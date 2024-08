9 wesentliche Schritte zu einer erfolgreichen Beschaffungsstrategie

Dale Carnegie sagte: "Eine Stunde Planung kann dir 10 Stunden Arbeit ersparen"

Wenn Sie Ihre Beschaffungsstrategie gut planen, erzielen Sie bessere Geschäfte mit den Lieferanten.

Mit einer gut geplanten Beschaffungsstrategie können Sie die Einkaufsentscheidungen der verschiedenen Abteilungen überwachen, die Leistung der Lieferanten verfolgen und Möglichkeiten zur Rationalisierung von Prozessen oder zur Kostenoptimierung ermitteln.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine solide Beschaffungsstrategie entwickeln können.

Machen Sie sich bereit, die Kontrolle über Ihre Ausgaben zu erlangen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern, um das Unternehmenswachstum zu fördern.

Was ist eine Beschaffungsstrategie?

Eine Beschaffungsstrategie ist der Plan eines Unternehmens für die Beschaffung von Artikeln zum bestmöglichen Preis unter Einhaltung der Liefer- und Qualitätsstandards. Dazu gehört es, die richtigen Lieferanten zu finden, den besten Preis auszuhandeln, Einkäufe zu tätigen und Lieferungen sicherzustellen.

Eine starke Beschaffungspolitik und -strategie leitet Ihr Beschaffungsteam bei der Erreichung langfristiger Geschäftsziele. Daher sollten sie flexibel und anpassungsfähig sein und sich ständig mit den Bedürfnissen Ihres Unternehmens weiterentwickeln.

Der Zweck der Beschaffungsstrategie

Bei Beschaffungsstrategien geht es nicht nur darum, die Kosten zu senken oder die günstigsten Angebote zu erhalten - obwohl das wichtig ist. Vielmehr geht es darum, qualitative Waren und Dienstleistungen zum richtigen Preis und zur richtigen Zeit zu beschaffen, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Die besten Beschaffungsstrategien gehen über den reinen Einkauf hinaus. Sie orientieren sich an den übergeordneten Zielen Ihres Unternehmens, von der Priorität sozialer Verantwortung bis zur Förderung von Innovationen durch Lieferantenpartnerschaften.

Ein umfassender strategischer Ansatz für die Beschaffung hilft Ihrem Team, einen soliden Plan zu erstellen und den gesamten Prozess in einen wertvollen Vorteil zu verwandeln, der Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Ziele der Beschaffungsstrategie

Eine wirksame Beschaffungsstrategie verfolgt vier Ziele:

Kosteneffizienz: Das meiste Geld für Ihr Geld bekommen

Das meiste Geld für Ihr Geld bekommen Qualität und Wert: Sicherstellen, dass das, was Sie kaufen, Ihren Standards entspricht

Sicherstellen, dass das, was Sie kaufen, Ihren Standards entspricht Pünktliche Lieferung: Vermeidung von Unterbrechungen, indem Sie die Dinge dann bekommen, wenn Sie sie brauchen

Vermeidung von Unterbrechungen, indem Sie die Dinge dann bekommen, wenn Sie sie brauchen Risikomanagement: Abschwächung potenzieller Probleme wie unzuverlässige Lieferanten

Typen von Beschaffungsstrategien

Es gibt kein Patentrezept für alle. Im Folgenden finden Sie sechs Arten von Beschaffungsstrategien, die Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen:

Strategie 1: Kostenreduzierung

Der Kontext sagt alles: den größten Nutzen für Ihr Geld zu erhalten. Diese Kostensenkungsstrategie geht über den ursprünglichen Anschaffungspreis hinaus. Sie nutzt Techniken wie Ausschreibungen und Wertanalysen, um die besten Angebote auszuhandeln und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu berücksichtigen - einschließlich der Kosten für Wartung, Reparatur und Entsorgung.

