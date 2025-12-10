10 nejlepších nástrojů pro automatizaci procesů v roce [rok] pro automatizaci pracovních postupů

Všichni jsme zažili pracovní dny, kdy se naše úkoly podobají hře Whack-a-Mole. Dokončíte jeden a najednou se objeví dalších pět. Často vás nezatěžuje složitost práce, ale nekonečné, manuální a opakující se procesy, které vám zabírají hodiny a energii.
Podle společnosti McKinsey by až 30 % hodin, které se v současné době odpracují v americké ekonomice, mohlo být automatizováno.
Jednou z technologií, které tento posun pohánějí, je automatizace procesů pomocí agentů.
Nástroje pro automatizaci procesů kombinují agentickou AI, generativní AI a automatizační agenty, aby zvládaly opakující se úkoly, takže se vy a váš tým můžete soustředit na řešení skutečných problémů.
Pojďme se podívat na nejlepší nástroje.
Přehled nejlepších nástrojů pro automatizaci procesů agentur
Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj, porovnali jsme ty nejlepší nástroje vedle sebe a zdůraznili jejich nejlepší použití, klíčové funkce, cenové modely a uživatelská hodnocení.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní automatizace pracovních postupů založená na umělé inteligenci pro týmy všech velikostí, které řídí rychle se měnící projekty.
|Řízení projektů a úkolů pomocí umělé inteligence, agenti AI, automatizace bez kódování
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|UiPath
|Automatizace procesů na podnikové úrovni pro střední a velké organizace
|Nástroj pro tvorbu agentů pro inteligentní boty, těžbu procesů a úkolů, zabezpečení na podnikové úrovni
|Placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|Beam AI
|Automatizace rozhodování na základě dat pro týmy zabývající se daty a operacemi ve start-upech nebo podnicích
|Předem připravené a přizpůsobené AI agenty, spouštěče API a Slack, integrace se Snowflake a BigQuery
|Ceny na míru
|n8n
|Komplexní automatizace na míru pro technické týmy a IT oddělení v malých a středních podnicích nebo velkých společnostech.
|Více než 500 integrací a 600 šablon, modulární nástroj pro tvorbu agentů založený na uzlech, flexibilita open source
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 28 USD/měsíc.
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování napříč aplikacemi pro malé a střední týmy
|Více než 8 000 integrací aplikací, generátor pracovních postupů s umělou inteligencí a nástroje pro chatboty, soulad s SOC 2, přístup založený na rolích
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|Adept AI
|Automatizace podnikových procesů založená na přirozeném jazyce pro střední a velké podniky
|Multimodální AI, uvažování a plánování pracovních postupů
|Ceny na míru
|Uniphore
|Pracovní postupy v podnikovém měřítku a vícestupňová automatizace pro velké podniky
|Vizuální návrhové rozhraní založené na BPMN, multimodální uvažování a ověřování
|Ceny na míru
|CrewAI
|Multiagentní koordinace pracovních postupů pro technické startupy a podnikové týmy výzkumu a vývoje
|Týmy více agentů AI, návrh pracovních postupů pomocí drag-and-drop a kódu, více než 1 200 integrací aplikací
|Ceny na míru
|Automation Anywhere
|Automatizace procesů na podnikové úrovni pro střední a velké podniky
|Process Reasoning Engine (PRE), automatizace dokumentů, integrace s ERP a databázemi
|Ceny na míru
|Vonage AI Studio
|Zákaznická podpora a interakce s využitím umělé inteligence pro malé a střední podniky a týmy zákaznických služeb velkých společností
|Omnichannel virtuální agenti, znalostní AI a NLU engine, integrace Salesforce
|Ceny na míru
Co je automatizace agentických procesů a jak funguje?
Agentická automatizace procesů (APA) využívá autonomní agenty AI k uvažování, rozhodování a provádění vícestupňových pracovních postupů napříč systémy za účelem dokončení obchodních procesů. Překračuje rámec tradiční automatizace tím, že využívá agenty, kteří rozumějí kontextu a dokážou se přizpůsobit i v případě změn.
Jedná se o následující kroky:
Snímání a vstup → Agenti AI shromažďují signály v aplikacích, dokumentech, automatizovaných systémech nebo interakcích se zákazníky, aby zahájili zpracování dat.
Uvažování a rozhodování → S pomocí zpracování přirozeného jazyka, strojového učení a rozhodovacích modelů určují další nejlepší krok.
Provádění akcí a úkolů → Agenti iniciují vícestupňové automatizované pracovní postupy mezi různými nástroji, API nebo propojenými systémy.
Učení a přizpůsobování → Tito agenti postupem času zlepšují svůj výkon a učí se na základě zpětné vazby, chyb a výsledků.
🫸🏻 Upozornění: Než si vyberete nástroj, rozhodněte se, jaké typy AI agentů skutečně potřebujete. Některé platformy vynikají v agentech na úrovni úkolů, kteří zpracovávají jednoduché akce, zatímco jiné podporují agenti s rozumovými schopnostmi, kteří plánují vícestupňové pracovní postupy, nebo autonomní agenti, kteří fungují v rámci celých aplikací.
Sladění typu agenta s vaším případem použití výrazně zvýší úspěšnost a sníží nároky na údržbu.
