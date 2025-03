10 beste HR Workflow Software zur Rationalisierung Ihrer HR-Prozesse im Jahr 2025

Die tägliche Arbeit eines Teams der Personalabteilung umfasst in der Regel mehrere manuelle Aufgaben oder sich wiederholenden Papierkram, der langweilig werden kann. Von Urlaubsanträgen und der Aktualisierung von Urlaubssalden bis hin zur Nachverfolgung von Fehlzeiten, Gehältern und Abfindungen - die Liste ist endlos!

Wenn Sie sich jemals von diesen Aufgaben erdrückt gefühlt haben, sind Sie nicht allein.

Zum Glück gibt es heute Tools und Apps, die viele der langweiligen Teile Ihrer Arbeit automatisieren und Ihnen helfen, andere Aufgaben zu erledigen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. HR-Software zur Automatisierung von Workflows wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe zu revolutionieren, indem Technologien eingesetzt werden, um sich wiederholende Prozesse zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.

Stellen Sie sich den typischen Einführungsprozess für neue Mitarbeiter vor - eine Menge Papierkram, die Einstellung von Konten und die Koordination von Schulungen. Mit Software zur Automatisierung von HR-Workflows lassen sich diese Aufgaben automatisieren.

Bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters versendet die Software automatisch Dokumente, stellt IT-Ressourcen zur Verfügung und plant Schulungen ein. Es ist, als hätten Sie einen virtuellen Assistenten, der sich um alle administrativen Details kümmert, so dass Sie sich auf den Aufbau solider Beziehungen zu Ihrem Team konzentrieren können.

Worauf sollten Sie bei einer HR Workflow Software achten?

Ohne Workflow-Optimierung können HR-Prozesse nicht effizient sein. Durch die Automatisierung von Workflows gewinnen Sie Zeit, um sich auf Strategien und sinnvolle Interaktionen mit Ihren Mitarbeitern zu konzentrieren.

Außerdem können Sie mit Hilfe von Technologie und KI-Tools für HR können Sie mühelos sicherstellen, dass Ihre Büroprozesse mit den Vorschriften und Unternehmensrichtlinien übereinstimmen. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Compliance-Risiken und Kopfschmerzen machen.

Auf welche Features sollten Sie also achten, wenn Sie eine gute Software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen in der Personalabteilung kaufen?

Sie muss den Einstellungsprozess, das Onboarding, das Urlaubsmanagement, die Leistungsbeurteilung und vieles mehr durch anpassbare automatisierte Workflows verbessern

Die Lösung sollte über ein Selbstbedienungsportal für Mitarbeiter verfügen, über das Ihr Team auf persönliche Daten zugreifen und diese aktualisieren, Gehaltsabrechnungen einsehen, Freizeit beantragen und Urlaubssalden nachverfolgen kann

Die HR-Software sollte mühelos die Arbeitszeiten der Mitarbeiter nachverfolgen, Schichten verwalten und die Anwesenheitsprozesse für genaue Gehaltsberechnungen automatisieren

Sie müssen in der Lage sein, Folgendes einzustellen HR Ziele festlegen, Beurteilungen durchführen und die Mitarbeiterentwicklung mit intuitiven Features für das Leistungsmanagement unterstützen

Es muss einen nahtlosen Datenaustausch mit anderen HRMS-Systemen für eine reibungslose Verwaltung der Humanressourcen

Die 10 besten HR Workflow Software im Jahr 2024

Hier finden Sie eine gut recherchierte Liste der 10 besten HR Workflow Automatisierungssoftware. Dieser Leitfaden listet die besten Features, Limits, Preise, Bewertungen und Rezensionen der einzelnen Tools auf, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen.

1. ClickUp

organisieren Sie Ihre HR-Prozesse und sparen Sie Zeit mit ClickUp HR Project Management

Die ClickUp Plattform für das Projektmanagement ist ein Tool, das alles zu erledigen vermag.

Ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess nachverfolgen, Ihre Onboarding- und Offboarding-Materialien organisieren oder einfach nur Ihre HR-Prozesse organisieren clickUp für Human Resource Teams ist ein großartiges tool, um diese zu vereinfachen!

Zu erledigen ist die Plattform folgendermaßen:

Anpassbare Ansichten

verfolgen Sie alle Ihre Aufgaben auf ClickUp mit 15+ anpassbaren Ansichten Ihres Workflows

ClickUp bietet mehr als 15 verschiedene Ansichten für Ihre Aufgaben auf der Plattform. Wählen Sie aus Optionen wie Listenansicht, Gantt-Ansicht, Zeitleiste, Karte, Kalender oder Mind Map!

