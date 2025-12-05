Jak psát AI příkazy? Tipy, šablony a příklady

Už jste někdy řekli nástroji AI, aby „napsal blogový příspěvek“, a on vám vrátil něco nevýrazného nebo robotického?
To proto, že váš příkaz byl příliš vágní.
Dobré AI prompty jsou jako dobré zadání – jasné, konkrétní a zaměřené na cíl. Špatné prompty jen vytvářejí více práce.
Vzhledem k tomu, že AI se stává součástí psaní, programování a strategie, je psaní promptů nyní nezbytnou kreativní dovedností.
Tato příručka vám ukáže, jak vytvářet příkazy, které přinášejí chytřejší, rychlejší a užitečnější výsledky – s příklady a šablonami, které můžete hned vyzkoušet.
Co je AI prompt?
AI prompt je pokyn, který dáváte AI nástroji, abyste získali odpověď. Je to výchozí bod interakce a výkon AI závisí do značné míry na tom, jak dobře je tento pokyn napsán.
Pokud se učíte psát AI prompty, začněte zde: váš prompt určuje tón, strukturu a hloubku výstupu.
Pokud je váš příkaz nejasný, AI bude hádat a výsledky obvykle nebudou odpovídat očekáváním. Jasné hranice to napraví.
✅ Dobré: „Převést tento odstavec do formátu zábavného faktu, například: ‚Věděli jste, že…?‘“ ❌ Špatné: „Udělejte to zajímavější.“
👀 Věděli jste, že... Analytici trhu odhadují, že trh s prompt engineeringem vzrostl z přibližně 0,85 miliardy dolarů v roce 2024 na přibližně 1,13 miliardy dolarů v roce 2025, což představuje meziroční růst přibližně 32,7 %. Tento růst je způsoben rostoucí poptávkou po přizpůsobení AI, automatizaci a generování obsahu pomocí AI.
Proč je důležité psát dobré AI příkazy
Naučit se vytvářet efektivní příkazy je nezbytné pro získání spolehlivých výsledků z nástrojů AI.
Zde je důvod, proč to má větší význam, než si většina lidí uvědomuje:
- Snižuje nejednoznačnost výstupu: AI funguje nejlépe, když přesně rozumí tomu, co chcete. Dobře napsaná výzva eliminuje vágní nebo mimo téma výsledky, které byste museli v procesu psaní třídit. To platí bez ohledu na to, zda vytváříte blogové příspěvky nebo se pokoušíte psát výzvy pro AI umění pro vizuální projekty.
- Strávíte méně času opravami a opakovaným spouštěním: Pokud je váš prompt nejasný, pravděpodobně získáte průměrné výsledky a pak budete ztrácet čas jejich vylepšováním. Efektivní prompt se blíží cíli hned napoprvé, zejména u složitějšího obsahu generovaného AI.
- Vyhnete se halucinacím nebo irelevantnímu obsahu: Špatně formulované příkazy často vedou k nepřesným faktům nebo výplňovým textům. Čím promyšlenější je váš příkaz, tím méně musí generativní AI „vyplňovat mezery“ potenciálně vymyšlenými informacemi.
- Pomáhá udržovat konzistentní tón a strukturu: Pokud pracujete s více dokumenty, zadáními nebo projekty, opakovatelný styl zadávání pomáhá udržovat konzistentní styl, formát a hloubku, což je užitečné zejména při škálování zadávání psaní napříč týmy.
⚡ Archiv šablon: Chcete hotové příklady, které můžete upravit a uložit? Podívejte se na tyto šablony AI promptů a rozjeďte svou knihovnu!
Typy AI promptů (s příklady)
Rozebrat si hlavní typy AI promptů, se kterými se setkáte:
1. Instrukční výzvy
Instrukční pokyny vedou model AI při provádění konkrétního úkolu nebo generování konkrétního výstupu. Tyto pokyny dávají AI přímé instrukce, jako například psát, shrnout, nastínit nebo vysvětlit.