Beispiel: Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das verpackte Snacks in einem überfüllten und wettbewerbsintensiven Markt herstellt. In einem solchen Umfeld, in dem die meisten Hersteller über den Preis und den Vertrieb konkurrieren, ist es ein wichtiges Anliegen, die Selbstkosten niedrig zu halten. Dieses Unternehmen könnte beschließen, seine Inputpreise zu senken, indem es Kostensenkungen bei Rohstoffen und Verpackungen erzielt. Es könnte eine Ausschreibung für Verpackungsmaterial veröffentlichen, Unternehmen auffordern, sich um den Auftrag zu bewerben, und sich für einen neuen Lieferanten entscheiden, der deutlich niedrigere Kosten für dasselbe Material bieten kann.

Am besten geeignet für:

Unternehmen in Märkten mit starkem Preiswettbewerb

Unternehmen mit hohen direkten Kosten

Produkte oder Materialien mit vielen möglichen Lieferanten

Strategie 2: Risikomanagement

Unterbrechungen der Lieferkette führen häufig zu Produktionsverzögerungen und Umsatzeinbußen. Eine solide Strategie für das Risikomanagement in der Beschaffung hilft Ihnen, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Lieferkettenunterbrechungen vorherzusehen und abzumildern.

Diese Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit mehreren zuverlässigen und effizienten Lieferanten, um sicherzustellen, dass Sie bei kritischen Artikeln nicht von einer einzigen Quelle abhängig sind. Letztlich wird so die Beschaffung geschäftskritischer Güter bei unerwarteten Ereignissen wie Naturkatastrophen oder Lieferanteninsolvenzen gesichert.

Beispiel: Ein weltweit tätiger Automobilhersteller wendet eine Risikomanagementstrategie an, um Halbleiterkrisen zu bewältigen. Er arbeitet mit mehreren zuverlässigen Chip-Lieferanten an verschiedenen geografischen Standorten zusammen und gewährleistet so eine reibungslose Produktion, selbst wenn es bei einem bestimmten Lieferanten oder in einer bestimmten Region zu Störungen kommt.

Am besten geeignet für:

Unternehmen, die auf der ganzen Welt einkaufen

Produkte, die ein wesentliches Roh- oder Einsatzmaterial darstellen

Produkte, die zu ähnlichen Kosten oder in ähnlicher Qualität von mehreren Unternehmen bezogen werden können

Strategie 3: Lieferantenmanagement und -optimierung

Die Strategie für Lieferantenmanagement und -optimierung konzentriert sich auf den Aufbau besserer Beziehungen zwischen Unternehmen und Zulieferern. Die Strategie umfasst vor allem die Festlegung von Leistungsstandards für Lieferanten, die Durchführung von Audits sowie die Bereitstellung von Schulungen und Unterstützung.

Auch wenn die Einzelheiten von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein können, ist die Förderung starker Lieferantenbeziehungen für produktionsintensive Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten mit Ihren Lieferanten an Innovationen, planen gemeinsam den künftigen Bedarf und haben zuverlässige Partner, die zuverlässig liefern.

Beispiel: Angenommen, ein Bekleidungsunternehmen führt eine Lieferantenmanagementstrategie mit einem Stoffhersteller ein. Nach der Festlegung von Qualitätsstandards für den Hersteller führt das Unternehmen regelmäßige Audits durch, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

Darüber hinaus finden Brainstorming-Sitzungen mit dem Hersteller statt, in denen neue Stoffe, Technologien und Designs, die auf dem Markt im Trend liegen, diskutiert werden. Die enge Beziehung fördert das Vertrauen und gewährleistet hochwertige Stoffe.

Best geeignet für:

Unternehmen mit hohem Produktionsvolumen

Produkte, bei denen Qualität und Innovation wichtig sind

Weniger preissensible Märkte

Strategie 4: Umweltfreundliche Beschaffung

Umweltbewusstes Handeln erstreckt sich auch auf Ihre eigene Beschaffungspolitik und -praxis. Der grüne Einkauf tut genau das.

