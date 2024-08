10 beste Projektmanagement-Software in Indien

Als ich zum ersten Mal ein Projektmanagement-Tool verwendete, war ich begeistert. Sich nicht mehr mit verstreuten Tabellen und endlosen E-Mail-Ketten herumschlagen zu müssen, war für mich persönlich ein großer Gewinn. Plötzlich waren mein Team und ich organisiert, verantwortlich und konzentrierten uns auf die Einhaltung von Terminen.

Ein paar Jahre und mehrere Projektmanagement-Tools später weiß ich, was eine gute Projektmanagement-Plattform ausmacht. Basierend auf meinen Erfahrungen, Recherchen und Tests, die vom ClickUp-Team durchgeführt wurden, möchte ich hier die besten Projektmanagement-Softwareoptionen vorstellen, die heute in Indien verfügbar sind.

Worauf sollten Sie bei einem Projektmanagement-Tool achten?

Meine Erfahrung mit verschiedenen Projektmanagement-Softwarelösungen in Indien hat mir geholfen, herauszufinden, was ich von meinem Tool brauche. Hier sind einige von ihnen:

Zentraler Knotenpunkt: Suchen Sie nach einem Tool, das alles an einem Ort verwaltet - Aufgaben, Dateien, Kommunikation und Terminverfolgung. Dies beseitigt Informationslücken und sorgt dafür, dass alle im Team an einem Strang ziehen

Suchen Sie nach einem Tool, das alles an einem Ort verwaltet - Aufgaben, Dateien, Kommunikation und Terminverfolgung. Dies beseitigt Informationslücken und sorgt dafür, dass alle im Team an einem Strang ziehen Flexibilität und Anpassung: Verschiedene Projekte erfordern unterschiedliche Ansätze. Daher ist Anpassungsfähigkeit der Schlüssel. Suchen Sie nach einem Tool mit anpassbaren Workflows, Ansichten und Berechtigungen

Verschiedene Projekte erfordern unterschiedliche Ansätze. Daher ist Anpassungsfähigkeit der Schlüssel. Suchen Sie nach einem Tool mit anpassbaren Workflows, Ansichten und Berechtigungen Kollaborationsfunktionen: Um die Kommunikation zu optimieren und die Zusammenarbeit zu fördern, sollten Sie einem Tool mit Funktionen wie Echtzeit-Chat, Dateifreigabe und In-App-Kommentaren den Vorzug geben

Um die Kommunikation zu optimieren und die Zusammenarbeit zu fördern, sollten Sie einem Tool mit Funktionen wie Echtzeit-Chat, Dateifreigabe und In-App-Kommentaren den Vorzug geben Mobile Zugänglichkeit: Da sich die Arbeitskulturen zu hybriden und dezentralen Arbeitsformen wandeln, ist es von entscheidender Bedeutung, überall und jederzeit Zugang zu haben. Wählen Sie ein Tool, das benutzerfreundliche mobile Apps bietet, damit Sie auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben und Aufgaben verwalten können

Da sich die Arbeitskulturen zu hybriden und dezentralen Arbeitsformen wandeln, ist es von entscheidender Bedeutung, überall und jederzeit Zugang zu haben. Wählen Sie ein Tool, das benutzerfreundliche mobile Apps bietet, damit Sie auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben und Aufgaben verwalten können Planung und Terminierung: Ein robustes Tool sollte eine Vielzahl von Ansichten wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards bieten, um Arbeitsabläufe zu visualisieren, Fristen festzulegen und Fortschritte zu verfolgen

Ein robustes Tool sollte eine Vielzahl von Ansichten wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards bieten, um Arbeitsabläufe zu visualisieren, Fristen festzulegen und Fortschritte zu verfolgen KI-gestützte Funktionen : Künstliche Intelligenz hält Einzug in das Projektmanagement und bietet Funktionen wie automatische Aufgabenvorschläge und Workload-Management zur Steigerung der Effizienz. Mit der Wahl des richtigen Tools sind Sie bei der KI-Entwicklung immer einen Schritt voraus

: Künstliche Intelligenz hält Einzug in das Projektmanagement und bietet Funktionen wie automatische Aufgabenvorschläge und Workload-Management zur Steigerung der Effizienz. Mit der Wahl des richtigen Tools sind Sie bei der KI-Entwicklung immer einen Schritt voraus Preisgestaltung: Achten Sie darauf, eine Plattform zu wählen, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllt, ohne Ihr Budget zu sprengen. Wenn Sie keine speziellen Integrationen oder erweiterten Funktionen benötigen, wählen Sie eine Alternative mit einem günstigeren Preis, anstatt für Funktionen zu bezahlen, die Sie möglicherweise nicht nutzen.

