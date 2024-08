die 10 besten Mem AI-Alternativen im Jahr 2024

Als ich Mem.ai zum ersten Mal entdeckte, war ich begeistert von seinem Potenzial, die Art und Weise, wie ich Notizen mache und Informationen organisiere, zu vereinfachen. Nach einigen Monaten der Nutzung habe ich jedoch festgestellt, dass es nicht ganz meinen Anforderungen entspricht - zumindest noch nicht.

Das größte Problem von Mem.ai ist der langsame Aktualisierungszyklus. Neue Funktionen und wichtige Verbesserungen brauchen zu lange, sodass Nutzer wie ich auf unbestimmte Zeit auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen warten müssen.

Dann ist da noch das nicht sehr zuverlässige Tagging-System von Mem.ai. Es gab mehrere Fälle, in denen getaggte Elemente nicht angezeigt wurden, wenn ich nach diesem Tag suchte, was es schwierig machte, Informationen schnell zu finden.

Als jemand, der täglich Hunderte von Notizen und Dokumenten verwaltet, brauche ich ein zuverlässigeres KI-Tool für Notizen. Nach ausgiebigem Testen verschiedener Apps auf dem Markt habe ich eine Liste der 10 besten Mem-Alternativen zusammengestellt, um meinen und Ihren Notizprozess zu optimieren! Schauen wir sie uns an.

Worauf sollten Sie bei einer Mem-Alternative achten?

Diese Schlüsselfunktionen sind für mich bei einer Mem-Alternative nicht verhandelbar:

Unterstützung von NLP: Ich schätze ein Tool, das natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um Aktionen, Auslöser und Bedingungen festzulegen. So kann ich intuitiv mit dem Tool interagieren und Aufgabenautomatisierungen schneller festlegen

Ich schätze ein Tool, das natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um Aktionen, Auslöser und Bedingungen festzulegen. So kann ich intuitiv mit dem Tool interagieren und Aufgabenautomatisierungen schneller festlegen Anpassbare Formatierung: Das Tool sollte es mir ermöglichen, die Formatierung meiner Notizen zu personalisieren - von Schriftarten, -größen und -farben bis hin zur Möglichkeit, Überschriften, Listen und Tabellen zu erstellen. Es muss mir die Freiheit geben, meinen Inhalt so zu strukturieren, dass er meinen Bedürfnissen entspricht

Das Tool sollte es mir ermöglichen, die Formatierung meiner Notizen zu personalisieren - von Schriftarten, -größen und -farben bis hin zur Möglichkeit, Überschriften, Listen und Tabellen zu erstellen. Es muss mir die Freiheit geben, meinen Inhalt so zu strukturieren, dass er meinen Bedürfnissen entspricht Schreibhilfe: Ich lege Wert auf ein Tool, das Funktionen zur Schreibhilfe bietet, wie z. B. Grammatik- und Rechtschreibprüfung, Vorschläge zur Verbesserung meiner Texte und vielleicht sogar KI-gesteuerte Inhaltserstellung. Diese Funktionen helfen mir, einen hohen Schreibstandard aufrechtzuerhalten, ohne dass ich zusätzliche Tools verwenden muss

Ich lege Wert auf ein Tool, das Funktionen zur Schreibhilfe bietet, wie z. B. Grammatik- und Rechtschreibprüfung, Vorschläge zur Verbesserung meiner Texte und vielleicht sogar KI-gesteuerte Inhaltserstellung. Diese Funktionen helfen mir, einen hohen Schreibstandard aufrechtzuerhalten, ohne dass ich zusätzliche Tools verwenden muss Einfaches Tagging: Die Organisation meiner Notizen ist von entscheidender Bedeutung, daher suche ich nach einem Tool, das einfaches und intuitives Tagging unterstützt. Die Möglichkeit, meine Notizen schnell zu markieren und zu kategorisieren, hilft mir, Informationen effizient zu finden und abzurufen

