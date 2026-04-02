Jak jsem vytvořil rozhodovacího agenta s umělou inteligencí v ClickUp, aby podporoval chytřejší rozhodnutí v rámci kampaní

V ClickUp jsem použil spoustu tradičních pracovních postupů a automatizací. Skvěle se hodí k přesouvání úkolů z bodu A do bodu B, aktualizaci stavů nebo přiřazování vlastníků. Ale v určitém okamžiku jsem si uvědomil něco důležitého: žádná z těchto automatizací ve skutečnosti nemyslela na mé kampaně.
Potřeboval jsem systém, který by spojoval provádění s inteligencí. A odpověď jsem našel v AI rozhodovacím agentovi, kterému říkám Asset Library Manager.
V tomto příspěvku vám ukážu, jak jsem vytvořil tohoto agenta pro rozhodování s umělou inteligencí v ClickUp (pomocí ClickUp Super Agents ) a proč to bylo pro mé podnikání nezbytné.
O mně: Ověřený konzultant ClickUp a manažer obchodních procesů
Jako ověřený konzultant ClickUp a manažer obchodních procesů s více než 5 lety zkušeností pomáhám agenturám a startupům růst prostřednictvím strukturovaných systémů a jejich realizace. Vytvořil jsem a spravoval operační rámce pro více než 40 společností, vedl řízení změn pro více než 115 týmů a umožnil až 16,4násobný růst operací při současném zlepšení rychlosti a konzistence dodávek v prostředí s více klienty.
Proč jednoduché automatizace nestačily pro mé kampaně
Moje materiály byly rozptýleny po různých místech, úkoly kampaní byly v různých seznamech a stále jsem to byl já, kdo rozhodoval, kam by se který materiál měl dostat dál. Každá nová kampaň, region nebo kanál znamenaly více manuálních rozhodnutí – a větší šanci na duplicitu, promarněné příležitosti nebo mezery ve viditelnosti.
V tu chvíli jsem položil jinou otázku:
Co kdybych přestal vytvářet pracovní postupy a začal v ClickUp budovat inteligentní systém – takový, který by za mě dokázal činit rozhodnutí?
Co kdybych přestal vytvářet pracovní postupy a začal v ClickUp budovat inteligentní systém – takový, který by za mě dokázal činit rozhodnutí?
🦾 Jste nováčkem v ClickUp Super Agents?
Super agenti ClickUp jsou agenti pohánění umělou inteligencí, kteří pracují ve vašem pracovním prostoru, analyzují vaše úkoly, data a aktivitu – a na základě tohoto kontextu podnikají kroky. Můžete jim přidělit konkrétní roli (například stanovení priorit práce, aktualizaci stavu projektu nebo směrování materiálů) a oni pracují s informacemi z pracovního prostoru v reálném čase.
V čem se liší?
Na rozdíl od základních automatizací se Super agenti neřídí pouze pravidly. Oni:
- Pochopte souvislosti mezi úkoly, dokumenty a komentáři
- Rozhodujte se (nejen spouštějte akce)
- Přizpůsobte se podle toho, jak se vyvíjí váš pracovní postup
Nepřemýšlejte o nich jako o automatizacích typu „pokud-toto-pak-tamto“, ale spíše jako o AI spolupracovnících zabudovaných do vašeho systému.
Změna myšlení: Od pracovních postupů k inteligentním systémům
Než vytvořím agenta s umělou inteligencí v ClickUp, udělám krok zpět a definuji systém.
Nejde o automatizaci. Jde o systém.
Pro mě se to dá shrnout do tří otázek:
- Jaký je účel? Jaký zásadní problém se snažím vyřešit?
- Je můj systém dostatečně výkonný? Dokáže moje současné nastavení ClickUp skutečně podporovat agent, který běží volně, aniž by došlo k výpadkům?
- Jaká je skutečná role agenta? Pouze přesouvá úkoly, nebo může za mě přemýšlet, rozhodovat a jednat?
Chtěl jsem, aby můj rozhodovací agent s umělou inteligencí převzal mentální zátěž spojenou s rozhodováním o kampaních.
Takto to vypadalo v mém správci knihovny materiálů.
1. Účel: Jaký problém se tento rozhodovací agent s umělou inteligencí snaží vyřešit?
