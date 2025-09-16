Řešení rozptýlené práce: technický ředitel ClickUp o umělé inteligenci a budoucnosti práce

Jak vypadá pracovní rozptýlení ve skutečnosti
Celou svou kariéru jsem pomáhal organizacím vypořádat se s chaotickým rozšiřováním práce. Nejedná se o teoretický problém, ale o každodenní realitu týmů, které se topí v manuálních procesech, zastaralých systémech a nesourodé směsici nesouvislých nástrojů. Vidím bolest v jejich očích, když popisují další den ztracený aktualizacemi stavu, další projekt zmařený nedorozuměním, další příležitost promarněnou kvůli informacím uvězněným v silu.
Náklady na rozptýlenou práci
Pojďme to vyjádřit číslem: 2,5 bilionu dolarů ztracené produktivity každý rok. Za tímto číslem však stojí skuteční lidé – týmy, které chtějí dělat smysluplnou práci, ale jsou uvězněny v chaosu.
Moje místo v první řadě: Příběhy z terénu
„Aha“ moment společnosti VaynerMedia
Jedna z věcí, ke které se stále vracím, je demo, které jsem provedl s VaynerMedia. Hodnotili ClickUp a já jsem tam byl, abych jim vysvětlil správu zdrojů – upřímně řečeno, je to složitá oblast, protože některé funkce stále vyvíjíme. Ale když jsem jim vysvětlil, jak by jejich tým mohl skutečně pracovat v ClickUp – nejen zaznamenávat hodiny nebo aktualizovat stavy, ale také spolupracovat, vytvářet a provádět – něco jim došlo.
Jejich šampionka Mika mě zastavila:
„Počkat, lidé tady opravdu pracují?“
Právě ta pauza, to uvědomění, mě pohání vpřed. Je to okamžik, kdy si někdo uvědomí, že konvergence není jen možná – že se skutečně děje.
Rozdělení zákazníků: Přetížení nebo nadměrná výstavba
Každý den mluvím se dvěma druhy zákazníků.
První skupina je zahlcena manuálními procesy. Vědí, že něco nefunguje, ale nevědí, kde začít. Uvízli ve starém způsobu práce a lpí na funkcích starších nástrojů PMO, protože „tak jsme to vždycky dělali“.
Druhá skupina je na opačném konci spektra – chtějí budovat vlastní řešení umělé inteligence od nuly. Mají inženýry, ambice a skutečnou touhu inovovat – ale to, co začíná jako pokrok, se rychle stává zamotaným chaosem nástrojů, které spolu nekomunikují. Už nejde jen o rozptýlenou práci – jde o rozptýlenou umělou inteligenci. Různé modely, nesouvislé výstupy a žádný sdílený kontext. Viděl jsem, jak to zastavilo dynamiku.
Oběma skupinám chybí totéž: konvergence.
Síla sjednocení všeho – kontextu, komunikace, provádění – do jednoho jednotného pracovního prostoru a platformy.
Umění možného: Proč je konvergence umělé inteligence o učení, nikoli o prodeji
Když se poprvé setkám s vedoucími pracovníky, řeknu jim, že mou prací není prodávat software. Mou prací je učit je umění možného. Chci, aby pochopili, že platforma pro produktivitu není jen nástroj pro řízení projektů s přidanou umělou inteligencí. Je to nový způsob práce – přechod od žonglování s úkoly k budování něčeho trvalého.
Konvergence: lék na rozptýlenou práci
Proč více nástrojů situaci zhoršuje
Sledoval jsem, jak se organizace snaží řešit rozptýlenost práce nákupem dalších nástrojů. Myslí si, že další aplikace nebo funkce umělé inteligence bude zázračným řešením. Ale každé nové bodové řešení je jen další povinností, kterou je třeba zvládnout – dalším příkladem rozptýlenosti nástrojů, která vede ke ztrátě kontextu a roztříštěnému provádění.
Konvergence má jiný význam: jde o odstranění izolovaných sil, propojení jednotlivých bodů a umožnění týmům žít a pracovat na jednom místě. Když dosáhnete konvergence, nezískáte jen efektivitu, ale také přehlednost, dynamiku a prostor pro skutečné inovace.
Konvergence neznamená přidávání dalších nástrojů. Jedná se o to, aby vaše práce, data a konverzace konečně fungovaly společně.
Jak vypadá skutečná integrace umělé inteligence
Uvedu konkrétní příklad. Nedávno jsem spolupracoval se zákazníkem, který používal tři různé nástroje pro správu prodejních hovorů, sledování zpětné vazby od zákazníků a přiřazování následných úkolů. Ručně kopírovali poznámky z Gongu, aktualizovali Gainsight a poté odesílali úkoly e-mailem.
Když jsme vše převedli do ClickUp, automatizace založená na umělé inteligenci začala přepisovat hovory, označovat úkoly a přiřazovat následné kroky – vše na jednom místě.
Už žádné kopírování a vkládání. Už žádná ztráta kontextu mezi systémy. ✅
Tým mohl sledovat celou cestu zákazníka, spolupracovat v reálném čase a skutečně se soustředit na budování vztahů namísto řízení logistiky.
Jak konvergované pracovní prostory poháněné umělou inteligencí řeší rozptýlenou práci
Naučil jsem se, že rozptýlenou práci nelze vyřešit přidáním dalších nástrojů. Vyřešíte ji tím, že vytvoříte méně míst, kde se práce může skrývat.