Die Organisation meiner Notizen ist von entscheidender Bedeutung, daher suche ich nach einem Tool, das einfaches und intuitives Tagging unterstützt. Die Möglichkeit, meine Notizen schnell zu markieren und zu kategorisieren, hilft mir, Informationen effizient zu finden und abzurufen Reibungslose Bedienung: Die allgemeine Benutzerfreundlichkeit ist mir wichtig. Ich möchte ein Tool, das schnell reagiert, einfach zu navigieren ist, keine Fehler aufweist und regelmäßig aktualisiert wird. Ein reibungsloser Ablauf gewährleistet, dass ich mich ohne unnötige Ablenkungen auf meine Arbeit konzentrieren kann

Die allgemeine Benutzerfreundlichkeit ist mir wichtig. Ich möchte ein Tool, das schnell reagiert, einfach zu navigieren ist, keine Fehler aufweist und regelmäßig aktualisiert wird. Ein reibungsloser Ablauf gewährleistet, dass ich mich ohne unnötige Ablenkungen auf meine Arbeit konzentrieren kann Flexibilität: Ich bevorzuge ein flexibles Tool, das sich an verschiedene Arten von Inhalten und Arbeitsabläufen anpassen lässt. Egal, ob ich schnelle Notizen mache, detaillierte Dokumente erstelle oder Gruppenprojekte verwalte, das Tool sollte sich an meine unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen

Ich bevorzuge ein flexibles Tool, das sich an verschiedene Arten von Inhalten und Arbeitsabläufen anpassen lässt. Egal, ob ich schnelle Notizen mache, detaillierte Dokumente erstelle oder Gruppenprojekte verwalte, das Tool sollte sich an meine unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen Zusammenarbeit: Da ich oft mit einem großen Team arbeite, möchte ich ein Tool, das eine nahtlose Zusammenarbeit unterstützt. Funktionen wie Echtzeitbearbeitung, Kommentare und Freigabeoptionen sind für eine effektive Teamarbeit und Kommunikation unerlässlich

Die 10 besten Mem-Alternativen für das Jahr 2024

Ich habe hier die 10 besten Mem AI-Alternativen vorgestellt. Jedes Tool zeichnet sich durch eine andere Funktion aus. Einige sind großartig für KI-gestütztes Notizen machen einige bieten umfangreiche strukturelle Optionen, um die Dinge zu organisieren, während andere Ihre Fähigkeiten zur Inhaltserstellung durch KI-generierte Inhalte steigern. Wählen Sie eine Lösung, die Ihren Bedürfnissen, Erwartungen und Ihrem Budget entspricht.

1. ClickUp-Best für die KI-Notizerfassung

Ich verwende eine Notizen-App hauptsächlich aus zwei Gründen: um mir unterwegs Notizen zu machen oder um meine Gedanken (meist im Zusammenhang mit der Arbeit) zu notieren und mit meinen Teamkollegen an einem Text zu arbeiten.

Halten Sie Ihre Gedanken und Ideen schnell auf ClickUp Notepad fest

Zum Glück erfüllt ClickUp für mich beide Zwecke. Für schnelle Notizen, Aufgaben und Checklisten verwende ich lieber ClickUp Notizblock . Es bietet Checklisten zur Organisation von To-Do-Listen oder Erinnerungen, die nicht unbedingt Teil eines größeren Projekts sind. Der Notizblock hilft mir auch, Notizen aus Besprechungen, Vorlesungen oder Recherchen zu erfassen. Später formatiere ich diese Notizen mit Fettdruck, Kursivschrift, Überschriften und mehr, indem ich die Schrägstrichbefehle von ClickUp verwende.

Nutzen Sie ClickUp Docs für die gemeinschaftliche Erstellung von Dokumenten und das Projektmanagement

Für umfangreichere Arbeiten, wie z. B. das Notieren von Tagesordnungen, Besprechungsnotizen, Projektberichten, Blogbeiträgen usw., verwende ich ClickUp Docs **Das Beste daran ist, dass ich mehrere Personen gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten lassen kann und die Änderungen in Echtzeit sehe.