Achten Sie darauf, eine Plattform zu wählen, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllt, ohne Ihr Budget zu sprengen. Wenn Sie keine speziellen Integrationen oder erweiterten Funktionen benötigen, wählen Sie eine Alternative mit einem günstigeren Preis, anstatt für Funktionen zu bezahlen, die Sie möglicherweise nicht nutzen. Mehrsprachige Unterstützung: In Ihrem Unternehmen gibt es zwangsläufig eine sprachliche Vielfalt mit Teams in verschiedenen Teilen des Landes. Suchen Sie nach Tools, die bei Bedarf ein gewisses Maß an Übersetzungs- oder Lokalisierungsunterstützung bieten.

ClickUp: Das Beste für All-in-One-Projektmanagement

sicherstellung der 360°-Projektkonformität mit den Projektmanagement-Funktionen von ClickUp

Bevor ich auf ClickUp stieß, hatte ich bereits jahrelang verschiedene kostenpflichtige und kostenlose Projektmanagement-Tools verwendet, von denen einige in dieser Liste aufgeführt sind. Also, ClickUp's Projektverwaltung Tool hatte einiges zu bieten. Aber es überzeugte mich schnell mit seinen innovativen Funktionen wie ClickUp AI.

Die All-in-One-Plattform bringt Ihr Team mit verbundenen Workflows, Dokumenten und Echtzeit-Dashboards zusammen. Das hilft allen, sich schneller zu bewegen, intelligenter zu arbeiten und Zeit zu sparen. Sehen wir uns nun einige interessante Funktionen an, die das Projektmanagement nahtlos machen:

Beschleunigen Sie Ihr Projekttempo mit ClickUp AI:ClickUp Brain, Der KI-Assistent von ClickUp, hebt das Projektmanagement auf eine neue Ebene. Er gibt Ihnen eineKI-Projektmanagement-Tool um die Projektabwicklung zu beschleunigen, Teilaufgaben aus Beschreibungen zu generieren, Diskussionen zusammenzufassen und sogar Aktualisierungen mit einem KI-Writer zu schreiben - und so die Effizienz zu steigern

finden Sie Antworten und erledigen Sie Ihre Arbeit schneller mit ClickUp Brain

Stromlinienförmige Priorisierung und Planung: Mit ClickUp ist es ein Kinderspiel, den Überblick über Prioritäten zu behalten. Teams können alle Projektdetails an einem Ort sehen, indem sieClickUp-Ansichten einsehen und ihre Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen analysieren. Diese ganzheitliche Sichtweise ermöglicht es den Mitarbeitern, effektiv zu planen und Ressourcen strategisch zuzuweisen

wählen Sie mit ClickUp Views das Layout, das am besten zu Ihrem Compliance-Workflow passt

Verbesserte Kommunikation und Transparenz: ClickUp fördert eine bessere Kommunikation und Transparenz während des gesamten Projektlebenszyklus. Arbeiten Sie gemeinsam an Ihrer Vision mitClickUp-Dokumente, teilen Sie Updates mitClickUp-Chatund halten Sie alle über den integrierten Posteingang auf dem Laufenden

nutzen Sie umfangreiche Formatierungen und arbeiten Sie effizienter mit ClickUp Docs

Projekte schneller und budgetgerecht abwickeln: Mit ClickUp wird die teamübergreifende Zusammenarbeit und Projektplanung innerhalb einer einzigen Plattform zum Kinderspiel.ClickUp Automatisierung beseitigt lästige Aufgaben, so dass sich die Teams auf die wichtigsten Prioritäten konzentrieren können, was zu einer schnelleren Projektabwicklung und einer besseren Budgetkontrolle führt

sparen Sie Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben, indem Sie ClickUp Automations nutzen

Gewinnen Sie klare Sicht mit detaillierten Berichten: ClickUp bietet eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihre Projektdaten. Gewinnen Sie in Echtzeit Einblicke in den Fortschritt, identifizieren Sie potenzielle Hindernisse und sorgen Sie für eine optimale Ressourcenzuweisung. ClickUp Dashboards behalten Sie den Finger am Puls Ihrer Projekte, um fundierte Entscheidungen zu treffen und der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein

visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Teams mit den ClickUp Dashboards

ClickUp vereinfacht wirklich projektverwaltung und positive Bewertungen wie diese auf G2 bestätigen diese Behauptung.

