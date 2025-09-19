13 nejlepších nástrojů Agentic AI pro automatizaci složitých pracovních postupů v roce 2025

Všichni máme k dispozici stejných 24 hodin denně, ale to, jak je strávíme, určuje naši produktivitu. Studie ukazují, že 83,13 % profesionálů tráví až třetinu svého týdne na schůzkách.
S nekonečnými hovory, schůzkami, e-maily a dokumentací, které zabírají celý váš den, můžete mít pocit, že trávíte více času „prací kolem práce“. Právě zde přicházejí na řadu nástroje Agentic AI.
Díky využití inteligentních agentů, kteří jsou schopni automatizovat složité pracovní postupy a analyzovat obrovské množství dat, mohou profesionálové ušetřit zbytečně promarněný čas a soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Tyto nástroje umělé inteligence již mění způsob, jakým podniky usilující o vyšší efektivitu přistupují ke své každodenní práci.
V tomto článku si představíme některé z nejlepších agentických AI nástrojů, které můžete použít ke snížení pracovní zátěže a hladšímu průběhu vašeho pracovního dne.
Přehled 13 nejlepších nástrojů Agentic AI
Zde je stručné srovnání nejlepších softwarů Agentic AI, které vám pomůže vybrat ten správný na základě klíčových funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní správa práce s plánováním projektů pomocí AI pro týmy všech velikostí
|ClickUp Brain AI, automatizace úkolů, předem připravení a přizpůsobení AI agenti, šablony plánování, zobrazení pracovní zátěže a časové osy, více než 1 000 integrací
|Bezplatný tarif; přizpůsobení pro podniky
|LangChain Agents
|Vlastní AI agenti pro vývojáře a technické týmy
|Multiagentní orchestrace, podpora paměti, řetězení nástrojů a API, knihovny Python a JS, nástroje pro pozorovatelnost
|Zdarma; placené tarify od 39 $/měsíc na uživatele
|AutoGPT
|Open-source, nepřetržitě fungující AI agenti pro malé týmy
|Agenti spouštěni událostmi, open-source framework, Docker/self-hosting, knihovna pracovních postupů, monitorování a analytika
|Ceny na míru
|AutoGen
|Spolupráce více agentů pro výzkum a řešení problémů pro jednotlivce a malé týmy
|Agenti plánovače/provádějícího/kontrolora, asynchronní zasílání zpráv, integrace externích nástrojů, ladění a sledovatelnost, podpora Python/. NET
|Ceny na míru
|Microsoft Copilot
|Každodenní produktivita v Microsoft 365 pro podniky
|Shrnutí schůzek týmů, tvorba obsahu v aplikacích Word a PowerPoint, přehledy v aplikaci Excel, Copilot Studio pro vlastní agenty
|Zdarma; placené tarify od 30 $/měsíc na uživatele
|CrewAI
|Multiagentní pracovní postupy pro velké podniky
|Studio bez kódu, framework Python, role agentů (výzkumník/analytik/podpora), cloudové a lokální nasazení, sledování návratnosti investic
|Open source
|AgentGPT
|Autonomní agenti řízeni úkoly pro malé týmy
|Rozdělení cílů na úkoly, automatizovaný výzkum a reporting, integrované API, generování nápadů, uživatelské rozhraní vhodné pro začátečníky
|Zdarma; placené tarify od 40 $/měsíc na uživatele
|Zapier AI
|Propojení AI se stávajícími nástroji pro střední a velké týmy
|Nástroj pro tvorbu AI s více než 8 000 aplikacemi, chatboty/rozhraními/tabulkami, Copilot pro připomínky, předem připravenými Zaps, automatizací souborů a CRM.
|Zdarma; placené tarify od 29,99 $/měsíc na uživatele
|Adept AI
|Komplexní automatizace pracovních postupů pro podniky
|Přirozený jazyk k akci, multimodální modely, Web VQA pro dokumenty/PDF, proprietární aktivační vrstva, plánování a provádění
|Ceny na míru
|UiPath
|Automatizace velkých podniků pro
|Sjednocená koordinace pro AI agenty, lidi a roboty, porozumění dokumentům, Agent Builder s nízkými požadavky na kódování, více než 40 podnikových integrací
|Zdarma; placené tarify od 25 $/měsíc na uživatele
|Orby
|Audit-ready, automatizace pro podniky s vysokými sázkami
|Neuro-symbolická AI, Large Action Model (LAM), objevování procesů, porozumění dokumentům, podniková shoda
|Ceny na míru
|Beam
|Odvětvově specifické pracovní síly AI pro velké týmy v regulovaných odvětvích
|Předem připravení agenti pro HR, finance, zdravotnictví, maloobchod a právo, platforma AgentOS, modulární design, pracovní postupy s průběžným učením
|Ceny na míru
|AskUI
|Automatizace napříč zařízeními s Vision AI pro malé a střední týmy
|Automatizace pracovních postupů v systémech Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents pro testování uživatelského rozhraní, zpracování dokumentů, integrace třetích stran
|Zdarma; placené tarify od 57 $/měsíc na uživatele
Co jsou nástroje Agentic AI?
Většina nástrojů AI reaguje na příkazy. V tomto ohledu se nástroje Agentic AI odlišují.
Jedná se o systémy umělé inteligence, které jsou navrženy tak, aby fungovaly s větší nezávislostí než tradiční AI. To znamená, že mohou stanovovat cíle, plánovat kroky a realizovat je s minimálním lidským zásahem.
Například místo toho, aby manažer trávil hodiny koordinováním úkolů mezi různými týmy, mohl by agentický systém umělé inteligence přidělovat odpovědnosti, zasílat připomenutí a aktualizovat pokrok v reálném čase.
V oblasti zákaznické podpory může řešit běžné problémy a zároveň označit pouze skutečně složité případy, které vyžadují zásah člověka.
Díky kombinaci uvažování, rozhodování a schopnosti používat externí nástroje vám tyto nástroje přinášejí následující výhody:
- Ušetřete čas zpracováním rutinních úkolů a vícestupňových procesů.
- Snižte potřebu neustálého dohledu, aby se týmy mohly soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
- Přizpůsobte se novým situacím díky lepšímu rozhodování a kontextovému porozumění.
