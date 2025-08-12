10 nejlepších alternativ Microsoft Copilot, které vám v roce 2025 usnadní život a pracovní postupy

Vzpomínáte si na dobu před umělou inteligencí? Upřímně řečeno, já ne.
Umělou inteligenci používám téměř každý den k psaní e-mailů, shrnování schůzek a vytváření prezentací.
Z mých oblíbených nástrojů umělé inteligence založených na rozsáhlých jazykových modelech se k Microsoft Copilot často vracím, zejména když používám jiné programy Microsoft 365.
Microsoft Copilot má však i své nevýhody. Nenabízí integraci s nástroji mimo Microsoft 365 a má omezenou podporu pro generování kódů a humanizovaných textových výstupů. Technologie umělé inteligence může být také pomalá a zpracovává omezené množství dat najednou (v Excelu je limit 500 řádků informací).
Tehdy jsem si začal klást otázku: Existuje nějaká alternativa k Microsoft Copilot (s funkcemi umělé inteligence), kterou bych mohl místo něj používat? Moji kolegové byli tak laskaví, že mi poskytli doporučení, a já jsem na základě vlastního výzkumu sestavil definitivní seznam.
V tomto průvodci podrobně představím 10 nejlepších alternativ k Microsoft Copilot a zmíním jejich funkce, výhody, omezení a ceny.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled nejlepších alternativ Microsoft Copilot:
- ClickUp: Správa projektů a tvorba obsahu s využitím umělé inteligence
- IBM Watson Studio: nástroj umělé inteligence pro vývojáře k vytváření a správě modelů
- Tabnine: Asistent pro kódování s umělou inteligencí pro rychlejší psaní kódu
- ChatGPT: Chatbot s umělou inteligencí pro generování textu podobného lidskému a různé úkoly
- Claude: Asistent pro psaní obsahu a kódování využívající umělou inteligenci
- Simplified: Platforma umělé inteligence se šablonami pro kreativní obsah
- Writesonic: Nástroj pro psaní s umělou inteligencí specializovaný na SEO obsah
- GitHub Copilot: AI programátor pro návrhy kódu
- IntelliCode: Asistent pro dokončování kódu pomocí umělé inteligence
- Wipro Holmes: Platforma umělé inteligence pro automatizaci pracovních postupů v oblasti IT
Co hledat v alternativě k Microsoft Copilot
Co se týče generativní technologie umělé inteligence, Microsoft Copilot není špatný. Existuje však několik věcí, které mohou být při vaší práci překážkou.
Například si nepamatuje předchozí konverzace a není příliš dobrý v tvorbě kódu. Navíc jeho písemný výstup zní zřetelně jako napsaný umělou inteligencí (bez jakékoli osobnosti).
Na základě mých zkušeností by pro vás mohly být vhodnější alternativy Microsoft Copilot, které vám poskytnou následující možnosti umělé inteligence.
- Dlouhodobá konverzační paměť: U Microsoft Copilot mi vadilo zejména to, že si nedokázal zapamatovat informace z více interakcí. Ideální asistent s umělou inteligencí by měl být schopen poskytovat relevantní odpovědi a zároveň zohledňovat informace sdílené z předchozích chatů.
- Humanizované odpovědi: Nástroje umělé inteligence jsou známé svým repetitivním, algoritmickým způsobem reagování na podněty. Jelikož jsem Microsoft Copilot používal pro tvorbu obsahu, mechanické odpovědi pro mě představovaly velkou výzvu a musel jsem vynaložit velké úsilí, abych obsah neustále humanizoval.
- Personalizace: Microsoft Copilot postrádá osobnost. Vím, že je to divné říkat o modelu umělé inteligence, ale váš asistent s umělou inteligencí by měl obecně rozumět vašemu jedinečnému stylu psaní, tónu a slovníku a být schopen je replikovat, aniž by zněl obecně.
- Ochrana osobních údajů: Forbes poukázal na to, že Microsoft tvrdí, že nabízí „bezplatnou ochranu komerčních dat“ podnikovým uživatelům přihlášeným pomocí Microsoft Entra ID, čímž zajišťuje, že jejich chatová data nejsou ukládána a používána pro školení. Tato ochrana se však nevztahuje na jednotlivé uživatele Microsoft Copilot Pro.
- Kompetence v oblasti kódování: Schopnosti Microsoft Copilot v oblasti kódování jsou nejednotné. Ačkoli může nabídnout užitečné návrhy, v kódu se vyskytují chyby a kvalita výstupu do značné míry závisí na schopnosti vývojáře zadávat přesné pokyny.