Qliclabs ist ein Startup mit einem 20-köpfigen Team aus Indien. Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und Asana, Jira und Monday ausprobiert. Schließlich haben wir uns für Clickup entschieden, weil wir es als sehr einfach und benutzerfreundlich empfanden. Wir konnten mit einem Mausklick von Asana zu Clickup wechseln, und das war das Beste daran. Vignesh P. , Mitbegründer

ClickUp beste Eigenschaften

Organisieren Sie Projekte mit Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten und benutzerdefinierten Feldern

Wählen Sie aus Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Listen und mehr, um Arbeitsabläufe zu visualisieren

Diskutieren Sie Ideen, teilen Sie Aktualisierungen mit und vergeben Sie Kommentare direkt im ClickUp-Chat

Benutzerfreundlich: Finden Sie alles in ClickUp und den angeschlossenen Anwendungen mit Leichtigkeit

Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit ClickUp Docs

Verfolgen Sie die Zeit für Aufgaben direkt in ClickUp

Überwachen Sie den Projektfortschritt mit Echtzeit-Datenvisualisierungen in ClickUp Dashboards

Legen Sie Unternehmens-, Team- und individuelle Ziele fest und behalten Sie sie im Auge mitClickUp-Ziele ClickUp Einschränkungen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-App vorhanden sind

Neue Benutzer könnten anfangs von der umfangreichen Liste der Funktionen überwältigt sein

ClickUp Preise

Kostenlos: Für immer

Unbegrenzter Plan: ₹584/Monat pro Benutzer

₹584/Monat pro Benutzer Geschäftsplan: ₹1000/Monat pro Benutzer

₹1000/Monat pro Benutzer Enterprise Plan: Kontakt für individuelle Preise

Kontakt für individuelle Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für Rs. 417 pro Mitglied im Arbeitsbereich pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Auf diese und weitere branchenspezifische Vorlagen können Sie auf der ClickUp-Vorlagen-Repository .

2. Hive: Das Beste für benutzerfreundliche Zusammenarbeit und Flexibilität

via Hive Meiner Meinung nach wäre eine Liste der besten Projektmanagement-Tools in Indien ohne Hive unvollständig. Hive eignet sich für Teams jeder Größe und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, wettbewerbsfähige Preise und einen außergewöhnlichen Kundensupport.

Hive geht über eine einfache Aufgabenverwaltungssoftware hinaus, indem es eine Reihe von Kollaborationstools anbietet, darunter Team-Chat, kollaborative Notizen und Integration mit Videokonferenzplattformen wie Zoom.

Hive beste Eigenschaften

Anpassung an unterschiedliche Arbeitsstile mit einer Reihe von Projektansichten, einschließlich Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Kalenderansichten, Tabellenansichten und mehr

Optimierte Zusammenarbeit mit integriertem Team-Chat, gemeinsamen Notizen und Integrationen für Videokonferenzen

Verbessern Sie das Workflow-Management mit Zeiterfassung, Ressourcenplanung, Prüf- und Genehmigungstools, nativer E-Mail-Integration und Funktionen zur Aufgaben- und Workflow-Automatisierung

Generieren Sie Inhalte mit HiveMind, einem KI-Assistenten, und sparen Sie Zeit und Mühe

Halten Sie Ihr Team bei der Stange, indem Sie direkt in Hive Ziele setzen und verfolgen

Hive-Einschränkungen

Im Vergleich zu einfachen Projektmanagementlösungen ist Hive für kleine Teams oder Startups möglicherweise weniger budgetfreundlich

Es gibt Berichte über gelegentliches langsames Laden und kleinere Bugs bei intensiver Nutzung der Plattform

Preise für Hive

Hive Free: Kostenloser Plan für immer mit eingeschränkter Funktionalität, bis zu 10 Benutzer

Kostenloser Plan für immer mit eingeschränkter Funktionalität, bis zu 10 Benutzer Hive Starter und Hive Teams: ₹85 bzw. ₹250 pro Monat und Benutzer

₹85 bzw. ₹250 pro Monat und Benutzer Enterprise: Für zusätzliche Sicherheit oder Funktionen, kontaktieren Sie uns für Preise

Hive Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,00+ Bewertungen)

Mir gefällt, wie Hive es mir erleichtert, den Überblick über meine Aufgaben und Projekte zu behalten und sie zu dokumentieren. Es bietet eine benutzerfreundliche UI und einen ausgezeichneten Kundenservice. Hive hat beim Branding hervorragende Arbeit geleistet. Ich glaube, dass es auf dem richtigen Weg ist, eine hervorragende Arbeitsplatz-App zu werden. Ankit M. leiter der Software-Entwicklung

3. Monday.com: Das Beste für anpassbare Workflows und leistungsstarke Automatisierung

via Montag.com Ich habe monday.com in diese Liste aufgenommen, weil es ein unglaubliches Maß an Anpassungsmöglichkeiten bietet. Es ist eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die für alle Arten von Projekten und Arbeitsabläufen geeignet ist, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Projektmanagers zugeschnitten sind.