Als Sahnehäubchen kommen beide Tools mit ClickUp Gehirn , ein eingebauter KI-Schreibassistent, der das Schreiben von Notizen erleichtert

Erstellen Sie mit ClickUp Brain kontextbezogene Inhalte (Notizen, technische Dokumentationen, Blogs, E-Mails usw.), die für bestimmte Rollen in funktionsübergreifenden Teams auf Notepad und Docs zugeschnitten sind

Was ich an ClickUp Brain am meisten liebe, ist seine Anpassungsfähigkeit. Dieses KI-Tool produziert qualitativ hochwertige, recherchegestützte Inhalte auf der Grundlage der spezifischen Vorgaben, die ich eingebe. Zum Beispiel unterscheidet sich der Tonfall, den ich für die Erstellung von Benutzerhandbüchern verwende, erheblich vom Tonfall unserer Beiträge in den sozialen Medien. Brain passt den Inhalt auf der Grundlage der Vorgaben intelligent an und schreibt in einem angemessenen Ton und Stil.

Hier sehen Sie, wie ich ClickUp Brain in meinem täglichen Arbeitsablauf verwende:

Ziehen Sie eine Liste mit umsetzbaren Elementen ausClickUp-Aufgaben und Docs (wenn ich Brain z. B. bitte, ein Projektbriefing für eine bevorstehende Produkteinführung zu erstellen, liefert es mir eine Checkliste mit Schritten, nachdem es die in meinem Arbeitsbereich verfügbaren Informationen analysiert hat)

ausClickUp-Aufgaben und Docs (wenn ich Brain z. B. bitte, ein Projektbriefing für eine bevorstehende Produkteinführung zu erstellen, liefert es mir eine Checkliste mit Schritten, nachdem es die in meinem Arbeitsbereich verfügbaren Informationen analysiert hat) Zusammenfassen von großen Textblöcken , Sitzungsprotokollen und Task-Kommentarsträngen

, Sitzungsprotokollen und Task-Kommentarsträngen Überwinden Sie Schreibblockaden , indem Sie Inhalte auf der Grundlage bestimmter Vorgaben erstellen

, indem Sie Inhalte auf der Grundlage bestimmter Vorgaben erstellen Anpassen des Tonfalls und des Kreativitätsniveaus , um meine Anforderungen zu erfüllen

, um meine Anforderungen zu erfüllen Bearbeiten und Verbessern meiner bestehenden Entwürfe, Korrigieren von Rechtschreibung und Grammatik und Vereinfachen des Inhalts

Korrigieren von Rechtschreibung und Grammatik und Vereinfachen des Inhalts Erstellen von Wikis, SOPs und Wissensdatenbanken , die in einem KI-gesteuerten, sicheren Arbeitsbereich gespeichert werden

, die in einem KI-gesteuerten, sicheren Arbeitsbereich gespeichert werden den Inhalt kürzer oder länger machen (z. B. aus einem langen Blogbeitrag einen E-Mail-Newsletter/LinkedIn-Beitrag erstellen oder umgekehrt)

Notizen mit KI bearbeiten, verbessern, komplexe Ideen erklären/vereinfachen, zusammenfassen und mehr mit ClickUp Brain

ClickUp Brain hilft mir nicht nur dabei, meine Arbeit zu beschleunigen, sondern auch, besser organisiert zu bleiben. Wenn ich mehrere ähnliche Dokumente habe, verwende ich ClickUp Doc Tags, um relevante Inhalte zu markieren.

Zum Beispiel habe ich meine Bottom-of-the-Funnel-Blog-Briefe als "BOFU" gekennzeichnet. Wenn ich also auf diese zugreifen muss, gebe ich einfach den Tag 'BOFU' ein und finde die gesuchten Dokumente. Es ist immer genau und findet meine Dokumente in Sekundenschnelle. Ein Lebensretter, wenn ich in Eile bin!

ClickUp beste Eigenschaften

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit, um Notizen zu schreiben, Ideen auszutauschen, Inhalte zu bearbeiten und sich gegenseitig mit Kommentaren zu versehen

Schnelleres Umsetzen von Ideen mit einer hervorragenden Aufgabenverwaltung. Verwandeln Sie einen Kommentar in eine ClickUp-Aufgabe und füllen Sie sie mit Details wie Empfängern und Terminen

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Aktionen, Auslöser und Bedingungen für die Automatisierung festzulegen

Übersetzen Sie Text in mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch und Arabisch

Tabellen, Lesezeichen, PDFs, Screenshots und Dateien einbetten, um meine Notizen mit Informationen zu füllen