- Učte se z minulých výsledků, abyste se mohli neustále zlepšovat.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI agenti pro automatizaci a zefektivnění pracovních postupů
Co byste měli hledat v nástrojích Agentic AI?
Agentické nástroje AI se posouvají od jednoduchých kopilotů k agentům AI, kteří plánují, jednají a přizpůsobují se napříč vaším stackem. Správný výběr znamená najít agentické platformy AI, které vyhovují vaší skutečné práci, a ne jen seznam funkcí.
Zde je jednoduchý způsob, jak posoudit, co vám pomůže automatizovat složité pracovní postupy a zlepšit provádění každodenních úkolů:
- Jasně se přizpůsobí vašemu případu použití díky správné kombinaci autonomie a lidské kontroly.
- Hladká integrace se stávajícími podnikovými systémy a externími nástroji, které již používáte.
- Silná bezpečnost a správa s rolemi, auditními stopami a kontrolami zásad
- Spolehlivá koordinace pro spolupráci více agentů, paměť a kontext v rámci složitých pracovních postupů
- Osvědčená škálovatelnost a podpora, takže pracovní postupy zůstávají rychlé i při vysokém zatížení a snadno se monitorují.
💡Tip pro profesionály: Začněte v malém s jedním vysoce hodnotným pracovním postupem v oblasti podpory, provozu nebo marketingu a poté, jakmile budou výsledky jasné, rozšiřujte. Propojte cíle v přirozeném jazyce s nástroji jako Slack, Jira, Salesforce nebo vaším datovým skladem a vyzkoušejte otevřené rámce jako Microsoft Semantic Kernel, abyste dosáhli čisté integrace bez složitého vlastního kódu. Udržujte ochranná opatření jednoduchá a viditelná, aby autonomní agenti zůstali užiteční a důvěryhodní.
13 nejlepších nástrojů Agentic AI
Nyní, když jsme si vysvětlili, co je agentická AI a jak vybrat správnou platformu, podívejme se na některé z nejlepších agentických AI nástrojů, které týmům přinášejí skutečné výhody.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují projektové řízení založené na AI)
Většina nástrojů AI slibuje, že vám ušetří čas, ale mnoho z nich nakonec působí jako pouhé doplňky. Umí odpovědět na otázku nebo napsat poznámku, ale málokdy chápou širší souvislosti vaší práce.
ClickUp má odlišný přístup. Jeho AI není jen další funkcí ukrytou v aplikaci pro správu projektů. ClickUp Brain rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru, automatizuje vícestupňové pracovní postupy a poskytuje návrhy, které pomáhají vašemu týmu posouvat se vpřed.
Automatizovaná koordinace projektů s ClickUp Brain
Představte si marketingový tým, který se chystá spustit novou kampaň. Normálně by projektový manažer strávil půl dne vytvářením úkolů, stanovováním termínů a připomínáním lidem, co je třeba udělat. S ClickUp Brain se zadání nahraje jednou a AI vypracuje plán, přidělí odpovědnosti a aktualizuje průběh podle toho, jak se věci vyvíjejí.
Zabraňuje také tomu, aby se mezifunkční projekty dostaly do izolace. Brain monitoruje aktivitu napříč systémy a zajišťuje, aby se aktualizace v reálném čase dostaly všude. Když se uzavře ticket Jira, propojený úkol ClickUp se okamžitě aktualizuje a oznámení Slack se odešle zainteresovaným stranám, aniž by někdo musel zasahovat.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX k zaznamenávání nápadů na cestách. Mluvení je až 4x rychlejší než psaní (220 slov za minutu oproti 45), což znamená úsporu přibližně 1,1 dne týdně. A protože ClickUp Brain MAX se připojuje k několika prémiovým modelům AI, jako jsou GPT-5, Claude a Gemini, můžete namísto používání různých aplikací nahradit několik nástrojů najednou a snížit náklady až o 88 %.
Komplexní zákaznická podpora s agenty ClickUp AI
Zatímco ClickUp Brain vyniká v plánování projektů, ClickUp AI Agents přináší stejnou inteligenci do zákaznické podpory.
Tito agenti jsou navrženi tak, aby dokázali více než jen kategorizovat nebo označovat tikety – mohou řešit rutinní případy od začátku do konce. Resetování hesel, aktualizace předplatného nebo kontrola stavu objednávek jsou zpracovávány automaticky, včetně odpovědí zákazníkům a aktualizace záznamů CRM.
V případě citlivějších nebo neobvyklých problémů umí AI rozpoznat, kdy je třeba ustoupit. Tyto požadavky jsou eskalovány na lidského agenta, ale s přehledným shrnutím celého kontextu. To znamená méně času stráveného prohledáváním poznámek a více času na poskytování promyšlené podpory.
📌 Příklad: Společnost SaaS používala ClickUp Brain ke zpracování stovek jednoduchých ticketů každý den. AI agenti automaticky odesílali potvrzení, uzavíraly případy a aktualizovaly záznamy. Tím se lidský tým mohl soustředit na problémy, kde je empatie a kreativita opravdu důležitá.
Výsledkem je rychlejší a plynulejší zážitek pro zákazníky a tým podpory, který se cítí méně zatížen opakujícími se úkoly.
Díky funkcím, jako je vyvažování pracovní zátěže, inteligentní přidělování úkolů a proaktivní připomínky, zajišťují agenti ClickUp AI, že se týmy mohou soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou, zatímco systém se postará o zbytek.
Můžete si vybrat, zda budete používat předem připravené agenty Autopilot v ClickUp, nebo si vytvoříte vlastní pro konkrétní případy použití.
Pokud vás zajímá, jak ClickUp Brain automatizuje úkoly, aby se zabránilo zpožděním a snížila se vaše pracovní zátěž, zde je stručný návod:
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte stručné popisy projektů v kompletní projektové plány pomocí ClickUp Brain.
- Synchronizujte úkoly a aktualizace mezi ClickUp, Jira a Slack automaticky.
- Vyřešte opakující se požadavky na podporu pomocí AI agentů.
