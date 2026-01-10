10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro oblast lidských zdrojů v roce 2026

Podle studie z roku 2021 o zavádění umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů se výhody nástrojů umělé inteligence neomezují pouze na úsporu času a nákladů. Hrají také významnou roli při eliminaci lidských chyb a zaujatosti, což může podpořit angažovanost a produktivitu na pracovišti.
Díky správným nástrojům umělé inteligence mohou HR týmy usnadnit každodenní úkoly, jako je optimalizace náboru, zapracování nových zaměstnanců a posílení angažovanosti zaměstnanců. Tím získají více času na soustředění se na strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších dostupných nástrojů AI pro HR a podrobně prozkoumáme jejich možnosti a výhody. Projděte si naše krátké recenze a objevte ideální software, který posílí vaše personální oddělení!
Co jsou nástroje AI pro HR?
Nástroje AI pro HR pomáhají týmům využívat umělou inteligenci k podpoře různých úkolů souvisejících s lidmi. Umělá inteligence byla původně vyvinuta pro zrychlení administrativních úkolů, které zabírají velkou část vašeho času, jako je správa údajů o zaměstnancích. V posledních několika letech byly nástroje AI vylepšeny tak, aby zvládaly celou řadu úkolů a vyvíjely komplexní pohledy.
Tyto nástroje využívají koncepční rámce, jako jsou studie chování a jazykové reakce, k přetvoření kognitivních procesů v oblasti lidských zdrojů, jako je psaní popisu pracovních pozic nebo shrnutí hodnocení výkonu.
Jak personální oddělení využívají řešení umělé inteligence
Zde je šest nejčastějších případů použití různých systémů umělé inteligence pro HR týmy:
- Systém pro sledování uchazečů: Tato technologie může pomoci přilákat ty správné talenty tím, že podporuje různé fáze náborového cyklu. Mezi možné využití patří psaní atraktivních pracovních inzerátů a inteligentní třídění životopisů
- Zápis a odchod zaměstnanců: Udržujte pozitivní zkušenosti zaměstnanců při jejich nástupu do organizace i odchodu z ní pomocí nástrojů, jako jsou automaticky generované kontrolní seznamy
- Omezení předsudků: Pomáhá odstranit faktory, jako je věk, pohlaví, rasa a náboženské vyznání, z komunikace s uchazeči a zaměstnanci, což posiluje přitažlivost vaší značky
- Výkonnost a angažovanost zaměstnanců: Integrujte nástroje prediktivní analýzy do svých aktivit zaměřených na výkonnost a angažovanost, abyste snížili fluktuaci zaměstnanců
- Automatizace úkolů: Automatizuje úkoly, jako je skenování životopisů, psaní interních e-mailů a agregace dat, čímž snižuje administrativní zátěž
- Společná správa rozvrhů: Pomáhá zajistit ideální termíny schůzek díky inteligentnímu zpracování individuálních rozvrhů
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro řízení lidských zdrojů
Prohlédněte si náš seznam nejlepších nástrojů AI pro HR, které jsou k dispozici na trhu. Od automatizace rutinních úkolů až po podrobnou analýzu dat – nabízejí celou řadu funkcí, které zlepší řízení zaměstnanců v celé organizaci!
1. ClickUp
ClickUp je platforma a řešení pro zvýšení produktivity určené pro personalisty, kteří chtějí automatizovat rutinní úkoly, zapojit zaměstnance a vnést strukturu do svých různých pracovních postupů.
Využijte ClickUp AI, integrovaného asistenta umělé inteligence, který je součástí platformy, a zjednodušte si komunikaci. Tento nástroj umělé inteligence vám pomůže pomocí vestavěných podnětů specifických pro jednotlivé role analyzovat data, generovat zprávy a doporučovat potenciální řešení.
Personální manažeři oceňují, jak ClickUp AI dokáže automaticky přizpůsobit tón zpráv a pokynů podle toho, s kým komunikují!
