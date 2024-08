Die 10 besten Tech-Podcasts, um auf dem Laufenden zu bleiben

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es wäre, zuzuhören, wenn sich Ihre Lieblings-Tech-Experten ungehemmt über Themen unterhalten, die sie lieben?

Tech-Podcasts bieten genau dieses Erlebnis. Es ist, als wäre man eine Fliege an der Wand im Wohnzimmer eines Tech-Titanen und würde passiv seine technischen Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern.

Aber der Tag hat nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, und seien wir ehrlich, der Markt ist überschwemmt mit angeblich "innovativen" Tech-Podcasts, die alles andere als das sind. Wie finden Sie also den richtigen?

Wir sind hier, um zu helfen. In diesem Artikel haben wir eine Liste der 10 besten Tech-Podcasts des Jahres 2024 zusammengestellt, die Sie auf keinen Fall auslassen sollten. Drücken Sie auf "Play" und schalten Sie ein.🎙️

Die 10 besten Tech-Podcasts des Jahres 2024

Ob Sie Einblicke in ein Das Leben eines Softwareentwicklers wenn Sie das Leben eines Softwareentwicklers kennenlernen, das Innenleben eines führenden Technologieunternehmens verstehen oder sich über die neuesten technischen Entwicklungen informieren möchten, sind diese 10 Podcasts ein Muss für Ihre Wiedergabeliste.

1. Darknet-Tagebücher

über Darknet-Tagebücher In Darknet Diaries erzählt der Moderator Jack Rhysider Geschichten aus dem wirklichen Leben über Hacking, Schatten-IT und Cyberkriminalität. Er interviewt Experten, die aus erster Hand von den Motiven hinter digitalen Verbrechen berichten. Anhand dieser Anekdoten klärt Ryhsider seine Zuhörer über die Bedeutung von Infosec (Informationssicherheit) auf.

Der fesselnde Erzählstil des Moderators und sein profundes Wissen über die Tech-Branche machen das Hören des Podcasts zu einem spannenden Erlebnis. Der Podcast wirft kritische Fragen über Sucht, öffentliche Gesundheit und das Strafrechtssystem auf.

Darknet Diaries ist ein Muss für Cybersicherheitsexperten und Technikbegeisterte, die sich für die verborgenen Aspekte der Technikwelt interessieren.

Unbedingt anhören Episoden

2. Der IoT-Podcast

über IoT-Podcast Der von Stacey Higginbotham und Kevin Tofel moderierte IoT (Internet of Things)-Podcast beschäftigt sich mit dem IoT für Verbraucher, Unternehmen und die Industrie.

In jeder Folge kommen führende Vertreter der Technologiebranche zu Wort, die eine Reihe brillanter und informativer Dialoge führen. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie gerne in der ersten Reihe sitzen und fesselnde Diskussionen über intelligente Geräte, Konnektivität, Techniktrends und die Auswirkungen des IoT auf die Gesellschaft als Ganzes verfolgen.

Leider hat der Podcast nach acht Jahren und 437 produzierten Episoden aufgehört, neue Episoden zu veröffentlichen. Dennoch lohnt es sich, in den alten Katalog hineinzuhören. Auch wenn Sie vielleicht keine Updates zu den neuesten Techniktrends erhalten, bieten die vorhandenen Episoden einen Mehrwert, den Sie normalerweise in AI-Bücher .

Unbedingt anhören: Episoden

3. Der a16z Podcast

über a16z Podcast Andreessen Horowitz, ein führendes Risikokapitalunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, Kalifornien, produziert den a16z Podcast. Unter der Leitung von Stephanie Smith kommen in dem Podcast erfahrene Führungskräfte aus den Bereichen Technik und Finanzen sowie Geschäftsveteranen zu Wort. Die Gründer Ben Horowitz und Marc Andreessen kommen gelegentlich vorbei, um ihr Fachwissen zu teilen.

Die Episoden bieten einen erfrischend abgerundeten Blick auf die Technologielandschaft aus der Perspektive von Investoren und Praktikern, was für die meisten von uns interessant sein dürfte. Sie behandeln aufkommende Technologietrends, bahnbrechende Technologien und die Zukunft verschiedener Branchen. Egal was, sie sprechen darüber.

Der a16z-Podcast ist mit seiner hohen Produktionsqualität und seinen ausführlichen Diskussionen die erste Anlaufstelle für alle, die sich über die neuesten technologischen Entwicklungen informieren möchten, wie z. B. die Beste SaaS-Tools und den Startup-Sektor.

