Prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence: Jak používám Daily Focus Super Agent k udržení projektů v pohybu v ClickUp

Pokud jste zakladatel nebo vedoucí pracovník, většina dní se vám jeví jako tisíc mikro-rozhodnutí, která se navzájem přetahují. Probudíte se s plánem, ale během hodiny jste vtaženi do diskuzí, hromadí se žádosti o schválení a to, co se v 8 hodin ráno jevilo jako urgentní, je v 11 hodin pohřbeno. V poledne je těžké říct, na čem byste měli vlastně pracovat jako první.
Tato mezera přesně odráží to, co jsem viděl ve svých vlastních pracovních postupech. Uvědomil jsem si, že nástroje, které jsem používal – seznamy úkolů, tabule, dashboardy – mi říkaly, co existuje, ale ne co je dnes důležité. Tehdy jsem se obrátil na nový druh kolegy, který mi s tím pomohl.
Týmový kolega s umělou inteligencí v ClickUp: Daily Focus Super Agent vytvořený pro stanovení priorit úkolů pomocí umělé inteligence.
Na rozdíl od izolovaných asistentů AI žijí Super Agents ve vašem pracovním prostoru ClickUp, kde mají reálný kontext o vaší práci – úkoly, dokumenty, chaty, termíny a aktivity dohromady – a mohou pomoci odhalit priority způsobem srozumitelným pro člověka.
O mně: Ověřený konzultant ClickUp a expert na efektivitu
Jsem Yvonne „Yvi“ Heimann, ověřená konzultantka ClickUp a koučka v oblasti efektivity podnikání, a tento problém znám až příliš dobře. V nedávném webináři komunity ClickUp jsem se podělila o to, jak používám ClickUp Super Agents pro své podnikání.
V tomto příspěvku vám ukážu, jak používám Daily Focus Super Agent k:
- Vynechte schůzky, které „mohly být jen zprávou“
- Odhalte, co je skutečně důležité, když je to důležité.
- Proměňte roztříštěné aktivity v jednoduchý, praktický seznam úkolů.
Nejde o to nahradit manažery nebo předat vaše podnikání umělé inteligenci. Super agenti jsou tu od toho, aby vám pomohli rychleji se rozhodovat a vědět, na co se zaměřit dál – ne aby za vás řídili vaši společnost.
Proč je prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence důležitá pro moderní týmy
V posledních několika letech došlo k výraznému nárůstu objemu práce, kterou týmy zvládají. 40 % z nás, znalostních pracovníků, přepíná denně mezi více než 26 nástroji a téměř 60 % typického pracovního týdne trávíme „prací kolem práce“. Myslete na koordinaci, přepínání kontextu a aktualizace stavu spíše než na samotné provádění.
Produktivita neznamená vždy jen vykonat více úkolů. Jde o spolehlivé zodpovězení jedné každodenní otázky: „Na čem bych měl pracovat jako první?“ Tradiční seznamy úkolů a přehledy mohou zobrazit vše, co je brzy splatné, ale nerozumí kontextu.
I přes dobře vytvořené prostory, seznamy a pracovní postupy stále existuje rozdíl mezi tím, co je v ClickUp, a tím, co se skutečně dělá. Práce se zastaví ne proto, že by systém nefungoval, ale proto, že:
- Nikdo neustále nevyzdvihuje nejdůležitější další kroky.
- Rozhodnutí a schvalování se zdržují v komentářích
- Majitelé si ne vždy uvědomují, že něco je blokováno nebo má být hotovo dnes.
Právě proto si prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence získává na popularitě.
Snižuje to kognitivní zátěž spojenou s výběrem toho, co je důležité. Syntetizuje kontext z více zdrojů a aplikuje konzistentní rozhodovací pravidla.
A to je to, co Daily Focus Super Agent odemyká. Mým cílem tedy bylo vytvořit tohoto Super Agenta, který funguje jako profesionální asistent pro provoz a zajišťuje, že se nic důležitého neztratí v hluku.
Jak super agenti ClickUp umožňují prioritizaci úkolů pomocí umělé inteligence
Když jsem poprvé slyšel o ClickUp Super Agents, byl jsem zvědavý, ale opatrný. Mnoho nástrojů umělé inteligence působí jako módní slovo, dokud nevíte, zda dokážou zůstat v kontextu s vaší skutečnou prací.
Super agenti ClickUp jsou jiní, protože nejen generují text, ale také rozumí kontextu. Žijí ve vašem pracovním prostoru, rozumí vašim oprávněním a vidí úkoly, chaty, dokumenty, plány a aktivity jako propojené prvky skutečné práce.
Toto video vysvětluje, jak fungují:
Pro prioritizaci úkolů to znamená, že váš Super Agent sleduje vaši aktuální aktivitu, termíny a vlastnictví a vše toto využívá, aby vám pomohl zbavit se rušivých vlivů.
Konkrétní Super Agent, který jsem vytvořil, se zaměřuje na jednu jednoduchou úlohu: prohledávat můj pracovní prostor a poskytovat jasný seznam priorit toho, co je dnes důležité.