Zum Beispiel bietet das Tool zahllose anpassbare Vorlagen für verschiedene Projektmanagement-Methoden wie Agile, Scrum und Kanban. Darüber hinaus steigert die Möglichkeit der Erstellung von benutzerdefinierten Workflows und der Automatisierung die Produktivität und Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse weiter.

Monday.com beste Eigenschaften

Automatisierung von Arbeitsabläufen mit dem Automation Center, das die Erstellung von benutzerdefinierten Automatisierungen von Grund auf ermöglicht, Verwendung von vorgefertigtenprojektmanagement-Vorlagenoder nutzen Sie Integrationen, um monday.com mit Ihren bestehenden Tools zu verbinden

Nutzen Sie Arbeitsdokumente für die gemeinsame Erstellung von Dokumenten, Formulare für das Einholen von Feedback und Korrekturwerkzeuge, um Ihr Team zusammenzuhalten

Visualisieren Sie die Teamkapazitäten und die Ressourcenzuweisung mit der Workload-Ansicht, während App Views Ihre Lieblingsapps direkt in Ihr Projekt integrieren

Verbinden Sie sich mit einer breiten Palette beliebter Tools und Tausenden weiteren über Zapier

Monday.com Einschränkungen

Monday.com bietet zwar eine Gantt-Ansicht, ist aber nicht dafür ausgelegt, Projekte von Grund auf innerhalb der Ansicht selbst zu erstellen

Einige Nutzer haben von gelegentlichen Problemen mit bestimmten Ansichten berichtet, die sich nicht wie erwartet automatisch aktualisieren

Kernfunktionen des Projektmanagements, wie die Gantt-Ansicht, sind nur in der Pro-Version und höher verfügbar, ein Nachteil für Teams mit kleinem Budget

Monday.com Preise

Für immer kostenlos: Bis zu 2 Sitze

Bis zu 2 Sitze Basic: ₹748.05 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer

₹748.05 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer Standard: ₹997.41 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer

₹997.41 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer Pro: ₹1579.23 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer

₹1579.23 pro Monat pro Benutzer, mindestens 3 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (10,600+ Bewertungen)

4.7/5.0 (10,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ Bewertungen)

Monday.com bietet anpassbare Tafeln, mit denen wir Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe organisieren können. Unser Team kann leicht Aufgaben erstellen, Fristen setzen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Der Kundensupport ist ebenfalls sehr gut. Monday.com bietet eine optisch ansprechende und intuitive Oberfläche, die es dem Team leicht macht, zu navigieren und zu verstehen." Aman S. , Projektentwicklungsleiter

4. ProofHub: Die beste Lösung für kostengünstiges All-in-One-Management

via ProofHub ProofHub ist eine großartige Option für indische Teams, insbesondere für diejenigen, die eine einzige Projektmanagement- und Kollaborationslösung zu einem Pauschalpreis suchen. Sie müssen nicht mehr mit mehreren Apps jonglieren - verwalten Sie mehrere Projekte, Teams und Kundeninteraktionen von einem Ort aus.

Das Tool spart mir auch eine Menge Zeit bei der Online-Korrektur - keine endlosen E-Mail-Ketten mit Feedback zu Dokumenten mehr. Stattdessen kann jeder Kommentare und Vorschläge direkt in der Datei hinterlassen, wodurch der Überarbeitungsprozess rationalisiert und effizient wird.

ProofHub beste Eigenschaften

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um dem Team Zeit und Mühe zu sparen

Verwalten Sie Aufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, und verfolgen Sie den Fortschritt - alles innerhalb einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche

Effektive Zusammenarbeit mit internen und externen Beteiligten mit Funktionen wie Dateianhängen, Aufgabenkommentaren und integriertem Chat

Planen Sie mit Gantt-Diagrammen für die Projektplanung, erfassen Sie die Zeit für das Ressourcenmanagement, und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für Einblicke in den Projektstatus

Einschränkungen von ProofHub

Die Preisstruktur von ProofHub richtet sich an Teams und ist möglicherweise nicht die ideale Option für Solo-Freiberufler

Die Pauschalpreise sind zwar attraktiv, aber es ist wichtig, die Gesamtkosten für Ihre Teamgröße zu berücksichtigen. Die Kosten pro Nutzer können höher sein als bei einigen Mitbewerbern, insbesondere bei kleineren Teams

ProofHub Preise

ProofHub bietet zwei Tarife an:

Essential: ₹3735.67 für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, jährliche Abrechnung

₹3735.67 für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, jährliche Abrechnung Ultimate Control: ₹7388,33 für unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Funktionen und unbegrenzte Projekte, jährliche Abrechnung

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5.0 (85+ Bewertungen)

4.5/5.0 (85+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ Bewertungen)