Diese Beschaffungsstrategie beinhaltet die Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen mit minimalen Umweltauswirkungen. Der Rahmen für die Beschaffungsstrategie konzentriert sich auf Lieferanten, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben, und bevorzugt Produkte aus recyceltem Material, emissionsarme oder energieeffiziente Produkte.

Beispiel: Eine Lebensmittelkette verfolgt eine grüne Beschaffungsstrategie. Sie bevorzugt die Beschaffung von Obst und Gemüse von lokalen Bauernhöfen, die nachhaltige Praktiken wie biologische Landwirtschaft und Wasserschutz anwenden.

Möglicherweise wählen sie auch Reinigungsprodukte mit umweltfreundlichen Zertifizierungen und Verpackungen aus recycelten Materialien.

Am besten geeignet für:

Unternehmen, die sich ernsthaft bemühen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern

Strategie 5: Globale Beschaffung

Global Sourcing bedeutet, dass Sie Ihren Lieferantenstamm über die lokalen Märkte hinaus erweitern. Sie nutzt die Wettbewerbsbedingungen einer globalisierten Wirtschaft und kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Außerdem eröffnet der Blick über die Grenzen hinaus neue Möglichkeiten, z. B. die Erkundung unerschlossener Märkte und die Suche nach besseren Preisen oder höherwertigen Waren.

Global-Sourcing-Strategien werden vor allem von Unternehmen genutzt, die Rohstoffe benötigen, die auf ihrem lokalen Markt nicht ohne Weiteres verfügbar sind oder ein Vermögen kosten.

Beispiel: Ein Möbelhersteller hat vielleicht Schwierigkeiten, Hartholz zu beschaffen, weil die Flora in den verschiedenen Regionen unterschiedlich ist. Sie könnten jedoch erfahren, dass dasselbe Holz in anderen Regionen, z. B. in Südostasien, leicht erhältlich ist.

Um dem Versorgungsdefizit entgegenzuwirken, führt das Unternehmen eine globale Beschaffungsstrategie für die Beschaffung von Laubholz ein. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Versorgung, senkt die Kosten und ermöglicht es dem Unternehmen, importiertes Holz zu günstigeren Preisen zu verkaufen.

Allerdings erfordert dies eine sorgfältige Planung und Verwaltung. Kulturelle Unterschiede, komplexe Logistik und Qualitätskontrollverfahren müssen berücksichtigt werden, um einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf zu gewährleisten.

Am besten geeignet für:

Waren, die nur in begrenzten Mengen oder zu hohen Kosten vor Ort verfügbar sind

Unternehmen, die in der Lage sind, weltweit zu beschaffen und zu operieren

Strategie 6: Totales Qualitätsmanagement

Total Quality Management (TQM) ist eine Beschaffungsstrategie, die den Schwerpunkt auf proaktive Qualitätskontrollmaßnahmen in der gesamten Lieferkette legt - Festlegung von Qualitätsstandards, Durchführung von Inspektionen und Umsetzung von Qualitätskontrollmaßnahmen.

Ziel dieser Strategie ist es, Fehler zu minimieren und sicherzustellen, dass die Produkte den Qualitätsstandards entsprechen. Sowohl Einkäufer als auch Lieferanten arbeiten kontinuierlich daran, Prozesse zu verbessern, Möglichkeiten zur Kostensenkung zu ermitteln und die Qualität insgesamt zu verbessern.

Beispiel: Erdölproduzierende Unternehmen wenden TQM im Allgemeinen in ihrem Beschaffungsprozess an. Da bei der Erdölförderung viel auf dem Spiel steht, hilft TQM ihnen, qualitätsbezogene Probleme bei der Beschaffung von technischem Material für die Wartung von Ölfeldanlagen und den Bau von Projekten zu lösen.