Využijte AI asistenta v každé fázi vašeho HR workflow. Může vám například pomoci s vytvářením:
- Popisy pracovních pozic
- Materiály pro zapracování nových zaměstnanců a školicí obsah
- Příručky pro zaměstnance
- Průvodce hodnocením výkonu
- Souhrny úkolů
S ClickUp Docs můžete uložit veškeré své znalosti z oblasti HR na jedno místo a spravovat přístupová oprávnění. Propojte dokumenty s pracovními postupy, vizualizujte úkoly týmu, plánujte interní akce a získejte praktické informace pro řízení výkonu na intuitivním dashboardu platformy.
Nezapomeňte využít přednastavené automatizace ClickUp k zefektivnění opakujících se úkolů v oblasti HR, jako je zasílání oznámení o přijetí do zaměstnání náborovým manažerům nebo průzkumů zapojení zaměstnanců kolegům v týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatné formuláře a šablony pro HR na podporu školení zaměstnanců, produktivity a procesů v rámci HR týmů
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro dohled nad pracovními postupy a vytváření personalizovaných vzdělávacích zkušeností
- Nástroje pro stanovení měřitelných cílů pro celý životní cyklus zaměstnance
- Více než 1 000 integrací s dalšími kancelářskými nástroji (jako Outlook, Toggl a Slack)
- Více než 50 automatizovaných úkonů pro filtrování dotazů zaměstnanců k příslušným pracovníkům v oblasti lidských zdrojů
- Nástroj AI pro vytváření popisu pracovních pozic, psaní zpráv a přípravu zpětné vazby
- Nástroje pro zapracování nových zaměstnanců k automatizaci časově náročných úkolů
- Automatická organizace systémů pro sledování uchazečů
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost při osvojování
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. JuiceBox
JuiceBox je software pro business intelligence, který využívá AI k zavedení rozhodovacího procesu založeného na datech. Tvůrci platformy si kladou za cíl umožnit vizualizaci dat i uživatelům, kteří nejsou příliš technicky zdatní.
S JuiceBoxem může váš HR tým automatizovat proces shromažďování dat z různých tabulek, jako jsou záznamy o zaměstnancích, hodnocení výkonu a výsledky průzkumů. Proprietární AI této platformy transformuje komplexní datové sady do kontextových příběhů a reportů.
Tyto poznatky založené na zpracování přirozeného jazyka mohou odhalit trendy a vzorce ve výkonu, angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců, což následně ovlivňuje vaše personální postupy.
V závislosti na balíčku, který pro vás navrhneme, může JuiceBox obsahovat několik integrovaných funkcí pro sledování KPI, hodnotící karty zaměstnanců, benchmarking a import a export dat.
Nejlepší funkce JuiceBoxu
- Ucelené datové příběhy pro neuspořádané informace
- Prediktivní analýzy jako vodítko pro proces řízení talentů
- Automatizace rutinních úkolů za účelem eliminace opakujících se činností
- Nástroje pro generování reportů založené na umělé inteligenci
Omezení JuiceBoxu
- Hledání relevantních metrik pro danou situaci může být matoucí
- Omezené integrace a pokročilé funkce
Ceny JuiceBoxu
- K dispozici po kontaktování obchodního týmu
Hodnocení a recenze JuiceBoxu
- G2: 4,5/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Workable
Workable nabízí komplexní sadu nástrojů na podporu náborářů. Díky intuitivnímu rozhraní a funkcím založeným na umělé inteligenci můžete optimalizovat svůj náborový proces pro vyhledávání uchazečů.
Platforma se pyšní komplexním technologickým balíkem pro automatizaci náboru. Zveřejňujte volná místa na více než 200 pracovních portálech, vyhledávejte profily uchazečů, kteří odpovídají vašim požadavkům, a najímejte bez předsudků. Automatizujte každou fázi náborového procesu, včetně:
- Domlouvání pohovorů
- Přiřazování testů
- Odesílání e-mailů s odmítnutím
- Plánování telefonních hovorů
Jednou z vynikajících funkcí umělé inteligence v Workable je automatizovaný screening uchazečů. Umělá inteligence dokáže předpovědět výkon uchazeče na základě analýzy životopisů a kvalifikací, čímž výrazně urychluje proces hodnocení. Vyzkoušejte funkci inteligentního plánování, která sladí dostupnost uchazeče a personalisty.