Nejlepší nástroje pro automatizaci agentických procesů s využitím umělé inteligence
Podívejme se podrobně na každý z nástrojů v našem seznamu.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní automatizaci pracovních postupů založenou na umělé inteligenci)
ClickUp se vyvinul daleko za hranice tradičního projektového řízení. Jedná se o první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí a nástroj pro automatizaci procesů na světě.
Získejte paměť a kontext pro celý pracovní prostor s ClickUp Brain.
ClickUp Brain pohání všechny funkce umělé inteligence ClickUp. Je hluboce integrován do vašeho pracovního prostoru a rozumí vašim úkolům, projektům, závislostem, prioritám a dokumentům. Díky úplné znalosti vašich pracovních postupů generuje kontextově bohaté informace namísto izolovaných výstupů.
Jelikož je nativně integrován do vašeho pracovního prostoru, může automaticky generovat podrobné SOP a briefy na základě kontextu projektu.
Kromě toho může poskytovat návrhy úkolů, shrnovat chatové vlákna, přepisovat schůzky, generovat marketingové texty, navrhovat automatizace na základě vašich pracovních postupů a mnoho dalšího.
U stávajících procesů ClickUp Brain rozpoznává opakující se cesty a schvalovací smyčky. To pomáhá identifikovat oblasti, kde automatizace může přinést největší přínos.
Automatizujte procesy a efektivně škálujte s ClickUp Automation.
Jakmile jsou pracovní postupy definovány, ClickUp Automations pomáhá nastavit správná pravidla, aby fungovaly hladce na pozadí. Můžete začít s předem připravenou šablonou nebo stejně rychle vytvořit vlastní automatizaci bez nutnosti programování.
Jednoduché automatizace lze vytvořit pomocí spouštěče a akce, například odeslání upozornění při uplynutí termínu nebo změna stavu při přiřazení úkolu. Podmínky jsou volitelné filtry používané pro automatizace, které se mají spustit pouze při splnění určitých kritérií.
Můžete také nastavit více akcí a podle potřeby je přeskupit pro vícefázové pracovní postupy. Například když se stav úkolu změní na „Připraveno ke kontrole“, může být součástí jedné automatizace přeřazení na kontrolu kvality, přidání sledujících, nastavení termínu a odeslání oznámení.
Vytvářejte agenty AI bez nutnosti programování, kteří autonomně dokončují procesy.
ClickUp AI Agents, Automations a ClickUp Brain spolupracují, aby proměnily manuální pracovní postupy v inteligentní sekvence řízené rozhodnutími.
Tito agenti fungují jako partneři pro automatizaci, kteří rozumějí kontextu a udržují práci v chodu. Stačí aktivovat agenta, popsat požadovaný výsledek a ClickUp Brain za vás vygeneruje správný logický tok.
Agenti v ClickUp rozumí kontextu úkolů, polí, formulářů, stavů a dalších prvků, aby mohli jednat autonomně. Díky přístupu k vaší databázi mohou dokonce odpovídat na dotazy zákazníků a přesměrovat je na lidi, když rozhodnutí vyžaduje hlubší odborné znalosti.
Zde je návod, jak vytvořit přizpůsobeného agenta v ClickUp za méně než 20 minut ⬇️
Nejlepší funkce ClickUp:
- Přehlednost specifická pro pracovní postupy: Uspořádejte data tak, aby agenti mohli snadno interpretovat kontext, a to pomocí více než 15 přizpůsobených zobrazení, jako jsou seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, časová osa atd.
- Automatizace chatování a úkolů: Spolupracujte s členy týmu v reálném čase pomocí ClickUp Chat a přeměňte zprávy na úkoly jediným kliknutím.
- Správa úkolů: Přidejte do každého úkolu v ClickUp vlastní pole a vlastní stavy, aby aktualizace automaticky aktivovaly agenty a automatizace.
- Přehled napříč pracovními postupy: Kombinujte data z celého pracovního prostoru pomocí panelů ClickUp, aby agenti AI mohli získávat informace a spouštět akce na základě skutečných podmínek.
Omezení ClickUp
- Uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili s mnoha dostupnými funkcemi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) ve společnosti Harness, v recenzi na TrustRadius říká:
Přechod na používání ClickUp pro všechny týmy poskytl centralizované centrum pro všechny naše týmy a uživatele, kde mohou organizovat svou vlastní práci a zároveň sledovat projekty ostatních týmů. Sada funkcí a nástrojů poskytovaných ClickUp je skvělá pro týmy CS, prodeje a vývoje, které tak mohou efektivně a účinně spravovat naše projekty v rámci celé společnosti!
Přechod na používání ClickUp pro všechny týmy poskytl centralizované centrum pro všechny naše týmy a uživatele, kde mohou organizovat svou vlastní práci a zároveň sledovat projekty ostatních týmů. Sada funkcí a nástrojů poskytovaných ClickUp je skvělá pro týmy CS, prodeje a vývoje, které tak mohou efektivně a účinně spravovat naše projekty v rámci celé společnosti!
2. UiPath (nejlepší pro automatizaci procesů na podnikové úrovni)
UiPath začínal jako tradiční nástroj pro automatizaci robotických procesů (RPA), ale postupně se vyvinul v komplexní platformu pro automatizaci řízení projektů pro velké organizace.