✅ Používejte instrukční výzvy, když chcete, aby AI dosáhla definovaného cíle.
📌 Příklad: Napište 500 slov dlouhý blogový příspěvek pro společnost FinTech, ve kterém představíte její novou aplikaci pro osobní finance s názvem „BudgetBuddy“. Vysvětlete, jak se aplikace připojuje k bankovním účtům, kategorizuje výdaje, zasílá připomenutí úspor a pomáhá uživatelům stanovit měsíční cíle. Použijte přátelský tón, který je srozumitelný i pro začínající uživatele.
2. Informační výzvy
Informační výzvy vám pomohou získat konkrétní fakta, definice nebo shrnutí z znalostní báze AI. Použijte je, abyste se něco naučili nebo získali jasné vysvětlení bez zbytečných detailů.
✅ Používejte informační výzvy, když chcete faktické informace.
📌 Příklad: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi monolitickou a mikroservisní architekturou ve vývoji softwaru? Vysvětlete výhody a nevýhody každé z nich, uveďte běžné příklady použití a vysvětlení formulujte tak, aby bylo dostatečně srozumitelné i pro produktového manažera bez znalostí programování.
3. Kreativní výzvy
Kreativní podněty jsou především o fantazii. Jsou navrženy tak, aby pomáhaly AI generovat originální obsah, jako jsou příběhy, básně, texty písní nebo dokonce spekulativní vizuály, pomocí generátoru umění AI. Při psaní podnětů pro AI umění nezapomeňte dát AI dostatek prostoru pro expresivitu a vynalézavost.
✅ Používejte kreativní podněty, když chcete nové, nápadité nebo umělecké nápady.
📌 Příklad: Napište krátký příběh odehrávající se v budoucnosti, kde lidé komunikují se stromy prostřednictvím dotyku. Hlavní postavou je urbanista, který zjistí, že staletý dub uchovává vzpomínky na zemi před její urbanizací. Tón příběhu by měl být zamyšlený, mírně melancholický a měl by končit zvratem, který urbanistu přiměje přehodnotit svůj další projekt.
4. Analytické pokyny
Analytické příkazy žádají AI, aby problém promyslela, identifikovala vzorce nebo vyvodila závěry. Tyto příkazy vyžadují od AI modelu kritické myšlení, nejen vyhledávání dat. Často se používají ve výzkumu, strategii nebo prognózování.
✅ Používejte analytické výzvy, když chcete promyšlené rozbory nebo poznatky založené na více proměnných.
📌 Příklad: Analyzujte, proč používání elektrických skútrů v městských oblastech klesá navzdory vysoké počáteční popularitě. Poskytněte strukturovanou analýzu s alespoň třemi hlavními důvody a navrhněte dva způsoby, jak mohou společnosti reagovat.
5. Upřesňující výzvy
Výzvy k objasnění vám pomohou se hlouběji ponořit do konkrétní části předchozí odpovědi nebo myšlenky. Požádáte AI, aby něco lépe vysvětlila nebo dále rozebrala, zejména při psaní nebo používání složitých nástrojů AI.
✅ Používejte upřesňující výzvy, když je něco nejasné nebo vyžaduje podrobnější vysvětlení.
📌 Příklad: Zmínil jste, že únava z předplatného je rostoucí výzvou v DTC podnicích. Můžete vysvětlit, co tuto únavu způsobuje z pohledu spotřebitelské psychologie a jak jí mohou značky čelit, aniž by se spoléhaly na slevy?
6. Hypotetické výzvy
Hypotetické podněty umožňují modelu AI prozkoumat imaginární nebo hypotetické situace. Jsou to účinné podněty pro plánování budoucích scénářů. Můžete je dokonce použít k testování kreativních nápadů nebo k vytváření fiktivních světů ve stylu pop artu pro vizuální vyprávění příběhů.
