Das Geschäft in Singapur verändern: Meine 10 besten CRM-Tools für 2024

Im Laufe meiner Karriere habe ich mit verschiedenen CRM-Systemen (Customer Relationship Management) gearbeitet und diese bewertet. Dabei habe ich branchenübergreifend festgestellt, dass Unternehmen, die sich für geeignete CRM-Tools entscheiden, enorme Verbesserungen in Bezug auf die Optimierung der Vertriebspipeline und der Kundeninteraktionen erzielen.

Ganz gleich, ob Sie starke Kundenbeziehungen für Ihr wachsendes Unternehmen aufbauen oder Ihre Kundenmanagement-Strategien für große Unternehmen verbessern möchten, eine zuverlässige CRM-Lösung bietet Ihnen erhebliche Vorteile.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die beste CRM-Software in Singapur vor, die auf der Grundlage der persönlichen Erfahrungen von Personen, die in Singapur gearbeitet haben, und gründlicher Recherchen des ClickUp-Teams ausgewählt wurde. Diese Empfehlungen sind so zusammengestellt, dass sie Unternehmen dabei helfen, eine Reihe von Herausforderungen zu meistern, die für diese Region spezifisch sind, wie z. B. die Einhaltung des Personal Data Protection Act 2012 (PDPA).

Worauf sollten Sie bei einer zuverlässigen CRM-Software in Singapur achten?

Die richtige CRM-Lösung bietet viele Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen, aber die Suche nach der richtigen Lösung erfordert Zeit. Verschiedene Anbieter auf dem Markt bieten eine Reihe von Produkten mit unterschiedlichen Funktionen an, darunter auch branchenspezifische Optionen.

Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie eine Entscheidung treffen:

1. Kontaktmanagement

Jedes CRM-System stützt sich in hohem Maße auf die Kontaktverwaltung, die für Unternehmen unerlässlich ist, um umfangreiche Informationen über potenzielle und bestehende Kunden zu sammeln und zu organisieren.

CRM-Software bietet eine 360-Grad-Sicht auf Interaktionen, die bei der beziehungsaufbau und Kundenbindung . Stellen Sie sicher, dass die CRM-Software einfach zu bedienen ist und wichtige Kennzahlen enthält.

2. Workflow-Automatisierung

Automatisierte CRM-Workflows vereinfachen die Abläufe. Suchen Sie nach Software mit benutzerdefinierten Regeln und Vertriebsautomatisierung. Die Workflow-Automatisierung hilft dabei ihre CRM-Aktivitäten strategisch zu planen wie z. B. die Weiterleitung von Nachrichten, das Versenden von voreingestellten Antworten, die Nachverfolgung von Leads, die Protokollierung der Kommunikation und die lückenlose Berichterstattung.

3. Marketing-Automatisierung

Die von Ihnen bevorzugte CRM-Softwarelösung für den Vertrieb sollte Marketingaufgaben automatisieren und Einblicke für personalisierte Nachrichten liefern. Sie sollte in der Lage sein, Lead-Tracking-Daten zu erfassen, um mehr Leads zu konvertieren und den ROI von Kampagnen zu analysieren, um zukünftige Bemühungen zu verbessern.

4. Anpassung

Das beste CRM bietet Anpassungsfunktionen, um individuelle Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Wählen Sie Lösungen, die die Auswahl von Funktionen, benutzerdefinierten Berichten und die Integration mit bestehenden Tools über APIs und Plugins ermöglichen.

5. Integrationen von Drittanbietern

Wählen Sie ein CRM-System, das sich in wichtige Unternehmenssoftware integrieren lässt. Beliebte Plattformen bieten Integrationen mit Tools wie QuickBooks und Mailchimp. Zu den wichtigsten Integrationen gehören E-Mail-Clients, POS-Systeme und Datensicherungsdienste.

6. Personalisierte Interaktionen

Die Kunden in Singapur schätzen personalisierte Erfahrungen. CRMs mit Funktionen wie Kundensegmentierung und gezielter Kommunikation können Unternehmen dabei helfen, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.

7. Omnichannel-Engagement

Der singapurische Markt legt großen Wert auf die Interaktion mit Kunden über mehrere Kanäle. Entscheiden Sie sich für ein CRM, das sich in verschiedene Kommunikationskanäle wie soziale Medien, E-Mail und Messaging-Plattformen integrieren lässt, damit Sie Ihre Kunden nahtlos über verschiedene Kontaktpunkte hinweg ansprechen können.

Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für Singapur im Jahr 2024

Die perfekte CRM-Software in Singapur zu finden, könnte für Ihr Unternehmen im Jahr 2024 einen entscheidenden Wendepunkt bedeuten. Ich habe die 10 besten verfügbaren Lösungen gründlich getestet, um Ihnen die richtige Lösung zu bieten.

Gehen Sie jede Lösung sorgfältig durch und entscheiden Sie sich für eine, die Ihren persönlichen Anforderungen entspricht:

1. ClickUp: bestes All-in-One-CRM-Projektmanagementsystem

verfolgen Sie das Engagement und verwalten Sie Aufgaben mit ClickUp's Client Success CRM, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden immer zufrieden sind

ClickUp ist bekannt für seine vielfältigen Funktionen zur Projektorganisation und seine hohe Qualität CRM-Attribute . Die anpassbaren Dashboards bieten Echtzeiteinblicke in das Kundenengagement, neue Leads und andere wichtige Metriken. Sie können diese Daten filtern und gruppieren, um Berichte zu erstellen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

ClickUp bietet auch Funktionen wie Zielsetzung und Mindmapping, die Ihnen helfen, Ihren CRM-Workflow zu planen und zu visualisieren. Auf diese Weise können Sie Ideen sammeln, komplexe Aktivitäten in kleinere Aufgaben aufteilen und sicherstellen, dass Ihr Team während des gesamten Prozesses auf einer Linie bleibt.

Darüber hinaus bietet die CRM-Vorlagen von ClickUp können an unterschiedliche Unternehmensanforderungen angepasst werden. Es dient als effektives Mittel zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und Verkaufskampagnen.

Was unterscheidet ClickUp's CRM ist die nahtlose Integration mit Projektmanagement-Tools, die eine einheitliche Plattform für das Aufgaben- und Kundenmanagement schaffen.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Anpassbare Pipelines Salesforce ist ein bekannter Name in der CRM-Branche. Es bietet robuste und vielseitige Lösungen, die für jede Unternehmensgröße ideal sind.

Mit der integrierten KI, Salesforce Einstein, können Sie auf intelligentere Vertriebsprognosen, Lead Scoring und Opportunity Management zugreifen.

Darüber hinaus bietet diese CRM-Software umfangreiche Funktionen, einfache Anpassungsmöglichkeiten und eine nahtlose Integration mit anderen Systemen. Speziell für Singapur bietet Salesforce Optionen für die Datenresidenz, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kundendaten in Singapur zu speichern und so möglicherweise Bedenken hinsichtlich des lokalen Datenschutzes auszuräumen.

Die besten Salesforce-Funktionen

Bietet tiefgreifende Einblicke durch benutzerdefinierte Dashboards und Berichte

Automatisiert Arbeitsabläufe und Genehmigungsprozesse zur Steigerung der Effizienz

Ermöglicht den Zugriff auf viele Anwendungen von Drittanbietern und erweitert somit die Funktionalität um Tausende

Verwendet künstliche Intelligenz, die bei der Erstellung zukünftiger Umsatzprognosen auf der Grundlage von in der Vergangenheit erfassten Daten hilft

Eine voll funktionsfähige CRM-Software für Smartphones, die am besten für eine mobilitätsorientierte Belegschaft wie in Singapur geeignet ist, mit85% der Bevölkerung als technikaffin gelten

Verkaufseinschränkungen

Komplexität : Aufgrund der umfangreichen Funktionen kann es für neue Benutzer überwältigend sein

: Aufgrund der umfangreichen Funktionen kann es für neue Benutzer überwältigend sein Kosten : Höhere Preise im Vergleich zu einigen Mitbewerbern, was für kleine Unternehmen ein Hindernis darstellen kann

: Höhere Preise im Vergleich zu einigen Mitbewerbern, was für kleine Unternehmen ein Hindernis darstellen kann Anpassung: Erfordert technisches Fachwissen für erweiterte Anpassungen und Integration

Preise von Salesforce

Grundlegende Funktionen : $25 pro Benutzer/Monat für grundlegende CRM-Funktionen

: $25 pro Benutzer/Monat für grundlegende CRM-Funktionen Professional : $75 pro Benutzer/Monat mit vollständigen CRM-Funktionen