Zugriff auf die Markdown-Sprache mit /Slash-Befehlen und Hinzufügen von farbcodierten Bannern, Aufzählungszeichen, Fett-, Kursiv- und Durchstreichungszeichen

Sichere Freigabe von Dokumenten für Teammitglieder oder externe Beteiligte, Kontrolle des Bearbeitungszugriffs oder Geheimhaltung der Dokumente

ClickUp-Einschränkungen

Die mobile App eignet sich möglicherweise nicht so gut für die Erstellung von Notizen wie die Webversion

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu allen bezahlten Plänen für $7 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (4,000+ Bewertungen)

über Begriff **Beim Ausprobieren von Notion AI stach eine Funktion besonders hervor - die Fähigkeit des Tools, große Datensätze schnell zu sortieren

Mein Team führt häufig Kundenumfragen durch, um die Stimmung in der Gruppe besser zu verstehen. Dabei handelt es sich in der Regel um Umfragen mit offenem Ende, so dass die Gewinnung von Erkenntnissen aus diesen Umfragen eine ziemliche Aufgabe ist.

Mit Notion AI konnte ich einen großen Textabschnitt markieren und eine Zusammenfassung oder wichtige Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir haben zum Beispiel die Erfahrungen unserer Kunden nach dem Kauf untersucht und sie um Feedback gebeten, um unser Produkt weiter zu verbessern. Ich fügte die Ergebnisse in Notion ein und bat die KI, zu zählen, in wie vielen Anfragen "Selbstbedienungsoptionen" erwähnt wurden. Die KI lieferte mir die Ergebnisse sofort - etwas, das Stunden an manueller Arbeit erfordert hätte!

Die besten Funktionen von Notion

Abrufen von Synonymen und Definitionen des Fachjargons beim Lesen/Schreiben von Notizen

Detaillierte Absätze aus unübersichtlichen Notizen oder Aufzählungslisten erstellen

Verwenden Sie ausklappbare Kippschalter, um Notizen lesbarer und übersichtlicher zu machen

Analysieren von Besprechungsnotizen mit AI und erstellen Sie Aktionspunkte auf der Grundlage der Besprechungen

Begriffliche Einschränkungen

Hat eine steile Lernkurve

Notion Preise

Gratis

Plus: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Business: $18/Monat pro Platz

$18/Monat pro Platz Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Sie können Notion AI zu Ihrem Arbeitsbereich für $10/Monat pro Mitglied hinzufügen

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Obsidian-Best für die Diagrammansicht

über Obsidian Obsidian hat keine eingebaute KI-Funktion für Notizen, aber es unterstützt viele Plugins von Drittanbietern, die von der Community entwickelt wurden. Das AI-Assistent-Plugin passt gut zu meinem Arbeitsablauf. **Ich konnte mit DALL-E 2 kontextbezogene Bilder generieren und meine Notizen mit Whispers Sprache-zu-Text-Befehl diktieren

Nun zu den nativen Funktionen: Ich liebe die Diagrammansicht - sie stellt visuell dar, wie meine Notizen miteinander verbunden sind. Ich habe sie genutzt, um mir einen Überblick über unsere SEO-Strategie zu verschaffen.

Ich erstellte Knoten für die wichtigsten SEO-Keywords und Themen, die für unser Produkt relevant sind, und verknüpfte jeden Knoten mit bestimmten Blogbeiträgen, Landing Pages und anderen Inhalten, die wir für diese Keywords optimiert haben. Auf diese Weise konnte ich sehen, wie gut wir gezielte Keywords auf unserer gesamten Website abdecken.

Die besten Funktionen von Obsidian

Erstellen Sie Verbindungen zwischen mehreren Notizen für den Aufbau eines starken Wissensspeichers

Offline auf Notizen zugreifen. Obsidian Sync führt die Änderungen zusammen, wenn eine Internetverbindung verfügbar ist

Brainstorming, Zeichnen von Diagrammen und Einbetten von Notizen mit PDF, Bild, Audio und Video auf Obsidian Canvas

Verfolgen Sie den Versionsverlauf von Notizen bis zu einem Jahr lang

Einschränkungen von Obsidian

Eher für den persönlichen Gebrauch als für die gemeinsame Arbeit geeignet

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung: Kostenlos

Kostenlos Gewerbliche Nutzung: $50/Jahr pro Nutzer (jährlich abgerechnet)

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4. Writesonic-Best für faktengeprüfte und SEO-optimierte Inhaltserstellung

über Writesonic Die Fähigkeit von Writesonic, schnell faktengeprüfte Inhalte zu generieren, ist ein großes Plus für Content-Teams - es hat die Recherche, die Faktenüberprüfung und die Zitierung rationalisiert, so dass wir direkt mit dem Schreiben beginnen konnten.