Chtěl jsem mít jedno místo, kde by byly všechny materiály kampaně – videa, obrázky, texty:
- Směřováno přes jediný zdroj pravdy
- Sledováno napříč všemi lokalitami a kampaněmi
- Ochrana před duplicitami a mezerami ve viditelnosti
- Snadné vytváření reportů bez nutnosti přepínání mezi nástroji
Jinými slovy, chtěl jsem, aby můj agent měl na starosti rozhodování o distribuci materiálů přímo v ClickUp, aby nic neuniklo.
2. Schopnosti systému: Podporuje moje konfigurace rozhodování pomocí umělé inteligence?
Rozhodovací agent s umělou inteligencí je tak silný, jak silný je systém, ve kterém funguje. Proto má smysl vytvořit ho na místě, kde jsou pohromadě vaše úkoly, dokumenty, vztahy a data kampaní. Když má agent v jednom propojeném digitálním pracovním prostoru k dispozici kompletní přehled (materiály, umístění, stavy, historii), jsou jeho rozhodnutí založena na realitě, nikoli na dohadech.
Pro mě je tím místem Converged AI Workspace v ClickUp.
S ClickUpem nemusíte skládat mozaiku samostatných nástrojů s umělou inteligencí, z nichž každý vidí jen část vašich operací, ale získáte jednu inteligentní vrstvu, která pokrývá vše, co váš tým skutečně dělá. Výsledkem jsou chytřejší doporučení, nulové přepínání kontextu a rozhodnutí , jejichž kvalita se časem zvyšuje, protože paměť agenta a váš pracovní prostor rostou společně.
Nastavil jsem si ClickUp tak, aby správce knihovny materiálů mohl:
- Sledujte materiály na desítkách míst (a v budoucnu i na více než 100)
- Ukládejte přehledné údaje o tom, kde byla aktiva použita
- Pochopte typy materiálů a jejich pilíře (např. obsah zaměřený na zotavení vs. mobilitu)
- Spouštějte podle plánů a spouštěčů, aniž byste způsobili chaos
Kdyby moje seznamy, vlastní pole a vztahy nebyly pevné, agent by buď zablokoval systém, nebo by způsobil chaos. Proto jsem návrh systému považoval za součást samotného agenta.
📮ClickUp Insight: 30 % lidí uvádí, že jejich největší frustrací u agentů s umělou inteligencí je to, že znějí sebevědomě, ale dělají chyby.
To se obvykle stává proto, že většina agentů pracuje izolovaně. Reagují na jednotlivé podněty, aniž by věděli, jak to máte rádi, jak pracujete nebo jaké procesy preferujete.
Super agenti fungují jinak. Pracují se 100% kontextem čerpaným přímo z vašich úkolů, dokumentů, chatů, schůzek a aktualizací v reálném čase. A v průběhu času si uchovávají krátkodobou, preferenční a dokonce i epizodickou paměť.
A právě to promění agenta z člověka, který jen sebevědomě hádá, v proaktivního spolupracovníka, který dokáže držet krok s vývojem práce.
3. Role agenta: Operátor, ne jen kurýr
Nakonec jsem definoval roli agenta.
Většina systémů je navržena takto: Pokud se stane X → proveď Y
Tomu říkáme jednoduchá automatizace.
Chtěl jsem něco jiného. Rozhodovacího agenta s umělou inteligencí, který by dokázal vyhodnotit kontext a na jeho základě činit rozhodnutí stejně jako člověk.
- Ne „přesouvání úkolů ze seznamu A do seznamu B“
- Ano k „myšlení, rozhodování a jednání jménem společnosti“
Můj správce knihovny materiálů má na starosti:
- Rozhodování o tom, kam by se materiály měly dostat dál
- Zabránění duplicitám
- Informování systému a týmu, když dojde k poruše nebo když bylo učiněno rozhodnutí
Jakmile byly tyto tři prvky jasné, všechno ostatní se zjednodušilo. Už jsem nevytvářel jen chytrou automatizaci. Vytvářel jsem to, čemu říkám Beyond Super Agent – agenta, který rozumí účelu, funguje v rámci schopného systému a má jasně definovanou roli.
📚 Přečtěte si také: Jak využívám superagenta Daily Focus k udržení projektů v pohybu v ClickUp
Jak jsem strukturoval podněty, aby byl agent pro rozhodování s umělou inteligencí spolehlivý: mých 5 pilířů podnětů
Jakmile byl systém připraven, přešel jsem k části, ke které se většina lidí vrhá jako první: k výzvám.
Místo toho, abych napsal jeden dlouhý návod, jsem ho rozdělil do pěti přehledných částí. Díky tomu bylo rozhodovacího agenta s umělou inteligencí snazší ovládat, testovat a vylepšovat.
