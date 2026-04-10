Nejlepší agenti Slack AI pro automatizaci pracovních postupů a chatu

Každý den se do Slacku přihlásí odhadem 42 milionů lidí, aby koordinovali projekty, sdíleli novinky a spolupracovali napříč týmy.
Stejné kanály Slacku, které udržují týmy v kontaktu, však mohou také způsobit informační přetížení.
AI agenti pro Slack řeší tento problém tím, že fungují jako inteligentní asistenti ve vašem pracovním prostoru – zpracovávají rutinní úkoly, vyhledávají odpovědi ve firemní znalostní bázi a pomáhají týmům soustředit se na smysluplnou práci namísto opakované koordinace.
V tomto blogu podrobně probereme 11 nejlepších agentů pro Slack k automatizaci pracovních postupů a chatu a vysvětlíme, proč ClickUp vyniká ve srovnání se Slackem a ostatními agenty. 🎯
Na co byste se měli zaměřit u agentů Slack AI?
Ne všichni agenti Slack AI jsou stejní. Ti nejlepší nejen odpovídají na otázky, ale také pomáhají vašemu týmu automatizovat práci, spravovat konverzace a reagovat na informace přímo ve vašem pracovním prostoru Slack.
Při správném výběru se agent s umělou inteligencí stane spolehlivým pomocníkem, který rozumí vašim pracovním postupům, získává poznatky z firemních dat a pomáhá vašemu týmu pracovat rychleji, aniž by musel přecházet mezi několika nástroji.
Pro vedoucí týmů a provozní manažery je cíl jednoduchý: snížit manuální úsilí a zároveň poskytnout uživatelům Slacku rychlý přístup k potřebným informacím.
Zde je několik funkcí, které byste měli upřednostnit:
✅ Schopnost automatizovat rutinní úkoly, jako je odpovídání na dotazy zákazníků, směrování žádostí o podporu nebo pomoc prodejnímu týmu s rychlými aktualizacemi
✅ Přístup k firemním informacím, obsahu znalostní báze a předchozím konverzacím, aby agent Slack mohl poskytovat přesné a relevantní odpovědi
✅ Kompatibilita s tržištěm Slack, aplikacemi Slack a dalšími stávajícími nástroji pro propojení pracovních postupů a hladkou automatizaci pracovních postupů
✅ Podpora generativní AI a rozsáhlých jazykových modelů, které dokážou analyzovat dotazy uživatelů, identifikovat vzorce a poskytovat přehledy napříč kanály Slacku
Když se tyto funkce spojí, stávají se agenti AI ve Slacku více než jen boty – stávají se motory produktivity, které pomáhají týmům pracovat s lepším kontextem a vyšší rychlostí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje Agentic AI pro automatizaci složitých pracovních postupů
AI agenti pro Slack v kostce
Zde je srovnávací tabulka, která vám pomůže rychle se zorientovat v AI agentech pro Slack. Podrobněji se jim budeme věnovat níže.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Nativní AI asistence přímo v pracovním prostoru Slack
|AI Super Agents, Converged AI workspace, ClickUp Brain, Knowledge Management, AI Notetaker
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|Slack AI
|Nativní AI asistence přímo v pracovním prostoru Slack
|Souhrny konverzací, vyhledávání pomocí AI, rekapitulace kanálů, vícejazyčný překlad, kontextové odpovědi na základě dat ze Slacku
|Zdarma; Pro 4,38 $/uživatel/měsíc; Business+ 9 $/uživatel/měsíc; Enterprise na míru
|Polly AI
|Shromažďování zpětné vazby od týmu a informací o zapojení v Slacku
|Ankety a průzkumy ve Slacku, průzkumy nálady, analýza zapojení, anonymní zpětná vazba, integrace s tržištěm Slack
|Zdarma; Basic 12 $/měsíc; Pro 24 $/měsíc; Enterprise na míru
|Zapier AI
|Propojení více nástrojů pomocí automatizace založené na umělé inteligenci
|Automatizace pracovních postupů pomocí AI, více než 8 000 integrací, logika větvení, automatizované spouštěče a akce, AI „spoluhráči“ pro pracovní postupy
|Zdarma; Professional 29,99 $/měsíc; Team 103,50 $/měsíc; Enterprise na míru
|Agentforce
|Vytváření autonomních AI agentů propojených s podnikovými daty
|Vlastní agenti AI, integrace dat Salesforce, konverzační rozhraní, akce Slack, vícestupňová automatizace
|Salesforce Foundations zdarma; Flex Credits 500 $/100 000 kreditů; 2 $ za konverzaci
|n8n
|Automatizace pracovních postupů pomocí AI s pokročilým ovládáním
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, AI uzly a integrace, možnost vlastního hostingu, podpora skriptování, více než 500 integrací
|Starter 24 $/měsíc; Pro 60 $/měsíc; Business 960 $/měsíc; Enterprise na míru
|ClearFeed
|Přeměna konverzací ve Slacku na strukturované žádosti o podporu
|Vytváření ticketů pomocí AI, integrace znalostní báze, automatizace pracovních postupů podpory, směrování požadavků, správa helpdesku ve Slacku
|Professional 50 $/měsíc; Enterprise na míru
|Zendesk AI
|Automatizace pracovních postupů zákaznické podpory
|Směrování ticketů pomocí AI, automatické odpovědi, souhrny konverzací, doporučení z znalostní báze, analytika podpory
|Support Team 25 $/měsíc; Suite Team 69 $/měsíc; Suite Professional 149 $/měsíc; Suite Enterprise 219 $/měsíc
|Wonderchat
|Vytváření chatbotů s umělou inteligencí na základě znalostních bází
|Tvorba chatbotů s umělou inteligencí, načítání znalostní báze, kontextové odpovědi, generativní odpovědi umělé inteligence, automatizace zákaznické podpory
|Starter 29 $/měsíc; Basic 99 $/měsíc; Turbo 299 $/měsíc; Enterprise na míru
|Guru AI
|Interní správa znalostí a podpora týmu založená na umělé inteligenci
|Integrace znalostní báze, odpovědi ve Slacku, kontextové reakce, automatizace pracovních postupů, přístup k informacím v reálném čase
|Ceny na míru
|Cohere
|Podpora podnikových jazykových modelů pro vlastní AI agenty
|Rozsáhlé jazykové modely, sémantické vyhledávání, podniková infrastruktura AI, vlastní agenti AI, načítání externích dat
|Ceny na míru
📖 Přečtěte si také: Jak zvládnout koordinaci AI pro chytřejší automatizaci
Nejlepší agenti Slack AI
Zde jsou nejlepší AI agenti, které stojí za zvážení, včetně nejlepších případů použití, příkladů, možností přizpůsobení, toku spolupráce, funkcí AI, integrací, cen a klíčových kompromisů.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (Nejlepší AI agenti, kteří nejen odpovídají na otázky, ale také proměňují chat ve strukturovanou práci)
Místo toho, aby ClickUp považoval AI za samostatnou vrstvu, funguje jako integrovaný AI pracovní prostor, který díky kontextově orientované AI udržuje vaše úkoly, diskuze a sledování plnění propojené na jednom místě.