Die Funktion zur automatischen internen Verlinkung ist ebenfalls sehr praktisch. Sie verbindet verwandte Themen nahtlos miteinander, verbessert den Fluss meiner Artikel und hilft mir bei meinen SEO-Themenclustern. Obwohl die Funktion insgesamt gute Arbeit geleistet hat, musste ich immer noch Zeit für manuelle Verfeinerungen aufwenden, um die Inhalte veröffentlichungsreif zu machen.

Neben der KI-Schreibfunktion hat mir die Funktion zur Überprüfung der SEO-Inhaltsqualität sehr gut gefallen. Sie ist in das Tool integriert, so dass ich keine externen Plugins oder Tools benötigte, um meine Inhalte für die Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) zu optimieren.

Die besten Funktionen von Writesonic

Generierung von Langform-Inhalten mit aktuellen Informationen

Analysieren Sie die Strategie Ihrer Konkurrenten bis ins kleinste Detail, von der Anzahl der Wörter, Überschriften, Themen bis hin zu Schlüsselwörtern und mehr

Automatische Generierung von Bildern basierend auf dem Kontext des Artikels

Erstellen Sie personalisierte Inhalte, um eine bestimmte Markensprache zu treffen

Einschränkungen von Writesonic

Die Preise sind möglicherweise zu hoch, insbesondere für kleinere Teams

Writesonic Preise

Für Profis und Teams

Standard: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Professionell: $249/Monat für 3 Benutzer

$249/Monat für 3 Benutzer Erweitert: $499/Monat für 5 Benutzer

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Jasper AI-Best für AI-Schreibvorlagen

über Jaspis **Jasper ist keine App für Notizen im eigentlichen Sinne, aber sie hat meine bestehenden Notizen hervorragend erweitert und auf der Grundlage meiner Eingaben neue Inhalte geschrieben

Ich mag Systeme und Strukturen, die die Produktivität steigern und Zeit sparen. Daher bin ich immer auf der Suche nach guten Schreibvorlagen. Als ich Jasper erkundete, stieß ich auf die Vorlagenbibliothek mit über 50 Vorlagen. Ich habe einige davon ausprobiert, um Gliederungen für Blogbeiträge zu erstellen, Schlussfolgerungen zu verfassen und Beiträge für soziale Medien mit weniger als 140 Zeichen zu verfassen. Die Vorlagen waren einfach zu verwenden und halfen mir, meine Arbeit zu beschleunigen.

Jasper ist zwar nicht auf meine speziellen Anforderungen an das Erstellen von Notizen zugeschnitten, aber es ist gut, um Ein-Personen-Content-Marketing-Teams einen Vorsprung zu verschaffen.

Die besten Funktionen von Jasper AI

Laden Sie ein bestehendes Briefing hoch oder fügen Sie manuell Informationen hinzu, um eine Marketingkampagne zu erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten ist

Optimieren Sie Inhalte für Suchmaschinen mit dem Add-on SurferSEO

Prüfen von Inhalten auf Plagiate mit dem Copyscape-Add-on

Erstellen Sie hochauflösende, lizenzfreie Bilder auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen

Jasper AI Einschränkungen

Der generierte Inhalt kann generisch klingen - er muss manuell angepasst werden

Preise für Jasper AI

Creator: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Pro: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Copy.ai-Best für die Erstellung markengerechter Inhalte

über copy.ai Ähnlich wie Jasper ist Copy.ai keine herkömmliche App für Notizen. Da ich jedoch einige der besten Apps getestet habe

KI-Tools

beschloss ich, die Fähigkeit von Copy.ai zu testen, Checklisten und Inhalte auf der Grundlage bestimmter Aufforderungen zu erstellen.

