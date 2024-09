Nachverfolgung von Änderungen in Word

Fügen Sie Kommentare hinzu, die die Gründe für eine Änderung erläutern, um den nachverfolgten Änderungen mehr Kontext zu geben. So werden Missverständnisse und unnötiges Hin und Her vermiedenMicrosoft Word-Dateien in Google Docs konvertieren um dies zu rationalisieren, wäre ein spezielles Projektmanagement tool weitaus effektiver_