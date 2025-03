10 TikTok-Wachstums-Hacks, damit Ihre Marke im Jahr 2025 viral geht

Alle sind auf TikTok, kleben an ihren Bildschirmen und nehmen die Welt nicht mehr wahr.

TikTok dominiert die sozialen Medien mit über einer Milliarde benutzer, die täglich etwa 80 Minuten mit der App verbringen. Es ist eine beliebter Marketingkanal für Unternehmen heute. Ein mega-virales TikTok-Video kann Ihre Marke innerhalb von Stunden von der Unbekanntheit zur Popularität führen, Millionen von Ansichten im Internet generieren und tonnenweise Leads für Ihr Geschäft generieren.

Aber der Weg zur Viralität ist nicht immer geradlinig - er erfordert Kreativität, Strategie und ein tiefes Verständnis des Algorithmus und der Dynamik der Plattform.

In diesem Blog besprechen wir die besten TikTok-Hacks, die Ihnen helfen können, Ihr Publikum in der App zu vergrößern und auszubauen. Machen Sie sich bereit, Ihr TikTok-Spiel mit diesen Hacks zu verbessern!

Die Popularität von TikTok verstehen

Die meisten Marken taten TikTok anfangs als eine Tanzvideo-Modeerscheinung für junge Leute ab, aber jetzt erkennen die meisten Marken die Reichweite und Macht von TikTok im Jahr 2024!

Mit seinem explosiven Wachstum und seiner unvergleichlichen Reichweite bietet TikTok Geschäften eine hervorragende Möglichkeit, ihre Marke zu präsentieren, mit einem vielfältigen Publikum in Kontakt zu treten und Ergebnisse zu erzielen.

Sein einzigartiger Ansatz für soziale Medien -mit seinen kurzen Videos, hyper-personalisierten Algorithmen und viralen Trends und Challenges - hat es zu einem Hit in verschiedenen Publikumssegmenten gemacht.

Hier sind einige Gründe, warum TikTok ein wertvoller Marketingkanal für große und kleine Geschäfte sein kann:

Massive Benutzerbasis : TikTok verfügt über eine riesige und vielfältige Benutzerbasis, die sich über verschiedene Demografien, Zinsen und geografische Speicherorte erstreckt. Es ist ein Schmelztiegel von Benutzern aus allen Bereichen des Lebens. Das kann Ihre große Chance sein, einen großen Bereich potenzieller Kunden zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten

: TikTok verfügt über eine riesige und vielfältige Benutzerbasis, die sich über verschiedene Demografien, Zinsen und geografische Speicherorte erstreckt. Es ist ein Schmelztiegel von Benutzern aus allen Bereichen des Lebens. Das kann Ihre große Chance sein, einen großen Bereich potenzieller Kunden zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten Potenzial für Viralität : Der Algorithmus von TikTok ist darauf ausgelegt, Inhalte zu fördern und zu vermarkten, die das Engagement fördern. Ein gut gestaltetes TikTok Video hat das Potenzial, Millionen von Benutzern organisch zu erreichen und Ihre Marke zu neuen Höhen zu führen

: Der Algorithmus von TikTok ist darauf ausgelegt, Inhalte zu fördern und zu vermarkten, die das Engagement fördern. Ein gut gestaltetes TikTok Video hat das Potenzial, Millionen von Benutzern organisch zu erreichen und Ihre Marke zu neuen Höhen zu führen Authentizität : Die Betonung von Authentizität und Beziehbarkeit macht TikTok zu einer idealen Plattform für Sie, um Ihre Marke zu vermenschlichen und mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Verbindung zu treten

: Die Betonung von Authentizität und Beziehbarkeit macht TikTok zu einer idealen Plattform für Sie, um Ihre Marke zu vermenschlichen und mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Verbindung zu treten Influencer-Marketing: Ob durch gesponserte Inhalte, Markenpartnerschaften oder influencer-Marketing kampagnen können Sie das TikTok-Influencer-Ökosystem nutzen, um die Reichweite Ihrer Marke zu erhöhen, die Glaubwürdigkeit der Influencer zu nutzen und das Engagement zu steigern

TikTok ist ein leistungsstarker Marketingkanal, der viele Vorteile für Vermarkter bietet: seine große und vielfältige Benutzerbasis und sein Potenzial für Viralität und Engagement.