Bei KI-Schreibassistenten ist langweiliger oder generisch klingender Inhalt oft ein großes Problem. Copy.ai versucht jedoch, die Inhalte so zu gestalten, dass sie für eine bestimmte Markenstimme geeignet sind. Damit das Tool versteht, wonach ich suche, fügte ich einen Abschnitt mit Inhalten hinzu, der genau die Stimme meiner Marke widerspiegelt. Dann fügte ich meine Eingabeaufforderung hinzu, um neue Inhalte zu generieren, und das Tool hat die Stimme, in der ich schreiben wollte, gut erfasst.

Zwar wurden meine Notizen nicht gespeichert, aber ich konnte eine Checkliste mit Aufgaben für die redaktionelle Überprüfung erstellen. Ich kann mich darauf verlassen, dass es mit wenig bis gar keinem manuellen Aufwand eine umsetzbare Liste von Schritten für verschiedene Aufgaben erstellt.

Copy.ai beste Eigenschaften

Generieren Sie hochwertige Texte mit Prompts aus der Copy.ai Prompt-Bibliothek

Skalierbare, personalisierte Ansprachestrategie

Konvertieren Sie Transkripte von Verkaufsgesprächen in Blogbeiträge

Erstellen von Produkt-FAQ-Dokumenten mit präzisen Informationen

Copy.ai Einschränkungen

Den Inhalten fehlt es oft an einem nuancierten Ansatz und sie benötigen menschliches Eingreifen, um die Qualität zu verbessern

Copy.ai Preise

Kostenlos

Starter: $49/Monat pro Nutzer

$49/Monat pro Nutzer Erweitert: $249/Monat für bis zu 5 Benutzer

$249/Monat für bis zu 5 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

7. Reflect Notes-Best für Backlinking

über Reflektieren Von der Aufzeichnung von Ideen bis zum Notieren täglicher Aufgabenlisten mit KI bietet Reflect ein umfassendes Notizerlebnis.

**Da ich viele Dokumente habe, die miteinander in Verbindung stehen (z. B. Produktbroschüren, Produktdemos, Anleitungen usw.), ziehe ich es vor, sie zur besseren Organisation miteinander zu verbinden. Reflect erfüllte diesen Zweck und diente auch als AI-Meeting-Assistent, der nach der Analyse meiner Meeting-Notizen die wichtigsten Erkenntnisse und eine Liste mit Maßnahmen erstellte.

Die besten Funktionen von Reflect

Transkribieren von Sprachnotizen in Worte mit menschlicher Genauigkeit

Erstellen und speichern Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen für die spätere Verwendung

Sammeln Sie verstreute Gedanken an einem Ort und erstellen Sie daraus Gliederungen für Blogbeiträge

Korrigieren Sie Grammatik und Rechtschreibung und verbessern Sie die Qualität Ihrer Texte

Einschränkungen reflektieren

Nicht geeignet für Teamarbeit

Preise reflektieren

$10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Reflect Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. MyMind-Best für intuitives Web-Clipping

über MyMind MyMind hat mich mit seiner einfachen und einladenden Benutzeroberfläche überzeugt, und es wurde schnell zu meinem digitalen Sammelalbum. Ich konsumiere täglich verschiedene Arten von Inhalten, von Forschungsberichten und Blogbeiträgen bis hin zu interessanten Werbevideos, Marketing-Fallstudien und mehr. Mit MyMind konnte ich Notizen und Ressourcen in einem zentralen Repository speichern.

Ich konnte ein Bild mit einem Klick speichern, und die MyMind-KI verstand automatisch seine Details. Als ich zum Beispiel das Bild eines ergonomischen Stuhls speicherte, erkannte die KI den Artikel und speicherte ihn in meiner Wunschliste. Diese reibungslose und intuitive Erfahrung hat mir sehr gefallen!

