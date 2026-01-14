Jak expertka ClickUp, Yvi, eliminovala roztříštěnost chatů a vybudovala obchodní velín v ClickUp

Topíte se v oznámeních, zmeškaných zprávách a roztříštěných konverzacích napříč několika platformami? Nejste sami. Mnoho podnikatelů čelí chaosu „rozptýlených chatů“, zmatení a neefektivitě, které vyplývají z používání příliš mnoha komunikačních a zasílacích nástrojů.
Tento chaos se neomezuje pouze na vaši doručenou poštu a týmové chaty. Je součástí mnohem většího problému zvaného Work Sprawl. Work Sprawl nastává, když jsou pracovní činnosti, konverzace, úkoly a nástroje rozptýleny napříč nespojenými systémy, které mezi sebou nekomunikují. To nutí týmy neustále přepínat kontexty a hledat informace.
Odborníci odhadují, že rozptýlená práce stojí organizace každoročně zhruba 2,5 bilionu dolarů v podobě ztracené produktivity , protože týmy ztrácejí čas přepínáním mezi aplikacemi, hledáním kontextu a duplicitní prací namísto skutečné práce.
Ale co kdybyste mohli centralizovat všechny své obchodní konverzace, aktualizace a pracovní postupy na jednom místě?
O mně: Ověřený konzultant ClickUp a odborník na efektivitu
Jmenuji se Yvonne „Yvi“ Heimann, jsem ověřená konzultantka ClickUp a koučka v oblasti obchodní efektivity a tento problém znám až příliš dobře. V nedávném webináři ClickUp Community jsem se podělila o svou cestu od komunikačního chaosu k jasnosti. A to vše se stalo, když jsem svůj ClickUp Workspace proměnila v opravdové obchodní velitelské centrum!
Moje výzva: Přetížení komunikací a roztříštěnost chatů
83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
Můj tým ztrácel drahocenný čas a informace kvůli roztříštěné komunikaci:
- Důležité aktualizace byly pohřbeny ve Slacku
- Požadavky klientů byly roztříštěny v e-mailech
- Diskuse o projektech probíhaly na příliš mnoha místech, než aby se daly sledovat.
Toto rozptýlení komunikace ztěžovalo udržení přehledu a rychlé reagování.
Řešení: Centralizace komunikace v ClickUp Chat
Průlom nastal, když jsem začal používat ClickUp Chat jako centrum veškeré naší obchodní komunikace. Místo toho, abychom nechali konverzace rozptýlené po různých místech, záměrně jsme Chat navrhli tak, aby shromažďoval práci, aktualizace a rozhodnutí na jednom místě.
Takto jsem pomocí ClickUp Chat jednou provždy eliminoval roztříštěnost chatů:
Přesměrování oznámení do vyhrazených kanálů ClickUp Chat
Jedním z největších faktorů přispívajících k roztříštěnosti chatů je přetížení signálem. Důležité aktualizace se mísí s běžnými zprávami a důležité zprávy zmizí v momentě, kdy se objeví něco hlasitějšího.
Tento problém jsme vyřešili přesměrováním klíčových oznámení – aktualizací úkolů, změn termínů, aktivit klientů a milníků projektu – do konkrétních kanálů ClickUp Chat spojených s aktuální prací. Každý kanál měl jasný účel, takže členové týmu přesně věděli, kde hledat důležité aktualizace.
Místo prohledávání vláken ve Slacku nebo e-mailových řetězců zůstalo vše viditelné, prohledávatelné a propojené s samotnou prací, což výrazně snížilo počet zmeškaných termínů a následných kroků.
Automatizace aktualizací projektů a klientů v rámci ClickUp Chat
Ruční aktualizace stavu jsou dalším skrytým faktorem, který přispívá k rozptýlení práce. Když si lidé musí pamatovat na to, aby informovali ostatní, nevyhnutelně dochází k úniku informací.
Pomocí ClickUp Automations jsem mohl nastavit pracovní postupy, které automaticky zveřejňovaly aktualizace v chatu, kdykoli se něco změnilo, ať už šlo o postup úkolů, schválení, předání nebo aktivity související s klienty. Správní lidé byli informováni ve správný okamžik, aniž by někdo musel hledat souvislosti.
Díky tomu se Chat stal zdrojem informací o činnosti firmy v reálném čase, kde bylo možné sledovat pokrok v práci.