Verfolgen Sie Aufgaben, Bewerber oder Schritte beim Onboarding von Mitarbeitern auf einen Blick mit sortierbaren Spalten wie Status, Priorität oder Fälligkeitsdaten ClickUp-Ansichten . Zeigen Sie Ansichten von Terminen, Vorstellungsgesprächen oder Sitzungen in einem Kalender Layout an, um Überschneidungen zu erkennen.

ClickUp Whiteboards

mit dem ClickUp Whiteboard können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen sammeln und diese in realisierbare Aufgaben umsetzen ClickUp Whiteboard ist ein virtuelles Whiteboard, auf dem Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen für Kampagnen, Rekrutierungsstrategien oder Mitarbeiter-Branding sammeln und in umsetzbare Elemente verwandeln können. Es ermöglicht allen Beteiligten, in Echtzeit auf der Plattform zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus können Sie diese Ideen in ClickUp in umsetzbare Elemente oder Aufgaben umwandeln. Mit diesem digitalen Whiteboard können Sie sicherstellen, dass es keine Lücken in Ihrer Arbeit gibt und Sie Ihre Aufgaben rechtzeitig erledigen.

Prozess Flow Whiteboard Vorlage

Neue Prozesse schneller implementieren mit Hilfe der ClickUp Process Flow Vorlage

ClickUp bietet mehrere Kostenlose HR Vorlagen wie z. B. die Vorlagen für den Karriereweg, das All Hands Meeting oder die Leistungsbeurteilung, um Personalprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren.

Aber um die Dinge zu vereinfachen, bietet ClickUp eine Prozess Flow Whiteboard Vorlage zur Verwaltung aller Arten von HR-Prozessen.

Legen Sie fest, an welchem Prozess - Einstellung, Schulung, Anwesenheit - Sie arbeiten möchten, skizzieren Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um den Prozess abzuschließen, und erstellen Sie dann ein Flow-Diagramm auf der Plattform!

Bei dieser Vorlage handelt es sich um ein gebrauchsfertiges, vollständig anpassbares Whiteboard, das besonders nützlich ist, um die Klarheit der Aufgaben und das Verständnis des Prozesses zu verbessern.

ClickUp beste Features

Halten Sie Ihre Mitarbeiter bei der Stange, veranstalten Sie Online-Spiele und erwähnen Sie sie mit ClickUp Mentions

Führen Sie Mitarbeiterbefragungen durch, holen Sie Feedback ein, oder organisieren Sie Umfragen für Ihren nächsten Betriebsausflug mit ClickUp Formulare Automatisieren Sie sich wiederholende oder zeitaufwändige Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen Planen Sie Ihren Tag mit ClickUp Aufgaben Prioritäten , mit dem Sie Aufgaben als dringend, hoch, normal und niedrig kennzeichnen können

Verwenden Sie ClickUp Gehirn um Kontakte, Vereinbarungen und Richtlinien für den Aufbau eines Knowledge Hubs zu erstellen

ClickUp Limits

Es kann eine steile Lernkurve für Anfänger sein, sich auf der Plattform zurechtzufinden

Obwohl ClickUp verschiedene Integrationen von Drittanbietern unterstützt, kann es schwierig sein, eine Integration mit Ihren bestehenden HR-Systemen oder anderen wichtigen Tools vorzunehmen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Business : $19/Benutzer pro Monat

: $19/Benutzer pro Monat Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Kissflow

über Kissflow Kissflow ist eine Cloud-basierte Plattform, die Geschäften hilft, ihre Workflows ohne Code zu automatisieren und zu verwalten. Benutzer können benutzerdefinierte Workflows für die Personalplanung, das Onboarding von Mitarbeitern, die Genehmigung von Ausgaben und das IT-Ticketing erstellen.

Kissflow vereinfacht Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Schritte, die Weiterleitung von Genehmigungen und die Bereitstellung von Einblicken durch Berichterstellung und Analysen.