ClickUp omezuje rozptýlení práce (práce rozložená do příliš mnoha aplikací) a rozptýlení AI (příliš mnoho izolovaných AI nástrojů s neúplným kontextem), takže váš tým tráví méně času hledáním nejnovějších rozhodnutí a více času dodáváním výsledků.
Nahraďte Slack aplikací ClickUp Chat + Super Agents
Proč jen chatovat, když můžete také jednat? Přesunutím konverzací do stejného ekosystému jako vaše práce eliminujete roztříštěnost kontextu při přepínání mezi aplikacemi. Když zkombinujete ClickUp Chat se Super Agents, vaše zprávy se stanou palivem pro celý motor vašeho projektu.
- Konverzace s kontextem: Na rozdíl od Slacku, kde jsou konverzace oddělené od úkolů, je ClickUp Chat propojený s vašimi projekty. Super agenti využívají tuto sdílenou historii, poskytují odpovědi a podnikají kroky na základě celého rozsahu vaší práce – ne jen posledních několika zpráv
- Od diskuze k hotovému výsledku: Super agenti vás nejen „upozorní“; oni práci skutečně udělají. Dokážou proměnit vlákno brainstormingu v podrobný projektový plán, přiřadit dílčí úkoly s termíny a autonomně aktualizovat zprávy o stavu na základě nálady v chatu vašeho týmu
- AI spolupracovník, který nikdy nezapomíná: Zatímco vlákna ve Slacku se časem ztratí v záplavě zpráv, Super agenti mají trvalou paměť. Učí se preference vašeho týmu, pamatují si rozhodnutí učiněná před týdny a zajišťují, že žádný postřeh ani úkol nikdy neunikne pozornosti.
Podívejte se na Super Agents v akci:
Díky konsolidaci komunikace a provádění úkolů odpadá potřeba složitých integrací. Vaši AI agenti se nemusí „obracet“ na váš nástroj pro správu úkolů – jsou již přímo v něm, čímž vám poskytují jednotný a vysoce výkonný pracovní prostor, který se pohybuje stejně rychle jako vy.
💡 Tip pro profesionály: Tyto pokročilé implementace neznamenají, že nemůžete používat agenty v ClickUp stejným způsobem, jako používáte agenty Slack AI!
Agenti Autopilot s podporou AI v kanálech ClickUp Chat dokážou odpovídat na často kladené otázky, třídit problémy nebo dokonce zvládat konkrétní úkoly!
🤝 Případová studie: Jak společnost Bell Direct zvýšila provozní efektivitu o 20 % díky superagentům ClickUp
🤯 Provozní tým společnosti Bell Direct trávil příliš mnoho času „prací o práci“. S více než 800 e-maily od klientů denně musela být každá zpráva ručně přečtena, zařazena do kategorie, upřednostněna a přesměrována – což zpomalovalo týmy a vyvíjelo tlak na kvalitu služeb.
✅ Místo přidávání dalšího bodového řešení společnost Bell Direct centralizovala své operace v ClickUp a nasadila AI Super Agenta, kterému říkají Delegator. Agent funguje jako autonomní člen týmu, čte každý příchozí e-mail, klasifikuje jeho naléhavost a kontext a směruje práci správné osobě v reálném čase – bez lidského zásahu.
🌟 Výsledek: 20% zvýšení provozní efektivity, uvolnění kapacit odpovídajících dvěma zaměstnancům na plný úvazek a rychlejší a konzistentnější zákaznický servis v širokém měřítku.
👉🏼 Chcete těchto výsledků dosáhnout i ve vaší firmě?
Proměňte roztříštěný kontext v jasné další kroky s ClickUp Brain
ClickUp Brain je kontextová AI vrstva, která propojuje vaše konverzace s vašimi projekty. Na rozdíl od běžných AI agentů pro Slack využívá ClickUp Brain data z vašeho pracovního prostoru, aby chat byl skutečně užitečný.
- Shrňte dlouhé úkoly a chatové vlákna do krátkého přehledu „co se změnilo, proč se to změnilo, co brání pokroku“ pro standupy a asynchronní aktualizace
- Použijte AI CatchUp v ClickUp Chat k vygenerování souhrnu konverzace, kterou jste zmeškali, ve formě odrážek, což vám ušetří čtení stovek zpráv
- Na základě chatové zprávy dokáže ClickUp Brain okamžitě vypracovat návrhy projektových plánů, vyhledat související soubory v pracovním prostoru nebo navrhnout nejvhodnější osobu, které lze úkol přidělit.
