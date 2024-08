Wie man disziplinierte Agilität für Software-Teams einführt

Angenommen, Sie sind ein kleines Team, das eine Softwarelösung entwickelt. Sie würden denken, dass die traditionelle agile Softwareentwicklung der richtige Weg ist. Und warum auch nicht? Sie konzentriert sich auf schnelle Iterationen und Reaktionsfähigkeit.

Aber Ihr Softwareteam ist inzwischen gewachsen. Und Ihr agiler Ansatz passt möglicherweise nicht zu den Komplexitäten der Skalierung und der Einhaltung von Vorschriften.

An dieser Stelle kommt Disciplined Agile ins Spiel. Es handelt sich um einen hybriden Ansatz, der einen strukturierten und dennoch anpassungsfähigen Prozess bietet und Ihnen hilft, inmitten der Komplexität zu überleben und zu gedeihen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Disciplined Agile, seine Vorteile, praktische Anwendungen, die Unterschiede zur Scrum-Methodik und wie Sie damit Ihre Softwareentwicklung vorantreiben können.

Disciplined Agile verstehen

Disciplined Agile (DA) oder Disciplined Agile Delivery (DAD) ist ein Toolkit, das Ihnen dabei hilft, Ihre Softwareentwicklung zu optimieren Agile und Lean softwareentwicklungspraktiken an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Stellen Sie sich das wie einen maßgeschneiderten Anzug vor - hier gibt es nichts von der Stange.

DA wurde von Scott Ambler und Mark Lines entwickelt, als sie das Konzept 2012 in ihrem Buch Disciplined Agile Delivery vorstellten.

Ambler und Lines erkannten, wie starr und pauschal manche agilen Methoden sein können, und entwickelten deshalb DA, das flexibler ist. DA bietet den Teams Wahlmöglichkeiten. Sie können sich die Strategien aussuchen, die am besten zu ihren Projekten passen, und echte geschäftliche Agilität aufbauen.

Im Laufe der Jahre hat sich Disciplined Agile Delivery weiterentwickelt und vier Ebenen entwickelt, die Sie bei der Einführung agiler Praktiken begleiten sollen.

Die Grundlagenebene legt den Grundstein mit den wesentlichen Agile- und Lean-Prinzipien und stellt sicher, dass alle Teammitglieder die grundlegenden Praktiken verstehen und anwenden können Die Disziplinierte DevOps-Schicht baut auf der Grundlagenschicht auf, indem sie Entwicklung, Betrieb und andere Funktionen integriert und die Liefergeschwindigkeit und -qualität durch Automatisierung und kontinuierliche Integration verbessert Die Wertstromschicht konzentriert sich auf die Optimierung von Prozessen, um den Wert für den Kunden direkt zu steigern, indem sie die Schritte im Lebenszyklus der Lieferung identifiziert und verfeinert, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen Die Unternehmensebene überträgt diese Praktiken auf das gesamte Unternehmen, indem sie die agilen Methoden mit den strategischen Geschäftszielen in Einklang bringt und eine übergreifende agile Kultur fördert

Auch lesen:_ DevOps vs. Agile: Ultimativer Leitfaden (2024) Die vier Ansichten von Disciplined Agile Delivery vermitteln ein detailliertes Verständnis des Rahmens und seiner Anwendungen. Sie helfen dem Agile Team die Komplexität von DA zu bewältigen und die Praktiken in verschiedenen Szenarien umzusetzen. Hier ist ein kurzer Überblick:

Vier Ansichten von Disciplined Agile Delivery

Mindset fördert die Kernprinzipien und kulturellen Einstellungen, die für den Erfolg von Agile unerlässlich sind, wie z. B. Respekt, Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen

fördert die Kernprinzipien und kulturellen Einstellungen, die für den Erfolg von Agile unerlässlich sind, wie z. B. Respekt, Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen Menschen definieren Rollen und Teamdynamik und konzentrieren sich darauf, wie Einzelpersonen in einer agilen Umgebung effektiv zusammenarbeiten

definieren Rollen und Teamdynamik und konzentrieren sich darauf, wie Einzelpersonen in einer agilen Umgebung effektiv zusammenarbeiten Flow beschreibt die Prozesse und Lebenszyklen, die die Wertschöpfung leiten, und beschreibt die Phasen des Projekt- und Workflowmanagements

beschreibt die Prozesse und Lebenszyklen, die die Wertschöpfung leiten, und beschreibt die Phasen des Projekt- und Workflowmanagements Praktiken bieten ein detailliertes Toolkit mit spezifischen agilen Praktiken, die Teams anpassen können, um ihre Prozesse und Projektergebnisse zu verbessern

Die disziplinierte agile Denkweise

Bei der Disciplined Agile (DA)-Mentalität geht es nicht nur darum, eine Reihe von Regeln zu befolgen, sondern auch darum, sich eine Denkweise zu eigen zu machen. Diese Denkweise wird in Form von Prinzipien, Versprechen und Richtlinien festgehalten.