📌 Příklad: Představte si svět, ve kterém je internet k dispozici pouze dvě hodiny denně. Jak by to ovlivnilo vzdělávání, práci na dálku, online nakupování a chování na sociálních médiích? Rozdělte svou odpověď do čtyř částí a uveďte jak pozitivní, tak negativní důsledky.
7. Příkazy typu „řetězec myšlenek“ (CoT)
Prompty typu „řetězec myšlenek“ žádají AI, aby před poskytnutím konečné odpovědi prošla krok za krokem svým uvažováním. To je obzvláště užitečné při psaní AI promptů pro úkoly, které vyžadují logické nebo strukturované myšlení.
✅ Používejte podněty typu „řetězec myšlenek“, pokud vám záleží stejně tak na uvažování jako na odpovědi.
📌 Příklad: Společnost prodává předplatné za 150 dolarů ročně. V lednu získala 100 zákazníků. Každý měsíc roste počet nových registrací o 10 %, ale míra odchodu zákazníků je 5 %. Vypočítejte očekávané tržby na konci 6 měsíců. Ukažte svůj postup krok za krokem, včetně toho, jak odchod zákazníků a růst ovlivňují měsíční součty.
ClickUp Brain MAX vám pomůže okamžitě proměnit nápady v činy. Díky funkci Talk-to-Text na počítači můžete namluvit své návrhy podnětů, nápady na obsah nebo poznámky z výzkumu a sledovat, jak se promění v přehledný, strukturovaný text ve vašem dokumentu nebo úkolu. Tím zůstane váš tvůrčí tok neporušený a odstraníte nutnost přepínat mezi záložkami nebo ztrácet nápady uprostřed myšlenky.
Brain MAX vám nabízí nejrychlejší způsob, jak experimentovat s příkazy, vylepšovat návrhy a ukládat vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, který již rozumí vašemu kontextu.
8. Řetězení příkazů
Řetězení promptů využívá výstup jednoho promptu jako výchozí bod pro další. To je obzvláště užitečné při vytváření vrstvených úkolů, jako je vývoj značky nebo vizuální vyprávění příběhů.
✅ Používejte řetězení promptů, když vytváříte vícefázové úkoly nebo vylepšujete výstup v několika fázích.
📌 Příklad:
- Krok 1: Vytvořte tři jedinečné názvy značek pro ekologický prací prostředek.
- Krok 2: Vezměte druhé jméno a napište jednoparagrafový příběh značky, který osloví městskou generaci mileniálů, která si cení udržitelnosti a designu.
- Krok 3: Na základě příběhu značky napište 30sekundový scénář reklamy na YouTube, který představí značku v novém, optimistickém tónu.
📚 Přečtěte si také: Příklady, techniky a praktické aplikace prompt engineeringu
Jak psát efektivní AI příkazy: krok za krokem
Nyní, když víte, proč jsou dobré výzvy důležité, pojďme si krok za krokem rozebrat, jak je psát 👇
Krok 1: Buďte jasní a konkrétní
Většina neúspěchů AI začíná nejasným příkazem. Pokud je váš vstup obecný, bude obecný i výstup. Místo toho, abyste řekli:
„Napište o leadershipu pro LinkedIn.“
Zkuste například:
„Napište příspěvek na LinkedIn o tom, proč empatické vedení vede k lepším výkonům týmu. Nezníte jako kazatel. Použijte sebevědomý, ale přístupný tón.“
Tato jedna změna má zásadní význam.
Toto vám pomůže:
- Buďte přímí ohledně toho, co chcete: Nechoďte kolem horké kaše. Řekněte „Napište studený e-mail potenciálnímu zákazníkovi SaaS, který dvakrát navštívil naši stránku s cenami“, ne „Pomozte mi prodat software“.