Am besten geeignet für:

Produkte, die aufgrund von Rechtsvorschriften oder aus anderen Gründen einen hohen Qualitätsstandard erfüllen müssen

Entwicklung einer effektiven Beschaffungsstrategie

Nutzen Sie unseren bewährten Neun-Schritte-Prozess, um eine solide Beschaffungsstrategie zu entwickeln, die erfolgreich ist:

Schritt 1: Führen Sie ein Beschaffungsaudit durch

Bevor Sie eine neue Strategie entwerfen, müssen Sie Ihre aktuellen Beschaffungsausgaben verstehen. Führen Sie zu diesem Zweck eine gründliche Prüfung Ihrer Ausgabengewohnheiten durch. Sammeln Sie Daten über Ihre bestehenden Beschaffungsrichtlinien und -aktivitäten, einschließlich:

Was Sie kaufen (Waren und Dienstleistungen)

Von wem Sie kaufen (Lieferanten)

Wie viel Sie ausgeben (Gesamtkosten)

Analysieren Sie diese Daten, um Bereiche mit hohen Ausgaben, potenzielle Kostensenkungsmöglichkeiten und alle Fälle von unzulässigen Ausgaben (nicht genehmigte Käufe) zu ermitteln.

Wenn Sie sich mit den Feinheiten befassen, können Sie Ihre Bemühungen genau bestimmen und Ihre Strategie entsprechend anpassen.

Schritt 2: Definieren Sie klare Beschaffungsziele

Welche Ergebnisse wünschen Sie sich von Ihrer Beschaffungsstrategie?

Klare Ziele bieten einen Fahrplan für die Umsetzung Ihrer Strategie und ermöglichen es Ihnen, die verschiedenen Erfolgskennzahlen zu messen.

Hier sind einige gängige Beschaffungsziele:

Kostensenkung: Senkung der Beschaffungskosten bei gleichbleibender Qualität

Senkung der Beschaffungskosten bei gleichbleibender Qualität Effizienzverbesserung: Rationalisierung von Prozessen, um Zeit und Ressourcen zu sparen

Rationalisierung von Prozessen, um Zeit und Ressourcen zu sparen Risikomanagement: Potenzielle Unterbrechungen in der Lieferkette abmildern

Potenzielle Unterbrechungen in der Lieferkette abmildern Nachhaltigkeit: Einführung umweltfreundlicher Beschaffungspraktiken

Einführung umweltfreundlicher Beschaffungspraktiken Lieferantenbeziehungsmanagement: Aufbau starker, für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen zu wichtigen Lieferanten

Die klare Definition Ihrer geschäftlichen Anforderungen und Ziele gewährleistet, dass Ihre Strategie zielgerichtet ist und geschäftsorientierte Ergebnisse liefert.

Schritt 3: Bewertung der Marktbedingungen

Veränderungen im externen Umfeld können sich erheblich auf Ihre Beschaffungsstrategie auswirken. Berücksichtigen Sie Faktoren wie:

Markttrends: Gibt es Preisschwankungen oder neue Technologien, die Ihren Bedarf beeinflussen könnten?

Gibt es Preisschwankungen oder neue Technologien, die Ihren Bedarf beeinflussen könnten? Lieferantenlandschaft: Wer sind die wichtigsten Akteure in Ihrer Branche? Gibt es Möglichkeiten zur Konsolidierung oder Diversifizierung der Lieferanten?

Wer sind die wichtigsten Akteure in Ihrer Branche? Gibt es Möglichkeiten zur Konsolidierung oder Diversifizierung der Lieferanten? Regulatorisches Umfeld: Gibt es rechtliche oder regulatorische Anforderungen, die bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind?

Wenn Sie über die Marktbedingungen auf dem Laufenden bleiben, können Sie Ihre Geschäftsstrategie an die Veränderungen anpassen und fundierte Entscheidungen treffen.

Wenn Sie z. B. steigende Materialkosten erwarten, sollten Sie sich nach alternativen Lieferanten umsehen oder längerfristige Verträge mit bestehenden Lieferanten aushandeln.