: $75 pro Benutzer/Monat mit vollständigen CRM-Funktionen Enterprise : $150 pro Benutzer/Monat für erweiterte CRM-Funktionen

: $150 pro Benutzer/Monat für erweiterte CRM-Funktionen Unbegrenzt: 300 $ pro Benutzer/Monat für die vollständige Suite von Salesforce-Funktionen

Salesforce-Bewertungen und -Beurteilungen

G2 : 4.3/5 von über 12.000 Bewertungen

: 4.3/5 von über 12.000 Bewertungen Capterra: 4.4/5 von mehr als 17.000 Bewertungen

3. HubSpot: Am besten für die Abstimmung von Marketing und Vertrieb

via HubSpot Die CRM-Plattform Hubspot erfreut sich aufgrund ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und der zahlreichen Marketing-, Vertriebs- und Serviceoptionen zunehmender Beliebtheit. Über die CRM-Kernfunktionen hinaus bietet sie einen Landing Page Builder für die Gestaltung von Landing Pages mit hoher Konversionsrate, die Leads erfassen und sie durch den Verkaufstrichter führen.

Darüber hinaus verfügt es über ein integriertes Social Media Management, mit dem Sie Inhalte direkt von HubSpot aus planen und veröffentlichen können. Durch die nahtlose Integration verschiedener Funktionen erweist sich diese All-in-One-Plattform als außerordentlich vorteilhaft für kleine und mittlere Unternehmen.

Die Plattform bietet Funktionen wie Service Hub und Content Hub um lokalen Unternehmen dabei zu helfen, optimierte, personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern, die 80 % der lokalen Unternehmen als Schlüssel zum Geschäftswachstum in Singapur ansehen.

HubSpot beste Eigenschaften

Umfangreicher kostenloser Plan mit wesentlichen CRM-Funktionen

Verbindet Marketing-Tools, um u. a. E-Mail-Marketing und Social Media Marketing zu betreiben

Automatisiert Vertriebsprozesse und verfolgt die Leistung

Verwaltet Kundenservice-Tickets und verbessert den Support

Nahtlose Verbindung zu zahlreichen Drittanbieteranwendungen

HubSpot-Einschränkungen

Geschränkte Anpassungsmöglichkeiten : Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderer CRM-Software weniger umfangreich

: Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderer CRM-Software weniger umfangreich Erweiterte Funktionen kosten : Erweiterte Marketing- und Vertriebsfunktionen erfordern höherwertige Pläne

: Erweiterte Marketing- und Vertriebsfunktionen erfordern höherwertige Pläne Datenbeschränkungen: Einige Daten- und Kontaktlimits gelten für die niedrigeren Tarife

HubSpot-Preise

Kostenloser Plan : Grundlegende CRM-Funktionen mit unbegrenzten Nutzern

: Grundlegende CRM-Funktionen mit unbegrenzten Nutzern Starter : $50/Monat für erweiterte Tools

: $50/Monat für erweiterte Tools Professionell : $800/Monat mit erweiterter Automatisierung und Analytik

: $800/Monat mit erweiterter Automatisierung und Analytik Enterprise: $3.200/Monat für umfangreiche Anpassungen und erweiterte Funktionen

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 von über 7.000 Bewertungen

: 4.4/5 von über 7.000 Bewertungen Capterra: 4.5/5 von mehr als 9.000 Bewertungen

Unternehmen in Singapur haben Schwierigkeiten, die Anforderungen an Multi-Channel-Inhalte zu erfüllen. 82 % der Befragten gaben an, dass sie Tools benötigen, die ihnen dabei helfen, Inhalte von einem Format oder Kanal in einen anderen umzuwandeln. Singapur ist auch das von HubSpot befragte Land, in dem die zunehmende Anzahl von Kanälen am häufigsten als Problem genannt wird (40 %).

Erkenntnisse aus der HubSpot Asia Pacific's Globale Forschungsumfrage

4. HaloCRM: Das Beste für die Optimierung des Kundensupports

via {\an8}HaloCRM_ HaloCRM ist ein Unternehmen, das sich auf Kundensupport und Servicemanagement konzentriert. Es bietet ein Self-Service-Portal, über das Kunden bequem nach Antworten suchen, auf Artikel in der Wissensdatenbank zugreifen und Tickets einreichen können.