Acht Prinzipien von Disciplined Agile

Diese DA-Prinzipien sind die philosophische Grundlage für geschäftliche Agilität. Sie helfen dabei, die agilen Praktiken verschiedener Projekte an die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Entwicklung neuer Produkte anzupassen.

Sie sind auch:

Halten Sie Ihre Kunden bei Laune und überraschen Sie sie, indem Sie ihre Erwartungen durch Innovation und erstklassigen Service immer wieder übertreffen Sie helfen Ihnen, exzellente Arbeit zu leisten und ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder seinen Beitrag leisten und genießen kann Passen Sie Ihren Ansatz an die spezifischen Umstände an, mit denen Sie zu tun haben Ihnen helfen, sich auf Strategien zu konzentrieren, die für Ihr Projekt einen Mehrwert schaffen und praktisch sinnvoll sind Sie können Feedback-Schleifen einrichten, um zu lernen und jede Komponente zu verbessern, vom Prozess bis zum Endprodukt Austausch von Ideen und Lösung von Problemen mit internen und externen Interessengruppen, um Abstimmung und Klarheit zu gewährleisten Halten Sie Ihre Prozesse reibungslos und effizient. Konzentrieren Sie sich auf die Eliminierung von Engpässen und gewährleisten Sie einen stetigen Fortschritt ohne Verzögerungen Stimmen Sie Ihre Projektziele mit den weiteren Unternehmenszielen ab, um die Gesamtstrategie und den Erfolg zu unterstützen

Vorteile von Disciplined Agile

Disciplined Agile Delivery (DAD) bietet Ihnen nicht nur einen flexibleren Ansatz und die Freiheit, Strategien nach und nach zu optimieren, sondern auch eine Reihe überraschender Vorteile. Dazu gehören:

Schnelleres Time-to-Market

Mit DAD können Sie den Prozess der Markteinführung Ihrer Produkte beschleunigen. Der Schlüssel dazu ist die Vereinfachung Ihrer Agiler Arbeitsablauf .

Nehmen wir an, Sie haben normalerweise mehrere langwierige Genehmigungsphasen. Mit Disciplined Agile könnten Sie stattdessen zu Echtzeit-Reviews mit den Stakeholdern wechseln.

Diese Änderung kann Ihnen dabei helfen, den einfachsten Weg zur Einhaltung knapper Fristen zu finden und Ihre Innovationen schneller auf den Markt zu bringen.

Bessere Zusammenarbeit und Zufriedenheit im Team

Diszipliniertes Agile hilft Teams, besser zusammenzuarbeiten. Es ermutigt alle, Ideen zu teilen und eng zusammenzuarbeiten, was den Prozess beschleunigt und die Arbeit angenehmer macht.

Anstatt in Silos zu arbeiten, können Teammitglieder beispielsweise gemeinsam Lösungen entwerfen oder Probleme in Echtzeit beheben.

Als All-in-One-Projektmanagementlösung,

ClickUp

macht das Brainstorming für agile Teams einfacher. Es bietet eine gebrauchsfertige

ClickUp Brainstorming-Vorlage

die Sie verwenden können, um Ideen festzuhalten.

Erfassen und organisieren Sie die Ideen Ihres Teams mit der ClickUp Brainstorming-Vorlage

Sie können diese Vorlage auch verwenden, um:

Ihr Team zu versammeln, damit es neue Ideen auf strukturierte Weise anspornen kann

Eine visuelle Darstellung von Ideen zu erstellen

Ideen logisch zu organisieren

Den Fortschritt bei den Aufgaben zu verfolgen

Die Vorlage bietet außerdem verschiedene Ansichten: die Listenansicht, die Zeitleistenansicht, die Abteilungsansicht, die Ansicht nach Phasen und die Prioritätenansicht. Diese Ansichten stellen sicher, dass jeder die Informationen in einem für ihn geeigneten Format abrufen kann.