TikTok Growth Hacks: Tipps und Tricks für Businesses und Vermarkter

Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit von TikTok ist, dass jeder - selbst die gewöhnlichste Person - zu einer viralen Sensation werden kann. Das bringt uns zu der Frage: Was können Sie (oder Ihr Social-Media-Vermarkter) zu erledigen, um Ihre Marke auf TikTok viral zu machen?

Mit Workspace- und Produktivitätsmanagement-Tools wie ClickUp können Sie lernen, Ihre TikTok-Strategie für soziales Zuhören und die Produktion von Inhalten zu optimieren. Ihr Marketing-Team braucht ein solides Setup, das konsistentes Posten zu einem Kinderspiel macht und Ihnen hilft, Ihre Arbeit effizienter zu planen.

Zwar ist der Weg jeder Marke zur TikTok-Viralität einzigartig und es gibt keine Patentrezepte, aber einige "Wachstums"-Hacks können Ihnen einen Vorsprung verschaffen.

1. Verwenden Sie Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten

Sie brauchen ein Tool für das Projektmanagement, das Ihre Wachstumsstrategie für TikTok effizienter macht.

Vertrauen Sie ClickUp's Software für das Projektmanagement begleitet Sie auf Schritt und Tritt!

Das Tool bietet robuste Features, die die Produktivität maximieren und es Ihnen ermöglichen, all Ihre Marketingprojekte und -kampagnen nahtlos und kanalübergreifend zu planen, zu bearbeiten und durchzuführen. Sie können ClickUp ganz einfach zur Verwaltung Ihrer TikTok-Inhalte verwenden.

ClickUp bietet verschiedene Optionen zur Visualisierung von Aufgaben - unabhängig von der von Ihnen gewählten ClickUp-Ansicht - wie Liste, Board, Gantt-Ansicht, Kalender und mehr.

Planen Sie Ihre vierteljährlichen Roadmaps mit der ClickUp Vorlage für das Projektmanagement

Zu erledigen ist auch das Einrichten einer kalender für den Inhalt . So können Sie die Konsistenz Ihrer Beiträge verbessern und einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung von Inhalten gewährleisten. Verwenden Sie eine der ClickUp's vorgefertigten Vorlagen an, benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Anforderungen und legen Sie in wenigen Minuten los.

Mit ClickUp's Kalender Ansicht mit der Kalenderansicht von ClickUp können Sie Ihre Beiträge in einem Kalender visualisieren und erhalten eine Ansicht aus der Vogelperspektive, wann Ihre Beiträge veröffentlicht werden sollen. Sie können Beiträge filtern, um zu sehen, welche an einem bestimmten Datum online gehen, Tags hinzufügen, um sie zu kategorisieren, oder Status hinzufügen, um ihre Erstellung und ihren Fortschritt zu verfolgen.

2. Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit KI

Ob Sie ein Video-Skript erstellen oder eine Bildunterschrift verfassen, KI-Tools beschleunigen die schreiben von Inhalten und bieten mehrere Variationen in Sekundenschnelle. Sie können auch zur Bearbeitung, Lokalisierung und mehr verwendet werden.

verwenden Sie ClickUp Brain, um Absätze in Blogs in fesselnde Bildunterschriften für Ihre TikTok-Videos umzuwandeln ClickUp Gehirn kann Ihr zentraler Schreibassistent sein, der dies mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Genauigkeit erledigt. Ganz gleich, ob Sie ein Video-Skript verfassen, Untertitel in eine andere Sprache übersetzen oder Ihr Strategiepapier bearbeiten, Die generativen KI-Fähigkeiten von ClickUp können Ihnen helfen, all dies und mehr zu erledigen.

stellen Sie ClickUp Brain Fragen und erhalten Sie sofortige und präzise Antworten innerhalb von Sekunden

Sie können ClickUp Brain auch bitten, Berichte zusammenzufassen, Beiträge zu finden, Kalender zu erstellen und vieles mehr. Sie müssen sich nicht mehr durch mehrseitige Dokumente oder alte Beitragsarchive und Datenbanken wühlen.