Außerdem bietet es eine Sentiment-Analyse, die durch die Analyse der Interaktion mit Ihrem Support-Team Einblicke in die Stimmung der Kunden gewährt. So können Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren und die Kundenerfahrung personalisieren.

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Anfragen über verschiedene Kanäle, wie E-Mail, Telefon, soziale Medien und Chat. Dies ist besonders vorteilhaft für kundenakquise in Singapur , wo viele Kunden verschiedene Plattformen nutzen, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten.

HaloCRM beste Eigenschaften

Verwaltet und priorisiert Kundensupport-Tickets

Bietet Omnichannel-Support für nahtlose Kundeninteraktion über E-Mail, Chat, soziale Medien und mehr.

Rationalisiert Supportprozesse durch Automatisierung

Ermöglicht die Kommunikation über E-Mail, Chat und Social Media-Plattformen

Hilft bei der Erstellung von Berichten über das Leistungsniveau der Kundenzufriedenheit und der Supporteffizienz

HaloCRM-Einschränkungen

Benutzeroberfläche : Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zur Konkurrenz weniger intuitiv

: Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zur Konkurrenz weniger intuitiv Integrationsmöglichkeiten : Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen von Drittanbietern

: Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen von Drittanbietern Anpassung: Weniger Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderer CRM-Software

Preise für HaloCRM

Basis : $15 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden Supportfunktionen

: $15 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden Supportfunktionen Pro : $35 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Automatisierungs- und Analysefunktionen

: $35 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Automatisierungs- und Analysefunktionen Enterprise: Individuelle Preisgestaltung für große Organisationen mit umfangreichen Anforderungen

HaloCRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 von über 500 Bewertungen

: 4.5/5 von über 500 Bewertungen Capterra: 4.6/5 von über 400 Bewertungen

5. Monday Sales CRM: Das Beste für visuelles Projekt- und Vertriebsmanagement

via Montag CRM Die CRM-Software von Monday Sales ist bekannt für ihre visuell intuitive Oberfläche und ihre flexiblen Projektmanagement-Funktionen. Sie ermöglicht dem Vertriebsteam die einfache Verwaltung von Vertriebspipelines und Kundenbeziehungen, indem sie visuelle Workflows und Automatisierung nutzt.

Monday Sales CRM geht mit Funktionen wie der Zeiterfassung über die Grundlagen hinaus, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. Es bietet auch einen Formularersteller zur Erfassung von Lead-Daten direkt in der Plattform, wodurch die Datenerfassung rationalisiert wird.

Monday Sales CRM beste Eigenschaften

Intuitive und anpassbare visuelle Dashboards

Bietet nahtlose Integration mit beliebten Apps wie Slack, Google Drive und Outlook

Einfache Verfolgung von Vertriebs-Pipelines und -Stufen

Einfache Zusammenarbeit von Teams mit dem integrierten Kommunikationstool

Automatisiert sich wiederholende Aufgaben zur Verbesserung der Effizienz

Montag Vertriebs-CRM Einschränkungen

Komplexe Einrichtung: Die Ersteinrichtung ist aufgrund der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zeitaufwändig

Lernkurve: Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die visuelle Schnittstelle zu gewöhnen

Kosten: Höherstufige Pläne werden für kleine Teams teuer

Einzelperson : Kostenlos für bis zu 2 Benutzer mit Basisfunktionen

: Kostenlos für bis zu 2 Benutzer mit Basisfunktionen Grundlegend : $8 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Funktionen

: $8 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Funktionen Standard : $10 pro Benutzer/Monat mit erweiterter Automatisierung und Integrationen

: $10 pro Benutzer/Monat mit erweiterter Automatisierung und Integrationen Pro : $16 pro Benutzer/Monat mit erweiterten CRM-Funktionen

: $16 pro Benutzer/Monat mit erweiterten CRM-Funktionen Enterprise: Individuelle Preise für große Unternehmen

Monday Sales CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 von über 2.000 Bewertungen

: 4.6/5 von über 2.000 Bewertungen Capterra: 4.5/5 von mehr als 1.500 Bewertungen

6. GreenRope: Am besten für integrierten Vertrieb und Marketing

via GreenRope Das GreenRope CRM-Systempaket bietet eine breite Palette von Tools für Vertrieb, Marketing und Automatisierung. Es wurde entwickelt, um Geschäftsprozesse zu vereinfachen, und bietet erweitertes E-Mail-Marketing mit Automatisierungsdiensten, nahtloses Veranstaltungs- und Registrierungsmanagement sowie umfassende Analysen und Berichte.