Kontinuierliche Verbesserung

Disciplined Agile legt großen Wert auf kontinuierliche Verbesserung. Bei diesem Ansatz geht es darum, kleine Änderungen an Prozessen vorzunehmen und zu evaluieren, was am besten funktioniert.

Nach Abschluss einer Projektphase könnte Ihr Team zum Beispiel prüfen, was gut gelaufen ist und was nicht, und dann die Vorgehensweise für die nächste Runde anpassen.

Dieser fortlaufende Zyklus der Reflexion und Verfeinerung trägt dazu bei, dass jedes Projekt reibungsloser abläuft als das letzte und bietet eine praktische Möglichkeit, Ihre Arbeit ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

ClickUp-Dokumente

bietet eine kollaborative Methode zum Erstellen und Dokumentieren von Prozessen, während sie stattfinden. Sie und Ihr Team können zusammenarbeiten, um verschachtelte Seiten zu erstellen, die jeden Prozess des Workflows definieren.

Außerdem können diese Dokumente mit bestimmten Projektaufgaben verknüpft werden, um zusätzliche Details über den Prozess zu liefern.

erstellen Sie Dokumente, um Ihre Arbeitsabläufe in ClickUp Docs festzuhalten

Sie können die Dokumente nach Bedarf bearbeiten, wenn das Projekt sein Endstadium erreicht. Für zukünftige Projekte dienen diese Dokumente als einzige Quelle der Wahrheit und führen das Team zum Erfolg.

Scrum vs. Agile: Was kommt zuerst?

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Begriffe "Agile" und "Scrum" synonym verwendet werden? Nun, das ist eines der häufigsten Missverständnisse.

Die Wahrheit ist, dass Scrum

in den frühen 1990er Jahren entwickelt

von Jeff Sutherland und Ken Schwaber. Andererseits wurde der Begriff "Agile" im Jahr 2001 mit der Veröffentlichung des

Agilen Manifests

.

Scrum ist etwa ein Jahrzehnt älter als die formale Konsolidierung der agilen Grundsätze. Hier sind einige weitere Unterschiede zwischen Agile und

Scrum-Teams

:

Was ist das disziplinierte Agile in Scrum?

Eine weitere häufige Frage ist, ob Disciplined Agile ein Teil der Scrum-Methodik ist. Die Antwort ist nein.

Betrachten Sie DA als einen übergreifenden Rahmen, der neben anderen Methoden auch Scrum einschließen kann. Während Scrum sich eng auf bestimmte Rollen und Sprints zur Verwaltung von Projekten konzentriert, bietet Disciplined Agile ein breiteres Toolkit.

Es ermöglicht den Teams, aus verschiedenen agilen Strategien, einschließlich Scrum, zu wählen und sie mit zusätzlichen Praktiken zu erweitern, die für verschiedene Organisationsgrößen und Bedürfnisse der Entwicklung neuer Produkte geeignet sind.

Während Sie Scrum wegen seines strukturierten und geradlinigen Ansatzes verwenden, gibt Ihnen DA die Flexibilität, diese agilen Softwareentwicklungsprozesse für Ihr gesamtes Unternehmen oder in komplexeren Szenarien anzupassen und zu skalieren.

Möchten Sie mehr über Agile Scrum erfahren? Lesen Sie diesen Artikel von ClickUp und erfahren Sie mehr

bewährte Agile Scrum-Techniken

.

Wie man disziplinierte agile Prinzipien implementiert

Die Umsetzung der Disciplined Agile-Prinzipien erfordert angesichts der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Frameworks einen durchdachten Ansatz.

Hier ist ein strukturierter und dennoch anpassbarer Ansatz, der Ihnen den Einstieg erleichtert:

1. Die DA-Mentalität ausbilden und verinnerlichen

Es beginnt damit, dass Sie alle Mitarbeiter für die DA-Mentalität begeistern. Führen Sie Schulungen und Workshops durch, damit Ihr Team die Grundsätze der Kundenorientierung, der kontinuierlichen Verbesserung und der Flexibilität, diese an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, versteht.