- Vytvářejte návrhy zpráv, odpovědí nebo dokonce úryvků kódu přímo v chatovém okně pomocí příkazů v přirozeném jazyce
- Můžete zmínit @Brain v jakémkoli chatovém vlákně nebo komentáři, abyste položili otázky nebo zadali pokyny (např. „@Brain, vytvoř úkol z této zprávy a přiřaď jej Sarah“).
- Zajistěte bezpečné používání AI při zavádění v týmu díky bezpečnostním a soukromým kontrolám ClickUp, včetně souladu s SOC 2, bez trénování dat třetími stranami a bez uchovávání dat třetími stranami.
- Využijte podporu více modelů v rámci jedné sady oprávnění a ovládacích prvků, aby týmy nemusely rozptylovat citlivý kontext mezi jednotlivé nástroje AI
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje Agentic pro automatizaci procesů k automatizaci pracovních postupů
Zvyšte produktivitu díky integrované integraci ClickUp do Slacku
Díky integraci ClickUp se Slackem můžete vytvářet úkoly přímo ze Slacku, zefektivnit komunikaci a zlepšit spolupráci v týmu.
- Vytvářejte úkoly přímo ze Slacku: Rychle přeměňte jakoukoli konverzaci na úkol zadáním příkazu /clickup new. Zaznamenejte podrobnosti okamžitě, aniž byste museli opustit Slack
- Buďte v obraze v reálném čase: Dostávejte oznámení o aktualizacích úkolů přímo ve svých kanálech Slacku, aby všichni byli na stejné vlně
- Zjednodušte spolupráci v týmu: Probírejte úkoly ve Slacku a propojujte je zpět s ClickUpem, aby byla veškerá komunikace vašeho týmu na jednom místě
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX pro rychlejší aktualizace a rychlejší vyhledávání minulých rozhodnutí.
ClickUp Brain MAX vám pomáhá udržet pracovní postupy propojené s původním kontextem, takže se aktualizace neztratí mezi jednotlivými nástroji.
- Zaznamenávejte pokrok rychleji s Talk to Text : Nadiktujte stručnou aktualizaci, například „stav, překážka, další krok, odpovědná osoba, termín“. Talk to Text ji přepíše do strukturované aktualizace úkolu, takže si udržíte tempo, aniž byste museli ručně psát dlouhé poznámky
- Získejte přehled o svém pracovním toku: Zeptejte se ClickUp Brain MAX na otázky jako „Které úkoly jsou ohroženy a proč?“ Získáte jasný přehled, aniž byste museli procházet každý seznam
- Najděte zdroj rozhodnutí pomocí ClickUp Enterprise Search : Když se někdo zeptá „Proč to měníme?“, použijte Enterprise Search k vyhledání původní specifikace, vlákna komentářů nebo dokumentu, který vedl k dané práci, abyste se vyhnuli dohadům a urychlili revize
- Vyberte si ten správný model AI pro daný úkol: Přepínejte mezi modely a vyberte si z ChatGPT, Gemini nebo Claude podle svých potřeb. Jeden použijte pro stručné souhrny stavu, druhý pro hlubší analýzu a třetí pro přepisování poznámek recenzentů
Nejlepší funkce ClickUp
- Od předem připravených šablon wiki až po odpovědi založené na umělé inteligenci – díky správě znalostí v ClickUp je ukládání a okamžitý přístup ke všem firemním znalostem neuvěřitelně snadné
- Vyplňujte vlastní pole AI automaticky souhrny, postřehy nebo klasifikacemi při aktualizaci úkolů
- Standardizujte zprávy a požadavky na funkce pomocí formulářů ClickUp, aby byl příjem požadavků konzistentní a využitelný.
- Získejte souhrny a přehledné informace ze všech svých schůzek díky AI Notetakeru od ClickUp
- Rozdělte rozsáhlou práci na zvládnutelné části pomocí kontrolních seznamů úkolů v ClickUp, aby se složité úkoly nezasekly jako jeden obrovský ticket
Omezení ClickUp
- Zpočátku se může jejich používání zdát složité kvůli rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 11 030 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
Opravdu si vážím super agentů v ClickUp. Díky nim mám pocit, že už nepracuji sám, protože na ně mohu přenechat spoustu úkolů. Je to jako pracovat v opravdovém týmu, který mi pomáhá dokončovat projekty a vytvářet skvělá řešení.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci
2. Slack AI (Nejlepší nativní agenti Slack AI pro shrnutí konverzací a vyhledávání odpovědí ve vašem pracovním prostoru)
Když se váš pracovní prostor ve Slacku stane ústředním bodem pro diskuze, projekty a aktualizace, může rychle dojít k informačnímu přetížení. Zprávy se hromadí napříč kanály ve Slacku, soubory se ztrácejí v diskusních vláknech a váš tým tráví čas hledáním místo vykonáváním práce. Právě zde vstupuje do hry Slack AI jako nativní vrstva inteligence platformy.
Na rozdíl od AI nástrojů třetích stran funguje Slack AI přímo v prostředí pro zasílání zpráv, na které se uživatelé Slacku již každý den spoléhají. Využívá generativní AI schopnosti k analýze konverzací, vyhledávání relevantního kontextu a poskytování odpovědí čerpaných z firemních dat a sdílených souborů.