Zde je 10 alternativ k Microsoft Copilot, které byste měli vyzkoušet.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších alternativ k Microsoft Copilot
1. ClickUp (nejlepší pro kontextovou umělou inteligenci, která propojuje vaše projekty, úkoly, dokumenty a chaty)
Síla ClickUp spočívá v tom, že je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Spojuje vaše projekty, znalosti a komunikaci na platformě poháněné umělou inteligencí. Díky tomu je vynikajícím řešením nejen pro správu úkolů, ale také pro tvorbu obsahu a automatizaci pracovních postupů.
Používám jej pravidelně k vytváření, přiřazování a sledování úkolů a ke spolupráci na projektech s mým týmem. Je to jako používat několik různých aplikací, ale v jediném centralizovaném centru s intuitivním rozhraním, které je nyní ještě snazší používat díky AI asistentovi ClickUp, ClickUp Brain.
S ClickUp Brain poskytuje platforma inteligentní, přizpůsobenou podporu pro týmy všech velikostí (i když jste jen jeden člověk). Tento nástroj toho dosahuje díky bleskové automatizaci a inteligentním humanizovaným reakcím založeným na vašem pracovním kontextu – myslete na své úkoly, dokumenty a chaty v ClickUp a připojených aplikacích.
Brain rozumí celému kontextu vaší práce – projektům, kolegům, dokumentům a úkolům, vše na jednom místě. Přináší data nejen z ClickUp, ale také z vašich externích aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, a dokonce i z webu, takže předtím, než odpoví, důkladně zná váš tým a pracovní postupy. Copilot je sice výkonný v rámci Microsoft 365, ale obecně funguje pouze v tomto ekosystému.
Spojte jej s automatizací ClickUp a získáte výkonného pomocníka, který dokáže automatizovat všechny ty otravné opakující se úkoly na základě jednoduchých spouštěčů a podmínek.
Ale proč se spokojit s reaktivním přístupem? S ClickUp Autopilot Agents můžete být proaktivní – tito asistenti pohánění umělou inteligencí nečekají, až jim řeknete, co mají dělat. Předvídají potřeby, sledují úkoly po termínu, posílají připomenutí a dokonce spouštějí pracovní postupy za vás, takže projekty pokračují, zatímco vy se můžete soustředit na celkový obraz.
Například předem připravený agent ClickUp Auto-Answers Agent dokáže sám odpovídat na opakující se dotazy vašeho týmu v jakémkoli kanálu ClickUp Chat, čímž vám každý měsíc ušetří hodiny práce!
Co se mi na tom líbí nejvíc? ClickUp Brain můžete také použít k generování nápadů, vytváření osnov článků a psaní obsahu – díky tomu je ideálním nástrojem pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro většinu uživatelů.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX, váš desktopový AI společník, vám umožňuje vybrat si nejlepší AI model pro danou úlohu (ChatGPT, Claude, Gemini a další), přičemž je hluboce zakořeněn ve vašem pracovním prostoru – vašich projektech, dokumentech a týmech. Na rozdíl od Microsoft Copilot, který vyniká v aplikacích Microsoft 365, Brain MAX čerpá kontext z ClickUp, Drive, GitHub a dalších, takže když s ním komunikujete pomocí funkce Talk to Text, přesně ví, na co odkazujete.
Navíc vlastní šablony, jako je šablona ClickUp Brainstorming, usnadňují generování nápadů a jejich diskusi s týmem, čímž vytvářejí prostor, který podporuje spolupráci a inovace.
Tato šablona, navržená s ohledem na efektivitu a inovace, účinně zachycuje nápady a usnadňuje plynulou integraci zpětné vazby. Ať už uvádíte na trh nové produkty, plánujete akce nebo prostě jen podněcujete kreativitu, umožňuje vašemu týmu dosáhnout více díky přizpůsobeným zobrazením, jako jsou:
- Seznam pro shromažďování nápadů pro pozdější použití
- Zobrazení časové osy pro uspořádání nápadů podle priority a potřebného úsilí
- Department View pro vytvoření vyhrazených prostorů pro brainstorming pro konkrétní týmy
- Podle fází Zobrazit, abyste mohli tyto nápady plánovat a realizovat krok za krokem
- Zobrazení priorit pro seřazení nejdůležitějších nápadů, na které se zaměřit
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte časové osy projektů, závislosti a priority pomocí ClickUp Views.