- Vyhněte se výplňkovým slovům: Vynechte slova jako možná, mohl byste nebo pokud je to možné. AI nepotřebuje zdvořilost. Potřebuje jasnost.
- Zaměřte svůj záměr na slovesa: Začněte svůj příkaz akcí: Napište, shrňte, vysvětlete, vyjmenujte, brainstormujte, popište. Tyto příkazy AI předem sdělí, co má dělat.
💡 Tip pro profesionály: Dlouhé pokyny nejsou automaticky lepší. Jasnost je důležitější než délka. Jedna výstižná věta může být účinnější než rozvláčný odstavec.
Jakmile začnete psát a vylepšovat příkazy, brzy zjistíte, že potřebujete místo, kde je budete ukládat. Potřebujete místo, kde můžete experimentovat, vracet se k tomu, co fungovalo, a sledovat, jak jste se zlepšili.
V tom vám pomůže ClickUp Docs. Vytvořte speciální dokument pro vaše AI příkazy a uspořádejte je podle použití, oddělení nebo typu úkolu.
Například:
- Sekce pro marketingové podněty (reklamy, vstupní stránky, texty e-mailů)
- Další pro podporu (odpovědi na lístky, následné kroky, úpravy tónu)
- Několik příkladů, které jste vyzkoušeli a vylepšili, vedle sebe
- Vizuální umělecké podněty pro vaši grafiku
Každá sekce může mít záhlaví, sbalitelné seznamy a dokonce i živou spolupráci, pokud vylepšujete příkazy jako tým.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte v dokumentu tabulku „Špatný prompt / Lepší prompt“, aby se všichni mohli poučit ze skutečných iterací. Postupem času si všimnete vzorců, díky nimž se stanete lepším autorem promptů.
Krok 2: Poskytněte kontext (role, publikum, formát)
Kontext pomáhá AI pochopit, kým by měla být, s kým komunikuje a jak by měla být formulována zpráva. Zde je návod, jak tento kontext začlenit do vašich příkazů:
1. Nastavte roli
Tato věta určuje roli a perspektivu AI, aby mohla reagovat „v souladu s charakterem“ s větší konzistencí a kontextem.
- Jste vedoucí zákaznické podpory…
- Vžijte se do role vedoucího personálního manažera, který píše interní memorandum…
- Představte si, že jste návrhář UI/UX a kontrolujete domovskou stránku...
- Jste vedoucí inženýr promptů, který trénuje model AI
2. Definujte publikum
Dejte AI vědět, pro koho je zpráva určena. Pomůže to přizpůsobit jazyk, tón a hloubku.
- …psaní pro zakladatele bez technických znalostí…
- …vysvětlení pro nové uživatele…
- …určeno pro zkušené vývojáře, kteří hodnotí open-source nástroje…
3. Určete formát
Pokud AI sdělíte, jakou strukturu má dodržovat, vyhnete se výstupům v podobě dlouhých textů. To je důležité zejména v případě, kdy má formát velký význam, jako například u e-mailů nebo reklamních textů.
Některé způsoby specifikace:
- Formátujte jako seznam výhod a nevýhod
- Napište úvod blogu o délce 3 odstavců s úvodním nadpisem, postřehem a výzvou k akci (CTA)
- Použijte tabulku porovnávající funkce jednotlivých nástrojů
Jakmile přidáte roli, publikum a formát, můžete výzvu vylepšit pomocí ClickUp Brain. To je obzvláště užitečné, když se ještě učíte, jak psát efektivní výzvy. I zkušení uživatelé se spoléhají na vylepšení, aby dosáhli kvalitnějších výstupů.
Řekněme, že jste napsali příspěvek na LinkedIn, ale nejste si jisti, zda je dostatečně srozumitelný. Požádejte ClickUp Brain, aby jej vylepšil z hlediska srozumitelnosti, tónu nebo struktury.