- Inteligentně přidělujte úkoly na základě pracovní zátěže a dostupnosti
- Zaznamenávejte poznámky z jednání, přepisy a úkoly pomocí AI Notetaker od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Pro malé týmy, které začínají se základními potřebami, to může být ohromující.
- Pokročilé funkce AI, jako je Brain MAX, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze G2 uvádí:
Díky možnosti přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
Díky možnosti přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci
2. LangChain Agents (nejlepší pro vývojáře vytvářející vlastní AI agenty)
LangChain nabízí nástroje pro vytváření, koordinaci a nasazování autonomních agentů AI, kteří zvládnou složité, vícestupňové pracovní postupy. Umožňuje vám vytvořit si vlastní agenty AI pro reálnou práci, propojit je s aplikacemi, které již používáte, a řídit více agentů, aby zvládli složité pracovní postupy bez zbytečných komplikací.
S LangChain můžete začít v malém a pak růst. Přidejte paměť, aby si váš agent pamatoval kontext. Připojte vyhledávání, data nebo jednoduché akce. Nechte agenta naplánovat několik kroků, vyzkoušet je a podat zprávu.
Jeho vizuální agent IDE, LangGraph Studio, pomáhá vytvářet agenty rychleji.
Nejlepší funkce LangChain
- Vytvářejte vlastní inteligentní agenty, kteří volají nástroje a spolupracují na dokončení vícefázových úkolů.
- Přidejte paměť, aby konverzace a historie úkolů zůstaly užitečné.
- Kombinujte poskytovatele modelů, datová úložiště a API podle svých potřeb.
- Streamujte kroky v reálném čase, abyste mohli sledovat provádění úkolů a v případě potřeby zasáhnout.
- Koordinujte složité, vícestupňové pracovní postupy pomocí jazyka LangChain Expression Language (LCEL).
Omezení LangChain
- Vyžaduje základní znalost kódování, abyste mohli plně využít jeho potenciál.
- Rychlé vydání může znamenat více aktualizací vašeho nastavení.
- Více, než potřebujete pro jednoduché jednorázové automatizace
Ceny LangChain
- Vývojář: Začněte zdarma a poté plaťte podle skutečného využití
- Plus: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o LangChain
Tato recenze G2 zdůraznila:
Na LangChain se mi nejvíce líbí, jak hladce pomáhá propojit velké jazykové modely (jako OpenAI nebo Cohere) s reálnými nástroji, daty a API. Nejde jen o to, aby model reagoval na podněty, ale o propojení jednotlivých kroků.
Na LangChain se mi nejvíce líbí, jak hladce pomáhá propojit velké jazykové modely (jako OpenAI nebo Cohere) s reálnými nástroji, daty a API. Nejde jen o to, aby model reagoval na podněty, ale o propojení jednotlivých kroků.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI Agent pro zvýšení produktivity a inovací
3. AutoGPT (nejlepší pro open-source, kontinuální AI agenty)
V blízké budoucnosti se očekává, že téměř 7 z 10 interakcí zákazníků s dodavateli bude řízeno autonomními nástroji. To je velká změna, která ukazuje, jak rychle se podniky spoléhají na AI agenty, aby se postarali o každodenní úkoly.
AutoGPT se do této budoucnosti perfektně hodí. Na rozdíl od mnoha platforem, které vás uzamknou do černé skříňky, je AutoGPT open-source a navržen pro flexibilitu. Můžete si ho sami hostovat, vytvořit si vlastní agenty nebo využít ty hotové.
Po nastavení mohou tito agenti pracovat nepřetržitě, spouštět se na základě událostí a zpracovávat vícestupňové pracovní postupy od začátku do konce.
Nejlepší funkce AutoGPT
- Vytvářejte kontinuální AI agenty, kteří se aktivují na základě spouštěčů a zpracovávají vícefázové úkoly.
- Navrhujte automatizaci pracovních postupů bez náročného nastavování pomocí bloků s nízkým kódováním.
- Zrychlete běžné případy použití pomocí Agent Builder a knihovny připravených agentů.
- Sledujte provádění úkolů a zvyšte spolehlivost díky integrovanému monitorování a analytice.
- Využijte flexibilitu open source k přidání nástrojů, API a vlastní logiky pro komplexní pracovní postupy.
Omezení AutoGPT
- Vlastní hosting a nastavení Dockeru mohou být pro netechnické týmy časově náročné.
- Stále platíte za používání modelové API a externích nástrojů.
- Cloudová platforma je v omezeném provozu, takže některé funkce mohou vyžadovat alternativní řešení.
Ceny AutoGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: V našem průzkumu pouze 10 % respondentů uvedlo, že pro úkoly AI používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %), zatímco mnohem větší část, 62 %, dává přednost konverzačním nástrojům, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může souviset s jejich užším zaměřením na konkrétní pracovní postupy nebo použití bez použití rukou. ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci s celou řadou případů použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly! “
4. AutoGen (nejlepší pro flexibilní experimenty a výzkum s více agenty)
V současné době víme, že většina nástrojů Agentic AI funguje jako samostatní asistenti. Umí odpovědět na dotaz nebo automatizovat určitý krok, ale málokdy se osvědčí v situacích, kde záleží na týmové práci a iteracích.
AutoGen, vyvinutý společností Microsoft Research, má odlišný přístup. Jedná se o open-source framework navržený pro spolupráci více agentů, kde několik inteligentních agentů může sdílet informace, rozdělit si role a společně řešit problémy.
Místo toho, abyste se spoléhali na jeden model, který zvládne vše v jediném příkazu, AutoGen vás vybízí k přemýšlení v konverzacích.
Můžete například mít agenta Planner, který rozkládá cíle, agenta Doer, který provádí jednotlivé kroky, a dokonce i agenta Reviewer, který kontroluje kvalitu.
Nejlepší funkce AutoGen
- Umožněte spolupráci více agentů při řešení problémů a výzkumu.
- Podpora asynchronních zpráv pro škálovatelné, distribuované pracovní postupy
- Umožněte integraci s externími nástroji, API a pamětí pro silnější možnosti AI.
- Poskytněte nástroje pro sledování a ladění pro sledování provádění úkolů.
- Nabízejte podporu více jazyků s Pythonem a .NET pro podnikové aplikace.