V rámci tohoto nástroje můžete pomocí Agent Builder navrhnout inteligentní roboty, kteří dokážou zpracovávat složité rozhodnutí, namísto toho, aby pouze následovali pevně daná pravidla. Lze také začlenit lidský vstup a vytvořit hybridní pracovní postupy, které jsou flexibilnější a přizpůsobivější.
Funkce procesu těžby nástroje vám umožňují určit potenciál návratnosti investic do automatizace konkrétních procesů, abyste se mohli soustředit na oblasti s velkým dopadem. Kromě toho těžba úkolů pomáhá určit přesné úkoly, které mohou těžit z automatizace založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce UiPath
- Centralizujte plánování a monitorování automatizačních procesů v celé organizaci pomocí nástroje UiPath Orchestrator.
- Získejte předem připravené konektory a API pro podnikové aplikace, včetně SAP, Oracle, Salesforce a ServiceNow.
- Zajistěte soulad s bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, řízením přístupu na základě rolí, auditními stopami atd.
Omezení UiPath
- Při vývoji pracovních postupů založených na uživatelském rozhraní může dojít k narušení automatizace, pokud dojde ke změnám v prvcích uživatelského rozhraní nebo změnám v rozlišení obrazovky.
Ceny UiPath
- Základní: 25 $ měsíčně
- Standard: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Zde je recenze G2:
Nástroje jako AI Center, Document Understanding a Autopilot umožňují botům interpretovat kontext a provádět dynamické akce. Je fascinující sledovat bota, který dokáže rozhodnout, který proces spustit, místo aby čekal, až mu přesně řeknu, co má dělat.
Nástroje jako AI Center, Document Understanding a Autopilot umožňují botům interpretovat kontext a provádět dynamické akce. Je fascinující sledovat bota, který dokáže rozhodnout, který proces spustit, místo aby čekal, až mu přesně řeknu, co má dělat.
📚 Další informace: MCP vs. RAG vs. AI agenti: Kdo je lídrem v oblasti AI?
3. Beam AI (nejlepší pro automatizaci rozhodování na základě dat)
S Beam AI můžete data proměnit v automatizovaná rozhodnutí. Máte možnost vybrat si z předem připravených agentů, jako je třídění e-mailů nebo kontroly KYC, nebo si vytvořit AI agenta s vlastními pravidly.
Agenti AI mohou být aktivováni pomocí volání API, naplánovaných událostí nebo dokonce zpráv z nástrojů jako Slack a Gmail. Nástroj se také přímo připojuje k datovým skladům, jako jsou Snowflake nebo BigQuery, aby označil nesrovnalosti v datech nebo automaticky schválil kroky pracovního postupu po ověření dat.
Nejlepší funkce Beam AI
- Koordinujte pracovní postupy s více agenty pomocí spolehlivého a přesného základu Agent OS.
- Definujte jasné cesty, kterými se má agent řídit na základě úkolu, kontextu a externích spouštěčů.
- Nastavte podmínky ukončení, aby se proces zastavil, když je úkol hotový nebo vyžaduje ruční zásah.
- Měřte a zlepšujte spolehlivost svých AI agentů pomocí vlastních hodnotících rámců.
Omezení Beam AI
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj nabízí omezené možnosti přizpůsobení agentů AI konkrétním obchodním požadavkům.
Ceny Beam AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beam AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 15 % pracovníků se obává, že automatizace by mohla ohrozit část jejich práce, ale 45 % tvrdí, že by jim to umožnilo soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou. Příběh se mění – automatizace nenahrazuje role, ale přetváří je tak, aby měly větší dopad.
Například při uvedení produktu na trh mohou agenti AI ClickUp automatizovat přidělování úkolů a připomínky termínů a poskytovat aktualizace stavu v reálném čase, takže týmy mohou přestat sledovat aktualizace a soustředit se na strategii. Tak se projektoví manažeři stávají vedoucími projektů!
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
📚 Další informace: Příklady výkonných agentů AI, kteří mění průmyslová odvětví
4. n8n (nejlepší pro vytváření složitých automatizací na míru)
n8n používá modulární vizuální editor založený na uzlech. Každý uzel provádí určitou úlohu (spouštěč, logika, volání API, akce AI atd.) a pracovní postupy se vytvářejí krok za krokem propojením těchto uzlů.
Umožňuje vám navrhovat vlastní logiku, přidávat vlastní kód a dokonce i vlastní hosting, abyste měli plnou kontrolu nad svou infrastrukturou a ochranou osobních údajů.
Kromě toho lze vytvářet pokročilé pracovní postupy s podmínkami (if/else, switch), smyčkami, rozděleními, sloučeními a zpracováním chyb namísto jednoduchých řetězců spouštěčů a akcí.
Automatizace pracovních postupů založená na umělé inteligenci vám také umožňuje přidat vrstvu inteligence k mechanickým úkolům, takže vaše pracovní postupy mohou interpretovat data při jejich přesunu a rozhodovat o dalším postupu na základě výstupů umělé inteligence.