MyMind beste Eigenschaften

Halten Sie Ablenkungen mit dem Fokusmodus in Schach

Artikel ohne Pop-ups oder Werbung speichern

Automatische Sortierung gespeicherter Artikel in Smart Spaces

Notizen privat halten oder einen Link erhalten, der innerhalb von 24 Stunden abläuft

MyMind Einschränkungen

Keine Funktionen zur Zusammenarbeit

MyMind Preise

Student of Life: $6.99/Monat pro Benutzer

$6.99/Monat pro Benutzer Mastermind: $12.99/Monat pro Benutzer

$12.99/Monat pro Benutzer Newton: $299/Jahr

MyMind Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Craft-Best für kollektives Brainstorming

über Handwerks-Docs Mir gefiel, wie Craft auf die Bedürfnisse meines Teams bei der Zusammenarbeit einging. Es bot uns einen Arbeitsbereich, in dem wir Notizen machen, Dokumentationen erstellen, unsere Arbeit verwalten und gemeinsam Ideen entwickeln konnten. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln, vom iPhone über den Mac bis zum iPad, trug zum Komfort bei. Mein Team und ich konnten von jedem Gerät aus auf unsere Notizen zugreifen.

Eine weitere praktische Ergänzung ist die integrierte KI-Unterstützung. Sie ermöglichte es mir, schnell Ideen zu entwickeln, Inhalte zusammenzufassen und zu übersetzen sowie Aufgaben zur Dokumentenbearbeitung effizient zu erledigen.

Craft beste Funktionen

Organisieren Sie Notizen in Ordnern

Auslösen von Push-Benachrichtigungen oder E-Mail-Warnungen für wichtige Aufgaben

Formatieren von Notizen mit Tabellen, Aufzählungspunkten, Kippschaltern, Unterseiten und Hervorhebungen

Automatische Umwandlung von Notizen in Präsentationsfolien

Craft-Einschränkungen

Keine Tagging-Funktion

Preise für Craft

Starter: Kostenlos

Kostenlos Plus: $10/Monat

$10/Monat Familie: $18/Monat für bis zu 5 Familienmitglieder

$18/Monat für bis zu 5 Familienmitglieder Team: $60/Monat für bis zu 25 Benutzer

$60/Monat für bis zu 25 Benutzer Unternehmen: $300/Monat für das gesamte Team

Craft Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Evernote-Best für Multimedia-Suche

über Evernote Mit Evernote konnte ich meine Zeitpläne besser organisieren. Von Notizen und Aufgaben bis hin zu Besprechungen half es mir, alle meine Aufgaben in einem einfachen, übersichtlichen Bereich zu konsolidieren.

Besonders gut gefallen hat mir die KI-Suchfunktion. Sie fand meine Notizen in Sekundenschnelle, selbst wenn ich Hunderte von Elementen gespeichert hatte. Die Suchfunktion ist nicht neu, aber ich war beeindruckt, wie die KI-Technologie PDFs, Office-Dokumente, Bilder, Präsentationen und gescannte Dokumente sofort durchkämmte.

Die besten Funktionen von Evernote

Bearbeiten Sie Notizen mit KI oder schreiben Sie neue Inhalte von Grund auf

Offline-Zugriff auf Notizen

Synchronisierung von Notizen auf verschiedenen Geräten

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um bei den täglichen Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben

Einschränkungen von Evernote

Das Navigieren durch lange Notizen ist mühsam

Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

$17.99/Monat Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

KI-Notizen mit ClickUp

Ich habe hohe Erwartungen an ein KI-Tool für Notizen. Es gibt so viele Apps da draußen, aber nur wenige erfüllen alle meine Anforderungen.

Ich möchte, dass meine Notiz-App zu meinem Wissensassistenten wird. Sie soll sich alle wichtigen und unbedeutenden Details zu meinen beruflichen und privaten Aufgaben merken, sie in sauberen Strukturen/Hierarchien organisieren und mir helfen, sie abzurufen, wann immer es möglich ist. Ich muss mit meinen Teammitgliedern auf derselben Seite bleiben, daher sind Funktionen zur Zusammenarbeit ein Muss.

Ein Bonus ist, wenn das Tool meine unvollständigen Gedankenstränge vervollständigen und in etwas Sinnvolles verwandeln kann. Ist das zu viel verlangt?

Nicht wirklich! ClickUp bietet all das und noch mehr. Es geht die Extrameile, um das Aufnehmen und Schreiben von Notizen reibungsloser, schneller und automatisierter zu machen. Egal, ob Sie in Ihren eigenen Worten oder mit KI schreiben, Notizen und Aufgabenlisten organisieren oder eine Schreibblockade überwinden wollen, ClickUp steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Starten Sie noch heute mit ClickUp!