Toto jsou základní pilíře AI, které rozhodují o kvalitě rozhodnutí, která můj agent činí:
1. Definice role: Kým tento agent je?
Agentovi neříkám jen, co má dělat – říkám mu, kým má být.
📌 V případě správce knihovny materiálů jsem ho požádal, aby fungoval jako:
„Zkušený majitel agentury a provozní architekt spravující více klientů.“
„Zkušený majitel agentury a provozní architekt spravující více klientů.“
Tato jediná věta mění vše. Nyní, když agent reaguje, činí tak z pohledu někoho, kdo má:
- Řízení komplexních kampaní na mnoha místech
- Vyvážená kapacita, dopad a konzistence značky
- Naučili jsme se, jak se vyhnout duplicitám a zbytečné námaze
2. Kontext a rozsah: V jakém prostředí funguje?
Dále definuji kontext a rozsah co nejjasněji:
- Které seznamy, prostory nebo kampaně jsou v hře
- Co obsahuje knihovna materiálů
- O jaké typy materiálů a pilířů by se agent měl zajímat
To agentovi sdělí, kde jsou stěny místnosti, aby nezabloudil do nesprávné části mého pracovního prostoru.
3. Rozhodovací logika: Kdy a jak by měl rozhodovat?
Poté podrobně vysvětlím logiku rozhodování. Místo toho, abych agentovi říkal, co má dělat, jsem definoval, jak by měl uvažovat.
Upřesňuji:
- Kdy je agent oprávněn učinit rozhodnutí o směrování
- Která pole nebo vzorce by měly spustit doporučení
- Jak zacházet s různými typy materiálů nebo fázemi kampaně
Agent se tak neomezuje pouze na generování nápadů. Ví, kdy je třeba jednat a jak vypadají správná rozhodnutí.
4. Vstupy: Kterým datům důvěřuje?
Každé rozhodnutí je jen tak dobré, jak kvalitní jsou data, na kterých je založeno. Proto připojuji svého agenta k datovým vrstvám, které potřebuje:
- Záznamy o materiálech v mé knihovně
- Místa a kampaně, kde již byl každý prvek použit
- Pilíře a typy kreativy (např. zotavení vs. mobilita)
V zadání to výslovně uvádím: toto jsou vstupní údaje, které byste měli použít, když se rozhodujete, co dělat dál.
5. Výstupy: Jaké akce a formáty očekávám?
Na závěr definuji výstupy:
- Měl by agent vytvářet úkoly kampaně?
- Měl by aktualizovat vlastní pole nebo stavy?
- Má mi poslat souhrn, seznam doporučení, nebo obojí?
Jakmile jsou tyto pět prvků na místě – role, kontext, rozhodovací logika, vstupy a výstupy – řešení se obvykle velmi dobře shoduje se skutečným problémem, který se snažím vyřešit.
🎥 Pokud si chcete vyzkoušet vytvoření vlastního Super agenta, zde je krátké vysvětlení:
👀 Věděli jste, že? Navzdory rychlému růstu agentní AI má vyspělou správu autonomních agentů AI pouze jedna z pěti společností.
Jak můj rozhodovací agent s umělou inteligencí, známý také jako Správce knihovny materiálů, ve skutečnosti funguje v ClickUp
Jakmile byl základ hotový, napojil jsem agenta na svůj pracovní prostor v ClickUp, aby mohl fungovat dvěma hlavními způsoby.
Možnost 1: Ruční spuštění z knihovny materiálů
První režim je jednoduchý a přímý.
- Vyberu místo, kam má agent materiál odeslat
- Kliknu na spouštěč (např. Odeslat na místo)
- Agent vytvoří úkol kampaně v mém sledovači kampaní pro daný konkrétní materiál
Už to samo o sobě eliminuje spoustu ruční práce s přesměrováním. Skutečná síla však spočívá v druhém režimu.
Možnost 2: Rozhodování na základě plánu
Ve druhém režimu se systém stává skutečně „Beyond Super Agent“.
V tomto případě agent využívá celý obsah knihovny materiálů k samostatnému rozhodování:
- Ví, na jakých místech se daný materiál již objevil
- Zná typ materiálu a pilíř
- Zobrazuje historii akcí provedených s daným materiálem
📌 Na základě toho může činit rozhodnutí, jako například:
„U tohoto strategického materiálu, který již byl v Islámábádu a jedná se o video o zotavení, pošleme příště obrázek zotavení nebo obrázek mobility.“
„U tohoto strategického materiálu, který již byl v Islámábádu a jedná se o video o zotavení, pošleme příště obrázek zotavení nebo obrázek mobility.“
Místo toho, abych neustále kontroloval, kde se který materiál použil a co by mělo následovat, agent se podívá na data a rozhodne.