Omezení AutoGen
- Vhodnější pro prototypování než pro produkční použití v podnikání.
- Dokumentace a vzdělávací zdroje jsou stále omezené.
- K plnému využití je nutné mít znalosti v oblasti programování.
Ceny AutoGen
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o AutoGen
Tato recenze na Redditu sdílela:
AutoGen rozhodně dává smysl pro určité pracovní postupy, zejména pokud jste hluboce zapojeni do ekosystému Microsoftu nebo vytváříte výzkumné konverzace s více agenty.
AutoGen rozhodně dává smysl pro určité pracovní postupy, zejména pokud jste hluboce zapojeni do ekosystému Microsoftu nebo vytváříte výzkumné konverzace s více agenty.
🧠 Věděli jste, že: Britská národní mapovací agentura Ordnance Survey našla chytrý způsob, jak udržovat své mapy aktuální. Místo toho, aby vysílala geodety do terénu, používá počítačové vidění a agentickou AI, které skenují letecké a pouliční snímky a vyhledávají například nové silnice nebo budovy. Díky tomu lze mapy aktualizovat mnohem rychleji, někdy i během několika dní, takže když hledáte novou cyklostezku nebo novou zástavbu, všechny podrobnosti jsou již k dispozici.
5. Microsoft Copilot (nejlepší pro každodenní produktivitu v rámci Microsoft 365)
Většina AI asistentů funguje mimo vaše každodenní nástroje, což znamená přepínání mezi záložkami. Microsoft Copilot je jiný, protože je zabudován přímo do softwaru, který již používají miliony lidí – Word, Excel, Outlook, Teams a další.
Místo kopírování obsahu mezi aplikacemi můžete požádat Copilot, aby shrnul e-mailovou konverzaci, vygeneroval snímky z dokumentu nebo analyzoval data z tabulky, a to vše bez opuštění pracovního prostoru.
Například manažer, který se připravuje na schůzku v Teams, může nechat Copilot vytáhnout nejdůležitější body z chatové aktivity za posledních 30 dní a vytvořit a vylepšit zprávu v Wordu.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Pracujte přímo v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
- Shrňte schůzky a chatové konverzace v Microsoft Teams
- Okamžitě vytvářejte návrhy, zprávy, prezentace a e-maily.
- Pomocí Copilot Search můžete vyhledávat a propojovat data v Microsoft 365 i mimo něj.
- Vytvářejte vlastní obchodní agenty s Copilot Studio pro HR, finance nebo IT.
Omezení Microsoft Copilot
- Vyšší náklady ve srovnání s některými samostatnými nástroji AI
- Výkon může být pomalejší u delších nebo složitějších příkazů.
- Funguje nejlépe v ekosystému Microsoftu, což omezuje flexibilitu pro jiné nástroje.
Ceny Microsoft Copilot
- Zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Microsoft Copilot
Tato recenze G2 obsahovala:
Copilot mi šetří hodiny času a umožňuje mi poskytovat mým klientům více, než jsem byl schopen dříve, protože mi pomáhá se složitými úkoly a analýzami.
Copilot mi šetří hodiny času a umožňuje mi poskytovat mým klientům více, než jsem byl schopen dříve, protože mi pomáhá se složitými úkoly a analýzami.
👀 Vyzkoušejte také: Nejlepší alternativy Microsoft Copilot, které vám usnadní život a pracovní postupy
6. CrewAI (nejlepší pro vytváření multiagentních pracovních postupů, které můžete skutečně spustit)
Téměř polovina zákazníků nyní věří, že agenti AI mohou při řešení jejich problémů projevit empatii.
Tato změna v důvěře mění to, co podniky od automatizace očekávají. Už nestačí, aby agent pouze dokončil úkol.
CrewAI posouvá tento proces ještě dál tím, že vám pomáhá budovat týmy agentů, kteří spolupracují, předávají si odpovědnosti a v případě potřeby informují ostatní členy týmu. Místo jednoho asistenta pracujícího izolovaně získáte koordinovaný tým, který odráží způsob, jakým skutečné týmy řeší problémy.
Integrované koordinační mechanismy zajišťují delegování úkolů, sledování pokroku a kontrolu kvality.
Nejlepší funkce CrewAI
- Rychle vytvářejte multiagentní pracovní postupy pomocí studia bez kódu nebo frameworku Python.
- Přiřaďte agentům různé role, například výzkumník, analytik nebo zástupce podpory, a nechte je spolupracovat.
- Integrujte je s cloudovými platformami nebo nasazujte lokálně pro větší kontrolu.
- Sledujte efektivitu, návratnost investic a výkon pomocí integrovaných nástrojů pro monitorování.
- Škálujte napříč odděleními pomocí opakovaně použitelných šablon a rozšíření.
Omezení CrewAI
- Pro pokročilé použití jsou nutné určité znalosti jazyka Python.
- Dokumentace a příklady mohou být ve srovnání s jinými frameworky omezené.
- Může být složitější, než je nutné pro jednoduché pracovní postupy.
Ceny CrewAI
- Orchestrace: Open source
- Základní: 99 $/měsíc
- Standard: 500 $/měsíc
- Pro: 1000 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají lidé o CrewAI
Tato recenze G2 sděluje:
Líbí se mi, jak snadné je definovat specializované agenty s jedinečnými rolemi a odpovědnostmi a poté je nechat spolupracovat ve strukturovaném pracovním postupu. Flexibilita připojit různé LLM, přizpůsobit nástroje pro každého agenta a definovat dynamické úkoly prostřednictvím struktury týmu mu dává velkou sílu a přizpůsobivost. Je to skvělé pro budování systémů s více agenty, aniž byste museli začínat od nuly.
Líbí se mi, jak snadné je definovat specializované agenty s jedinečnými rolemi a odpovědnostmi a poté je nechat spolupracovat ve strukturovaném pracovním postupu. Flexibilita připojit různé LLM, přizpůsobit nástroje pro každého agenta a definovat dynamické úkoly prostřednictvím struktury týmu mu dává velkou sílu a přizpůsobivost. Je to skvělé pro budování systémů s více agenty, aniž byste museli začínat od nuly.