Nejlepší funkce n8n
- Ladění v reálném čase s živými protokoly provádění, okamžitými opakováními, ručním spouštěním, chybovými cestami a integrovanými nástroji pro odstraňování potíží.
- Rychle začněte s více než 600 připravenými šablonami komunity pro chatboty, datové crawlery a další případy použití.
- Spouštějte více propojených automatizací, které zpracovávají různé části procesu a spolupracují spolu.
Omezení n8n
- Některé integrace vyžadují ruční konfiguraci nebo znalost API, což může být pro technicky neznalé uživatele náročné.
Ceny n8n
- Bezplatná zkušební verze
- Community Edition (GitHub): zdarma
- Starter: ~ 28 $/měsíc (24 €/měsíc)
- Pro: ~ 69 $/měsíc (60 €/měsíc)
- Podnikání: ~ 921 $/měsíc (800 €/měsíc)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Zde je recenze G2:
n8n poskytuje výkonný a flexibilní způsob automatizace pracovních postupů bez náročného programování. Líbí se mi, že je open-source, lze jej hostovat na vlastním serveru a nabízí širokou škálu integrací.
n8n poskytuje výkonný a flexibilní způsob automatizace pracovních postupů bez náročného programování. Líbí se mi, že je open-source, lze jej hostovat na vlastním serveru a nabízí širokou škálu integrací.
5. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů bez kódování napříč aplikacemi)
Zapier je automatizační platforma bez nutnosti programování pro týmy, které chtějí rychle škálovat automatizaci. Pomáhá vám s automatickým tříděním IT ticketů, kvalifikací potenciálních zákazníků, shrnováním e-mailů nebo připojením k chatbotovým platformám pro automatizovanou podporu.
S Zapierem můžete začít s předem připravenými šablonami nebo jednoduše popsat svůj nápad v běžné angličtině a vygenerovat pracovní postup. Spolehlivost tohoto nástroje spočívá v jeho rozsáhlé integraci a snadno použitelných nástrojích, jako jsou Canvas, Tables a Interfaces.
Pro větší týmy přidává Zapier podnikové ovládací prvky. Získáte oprávnění založená na rolích, auditní stopy, soulad s SOC2, SSO a plnou pozorovatelnost, takže správa a zabezpečení drží krok s automatizací.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvořte vlastní AI agenty, kteří budou fungovat v celém vašem stacku, pomocí nástroje AI Agents.
- Rychle automatizujte vytváření pracovních postupů pomocí nástroje Zap Builder založeného na umělé inteligenci.
- Poskytněte agentům trvalou paměť a omezení pro podporu vícestupňového uvažování.
- Umožněte agentům čerpat kontext z dokumentů, URL adres, minulých výstupů atd. a přijímat rozhodnutí bez pevně zakódovaných pravidel.
- Získejte neustále aktivní agenty, které lze spouštět pomocí webhooků, příchozích zpráv, odeslaných formulářů, aktualizací CRM, nahrávání souborů a naplánovaných intervalů.
Omezení Zapieru
- Některé integrace mohou být poněkud omezené, pokud potřebujete pokročilou podmíněnou logiku nebo složité vícestupňové pracovní postupy.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Zde je recenze G2:
Tato platforma šetří čas tím, že snižuje manuální pracovní zátěž a zvyšuje provozní efektivitu. Nejlepší na tom je, že se snadno implementuje a je vysoce přizpůsobitelná, což nabízí flexibilitu potřebnou pro správu složitých logických a multi-aplikačních pracovních postupů.
Tato platforma šetří čas tím, že snižuje manuální pracovní zátěž a zvyšuje provozní efektivitu. Nejlepší na tom je, že se snadno implementuje a je vysoce přizpůsobitelná, což nabízí flexibilitu potřebnou pro správu složitých logických a multi-aplikačních pracovních postupů.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro generování pracovních postupů s využitím umělé inteligence pro zefektivnění procesů
6. Adept AI (nejlepší pro automatizaci podnikových pracovních postupů založenou na přirozeném jazyce)
Hlavním posláním společnosti Adept AI je vytvářet agenty, kteří dokážou používat software stejně jako lidé. Platforma využívá full-stack přístup a kombinuje obrovské trénovací datové sady a multimodální modely umělé inteligence, které rozumějí jak vizuálním prvkům, tak textu.
Na základě textových i hlasových příkazů mohou agenti procházet webové stránky, zadávat data do formulářů, prohledávat webové stránky, filtrovat tabulky a rozumět grafům, tabulkám atd. Díky vrstvě počítačového vidění dokážou identifikovat prvky uživatelského rozhraní a rozumět prostorovému uspořádání, takže mohou snadno pracovat s tlačítky, rozevíracími nabídkami, vstupními poli a složitými widgety.
Tento nástroj je navržen tak, aby spolupracoval s lidmi, nikoli je nahrazoval. Může se zastavit a požádat o vysvětlení, když je něco nejasné, vyžádat si chybějící informace, zobrazit kroky, které provádí, nebo potvrdit důležité akce před pokračováním.
Nejlepší funkce Adept AI
- Proměňte jednoduchý pokyn v přirozeném jazyce v kompletní, vícestupňový pracovní postup, který probíhá napříč několika nástroji.