Právě zde se AI stává partnerem ve vašem tvůrčím procesu a pomáhá vám vytvářet přesnější a promyšlenější pokyny, aby vaše výstupy byly použitelné hned od začátku.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku , mentální náklady na neustálé přepínání kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
🎥 Podívejte se na skutečné příklady tvorby promptů a seznamte se s AI, která rozumí vašemu pracovnímu postupu bez dlouhých promptů.
Krok 3: Definujte výstupní formát nebo délku
Představte si, že byste svému designérovi dali zadání, které by znělo pouze: „Ať to vypadá hezky.“ To byste nikdy neudělali – a psaní zadání není o nic jiné.
Čím přesnější budete ohledně formátu a velikosti výstupu, tím méně času strávíte opravováním chaotických odpovědí nebo žádáním AI, aby to zkusila znovu.
Zeptejte se sami sebe:
- Chcete rychle informovat? → Použijte odrážky nebo číslované seznamy.
- Chcete vytvořit případ nebo vyprávět příběh? → Požádejte o strukturované odstavce.
- Potřebujete porovnat možnosti? → Požádejte o tabulku s hlavičkami.
- Chcete jen háček? → Požádejte o jednovětý text do 25 slov.
Někdy je problémem to, že nevíte, který formát bude nejvhodnější. V takových případech použijte ClickUp Brain jako svého asistenta pro psaní AI.
Než začnete psát prompt, zeptejte se:
- „Jaký je nejlepší způsob, jak prezentovat výhody produktu v oznámení o uvedení na trh?“
- „Mám pro tento newsletter použít odstavec, seznam nebo tabulku funkcí?“
- „Chci na LinkedIn zdůraznit příběh zakladatele. Jaký formát zajistí větší zapojení?“
Místo hádání vám ClickUp Brain navrhne ideální strukturu na základě vašeho cíle, jako je zapojení nebo čitelnost (plus počet slov).
Krok 4: Testujte, vylepšujte a opakujte
I podrobný pokyn může vést k výstupu, který působí příliš strojeně, je příliš dlouhý, povrchní nebo má nevhodný tón. To neznamená, že pokyn selhal – znamená to, že jste dosáhli počátku funkčního návrhu.
Zde je jednoduchá smyčka 👇
- Vyzkoušejte 2–3 rychlé verzeNěkdy vás dvě různé výzvy přiblíží cíli více než jedna důkladně upravená. Porovnejte je vedle sebe a vyberte ty nejlepší části.
- Spusťte prompt jednouNesnažte se hned na začátku dosáhnout dokonalosti. Vytvořte verzi a podívejte se, jak funguje.
- Kriticky zhodnoťte výsledek Zeptejte se sami sebe: Odpovídal tón tomu, co jsem měl na mysli? Chybí něco důležitého nebo je něco vysvětleno příliš podrobně? Zlepšila by srozumitelnost jiná struktura (seznam, příběh, tabulka)?
- Upravujte vždy jednu proměnnouZměňte publikum, formát nebo tón – ale ne všechny tři najednou.
V této fázi použijte ClickUp Docs ke správě testování a vylepšování vašich promptů. Můžete vytvořit jediný zdroj pravdy, kde budou společně uloženy vaše návrhy promptů, výstupy AI a zpětná vazba.
Vytvořte dokument pro každý projekt nebo případ použití. V něm můžete:
- Uložte si své první návrhy promptů a označte, k čemu měly sloužit.
- Vložte výstup AI přímo pod text pro přímé srovnání.
- Napište krátkou poznámku o tom, co nefungovalo (tón? hloubka? struktura?).
- Přidejte vylepšenou verzi níže, aby byly vaše zlepšení zdokumentovány.
Jakmile vyzkoušíte několik variant, požádejte kolegu, aby výzvy zkontroloval. Může přidat komentáře k formulacím a struktuře nebo dokonce navrhnout, jak výzvu přepsat tak, aby vyhovovala konkrétnímu kanálu, například zkrátit ji pro příspěvek na Twitteru nebo zjednodušit pro technicky neznalé publikum.