GreenRope bietet auch Social Listening zur Überwachung von Markenerwähnungen und der Kundenstimmung sowie Website-Tracking, um das Besucherverhalten zu verstehen und Inhalte für bessere Konversionen zu optimieren. Angesichts der hohen durchdringung der sozialen Medien in Singapur (85 %) kann die Social-Listening-Funktion der Plattform bei der Ausarbeitung lokaler Strategien zur Kontaktaufnahme sehr hilfreich sein.

GreenRope beste Eigenschaften

Besteht aus Kundenbeziehungsmanagement-Modulen für Vertrieb, Marketing und Kundensupport

Optionen für fortgeschrittenes E-Mail-Marketing mit Automatisierungsdiensten

Nahtlose Verwaltung von Veranstaltungen und Registrierungen

Bietet umfassende Analysen und Berichte

Automatisiert Prozesse zur Verbesserung der Unternehmensleistung

GreenRope Einschränkungen

Benutzeroberfläche : Einige Benutzer finden die Schnittstelle altmodisch und nicht so einfach

: Einige Benutzer finden die Schnittstelle altmodisch und nicht so einfach Lernkurve : Es ist schwierig zu benutzen, weil es komplex ist und zu viele Funktionen hat

: Es ist schwierig zu benutzen, weil es komplex ist und zu viele Funktionen hat Kundensupport: Begrenzte Kundensupport-Optionen bei den niedrigeren Tarifen

GreenRope-Preise

Starter : $99/Monat für bis zu 1.000 Kontakte

: $99/Monat für bis zu 1.000 Kontakte Pro : $199/Monat für bis zu 10.000 Kontakte

: $199/Monat für bis zu 10.000 Kontakte Premium : $299/Monat für bis zu 50.000 Kontakte

: $299/Monat für bis zu 50.000 Kontakte Unternehmen: Individuelle Preise für umfangreichere Anforderungen

GreenRope Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 von über 200 Bewertungen

: 4.3/5 von über 200 Bewertungen Capterra: 4.4/5 von über 300 Bewertungen

7. Pipedrive: Das Beste für die Verwaltung von Vertriebs-Pipelines

via Pipedrive Pipedrive ist eine herausragende Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die auf das Vertriebsteam Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Sie ist mit benutzerfreundlichen Schnittstellenfunktionen und nützlichen Tools für die Verwaltung von Pipelines ausgestattet.

Es automatisiert sich wiederholende Vertriebsaufgaben und bietet Kommunikationsfunktionen für nahtlose E-Mail-Interaktionen mit Kunden. Durch die Integration beliebter Kommunikationstools wie WhatsApp und Facebook Messenger ermöglicht Piperdrive eine optimierte Kommunikation mit Kunden in Singapur auf deren bevorzugten Plattformen.

Pipedrive enthält außerdem gut erklärte Verkaufsdokumente und eine mobile App mit allen Funktionen, die für das Verkaufsmanagement unterwegs erforderlich sind. Daher ist diese Software eine gute Wahl für kleine bis mittlere Unternehmen in Singapur, die ihre Vertriebsproduktivität steigern möchten.

Pipedrive - die besten Funktionen

Visuelle und einfach zu bedienende Vertriebs-Pipeline

Automatisiert sich wiederholende Vertriebsaufgaben

Kommuniziert harmonisch mit E-Mail-Kunden

Liefert gut erklärte und ausgearbeitete Verkaufsunterlagen

Mobile Software mit allen erdenklichen Funktionen für das Vertriebsmanagement außerhalb des Büros

Pipedrive Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten : Im Vergleich zu anderen CRMs sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt

: Im Vergleich zu anderen CRMs sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt Grundlegende Marketing-Tools : Begrenzte Marketingfunktionen, eher auf den Vertrieb ausgerichtet

: Begrenzte Marketingfunktionen, eher auf den Vertrieb ausgerichtet Kosten für Add-Ons: Zusätzliche Funktionen können die Gesamtkosten erhöhen