Das Beste an ProofHub ist, dass es alles an einem Ort gibt! Früher habe ich per E-Mail nach Aktualisierungen von Aufgaben und Projekten gefragt und musste diese Konversationen dann später suchen. Das hat mich viel Zeit gekostet. Jetzt kommentieren wir und führen diese Unterhaltungen direkt bei der jeweiligen Aufgabe. Außerdem befinden sich alle meine Informationen, Dokumente und Projektdateien am selben Ort. Der integrierte Chat macht es einfacher, schnell Informationen zu senden und zu empfangen. Und immer wenn ich Hilfe brauche, ist das Support-Team von ProofHub sehr hilfsbereit und antwortet sehr schnell Anchal S. , Mittelständischer Nutzer

5. Microsoft Project: Am besten für bestehende Microsoft 365-Nutzer

via Microsoft Project Microsoft Project war die erste Projektmanagement-Software in Indien, die ich in meinem ersten Job verwendet habe. Obwohl ich seither andere Projektmanagement-Tools verwendet habe, bietet Project einen vertrauten Komfort, insbesondere für diejenigen, die Microsoft 365\ ausgiebig nutzen.

Es lässt sich nahtlos in die gesamte Microsoft-Suite integrieren, einschließlich Outlook, Excel und Skype, was die gemeinsame Nutzung von Informationen und die Zusammenarbeit mühelos macht.

Die Ressourcenverwaltungsfunktion des Tools hilft mir dabei, die Arbeitslast zu visualisieren und eine Überlastung zu vermeiden. Es mag zwar einfachere Projektmanagement-Tools geben, aber die robusten Planungsfunktionen von Microsoft Project eignen sich am besten für komplexe Unternehmensprojekte, mit denen indische Unternehmen häufig arbeiten.

Die besten Funktionen von Microsoft Project

Integration mit anderen Microsoft 365-Anwendungen und -Diensten, was es zu einer natürlichen Wahl für Teams macht, die das Microsoft-Ökosystem nutzen

Visualisierung von Projekten mit leistungsstarken Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Projekt-Roadmaps

Optimieren Sie das Aufgaben- und Ressourcenmanagement mit fortschrittlichen Planungs- und Ressourcenzuweisungsfunktionen

Effektive Zusammenarbeit mit integrierten Kommunikationstools wie Microsoft Teams und SharePoint

Einschränkungen von Microsoft Project

Weniger Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Projektmanagementsoftware in Indien

Obwohl Project über eine Web-App verfügt, fehlt eine native iOS-App, was für manche Teams ein Nachteil sein kann

Enthält grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit, ist aber möglicherweise nicht so robust wie einige spezielle Tools für die Zusammenarbeit.

Preise für Microsoft Project

Cloud-Bereitstellung

Planer Plan 1: ₹835/Monat pro Benutzer

₹835/Monat pro Benutzer Projektplan 3: ₹2500/Monat pro Benutzer

₹2500/Monat pro Benutzer Projektplan 5: ₹4588/Monat pro Benutzer

Vor-Ort-Bereitstellung

Project Standard 2021: ₹56730 einmaliger Kauf

₹56730 einmaliger Kauf Project Professional 2021: ₹108455 einmalige Anschaffung

₹108455 einmalige Anschaffung Project Server: Kundenspezifische Preise

Microsoft Project Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5.0 (1.600+ Bewertungen)

4.0/5.0 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (1,800+ Bewertungen)

Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) löst das Problem des ineffizienten Projektmanagements und der mangelnden strategischen Ausrichtung. Es bietet Unternehmen eine zentralisierte Plattform zur effektiven Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten, die eine bessere Ressourcenzuweisung, eine optimierte Zusammenarbeit und eine höhere Erfolgsquote bei Projekten gewährleistet. PPM ermöglicht es Unternehmen, Projekte an strategischen Zielen auszurichten, Initiativen zu priorisieren, die Ressourcennutzung zu optimieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, was zu einer verbesserten Produktivität, Projektabwicklung und allgemeinen Unternehmensleistung führt. Tushar K , Mittelständischer Anwender

6. Nifty: Am besten für klare Visualisierungen und Meilensteinverfolgung

via Schick Nifty ist ein gutes Projektmanagement-Tool für Teams, die übersichtliche Visualisierungen und Meilensteinverfolgung bevorzugen.

Indem Nifty jeden über die organisatorischen Ziele auf dem Laufenden hält und den Fortschritt anhand von Meilensteinen verfolgt, verkürzt Nifty die Projektentwicklungszyklen und verbessert die Produktivität des Teams.

Mit der Portfolio-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Projekte nach Abteilungen, Standorten, Managern oder anderen Kriterien zu gruppieren, können Sie Ihre Projekte besser organisieren. Dadurch werden Einladungen zu Projekten auf der Grundlage des Teams automatisiert, was den Projektmanagern einen weiteren Schritt in ihrer täglichen Arbeit abnimmt.