Tímto způsobem můžete vytvořit historii verzí, ze které se můžete poučit. A pokud něco funguje dobře, můžete tento finální prompt zkopírovat do své sdílené knihovny promptů pro pozdější použití.
🧠 Zajímavost: V roce 2018 se portrét vytvořený AI prodal v aukční síni Christie's za neuvěřitelných 432 500 dolarů, což je více než 40násobek jeho odhadované hodnoty, a stal se tak jedním z prvních strojově vytvořených uměleckých děl, které překonaly díla vystavená vedle ikon jako Andy Warhol a Roy Lichtenstein.
Krok 5: Uložte a znovu použijte úspěšné příkazy
Každý skvělý prompt, který napíšete, je zkratkou pro příště. Pokud plánujete sbírat prompty, které dobře fungují, pamatujte si:
- Ukládejte příkazy s kontextem: Nepřepište příkaz pouze do dokumentu. Přidejte „proč“: K čemu byl výstup použit? Co způsobilo, že byl příkaz účinný? Pro jaký druh tónu nebo struktury funguje nejlépe?
- K čemu byl výstup použit?
- Co způsobilo, že byl prompt účinný?
- Jaký tón nebo struktura funguje nejlépe?
- Ukládejte různé verze svých podnětů: Někdy je V1 skvělá pro krátký obsah a V2 funguje lépe pro formální obsah. Uložte si obě a přidejte krátké popisky, jako například: „Neformální tón“, „Technické publikum“, „Sociálně přátelské“.
- „Neformální tón“
- „Technické publikum“
- „Sociálně přátelský“
- Zaměřte se na účel: Silný prompt pro úvod blogu lze často přizpůsobit pro: Úvod na LinkedIn Úvod e-mailu Následnou komunikaci v rámci prodeje
- LinkedIn hook
- Úvodní část e-mailu
- Následná péče o prodej
- K čemu byl výstup použit?
- Co způsobilo, že byl prompt účinný?
- Jaký tón nebo struktura funguje nejlépe?
- „Neformální tón“
- „Technické publikum“
- „Sociálně přátelský“
- LinkedIn hook
- Úvodní část e-mailu
- Následná péče o prodej
Čím více budete záměrně opakovaně používat, tím větší jistotu získáte při škálování výstupů, a to bez chaosu.
🔄 Porovnání příkazů před a po
|❌ Před
|✅ Po (uloženo a znovu použitelné)
|Napište příspěvek na sociální média o ClickUp, nástroji pro produktivitu a plánování projektů.
|Napište příspěvek na LinkedIn, ve kterém představíte nástroj pro plánování projektů založený na umělé inteligenci, ClickUp. Začněte s běžným problémem, kterým je žonglování s úkoly napříč platformami. Zdůrazněte, jak tato funkce centralizuje časové osy, úkoly a aktualizace týmu (a dokonce i umělou inteligenci). Na závěr položte otázku, která vyzve profesionály, aby se podělili o to, jak v současné době řeší chaos v projektech. Udržujte stručný, promyšlený a na vedení orientovaný tón. Počet slov: 200, použijte kombinaci seznamu a odstavců.
Přesvědčte se sami:
❌ Předtím (nudné!)
✅ Po (právě se to zlepšilo!)
Rámce pro psaní příkazů, které stojí za vyzkoušení
Pokud chcete zlepšit výstup AI, začněte tím, že zlepšíte svůj vstup. Skvělé příkazy vycházejí z jasných a podrobných pokynů, zejména při používání nástrojů jako ClickUp Brain nebo při vytváření pracovních postupů, které se opírají o generativní AI.
Zde je osm rámců pro psaní promptů, které vám pomohou dosáhnout lepších a konkrétnějších výsledků v různých úkolech, jako je psaní, strategie a dokonce i umělecké prompty.