Unbedingt anhören: Episoden

4. Wellenform: Der MKBHD-Podcast

über Vox Media Podcast-Netzwerk Dieser Podcast wird von dem beliebten Technikkritiker und Youtuber Marques Brownlee (MKBHD) moderiert, mit Andrew Manganelli und David Imel als Co-Moderatoren. Die Episoden ähneln den technischen Inhalten, die MKBHD auf YouTube veröffentlicht, bieten jedoch ausführlichere Berichte über die neuesten Gadgets und Elektroautos.

Jede Folge ist voll von faszinierenden Informationen, aber was diesen Podcast wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, die Hörer zum Lachen zu bringen. Brownlee erzählt häufig unterhaltsame Anekdoten und augenzwinkernde Kommentare zur Unterhaltungselektronik und sorgt so für eine lockere und lustige Atmosphäre. Der Auftritt von Hasan Minhaj in dem Technik-Podcast ist ein Beweis für dessen komödiantischen Reiz.

Wenn Sie sich für Technik interessieren und immer auf dem Laufenden bleiben wollen, was es an neuen Technologien und Elektrofahrzeugen gibt, ist dieser Podcast ein Muss.

Unbedingt anzuhörende Episoden

5. Alle antworten

über Gimlet Medien Der Reply All Podcast, moderiert von P.J. Vogt und Alex Goldman, beleuchtet die dynamische Beziehung zwischen Menschen und der Online-Welt. Jede Episode nimmt Sie mit auf eine Reise durch reale Erlebnisse und erforscht, wie das Internet unser Leben, unsere Arbeit und unsere Beziehungen zu anderen Menschen verändert hat.

Es wird genau untersucht, wie das Internet die Menschen beeinflusst hat und wie das menschliche Verhalten das Internet geformt hat. Sie werden in jeder Folge etwas Neues lernen, aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich fragen, ob die Technologie ein Segen oder ein Fluch ist.

Von der Aufdeckung von Internetbetrug bis hin zur Untersuchung von Online-Communities - der Podcast verbindet investigativen Journalismus mit Humor und macht scheinbar obskure Themen unterhaltsam und aufschlussreich.

Unbedingt anzuhörende Episoden

6. Der H3-Podcast

über Der H3 Podcast YouTube-Kanal Der H3-Podcast, der von den Komikern Ethan und Hila Klein moderiert wird, bietet eine unterhaltsame Perspektive auf die Internetkultur und befasst sich gelegentlich mit KI, Technologie und Politik.

Die Sendung hat im Laufe der Jahre aufgrund des komödiantischen Könnens der Moderatoren und der verschiedenen Themen, die in jeder Folge besprochen werden, an Popularität gewonnen. Wenn Sie auf der Suche nach einer unterhaltsamen und informativen Möglichkeit sind, sich über die Online- und Tech-Welt zu informieren, sollten Sie sich diesen Podcast anhören.

Unbedingt hörenswerte Episoden

7. Große Technik

über Zentrum für internationale Governance-Innovation Big Tech, moderiert von Taylor Owen, ist eine fesselnde Podcast-Serie, die sich mit dem Einsatz und Missbrauch von Technologie in der heutigen Welt befasst. Wenn Sie sich für intensive und knallharte Diskussionen über Technik interessieren, ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie.

Owen führt mit seinen Gästen, zu denen Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Funktionsbereichen gehören, anregende und tiefgründige Gespräche. In den Episoden werden wichtige Fragen zur Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter, zur Tech-Governance, zum Datenschutz und zur wachsenden Macht der Tech-Giganten aufgeworfen.

Gelegentlich widerspricht der Moderator respektvoll den Standpunkten seiner Gäste und stellt seine Argumente vor. Als Hörer lernen Sie mehrere Perspektiven zu einigen der wichtigsten Themen in der Welt der Technik kennen.

Unbedingt hörenswerte Episoden

8. Meister der Skala

über Meister der Skala Der Masters of Scale-Podcast ist ein maßgeblicher Leitfaden für die Navigation durch die komplexe Dynamik des Unternehmenswachstums. Der Gastgeber ist Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn.

Wie zu erwarten, konzentriert sich dieser Tech-Podcast auf Unternehmertum und Unternehmensgründungen. Aber er geht auch in die Tiefe und erforscht die unkonventionellen Wege und mutigen Entscheidungen, die CEOs, Tech-Führungskräfte und Gründer manchmal beim Aufbau globaler Unternehmen treffen.

Durch Interviews, Erzählungen und aufschlussreiche Kommentare beleuchtet Hoffman die Strategien und den Bewusstseinswandel, die für die Skalierung eines Unternehmens notwendig sind.