Die Nifty-Funktionen zur Budgetverfolgung können die Verwaltung Ihrer Projektausgaben wirklich verbessern. Die detaillierten Berichte des Tools ermöglichen es mir, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und den Kurs schneller zu korrigieren.

Die besten Funktionen von Nifty

Planen Sie Projekte mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Aufgabenlisten, die Ihren Arbeitsabläufen entsprechen

Zusammenarbeit in Echtzeit mit integriertem Team-Chat, Dateifreigabe und Aufgabenkommentaren

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit Aufgabenabhängigkeiten, Meilensteinen und wiederkehrenden Aufgaben, um die Produktivität zu steigern

Verfolgen Sie den Projektfortschritt mit visuellen Dashboards und Übersichten für klare Einblicke

Integrieren Sie beliebte Tools wie Google Drive, Slack und Zoom, um den Arbeitsablauf im Team zu verbessern

Nifty Einschränkungen

Zeiterfassungs- und Berichtsfunktionen sind nur mit kostenpflichtigen Konten verfügbar, was ein Nachteil für Teams mit kleinem Budget sein kann

Bei kostenlosen Konten sind keine Gäste und Kunden zugelassen, was eine mögliche Einschränkung für Projekte darstellt, die eine externe Zusammenarbeit erfordern

Nifty Preise

Kostenlos

Starter: ₹4087/Monat

₹4087/Monat Profi: ₹8260/Monat

₹8260/Monat Geschäftskunden: ₹12430/Monat

₹12430/Monat Unbegrenzt: ₹41630/Monat

Nifty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (430+ Bewertungen)

4.7/5.0 (430+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (400+ Bewertungen)

Nifty ist eines der besten Projektmanagement-Tools, die wir bis heute benutzt haben. Onboarding von Kunden als Gäste Das Onboarding von Kunden auf dem Nifty-Portal ist ziemlich einfach. Mit nur wenigen Klicks können wir unsere Kunden als Gäste zu ihren jeweiligen Projekten hinzufügen. Sie können ihre Aufgaben hinzufügen und den Gesamtfortschritt ihres Projekts überprüfen." Kaushal , Gründer und CEO

via Wrike Wrike ist eine leistungsstarke All-in-One-Projektmanagement-Software in Indien, der Unternehmen wie Procter vertrauen. Seit fast zwei Jahrzehnten bietet sie robuste Funktionen zur Unterstützung wachsender Organisationen.

Warum sollten Sie Wrike einsetzen? Wrike eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Dateiproofing und Genehmigungsworkflows. Der Proofing-Vergleichsmodus ist ein entscheidender Faktor, da er einen einfachen Vergleich von Dateiversionen und ein Feedback zu den kleinsten Änderungen ermöglicht.

Die besten Funktionen von Wrike

Starten Sie Aufgaben oder Projekte, indem Sie ein einfaches Anfrageformular ausfüllen

Ordnen Sie Projekte in bestimmte Bereiche und kategorisieren Sie Informationen innerhalb von Projekten, Ordnern, Aufgaben und Unteraufgaben

Ansicht der Arbeit in Formaten wie Kalender, Kanban-Board, Tabellenansicht, Gantt-Diagramme und Workload-Diagramme

Optimieren Sie das Stakeholder-Management mit Funktionen wie Cross-Tagging, Dokumentenbearbeitung in Echtzeit, Korrekturen und externer Zusammenarbeit

Einschränkungen von Wrike

Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine entscheidende Sicherheitsmaßnahme, ist nur im Enterprise-Tarif verfügbar

Ungeachtet eines kostenlosen Plans sind viele Kernintegrationen mit zusätzlichen Kosten verbunden, was den Preis für Ihr Team in die Höhe treiben kann. Infolgedessen kann es für größere Teams mit komplexen Anforderungen teuer werden

Wrike Preise

Kostenlos

Team: ₹817/Monat pro Nutzer

₹817/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: ₹2070/Monat pro Nutzer

₹2070/Monat pro Nutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5.0 (3.600+ Bewertungen)

4.2/5.0 (3.600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (2,600+ Bewertungen)

Ich glaube, ich kann dies im Namen aller Benutzer in meiner Organisation sagen, dass die Benutzeroberfläche von Wrike einfach zu bedienen und zu verstehen ist. Eine weitere Sache, die ich am meisten an Wrike liebe, ist seine mobile Anwendung. Sie ermöglicht es uns, sie von überall aus zu nutzen und die gleiche Benutzeroberfläche und Produktivität zu erwarten, die wir im Webbrowser unseres Computersystems verwenden." Arjun S. , Beauftragter für Konversations-KI

8. Idee: Am besten für Content-Ersteller und Solopreneure

via Notion Bis vor kurzem wusste ich, dass Notion eine leistungsstarke App für Notizen und die Erstellung von Inhalten ist, die besonders bei indischen Solo-Content-Erstellern und Influencer-Management-Agenturen beliebt ist. Aber es ist auch ein One-Stop-Shop für Projektmanagement! Mit Notion können Sie Projekte erstellen, Roadmaps entwerfen, Aufgaben aufschlüsseln, sie mehreren Teammitgliedern zuweisen (wenn Sie ein Team haben!) und sogar Abhängigkeiten von Aufgaben festlegen.