📖 Přečtěte si také: Příklady výkonných AI agentů, kteří mění průmyslová odvětví
7. AgentGPT (nejlepší pro vytváření autonomních agentů řízených úkoly)
AgentGPT od Reworkd usnadňuje přeměnu jediného nápadu na AI agenta, který s ním pracuje.
Místo ručního rozebírání každé instrukce nastavíte cíl a platforma se postará o zbytek tím, že jej rozdělí na menší kroky a jeden po druhém je dokončí.
Ať už jde o plánování cesty, vypracování zprávy nebo generování nápadů pro kampaň, AgentGPT vám dá ochutnat, jak autonomní agenti mohou ulehčit každodenní práci.
Můžete agentovi umožnit přístup k vašim datům nebo vyhledávání na Googlu a použít hotové šablony pro běžné případy použití, abyste mohli rychle začít.
Nejlepší funkce AgentGPT
- Rozdělte složité cíle na menší, zvládnutelné úkoly.
- Automatizujte opakující se výzkumné a reportovací pracovní postupy
- Generujte nápady a obsah pomocí jednoduchých pokynů
- Integrujte s API a nástroji třetích stran pro širší použití.
- Nabídněte uživatelsky přívětivé rozhraní pro začátečníky i pokročilé uživatele.
Omezení AgentGPT
- Bezplatná verze omezuje počet agentů a úkolových smyček.
- Přizpůsobení může vyžadovat technické znalosti.
- Při intenzivním používání se někdy výkon zpomaluje.
Ceny AgentGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AgentGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají lidé o AgentGPT
Tato recenze G2 uvádí:
AgentGPT je jednou z nejlepších platforem, kde lze získat důležité a přesné výsledky, které lze dále využít v rámci společnosti k předložení mimořádných a neotřelých nápadů.
AgentGPT je jednou z nejlepších platforem, kde lze získat důležité a přesné výsledky, které lze dále využít v rámci společnosti k předložení mimořádných a neotřelých nápadů.
👀Zajímavost: Společnosti Deloitte, EY, PwC a KPMG zkoumají systémy umělé inteligence, které nejen pomáhají, ale také jednají. Platformy Zora AI od Deloitte a EY. ai agentic od EY samostatně zpracovávají úkoly, jako je správa financí a dodržování předpisů, s cílem změnit poradenství z prodeje hodin na dodávanou hodnotu.
8. Zapier AI (nejlepší pro propojení AI s nástroji, které již používáte)
Zapier AI je místo, kde se každodenní práce setkává s praktickou AI.
Místo toho, abyste začínali od prázdné stránky, popíšete, co chcete, a Zapier zapojí chytrou pomoc do nástrojů, které již používáte. Připojuje se k tisícům aplikací, naslouchá důležitým momentům a dotahuje úkoly do konce.
Pokud váš svět funguje na formulářích, kalendářích, CRM, tabulkách a chatech, Zapier AI se do něj perfektně hodí. Může přivítat každého nového potenciálního zákazníka, vyčistit data, obohatit je a odeslat do správného kanálu.
Nejlepší na tom je, jak je přístupný. Můžete načrtnout nápad v jednoduchém jazyce a během několika minut získat funkční pracovní postup.
Funkce orchestrace Zapier vám také umožňují vytvářet chatboty a vlastní AI agenty a propojit je s firemními znalostmi, aby mohli provádět každodenní úkoly.
Nejlepší funkce Zapier AI
- Zapojte AI do více než 8 000 aplikací bez námahy pomocí Zapier MCP.
- Vytvářejte automatizace zadáním příkazu pomocí AI builderu.
- Získejte užitečné tipy při tvorbě s Copilotem.
- Spusťte agenty pro úkoly s vyšším kontextem, jako jsou briefy a shrnutí.
- Vytvářejte chatboty, formuláře, stránky a jednoduché aplikace pomocí chatbotů, rozhraní a tabulek.
Omezení umělé inteligence Zapier
- Složité větvení často vyžaduje ruční úpravy.
- Agenti se zlepšují, ale pro skutečně adaptivní práci jsou stále ještě příliš základní.
- Náklady se mohou navyšovat, když přidáte chatboty, tabulky, rozhraní nebo agenty.
- Nejlepší je mít stabilní připojení k internetu a trochu si to vyzkoušet, než to začnete používat v produkci.
Ceny Zapier AI
- Zdarma
- Pro: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 103,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Doplněk Chatboty/Rozhraní/Tabulky: zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc (každý)
- AI agenti: zdarma; placené tarify začínají na 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zapier AI
- G2: 4,5/5 (1 392 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 023 recenzí)
Co říkají lidé o Zapier AI
Tato recenze Capterra sdílela:
Celkově mám s Zapierem velmi pozitivní zkušenosti. Umožnil mi automatizovat opakující se úkoly, díky čemuž mám více času na strategičtější činnosti. „Zaps“ jsou spolehlivé a Zapier poskytuje jasnou dokumentaci pro řešení chyb nebo vytváření složitějších pracovních postupů.
Celkově mám s Zapierem velmi pozitivní zkušenosti. Umožnil mi automatizovat opakující se úkoly, díky čemuž mám více času na strategičtější činnosti. „Zaps“ jsou spolehlivé a Zapier poskytuje jasnou dokumentaci pro řešení chyb nebo vytváření složitějších pracovních postupů.
📖 Přečtěte si také: Typy AI agentů pro zvýšení efektivity podnikání
9. Adept AI (nejlepší pro podniky automatizující složité pracovní postupy napříč aplikacemi)
Vždy jsem považoval AI za nejvýznamnější technologii, na které lidstvo pracuje... významnější než oheň, elektřina nebo cokoli jiného, co jsme v minulosti vytvořili.
Vždy jsem považoval AI za nejvýznamnější technologii, na které lidstvo pracuje... významnější než oheň, elektřina nebo cokoli jiného, co jsme v minulosti vytvořili.
Tento pohled zachycuje jak slibný potenciál, tak výzvy umělé inteligence. Zatímco mnoho dnešních nástrojů je účinných při automatizaci jednoduchých úkolů, jen velmi málo z nich dokáže spolehlivě zvládnout chaotické, aplikace překračující pracovní postupy, na kterých závisí skutečné podnikání.