Pro týmy, které již intenzivně využívají Slack, pomáhá tento integrovaný AI asistent omezit rušivé vlivy a zároveň zlepšit spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce Slack AI
- Shrňte konverzace napříč kanály, vlákny a soukromými zprávami ve Slacku, aby týmy mohly rychle dohnat diskuse, které zmeškaly
- Využijte vyhledávání založené na umělé inteligenci, které odpovídá na dotazy uživatelů pomocí zpráv a souborů, které jsou již v pracovním prostoru Slacku
- Vytvářejte souhrny kanálů a zdůrazňujte důležité aktualizace, aby týmy mohly pracovat s plným kontextem napříč projekty
- Shrňte sdílené soubory, jako jsou dokumenty nebo prezentace, a pomozte týmům rychleji získávat poznatky
- Podporujte vícejazyčnou spolupráci překládáním konverzací a pomáhejte globálním týmům udržovat soulad
Omezení AI ve Slacku
- Fungují především v rámci konverzací ve Slacku a pro pokročilou automatizaci pracovních postupů mohou vyžadovat další aplikace pro Slack nebo jiné nástroje.
- Funkce závisí na kontextu dostupném v rámci pracovního prostoru Slack, což znamená, že informace jsou omezeny na přístupné zprávy a soubory
- Často jsou nabízeni jako prémiový doplněk, což může zvýšit náklady organizacím, které nasazují AI agenty pro Slack napříč více týmy
Ceny služby Slack
- Zdarma
- Pro: 4,38 $ za uživatele a měsíc
- Business+: 9 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise+: Ceny na míru
Poznámka: Funkce AI a automatizace se liší podle tarifu.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 38 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 24 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Na Slacku se mi líbí mnoho funkcí, například funkce vláken pro kategorizaci konverzací, funkce Huddle pro rychlé navázání hovoru s kolegy a záložka Aktivita, kde lze sledovat nejnovější aktivity, na které je třeba navázat, a udržovat si přehled o aktuálních informacích.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností s 4krát větší pravděpodobností používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují počet používaných nástrojů na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jen jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje vaši práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
3. Polly AI (nejlepší agent Slack AI pro shromažďování zpětné vazby od týmu a informací o zapojení)
Některé z nejcennějších poznatků ve Slacku pocházejí přímo od vašeho týmu. Ať už jde o rychlá rozhodnutí, náladu zaměstnanců nebo podněty k novým marketingovým kampaním, shromažďování zpětné vazby může být náročné, když jsou konverzace roztříštěné po různých kanálech Slacku.
Polly AI promění Slack v nástroj pro zpětnou vazbu v reálném čase. Místo provádění externích průzkumů nebo vyplňování formulářů můžete získávat informace přímo ve vašem komunikačním prostředí pomocí hlasování, průzkumů a rychlých dotazů.
Pro vedoucí týmů a provozní manažery funguje Polly jako nenáročný AI asistent, který pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu, identifikovat vzorce v odpovědích a posilovat spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce Polly AI
- Umožněte rychlé hlasování a průzkumy přímo v kanálech Slacku, díky čemuž budou týmy moci sbírat zpětnou vazbu, aniž by musely opustit pracovní prostor Slacku
- Vytvářejte různé formáty průzkumů, včetně číselných škál, otázek s výběrem odpovědí a otevřených odpovědí, pro podrobnější dotazy a poznatky od uživatelů
- Automatizujte pravidelné kontroly nálady a opakované průzkumy zapojení, abyste mohli sledovat náladu týmu a identifikovat vzorce v průběhu času
- Zajistěte anonymitu odpovědí pomocí speciálních nastavení ochrany soukromí, abyste podpořili upřímnou zpětnou vazbu od uživatelů Slacku
- Propojte se s ekosystémem Slack Marketplace a dalšími AI nástroji a podpořte širší automatizaci pracovních postupů
Omezení Polly AI
- Navrženo především pro sběr zpětné vazby, nikoli jako pokročilé autonomní AI agenty nebo pro automatizaci úkolů
- Získané poznatky závisí na účasti a zapojení týmu napříč kanály Slacku
- Omezené možnosti pro zpracování provozních pracovních postupů, jako jsou žádosti o podporu nebo složité prodejní operace
Ceny Polly AI
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc
- Pro: 24 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Polly AI
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Polly AI?
Toto si o aplikaci myslí jeden z uživatelů G2:
Líbí se mi, jak hladce se to integruje se Slackem. Můžu vytvořit databázi otázek a sdílet ji s určitými kanály. Možnosti otázek jsou skvělé, díky čemuž jsou ankety co nejkomplexnější a získám tak maximum zpětné vazby. Je to velmi snadné na používání a skvěle se to implementuje.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro týmovou spolupráci s umělou inteligencí
4. Zapier (nejlepší pro propojení více nástrojů s automatizací podporovanou umělou inteligencí)
Zapier AI umožňuje uživatelům integrovat umělou inteligenci do svých automatizovaných pracovních postupů a propojovat aplikace za účelem provádění složitých úkolů.
Umožňuje uživatelům vytvářet „agenty“ poháněné umělou inteligencí, kteří dokážou porozumět kontextu, činit rozhodnutí a autonomně jednat na základě dat z tisíců aplikací.
AI agenti od Zapier přinášejí sílu autonomního rozhodování přímo do Slacku. Ať už jde o vytvoření bota pro nepřetržitou zákaznickou podporu nebo vlastní helpdesk, nyní můžete nasadit sofistikované AI systémy, které analyzují zprávy ve Slacku a spouštějí komplexní akce napříč celým vaším technologickým stackem – bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Zapieru
- Získejte přístup k více než 8 000 propojení aplikací s rychlým nastavením spouštěčů a akcí a k více než 30 000 akcí prostřednictvím MCP
- Vytvořte si „spoluhráče“, kteří budou pracovat napříč vaším stackem díky intuitivním nastavením AI workflow a tvorby agentů
- Využijte cesty, filtry a vícestupňové Zapy pro větvení logiky a bohatší automatizace
- Používejte tabulky Zapier k ukládání provozních dat a spouštění automatizací přímo z vaší datové vrstvy
- Vytvářejte jednoduché formuláře, portály nebo řídicí panely, které fungují nad vašimi automatizacemi prostřednictvím rozhraní Zapier.