Dieser Podcast bietet eine Menge Denkanstöße für Gründer, Investoren und Tech-Führungskräfte über die Skalierung eines Tech-Unternehmens.

Unbedingt hörenswerte Episoden

9. In Maschinen vertrauen wir

über MIT Technology Review Der von Jennifer Strong moderierte Podcast In Machines We Trust erforscht die ethischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen neuer Technologien, insbesondere künstlicher Intelligenz.

Als preisgekrönter Podcast, der vom Team der MIT Tech Review betrieben wird, erwarten Sie messerscharfe, zum Nachdenken anregende Diskussionen über algorithmische Voreingenommenheit und ethische Fragen im Zusammenhang mit KI, unter anderem.

Der Podcast erforscht die sich entwickelnde Beziehung zwischen Mensch und Technik durch eine Mischung aus aufschlussreichen Interviews und gut recherchierten Geschichten. Ein Muss für alle, die neugierig auf die Folgen der Automatisierung sind, wenn diese auf die Spitze getrieben wird.

Unbedingt anhören Episoden

10. Pivot

über Vox Medien Kara Swisher, eine renommierte Tech-Journalistin, und Scott Galloway, ein Bestseller-Autor, Marketing-Guru, Unternehmer und Professor an der NYU, sind Gastgeber eines halbwöchentlichen Podcasts, in dem sie die neuesten Technologietrends aus dem Silicon Valley, der Wall Street und Washington, D.C. diskutieren.

Der Podcast wirft einen interdisziplinären Blick auf die Technologie und kommentiert, wie politische und wirtschaftliche Entwicklungen die Branche beeinflussen. Die Moderatoren von Pivot teilen außerdem innovative und oft provokante Ansichten und Vorhersagen zu Branchentrends und gesellschaftlichen Veränderungen.

Swisher und Galloway haben einen rasanten Stil, der die Zuhörer bei der Stange hält. Mit ihren scharfen, ungefilterten Meinungen und kühnen Vorhersagen bietet das Duo den Fans ein einzigartiges Verständnis dessen, was unsere digitale Wirtschaft und darüber hinaus prägt.

Unbedingt anzuhörende Episoden

Verschiedene Themen in Tech-Podcasts erforschen

Menschen, die eine Karriere im technischen Bereich anstreben, strömen zu Tech-Podcasts, weil sie eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit Technologie, Gadgets, aufkommenden Techniktrends und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft abdecken. Einige beliebte Themen in Tech-Podcasts sind:

Technologienachrichten und -trends: Die meisten dieser Podcasts befassen sich mit den neuesten Entwicklungen in der Technik, politischen Regelungen, Gesetzen rund um die Technik und wöchentlichen Tech-Nachrichten. Diese Podcasts sind ideal für alle, die sich über die neuesten technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden halten wollen

Diese Podcasts richten sich an Enthusiasten, die sich gerne mit den neuesten Gadgets, Wearables und technischen Produkten beschäftigen. Sie laden oft Experten ein und befassen sich mit der Überprüfung, Analyse und eingehenden Diskussion bestimmter Gadgets Aufstrebende Technologien: Diese Podcasts befassen sich u. a. mit KI, Robotik, ML, Blockchain, AR und VR. Sie diskutieren auch die Zukunft der Technologiebranche auf der Grundlage neuer Trends

Diese Podcasts befassen sich u. a. mit KI, Robotik, ML, Blockchain, AR und VR. Sie diskutieren auch die Zukunft der Technologiebranche auf der Grundlage neuer Trends Cybersicherheit : Podcasts, die sich auf den Cyberspace konzentrieren, behandeln häufig Themen wie Datenschutz, digitale Sicherheit, Internetbetrug, Cyberbedrohungen, Überwachungstechnologie und Datenschutzgesetze

: Podcasts, die sich auf den Cyberspace konzentrieren, behandeln häufig Themen wie Datenschutz, digitale Sicherheit, Internetbetrug, Cyberbedrohungen, Überwachungstechnologie und Datenschutzgesetze Internetkultur: Diese Podcasts erforschen Trends, die online auftauchen und die Phantasie der Öffentlichkeit anregen - wie Memes, virale Inhalte, Online-Communities und andere Internetphänomene

Diese Podcasts erforschen Trends, die online auftauchen und die Phantasie der Öffentlichkeit anregen - wie Memes, virale Inhalte, Online-Communities und andere Internetphänomene Startup-Geschichten: Diese Podcasts enthalten in der Regel Gespräche zwischen dem Moderator und den Gründern von Technologieunternehmen. Die führenden Köpfe von Start-ups erzählen den Zuhörern von ihren Erfahrungen beim Aufbau eines Start-ups und von ihren Erfolgen und Niederlagen.