Schritt 4: Entwickeln Sie Beschaffungsstrategien

Legen Sie auf der Grundlage Ihrer strategischen Beschaffungsprioritäten, Ziele und Marktanalysen fest, wie Sie die benötigten Waren und Dienstleistungen beschaffen wollen. Im Folgenden finden Sie einige gängige Beschaffungsstrategien, auf die Sie sich freuen können:

Wettbewerbliche Ausschreibungen: Einholung von Angeboten von mehreren Anbietern, um den besten Preis zu erhalten

Einholung von Angeboten von mehreren Anbietern, um den besten Preis zu erhalten Single Sourcing: Partnerschaft mit einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten für kritische Artikel

Partnerschaft mit einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten für kritische Artikel Verhandeln: Zusammenarbeit mit Lieferanten, um bessere Preise und Bedingungen zu erzielen

Zusammenarbeit mit Lieferanten, um bessere Preise und Bedingungen zu erzielen Strategische Beschaffung: Zusammenarbeit mit Lieferanten bei Produktentwicklung und Innovation

Die beste Beschaffungsstrategie hängt von der Art Ihrer Beschaffung ab. So eignet sich beispielsweise die Ausschreibung für Standard-Bürobedarf, während die Einzelbeschaffung für die Beschaffung komplexer Maschinen mit wenigen qualifizierten Anbietern vorzuziehen ist.

Schritt 5: Einführung von Technologie und Automatisierung

Technologie kann Ihren Beschaffungsprozess erheblich rationalisieren, die Genauigkeit verbessern und Ihrem Team Zeit ersparen. So geht's:

Beschaffungssoftware: Verwalten Sie Bestellanforderungen, Bestellungen und Lieferantenbeziehungen elektronisch über beschaffungsmanagement-Software wie ClickUp

Verwalten Sie Bestellanforderungen, Bestellungen und Lieferantenbeziehungen elektronisch über beschaffungsmanagement-Software wie ClickUp Ausgabenanalysetools: Verwenden Sie Buchhaltungstools, um tiefere Einblicke in Ihre Ausgabendaten zu erhalten und Bereiche für Kosteneinsparungen zu identifizieren

Verwenden Sie Buchhaltungstools, um tiefere Einblicke in Ihre Ausgabendaten zu erhalten und Bereiche für Kosteneinsparungen zu identifizieren Automatisierung von Arbeitsabläufen: Erwägen Sie Software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, um sich wiederholende Aufgaben wie Genehmigungen und Dateneingabe zu automatisieren

Die Integration solcher Tools in Ihre Prozesse verbessert die Effizienz, reduziert Fehler und ermöglicht es Ihren Beschaffungsteams, sich auf strategische Aufgaben wie das Management von Lieferantenbeziehungen und Marktforschung zu konzentrieren.

Schritt 6: Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten

Eine gut definierte Teamstruktur für das Lieferantenmanagement in der Beschaffung beginnt mit der Festlegung klarer Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Teammitglied. Dazu könnten gehören:

Beschaffungsmanager : Leitet das Team und beaufsichtigt die gesamte Beschaffungsstrategie

: Leitet das Team und beaufsichtigt die gesamte Beschaffungsstrategie Einkaufschef (CPO) : Verantwortlich für die Beschaffung und Verhandlung mit Lieferanten

: Verantwortlich für die Beschaffung und Verhandlung mit Lieferanten Vertragsspezialisten :

Sicherstellen, dass die Verträge rechtlich einwandfrei sind und vorteilhaft für Ihr Unternehmen sind

: Sicherstellen, dass die Verträge rechtlich einwandfrei sind und vorteilhaft für Ihr Unternehmen sind Fachleute für Qualitätskontrolle: Überprüfen, ob Waren und Dienstleistungen den vereinbarten Qualitätsstandards entsprechen

Klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten verhindern Verwirrung, gewährleisten Verantwortlichkeit und tragen zur

reibungslosen Durchführung

ihrer Beschaffungsstrategie.

Schritt 7: Leistungskennzahlen festlegen

Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) sind quantifizierbare Messgrößen, die es Ihnen ermöglichen, Fortschritte zu verfolgen und Schwachstellen in Ihrem Beschaffungsprozess zu erkennen.