- Rozdělte složité úkoly na zvládnutelné kroky pomocí podúkolů generovaných umělou inteligencí prostřednictvím ClickUp Tasks.
- Vytvořte vlastní pole pro konkrétní projektová data (např. subdodavatelé, rozpočty).
- Prohlížejte a opatřujte poznámkami dokumenty, obrázky a plány pomocí ClickUp Proofing.
- Provádějte výpočty odhadů, množství a materiálů pomocí ClickUp Time Estimates.
- Pracujte současně se svým týmem díky úpravám a spolupráci v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs.
- Využijte předem připravené šablony ClickUp pro různé typy projektů (např. stavebnictví, správa klientů).
- Přístup k projektům a jejich správa na cestách pomocí mobilní aplikace
- Propojte se s dalšími nástroji pomocí snadné integrace a vylepšete tak svůj pracovní postup.
Omezení ClickUp
- Plný přístup k ClickUp Brain vyžaduje placený tarif.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
2. IBM Watson Studio (nejlepší vícejazyčný nástroj umělé inteligence pro vývojáře)
Miluji, když mám na výběr z mnoha možností, a proto je podle mého názoru IBM Watson Studio jednou z nejlepších alternativ k Microsoft Copilot – pokud jste vývojář, samozřejmě.
Mám na mysli následující: Platforma sjednocuje open-source nástroje (PyTorch, TensorFlow) s kódovými nebo vizuálními datovými nástroji IBM (Jupyter notebooks, R, Scala). Díky tomu je jedním z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vývojáře a analytiky, kteří vytvářejí, provozují a spravují modely umělé inteligence.
Nejlepší funkce Watson Studio
- Spolupracujte v rámci celého životního cyklu umělé inteligence, od vývoje po nasazení a monitorování.
- Integrujte je do svých oblíbených frameworků, jako jsou PyTorch, TensorFlow a scikit-learn, pomocí Pythonu, R nebo Scaly.
- Automatizujte tvorbu modelů a ušetřete čas, zejména pokud jste v této oblasti nováčkem.
- Snadné čištění a tvarování dat pomocí vizuálního editoru Watson
- Vytvářejte modely vizuálně pomocí IBM SPSS Modeler a zpřístupněte umělou inteligenci všem.
- Sledujte a zlepšujte výkon a spravedlnost modelu po nasazení
Omezení Watson Studio
- Náklady se liší v závislosti na vašem využití, protože Watson Studio je cloudová služba.
- Začátky s umělou inteligencí a datovou vědou mohou být pro úplné začátečníky stále náročné, a to i přes nabízenou automatizaci.
- Zvažte potenciální závislost na ekosystému IBM Cloud v důsledku jeho integrace s open-source frameworky.
Ceny Watson Studio
- Zdarma
- Profesionální: 1,02 USD/kapacitní jednotka za hodinu
Hodnocení a recenze Watson Studio
- G2: 4,2/5 (162 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Tabnine (nejlepší AI asistent pro vývojáře)
Tabnine je v podstatě pomocník při programování využívající umělou inteligenci, který uživatelům umožňuje psát kód rychleji tím, že navrhuje další řádky kódu. Je to jako mít někoho, kdo dobře zná váš styl programování a dokáže zvládnout všechny nudné a opakující se úkoly.
Navíc funguje s téměř jakýmkoli programovacím jazykem nebo editorem kódu, který používáte.
Díky tomu je Tabnine jedním z nejlepších nástrojů umělé inteligence dostupných pro vývoj softwaru.
Není to však žádná magie. Kvalita jeho návrhů závisí na složitosti kódu a množství informací, se kterými pracuje. Čím méně je kód složitý, tím více vám Tabnine může pomoci.
Nejlepší funkce Tabnine
- Efektivně generujte kód a automatizujte opakující se úkoly
- Chat s podporou umělé inteligence, který vám pomůže během celého vývoje
- Vyzkoušejte návrhy kódu přizpůsobené vašemu stylu a kontextu projektu.
- Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím pečlivě vybraných trénovacích dat
Omezení Tabnine
- Kvalita návrhů kódu se může lišit v závislosti na složitosti kódu a dostupných datech.
- Přílišné spoléhání se na nástroj umělé inteligence může bránit vašim schopnostem řešit problémy.
Ceny Tabnine
- Zdarma
- Pro: 12 $/uživatel/měsíc (90 dní zdarma)
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,2/5 (40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. ChatGPT (nejlepší pro lidské reakce)
Pamatuji si, když se ChatGPT poprvé stal internetovou senzací – můj feed na LinkedIn byl plný lidí, kteří s ním experimentovali (a smáli se jeho raným halucinacím).