Nejlepší funkce Workable
- Automatizovaný výběr uchazečů
- Najděte pomocí AI nejvhodnější pasivní uchazeče
- Optimalizace diverzity a inkluze
- Analýza v reálném čase
- Podporuje prediktivní modely náboru
Praktická omezení
- Platforma může být občas pomalá a obsahovat chyby
- Funkce vyhledávání a filtrování uchazečů by mohly být lepší
Ceny Workable
- Starter: 149 $/měsíc pro až 50 zaměstnanců
- Standard: od 299 $/měsíc
- Premier: od 599 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
4. Toptal
Toptal je vynikající platforma pro nábor a práci na volné noze na našem seznamu. Tento nástroj je ideální pro lovce talentů, kteří hledají freelancery z celého světa, především v následujících oborech:
- Vývoj softwaru
- Finance
- Design a uživatelské rozhraní
- Produktový management
- Řízení projektů
Nabízí také funkce mapování dovedností a srovnávání výkonnosti, které poskytují lepší přehled o současných týmech a pomáhají organizacím činit informovaná personální rozhodnutí.
Většina freelancerů na Toptalu poskytuje své služby na dálku, ale můžete si vyžádat jejich přítomnost na místě po určitou dobu.
Nejlepší funkce Toptalu
- Automatizované přiřazování pracovních míst
- Prediktivní analýza k identifikaci mezer ve dovednostech
- Sledování výkonu a angažovanosti
- Zkušební období v délce dvou týdnů pro každou zakázku
Omezení Toptalu
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno
- Někteří uživatelé nejsou spokojeni s cenami založenými na provizích
Ceny Toptal
- Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Toptalu
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 1 600 recenzí)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit je inovativní a škálovatelný náborový nástroj s umělou inteligencí, který pro váš personální tým nebo personální agenturu nabízí funkce ATS i CRM (řízení vztahů s uchazeči). Stejně jako mnoho dalších platforem na našem seznamu využívá i tento nástroj prediktivní analýzu k optimalizaci vašeho náborového procesu.
Platforma nabízí optimalizaci inzerátů o volných pracovních místech a automatizované třídění životopisů, čímž snižuje manuální práci během náborového procesu. Dokáže automaticky analyzovat životopisy a extrahovat klíčové informace, jako jsou dovednosti, zkušenosti a vzdělání. Využijte funkci Radius Search k vyhledání uchazečů v rámci určité geografické oblasti nebo PSČ.
AI asistentka a chatbot platformy, Zia, funguje jako dohazovačka mezi vámi a vašimi vysněnými uchazeči, čímž zlepšuje celkový zážitek z náboru. Její pokročilé algoritmy strojového učení identifikují skryté vzorce v nasbíraných datech, aby v reálném čase přesně předpověděly nejvhodnější uchazeče.
Nejlepší funkce Zoho Recruit
- Automatické zveřejňování pracovních nabídek na více než 100 pracovních portálech
- Zkrácení doby náboru
- Chatbot Zia udržuje uchazeče v obraze
- Integrované automatizační nástroje pro připomenutí, schůzky atd.
- Konfigurovatelná analýza talentů poskytuje informace o náborových vzorcích v reálném čase
- Nástroje strojového učení pro prognózy
Omezení Zoho Recruit
- Omezená technická podpora
- Uživatelský zážitek má prostor pro zlepšení
Ceny služby Zoho Recruit
- Navždy zdarma
- Standard: 25 $/měsíc
- Professional: 50 $/měsíc
- Enterprise: 75 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu
Hodnocení a recenze Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 850 recenzí)
6. Fetcher
Fetcher je komplexní nástroj pro vyhledávání talentů, jehož škálovatelné vyhledávání založené na umělé inteligenci automatizuje proces vyhledávání a oslovování kandidátů. Při každém spuštění získáte přehled o různých datových sadách, což vám pomůže čerpat z rozmanitého talentového fondu.