In vielen dieser Podcasts kommen auch Branchenexperten und Investoren zusammen, um über Growth Hacking, Start-up-Finanzierung und Geschäftsstrategien zu sprechen. Sie sind eine großartige Inspiration für angehende Start-up-Gründer und Tech-Profis.

Ganz gleich, ob Sie sich einen allgemeinen Überblick über das aktuelle Tech-Szenario verschaffen oder Einblicke in eine bestimmte Nische gewinnen möchten, es gibt wahrscheinlich einen Podcast, der auf Sie wartet.

Analyse des Einflusses von Tech-Podcasts

Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmen leiten oder auf der Karriereleiter zu einem der führenden Tech-Unternehmen aufsteigen, ein guter Tech-Podcast ist etwas, in das Sie Ihre Zeit investieren sollten. Hier erfahren Sie, wie Tech-Podcasts Ihre Karriere beeinflussen können:

Perspektivische Gestaltung: Wie alle Podcasts basieren auch Technologie-Podcasts auf den Perspektiven und Meinungen ihrer Moderatoren. So erhalten Sie einen einzigartigen Blickwinkel auf Themen, die Sie anderswo vielleicht nicht finden. Sie können die Erkenntnisse, die Sie aus Podcasts gewinnen, nutzen, um wichtige Entscheidungen bei der Arbeit zu treffen. So kann Ihnen beispielsweise ein Podcast über die besten cloudbasierten Softwaretools auf dem Markt bei der Auswahl des Am besten geeigneten SaaS-Tools für Ihr Unternehmen Gemeinschaftsbildung: Technik-Podcasts bringen Gleichgesinnte aus der ganzen Welt zusammen. Einige Podcasts laden die Zuschauer zur Interaktion oder zum Einsenden von Fragen ein. Die freundlichen Interaktionen, Insider-Witze und intimen Gespräche schaffen ein Gefühl der Gemeinschaft in der Tech-Sphäre Bildungszentrum: Die Technologie entwickelt sich schnell. Und obwohl es viele hervorragende Online-Kurse gibt, sind sie nicht immer auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklungen. Technologie-Podcasts eignen sich hervorragend, um Ihr Wissen in einem bestimmten Bereich zu erweitern und zu vertiefen. Und das Beste daran? Sie können auch unterwegs lernen. Erweitern Sie Ihr technisches Vokabular: Technik-Podcasts machen die Hörer mit demKI-Glossar, verbessern ihr Verständnis für den Fachjargon und erforschen, wie neue Konzepte die Welt der Technik beeinflussen. Wenn Sie ihnen zuhören, werden Sie bei der nächsten technischen Besprechung bei der Arbeit klüger sein und klüger klingen Inspirierende Inhalte: Neben der Bildung inspirieren Technologie-Podcasts ihre Hörer durch Geschichten über Erfolg, Misserfolg und gelernte Lektionen. Die Erzählungen, die Sie hören, können der Funke sein, den Sie brauchen, um mit Ihrer rechten Gehirnhälfte zu innovieren oder das scheinbar unüberwindbare Hindernis zu überwinden

Wissen implementieren und technische Arbeitsabläufe rationalisieren

Das Anhören von guten Technik-Podcasts ist eine Investition in sich selbst. Sie bauen Ihr Wissen aus und erweitern Ihren technischen Horizont, um Ihre Karriere voranzutreiben und Ihre Interessen zu befriedigen. Aber wie wenden Sie das Gelernte an?

Produktivitäts- und Projektmanagement-Tools wie ClickUp für Software-Teams kann Ihnen helfen, Ihr Wissen in greifbare Geschäftsvorteile umzuwandeln. Integrieren Sie Ihr erworbenes Wissen in die Produktentwicklung, indem Sie ClickUp für Teammanagement kohärente Zusammenarbeit und die Schaffung eines robusten Technologie-Fahrplan .

Tech-Podcasts beleuchten technische Entwicklungen, wie z. B. Tech-Stacks oder Personalplanungssoftware für nahtloses funktionsübergreifendes Management. Als Führungskraft, die große, geografisch verteilte Teams verwaltet, ist es für Sie von großem Nutzen, das Neueste über diese Konzepte zu erfahren. ClickUp hilft Ihnen, die Theorie in die Praxis umzusetzen.