Pipedrive-Preise

Wesentlich : $12,50 pro Benutzer/Monat für grundlegende Funktionen

: $12,50 pro Benutzer/Monat für grundlegende Funktionen Erweitert : $24,90 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen

: $24,90 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen Profi : $49,90 pro Benutzer/Monat für erweiterte Tools

: $49,90 pro Benutzer/Monat für erweiterte Tools Enterprise: $99 pro Benutzer/Monat für vollen Zugriff auf alle Funktionen

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Bewertet 4.2/5 von 2,000+ Bewertungen

: Bewertet 4.2/5 von 2,000+ Bewertungen Capterra: Bewertet 4.5/5 von 1,200+ Bewertungen

8. Freshsales: Am besten für KI-gestützte Verkäufe

via Freshsales Freshsales ist eine Schlüsselkomponente der Freshworks-Suite und dient der Verbesserung der Effizienz von Vertriebsprozessen durch den Einsatz von KI-gesteuerten Analysen und Automatisierung.

Die Plattform automatisiert Vertriebsprozesse, um die Produktivität zu steigern, und ermöglicht ein besseres Follow-up mit Funktionen wie E-Mail-Öffnungsrate und Klick-Tracking. Freshsales bietet auch eine mobile App für die Verwaltung von Vertriebsaktivitäten von überall aus.

Sie ist bekannt für ihre benutzerfreundliche Oberfläche und starke Funktionen, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurden.

Freshsales beste Eigenschaften

Nutzt KI, um praktische Ideen oder Lösungen vorzuschlagen

Zuweisung von Punkten an Leads auf der Grundlage ihres Interaktionsniveaus Automatisiert Vertriebsprozesse zur Verbesserung der Produktivität

Bessere Follow-up-Funktionen in E-Mails zur Verfolgung von Klicks Verwalten von Vertriebsaktivitäten von überall aus mit einer mobilen App

Freshsales Einschränkungen

Integrationsbeschränkungen : Begrenzte Integrationen im Vergleich zu einigen Wettbewerbern

: Begrenzte Integrationen im Vergleich zu einigen Wettbewerbern Komplexität : Einige Benutzer finden fortgeschrittene Funktionen kompliziert einzurichten

: Einige Benutzer finden fortgeschrittene Funktionen kompliziert einzurichten Unterstützung: Begrenzter Kundensupport bei den niedrigeren Tarifen

Freshsales-Preise

Kostenloser Plan : Grundfunktionen für kleine Teams

: Grundfunktionen für kleine Teams Erweiterung : $15 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Tools

: $15 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Tools Pro : $39 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen

: $39 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen Enterprise: $69 pro Benutzer/Monat für umfassende CRM-Funktionen

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 von über 900 Bewertungen

: 4.6/5 von über 900 Bewertungen Capterra: 4.6/5 von über 500 Bewertungen

9. Zoho CRM: Das Beste für Anpassung und Erschwinglichkeit

via Zoho CRM Das Zoho CRM-System bietet Unternehmen aller Größenordnungen eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und erschwinglichen Lösungen. Es automatisiert Arbeitsabläufe und Routineaufgaben und ermöglicht die Kommunikation über verschiedene Kanäle wie E-Mail, soziale Medien und Chat

Zoho CRM lässt sich mit verschiedenen Tools von Drittanbietern wie QuickBooks-Buchhaltungssoftware, Marketing-Automatisierungsplattformen und Produktivitätsanwendungen integrieren. So können singapurische Unternehmen Zoho CRM mit ihrem bestehenden Tech-Stack für einen einheitlichen Workflow verbinden.

Erfahren Sie, wie Zoho CRM geholfen hat Display Science mit Sitz in Singapur um seinen Betrieb zu erweitern und gleichzeitig das PDPA-Gesetz einzuhalten.

Beste Eigenschaften von Zoho CRM

Zia AI bietet prädiktive Vertriebsanalysen und Einblicke

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Module und Felder

Automatisiert Arbeitsabläufe und Routineaufgaben

Senden Sie E-Mails, kommunizieren Sie über soziale Medien und nehmen Sie an Chats über verschiedene Kanäle teil.