3. Nutzen Sie vom Benutzer erstellte Inhalte

Ermuntern Sie Benutzer dazu, Inhalte mit Bezug zu Ihrer Marke unter Verwendung eines bestimmten Hashtags zu erstellen. Dies kann Ihre Marke verstärken und Ihre Reichweite erhöhen. Sie können zum Beispiel eine Challenge mit einem witzigen Tanzschritt oder einer kreativen Art und Weise, Ihr Produkt zu verwenden, starten. Eine weitere Idee ist es, die Vorliebe von TikTok für DIY und Vorher-Nachher-Inhalte zu nutzen.

Präsentieren Sie UGC-Inhalte, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung loben, in aufmerksamkeitsstarken Werbekampagnen. Gehen Sie eine Partnerschaft mit Top-Erstellern von UGC ein, um die Markentreue zu stärken und das organische Wachstum zu steigern.

4. Posten Sie, wenn Ihr Publikum online ist

Verstehen Sie die demografischen Daten Ihres Einzelziels - Alter, Speicherort und mehr. Wann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie durch TikTok scrollen? Sind es Studenten, die abends Zeit haben, oder Berufstätige, die in den Pausen auf ihr Handy schauen?

Untersuchungen zeigen zwar, dass es im Allgemeinen einige "optimale" Zeiten gibt, um auf TikTok zu posten und die Reichweite zu maximieren, diese können jedoch je nach Speicherort Ihres Publikums variieren. Einige Marken schwören jedoch auf die Abende (19 bis 22 Uhr) und Nachmittage (12 bis 15 Uhr).

Wir empfehlen jedoch, mit verschiedenen Zeitblöcken zu experimentieren, je nachdem, wie das Publikum reagiert.

5. Host TikTok Lives

Eine weitere gute Möglichkeit, mit Ihren Followern in Kontakt zu treten, sind TikTok Lives. So können Sie sich in Echtzeit mit Ihrem Publikum verbinden und es besser kennenlernen. Live-Streaming hat in der Regel auch eine bessere Engagement-Rate.

Hier sind einige Tipps, wie Sie ansprechende TikTok-Lives veranstalten können:

Schaffen Sie Vorfreude auf Ihre Live-Sendung, indem Sie das Thema, die Thematik oder besondere Gäste ankündigen, um Spannung zu erzeugen und die Zuschauer zum Einschalten zu bewegen

Wählen Sie einen sympathischen Moderator, der mit dem Publikum interagieren und Fragen sofort beantworten kann

Verwenden Sie interaktive Elemente wie Umfragen und Features für Fragen und Antworten, um Ihr Publikum einzubinden und es zur Reaktion zu bewegen

Achten Sie schließlich darauf, Ausschnitte Ihres Live-Beitrags als Teil Ihres regulären Postings zu verwenden oder ein Highlight-Reel auf anderen sozialen Plattformen freizugeben, um mehr Zuschauer zu TikTok zu bringen

6. Springen Sie auf trendige Herausforderungen an

Die Teilnahme an Hashtag-Challenges ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Ihre Sichtbarkeit auf TikTok zu erhöhen. Diese Challenges sind oft mit speziellen Hashtags versehen, die es den Benutzern erleichtern, verwandte Inhalte zu entdecken.

Stellen Sie sicher, dass Sie frühzeitig an einer Challenge teilnehmen. Wenn Sie dem Video Ihre eigene Note geben, können Sie eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen und Ihren Inhalt hervorheben.