📚 Přečtěte si také: Jak jsem vytvořil jednoduchého superagenta v ClickUp, který udržuje každý webový projekt na správné cestě
Proč používám ClickUp Chat ke spolupráci se svým agentem s umělou inteligencí
V ClickUp mohou agenti pracovat v celém vašem pracovním prostoru. Můžete je spouštět pomocí automatizací v seznamech, složkách a prostorech (reagujících na změny stavu, nové úkoly, aktualizace polí), přiřazovat je přímo k úkolům, @zmínit je v komentářích k úkolům a dokumentech nebo s nimi komunikovat v ClickUp Chatu prostřednictvím soukromých zpráv a @zmínek.
Ale v chatu trávím se svým agentem nejvíce času, a to má svůj důvod.
V chatu Správce knihovny materiálů mám dva cíle:
- Vylepšujte agenta, aby se jeho rozhodování neustále zlepšovalo
- Lepší porozumění vlastnímu systému díky souhrnům a doporučením agenta
Chat mi poskytuje konverzační rozhraní v reálném čase, téměř jako bych měl kolegu v pohotovosti. Mohu jej použít k:
- Položte doplňující otázky
- Upravujte mé pokyny za běhu a
- Získejte okamžitá doporučení, aniž byste museli měnit kontext
Je to rozdíl mezi podáním žádosti a vzájemnou konverzací.
U agenta, jako je Asset Library Manager, kde se rozhodnutí navzájem doplňují a záleží na kontextu, je právě tento druh iterativního dialogu tím, co zajišťuje hladké fungování celého systému.
Když agent dostane záchvat vzteku
Postupem času jsem si všiml jedné legrační věci: pokud můj příkaz nebyl jasný, agent se trochu „rozčiloval“. Ne proto, že by byl nefunkční, ale proto, že můj příkaz mu neumožňoval uspět.
V takových případech se vždy vracím k pěti základním pilířům:
- Definoval jsem tuto roli dostatečně jasně?
- Uvedl jsem správný kontext a rozsah?
- Vysvětlil jsem logiku rozhodování, na které mi záleží?
- Uvedl jsem vstupy a výstupy?
Jakmile jsou tyto nástroje zavedeny, stává se komunikace neuvěřitelně produktivní.
Zátěžové testování systému pomocí jedné jednoduché zprávy
Jedním z mých nejoblíbenějších momentů s tímto agentem bylo provedení kompletního zátěžového testu pomocí jediného příkazu v chatu.
🌟 Řekl jsem agentovi:
„Chci provést zátěžový test. Spusťte automaticky výběr náhodných lokalit a vytvořte úkoly kampaně podle postupu. Ujistěte se, že vám nechybí žádná část postupu a že v úkolech nejsou žádné duplicity. Před spuštěním testu se mě zeptejte na cokoli, co potřebujete.“
„Chci provést zátěžový test. Spusťte automatický proces výběrem náhodných lokalit a vytvořte úkoly kampaně podle daného postupu. Ujistěte se, že vám nechybí žádná část postupu a že se úkoly neopakují. Pokud potřebujete cokoli vědět před spuštěním testu, zeptejte se mě.“
🌟 Co se stalo:
- Agent se vrátil s několika upřesňujícími otázkami
- Odpověděl jsem jim přímo v chatu
- Agent provedl test ve všech relevantních lokalitách
- Vytvořilo to úkoly kampaně bez toho, abych se musel ručně dotýkat knihovny materiálů
V rámci jedné konverzace bylo zapotřebí 15–30 akcí a já jsem získal jasnou představu o tom, kde by můj systém mohl selhat při škálování.
Výsledek? Zjistil jsem, že moje nastavení funguje spolehlivě až do 50 lokalit, ale pokud bych se pokusil přejít na 100+, systém by mohl mít potíže. Tento poznatek nepocházel z dashboardu; pocházel z rozhovoru s mým agentem.