Das Anhören von Technik-Podcasts kann auch Ihre Herangehensweise an das Softwaremanagement am Arbeitsplatz verändern, indem es Ihnen wertvolle Strategien und technisches Know-how vermittelt. Zum Beispiel können Sie:

Rückstände abarbeiten: Lernen Sie in Tech-Podcasts effektive Methoden zur Verwaltung und Priorisierung von Rückständen. Dann rüsten Sie Ihr Team mit den Fähigkeiten und der Agilität aus, um Aufgaben effizient und genau zu erledigen, indem SieClickUp's Team-Projektmanagement-Software. Implementieren Sie einen flexiblen Arbeitsablauf, automatisieren Sie Rückstände und lenken Sie Ihre Bemühungen auf Kernaufgaben, die greifbare Ergebnisse liefern

Mit den anpassungsfähigen Workflows von ClickUp werden Sie den individuellen Anforderungen jedes Teams gerecht

Teams mit visuellen Roadmaps ausrichten: Lernen Sie, wie Sie die in den Podcasts besprochenen visuellen Roadmaps nutzen können, um eine nahtlose Abstimmung zwischen allen Teammitgliedern hinsichtlich der Projektziele und Zeitpläne zu gewährleisten. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität, indem Sie mit ClickUp den Projektfortschritt, Abhängigkeiten und Engpässe in einem leicht verständlichen Format überwachen. Halten Sie interne und externe Stakeholder während des gesamten Projektlebenszyklus auf dem Laufenden.

Koordinieren Sie sich mit funktionsübergreifenden Teams und verfolgen Sie den Fortschritt mit dem agilen Dashboard von ClickUp

Optimieren Sie die Fehlerverfolgung: Entdecken Sie die neuesten Methoden und Werkzeuge, die in Podcasts empfohlen werden, um Ihre Fehlerverfolgungsprozesse zu vereinfachen. MitClickUp's Dashboardskönnen Sie Ihrem Team helfen, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben, indem Sie Anfragen zur Fehlerbehebung in nachvollziehbare Aufgaben mit personalisierten Status und Tags umwandeln.

Überprüfen Sie den Status von Bugfix-Anfragen und anderen Problemen mit ClickUp

Beschleunigen Sie den Entwicklungszyklus mit KI: Hören Sie sich Podcasts an, um über die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie auf dem Laufenden zu bleiben. Ermöglichen Sie Ihrem Team den Einsatz von KI-gesteuerten Lösungen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.

Nutzen Sie ClickUp Gehirn fähigkeiten von ClickUp Brain zur Generierung neuer Produktideen, zur Erstellung von Dokumenten und zur Entwicklung von Frameworks, wodurch wertvolle Zeit und Ressourcen gespart werden

Produktanforderungsdokumente in Sekundenschnelle generieren mit ClickUp Brain

Planen Sie besser mit Vorlagen für Software-Teams: Wie in den Podcasts empfohlen, erhalten Sie Zugang zu wertvollen Vorlagen und Frameworks, die speziell auf Software-Teams zugeschnitten sind. Nutzen SieClickUp's Technologie-Roadmaps und andere anpassbare Vorlagen, um strategische Initiativen zu skizzieren, den Fortschritt zu verfolgen und Ihre technischen Projekte innerhalb bestimmter Zeitrahmen effektiv zu verwalten.

Identifizieren Sie Schlüsselinitiativen, legen Sie Zeitpläne fest, weisen Sie Ressourcen zu, verfolgen Sie den Fortschritt und vieles mehr mit der ClickUp-Vorlage für Technologie-Roadmaps

Egal wie komplex Ihre Arbeitsabläufe sind, vertrauen Sie auf ClickUp, um sie zu organisieren und zu vereinfachen und Ihre technischen Teams produktiv zu halten.

Supercharge Tech Teams mit der richtigen Software

Branchenführer sprechen oft über den Aufbau eines robusten technischen Stapels, der die Macken in Ihrem Arbeitsablauf ausbügelt. Aber wenn Sie mit mehreren Teams arbeiten SaaS-Tools als Teil des Tech-Stacks, wird der Wechsel zwischen ihnen anstrengend und zeitaufwändig.

Die Lösung? Eine einheitliche Plattform, die die Integration mit verschiedenen Tools unterstützt, sorgt dafür, dass das Entwicklerteam effizienter arbeitet.

Hier eine gute Nachricht: ClickUp lässt sich mit GitHub, Figma, Sentry, Slack und über 200 weiteren Software-Tools integrieren. So können Sie Ihren gesamten Tech-Stack problemlos von einer einzigen Plattform aus verwalten.

Sagen Sie Ja zur Bequemlichkeit. Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!