Získáte přístup k ověřeným e-mailovým adresám potenciálních uchazečů. Měřte míru jejich odezvy pomocí metrik, jako jsou míra otevření, míra odpovědí a míra zájmu.
Automatizované kontroly výkonu od společnosti Fetcher zbavují vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů časově náročného ručního monitorování a plánování úkolů. Tyto kontroly jsou ideální zejména pro poskytování zpětné vazby zaměstnancům a pomoc při zdokonalování jejich strategií výkonu.
Nejlepší funkce Fetcheru
- Automatizované vyhledávání talentů
- Optimalizace talentů založená na AI pro srovnání profilů zaměstnanců s jejich kolegy
- Automatické kontroly výkonu v nastavitelných intervalech
- Centralizované sledování KPI, cílů a dalších parametrů
- Smyčky zpětné vazby v rámci týmu
Omezení nástroje Fetcher
- Kvalitní databáze uchazečů obvykle vyžadují intenzivní vkládání dat
- Software a integrace mohou občas vykazovat chyby
Ceny služby Fetcher
- Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Fetcheru
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
7. TribalBase
Týmy, které ke komunikaci používají Slack, vědí, jak chaotické to může být, když běžný pracovní den zaplaví spousta sdílených kanálů, vláken, soukromých zpráv a zpráv od botů. Tato situace může být pro manažery v oblasti lidských zdrojů, kteří se snaží držet krok s metaforickým proudem vědomí ve Slacku, téměř stresující.
Právě v tom vám může pomoci TribalBase. Jeho asistent pro Slack s podporou umělé inteligence shromažďuje konverzace vašeho týmu a převádí je do znalostní databáze. Databáze je indexovaná a prohledávatelná – v podstatě se jedná o Google pro Slack!
Například si možná matně vzpomínáte, že Dina z náborového oddělení mluvila o zaslání průvodců pro nové zaměstnance. Stačí se zeptat bota TribalBase: Zaslali jsme průvodce pro nové zaměstnance? Odpověď dostanete okamžitě!
Tento nástroj klade důraz na soukromí. Vyberete si, které konverzace chcete indexovat, a ve výchozím nastavení jsou z indexu vyloučeny soukromé zprávy a soukromé kanály.
Nejlepší funkce TribalBase
- Proměňuje zprávy ze Slacku v informační zdroj
- Indexovaná a prohledávatelná data pro zefektivnění procesů
- Podporuje prohledávání historie pomocí otázek
- Shrnuje konverzace
Omezení TribalBase
- Prozatím podporuje pouze Slack
- Má omezení počtu uživatelů
Ceny TribalBase
- Bezplatná zkušební verze
- Startup: 29 $/měsíc
- Enterprise: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze TribalBase
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení
8. Effy
Psaní podrobných hodnocení výkonu nebo formulářů pro 360stupňovou zpětnou vazbu pro zaměstnance celý den si vybírá svou daň na vaší psychické výdrži. S Effy AI zvládnete jakoukoli práci spojenou s hodnocením během několika minut! ⏱️
Platforma nabízí analytiku založenou na umělé inteligenci, která generuje cenné poznatky a hodnocení výkonu. Effy vám poskytne 20 vědecky zpracovaných dotazníků pro čtyři typy hodnocení:
- Hodnocení manažera
- Vzájemné hodnocení
- Sebehodnocení
- Hodnocení směrem nahoru
Platforma je integrována se Slackem a MS Teams, takže zaměstnanci mají k zpětné vazbě snadný přístup. Effy také pomáhá s úkoly souvisejícími se zapojením zaměstnanců, jako je sjednávání individuálních schůzek s možností automatického zasílání pozvánek novým členům týmu.
Nejlepší funkce Effy
- Nástroje na podporu hodnocení výkonu
- Souhrn recenzí generovaný umělou inteligencí na základě odpovědí
- Různé hodnotící dotazníky
- Struktura navigačního menu přizpůsobená podle role
- Skvělé memoji nálepky a zvířecí avatary
Omezení Effy
- Omezené vestavěné analytické funkce
- Žádná integrace s Kalendářem Google
Ceny Effy
- Zdarma až pro pět hodnocení
- Pro: 540 $/rok až pro 30 hodnocení
- Enterprise: Kontaktujte podporu
Hodnocení a recenze Effy
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
9. Recrooit
Recrooit je HR nástroj s umělou inteligencí, který pomáhá týmům odstranit všechny překážky z náborových procesů. Platforma vám umožňuje vytvořit si vlastní tabuli s požadavky na pracovní pozice bez předchozích znalostí programování.