Ziehen Sie diese potenziellen KPIs in Betracht, um Ihre Beschaffungsbemühungen zu messen:

Prozentuale Kosteneinsparungen: Bewertet die erzielten Kosteneinsparungen als Prozentsatz der gesamten Beschaffungsausgaben

Bewertet die erzielten Kosteneinsparungen als Prozentsatz der gesamten Beschaffungsausgaben Lieferantenvorlaufzeit: Misst die Zeit, die von der Auftragserteilung bis zur endgültigen Lieferung vergeht

Misst die Zeit, die von der Auftragserteilung bis zur endgültigen Lieferung vergeht Lieferantenfehlerquote: Misst die Anzahl der erhaltenen fehlerhaften Produkte im Verhältnis zur Gesamtzahl der bei den einzelnen Lieferanten bestellten Produkte und schafft so Transparenz über die führenden und rückständigen Lieferanten

Durch die Verfolgung dieser Kennzahlen können Sie den Beteiligten den Wert der Beschaffungsstrategie aufzeigen und Bereiche mit Optimierungsbedarf identifizieren.

Hinweis: Überprüfen und verfeinern Sie Ihre KPIs regelmäßig, um deren Relevanz und Ausrichtung auf Ihre sich entwickelnden Ziele sicherzustellen.

Schritt 8: Kontinuierliche Verbesserung umsetzen

Eine erfolgreiche Beschaffungsstrategie ist ein lebendiges Dokument. Sie muss sich ständig weiterentwickeln und an veränderte Umstände anpassen. Entwickeln Sie daher eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb Ihres Beschaffungsteams.

Nutzen Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihre Beschaffungsstrategie flexibel ist und sich an Veränderungen anpassen lässt:

Informieren Sie sich über Branchentrends und bewährte Verfahren

Analysieren Sie regelmäßig Beschaffungsdaten, um potenzielle Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu ermitteln

Holen Sie sich Feedback von internen Stakeholdern und Lieferanten, wie der Beschaffungsprozess verbessert werden kann

Seien Sie offen für neue Technologien und Automatisierungslösungen, die den Beschaffungsprozess verbessern können rationalisierung der Abläufe

Indem Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern, bauen Sie eine Beschaffungsstrategie auf, die Ihrem Unternehmen einen langfristigen Nutzen bringt.

Schritt 9: Effektive Kommunikation mit den Stakeholdern

Kommunizieren Sie die Beschaffungsstrategie und ihre Ziele regelmäßig mit allen relevanten Interessengruppen, einschließlich:

Interne Teams (Finanzen, Betrieb, etc.)

Zulieferer

Senior Management

In dieser Kommunikation sollte darauf eingegangen werden, wie die Strategie mit den allgemeinen Unternehmenszielen in Einklang steht und wie sie den Beteiligten zugute kommt.

Wenn alle Beteiligten über die strategischen Ziele auf dem Laufenden gehalten werden, fördert dies die Zusammenarbeit, gewährleistet die Akzeptanz und hilft, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Diese Schritte werden Ihnen helfen, eine umfassende Beschaffungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die Ihre Ausgaben optimiert. Nutzen Sie sie, um Risiken zu minimieren und für einen stetigen Fluss von Waren und Dienstleistungen zu sorgen, die Ihr Unternehmen benötigt, um auf einem wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein.

Aufbau einer optimierten Beschaffungsstrategie mit ClickUp

Eine Beschaffungsstrategie ist unerlässlich, aber sie effizient zu verwalten kann eine Herausforderung sein. ClickUp ist eine leistungsfähiges Projektmanagement tool, das ein umfassendes Instrumentarium zur Rationalisierung Ihrer Beschaffungsleistung bietet.