Seznamte se s Super Agentem, který mi poroučí (v tom nejlepším smyslu slova)
Můj Super Agent se nachází přímo v ClickUp, pod záložkou AI na levé straně. Tam jsem vytvořil to, čemu říkám Daily Focus and Delegation Assistant.
Považuji to za operačního šéfa štábu, který nikdy nespí. Jeho práce je jednoduchá, ale účinná:
- Prohlédněte si aktivitu v mém pracovním prostoru
- Rozhodněte se, co je dnes skutečně důležité.
- Doručte mi přímo krátký a jasný seznam priorit.
Jak se agent spouští
Každý všední den ráno, přesně v 8:00, se agent spustí automaticky. Nečeká, až si vzpomenu kliknout na tlačítko nebo zkontrolovat zprávu – probudí se, prozkoumá, co se děje, a připraví novou zprávu o prioritách. Kromě mého seznamu úkolů a osobních priorit zohledňuje také termíny, změny stavu, zmínky a vlastnictví, takže seznam priorit je velmi kontextový.
Jak agent vytváří mé nejvyšší priority
Každé ráno otevřu ClickUp a uvidím přímou zprávu od svého Super Agent s třemi věcmi, na které bych se měl dnes zaměřit.
Každá priorita zahrnuje:
- Co to je: Název úkolu, přímo propojený v ClickUp
- Proč dnes: Jednoznačné vysvětlení, proč je to důležité právě teď.
- Jak to řešit: Jasný štítek – Udělat, Rozhodnout nebo Delegovat
Kromě samotné zprávy agent přidá tyto tři úkoly do mých prioritních úkolů , aby byly viditelné po celý den, i když je nemohu vyřídit okamžitě. To je to, co je na tom užitečné: nejde jen o to, že se úkoly načtou, ale také o vysvětlení logiky jejich naléhavosti.
Zároveň zdůrazňuje několik položek, na které je třeba dávat pozor, aniž by hlavní seznam zaplavil šumem.
Místo toho, aby mi předal další dashboard nebo nekonečný seznam, můj Super Agent tuto činnost promění v jasné pokyny. Vím tedy, že pokud zvládnu tyto tři věci, budu „dál“, aniž bych se musel prohrabávat doručenou poštou, zobrazeními a tabulemi.
A protože agent propojuje seznam priorit se skutečnými úkoly v ClickUp, mohu okamžitě jednat. Nemusím přepínat mezi nástroji ani se snažit spojovat fragmenty kontextu.
Prioritizace bez přetížení: Proč omezení výstupu činí tohoto agenta skutečně použitelným
Je lákavé svěřit agentovi AI všechno, co má sledovat, a požádat ho, aby shrnul všechno. Ale to je nejrychlejší způsob, jak snížit efektivitu agenta – a vaši.
Proto je můj Daily Focys Super Agent záměrně omezen:
- Pouze tři nejvyšší priority
- Několik „věcí, na které je třeba dávat pozor“
- Malá sada jasných štítků akcí
Začněte jednoduše. Opravdu začněte se třemi zaměřeními a tím, co dalšího potřebujete vědět. Poté na tom stavte.
Pro tento design existují dva hlavní důvody:
- Příliš mnoho výstupů je ohromující. Pokud vám agent předloží hromadu úkolů, budete je ignorovat stejně jako všechny ostatní rušivé oznámení.
- Kvalita podnětů je vše. Způsob, jakým Super Agentovi říkáte, jak má rozhodovat – co je pro vás důležité, jakým způsobem chcete dostávat informace – je rozhodujícím faktorem, zda je skutečně užitečný.
Omezením rozsahu a vyjasněním pravidel pro rozhodování se agent stává důvěryhodným hlasem namísto pouhého dalšího upozornění.
Jak AI prioritizace úkolů pomocí ClickUp Super Agent mění způsob, jakým začínáte svůj den
Před tímto nastavením můj tým používal tradičnější denní způsob práce: kontroloval doručenou poštu, prohlížel tabule, přeskakoval mezi zobrazeními a snažil se dát dohromady to nejdůležitější.
Nyní začíná den jinak:
- Super Agent již prohledal pracovní prostor.
- Tři nejvyšší priority se objeví v mé DM s kontextem a štítky akcí.
- Úkoly s vysokou prioritou jsou zvýrazněny a označeny, aby nezmizely.
Od té doby, co tento Super Agent běží, jsem nebyl tak produktivní už dlouho.
Místo toho, abych začal den chaoticky a snažil se přijít na to, co mám dělat, vím:
- Jaká rozhodnutí musím učinit
- Které úkoly musím osobně splnit
- Které položky by měly být delegovány dále
To je příslib prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence v konvergovaném pracovním prostoru, jako je ClickUp, který spojuje vaše úkoly, dokumenty, projekty a umělou inteligenci. Každé ráno vás čeká méně rušivých vlivů, více soustředění a seznam připravených rozhodnutí.