To je to, co budujeme s ClickUpem – a co používám každý den. S ClickUp Brain nemusím přeskakovat mezi aplikací pro pořizování poznámek, správcem úkolů a editorem dokumentů. Mohu shrnout schůzku, převést ji do akčních položek a skutečně posunout věci vpřed – aniž bych opustil místo, kde se práce odehrává. Protože AI rozumí kontextu, ve kterém pracuji, připadá mi to méně jako nástroj a více jako týmový kolega. To je rozdíl, který kontextová AI přináší – nejen generuje, ale také spolupracuje.
Jednou z věcí, kterou považuji za překvapivě cennou, je možnost přepínat mezi velkými jazykovými modely uvnitř ClickUp Brain. Někdy potřebuji rychlost. Jindy je důležitější tón nebo hloubka. Díky této flexibilitě, bez nutnosti přecházet mezi platformami, se umělá inteligence jeví méně jako doplněk a více jako skutečný spolupracovník.
A pak je tu Talk to Text . To mě překvapilo. Dříve jsem mezi schůzkami ztrácel nápady – skvělé myšlenky, ke kterým jsem se už nikdy nevrátil. Nyní je jen vyslovím nahlas a ony se promění v úkoly nebo dokumenty přímo v ClickUp. Žádné psaní. Žádné hledání. Prostě... jsou tam. S ClickUp Brain Max na ploše je tento zážitek ještě ostřejší – každý vyslovený nápad se okamžitě dostane na správné místo a je připraven k dalšímu zpracování.
Toto je část, která rezonuje nejvíce, když mluvím s ostatními vedoucími pracovníky. Všichni se potýkají s přílišným množstvím nástrojů a nedostatkem času. Ale když uvidí, co je možné díky konvergenci – když se práce, kontext a umělá inteligence objeví na jednom místě – něco se změní. Přestanou se ptát: „Jak vyřešíme ten chaos?“ a začnou se ptát: „Co bychom mohli vytvořit, kdyby nám to nestálo v cestě?“
Tehdy vím, že to viděli.
Výzva řízení změn za rozptýlením práce
Proč je tak těžké opustit staré systémy
Řízení změn je nejtěžší částí mé práce. Chápu, proč se organizace drží starých systémů – jsou jim známé a dokonce i uklidňující. Ale pohodlí je nepřítelem pokroku.
Viděl jsem, jak se týmy proměnily, když se konečně dokázaly uvolnit. Získaly zpět hodiny času, snížily tření a uvolnily kreativitu, čímž odstranily hlavní překážku produktivity napříč týmy. Ale chce to odvahu zpochybnit status quo a přiznat si, že to, co vás dostalo sem, vás nedostane tam, kam chcete jít.
Praktický kontrolní seznam pro vedení změn
Naslouchejte a přizpůsobujte se: Vyzývejte k poskytování zpětné vazby a buďte ochotni upravit svůj přístup. Začněte s jedním procesem: Nesnažte se změnit vše najednou. Vyberte si problém a vyřešte ho. Ukažte, neříkejte: Demonstrujte dopad konvergence na reálných příkladech z vašeho vlastního týmu. Oslavujte malé úspěchy: Změna je těžká – uznávejte pokrok a sdílejte příběhy o úspěchu.
Postupné zavádění: setkání s lidmi tam, kde se nacházejí
Jedna věc, kterou jsem se naučil, je, že změnu nelze vynutit.
Musíte se setkávat s lidmi tam, kde se nacházejí. Někdy to znamená začít v malém – nahradit jeden starý nástroj, automatizovat jeden proces, ukázat jednomu týmu, co je možné.
Každý krok směrem ke konvergenci je však krokem pryč od rozptýlení práce. A jakmile lidé uvidí rozdíl, už se nechtějí vracet zpět.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby vykonávaly svou práci.
ClickUp sdružuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Rada pro vedoucí pracovníky: Nespokojte se s málem
Náklady nečinnosti
Pokud jste vedoucí pracovník, mám pro vás výzvu: nespokojte se s málem. Nenechte, aby vaši budoucnost určovala setrvačnost. Rozptýlení práce není nevyhnutelné. Konvergence je na dosah, ale musíte ji chtít.
Zeptejte se sami sebe: Budujete budoucnost, nebo jen udržujete minulost? Posilujete své týmy, nebo je nutíte přizpůsobovat se vašim systémům?
Budování kultury neustálého zlepšování
Nejlepší lídři, které znám, podporují kulturu neustálého zlepšování. Podporují experimentování, odměňují zvědavost a nebojí se opustit to, co je pohodlné.
Umělá inteligence a konvergence nejsou jen o technologii – jsou o způsobu myšlení. Jsou o víře, že práce může být lepší, a o tvrdé práci, která k tomu vede.
Výhled do budoucnosti: Budoucnost práce je konvergovaná
Jak se budou vyvíjet role a týmy
S ústupem rozptýlené práce vidím, jak se role vyvíjejí. Budeme potřebovat více „agentních manažerů“ – lidí, kteří dokážou koordinovat spolupráci mezi umělou inteligencí a lidmi. Prompt engineering se stane klíčovou dovedností. Týmy budou menší, agilnější a zaměří se na výsledky, nejen na výstupy.
👉 Moje výzva k akci
Pokud čtete tento článek, už přemýšlíte o tom, co bude dál. Moje rada: udělejte první krok. Zpochybněte své předpoklady. Zkuste něco nového.
Rozptýlenost práce je problém, který můžeme vyřešit – společně. Konvergence je způsob, jak toho dosáhnout.