1. Role + úkol + cíl
Formát: „Chovej se jako [role] a pomoz mi [úkol], abych mohl [cíl].“
📌 Příklad pokynu: Chovejte se jako výzkumník UX a pomozte mi napsat otázky do průzkumu, abych mohl zjistit, proč uživatelé opouštějí stránku při placení.
2. C. R. A. F. T. (Kontext – Role – Akce – Formát – Tón)
Tato podrobná struktura promptů rozebírá každý aspekt požadavku, aby zajistila soulad v tónu, účelu a doručení.
|Komponenta
|Co se ptá
|Příklad
|Kontext
|Jaká je situace?
|Spouštíme novou aplikaci pro zvýšení produktivity.
|Role
|Kdo by měl AI zastupovat?
|Produktový marketér
|Akce
|Co chcete udělat?
|Napište e-mail o uvedení produktu na trh
|Formát
|Jaká struktura?
|Krátký e-mail s nadpisem, výzvou k akci a textem
|Tón
|Jaký je hlas?
|Energický a přesvědčivý
3. P. A. S. (Problém – Agitace – Řešení)
P. A. S. je rámec pro vyprávění příběhů používaný v marketingu a copywritingu k formulování problému publika a představení vašeho řešení jako odpovědi. Jedná se o skvělý rámec pro copywriting, který je ještě lepší díky AI promptům.
📌 Příklad pokynu: Napište úvodní stránku pro aplikaci pro sledování času pomocí P. A. S. Cílovou skupinou jsou nezávislí designéři.
4. Cíl – překážka – vedení
Rámec GOG pomáhá AI uvažovat o omezeních a navrhovat řešení nebo nápady s ohledem na kompromisy.
📌 Příklad pokynu: Chci během 3 měsíců zvýšit počet odběratelů svého newsletteru na 5 000, ale nemám žádný rozpočet na reklamu. Navrhněte mi plán růstu založený na obsahu.
5. R. A. G. (Retrieve – Augment – Generate)
Strategie výzev R. A. G se často používá v pokročilých systémech AI. Vyhledává relevantní informace, přidává kontext a generuje konečnou odpověď.
- Načíst: Jaký základní obsah chcete zohlednit?
- Rozšíření: Jaký další kontext nebo pokyny pomáhají?
- Generovat: Jaký je požadovaný výsledek?
📌 Příklad pokynu: „Zde jsou nezpracované rozhovory se zákazníky [vložit]. Shrňte 3 nejčastější problémy a navrhněte řešení pro každý z nich. Formátujte do tabulky.“
Nástroje, které vám pomohou generovat lepší AI prompty
Existuje rostoucí ekosystém nástrojů, které vám pomohou najít inspiraci, experimentovat rychleji a dokonce vytvořit šablony toho, co funguje.
1. Tržiště s výzvami
Tyto platformy nabízejí předem napsané nápady na výzvy od tvůrců a uživatelů komunity. To je skvělé pro zkoumání různých případů použití nebo pro učení se struktuře výzev.
- PromptBase: Tržiště, kde můžete nakupovat a prodávat vysoce výkonné příkazy pro různé modely AI.
- FlowGPT: Komunitní knihovna sdílených promptů, prohledávatelná podle kategorie a typu modelu.
- PromptHero: Vybrané sbírky promptů pro generování obrázků, psaní, kódování a další, zvláště silné pro vizuální nástroje jako Midjourney a další přední nástroje umělé inteligence pro tvorbu umění.
2. Generátory AI promptů
Tyto tipy vám pomohou vytvářet lepší pokyny tím, že vám poskytnou strukturované vstupy, jako je cíl, publikum a formát, a na jejich základě pak vygenerují kompletní pokyn.
- AIPRM: Rozšíření pro Chrome pro ChatGPT, které přidává knihovnu podnětů uspořádaných podle marketingu, SEO a produktivity.