ChatGPT používám již několik měsíců (zejména GPT-4 a 4o) a velmi se mi líbí široká škála pluginů dostupných v obchodě GPT. Díky tomu mohu pomocí GPT provádět mnoho úkolů generovaných umělou inteligencí v rámci jediného rozhraní, jako je psaní nových blogových příspěvků, vytváření textů pro webové stránky, aktualizace stávajícího obsahu, provádění analýzy dat a testování mého kódu.
Jednou z funkcí, která se mi opravdu líbí, je to, že na rozdíl od Microsoft Copilot si pamatuje předchozí konverzace a generuje výstupy na základě toho, co si pamatuje.
Stále mi však vadí, že počet podnětů je omezený na jednoho uživatele. Jako tvůrce obsahu potřebuji, aby mé podněty byly detailní, a ChatGPT omezuje, jak hluboko mohu jít. Jakmile dosáhnu limitu, GPT-4 přepne na GPT-3.5, což je jako přejít od rozhovoru s doktorem věd k rozhovoru s přepracovaným a silně kofeinem nabitým stážistou.
Pokud vás to také trápí, existují i jiné alternativy ChatGPT, které mohou vykonávat podobnou práci.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Provádějte širokou škálu úkolů, od odpovídání na vaše otázky až po vytváření kreativních textových formátů.
- Komunikujte s GPT 4 a požádejte jej o provedení analýzy dat, vytvoření návrhů a shrnutí velkého množství informací.
- Získejte přístup ke stovkám pluginů od uživatelů v obchodě GPT, díky kterým již nemusíte generovat výzvy.
Omezení ChatGPT
- ChatGPT někdy generuje nesprávné nebo zavádějící informace kvůli nedostatku zkušeností z reálného světa a závislosti na trénovacích datech.
- Model může vykazovat zaujatost přítomnou v jeho trénovacích datech, což může vést k potenciálně nespravedlivým nebo diskriminačním výstupům vůči určitému publiku.
- Bezplatná verze ChatGPT často má potíže s úkoly vyžadujícími zdravý rozum nebo porozumění reálnému světu, zatímco GPT Plus funguje lépe.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (554 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (50 recenzí)
5. Claude (nejlepší pro týmy zabývající se obsahem)
Claude AI je v podstatě jako městský bratranec ChatGPT. Tento asistent pro psaní využívající umělou inteligenci je opravdu dobrý v psaní blogových příspěvků, vytváření textů pro webové stránky, shrnování článků, opravování textů, aktualizování stávajícího obsahu, odpovídání na otázky a dokonce vám pomůže i s programováním.
Nejlepší na tom je, že na rozdíl od Microsoft Copilot se nemusíte obávat příliš dlouhých nebo složitých požadavků – Claude je díky své skvělé konverzační paměti zvládne všechny. Vypadá to, že někdo jedl mandle.
Ale tady je podle mě Claude oproti Microsoft Copilot v nevýhodě: Claude momentálně nemá přístup k internetu, takže pro vás nebude schopen najít aktuální informace, jako to dokážou některé jiné nástroje umělé inteligence.
Nejlepší funkce Claude
- Získejte bezplatný přístup k špičkovému modelu AI asistenta (Claude-2), který je jedním z nejschopnějších velkých jazykových modelů.
- Získejte 100 000 tokenů a pracujte s komplexnějšími příkazy.
- Převádějte text libovolné délky na stručné shrnutí
Omezení Clauda
- Na rozdíl od některých konkurentů nemá Claude přístup k informacím z webu v reálném čase a nemůže je zpracovávat.
- Claude postrádá funkce jako tvorba obrázků, analýza dat a procházení webu.
- Stejně jako jiné nástroje umělé inteligence založené na rozsáhlých jazykových modelech, i Claude může generovat text, který nemusí být zcela přesný a vyžaduje ověření faktů.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,7/5 (22 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
6. Simplified (nejlepší pro šablony obsahu)
Pokud váš marketingový tým hledá alternativu k Microsoft Copilot, Simplified je ideálním AI asistentem pro vaše pracoviště.
Byl jsem ohromen jejich obrovskou sbírkou šablon umělé inteligence pro psaní, obrázky, navrhování, úpravy a tvorbu videí. Jedinou nevýhodou je, že existuje příliš mnoho různých nástrojů, což může být pro začínající uživatele matoucí.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Uspokojte své rozmanité kreativní potřeby, od psaní pomocí umělé inteligence až po úpravu videa, na jediném intuitivním rozhraní.