Adept AI je navržen tak, aby tuto mezeru vyplnil. Kombinací proprietárních trénovacích dat, multimodálních modelů a jedinečné aktivační vrstvy dokáže převést jednoduché pokyny do konkrétních akcí na webových stránkách, v PDF souborech a podnikovém softwaru.
Nejlepší funkce Adept AI
- Přeložte pokyny v přirozeném jazyce přímo do komplexních pracovních postupů napříč webovými aplikacemi a podnikovými nástroji.
- Vyhledávejte a interagujte s prvky na obrazovce, jako jsou tlačítka, odkazy a pole, s vysokou přesností.
- Odpovídejte na otázky ze složitých zdrojů, včetně PDF, grafů a tabulek, díky funkci Web VQA.
- Provozujte rozsáhlé pracovní postupy s odolností vůči systémovým změnám a minimální údržbou.
Omezení Adept AI
- Určeno hlavně pro podnikové uživatele, což ho činí méně přístupným pro příležitostné nebo malé použití.
- Dokumentace a výukové zdroje mohou být pro nové uživatele bez technického zázemí omezené.
- Ceny se mohou rychle měnit pro podniky s vysokými požadavky na volání API.
- Silně závisí na kvalitních trénovacích datech, která mohou být zkreslená nebo neúplná.
Ceny Adept AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adept AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Adept AI
Tento uživatel SoftwareReviews sdílel:
Adept AI se odlišuje tím, že působí spíše jako skutečný asistent než jako pouhý nástroj. Rozumí složitým pokynům a dokáže je provést v různých aplikacích, nejen poskytovat odpovědi. Funguje dobře jak pro technicky zdatné, tak pro technicky neznalé uživatele, což ho činí flexibilnějším než mnoho jiných nástrojů AI.
Adept AI se odlišuje tím, že působí spíše jako skutečný asistent než jako pouhý nástroj. Rozumí složitým pokynům a dokáže je provést v různých aplikacích, nejen poskytovat odpovědi. Funguje dobře jak pro technicky zdatné, tak pro technicky neznalé uživatele, což ho činí flexibilnějším než mnoho jiných nástrojů AI.
10. UiPath (nejlepší pro velké podniky, které rozšiřují inteligentní automatizaci)
Společnost UiPath, která je již dlouho uznávána jako jeden z lídrů v oblasti robotické automatizace procesů, nyní nabízí také agentické AI řešení pro podniky.
Na rozdíl od tradičního RPA, které se řídí přísnými pravidly, UiPath kombinuje AI agenty, roboty a lidi do jedné koordinační vrstvy. Můžete vytvářet vlastní agenty a umožnit jim činit pravděpodobnostní rozhodnutí na základě cílů a kontextu.
To znamená, že například pracovník zpracovávající reklamace ve zdravotnické společnosti se může spolehnout na UiPath, který přečte faktury, roztřídí je pomocí AI, předá výjimky lidem a uzavře pracovní postup.
UiPath poskytuje vyspělé, bezpečné a vysoce škálovatelné řešení pro podniky, které se snaží snížit náklady a urychlit procesy.
Nejlepší funkce UiPath
- Koordinujte AI agenty, roboty a lidi na jednotné platformě.
- Vytvářejte vlastní agenty pomocí nástrojů s nízkými požadavky na kódování, jako je Agent Builder.
- Sledujte a škálujte agenty pomocí UiPath Maestro pro správu a přehlednost.
- Automatizujte pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů pomocí AI technologie Document Understanding.
- Propojte se hladce se SAP, Salesforce, Microsoft 365 a více než 40 podnikovými aplikacemi.
Omezení UiPath
- Náročné osvojování pokročilých funkcí, jako je koordinace více agentů
- Vysoké využití zdrojů vyžaduje výkonné stroje.
- Ceny a licence mohou být pro malé použití složité.
Ceny UiPath
- Základní: 25 $/měsíc na uživatele
- Standard: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o UiPath
Tato recenze G2 uvádí:
Nová platforma UiPath pro automatizaci Agentic představuje významný pokrok v oblasti podnikové automatizace. Nejvíce vyniká její schopnost sjednotit AI agenty, roboty a lidskou spolupráci do jedné inteligentní koordinační vrstvy.
Nová platforma UiPath pro automatizaci Agentic představuje významný pokrok v oblasti podnikové automatizace. Nejvýraznější je její schopnost sjednotit AI agenty, roboty a lidskou spolupráci do jediné inteligentní koordinační vrstvy.
11. Orby (nejlepší pro automatizace připravené k auditu a s vysokými sázkami, které musí být správné hned napoprvé)
Orby se vydává jinou cestou než agenti LLM typu „prompt-and-pray“. Opírá se o neuro-symbolickou AI a model LAM (Large Action Model) k plánování postupných akcí napříč aplikacemi a uživatelskými rozhraními a poté ukazuje svou práci s dohledatelným uvažováním.
V praxi to znamená, že můžete automatizovat procesy napříč více systémy (uzavírání finančních výkazů, audity výdajů, správa dodavatelů) s transparentním a ověřitelným provedením namísto neprůhledné heuristiky.
Iterativní zpětné vazby v rámci systému pomáhají v průběhu času zlepšovat jeho přesnost a výkon.
Po akvizici společností Uniphore je hlavním argumentem společnosti Orby spolehlivost na podnikové úrovni, bezpečnost a návratnost investic měřená v dnech, nikoli čtvrtletích.
Nejlepší funkce Orby
- Poskytujte podrobné zdůvodnění prostřednictvím neurosymbolické AI pro úplnou transparentnost.
- Automatizujte složité procesy zahrnující více aplikací pomocí proprietárního modelu Large Action Model (LAM) ActIO.
- Okamžitě extrahujte a zpracovávejte data z dokumentů pomocí Agentic Document Understanding.
- Využijte samoregenerační schopnosti ActIO pro nepřetržitou optimalizaci.
- Objevujte pracovní postupy tiše díky zjišťování procesů na pozadí pro automatizaci řízení projektů bez rizika.