- Získejte flexibilní a dynamické agenty, kteří v případě selhání zvolí jinou cestu a opraví chyby.
- Automatizujte vícestupňové pracovní postupy pomocí agentů, kteří mohou přecházet mezi záložkami, aktualizovat tabulky s nejnovějšími údaji, synchronizovat pole mezi dvěma nástroji, kopírovat data CRM do ERP a mnoho dalšího.
Omezení Adept AI
- Díky komplexnímu přístupu je nasazení pomalejší a náročnější na zdroje ve srovnání s odlehčenými automatizačními nástroji.
Ceny Adept AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adept AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Při hodnocení nástrojů APA se nezaměřujte pouze na základní automatizaci úkolů, ale zkontrolujte také, jak dobře využívají agenty LLM k interpretaci obrazovek, porozumění nestrukturovaným vstupům a přijímání rozhodnutí v reálném čase.
Nejsilnější platformy kombinují LLM uvažování s akčními schopnostmi na úrovni uživatelského rozhraní, díky čemuž získáte agenty, kteří nejen myslí, ale také jedná, a to i v případě, že pracovní postupy zahrnují chaotická rozhraní nebo prostředí s více aplikacemi.
7. Uniphore (nejlepší pro pracovní postupy v podnikovém měřítku a vícestupňovou automatizaci)
Uniphore je cloudová platforma se specializovanou agentickou vrstvou, která nasazuje AI agenty a aplikace přizpůsobené pro zákaznický servis, prodej, marketing a transformaci lidských zdrojů. Pomáhá společnostem automatizovat a zlepšovat komunikaci se zákazníky.
Namísto pouhého převodu hovorů do přepisu rozumí záměru, detekuje emoce a pomocí agentů AI vede servisní týmy v reálném čase. Dokáže načítat data, automatizovat rutinní kroky, vytvářet souhrny a navrhovat další nejlepší kroky během hovoru.
Pro týmy zatížené manuálními následnými pracemi nebo nekonzistentními zákaznickými zkušenostmi nabízí Uniphore jasnější a rychlejší způsob zpracování konverzací. Výsledkem jsou rychlejší řešení, plynulejší pracovní postupy a interakce, které jsou přirozenější jak pro zákazníky, tak pro agenty.
Nejlepší funkce Uniphore
- Vytvořte knihovnu agentů pro uvažování, výzkum a provádění úkolů v rámci agentické vrstvy.
- Nasazujte aplikace AI kompozitně ve veřejném cloudu, soukromém cloudu nebo na místě.
- Koordinujte pracovní postupy s více agenty pomocí vizuálního rozhraní pro návrh založeného na BPMN.
- Dodávejte předem připravené aplikace AI, které jsou připravené k nasazení a přinášejí rychlé výsledky.
- Vedejte živé agenty v reálném čase pomocí podpory založené na umělé inteligenci, která se přizpůsobuje každé konverzaci.
Omezení Uniphore
- Úprava atributů vyžaduje znalost jazyka SQL, což zvyšuje zbytečnou složitost.
Ceny Uniphore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Uniphore
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. CrewAI (nejlepší pro koordinaci pracovních postupů s více agenty)
CrewAI vám umožňuje sestavit týmy agentů AI pro automatizaci úkolů a složitých, vícestupňových pracovních postupů. Každému agentovi lze přiřadit konkrétní roli, například výzkumník, spisovatel, analytik atd. Více agentů pak spolupracuje, deleguje úkoly a společně pracuje na splnění většího cíle, podobně jako funguje skutečný tým.
Platforma obsahuje integrované nástroje pro automatizaci webových stránek, web scraping, zpracování dat a integraci API, které mohou agenti využívat. Agenti navíc mohou uchovávat paměť a kontext napříč úkoly a interakcemi, což je činí užitečnými pro komplexní pracovní postupy, kde záleží na minulém kontextu.
Platforma je také flexibilní: můžete ji provozovat v cloudu, hostovat sami nebo nasadit lokálně, v závislosti na vašich konkrétních potřebách v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. A díky snadno použitelnému UI Studio a šablonám bez kódu mohou technické i netechnické týmy snadno vytvářet automatizace agentů.
Nejlepší funkce CrewAI
- Vytvářejte automatizace řízené událostmi, které mohou zahrnovat jednoduché kroky, podmíněnou logiku, volání nástrojů nebo v případě potřeby kompletní týmy.
- Vytvářejte specializované agenty na základě definovaných rolí, odborných znalostí a konkrétních cílů.
- Sledujte, co agenti dělali, jaké nástroje používali, jejich vstupy/výstupy, dobu běhu a využití zdrojů.
- Zkomprimujte dlouhé historie úkolů shrnutím minulého kontextu, což agentům umožní spolehlivě provádět vícestupňové pracovní postupy, aniž by překročili kontextové okno modelu.
- Definujte sekvenční nebo paralelní pracovní postupy se strukturovaným řízením pomocí CrewAI Flows.
Omezení CrewAI
- Nástroj je stále silně závislý na velkých jazykových modelech, což znamená, že kvalita výstupu se může lišit.