Ich persönlich finde, dass die Stärke von Notion in der transparenten Dokumentation liegt. Ich kann damit detaillierte Wikis erstellen, um Projektpläne, Besprechungsprotokolle und sogar Richtlinien für die Kundenkommunikation zu dokumentieren - alles an einem einzigen, zentralen Ort. So ist sichergestellt, dass jeder auf die neuesten Informationen zugreifen kann, und das Chaos der Suche nach endlosen E-Mails oder Ordnern für die Dokumentenverwaltung entfällt.

Notion beste Eigenschaften

Organisieren Sie alle Projektinformationen mit dem Projekt-Wiki von Notion

Starthilfe für Projekte mit vorgefertigten Vorlagen für Roadmaps, Workflows und mehr

Verwalten Sie Aufgaben effizient mit Notions Aufgabenmanagement-Funktionen

Wählen Sie zwischen Timeline- und Kanban-Ansichten, um den Projektfortschritt zu visualisieren

Erstellen Sie aussagekräftige Dokumente mit Videos, Codeschnipseln und über 50 anderen Inhaltstypen mit Notion Notes und Docs.

Einschränkungen von Notion

Die Flexibilität von Notion ist mit einer Lernkurve verbunden, und es kann einige Zeit dauern, bis man die Funktionen beherrscht

Es bietet zwar Projektmanagement-Funktionen, ist aber kein spezielles Tool dafür. Für grundlegende Projektmanagement-Funktionen benötigen Sie möglicherweise Integrationen.

Preise für Notion

Notion bietet vier Tarife an:

Frei: Zusammenarbeit mit bis zu 10 Gästen

Zusammenarbeit mit bis zu 10 Gästen Plus: ₹664.94 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

₹664.94 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Business: ₹1246,76 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet

₹1246,76 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (5,400+ Bewertungen)

4.7/5.0 (5,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (2,100+ Bewertungen)

Ich persönlich liebe die Flexibilität und Vielseitigkeit von Notion. Es erlaubt mir, individuelle Seiten, Datenbanken und Aufgabenlisten zu erstellen, die perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich schätze auch die Möglichkeit, in Echtzeit mit anderen zusammenzuarbeiten, und die nahtlose Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg stellt sicher, dass ich überall auf meine Informationen zugreifen kann. Notion ist wirklich zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, das mich organisiert und produktiv hält. Mohamed A. , Digitales Marketing

9. Jira: Das Beste für agile Softwareentwicklung in Indien

via Atlassian Wenn Sie agile Softwareentwicklungsprojekte verwalten, ist Jira ein starker Anwärter auf die erste Wahl für Projektmanagement-Software in Indien.

Es wurde speziell für die Unterstützung agiler Methoden entwickelt und ermöglicht Ihnen die Implementierung von Scrum-, Kanban- und DevOps-Frameworks direkt auf der Plattform.

Im Gegensatz zu Projektmanagement-Tools von der Stange kann ich mit Jira individuelle Workflows konfigurieren, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass ich mich von allgemeinen Vorlagen verabschiede und eigene Phasen erstelle, die für indische Projekte relevant sind, wie z. B. "behördliche Genehmigungen" oder "Lieferantenverhandlungen" Diese Transparenz sorgt dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die Aufgaben reibungslos durch den Projektlebenszyklus fließen.

So können Sie den gesamten Lebenszyklus Ihres Softwareprojekts von einem Ort aus planen, programmieren, bereitstellen, freigeben, die Projektleistung überwachen und pflegen.