Omezení služby Zapier
- Pokročilá spolupráce a správa jsou k dispozici v dražších tarifech, takže náklady rostou s nárůstem využití, objemu úkolů a kontrolních mechanismů
- Některé klíčové funkce (jako vícestupňové Zapy, filtry a větvení) jsou k dispozici pouze v placených tarifech
- Jednotlivé Zapy mají omezení počtu kroků; složité toky může být nutné rozdělit do více Zapů, aby byla zajištěna spolehlivost a snadná údržba
Ceny služby Zapier
- Zdarma
- Professional: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapieru
- G2: 4,5/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Recenze Capterra uvádí:
Zdá se, že se propojuje s nejoblíbenějšími aplikacemi, jako jsou Slack, Fieldd, Google a Keep. Je to velmi užitečné a výrazně usnadňuje život. 100% doporučuji, pokud chcete automatizovat své operace a nemuset se starat o kontrolu každé aplikace, když můžete jednoduše dostávat oznámení.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace typu „vše v jednom“ pro zasílání zpráv
5. Agentforce (nejlepší agent Slack AI pro vytváření autonomních agentů AI propojených s podnikovými daty)
Pokud se konverzace odehrávají ve vašem pracovním prostoru Slack, Agentforce přináší inteligenci, která na ně dokáže reagovat. Namísto nutnosti přepínat mezi dashboardy nebo CRM nástroji umožňuje Agentforce ve Slacku vašemu týmu komunikovat s AI agenty, kteří mohou odpovídat na otázky, vyhledávat informace a provádět úkoly přímo v rámci konverzací.
Agentforce je obzvláště výkonný díky své schopnosti propojit se s firemními daty, záznamy o zákaznících a dalšími zdroji dat napříč systémy Salesforce. To znamená, že vaše týmy prodeje, podpory a marketingu mohou klást otázky, získávat přehledy nebo spouštět akce prostřednictvím jednoduchého konverzačního rozhraní.
Nejlepší funkce Agentforce
- Vytvářejte vlastní agenty, kteří automatizují pracovní postupy a odpovídají na dotazy zákazníků přímo v pracovním prostoru Slacku
- Vytvářejte pokročilé autonomní AI agenty schopné provádět vícestupňové úkoly a uvažovat v reálném čase
- Zmiňte agenty v kanálech Slacku nebo v přímých zprávách, abyste okamžitě získali informace o společnosti a dokončili úkoly
- Propojte se se zdroji dat Salesforce a pomozte tak prodejnímu týmu a pracovníkům podpory rychle získat přehled o zákaznících
- Získejte podporu pro vestavěné akce Slacku, jako je vytváření kanálů, odesílání zpráv nebo spouštění automatizovaných procesů
Omezení Agentforce
- Nejlépe se hodí pro organizace, které již využívají ekosystémy Salesforce a související nástroje AI
- Implementace může vyžadovat konfiguraci a integraci se stávajícími nástroji a podnikovými systémy.
- Pokročilé funkce závisí na přístupu ke strukturovaným firemním datům a propojeným datovým zdrojům v rámci celé firmy
Ceny Agentforce
- Základy Salesforce: Zdarma
- Flex Credits: 500 $ za 100 000 kreditů
- Konverzace: 2 $ za konverzaci
Hodnocení a recenze Agentforce
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Agentforce?
Pozitivní recenze na G2 zní:
Salesforce Agentforce není jen chatbot, ale skutečně pomáhá s prováděním akcí, jako je vytváření záznamů, generování e-mailů a další. Navíc jej lze integrovat se Slackem a dalšími systémy, což zvyšuje jeho užitečnost. Je také velmi bezpečný, protože využívá Einstein Trust Layer a poskytuje politiku nulového uchovávání dat, což buduje důvěru v jeho používání.
📖 Přečtěte si také: Jaké jsou výhody a nevýhody používání Slacku v práci?
6. n8n (Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů pomocí AI s detailním ovládáním)
n8n promění Slack v sofistikovaný engine pro autonomní AI agenty, kteří jdou nad rámec jednoduchých spouštěčů aplikací a zvládají komplexní logiku s více větvemi. Díky tomu, že nabízí framework založený na uzlech, fair-code a s dostupným zdrojovým kódem, můžete nasadit pokročilé systémy Slacku – jako jsou IT orchestrátory s hlubokými zdroji, boti podpory s bezpečným zpracováním dat nebo vlastní synchronizace CRM – s úrovní přesnosti a soukromí, které tradiční automatizační nástroje nedokážou nabídnout.
Kombinuje snadnost vizuálních nástrojů s výkonem kódu a podporuje vlastní skriptování pomocí JavaScriptu. Lze jej hostovat na vlastním serveru pro větší kontrolu nad daty nebo používat prostřednictvím cloudové služby. Můžete kombinovat API, databáze a AI agenty v jednom toku, přidávat ochranná opatření a dodávat automatizace na produkční úrovni.
Nejlepší funkce n8n
- Získejte přístup k vizuálnímu nástroji pro tvorbu pracovních postupů s nativními uzly a vlastním kódem pro komplexní logiku a vzory agentů AI
- Kombinujte modely s předdefinovanou logikou, ochrannými opatřeními a monitorováním pro spolehlivé výstupy
- Využijte více než 500 integrací a poduzlů „AI nástrojů“, včetně HTTP požadavků, kódu a možnosti volat jiné pracovní postupy jako nástroje
- Získejte možnost vlastního hostingu s dokumentací, startovacími sadami a bezpečnostními funkcemi, jako jsou šifrované přenosy, zabezpečené přihlašovací údaje a RBAC (SOC 2 u hostovaného řešení).