Ceny CrewAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Automation Anywhere (nejlepší pro automatizaci procesů pomocí agentické umělé inteligence na podnikové úrovni)
Automation Anywhere využívá Process Reasoning Engine, který agentům umožňuje uvažovat, plánovat a přijímat rozhodnutí s ohledem na kontext, namísto pouhého následování rigidních skriptů. Tito agenti pracují s cíli a pro jejich dosažení využívají více systémů a datových zdrojů.
Platforma je navržena tak, aby koordinovala starší mainframy, cloudové aplikace, ERP, databáze, SaaS, API atd. Díky tomu je vhodnou volbou pro podniky se smíšenou infrastrukturou, kde procesy probíhají na starších i novějších systémech.
Platforma také disponuje modulem Document Automation. Ten extrahuje data pomocí strojového učení a OCR, ověřuje je a automaticky je odesílá do navazujících systémů.
Nejlepší funkce Automation Anywhere
- Zmapujte, jak práce ve skutečnosti probíhá v týmech a aplikacích, a vyzdvihněte příležitosti k automatizaci s nejvyšší návratností investic pomocí funkcí Process Discovery.
- Navrhujte, koordinujte a provozujte kompletní end-to-end pracovní postupy, které pokrývají více systémů v jednotném cloudovém prostředí platformy, abyste udrželi centralizovanou kontrolu.
- Pomocí nástroje Automation Co-Pilot můžete spouštět automatizace a komunikovat s nimi přímo z aplikace a předávat úkoly botům v reálném čase.
- Sladěte AI agenty, systémy, data a týmy pro plynulý provoz pomocí Mozart Orchestrator.
Omezení Automation Anywhere
- Implementace je složitá, takže nastavení prostředí a školení týmů může trvat několik týdnů.
Ceny Automation Anywhere
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Automation Anywhere
- G2: 4,5/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Automation Anywhere?
Zde je recenze Capterra:
Díky času a úsilí, které nám to ušetřilo, jsme se mohli soustředit na důležitější aspekty naší práce, jako je práce se studenty a přípravu smysluplných plánů výuky. Viděl jsem, jak moji kolegové učitelé a zaměstnanci si oddechli, když viděli, jak se úkoly, které dříve zabíraly hodiny, dokončují automaticky.
Díky času a úsilí, které nám to ušetřilo, jsme se mohli soustředit na důležitější aspekty naší práce, jako je práce se studenty a přípravu smysluplných plánů výuky. Viděl jsem, jak moji kolegové učitelé a zaměstnanci si oddechli, když viděli, jak se úkoly, které dříve zabíraly hodiny, dokončují automaticky.
10. Vonage AI Studio (nejlepší pro zákaznickou komunikaci a virtuální agenty využívající umělou inteligenci)
S Vonage AI získáte virtuální agenty poháněné umělou inteligencí, kteří mohou komunikovat s uživateli prostřednictvím různých kanálů, jako jsou telefonní hovory, SMS/textové zprávy, chat, WhatsApp a další.
Automatické rozpoznávání řeči, porozumění přirozenému jazyku a funkce převodu textu na řeč pomáhají umožnit plně hlasem řízené konverzační pracovní postupy.
Platforma se integruje s hlavními CRM systémy, jako jsou Salesforce, Microsoft Dynamics 365 a Zoho CRM, prostřednictvím jednotné platformy pro komunikaci a kontaktní centrum. Když přijde hovor nebo chat, integrace CRM může zobrazit záznam zákazníka, historii, předchozí tikety nebo obchody, takže agenti mají okamžitě k dispozici úplný kontext předtím, než odpoví.
Nejlepší funkce Vonage AI Studio
- Získejte prostředí pro tvorbu toků, které umožní technickým i netechnickým uživatelům vytvářet konverzační toky a automatizované procesy bez nutnosti programování.
- Vytvářejte agenty, kteří dokážou rozpoznat záměr uživatele, zvládnout změny záměru uprostřed konverzace a vypořádat se s chybami ve vstupu nebo nejednoznačnými odpověďmi uživatelů.
- Pomocí komunikačních API (hlas, zprávy, video) můžete do širších pracovních postupů začlenit agenty a automatizaci od společnosti Vonage.
- Zjednodušte vytváření konverzací a zlepšete přesnost integrací znalostní báze vaší společnosti.
Omezení Vonage AI Studio
- Některé integrace mohou vyžadovat vlastní konektory nebo pečlivou konfiguraci, což může malým týmům ztížit implementaci.
Ceny Vonage AI Studio
- Ceny na míru
Hodnocení Vonage AI Studio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡ Archiv šablon: Šablony procesních map pro ClickUp, Excel a Word
Klíčové funkce, které byste měli hledat v nástrojích pro automatizaci procesů
Pokud zkoumáte platformy pro automatizaci procesů agentur, zde je několik klíčových funkcí, které byste měli zvážit:
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Vyberte si nástroj, který vám umožní zadávat pokyny jednoduchými slovy s pomocí výkonných jazykových modelů a NLP.
- Podpora vícestupňových pracovních postupů: Ujistěte se, že váš nástroj dokáže snadno spravovat komplexní automatizované pracovní postupy napříč platformami.
- Integrace: Hledejte hladkou integraci s vaší technologickou infrastrukturou, API, stávajícími obchodními systémy a datovými platformami.
