Meilensteinen für zeitnahes, umsetzbares Feedback

Best Practices für Feedback

Wenn Sie mit dem SBI-Feedback-Modell Feedback geben, sollten Sie einige wichtige Best Practices beachten, um sicherzustellen, dass es effektiv ist und gut ankommt.

✅ Pünktlich sein

Warten Sie nicht zu lange mit dem Feedback. Je früher Sie das Verhalten ansprechen, desto relevanter und wirkungsvoller wird das Feedback sein.

✅ Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten der Person, nicht auf die Person selbst

Es ist leicht, Schuldzuweisungen zu machen oder Feedback persönlich zu nehmen, aber das SBI-Feedback-Modell ermutigt Sie, sich ausschließlich auf das Verhalten zu konzentrieren. Das hilft, die Emotionen im Zaum zu halten und Abwehrhaltungen zu vermeiden.

✅ Verwenden Sie einen positiven Ton

Auch wenn Sie konstruktive Kritik üben, sollten Sie einen positiven und unterstützenden Ton anschlagen. Das Ziel ist es, dem Mitarbeiter zu helfen, sich zu verbessern, und nicht, dass er sich angegriffen fühlt.

✅ Ermutigen Sie zu einer zweiseitigen Unterhaltung

Eine Umfrage ergab, dass 41 % der Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz verlassen, wenn sie sich nicht gehört fühlen .

Feedback sollte ein Dialog sein, kein Monolog. Ermutigen Sie den Mitarbeiter, seine Sichtweise freizugeben, Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.

SBI-Feedback-Beispiele in verschiedenen Szenarien

Schauen wir uns an, wie das SBI-Feedback-Modell in realen Situationen funktioniert:

Beispiel 1: One-on-one Meetings

💡 Situation: "In unserem Einzelgespräch letzte Woche..." ➡️ Verhalten: "Sie kamen 15 Minuten zu spät und hatten Ihre Aktualisierungen nicht vorbereitet."

🎯 Auswirkung: "Dadurch wurde die Zeit, die wir für die Besprechung Ihrer Fortschritte hatten, verkürzt, und wir konnten einige wichtige Probleme nicht besprechen."

Beispiel 2: Projekte im Team

💡Situation: "Bei unserer letzten Projektbesprechung..." ➡️ Verhalten: "Sie haben detailliertes Feedback gegeben, das dazu beigetragen hat, die nächsten Schritte zu klären."

🎯 Auswirkung: "Das hat den Prozess wirklich gestrafft, und das Team konnte zuversichtlich voranschreiten."

Beispiel 3: Leistungsüberprüfungen

💡 Situation: "Bei Ihrer jährlichen Leistungsbeurteilung letzte Woche..." ➡️ Verhalten: "Sie haben eine durchdachte Selbsteinschätzung vorgenommen und sich realistische Ziele für Verbesserungen gesetzt."

🎯 Auswirkung: "Dieser proaktive Ansatz ermöglichte es uns, einen klaren Aktionsplan für Ihr Wachstum zu entwickeln, und ich bin zuversichtlich, dass er Ihnen helfen wird, die nächste Stufe Ihrer Karriere zu erreichen."

Beispiel 4: Client-Präsentationen

💡 Situation: "Bei der Präsentation beim Client letzten Dienstag..." ➡️ Verhalten: "Sie haben zu viele Fachbegriffe verwendet, die der Client nicht ganz verstanden hat."

🎯 Auswirkung: "Im Ergebnis schienen sie verwirrt zu sein, und wir mussten nach dem Meeting zusätzliche Zeit darauf verwenden, Punkte zu klären."

Beispiel 5: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

💡 Situation: "Im letzten abteilungsübergreifenden Meeting..." ➡️ Verhalten: "Sie haben andere Abteilungsleiter ständig unterbrochen, wenn sie gesprochen haben."

🎯 Auswirkung: "Das hat den Flow des Meetings gestört und es dem Team erschwert, effizient Entscheidungen zu treffen."

Durch die Anwendung dieser beispiele für Rückmeldungen wenn Sie die obigen Schritte befolgen, werden Sie in der Lage sein, Erkenntnisse freizugeben, die die Leistung verbessern und die Kommunikation und das Vertrauen innerhalb Ihres Teams stärken.

Und mit Tools wie ClickUp war die Integration von Feedback in Ihren Workflow noch nie so einfach.

Verbessern Sie Ihren Feedback-Mechanismus mit ClickUp

Die Beherrschung der Kunst des Feedbacks ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die ein Personalverantwortlicher, ein Manager oder ein Teamleiter entwickeln kann. Das SBI-Feedback-Modell bietet einen einfachen und effektiven Weg, klares, umsetzbares Feedback zu geben, das die Leistung verbessert und die Mitarbeiter stärkt team-Dynamik .

Wenn Sie sich auf bestimmte Situationen und Verhaltensweisen und deren Auswirkungen konzentrieren, können Sie eine offene Kommunikation und kontinuierliche Verbesserungen in Ihrem Unternehmen fördern. Aber warum hier aufhören? Wenn Sie das SBI-Feedback-Modell mit ClickUp kombinieren, können Sie Ihren Feedback-Prozess von gut zu außergewöhnlich machen.

Mit Features wie kollaborativem Chat, Kommentaren, Erwähnungen und anpassbaren Vorlagen ermöglicht ClickUp die Optimierung von Feedback, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Schaffung einer Kultur der Transparenz und des Wachstums.

Sind Sie bereit, Ihren Feedback-Prozess effizienter und effektiver zu gestalten? Testen Sie ClickUp noch heute und beginnen Sie mit dem Aufbau stärkerer, besser aufeinander abgestimmter Teams mit der Kraft von strukturiertem Feedback. Melden Sie sich jetzt für Ihr kostenloses ClickUp-Konto an! 🙌