KlickUp Automatisierung und KI

Erstellen Sie automatisierte Aktionen, die durch bestimmte Ereignisse oder Bedingungen ausgelöst werden, mit ClickUp Automation

Automatisierte Workflows: Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie manuelle Fehler, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren. Lösen Sie automatisch Aktionen aus, wie z. B. das Versenden von Bestellungsfreigaben, das Erstellen von Berichten oder das Benachrichtigen von Stakeholdern auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie manuelle Fehler, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren. Lösen Sie automatisch Aktionen aus, wie z. B. das Versenden von Bestellungsfreigaben, das Erstellen von Berichten oder das Benachrichtigen von Stakeholdern auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen AI-Assistent in ClickUp: Mit ClickUp Gehirn , dem KI-gesteuerten Assistenten in ClickUp, können Sie viel Zeit und Mühe bei alltäglichen Aufgaben sparen. Möchten Sie wissen, wie viele Sendungen sich derzeit im Status "Verspätet" befinden? Fragen Sie Brain und Sie erhalten sofort eine Antwort. Sie müssen eine E-Mail schreiben, um einen neuen Lieferanten an Bord zu holen? Mit ClickUp Brain's AI Writer for Work ist sie in Sekundenschnelle fertig. Sie nehmen an vielen Meetings teil? Nutzen Sie ClickUp Brain, um all Ihre Besprechungsnotizen zusammenzufassen, Aktionspunkte zu generieren und sie in der Plattform in Aufgaben umzuwandeln.

Die ClickUp Beschaffungsvorlage hilft Ihnen, Ihre Beschaffungsprozesse zu verfolgen und zu verwalten.

Anpassbare Vorlagen: Nutzen Sie die große Sammlung von Vorlagen in ClickUp, um Ihren Einkaufsprozess zu optimieren.

ClickUp's Beschaffungsvorlage

hilft Ihnen, den Prozess der Lieferantenauswahl zu standardisieren, organisiert zu bleiben, effektiv mit Lieferanten zu kommunizieren und Fehler zu reduzieren, indem manuelle Dateneingaben vermieden werden. Passen Sie die Vorlage einfach an Ihre spezifischen Beschaffungsaktivitäten an und automatisieren Sie administrative Aufgaben wie das Versenden von Angebotsanfragen, die Verwaltung von Genehmigungen und die Verfolgung von Lieferungen.

Zuverlässige Aufgaben- und Projektansichten für eine bessere Organisation

Fügen Sie Abhängigkeiten direkt in der Aufgabe in ClickUp hinzu, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge und unter Einhaltung des spezifischen Zeitplans erledigt wird

Mehrere Ansichtsoptionen : ClickUp bietet verschiedene anpassbare Ansichten, um Ihre Beschaffungsprozesse zu organisieren. Verwenden Sie ClickUp-Ansichten für einen klaren Überblick über Aufgaben und Status in mehr als 15 Ansichten. Kanban-Tafeln stellen Ihren Arbeitsablauf visuell dar und ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt auf einen Blick zu verfolgen. Gantt-Diagramme bieten eine zeitliche Übersicht über Ihre Beschaffungsprojekte und zeigen Abhängigkeiten und Fristen auf

: ClickUp bietet verschiedene anpassbare Ansichten, um Ihre Beschaffungsprozesse zu organisieren. Verwenden Sie ClickUp-Ansichten für einen klaren Überblick über Aufgaben und Status in mehr als 15 Ansichten. Kanban-Tafeln stellen Ihren Arbeitsablauf visuell dar und ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt auf einen Blick zu verfolgen. Gantt-Diagramme bieten eine zeitliche Übersicht über Ihre Beschaffungsprojekte und zeigen Abhängigkeiten und Fristen auf Nahtlose Suche und Filterung: Mit der leistungsstarken Suchfunktion von ClickUp können Sie bestimmte Aufgaben, Dokumente oder Diskussionen sofort finden. Filtern Sie Ihre Suche nach Zuweiser, Status, Fälligkeitsdatum oder benutzerdefinierten Feldern für eine noch gezieltere Organisation