7. Optimieren Sie Ihr Profil

Wählen Sie zunächst einen einprägsamen Benutzernamen und einen Lebenslauf, der zum Branding Ihres Unternehmens passt.

Halte deinen Benutzernamen einfach und vermeide zu viele Emojis in deiner Biografie, damit sie auf TikTok leicht auffindbar ist. Ein klarer Lebenslauf sorgt außerdem für gute Lesbarkeit.

Konzentrieren Sie sich auf kreative Logo-Variationen, clevere Bildunterschriften und andere ansprechende Elemente, um die Persönlichkeit Ihrer Marke zu präsentieren und mehr Follower auf Ihr Profil zu ziehen.

8. TikTok-SEO meistern

Wie bei Suchmaschinen kann die Verwendung relevanter Schlüsselwörter in Bildunterschriften, Hashtags und Audio das Ranking deines Videos verbessern. Machen Sie diese Elemente also zu Ihren Freunden und genießen Sie Ihren neu gewonnenen Ruhm auf TikTok!

Außerdem ist das Engagement der Benutzer für TikTok ein entscheidender Faktor für Sichtbarkeit und Reichweite. Daher ist es wichtig, die Benutzer dazu zu bringen, Ihre Inhalte zu kommentieren und mit ihnen zu interagieren. Ermutigen Sie zu Diskussionen, indem Sie in Ihren Bildunterschriften Fragen stellen oder Unterhaltungen anregen.

Dies erhöht die Engagement-Rate Ihres Videos und veranlasst TikTok, es einem größeren Publikum vorzustellen.

Darüber hinaus können Sie die Analyse-Tools von TikTok nutzen, um Einblicke in das Verhalten Ihres Publikums zu erhalten und Ihre Inhaltsstrategie für einen SEO-Erfolg zu optimieren. Wenn Sie die besten Zeitpunkte für Ihre Beiträge kennen, können Sie die Reichweite maximieren und die Sichtbarkeit in Spitzenzeiten erhöhen.

Sie können die TikTok-Analysen auch nutzen, um Ihre Inhaltsstrategie anzupassen. So können Sie zum Beispiel anhand der Engagement-Rate feststellen, welche Art von Inhalten bei Ihrem Publikum Anklang findet, wie lang Ihre Videos optimal sind und vieles mehr.

Bleiben Sie kreativ, indem Sie einzigartige Storytelling-Formate ausprobieren, mit verschiedenen visuellen Stilen experimentieren oder Nischenthemen aufgreifen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Scheuen Sie sich nicht, kalkulierte Risiken einzugehen oder neue Trends auszuprobieren, denn all diese Aufwände werden Ihre SEO verbessern.

9. Arbeiten Sie mit Influencern zusammen

Die Zusammenarbeit mit Influencern kann Ihre Reichweite erhöhen und Ihre Inhalte neuen Zielgruppen zugänglich machen. Bei der Suche nach potenziellen Kooperationspartnern ist es wichtig, Influencer auszuwählen, deren Inhalte mit den Ihren übereinstimmen und deren Follower Ihrer Zieldemografie entsprechen.

Legen Sie bei der Kontaktaufnahme mit Influencern einen Vorschlag vor, in dem Sie die gegenseitigen Vorteile der Zusammenarbeit darlegen. Ein offenes Brainstorming für gemeinsame kreative Ideen ist der Schlüssel.

Denken Sie aber nicht nur an Influencer. Denken Sie an Marken mit einer ähnlichen Zielgruppe, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Eine solche Zusammenarbeit kann Ihre Sichtbarkeit und Ihr Engagement auf TikTok erhöhen!

10. Veranstalten Sie Giveaways

Ein weiterer sicherer Weg, um Ihre Engagement-Rate auf TikTok zu steigern, ist das Anbieten von Werbegeschenken. Dabei kann es sich um Produktbeispiele, eine voll bezahlte Reise zu Ihrem Unternehmen oder sogar einen Geschenkgutschein handeln.