2. Bewertung und Planung

Sehen Sie sich Ihre derzeitigen Prozesse genau an und prüfen Sie, wo DA am besten passt. Wählen Sie eine Arbeitsweise, die den Bedürfnissen Ihres Teams und Ihren übergeordneten Zielen entspricht.

mit ClickUp Goals können Sie agile Ziele für Ihr Team aufstellen

Sie können Folgendes nutzen

ClickUp-Ziele

um diese Ziele an einem einzigen Ort zu erstellen und zu verfolgen. Damit können Sie numerische, monetäre, Wahr/Falsch- und Aufgabenziele einrichten. Außerdem können Sie Ordner erstellen, um Sprint-Zyklen, OKRs und wöchentliche Fortschritte zu verfolgen.

3. Klein anfangen und iterieren

Fangen Sie in kleinem Rahmen an - vielleicht mit einem Team oder Projekt. **Wenden Sie DA-Praktiken in kurzen Zyklen an und verfeinern Sie sie auf der Grundlage des Feedbacks und der Ergebnisse, die Sie erhalten.

sparen Sie Zeit, verbessern Sie die Zusammenarbeit und erreichen Sie Ihre Ziele mit ClickUp Sprints

ClickUp-Sprints

kann Ihnen hier helfen. Es wurde speziell für agile Teams entwickelt, die in iterativen Zyklen arbeiten, und eignet sich daher hervorragend für die Verwaltung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, der mit DA einhergeht.

Koordinieren Sie Sprintpläne, vergeben Sie Punkte und priorisieren Sie Aufgaben, um Klarheit für Ihr Team zu schaffen. Verwenden Sie

ClickUp-Automatisierungen

zur Automatisierung von Übertragungen in den nächsten Sprint und zur nahtlosen Synchronisierung von Entwicklungsaktivitäten mit Plattformen wie GitHub, GitLab oder Bitbucket.

4. Verbessern Sie die Zusammenarbeit

Fördern Sie offene Kommunikation und Teamarbeit.

ClickUp-Chat

ist der einfachste Weg, um mit Ihrem Team und anderen Beteiligten in Kontakt zu bleiben. Sie können mit Ihren Kollegen im Kontext einer Aufgabe chatten, sie bestimmten Eigentümern zuweisen und Projektlinks, Videos und Arbeitsblätter austauschen. Es ist auch ein großartiges Werkzeug, um Feedback zu geben und einzuholen.

5. Skalieren und optimieren

Sobald Sie die Dinge in den Griff bekommen haben, sollten Sie die DA-Praktiken auf andere Bereiche Ihres Unternehmens ausweiten. Behalten Sie die Prozesseffizienz im Auge und suchen Sie stets nach Möglichkeiten zur Verbesserung.

6. Messen und anpassen

Verwenden Sie Leistungsindikatoren, um zu messen, wie gut die BB für Sie funktioniert.

ClickUp Dashboards

machen die Verfolgung von KPIs für Sie einfacher.

visualisieren Sie Ihre Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt auf ClickUp Dashboards

Über das Dashboard können Sie die Produktivität Ihres Teams, die Arbeitsbelastung und die aufgewendete Zeit verfolgen. Visualisieren Sie die Daten in Form von Diagrammen, Schaubildern und Tabellen, damit Sie die Erkenntnisse leichter lesen und erfassen können.

Anhand der Metriken können Sie Ihre Verfahren optimieren und anpassen, um die Ziele Ihres Unternehmens besser zu erreichen.

Die Agile Projektmanagement-Software von ClickUp

mit der ClickUp Agile Project Management Software können Sie mühelos Produkt-Roadmaps, Backlogs und Sprints verwalten

ClickUps Software für agiles Projektmanagement

bietet mehrere Funktionen, die die Implementierung von DA erleichtern.

Diese umfassen:

Werkzeuge für die Zusammenarbeit, wie z. B ClickUp-Whiteboards (für die visuelle Zusammenarbeit), ClickUp Chat, und ClickUp E-Mail (zum Senden und Empfangen von E-Mails innerhalb von ClickUp). Sie bringen Teammitglieder und Stakeholder zusammen

Berichte und Analysen über ClickUp Dashboards, die KPIs verfolgen und Daten visualisieren

Die ClickUp-Integration funktionen zur Verbindung mit über 1000 Tools zur Steigerung der Produktivität

Mobile Zugänglichkeit damit Teammitglieder auch unterwegs mit den neuesten Informationen versorgt sind

Wenn Sie ein wenig Hilfe für den Einstieg benötigen,

ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement

passt genau hinein. Diese Vorlage ist ideal für Nicht-Softwareentwicklungsteams, die agile Methoden wie Scrum übernehmen wollen.