Tools von Drittanbietern wieSignpass sind nahtlos in Zoho-Apps integriert, um einfache Prozesse in Singapur zu ermöglichen

Zoho CRM Einschränkungen

Benutzeroberfläche : Einige Benutzer finden die Schnittstelle weniger intuitiv

: Einige Benutzer finden die Schnittstelle weniger intuitiv Lernkurve : Diese kann aufgrund der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten steil sein

: Diese kann aufgrund der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten steil sein Unterstützung: Der Kundensupport könnte für kostenlose und niedrigere Tarife verbessert werden

Zoho CRM Preise

Kostenloser Plan : Grundfunktionen für bis zu 3 Benutzer

: Grundfunktionen für bis zu 3 Benutzer Standard : $12 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Systemtools

: $12 pro Benutzer/Monat mit grundlegenden CRM-Systemtools Profi : $20 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen

: $20 pro Benutzer/Monat mit erweiterten Funktionen Enterprise : $35 pro Benutzer/Monat für umfassende Funktionen

: $35 pro Benutzer/Monat für umfassende Funktionen Ultimate: $45 pro Benutzer/Monat für vollen Zugriff auf alle Funktionen

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 von über 1.700 Bewertungen

: 4.0/5 von über 1.700 Bewertungen Capterra: 4.2/5 von mehr als 2.000 Bewertungen

10. Eber: Am besten für die Integration von Kundenbindungsprogrammen

via Eber Eber wurde entwickelt, um CRM mit Kundenbindungsprogrammen zu integrieren und ist damit ideal für Unternehmen, die ihre Kundenbindung und -bindung verbessern möchten.

Es bietet Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Treueprogrammen, zur Klassifizierung von Kunden für gezieltes Marketing, zur Automatisierung von Treue- und marketing-Kampagnen und erhalten Einblicke in das Kundenverhalten und die Programmleistung.

Darüber hinaus lässt sich Eber mit beliebten POS-Systemen in Singapur integrieren, darunter Lightspeed Retail und Shopify, um ein kohärentes Datenökosystem zu schaffen.

Eber beste Eigenschaften

Problemlose Erstellung und Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen

Klassifizierung der Kunden nach ihren Bedürfnissen für gezieltes Marketing

Hilft bei der Automatisierung von Treue- und Marketingkampagnen

Bietet Einblicke in das Kundenverhalten und die Leistung von Kundenbindungsprogrammen

Lässt sich mit POS-Systemen und anderen Geschäftstools integrieren

Eber Einschränkungen

Funktionstiefe : Begrenzte CRM-Funktionen im Vergleich zu dedizierten CRM-Plattformen

: Begrenzte CRM-Funktionen im Vergleich zu dedizierten CRM-Plattformen Skalierbarkeit : Möglicherweise nicht gut skalierbar für sehr große Unternehmen

: Möglicherweise nicht gut skalierbar für sehr große Unternehmen Anpassung: Weniger Anpassungsmöglichkeiten für Nicht-Treue-Funktionen

Eber Preise

Starter : $29/Monat für grundlegende Treueprogramm-Funktionen

: $29/Monat für grundlegende Treueprogramm-Funktionen Professionell : $69/Monat mit erweiterten Kampagnen-Tools

: $69/Monat mit erweiterten Kampagnen-Tools Business : $129/Monat für umfassende Treue- und CRM-Funktionen

: $129/Monat für umfassende Treue- und CRM-Funktionen Unternehmen: Individuelle Preise für große Unternehmen

Eber Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 von über 150 Bewertungen

: 4.5/5 von über 150 Bewertungen Capterra: 4.6/5 von über 100 Bewertungen

Schneller Erfolg für Ihr Startup mit dem richtigen CRM

Wir haben eine Reihe von Customer Relationship Management Software in Singapur gesehen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften, die darauf ausgerichtet sind, verschiedene Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Von den umfangreichen Funktionen von Salesforce über die Marketing- und Vertriebsausrichtung von HubSpot bis hin zur Projektmanagement-Integration von ClickUp - es gibt ein CRM für jeden Bedarf. Prüfen Sie diese Optionen, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

Wenn Sie eine allumfassende CRM-Lösung mit Funktionen wie anpassbaren Pipelines, Workflow-Automatisierung, nahtlosen Integrationen und umfassendem Aufgabenmanagement suchen, ist ClickUp Ihre beste Wahl. Sind Sie bereit, Ihr Kundenbeziehungsmanagement zu verändern?

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto heute!