Werbegeschenke können in zweierlei Hinsicht helfen. Benutzer, die in die Ergebnisse des Werbegeschenks investiert haben, werden Ihnen automatisch folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben; sie könnten ihre Freunde taggen, damit sie Ihr Video sehen, um sie dazu zu bringen, sich anzumelden und teilzunehmen, und so Ihre Reichweite zu vergrößern.

Optimieren Sie Ihre Planung und Produktion von TikTok-Inhalten mit ClickUp

TikTok entwickelt sich weiter und erweitert seine Benutzer, und Marken, die sein Potenzial nutzen, können von mehreren der oben genannten Vorteile profitieren.

Der beste ist, dass Sie sofortigen Zugang zu einer lebendigen und hoch engagierten Community erhalten, die Ihnen helfen kann, Ihre Umsätze zu steigern und Ihren Mitbewerbern voraus zu sein.

Aber denken Sie daran: Bleiben Sie authentisch, konsistent und innovativ in Ihrer Art und Herangehensweise, und Sie werden im Handumdrehen eine engagierte Nummer von Fans haben!

Außerdem können Sie ClickUp's Projektmanagement- und Produktivitätstools nutzen, um ihre TikTok-Präsenz effizienter zu verwalten . Von der Pflege eines Social-Media-Kalenders über das Brainstorming von Beiträgen bis hin zur Nachverfolgung von Aufgaben und der Analyse der Leistung - ClickUp kann Ihnen und Ihrem Team helfen, Ihre TikTok-Präsenz effizienter zu planen und zu verwalten.

Sind Sie neugierig, wie Sie Ihr Social Media Management mit ClickUp optimieren können? Kostenlos anmelden heute!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie kann ich TikTok optimal nutzen?

Erstellen Sie einen konsistenten Posting-Zeitplan, um relevant zu bleiben und Ihr Publikum bei der Stange zu halten. Nutzen Sie die Features von TikTok, wie z. B. Filter und Effekte, um die Qualität der Inhalte zu verbessern.

Reagieren Sie außerdem auf die Kommentare Ihrer Follower und beteiligen Sie sich an Trends. Wenn Sie sich mit Ihrer Zielgruppe identifizieren und den Inhalt auf ihren Geschmack zuschneiden, ist das ein Bonus!

Sie können auch Software wie TikTok Marketing-Tools oder Vorlagen für soziale Medien nutzen, um die Planung und Produktion von Inhalten zu optimieren.

2. Wie erhalten Sie mehr Ansichten auf TikTok?

Konzentrieren Sie sich darauf, ansprechende und authentische Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Sie können auch nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Erstellern suchen, um Ihre Reichweite zu erhöhen und die Interaktion mit der Community zu fördern.

Denken Sie daran, dass es eine gute Angewohnheit ist, zur richtigen Zeit zu posten, um Ihre Ansichten zu steigern. Darüber hinaus können Sie Social Listening- und TikTok-Analyse-Tools nutzen, um zu erfahren, was auf der Plattform gerade angesagt ist und was Ihre Konkurrenten tun, um nur einige Beispiele zu nennen.

3. Wie kann ich auf TikTok viral werden?

Sie können sich die neuesten TikTok-Trends zunutze machen - Hashtags, Themen und sogar Audio -, um die Auffindbarkeit Ihrer Videos zu erhöhen. Du kannst auch dein eigenes Audio erstellen, indem du Sounds aus dem TikTok-Soundarchiv bearbeitest und benutzerdefinierst.

Eine weitere einfache Möglichkeit, sich zu verbreiten (vor allem, wenn Sie neu in der App sind), ist das Influencer-Marketing. Schließen Sie sich mit beliebten Influencern und Erstellern von Inhalten in Ihrer Nische zusammen und nutzen Sie deren Publikum, um Ihre Followerschaft aufzubauen und viral zu werden.