Wenden Sie agile Methoden an, um den Ablauf Ihres Projekts mit dem ClickUp Agile Project Management Template zu optimieren

Die Vorlage hilft auch:

Teams, die nicht in der Softwareentwicklung tätig sind, bei der Einführung agiler Methoden

Disziplinierte agile Teams bei der Erstellung und Priorisierung von Backlogs

Sie markieren Ihre Aufgaben als 'In Bearbeitung', 'Erledigt' oder 'Zu erledigen'

Auch zu lesen:_

Agile Lernstrategien: Der ultimative Leitfaden für Pädagogen und Führungskräfte in der Wirtschaft

Rollen und Verantwortlichkeiten in disziplinierter Agilität

Typischerweise umfasst DA primäre Rollen und unterstützende Rollen. Jede von ihnen hat eine bestimmte Rolle im agilen Prozess.

Hier ist eine Übersicht über einige Kernrollen:

Teamleiter (Disciplined Agile Scrum Master) : Sorgt für reibungslose Abläufe, räumt Hindernisse aus dem Weg und hält das Team bei der Stange

: Sorgt für reibungslose Abläufe, räumt Hindernisse aus dem Weg und hält das Team bei der Stange Produkteigentümer : Definiert die Kundenbedürfnisse und priorisiert die Aufgaben, um den Wert zu maximieren

: Definiert die Kundenbedürfnisse und priorisiert die Aufgaben, um den Wert zu maximieren Architekturverantwortlicher : Leitet technische Entscheidungen, um sie mit den Projekt- und Unternehmenszielen in Einklang zu bringen

: Leitet technische Entscheidungen, um sie mit den Projekt- und Unternehmenszielen in Einklang zu bringen Teammitglied : Beteiligt sich an der Bereitstellung des Produkts, was Kodierung, Tests oder Design beinhalten kann

: Beteiligt sich an der Bereitstellung des Produkts, was Kodierung, Tests oder Design beinhalten kann Stakeholder: Liefert externes Feedback und beeinflusst die Projektrichtung

Prozessziele in diszipliniertem Agile

Prozessziele in Disciplined Agile bieten eine Übersicht darüber, worauf sich jede Rolle während eines Projekts konzentrieren sollte.

Diese Ziele dienen als anpassbare Entscheidungspunkte, die die Disciplined Agile-Teams bei der Verfeinerung ihrer Prozesse leiten.

Einige wichtige Prozessziele sind:

Inkrementelle Lieferung : Aufteilung von Aufgaben in kleinere Segmente für eine schnelle Fertigstellung und regelmäßige Anpassungen

: Aufteilung von Aufgaben in kleinere Segmente für eine schnelle Fertigstellung und regelmäßige Anpassungen Berücksichtigung der sich ändernden Bedürfnisse der Interessengruppen : Kontinuierlicher Dialog mit den Interessengruppen, um die Projektausrichtung zu verfeinern

: Kontinuierlicher Dialog mit den Interessengruppen, um die Projektausrichtung zu verfeinern Qualität verbessern : Aufrechterhaltung hoher Standards, um wertvolle, fehlerfreie Ergebnisse zu gewährleisten

: Aufrechterhaltung hoher Standards, um wertvolle, fehlerfreie Ergebnisse zu gewährleisten Risikomanagement : Frühzeitiges Erkennen und Abschwächen von Risiken, um den Projekterfolg sicherzustellen

: Frühzeitiges Erkennen und Abschwächen von Risiken, um den Projekterfolg sicherzustellen Arbeitsablaufoptimierung : Prozesseffizienz und -effektivität verbessern

: Prozesseffizienz und -effektivität verbessern Koordination von Aktivitäten : Die Arbeit innerhalb des Teams und mit externen Gruppen aufeinander abstimmen und integrieren

: Die Arbeit innerhalb des Teams und mit externen Gruppen aufeinander abstimmen und integrieren Beschaffung eines sicheren Umfelds: Förderung einer Kultur, in der Teammitglieder innovativ sein und aus Fehlern lernen können

Diszipliniertes Agile in der Praxis

Panera-Brot

, eine beliebte Bäckerei-Café-Kette, bekam das Festhalten an traditionellen IT-Prozessen deutlich zu spüren. Um voranzukommen, führte das Unternehmen das Disciplined Agile Framework ein und begann mit einer gründlichen Überprüfung der bestehenden Abläufe, gefolgt von einer gezielten Schulung für Führungskräfte und Projektteams.