Omezení n8n
- Vlastní hostování vyžaduje skutečné dovednosti v oblasti DevOps pro nastavení, škálování a posílení zabezpečení, proto si naplánujte čas na vývoj.
- Ceny založené na výkonu v cloudu mohou při velkém objemu automatizací prudce stoupat; budete potřebovat limity využití a monitorování
- Hloubka integrace se liší podle aplikace; složitější případy použití mohou stále vyžadovat vlastní uzly nebo HTTP volání
Ceny n8n
- Základní balíček: 24 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Business: 960 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Líbí se mi, jak je n8n flexibilní – umožňuje mi propojit téměř cokoli a automatizovat pracovní postupy bez velkých potíží, přičemž mi stále dává svobodu přizpůsobit si vše podle mých představ... místo ručního zadávání potenciálních zákazníků do našeho Zoho CRM nebo sledování více služeb n8n automaticky propojuje různé aplikace (Kalendář, Slack a mnoho dalších), takže informace plynule proudí a nic neunikne.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Slacku pro týmový chat
7. ClearFeed (nejlepší agent pro převádění konverzací ve Slacku na strukturované žádosti o podporu)
Mnoho týmů podpory již využívá kanály Slacku k zodpovídání interních dotazů i dotazů zákazníků. Když se však požadavky hromadí v chatových vláknech, je obtížné sledovat problémy, směrovat je správné osobě nebo udržovat přehled v rámci celého týmu.
ClearFeed řeší tento problém tím, že transformuje Slack na strukturované centrum podpory a správy služeb. Namísto ručního kopírování informací do systémů helpdesku využívá ClearFeed agenty s umělou inteligencí k převodu zpráv ze Slacku na přehledné lístky podpory.
Pro provozní týmy to znamená plynulejší pracovní postup mezi zasíláním zpráv a správou služeb. Propojením aplikací Slack, znalostních bází a nástrojů helpdesku pomáhá ClearFeed týmům odpovídat na dotazy zákazníků, čerpat kontext z minulých konverzací a spravovat požadavky škálovatelnějším způsobem.
Nejlepší funkce ClearFeed
- Převádějte konverzace ve Slackových kanálech na strukturované žádosti o podporu, aby se požadavky neztratily v chatu
- Využijte generativní AI k analýze dotazů uživatelů a poskytujte relevantní odpovědi s využitím informací z propojené znalostní báze
- Směřujte požadavky na správnou osobu nebo tým na základě kontextu a pomozte tak pracovníkům podpory řešit problémy rychleji
- Propojte je s běžnými platformami podpory a stávajícími nástroji, aby pracovní postupy zůstaly propojené napříč systémy
- Sledujte konverzace, odpovědi a řešení v jednom centralizovaném přehledu ve vašem pracovním prostoru Slack
Omezení ClearFeed
- Navrženo především pro pracovní postupy v oblasti podpory, nikoli pro širší marketingové kampaně nebo prodejní činnosti
- Pokročilá automatizace závisí na integraci s externími zdroji dat a platformami helpdesku
- Týmy možná budou muset konfigurovat pracovní postupy tak, aby byly v souladu s interními firemními zásadami a podpůrnými procesy
Ceny ClearFeed
- Professional: 50 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClearFeed
- Hodnocení na G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ClearFeed?
Uživatel G2 sděluje:
ClearFeed jsme intenzivně využívali ke sledování otevřených ticketů přicházejících z různých kanálů podpory. Uživatelské rozhraní je přehledné a snadno použitelné a díky aktivní integraci s různými kanály Slacku je celý proces plynulejší, efektivnější a snáze spravovatelný.
📖 Přečtěte si také: Jak využít Slack AI pro lepší spolupráci v týmu
8. Zendesk AI (Nejlepší agenti Slack s umělou inteligencí pro automatizaci pracovních postupů podpory a řešení zákaznických problémů ve velkém měřítku)
Konverzace v rámci zákaznické podpory se málokdy odehrávají na jednom místě. Dotazy zákazníků přicházejí přes chat, e-mail a platformy helpdesku, zatímco interní diskuse se často odehrávají na kanálech Slacku. Bez správné automatizace tráví týmy podpory hodiny přepínáním mezi různými nástroji, jen aby odpověděly na jednoduché dotazy.
Zendesk AI představuje inteligentní AI agenty, kteří automatizují pracovní postupy zákaznického servisu a pomáhají týmům reagovat rychleji. Tito agenti, integrovaní do servisní platformy Zendesk, využívají generativní AI a strojové učení k analýze dotazů uživatelů, směrování ticketů podpory a poskytování přesných odpovědí na základě vaší znalostní báze a firemní dokumentace.
Pro společnosti, které používají Slack společně se Zendeskem, tato kombinace pomáhá propojit konverzace v rámci podpory s interní spoluprací. Týmy mohou získávat přehledy, vyhledávat firemní data a odpovídat na dotazy zákazníků s lepším kontextem.
Nejlepší funkce Zendesk AI
- Automatizujte odpovědi na dotazy zákazníků a rutinní žádosti o podporu, pomozte týmům rychleji řešit problémy a snížit manuální pracovní zátěž
- Využijte rozsáhlé jazykové modely a generativní AI k vytváření návrhů odpovědí a navrhování reakcí na základě obsahu vaší znalostní báze
- Využijte inteligentní směrování a prioritizaci ticketů, aby se požadavky rychle dostaly k té správné osobě nebo oddělení
- Shrňte dlouhé konverzace a historii ticketů a poskytněte tak pracovníkům podpory úplný kontext předchozích interakcí
Omezení AI v Zendesk
- Zaměřeno především na pracovní postupy v oblasti zákaznické podpory, nikoli na širší marketingové týmy, prodejní operace nebo interní úkoly zaměřené na produktivitu
- Pokročilé funkce automatizace mohou vyžadovat vyšší tarify Zendesk nebo dodatečnou konfiguraci
- Týmy využívající agenty Slack AI se mohou i nadále spoléhat na integraci s agenty třetích stran nebo jinými nástroji AI, aby propojily pracovní postupy napříč systémy
Ceny Zendesk
- Tým podpory: 25 $/měsíc
- Suite Team: 69 $/měsíc
- Suite Professional: 149 $/měsíc
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk AI?