- Zajistěte bezpečnost podniku pomocí přístupu založeného na rolích, šifrování a přísných kontrolách dodržování předpisů.
Omezení Orby
- Nabízí menší ekosystém předem připravených šablon ve srovnání s UiPath nebo Zapier.
- Vyžadujte řízení organizačních změn, abyste mohli zavést pracovní postupy „řízené autonomie“.
- Ceny jsou zaměřeny na podniky a nejsou vhodné pro samoobslužné použití.
Ceny Orby
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Orby
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
12. Beam (nejlepší pro budování pracovních sil AI specifických pro dané odvětví)
Beam zaujal odvážný přístup a umístil AI agenty do projektového managementu, a to nejen jako pomocníky, ale jako pracovní sílu připravenou pro podnikové použití.
Na rozdíl od mnoha nástrojů, které se zaměřují na obecné automatizace, nabízí Beam rozsáhlý katalog předem připravených agentů přizpůsobených odvětvím, jako jsou lidské zdroje, finance, maloobchod, zdravotnictví a právo.
Jeho platforma AgentOS vše propojuje a umožňuje podnikům spolehlivě provozovat systémy s více agenty s přesností, v souladu s předpisy a rychlostí.
Organizace se mohou rozhodnout pro nasazení v cloudu nebo pro on-prem řešení a uchovávat svá data interně.
Nejlepší funkce Beam
- Nasazujte předem připravené AI agenty pro pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů, financí, zdravotnictví, práva a maloobchodu.
- Automatizujte složité procesy zahrnující více systémů pomocí AgentOS a modulárního designu.
- Podporujte neustálé učení a přizpůsobování prostřednictvím pracovních postupů AI agentů.
- Umožněte spolupráci více agentů pro soudržnější automatizaci podniku.
- Přizpůsobte agenty standardním provozním postupům vaší společnosti.
Omezení paprsku
- Vyžadujete přizpůsobení pro specializované pracovní postupy nad rámec předem připraveného katalogu?
- Transparentnost cen je omezená, funkce na podnikové úrovni jsou skryté za demo verzemi.
- Může vyžadovat určitou dobu učení pro menší týmy, které zavádějí multiagentní systémy.
Ceny Beam
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beam
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Beam
Tato recenze společnosti Gartner uvádí:
Používání Beam AI je hladké a efektivní, s jednoduchou navigací, spolehlivým výkonem a jasnou přidanou hodnotou v každodenních úkolech.
Používání Beam AI je hladké a efektivní, s jednoduchou navigací, spolehlivým výkonem a jasnou přidanou hodnotou v každodenních úkolech.
👀Zajímavost: Walmart zavádí čtyři „super agenty “ poháněné agentickou AI, aby změnil způsob, jakým lidé nakupují a spolupracují s touto společností. Jeden z nich, nazvaný Sparky, již dokáže doporučovat produkty pro cvičení nebo shrnout recenze. Brzy bude dokonce pomocí počítačového vidění skenovat obsah vaší ledničky a na místě navrhovat recepty.
13. AskUI (nejlepší pro automatizaci napříč zařízeními s vizuální AI)
Téměř 92 procent společností uvádí, že v příštích třech letech zvýší své investice do AI. Mnoho nástrojů se však zaměřuje na webové pracovní postupy a často opomíjí skutečnost, že podniky fungují na kombinaci stolních počítačů, mobilních aplikací a starších systémů.
AskUI tuto mezeru vyplňuje pomocí Vision Agents, které vidí a fungují na jakémkoli zařízení, díky čemuž je automatizace stejně přirozená jako požádání kolegy o pomoc. Automatizace můžete navrhovat a vytvářet, aniž byste znali kód nebo API.
Díky tomu je obzvláště užitečný pro testování aplikací, zpracování dokumentů a automatizaci úkolů v různých prostředích.
Nejlepší funkce AskUI
- Automatizujte pracovní postupy na zařízeních se systémy Windows, macOS, Linux, iOS a Android.
- Proveďte vizuální testování pomocí Vision Agents pro vzhled a vykreslování uživatelského rozhraní.
- Zpracovávejte dokumenty a extrahujte data pomocí rozpoznávání založeného na AI.
- Hladká integrace s nástroji jako Jira, GitHub, Jenkins a SharePoint.
- Podporujte jak open-source knihovny Vision Agent, tak modely na podnikové úrovni.
Omezení AskUI
- Ceny jsou méně transparentní, u větších tarifů je nutné kontaktovat přímo prodejce.
- Pokročilé případy použití mohou vyžadovat technické nastavení nad rámec základní automatizace.
- Naučte se pracovat s vizuální automatizací, pokud jste v této oblasti nováčky.
Ceny AskUI
- Open source: Zdarma
- Vývojář: 57,07 $ (49 €) měsíčně na uživatele
- Profesionální: 173,55 $ (149 €) měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro generování pracovních postupů s umělou inteligencí pro zefektivnění procesů
Klíčové aplikace nástrojů Agentic AI
Když společnost KPMG Australia představila TaxBot, AI agenta schopného vypracovat 25stránkové daňové poradenské zprávy za pouhý jeden den, odhalila transformativní potenciál agentické AI.
Místo týdnů opakované přípravy se profesionálové mohou soustředit na hodnotnější úsudky a strategii, zatímco AI se postará o náročnou práci.
Je prokázáno, že agentická AI není pouze teoretická. V současné době mění způsob fungování průmyslových odvětví. Podívejme se na některé z jejích nejzajímavějších aplikací:
- Automatizace finančních pracovních postupů, jako jsou kontroly dodržování předpisů, audity, odhalování podvodů a dokonce i výzkum investic v rozsahu, kterého lidé nemohou dosáhnout.
- Řízení dodavatelských řetězců prostřednictvím předpovídání poptávky, přesměrování zásilek během narušení a optimalizace zásob za účelem snížení zpoždění a nákladů.
- Poskytujte nepřetržitou zákaznickou podporu pomocí agentů AI, kteří odpovídají na dotazy, řeší problémy a v případě potřeby eskalují složité případy.
- Podpora HR funkcí prostřednictvím prověřování životopisů, plánování pohovorů, úkolů při nástupu nových zaměstnanců a analýzy zpětné vazby od zaměstnanců.