Mit zwei Pilotprojekten wurde das Wasser getestet und die Praktiken auf die spezifischen Szenarien abgestimmt.

Diese Umstellung führte zu einer wesentlich besseren Teamarbeit zwischen IT- und Geschäftsleuten, wodurch die Fähigkeit, schnell auf geschäftliche Anforderungen zu reagieren, verbessert wurde. Dieser kollaborative und agile Ansatz hat dazu beigetragen, mit dem Wandel Schritt zu halten

Sollten Sie Disciplined Agile verwenden?

DA bietet überzeugende Stärken zur Optimierung der Produktivität in Ihrem Unternehmen. Es konzentriert sich auf:

Flexibilität: DA erkennt an, dass eine Größe nicht für alle passt. Es bietet ein flexibles Rahmenwerk, das sich an verschiedene Kontexte anpasst und es Teams ermöglicht, ihre agilen Ansätze an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ganz gleich, ob Sie es mit Großprojekten, gesetzlichen Auflagen oder Altsystemen zu tun haben, DA ermutigt zu pragmatischen Entscheidungen

DA erkennt an, dass eine Größe nicht für alle passt. Es bietet ein flexibles Rahmenwerk, das sich an verschiedene Kontexte anpasst und es Teams ermöglicht, ihre agilen Ansätze an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ganz gleich, ob Sie es mit Großprojekten, gesetzlichen Auflagen oder Altsystemen zu tun haben, DA ermutigt zu pragmatischen Entscheidungen Kundenverständnis: Die Kundenorientierung steht im Mittelpunkt von DA. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Kundenbedürfnisse, -präferenzen und -rückmeldungen. Durch die Einbeziehung von Kundeneinblicken in Ihre Prozesse können Sie effektiver Werte liefern

Die Kundenorientierung steht im Mittelpunkt von DA. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Kundenbedürfnisse, -präferenzen und -rückmeldungen. Durch die Einbeziehung von Kundeneinblicken in Ihre Prozesse können Sie effektiver Werte liefern Verbesserung der Zusammenarbeit: DA fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rollen, Teams und Abteilungen. Sie erkennt an, dass erfolgreiche Ergebnisse von einer effektiven Kommunikation, einem gemeinsamen Verständnis und einer funktionsübergreifenden Zusammenarbeit abhängen. DA fördert die Zusammenarbeit, unabhängig davon, ob Sie an einem Standort oder an verschiedenen Standorten arbeiten

DA fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rollen, Teams und Abteilungen. Sie erkennt an, dass erfolgreiche Ergebnisse von einer effektiven Kommunikation, einem gemeinsamen Verständnis und einer funktionsübergreifenden Zusammenarbeit abhängen. DA fördert die Zusammenarbeit, unabhängig davon, ob Sie an einem Standort oder an verschiedenen Standorten arbeiten Kontinuierliches Lernen: DA ermutigt eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Teams lernen aus ihren Erfahrungen, passen ihre Verfahren an und entwickeln sich weiter. Diese Lernhaltung hilft Unternehmen, in einem dynamischen Geschäftsumfeld relevant und reaktionsfähig zu bleiben

Wenn Sie Wert auf Anpassungsfähigkeit, Kundenorientierung, Zusammenarbeit und Lernbereitschaft legen, könnte Disciplined Agile eine hervorragende Lösung für Ihr Unternehmen sein.

Disciplined Agile einfach mit ClickUp implementieren

Aufgrund seiner Komplexität kann die Einführung von Disciplined Agile (DA) oft eine Herausforderung sein. Um erfolgreich zu sein, muss der Prozess für jedes Projekt und jedes Team genau richtig angepasst werden.

Er erfordert ein tiefes Eintauchen in agile Praktiken und einen flexiblen Ansatz für das Projektmanagement.

ClickUp kann diesen Prozess vereinfachen. Die Funktionen zur Aufgabenverwaltung und die anpassbaren Workflows passen gut zu den DA-Prinzipien. Sie ermöglichen eine einfachere Anpassung und eine bessere Verfolgung des iterativen Fortschritts und helfen Teams, das DA-Framework effektiv anzuwenden und zu verwalten. Anmeldung für ClickUp und setzen Sie DA mühelos um!