- Kontrola lidským faktorem: Vyberte si nástroje, které v případě potřeby umožňují rychlý lidský dohled a zásah.
- Správa a bezpečnost: Pokud automatizace zahrnuje citlivá data, zvolte nástroj s robustními ochrannými opatřeními. Myslete na auditní stopy, kontroly dodržování předpisů a přístup založený na rolích.
- Nástroje pro tvorbu s minimem kódu/bez kódu: Hledejte nástroj s funkcí drag-and-drop nebo bez kódu, aby každý člen vašeho týmu mohl rychle vytvářet a upravovat pracovní postupy.
Výhody automatizace procesů Agentic
Díky nástrojům AI agentů, které se dokážou učit, přizpůsobovat a koordinovat, vaše pracovní postupy nejenže běží rychleji, ale také se skutečně zlepšují.
Zde jsou některé z největších výhod APA:
- Minimalizujte redundanci: Zbavte zaměstnance manuální, opakující se práce, aby se mohli soustředit na hodnotnější úkoly.
- Zlepšete přesnost a konzistenci: Nechte agenty AI zpracovávat procesy založené na pravidlech s menším počtem chyb a vestavěnou auditovatelností.
- Škálování složitých pracovních postupů: Koordinujte úkoly napříč automatizovanými systémy, aplikacemi a zdroji dat bez zvýšení režijních nákladů.
- Zlepšete rozhodování: Využijte rozumové moduly založené na umělé inteligenci a automatizační funkce k vyhodnocování dat, předpovídání výsledků, sledování tržních trendů a doporučování dalších kroků.
- Zvyšte bezpečnost díky lidskému dohledu: Umožněte agentům pozastavit proces za účelem vyjasnění, eskalovat výjimky a potvrzovat kritické akce, aby se snížila rizika spojená s procesy.
- Spouštějte komplexní pracovní postupy: Koordinujte vícestupňové sekvence napříč několika nástroji, od navigace a extrakce až po ověřování a aktualizace pomocí agentů AI pro řízení projektů.
Jaké jsou některé běžné aplikace automatizace agentů?
Automatizace agentických procesů se uplatňuje tam, kde týmy uvíznou při provádění stejných opakujících se úkolů. Zde je několik příkladů z každodenní praxe, kde vám usnadní život:
📞 Zákaznická podpora: AI agenti mohou okamžitě vyřešit rutinní dotazy, nasměrovat zákazníky k samoobslužným možnostem, získat potřebné informace a eskalovat pouze skutečně složité případy lidským agentům. Můžete zkrátit dobu odezvy a zároveň soustředit lidskou odbornost tam, kde je to důležité.
💲 Finanční týmy: Schvalování, odsouhlasování, ověřování dat, generování reportů a kontroly dodržování předpisů se stanou rychlejšími a spolehlivějšími, protože agenti zpracovávají strukturované pracovní postupy s přesností. To snižuje operační riziko a zlepšuje připravenost na audit.
👥 Personální oddělení: Začleňování nových zaměstnanců, dotazy týkající se firemních politik, registrace benefitů a správa dokumentů se přestanou hromadit. Pracovní postupy s využitím umělé inteligence koordinují více systémů, zasílají připomenutí, shromažďují informace a zajišťují, že každý nový zaměstnanec nebo žádost zaměstnance projde procesem hladce.
❤️ Zdravotnictví: Úkoly jako zpracování žádostí o úhradu, přijímání pacientů, plánování a kontrola nároků jsou zefektivněny. Agenti snižují administrativní náklady, minimalizují lidské chyby a pomáhají poskytovatelům věnovat více času klinické péči namísto papírování.
📈 Prodej a marketing: Agenti předběžně kvalifikují potenciální zákazníky, aktualizují CRM, sledují kampaně, monitorují signály z prodejního kanálu a včas spouštějí oslovování zákazníků. Díky tomu mohou operace související s výnosy běžet nepřetržitě na pozadí, zatímco prodejci mají více času na samotný prodej.
Jaký je rozdíl mezi automatizací agentů, automatizací založenou na umělé inteligenci a RPA?
Tyto pojmy mohou znít podobně, ale nejsou totožné. Každý přístup řeší jinou vrstvu automatizačního puzzle.
Podívejte se ⬇️
|Dimension
|RPA
|Automatizace založená na umělé inteligenci
|Agentická automatizace
|Základní funkce
|Dodržuje pravidla, napodobuje kliknutí/stisky kláves
|Přidává AI pro rozpoznávání vzorů a NLP
|Agenti samostatně přemýšlejí, plánují, přizpůsobují se a jednají.
|Zpracování dat
|Pouze strukturovaná data
|Zpracovává strukturovaná + některá nestrukturovaná data
|Zpracovává všechny typy dat s logickým uvažováním
|Rozhodování
|Žádné, pouze na základě pravidel
|Omezené, řízené modely AI
|Pokročilé, vícestupňové, cílově orientované uvažování
|Rozsah pracovních postupů
|Na úrovni úkolů
|Na úrovni procesů
|Komplexní pracovní postupy napříč systémy
|Lidská role
|Vysoká
|Moderovat
|Nízká
Stručně řečeno:
- RPA = dodržování pravidel
- Automatizace založená na umělé inteligenci = chytrý asistent
- Automatizace agentických procesů = přizpůsobivý týmový hráč
Výzvy a úvahy v oblasti APA
Automatizace agentur má obrovský potenciál, ale má i své překážky. Než se do ní pustíte, stojí za to zvážit následující výzvy:
- Nastavení vyžaduje úsilí: APA není plug-and-play jako RPA. Budete potřebovat jasné cíle, spolehlivé datové kanály a správu.