Jak si vytvořit vlastní Daily Focus Super Agent (verze 1)
Principy, na kterých je založena moje konfigurace Super Agent, jsou natolik jednoduché, že je může přizpůsobit jakýkoli tým.
Zde je návod, jak vymyslet svou vlastní verzi jedna:
1. Dejte agentovi jeden jasný úkol
Začněte s jedním Super Agentem, jehož jediným úkolem je denní zaměření, ne všechno najednou.
📌 Příklady jasných úkolů:
- „Každé všední ráno mi sdělte moje tři nejdůležitější priority v pracovním prostoru.“
- „Povrchní práce, které se zastavily a čekají na moje rozhodnutí“
- „Zvýrazněte schválení a vlákna komentářů, kde jsem blokujícím článkem.“
Pokud je popis práce vašeho agenta nejasný, budou nejasné i jeho výsledky.
2. Omezte výstup na to, co skutečně budete realizovat
Omezte, co váš agent vrací:
- Tři nejdůležitější úkoly, na které se dnes zaměřit
- Krátký seznam dalších položek, které je třeba mít na paměti
- Jednovětá vysvětlení, proč je každá z nejdůležitějších položek důležitá dnes
Díky tomu je seznam priorit dostatečně krátký, abyste si ho skutečně přečetli a používali.
3. Naučte agenta, jak se rozhodujete
Kouzlo nespočívá jen v tom, co Super Agent sleduje, ale také v tom, jak je nastaven k rozhodování.
Ve vašem zadání a konfiguraci se ujistěte, že:
- Vysvětlete, které signály jsou nejdůležitější (například termíny splnění vs. zmínky vs. změny stavu).
- Objasněte, co pro váš tým skutečně znamená „naléhavé“.
- Určete tón a formát, který chcete vidět ve svých denních DM.
Čím více agent odráží vaše skutečné rozhodování, tím více se jeví jako lidský asistent, který vám „rozumí“.
4. Začněte s jedním agentem a poté opakujte
A na závěr moje nejdůležitější doporučení: nesnažte se vytvořit pět Super Agentů najednou.
- Začněte s jedním agentem denního zaměření
- Nechte jej chvíli běžet.
- Upravujte výzvy a filtry podle toho, jak se učíte, co funguje (a co ne).
Jakmile bude první verze spolehlivě fungovat, můžete přidat další Super Agents pro delegování pracovních postupů, zaměření na úrovni týmu nebo reporting.
💡 Tip pro profesionály: K vytvoření Daily Focus Super Agent nemusíte napsat ani řádek kódu. Nástroj ClickUp pro tvorbu Super Agent v přirozeném jazyce vás provede krok za krokem, zatímco popisujete, co chcete, aby agent dokázal. Klade také doplňující otázky a vylepšuje své chování přímo v AI Hub.
Když začnete vytvářet nového agenta z postranní lišty AI, průvodce vás provede výběrem zdrojů znalostí agenta, nastavením spouštěčů (například denního plánu) a tvarováním toho, jak agent uvažuje o vaší práci.
Jakmile je Super Agent vytvořen, můžete jej otestovat a vylepšit přímo z jeho profilu zasláním DM nebo spuštěním podle plánu, abyste viděli, jak se vyvíjí jeho výstup. Vzhledem k tomu, že Super Agents mají plný kontext napříč vaším pracovním prostorem – úkoly, dokumenty, chaty a plány – jejich konfigurace tímto způsobem poskytuje skutečné a relevantní informace o prioritách.
Vytvořte si svého vlastního super agenta jako první „schůzku“ svého dne
Závěr? Super agenti by měli pomáhat udržovat práci v chodu, aniž byste museli dohlížet na každý jednotlivý krok.
Tím, že vše, co se již děje v ClickUp – úkoly, komentáře, procesy a priority – převede na jednoduchou denní zprávu, můj Super Agent:
- Zabraňuje zastavení kriticky důležitých prací
- Snižuje potřebu statusových schůzek
- Každé ráno mi to dává klidný a sebevědomý start do dne.
Pokud jste připraveni vyzkoušet to ve svém vlastním pracovním prostoru:
- Definujte jednu jasnou úlohu pro svého prvního Super Agenta (denní zaměření je skvělým začátkem).
- Omezte výstup na krátký, použitelný seznam (tři priority, několik informací).
- Naučte jej, jak se rozhodujete, a poté opakujte na základě toho, co se vám jeví jako nejužitečnější.
Začněte v malém, zůstaňte cílevědomí a nechte ClickUp Super Agents stát se konzistentním operátorem, který udržuje vaše projekty v chodu – bez přidávání dalších nástrojů nebo dashboardů do vašeho rušného dne.
Yvonne Heimann je zakladatelkou společnosti FemAuthority LLC, generální ředitelkou Ask Yvi a tvůrkyní Boss Your Business Academy, kde pomáhá zakladatelům budovat udržitelné podniky pomocí jednoduchých systémů a pracovních postupů založených na umělé inteligenci. Jako expertka na ClickUp a stratégka automatizace se specializuje na snižování manuální práce, zlepšování provádění a podporu růstu pomocí designu zaměřeného na člověka.