- PromptPerfect: Optimalizuje vaše výzvy pro výkon napříč modely jako GPT-4, Claude nebo Bard.
- ClickUp Brain : Pomáhá vám vytvářet lepší pokyny tím, že navrhuje strukturu, tón a formát na základě vašeho cíle. Můžete zvýraznit hrubý pokyn a požádat Brain, aby zlepšil srozumitelnost, přizpůsobil jej pro jiné publikum nebo jej restrukturalizoval do seznamu, odstavce nebo e-mailu.
3. Šablony pokynů pro AI ClickUp
Nemusíte každý pondělní ráno vymýšlet nové příkazy. Díky šablonám příkazů ClickUp Brain můžete uložit ty, které fungují, a už nikdy nemusíte psát od začátku.
V čem spočívá jeho síla? Nejste omezeni obecnými, předem vyplněnými šablonami. Můžete si vytvořit vlastní, přesně podle svých potřeb.
- Plánujete uvedení produktu na trh? 👉 Uložte si svůj oblíbený prompt pro psaní energických oznámení s výrazným CTA.
- Potřebujete podporu? 👉 Vytvořte prompt, který přepíše odpovědi týkající se refundací s empatií a zachováním hlasu značky.
- Děláte vše sami? 👉 Vytvořte opakovaně použitelný prompt, který promění roztroušené poznámky v přehledné týdenní aktualizace.
Jakmile najdete formát, který funguje, stačí kliknout na tlačítko Uložit. Příště to bude jen jedno kliknutí.
👀 Věděli jste, že... 62 % organizací uvádí , že již experimentuje s AI agenty, což signalizuje přechod od pasivní pomoci k aktivnímu, autonomnímu provádění.
Časté chyby v pokynech, kterým je třeba se vyhnout
I zkušení uživatelé někdy minou cíl. Zde je několik rad, na co si dát pozor, když se pokoušíte vytvořit výzvy, které skutečně fungují.
- Psaní bez referenčního bodu: Vrhání se do promptu bez základu často vede k rozptýleným výsledkům. Použijte jasný formát, příklad nebo předchozí výstup, aby AI věděla, jakým směrem se ubírat.
- Nedostatečný kontext: AI neumí číst vaše myšlenky. Čím více kontextu poskytnete, jako je tón, publikum nebo formát, tím přesnější a efektivnější bude výsledek.
- Předpoklad, že AI odvodí záměr: Bez konkrétního úkolu může model zcela minout váš cíl. Rozpoznávání záměru se zlepší, když jasně uvedete, co chcete: shrnutí, nadpis, scénář nebo první návrh.
- Používání výplňových slov namísto funkčních slov: Vágní výzvy jako „Můžete mi s tím pomoci?“ příliš nepomáhají. Zaměřte se na výsledek a používejte akční slovesa, abyste model nasměrovali ke správné struktuře.
Osvojte si psaní příkazů a optimalizujte svůj pracovní postup s ClickUp
Napsat jeden AI prompt může být jednoduché. Ale důležitější otázkou je, zda to dokážete dělat dobře a opakovaně, napříč týmy?
Bez zdokumentovaného procesu nebo struktury se věci začínají komplikovat. Vaším cílem je jasnost, tón, výsledek, formát, kontext, a to vše pod tlakem.
Vzhledem k tomu, že AI se stále více integruje do pracovních postupů, potřebujete systém, který vám umožní vytvářet pokyny, testovat je a znovu je používat.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Dokumenty vám pomohou zdokumentovat a vylepšit vaši práci. ClickUp Brain ji vylepšuje a přizpůsobuje a přístup k AI na úrovni úkolů vám umožňuje generovat obsah tam, kde již pracujete. Společně vám tyto funkce pomohou přejít od metodou pokusů a omylů k opakovatelným výsledkům vysoké kvality.
🧠 Začněte si zdarma budovat svou knihovnu promptů v ClickUp.