Robuste Funktionen für ein einwandfreies Management der Beschaffungsstrategie

Anpassbare Status: Erstellen Sie innerhalb von ClickUp benutzerdefinierte Status, um die verschiedenen Phasen Ihres Beschaffungsprozesses genau wiederzugeben. Dies könnte Stadien wie Bedarf der Genehmigung, Lieferant ausgewählt, Bestellung aufgegeben oder Geliefert umfassen. Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Beschaffungsaktivität mit Leichtigkeit

erstellen Sie Ordner mit anpassbaren Status, um den Fortschritt Ihrer Beschaffung in ClickUp zu verfolgen

Dokumentenverwaltung: Speichern Sie alle relevanten Dokumente, wie z. B. Ausschreibungen, Verträge und Rechnungen, innerhalb des entsprechenden ClickUp-Projekts. Dies stellt sicher, dass alle Beteiligten einfachen Zugriff auf die neuesten Informationen haben, fördert die Transparenz und verringert das Risiko, dass Dokumente verlegt werden

Erstellen und speichern Sie Dokumentationen wie Scope of Word-Dokumente in ClickUp Docs

Werkzeuge für die Zusammenarbeit : ClickUp stattet Ihr Beschaffungsteam mit Tools für eine effektive Zusammenarbeit aus. Nutzen Sie Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Chat, um Projekte zu besprechen, Ideen auszutauschen und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen

: ClickUp stattet Ihr Beschaffungsteam mit Tools für eine effektive Zusammenarbeit aus. Nutzen Sie Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Chat, um Projekte zu besprechen, Ideen auszutauschen und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen Vereinfachte Kommunikation: Pflegen Sie eine klare Kommunikation mit internen Teams und Lieferanten direkt in ClickUp. Weisen Sie Aufgaben zu, tauschen Sie Dokumente aus und führen Sie Diskussionen innerhalb jedes Beschaffungsprojekts, um die Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern

Beispiele für erfolgreiche Beschaffungsstrategien

Werfen Sie einen Blick auf einige Beispiele erfolgreicher Beschaffungsstrategien aus der Praxis, deren Quellen Sie weiter erforschen können:

1. Walmarts globale Beschaffungsstrategie für Kosteneinsparungen

Walmart ist für seine aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen bekannt, und die Beschaffung spielt dabei eine große Rolle. Das Unternehmen nutzt seine enorme Kaufkraft, um mit Lieferanten weltweit niedrigere Preise auszuhandeln.

Eine wichtige Strategie zur Kosteneffizienz in der Beschaffung besteht darin, langfristige Verträge mit wichtigen Lieferanten abzuschließen und sie zu kontinuierlichen Kostensenkungen anzuhalten.

Diese Strategie hat entscheidend dazu beigetragen, dass Walmart seinen Kunden konstant niedrige Preise bieten kann. Es wird geschätzt, dass

sie jährlich Milliarden von Dollar einsparen

durch diesen Ansatz.

2. Die kollaborative Beschaffung der United States Air Force für Effizienz

Die Luftwaffe hat ihren Beschaffungsprozess rationalisiert

indem sie mit anderen militärischen Bereichen zusammenarbeitete. Dazu gehörten die Standardisierung der Beschaffungsverfahren und die Nutzung der gebündelten Kaufkraft, um bessere Angebote für Lieferanten auszuhandeln.

Die Zusammenarbeit hat zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Luftwaffe geführt und die Effizienz des Beschaffungsprozesses verbessert.

Building a Winning Procurement Strategy with ClickUp

Der Aufbau einer Beschaffungsstrategie ist keine leichte Aufgabe. Aber mit ClickUp als Partner können Sie den Beschaffungsprozess weiter vereinfachen, Ausgaben optimieren und Ihre Ziele erreichen.

ClickUp unterstützt Sie in jeder Phase - von der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bis hin zur Förderung der Zusammenarbeit und aufschlussreichen Datenanalyse.

Optimieren Sie Ihre Beschaffungsprozesse und sichern Sie sich einen höheren Wert für Ihr Unternehmen.

heute und sehen Sie den Unterschied!