Kissflow beste Features

Erstellen, Nachverfolgen und Verwalten von Workflows ohne großen Aufwand mit der benutzerfreundlichen, intuitiven Oberfläche

Verwenden Sie Kissflow für verschiedene Abteilungen und Prozesse in Ihrem Unternehmen

Gewinnen Sie Einblicke in die Prozesseffizienz, identifizieren Sie Engpässe und verfolgen Sie Leistungsmetriken durch die umfangreiche Berichterstellung

Erstellen Sie einfache oder komplexe HR Workflows, einschließlich paralleler Bereiche und bedingter Aufgaben, ohne Code zu verwenden

Kissflow-Einschränkungen

Die Erstellung hochkomplexer HR-Workflows kann aufgrund der benutzerdefinierten Optionen von Kissflow technisches Fachwissen erfordern

Kissflows Auswahl an Integrationen mit Tools von Drittanbietern ist im Vergleich zu einigen anderen Tools limitiert Software zur Verwaltung von Workflows Kissflow Preise

Basic: $1.500/Monat

$1.500/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (534 Bewertungen)

4.3/5 (534 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (56 Bewertungen)

3. Formstack

über Formstack Formstack ist eine Lösung zur Automatisierung von Workflows und zur Erstellung von Online-Formularen, mit der Sie benutzerdefinierte Umfragen, Registrierungen und Formulare für die Reihenfolge erstellen und verwalten können.

Es vereinfacht die Datenerfassung und -verarbeitung durch die Bereitstellung intuitiver Tools zur Gestaltung von Formularen ohne Code.

Sie können Formstack verwenden, um Zahlungen zu erfassen, Leads zu erfassen und vieles mehr. Anschließend können Sie diese Daten in schön gestaltete Online-Dokumente mit eSignaturen einfügen.

Formstack beste Features

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Formulare mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

Erstellen Sie dynamische Formulare auf der Grundlage bedingter Logik, die sich auf der Grundlage von Benutzerantworten ändert und Ihnen hilft, personalisierte Formulare zu erstellen

Integrieren Sie Anwendungen von Drittanbietern wie Salesforce, Google Tabellen und Zapier, um einen vollständigen Workflow zu erstellen

Automatische Weiterleitung von Formularübermittlungen an verschiedene Genehmiger oder Abteilungen auf der Grundlage bestimmter Kriterien oder Antworten

Formstack-Einschränkungen

Die Preisgestaltung kann für kleinere Organisationen oder für diejenigen, die nach fortgeschrittenen Features wie der Automatisierung von Workflows suchen, teuer sein

Die Anpassungsoptionen für das Design und Layout von Formularen können für Personen, die stark benutzerdefinierte Formulare suchen, limitiert sein

Formstack-Preise

Formulare: $59/Monat (ein Benutzer)

$59/Monat (ein Benutzer) Suite: $229/Monat (drei Benutzer)

$229/Monat (drei Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Formstack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (938 Bewertungen)

4.6/5 (938 Bewertungen) Capterra (Formstack Forms): 4.1/5 (106 Bewertungen)

4. Sprout Lösungen

über Sprout-Lösungen Sprout Solutions ist ein Cloud-basiertes Tool zur Verbesserung des Personalmanagements, insbesondere in den Bereichen HR und Vergütung.

Es bietet eine umfassende Suite von HR-Lösungen, einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Mitarbeiter-Self-Service, Personalbeschaffung und Leistungsmanagement.

Sprout beste Features

Überwachen Sie Anwesenheit, Urlaubsanträge, Urlaube, Check-in und Check-out Zeiten und Überstunden in einer kompakten, komfortablen Oberfläche

Befähigung der Mitarbeiter zur Verwaltung ihrer Informationen und Anfragen über das Employee Self-Service Portal

Verringerung des Administrationsaufwands durch Automatisierung wichtiger Aufgaben im Personalwesen wie Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung und Leistungsmanagement

Sprout-Einschränkungen

Sprout-Lösungen können sich als teuer erweisen, insbesondere für kleinere Geschäfte

Die Skalierung der Plattform bei wachsendem Unternehmen kann mit höheren Kosten verbunden sein, was für Geschäfte mit knapperem Budget ein Problem darstellen kann

Sprout-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Sprout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

4.7/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

5. Zoho People

über Zoho Menschen Zoho People ist eine Cloud-basierte Personalverwaltungssoftware, die von Zoho entwickelt wurde, einem bekannten Softwareunternehmen, das eine Reihe von Geschäftsanwendungen anbietet. Sie wurde speziell entwickelt, um verschiedene Arten von HR-Funktionen und -Prozessen in Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu automatisieren.

Zoho People vereinfacht die Personalarbeit, indem es das Engagement der Mitarbeiter und die organisatorische Effizienz durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine umfassenden HR-Management-Tools verbessert.