- Spolupracujte se svým týmem a ušetřete čas díky zpětné vazbě a úpravám v reálném čase.
- Udržujte konzistentní identitu značky napříč platformami díky sbírce šablon pro design, videa a copywriting.
Zjednodušená omezení
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí může někdy produkovat nedokonalé výstupy, které vyžadují zásah člověka.
- Nabídka nástrojů je široká, ale některé funkce postrádají hloubku specializovaných nástrojů umělé inteligence.
Zjednodušené ceny
- Pro: 9 $/měsíc
- Simplified: 24 $/měsíc
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (4,5 tis. recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (256 recenzí)
7. Writesonic (nejlepší pro psaní SEO textů)
Pokud jde o psaní zaměřené na SEO s využitím umělé inteligence, málokterý nástroj se může rovnat Writesonic.
Tento asistent pro psaní s umělou inteligencí je jednou z nejlepších alternativ Microsoft Copilot pro psaní blogových příspěvků zaměřených na SEO a je velmi dobře hodnocen mezi profesionály v oblasti SEO, se kterými jsem spolupracoval.
Zatímco některé nástroje vám mohou poskytnout firemní žargon jako „pochopit komplexní porozumění, připravené na budoucnost v měřítku“, Writesonic je ve svém úsilí mnohem lidštější. A funguje dobře i pro formáty obsahu mimo blogy.
Writesonic vám také nabízí pokročilého chatbota Chatsonic, který je skvělý pro obrázky a prozkoumávání trendových témat. Platforma má také intuitivní rozhraní.
Pokud však máte jiné požadavky na psaní, můžete místo toho zvážit některé alternativy Writesonic.
Nejlepší funkce Writesonic
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně šablon pro různé typy obsahu a vytvářejte přizpůsobený obsah pomocí jednoduchých pokynů.
- Sladěte generovaný obsah s hlasem vaší značky nahráním vzorků hlasu značky.
- Automaticky ověřujte originalitu obsahu pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu plagiátů (doporučujeme však provést další kontroly).
- Zefektivněte své pracovní postupy integrací nástroje umělé inteligence s platformami jako Zapier a WordPress.
- Získejte odpovědi na otázky a generujte kreativní odpovědi pomocí Chatsonic, konverzačního nástroje umělé inteligence od Writesonic.
- Komunikujte s jakýmkoli formátem souboru, včetně obrázků, PDF, webových stránek a dokonce i zvukových klipů.
Omezení Writesonic
- Orientace v rozsáhlé sadě funkcí platformy může být náročná.
- Výkon se může lišit, protože asistent pro psaní s umělou inteligencí je hostován v cloudu (i když se nejedná o opakující se problém).
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Chatsonic: 12 $
- Jednotlivec: 16 $
- Standard: 79 $
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (1,9 tis. recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
8. GitHub Copilot (nejlepší pro softwarové týmy)
Ach, co by byl život programátora bez GitHub Copilot.
Slyšíme o tom, že umělá inteligence přebírá práci vývojářů, ale GitHub pravděpodobně zachraňuje práci vývojářů před tím, aby se stala příliš nudnou! (Tento vtip jsem dostal od jednoho ze svých přátel vývojářů. )
Funguje to takto: AI navrhuje řádky kódu nebo dokonce celé funkce během psaní na základě kontextu vašeho kódu a programovacího jazyka, který používáte.
Představte si to jako vysoce kvalifikovaného partnera pro kódování, který vám pomůže s opakujícími se úkoly, navrhne vylepšení a dokonce se naučí nové vzorce kódování.
Pokud chcete, aby se váš vývojář soustředil na řešení problémů, GitHub Copilot je vzorem produktivity díky umělé inteligenci. To z něj dělá jednu z nejlepších alternativ Microsoft Copilot pro programátory.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Ušetřete čas díky odborným znalostem nástroje umělé inteligence, který urychluje kódování tím, že navrhuje relevantní úryvky kódu.
- Pracujte s různými programovacími jazyky a frameworky
- Objevte nové vzory kódování a řešení založené na chytrých návrzích.
Omezení GitHub Copilot
- Dejte si pozor na možné rozdíly v kvalitě a relevanci výstupů generovaných nástrojem umělé inteligence.
- Naučit se efektivně využívat návrhy z nástroje umělé inteligence může být náročné.