- Ochrana digitální infrastruktury identifikací zranitelných míst, detekcí anomálií v reálném čase a simulací kybernetických útoků za účelem posílení obrany.
- Umožňujeme průlomy ve zdravotnictví interpretací lékařských snímků, analýzou anamnézy pacientů a doporučováním personalizovaných léčebných postupů.
- Napájení autonomních systémů, jako jsou samořídící auta, skladové roboty a výrobní agenti, kteří se přizpůsobují reálným podmínkám.
Výzvy a omezení agentické AI
Navzdory všem slibům agentické AI je realita taková, že stále prochází obdobím porodních bolestí. Tyto nástroje se učí, jak se přizpůsobit způsobu práce lidí a organizací, a tato cesta s sebou nese překážky, které stojí za pozornost.
Aby vás nic nepřekvapilo, tady je několik věcí, na které si dejte pozor:
- Rozhodování může připomínat černou skříňku, takže uživatelé nemají jistotu, jak bylo dosaženo výsledku.
- Vícefázové pracovní postupy někdy selhávají, kdy jedna malá chyba může narušit celý proces.
- Integrace se staršími nebo rigidními systémy může zpomalit přijetí a omezit potenciál.
- Citlivá data vyžadují opatrné zacházení a poskytnutí přílišného přístupu agentům AI může vyvolat obavy ohledně důvěry a ochrany soukromí.
- Výsledky jsou jen tak dobré, jak dobré jsou data, na nichž jsou založeny, a zastaralé nebo zkreslené vstupy mohou vést k nejistým výsledkům.
📖 Přečtěte si také: Průvodce používáním automatizace pracovních postupů pomocí AI pro maximální produktivitu
Budoucí trendy a vývoj v oblasti agentické AI
Agentická AI slibuje v nadcházejících letech velké změny. Nejen změnu způsobu fungování podniků, ale také toho, jak lidé vnímají každodenní služby. Zde je několik směrů, které se zdají být na obzoru obzvláště blízko:
1. Chytřejší péče o zákazníky
Podpora bude působit přirozeněji a méně jako rozhovor podle scénáře. AI najde a vyřeší problémy ještě dříve, než je zmíníte.
Některé společnosti již tento systém s velkým úspěchem testují a společnost Gartner předpovídá, že umělá inteligence brzy autonomně vyřeší 80 % běžných problémů se službami, čímž výrazně sníží provozní náklady.
2. Týmy agentů spolupracující
Místo jednoho nástroje, který dělá vše, uvidíme několik agentů, kteří komunikují a sdílejí zátěž. Jeden může sledovat přepravní trasy, druhý může upravovat finanční prognózy a další může aktualizovat zprávy zákazníků v reálném čase.
Představte si to jako digitální tým, který tiše koordinuje práci v zákulisí, aby se lidský tým mohl soustředit na důležitější rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony procesních pracovních postupů v Excelu a ClickUp
3. Významnější role v citlivých oblastech
V oblastech, jako je zdravotnictví a finance, kde je nejdůležitější přesnost a důvěra, bude AI hrát opatrnější, ale stále zásadní roli.
Tyto systémy poskytnou další úroveň podpory, od pomoci lékařům rychleji označit urgentní případy až po odhalení neobvyklých finančních aktivit, než způsobí škodu.
ClickUp a sledujte, jak vaši agenti pracují
V tomto průvodci jsme se zabývali mnoha tématy a podívali jsme se na to, jak nástroje agentické AI mění způsob, jakým lidé pracují, řeší problémy a vzájemně se podporují. Každý nástroj přináší něco jedinečného, ale často se ztrácí celkový pohled na to, jak všechny tyto pohyblivé části dohromady fungují.
V tom vyniká ClickUp. S ClickUp Brain a AI Agents se úkoly vyřizují dříve, než se nahromadí, projekty pokračují podle plánu bez nekonečných kontrol a podpora je rychlejší a vstřícnější.
Ale to není vše. ClickUp řeší problém rozptýlené AI a chybějícího kontextu tím, že spojuje vše od projektových dokumentů a úkolů až po týmové SOP a chaty do jednoho propojeného pracovního prostoru. AI má přístup k vaší práci a všem propojeným aplikacím, aby za vás efektivněji spravovala úkoly.
Pokud vás zajímá, kde s Agentic AI začít, ClickUp je bezpečným prvním krokem. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Tradiční automatizace obvykle sleduje sadu pevných pravidel. Agentic AI naproti tomu dokáže přijímat rozhodnutí za běhu, přizpůsobovat se změnám a provádět úkoly od začátku do konce bez neustálých pokynů. Nepřipomíná to tolik mačkání tlačítek, jako spíše spolupráci s přemýšlivým kolegou.
Ano, rozhodně. Nemusíte být velká společnost, abyste mohli těžit z jejich výhod. Mnoho nástrojů je navrženo tak, aby bylo možné je škálovat, takže i malé týmy je mohou používat ke snížení opakující se práce a uvolnění času na věci, na kterých opravdu záleží, jako je obsluha zákazníků nebo rozvoj podnikání.
Neexistuje jedna „nejlepší“ možnost pro všechny, protože záleží na tom, co potřebujete. Některé nástroje nabízejí velkorysé bezplatné verze, které pokrývají základní funkce, jako je automatizace úkolů nebo jednoduchá zákaznická podpora. Pokud teprve začínáte, vyzkoušení bezplatného plánu je skvělý způsob, jak zjistit, co vám vyhovuje, než investujete další prostředky.
Většina předních platforem bere bezpečnost velmi vážně a využívá ochrany jako šifrování, kontrolu přístupu a podrobné auditní stopy. Je však důležité vybírat nástroje, které jsou transparentní v tom, jak nakládají s daty, a splňují standardy shody pro vaše odvětví.
Největšího pokroku v současné době dosahují oblasti financí, zdravotnictví a zákaznických služeb. Ve skutečnosti však může těžit každá oblast, která se vyznačuje opakujícími se procesy, velkým množstvím dat nebo interakcemi se zákazníky. Od dodavatelských řetězců po lidské zdroje – agentická AI začíná všude usnadňovat práci.