Die besten Features von Zoho People

Einfache Nachverfolgung von Anwesenheit, Urlaub und Freistellungen durch anpassbare Urlaubsrichtlinien, automatische Anwesenheitserfassung und Verwaltung von Urlaubsanträgen

Einrichten von Zyklen zur Leistungsbewertung, Definieren von Zielen und Schlüsseln (KPIs), Durchführen von Überprüfungen und Erstellen von Leistungsberichten auf der Plattform

Verwalten Sie Mitarbeiterdaten, einschließlich persönlicher Informationen, Beschäftigungshistorie, Fähigkeiten und Leistungsnachweise, über eine störungsfreie, sichere Schnittstelle

Grenzen von Zoho People

Die Anpassung bestimmter Workflows oder Berichterstellungen erfordert technisches Fachwissen

Die Lernkurve für neue Benutzer ist lang

Preise für Zoho People

Essential HR: $0,83/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$0,83/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Professional: 1,66 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

1,66 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Premium: $2,5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$2,5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: 4,16 €/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

*Preisangaben stammen aus einer externen Quelle

Zoho People Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (320+ Bewertungen)

4.4/5 (320+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (240+ Bewertungen)

6. Prozess Straße

über Prozess Straße Process Street ist eine KI-basierte Prozessmanagement- und Workflow-Software, mit der Unternehmen sich wiederholende Aufgaben, Prozesse und Workflows erstellen, verwalten und optimieren können.

Die Plattform wurde entwickelt, um Abläufe zu standardisieren, die Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern und die Konsistenz bei der Ausführung von Büroaufgaben und -verfahren zu gewährleisten.

Process Street's beste Features

Erstellen Sie einen Workflow mit Hilfe einer Checkliste - definieren Sie sequentielle Schritte, weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und fügen Sie detaillierte Anweisungen hinzu

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Geschäftsprozesse zu, z. B. für das Onboarding von Mitarbeitern, die Veröffentlichung von Inhalten, IT-Abläufe, Compliance-Audits und mehr

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, hinterlassen Sie Kommentare, hängen Sie Dateien an, und kommunizieren Sie nahtlos innerhalb von Workflows

Process Street Einschränkungen

Die Einstellung einer fortgeschrittenen Automatisierung mit bedingter Logik kann für Personen mit begrenzten technischen Kenntnissen sehr komplex sein

Eingeschränkte Funktion im Offline-Modus oder an Orten mit unzuverlässiger Internetverbindung

Process Street Preise

Startup: $100/Monat

$100/Monat Pro: $1500/Monat

$1500/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

4.6/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (620+ Bewertungen)

7. Frevvo

über Frevvo Frevvo ist spezialisiert auf Formulare und Workflow-Automatisierung ohne Code. Es ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung elektronischer Formulare mit erweiterten Funktionen wie bedingter Logik und Validierungen ohne Code.

Frevvo automatisiert Business-Prozesse durch die Erstellung von Workflows, die sich wiederholende Aufgaben, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisieren und mit anderen Systemen für einen einfachen Datenaustausch und Prozessmanagement integriert werden.

Frevvo bestes Feature

Verwenden Sie den Formular-Builder, um elektronische Formulare mit verschiedenen Feldtypen und Validierungen zu erstellen

Zugriff auf responsive und mobilfreundliche Formulare von jedem mobilen Gerät aus

Automatisierung von Workflows durch die Definition von sequentiellen Schritten, Weiterleitungsregeln und Genehmigungen

Frevvo-Einschränkungen

Probleme bei der benutzerdefinierten Anpassung komplexer Workflows und Formulare über die Grundkonfigurationen hinaus

Nicht-technische Benutzer können es schwierig finden, anspruchsvolle Workflows und Integrationen einzurichten

Preise für Frevvo

Benutzerdefinierte Preise

Frevvo Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (25+ Bewertungen)

8. Rippling

über Kräuseln Rippling ist eine umfassende Mitarbeiter-Management-System das Aufgaben der Mitarbeiterverwaltung wie Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Geräte und Apps integriert und automatisiert.

Es bietet einen zentralen Hub für das Onboarding neuer Mitarbeiter, die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und die Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften.

Rippling beste Features

Automatisierung des Onboarding-Prozesses für Mitarbeiter, einschließlich der Einrichtung von IT-Konten, der Einstellung der Gehaltsabrechnung und der Anmeldung für Sozialleistungen

Zentralisierung der Verwaltung von Mitarbeiterdaten, einschließlich Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Zeiterfassung und Compliance

Fernverwaltung von Unternehmensgeräten (Laptops, Telefone usw.), einschließlich Bereitstellung, Sicherheitseinstellungen und Software-Updates.