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Tým: 4 $/měsíc
- Enterprise: 21 $/měsíc
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (138 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (21 recenzí)
9. IntelliCode (nejlepší pro inteligentní návrhy kódování)
IntelliCode je asistent pro psaní kódu založený na umělé inteligenci, který analyzuje vzorce kódu a poskytuje inteligentní (jak už název napovídá!) návrhy pro dokončení kódu.
V zásadě se jedná o nástroj, který se učí z vašeho kódu a navrhuje nejlepší způsob, jak dokončit vaše řádky nebo formátovat váš kód.
Jedná se o jednu z nejunikátnějších alternativ Microsoft Copilot, která nabízí velkou přidanou hodnotu pro vývojářské týmy. Programátoři, které znám, oceňují jeho přehledné rozhraní a návrhy kódu.
Nejlepší funkce IntelliCode
- Získejte kontextové návrhy pro optimalizaci vašeho kódu.
- Identifikujte opakující se vzorce a navrhněte optimální implementace
- Přizpůsobte nástroj umělé inteligence tak, aby odpovídal vašim preferencím v oblasti kódování.
Omezení IntelliCode
- Zvažte alternativní přístupy pro zcela nové kódové základny.
- Počítejte s možnými nepřesnostmi v návrzích
Ceny IntelliCode
- Zdarma
Hodnocení a recenze IntelliCode
- G2: 4,5/5 (3,5 tis.+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1,6 tis.+ recenzí)
10. Wipro Holmes (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v oblasti IT)
Wipro Holmes je platforma pro strojové učení, která pomáhá firmám automatizovat jejich obchodní procesy pomocí umělé inteligence.
Ale právě v tomto ohledu vyniká tento nástroj umělé inteligence jako jedna z nejlepších alternativ Microsoft Copilot – Wipro Holmes dokáže předvídat a předcházet problémům ještě předtím, než nastanou.
Zjistil jsem, že je velmi zdatný v řešení běžných technických problémů, ale u problémů mimo oblast IT ne vždy dokázal zázraky. To z něj dělá specializovaný nástroj umělé inteligence, který nejlépe funguje pro firmy, které potřebují pouze řešení pro automatizaci IT.
Nejlepší funkce Wipro Holmes
- Poskytněte uživatelům více než 40 předkonfigurovaných řešení běžných problémů s desktopovými a notebookovými počítači a softwarem.
- Odpovídejte na dotazy a problémy a vytvářejte servisní lístky pomocí konverzačního asistenta založeného na umělé inteligenci.
- Proaktivně identifikujte a řešte potenciální problémy dříve, než ovlivní uživatelský zážitek, pomocí prediktivní údržby.
- Uvolněte IT pracovníky pro komplexní úkoly tím, že uživatelům umožníte samostatně řešit problémy.
Omezení Wipro Holmes
- Některé funkce mohou vyžadovat základní technické znalosti pro optimální využití.
- Předkonfigurovaná řešení nemusí řešit všechny konkrétní problémy.
- Wipro Holmes se zaměřuje především na IT problémy koncových uživatelů, nikoli na širší obchodní procesy.
Ceny Wipro Holmes
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Wipro Holmes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
Umělou inteligenci nejen používejte, ale také ji ovládněte
Umělá inteligence již není věcí budoucnosti – již nyní ji využívají týmy napříč různými odvětvími a všichni ji milují!
A proč by neměly? Při správném zaškolení vám vhodné nástroje s funkcemi umělé inteligence pomohou ušetřit čas, zvýšit produktivitu a zlepšit spolupráci s vaším týmem smysluplnějším způsobem.
Vzhledem k velkému množství nástrojů umělé inteligence na trhu je však důležité, abyste si nejprve zjistili své přesné požadavky. V mém případě jsem si uvědomil, že Microsoft Copilot není ideální pro veškerou mou práci, protože jeho použití je omezeno ekosystémem Microsoft 365.
Chtěl jsem, aby mi můj AI asistent pomáhal vytvářet obsah, spolupracovat s mým týmem a efektivněji spravovat mé každodenní úkoly. Po vyzkoušení řady různých AI nástrojů (včetně Microsoft Copilot) jsem našel ten, který mi perfektně vyhovuje – ClickUp.
S ClickUp Brain jsem vždy jen pár pokynů od vytvoření nápadů a jejich prodiskutování s týmem. Můžete si jej zdarma vyzkoušet zde a zjistit, zda vám vyhovuje!