Recenze na G2 uvádí:
Pokud chcete podporu s využitím AI a strukturované pracovní postupy pro řešení ticketů namísto pouhé schránky, je to také dobrá volba. Centralizované řešení ticketů, omnichannelová podpora, automatizace a reportování jsou největšími přednostmi zákaznického servisu Zendesk.
🔎 Věděli jste, že? Pouze jeden z pěti zákazníků odpustí špatnou zkušenost společnosti, jejíž zákaznický servis hodnotí jako „velmi špatný“. Nebojte se, máme způsob, jak vás před něčím takovým uchránit. V tomto videu ClickUp uvidíte, jak propojit lidské agenty s AI, abyste mohli reagovat rychleji, udržet konzistentní interakci se zákazníky a vyhnout se zmeškaným příležitostem. Video vás provede používáním:
- ClickUp Brain pro vytváření návrhů odpovědí na často kladené otázky a návodů
- ClickUp Brain MAX pro sjednocení roztříštěných dat do jednoho přehledu
- Agenti ClickUp, kteří se postarají o problémy, než se z nich stane lavina
Toto je rychlý a praktický přehled toho, jak může v ClickUp vypadat moderní podpora založená na umělé inteligenci – nejenom chatboty.
📖 Přečtěte si také: Jak automatizovat zprávy ve Slacku (krok za krokem)
9. Wonderchat (Nejlepší agenti Slack s umělou inteligencí pro vytváření chatbotů s umělou inteligencí na základě vaší znalostní báze)
Zákazníci očekávají rychlé odpovědi, ať už se ptají na podrobnosti o produktech, dokumentaci nebo zdroje pro zapracování. Ruční odpovídání na každou otázku však může váš tým zpomalit, zejména pokud se podobné dotazy zákazníků v konverzacích opakují.
Wonderchat vám s tím pomůže tím, že promění vaši znalostní bázi, obsah webových stránek a interní dokumentaci v inteligentního AI asistenta. Namísto ručního odpovídání na každý dotaz poskytuje Wonderchat relevantní odpovědi na základě informací o vaší společnosti a stávajících zdrojů.
Pro týmy, které používají Slack společně s nástroji pro zákaznickou podporu a interní komunikaci, funguje Wonderchat jako chytrý agent pro Slack, který pomáhá odpovídat na dotazy, vyhledávat obsah dokumentů a pomáhá zaměstnancům nebo zákazníkům rychle najít informace.
Nejlepší funkce Wonderchatu
- Převedete svou znalostní bázi, články v centru nápovědy a obsah dokumentů na inteligentního AI asistenta, který dokáže odpovídat na dotazy zákazníků
- Využijte generativní AI a rozsáhlé jazykové modely k analýze dotazů uživatelů a poskytování kontextových odpovědí na základě firemních dat
- Propojte je s webovými stránkami a komunikačními platformami, aby týmy mohly propojit AI agenty s pracovními postupy zaměřenými na zákazníky
- Postupem času poskytujte přesnější odpovědi, protože nástroj se učí z minulých konverzací a firemní dokumentace
Omezení Wonderchatu
- Navrženo především pro chatboty a podporu, nikoli pro širší automatizaci pracovních postupů v rámci pracovního prostoru Slack
- Účinnost závisí na kvalitě a úplnosti vaší znalostní báze a dostupných informací o společnosti.
- Organizace mohou i nadále potřebovat další nástroje s umělou inteligencí nebo agenty třetích stran pro složité provozní úkoly napříč více nástroji
Ceny Wonderchat
- Starter: 29 $/měsíc
- Základní: 99 $/měsíc
- Turbo: 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wonderchat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Slack vs. ClickUp: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
10. Guru AI (nejlepší pro poskytování ověřených znalostí v rámci agentů Slack AI)
Guru AI promění znalosti vaší společnosti v okamžitě dostupné odpovědi přímo ve vašem pracovním prostoru Slack.
Místo toho, abyste museli ručně přepínat mezi dokumenty, nástroji a vlákny, abyste našli odpovědi, Guru zobrazuje ověřené informace přímo tam, kde váš tým pracuje. Funguje jako AI asistent, který propojuje data, nástroje a konverzace vaší společnosti do jediného spolehlivého zdroje informací.
Pro týmy, které vytvářejí nebo používají agenty Slack AI, to znamená rychlejší odpovědi, méně přerušení a konzistentnější rozhodování v rámci pracovních postupů.
Nejlepší funkce Guru AI
- Poskytujte relevantní odpovědi ze své znalostní báze přímo v kanálech Slacku
- Propojte se s více zdroji dat a poskytujte kontextově citlivé odpovědi na dotazy uživatelů
- Podpořte automatizaci pracovních postupů tím, že umožníte agentům AI pracovat s ověřenými firemními informacemi
- Zajistěte agentům podpory a prodejnímu týmu přístup k přesným informacím během interakcí v reálném čase
- Udržujte firemní znalosti aktuální a ověřené a zajistěte tak konzistentnost při spolupráci v týmu
Omezení Guru AI
- Vyžaduje počáteční nastavení a strukturování obsahu, aby bylo možné plně využít potenciál vlastních agentů
- Nejvhodnější pro interní znalostní pracovní postupy spíše než pro případy automatizace zaměřené na externí prostředí
- Může záviset na integraci se stávajícími nástroji pro širší funkčnost nad rámec přístupu k informacím
Ceny Guru AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Guru AI
- Hodnocení na G2: 4,7/5 (více než 2300 recenzí)
- Hodnocení Capterra: 4,8/5 (více než 630 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Guru AI?