Sicherstellung der Einhaltung von HR- und arbeitsrechtlichen Vorschriften durch Automatisierung von Aufgaben wie Berichterstellung, Mitarbeiterdokumentation und Durchsetzung von Richtlinien - ideal für globale Teams

Rippling Limits

Die Preise sind im Vergleich zu anderen HR- und Gehaltsabrechnungsplattformen relativ hoch

Die Lernkurve kann steil sein und ein umfangreiches Setup und eine umfangreiche Konfiguration erfordern, insbesondere für Unternehmen mit einzigartigen oder komplexen Anforderungen

Preise von Rippling

Ab $8/Monat pro Benutzer benutzerdefinierte Preise, abhängig von den gewählten Apps



Rippling Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2,200+ Bewertungen)

4.8/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3,000+ Bewertungen)

9. BambooHR

über BambooHR BambooHR ist eine beliebte HR-Plattform, die verschiedene Funktionen im Personalwesen standardisiert und automatisiert. Teams nutzen es, um alle Aspekte des Lebenszyklus von Mitarbeitern zu verwalten.

Als zentraler Hub für HR-bezogene Aufgaben ermöglicht BambooHR Unternehmen, Mitarbeiterdaten effizient zu verwalten, Prozesse zu standardisieren und das Workforce Management zu verbessern.

BambooHR beste Features

Nachverfolgung von Abwesenheiten, Urlaub, Krankheit und anderen Arten von bezahlter und unbezahlter Freizeit

Verringerung des Verwaltungsaufwands durch ein Self-Service-Portal, über das Mitarbeiter auf ihre persönlichen Daten zugreifen, Gehaltsabrechnungen einsehen, Urlaub beantragen und Kontaktdaten aktualisieren können

Ermöglicht Personalverantwortlichen die Erstellung benutzerdefinierter Berichte über Fluktuationsraten, Trends bei Fehlzeiten, demografische Daten der Belegschaft und vieles mehr mit Hilfe robuster Berichterstellung und Analysefunktionen

BambooHR Beschränkungen

Die Implementierung detaillierter Workflows oder spezieller Business-Regeln kann zusätzliche Konfigurationen oder Umgehungslösungen erfordern

Die Berichterstellung kann im Vergleich zu anderen Systemen limitiert oder weniger anpassbar sein HR-Software BambooHR Preise

Kern: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,700+ Bewertungen)

10. OrangeHRM

über OrangeHRM OrangeHRM ist eine Open-Source-Personalverwaltungssoftware, die zur Rationalisierung von HR-Prozessen in Unternehmen entwickelt wurde. Es ist eine Plattform für die Verwaltung von Mitarbeitern, die Rekrutierung neuer Mitarbeiter, Vergütung, Leistungsbewertung, Nachverfolgung der Anwesenheit und andere HR-bezogene Aufgaben.

OrangeHRM zielt darauf ab, das Personalmanagement zu verbessern, das Engagement der Mitarbeiter zu steigern und die Einhaltung von Personalvorschriften durch seine umfangreiche Liste von Features zu gewährleisten.

OrangeHRM beste Features

Stellenausschreibung, Verwaltung von Bewerbungen, Planung von Vorstellungsgesprächen und Rationalisierung von Onboarding- und Offboarding-Prozessen

Nachverfolgung der Arbeitszeiten und Schichten der Mitarbeiter und Automatisierung der Anwesenheitsprozesse für eine genaue Lohnabrechnung

Festlegen von Zielen für das Personalwesen, Durchführen von Leistungsbeurteilungen und Erleichtern der beruflichen Entwicklung von Mitarbeitern

OrangeHRM Limiten

Die Benutzeroberfläche von OrangeHRM kann weniger intuitiv oder veraltet sein, insbesondere bei komplexen Workflows

Gelegentliche Probleme mit der Reaktionsfähigkeit des Supports und der Verfügbarkeit umfassender Dokumentation zur Problemlösung und Schulung der Benutzer

OrangeHRM Preise

Starter: Free

Free Erweitert: Benutzerdefinierte Preise

OrangeHRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (180+ Bewertungen)

Auswahl der richtigen HR Workflow Software

Eine komplexe HR-Umgebung braucht einen leistungsstarken Verbündeten, der Aufgaben automatisieren, Daten zentralisieren und aufschlussreiche Berichterstellungen anbieten kann. Mit diesen Tools können HR-Teams unternehmensweite Prozesse verbessern, die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung erhöhen und sich auf strategische Initiativen zur Mitarbeiterentwicklung konzentrieren.

Ein tool sticht dabei besonders hervor: Mit ClickUp erklimmen Ihre HR-Prozesse neue Höhen!