Využijte generátor popisu pracovní pozice s umělou inteligencí od Recrooit k vytvoření přesných popisů s správným názvem pozice, informacemi o společnosti a klíčovými slovy. Stačí vyplnit poskytnutou šablonu s důležitými údaji a umělá inteligence vám v mžiku vygeneruje profesionálně vypadající, jasný a komplexní inzerát na volné místo!
Zveřejňujte pracovní nabídky na svém dashboardu několika kliknutími. Můžete sdílet ID nabídky na svých účtech na sociálních sítích a přilákat tak talenty ze své sítě.
S Recrooitem se můžete stát také nezávislým náborářem. Doporučujte přátelům a kolegům pracovní nabídky a získejte takzvanou „odměnu“ přes PayPal nebo přímý převod!
Nejlepší funkce Recrooit
- Generátor popisu pracovní pozice s podporou AI
- Umožňuje sdílení pracovních nabídek na sociálních sítích
- Podpora nezávislých náborářů
Omezení Recrooit
- Reakce na telefonech a tabletech by mohla být lepší
- Omezené způsoby výplaty
Ceny Recrooit
- Základní: 99 $/měsíc
- Plus: 249 $/měsíc
- Business: 589 $/měsíc
Hodnocení a recenze Recrooit
- G2: 5/5 (méně než 5 recenzí)
10. Textio
Textio je platforma pro vylepšené psaní, která pomáhá personalistům optimalizovat a zlepšovat pracovní inzeráty. Její sofistikovaná analytická technologie poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase tím, že identifikuje rozdíly v tónu vašeho popisu pracovní pozice a navrhuje genderově neutrální jazyk, aby se rozšířila vaše cílová skupina.
Textio se zaměřuje na usnadnění inkluzivního náborového procesu. Personalisté rádi sledují Textio Score, aby zjistili, jak diverzifikovaný je jejich náborový proces. Integrovaný nástroj Bias Interruption detekuje, zda váš inzerát není neatraktivní pro konkrétní skupinu, jako jsou uchazeči o zaměstnání nad 40 let nebo uchazeči se zdravotním postižením.
Důkladné bezpečnostní opatření AI od Textio vám pomůže vyhnout se nevědomému použití spouštěcích slov tím, že je označí oranžově.
Pokud například ve vašem inzerátu použijete slovo „kmen“, nástroj vás může upozornit, že by to mohlo být urážlivé pro domorodé komunity, a navrhnout vám kontextově univerzálnější alternativu.
Nejlepší funkce Textio
- Rozšířená podpora při psaní pracovních inzerátů
- Odhaluje zaujatá nebo nevhodná slova
- Analýza AI pro sledování inkluzivity při náboru
- Široká nabídka rozšíření a integrací
Omezení Textio
- Omezená zákaznická podpora
- Vzhledem k rozsahu funkcí je tento nástroj relativně drahý ve srovnání s jinými nástroji využívajícími umělou inteligenci
Ceny Textio
- K dispozici po vyžádání ukázky
Hodnocení a recenze Textio
- G2: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Buďte svědky velkého spojení HR a AI
Jak jsme viděli, AI zanechává nesmazatelnou stopu v několika procesech v oblasti HR. A nástroje HR AI jsou zaměřeny právě na podporu každodenních úkolů, které nám zabírají čas a duševní energii, kterou bychom jinak mohli věnovat práci, která přináší skutečné výsledky.
Jak jsme viděli, AI zanechává nesmazatelnou stopu v několika procesech v oblasti HR. A nástroje HR AI jsou zaměřeny právě na podporu každodenních úkolů, které nám zabírají čas a duševní energii, kterou bychom jinak mohli věnovat práci, která přináší skutečné výsledky.