📮 ClickUp Insight: 75 % lidí, které jsme oslovili, říká, že otevření chatu každé ráno je pro ně jako příjemný začátek pracovního dne. Zbytek to popisuje jako druhou práci!
Paradox? Chat se zdá být produktivní, dokud si neuvědomíte, že polovinu dne trávíte scrollováním, hledáním nebo opakovaným čtením dlouhých, nesouvislých vláken.
Chat jsme udělali příliš rychlým na kontext a příliš roztříštěným na jasné sledování. ClickUp Chat vrací pozornost zpět. Ukotvuje konverzace k reálné práci, kde se zpráva může okamžitě stát úkolem, následným krokem nebo bodem rozhodnutí. ClickUp Brain je také shrnuje, protože vaše práce a chat jsou konečně propojeny!
Využití ClickUp Brain pro reportování a získávání informací v reálném čase
Rozptýlené chatování není jen o příliš velkém množství zpráv, ale také o příliš mnoha místech, kde je třeba hledat odpovědi. Zprávy v jednom nástroji, konverzace v jiném, aktualizace někde jinde.
Začal jsem používat ClickUp Brain, nativní kontextového asistenta AI od ClickUp, abych tuto smyčku uzavřel. Místo ručního vytahování zpráv nebo přepínání mezi nástroji jsem mohl generovat informace v reálném čase přímo z pracovního prostoru – na základě úkolů, časových os a probíhajících konverzací.
Tento druh jasné viditelnosti zajistil rychlejší rozhodování a méně zpráv typu „Můžete mi poslat aktualizaci?“, které zahlcují chat.
💡 Tip pro profesionály: Když jsou komunikace, aktualizace a hlášení soustředěny v jednom propojeném systému, chat přestává být rušivým prvkem a stává se kontextem. Centralizace všeho v ClickUp nejenže snižuje počet přerušení, ale také vytváří jediný zdroj informací, na který se může celý váš tým spolehnout.
Výsledky: Skutečné obchodní velitelské centrum
Díky centralizaci veškeré komunikace, aktualizací a reportingu v ClickUp můj tým eliminoval zmatek a neefektivitu rozptýlených chatů. Nyní každý člen týmu, včetně ClickUp Brain, přesně ví, kde hledat informace, spolupracovat na projektech a udržovat soulad s obchodními cíli.
Podívejte se na moji ukázku
Zajímá vás můj pracovní postup? Podívejte se na tuto podrobnou ukázku, ve které uvidíte, jak jsme ClickUp Chat proměnili v naše obchodní velitelské centrum, a získejte můj bezplatný zdroj: ClickUp AI Prompt & Make Blueprint.
💡 Tip pro profesionály: Nový modul „Odeslat chatovou zprávu“ v Make to ještě více usnadnil. Jelikož se tato funkce nachází v beta verzi, zkontrolujte prosím svou instanci Make, zda k ní máte přístup.
Od přílišného množství zpráv k jednomu přehlednému velitelskému centru
Rozptýlení chatů se nezdá jako „problém produktivity“, dokud si neuvědomíte, že máte zprávy všude, ale kontext nikde.
Řešení tohoto problému nespočívá v přidání dalšího nástroje. Jde o výběr konvergovaného AI pracovního prostoru, kde se spojují práce, konverzace a rozhodnutí – vylepšené pomocí AI. Centralizací komunikace v ClickUp Chat, automatizací aktualizací a využíváním reportingu v reálném čase můžete také vybudovat obchodní velín, který pracuje s vámi, ne proti vám.
Pokud máte pocit, že jsou vaše dny hlučné a roztříštěné, berte to jako znamení: nepotřebujete více aplikací, potřebujete méně míst, která musíte kontrolovat.
Jste připraveni převzít kontrolu nad firemní komunikací? Vytvořte si vlastní velín v ClickUp a uvidíte, o kolik lehčí může být práce, když je konečně vše na jednom místě. ✨
Yvonne Heimann je zakladatelkou společnosti FemAuthority LLC, generální ředitelkou Ask Yvi a tvůrkyní Boss Your Business Academy, kde pomáhá zakladatelům budovat udržitelné podniky pomocí jednoduchých systémů a pracovních postupů založených na umělé inteligenci. Jako expertka na ClickUp a stratégka automatizace se specializuje na snižování manuální práce, zlepšování provádění a podporu růstu pomocí designu zaměřeného na člověka.