- Data jsou důležitá: Pokud jsou vstupní data neuspořádaná nebo neúplná, výsledky budou nespolehlivé.
- Lidé potřebují čas na přizpůsobení: Přechod z manuálních procesů na procesy řízené umělou inteligencí může být zastrašující. Dobrá komunikace a školení pomáhají tento přechod usnadnit.
- Bezpečnost je zásadní: Vzhledem k tomu, že APA zasahuje do více aplikací a systémů, nelze přístupové kontroly a ochranu dat ponechat na druhé koleji.
- Jasné náklady a návratnost investic: Enterprise APA není levná. Trik spočívá v tom, vědět, kde přináší největší návratnost, než ji začnete škálovat.
Budoucnost řešení pro automatizaci agentických procesů
Automatizace agentických procesů je na vzestupu, ale cesta vpřed nebude pro všechny podniky stejná. Zde je to, co nám výzkum říká o tom, kam se věci ubírají:
Přijetí se zrychlí, ale nerovnoměrně
Podle zprávy společnosti McKinsey nazvané The State of AI (Stav umělé inteligence) již přibližně tři čtvrtiny společností využívají umělou inteligenci alespoň v jedné ze svých funkcí a její využívání se postupně rozšiřuje.
Totéž se stane s přijetím automatizace agentů; první uživatelé budou postupovat rychle, zatímco ostatním bude trvat déle, než ji začlení do svých hlavních procesů.
Agenti se změní z vykonavatelů úkolů na vlastníky výsledků.
Nancy Xu, viceprezidentka Salesforce AI, předpovídá: „
Přejdeme od konverzačních asistentů, kteří přijímají úkoly, k agentům, kteří jsou hluboce zakotveni ve struktuře práce a zodpovídají za výsledky. Místo pokynů budeme agentům dávat cíle. Ať už jde o zlepšení spokojenosti zákazníků, rozšíření portfolia nebo zkrácení doby řešení, agenti se dynamicky naučí koordinovat lidi, procesy a data, aby dosáhli výsledků pro vás tím, že budou proaktivně působit ve vaší firmě s hlubokým organizačním povědomím.
Přejdeme od konverzačních asistentů, kteří přijímají úkoly, k agentům, kteří jsou hluboce zakotveni ve struktuře práce a zodpovídají za výsledky. Místo pokynů budeme agentům dávat cíle. Ať už jde o zlepšení spokojenosti zákazníků, rozšíření portfolia nebo zkrácení doby řešení, agenti se dynamicky naučí koordinovat lidi, procesy a data, aby dosáhli výsledků pro vás tím, že budou proaktivně působit ve vaší firmě s hlubokým organizačním povědomím.
Začleňte automatizaci agentur do svého pracovního postupu pomocí ClickUp
Budoucnost práce nebude definována tím, kolik úkolů dokážete za den splnit. Bude definována tím, jak inteligentně budou tyto úkoly splněny. Automatizace procesů agentů představuje přechod od ručního zpracování úkolů lidmi k agentům poháněným umělou inteligencí, kteří s námi spolupracují a rozšiřují schopnosti týmů.
Proto jsou nástroje jako ClickUp tak zajímavé. Udržují vše na jednom místě, přidávají chytrou automatizaci a usnadňují správu chaotických částí práce.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zjistěte, jak hladce může váš pracovní postup fungovat.
Často kladené otázky (FAQ)
Tradiční metody automatizace, jako je RPA, se řídí pevnými pravidly a skripty, zatímco agentická automatizace využívá agentické automatizační agenty, kteří dokážou uvažovat, přizpůsobovat se a přijímat rozhodnutí v reálném čase.
Ano. APA dokáže propojit pracovní postupy v oblasti financí, lidských zdrojů, IT, provozu a zákaznických služeb, čímž umožňuje automatizaci napříč odděleními.
Většina platforem APA zahrnuje zpracování chyb, eskalační cesty a auditní stopy, které zajišťují, že výjimky jsou zaznamenávány, označovány a přesměrovávány s minimálním lidským zásahem a lidským dohledem, když je to nutné.
Odvětví jako finance, zdravotnictví, IT a zákaznický servis těží z inteligentní automatizace nejvíce, protože jejich procesy jsou složité, repetitivní a vyžadují dodržování mnoha předpisů.
Rozhodně. Mnoho nástrojů APA je navrženo s bezkódovými nebo nízko-kódovými nástroji, díky čemuž jsou dostupné pro startupy a malé a střední podniky, které chtějí růst bez nutnosti najímat další zaměstnance.
Přední platformy dodržují bezpečnostní standardy na podnikové úrovni, jako jsou SOC 2, GDPR a HIPAA, s přístupem na základě rolí, šifrováním a podrobnými auditními protokoly pro zabezpečení dat.