Jira beste Eigenschaften

Verwenden Sie interaktive Zeitleisten für Projektpläne, Scrum-Boards für die Sprint-Planung und Kanban-Boards für das agile Management

Vereinfachte Fehlerverfolgung mit der Problemverfolgungsfunktion, um die Entwicklung auf Kurs zu halten

Integrieren Sie Jira mit über 3.000 Entwickler-Tools wie Scriptrunner und Zendesk, um Arbeitsabläufe zu optimieren

Verfolgen Sie den Fortschritt und messen Sie die Leistung mit Berichten und Einblicken

Einschränkungen von Jira

Starre Schnittstelle und Herausforderungen bei der Anpassung

Die Such- und Filtersysteme könnten benutzerfreundlicher gestaltet werden

Jira-Preise

Kostenlos: ₹0

₹0 Standard: ₹680/Monat pro Benutzer

₹680/Monat pro Benutzer Premium: ₹1335/Monat pro Benutzer

₹1335/Monat pro Benutzer Enterprise: Kundenspezifische Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 (5,800+ Bewertungen)

4.3/5.0 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (14,000+ Bewertungen)

Das Wichtigste an Jira ist die Nachverfolgung/Protokollierung der zahlreichen Probleme, die in verschiedenen Teams auftreten. Dadurch wird die Sichtbarkeit von kleinsten Änderungen am Produkt bis hin zu Änderungen auf Organisationsebene gewährleistet. Dies wird als Teil eines Änderungsmanagementprozesses verwendet, damit jeder weiß, was passiert und wer dafür verantwortlich ist." Bharat D. leitender Qualitätsanalytiker

10. Zoho Projects: Das Beste für leistungsstarke Planung und integrierte Integrationen

via Zoho Zu guter Letzt musste ich Zoho Projects in diese Liste der Projektmanagement-Software in Indien aufnehmen, da diese Anwendung Projekte aller Größen und Komplexitäten bewältigen kann.

Eine seiner größten Stärken ist für mich seine Erschwinglichkeit. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten bietet Zoho Projects eine kostengünstige Lösung, die perfekt für budgetbewusste Teams in Indien ist. Aber es macht keine Kompromisse bei den Funktionen. Die Möglichkeit, angepasste Aufgaben-Workflows mit Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben zu erstellen, ist ein entscheidender Vorteil. Dadurch gewinnt mein Team wertvolle Zeit, um sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren, und verringert das Risiko von Fehlern, die bei manuellen Prozessen auftreten können.

Außerdem bietet es ein vertrautes Social-Networking-Gefühl mit Funktionen wie Feeds, Foren und Diskussionen, sodass die Teams in Verbindung bleiben. Außerdem ist es für iOS, Android und andere mobile Geräte verfügbar, sodass man auch unterwegs darauf zugreifen kann.

Die besten Funktionen von Zoho Projects

Zerlegen Sie komplexe Projekte in erreichbare Aufgaben mit den Gantt-Diagrammen von Zoho Projects

Definieren Sie Abhängigkeiten von Aufgaben, weisen Sie Aufgaben an Teammitglieder zu, planen Sie Ereignisse und verfolgen Sie den Fortschritt nahtlos

Richten Sie wiederkehrende Projekte und Erinnerungen ein, um das Team auf Kurs zu halten

Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team durch die Erstellung und gemeinsame Nutzung von Projektdokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen

Überwachen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit manuell oder mit dem integrierten Timer, und erstellen Sie Rechnungen aus Stundenzetteln mit nur wenigen Klicks

Einschränkungen von Zoho Projects

Der Export von Dateien in bestimmten Formaten ist eingeschränkt

Selbst bei den Berichtsfunktionen vermissen einige Nutzer bestimmte Funktionalitäten

Derzeit bietet es keine native Integration mit dem Buchhaltungssystem Quickbooks

Preise für Zoho Projects

Kostenlos: ₹0

₹0 Premium: ₹334/Monat pro Benutzer

₹334/Monat pro Benutzer Enterprise: ₹750/Monat pro Benutzer

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 (400+ Bewertungen)

4.3/5.0 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (500+ Bewertungen)

Das Beste an dieser Plattform ist, dass sie für die Verwaltung von Projekten in jeder Branche verwendet werden kann. Sie kann je nach den spezifischen Bedürfnissen der Organisation konfiguriert werden. Einfach einzurichten und zu benutzen, sowohl für den Administrator als auch für die Mitarbeiter." Manisha G ., Senior-Spezialistin für Geschäftsentwicklung

Die perfekte Projektmanagement-Plattform erwartet Sie

Die Wahl der richtigen Projektmanagement-Plattform ist ein entscheidender Faktor für Ihr Team. Berücksichtigen Sie die spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten Ihres Teams, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Denken Sie daran, dass viele dieser Plattformen kostenlose Testversionen anbieten, damit Sie ihre Funktionen aus erster Hand testen können.

Wenn Sie jedoch eine Komplettlösung für all Ihre Projektmanagement-Anforderungen suchen, würde ich auf ClickUp setzen, denn es verfügt über eine umfassende Palette von Funktionen wie anpassbare Ansichten zur Optimierung von Arbeitsabläufen, integrierte Chats und Threads zur Förderung der Zusammenarbeit und ein KI-Gehirn, das Ihr Team zu mehr Leistung befähigt. Melden Sie sich für die kostenlose Testversion von ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!