Recenze na Capterra říká:
Guru používáme jako interní znalostní bázi – od produktových průvodců a popisů procesů až po firemní zásady a oznámení týmu. Je velmi snadné ji organizovat a aktualizovat a funkce „ověření“ nám pomáhá zjistit, co je aktuální… Líbí se mi, že Guru je integrován se Slackem. Když někdo položí otázku ve Slacku, Guru odpoví s navrhovanou odpovědí.
11. Cohere (Nejlepší agenti pro podporu jazykové inteligence na podnikové úrovni a vlastních AI agentů)
Mnoho moderních AI agentů využívá výkonné jazykové modely k porozumění konverzacím, analýze informací a generování odpovědí. Pokud chce vaše organizace vytvořit pokročilé vlastní agenty, kteří budou komunikovat s uživateli v rámci komunikačních platforem, jako je Slack, je technologie stojící za těmito modely stejně důležitá jako samotné rozhraní.
Cohere se zaměřuje právě na tuto vrstvu. Společnost Cohere, známá svými velkými jazykovými modely na podnikové úrovni, pomáhá firmám vytvářet inteligentní AI nástroje, které rozumějí dotazům uživatelů, získávají znalosti z externích dat a generují relevantní odpovědi s vysokou kontextovou citlivostí.
Pro týmy, které zkoumají AI agenty pro Slack, může Cohere sloužit jako základní inteligence, která je pohání. Propojením modelů s firemními daty, dokumenty a interními systémy mohou organizace vytvořit vlastního AI agenta, který rozumí konverzacím napříč kanály Slacku a poskytuje informace s plným kontextem.
Nejlepší funkce Cohere
- Získejte přístup k velkým jazykovým modelům vhodným pro podnikové použití, které pohánějí inteligentní AI agenty a pokročilé generativní AI aplikace
- Vytvořte si vlastní agenty, kteří jsou vyškoleni na základě firemních dat, zdrojů znalostní báze a interní dokumentace
- Získejte přístup k systémům sémantického vyhledávání a načítání, které poskytují relevantní odpovědi ze složitých datových zdrojů
- Analyzujte dotazy uživatelů, identifikujte vzorce a získávejte poznatky z minulých konverzací
- Navrženo pro škálovatelné nasazení v podnicích, aby týmy mohly pracovat se spolehlivou infrastrukturou AI napříč produkty a pracovními postupy
Omezení Cohere
- Jedná se spíše o modelovou platformu než o hotovou aplikaci pro Slack, což znamená, že organizace mohou potřebovat další nástroje k nasazení agentů do pracovního prostoru Slacku.
- Implementace často vyžaduje vývojové zdroje pro propojení modelů se stávajícími nástroji a operačními systémy
- Týmy, které hledají rychlou automatizaci bez nutnosti programování, mohou upřednostnit jednodušší řešení ze Slack Marketplace nebo předem připravené agenty třetích stran.
Ceny Cohere
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cohere
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci
Proč je ClickUp chytřejším způsobem, jak zprovoznit AI agenty pro Slack
Od shrnutí konverzací a automatizace rutinních úkolů až po správu ticketů podpory a zodpovídání dotazů zákazníků – agenti Slack AI pomáhají týmům pracovat rychleji a s lepším přehledem o kontextu v rámci jejich pracovního prostoru Slack.
Skutečná výhoda v produktivitě však nastává, když AI nejen reaguje v chatu, ale pomáhá týmům využívat informace napříč projekty, konverzacemi a pracovními postupy.
Právě v tom vyniká ClickUp. Namísto toho, aby byly informace roztříštěné napříč kanály Slacku a různými nástroji, spojuje ClickUp AI agenty, správu práce a spolupráci do jednoho jednotného prostředí, kde jsou úkoly, diskuze a rozhodnutí propojené. Pro týmy, které se snaží omezit provozní tření a udržet práci v jasném pohybu, mění ClickUp spolupráci poháněnou AI v reálný pokrok.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte proměňovat konverzace v koordinovanou práci celého týmu.
Často kladené otázky týkající se agentů Slack AI
Mohou agenti s umělou inteligencí nahradit manuální úkoly ve Slacku?
Ano, mnoho agentů Slack AI zvládá opakující se rutinní úkoly, jako je shrnutí konverzací, zodpovídání dotazů zákazníků, směrování žádostí o podporu a generování aktualizací. Týmy však stále hrají klíčovou roli při kontrole výstupů a přijímání strategických rozhodnutí.
Vyžadují agenti Slack AI programování?
Ne nutně. Mnoho AI agentů pro Slack dostupných na trhu Slack nabízí nastavení bez nutnosti programování nebo s minimálními programátorskými znalostmi. Týmy mohou nainstalovat aplikace Slack, nakonfigurovat automatizace a začít používat AI asistenta ve svém pracovním prostoru Slack bez nutnosti technického vývoje.
Jak přidám agenta s umělou inteligencí do Slacku?
Většina agentů Slack AI se přidává prostřednictvím tržiště Slack jako aplikace Slack. Po instalaci je lze pozvat do kanálů Slack, kde mohou odpovídat na dotazy uživatelů, propojit se se stávajícími nástroji a začít podporovat pracovní postupy ve vašem pracovním prostoru.
Jsou agenti Slack AI bezpeční pro firemní data?
Bezpečnost závisí na platformě a konfiguraci. Mnoho agentů AI využívá podniková bezpečnostní opatření, řízení přístupu a šifrovaná připojení k ochraně firemních dat. Týmy by měly zkontrolovat oprávnění a integrace, aby zajistily, že nástroje AI jsou v souladu s interními standardy bezpečnosti a dodržování předpisů.