Využití agenta jako partnera pro reporting
👉🏼 Chat také využívám k kladení jednoduchých, ale účinných otázek, jako například:
- „Která aktiva byla za posledních 10 hodin nasměrována?“
- „Dobře, a co posledních 24 hodin?“
👉🏼 Agent odpoví seznamem materiálů, kam byly přesměrovány, a odkazy zpět do ClickUp. Pak to posunu o úroveň výš:
„Dejte mi 24hodinový přehled a doporučte 10 nejlepších míst, kam by se tyto materiály měly distribuovat jako další – s jasným odůvodněním každého doporučení.“
„Dejte mi 24hodinový souhrn a doporučte 10 nejlepších míst, kam by se tyto materiály měly distribuovat jako další – s jasným odůvodněním každého doporučení.“
Agent nyní používá:
- Kde již materiály byly
- Jak se používají pilíře a typy kreativ
- Které trhy ještě nebyly plně využity
…aby mi doporučil, kam přesně bych měl jít dál – a proč.
👉🏼 Pokud se chci dostat hlouběji, mohu se zeptat na následující otázky:
- „Která aktiva by měla být zaslána do Tokia jako další?“
Agent využívá stejná data a logiku, aby mi poskytl konkrétní odpověď.
📚 Přečtěte si také: Jak jsem eliminoval neuspořádané chatové konverzace a vytvořil obchodní řídicí centrum v ClickUp
Od jednoho inteligentního rozhodovacího agenta s umělou inteligencí k škálovatelnému rozhodovacímu modulu
V této chvíli se můj Asset Library Manager stal spolehlivou vrstvou pro rozhodování pomocí umělé inteligence nad mým pracovním prostorem v ClickUp.
Předtím jsem neustále:
- Ruční kontrola využití materiálů
- Křížové odkazy na lokality
- Rozhodování za běhu
Nyní tento proces zajišťuje rozhodovací agent s umělou inteligencí.
V případě potřeby stále rozhoduji já. Ale už nezačínám úplně od nuly. A tento posun se stává stále běžnějším.
Podle zprávy společnosti McKinsey & Company zaznamenávají firmy největší měřitelný dopad umělé inteligence v oblastech, jako je marketing, prodej a strategie – kde hraje rozhodování ústřední roli.
Další krok: Jak vytvořit vlastního rozhodovacího agenta s umělou inteligencí v ClickUp
Pokud žonglujete s materiály napříč různými lokalitami, kanály nebo klienty, nemusíte se navždy potýkat s tabulkami a ručním směrováním.
Začněte tím, že se zeptáte:
- Jaký je jediný zdroj pravdy, který by měl můj agent chránit?
- Je moje nastavení ClickUp dostatečně přehledné a strukturované, aby se na něj agent mohl spolehnout?
- V čem potřebuji nejvíce pomoci: při přesunu práce, při rozhodování nebo při získávání poznatků?
Poté na základě těchto odpovědí navrhněte svého prvního agenta.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte specializovaného agenta, ne agenta, který „dělá všechno“. Dejte svému agentovi:
- Jedna jasná odpovědnost
- Definované zdroje dat
- Jednoduchá pravidla pro rozhodování
- Strukturovaný výstupní formát
Čím užší je rozsah, tím lepší jsou výsledky.
Nakonec věnujte čas chatu – klást otázky, provádět zátěžové testy a nechte agenta, aby vám ukázal, kde je třeba váš systém vylepšit.
Takto překročíte rámec automatizace a začnete v ClickUp budovat inteligentní systém, který skutečně pracuje ve váš prospěch.
Od experimentování s AI k reálnému rozhodování pomocí AI
Pokud chcete automatizovat rozhodování pomocí AI, mám pro vás následující radu:
Přestaňte přemýšlet:
❌ „Jak mi AI pomůže to udělat rychleji?“
❌ „Jak mi AI pomůže to udělat rychleji?“
A začněte přemýšlet:
✅ „V jakých oblastech by za mě měla AI rozhodovat?“
✅ „V jakých oblastech by za mě měla AI rozhodovat?“
Většina týmů je stále v první fázi. Experimentují. Testují nástroje. Automatizují drobné úkoly.
Skutečný přínos však nastane, až zavedete rozhodovacího agenta s umělou inteligencí do systému, který je na to již připraven.
To je případ, kdy:
- Práce se zastaví, pokud se spoléháte na lidskou paměť
- Lidé přestávají být překážkou v rozhodovacím procesu
- Systémy začínají fungovat s přehledností
Proto to v ClickUp funguje.
Protože vše – úkoly, data i kontext – je na jednom místě, váš AI rozhodovací agent skutečně vidí, co se děje. A co je ještě důležitější, může na to reagovat.
👉🏼 Chcete vidět, co by agent pro rozhodování s umělou inteligencí mohl udělat pro vaše pracovní postupy?