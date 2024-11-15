Jak používat Slack AI pro lepší spolupráci v týmu (tipy a příklady)

Ať už pracujete z domova nebo v hybridním režimu, pravděpodobně jste už nesčetněkrát slyšeli veselé (nebo možná děsivé) pípání oznámení Slacku.
Slack je oblíbená aplikace pro týmy po celém světě, zejména pro interní komunikaci. Díky svým AI funkcím zefektivňuje spolupráci a komunikaci.
Slack AI nabízí užitečné nástroje, které týmům pomáhají pracovat efektivněji tím, že vytvářejí pracovní postupy pro zefektivnění úkolů a zlepšení komunikace.
Chcete Slack AI využívat na maximum? Pojďme na to!
Úvod do Slack AI
Slack AI je asistent umělé inteligence integrovaný do aplikace Slack, který zlepšuje komunikaci a spolupráci na pracovišti. Umí shrnovat konverzace, automatizovat rutinní úkoly, poskytovat denní rekapitulace a dodávat inteligentní přehledy o zákaznických datech.
Funkce Slack AI, jako jsou přizpůsobitelná oznámení a inteligentní vyhledávání AI, pomáhají uživatelům rychle najít relevantní soubory a diskuze. Jednoduše řečeno, Slack AI usnadňuje týmům zůstat v kontaktu a soustředit se.
Podívejme se, jak jej můžete používat.
Nastavení Slack AI
Přidání Slack AI do vašeho pracovního postupu je velmi jednoduché. Musíte však postupovat podle různých nastavení v závislosti na vašem předplatném Slacku.
Pro předplatné Pro a Business+:
➡️ Krok 1: Klikněte na název pracovního prostoru Slack v postranním panelu na ploše.
➡️ Krok 2: Najeďte kurzorem na „Nástroje a nastavení“ a vyberte „Nastavení pracovního prostoru“.
➡️ Krok 3: Přejděte na kartu „Oprávnění“.
➡️ Krok 4: Najděte sekci Slack AI a klikněte na „Rozbalit“.
➡️ Krok 5: Chcete-li povolit nebo odebrat přístup, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti „Povolit přístup k Slack AI“ ve vaší organizaci.
➡️ Krok 6: Klikněte na „Uložit“ a získejte přístup k Slack AI.
Pro předplatné Enterprise Grid
➡️ Krok 1: Klikněte na název své organizace v postranním panelu aplikace Slack.
➡️ Krok 2: Najeďte kurzorem na „Nastavení“ a vyberte „Nastavení organizace“.
➡️ Krok 3: Najděte Slack AI a klikněte na Upravit.
➡️ Krok 4: Podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Povolit přístup k Slack AI ve vaší organizaci.
➡️ Krok 5: Uložte změny a můžete začít používat Slack AI.
Nyní by měla být Slack AI nastavena pro váš pracovní prostor nebo organizaci, abyste mohli zefektivnit komunikaci a správu úkolů pomocí AI!
Integrace Slack AI s jinými nástroji
Propojení vašich oblíbených nástrojů se Slackem je velmi snadné. Díky nástroji Workflow Builder, který nevyžaduje žádné programování, můžete snadno propojit aplikace, které denně používáte.
Takto integrujete Slack AI s jinými aplikacemi:
✅ Otevřete Workflow Builder ve Slacku. Je uživatelsky přívětivý, takže k vytvoření vlastních pracovních postupů nepotřebujete žádné znalosti programování.
✅ Vyberte si z řady oblíbených integračních nástrojů, jako jsou ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana a Zoom. Tyto aplikace vám pomohou spravovat úkoly, aktualizovat dokumenty a zefektivnit schvalování přímo ze Slacku.
✅ Rozhodněte se, jaké události budou spouštět vaše pracovní postupy, například přijetí nové zprávy nebo dokončení úkolu. Poté určete akce, které se mají automaticky provést.
✅ Proveďte rychlý test , jakmile je vše v pracovním postupu nastaveno, abyste se ujistili, že funguje podle očekávání. Poté můžete spustit svůj pracovní postup a uvolnit tak svůj tým od opakujících se úkolů.
Jak používat Slack AI pro lepší komunikaci v týmu
Slack AI je navržen tak, aby zefektivnil komunikaci a správu úkolů, čímž usnadňuje a zefektivňuje spolupráci v týmu. Zde se podrobněji podíváme na to, jak můžete tyto funkce ve Slacku co nejlépe využít.
Automatizujte komunikaci
Pomocí Slack AI můžete rychle dohnat konverzace, aniž byste museli procházet všechny zprávy. Funguje to takto:
- Shrnutí zpráv: Slack AI dokáže vytvořit shrnutí kanálů a vláken za určité časové období nebo nečtených zpráv (například za posledních sedm dní), čímž poskytuje rychlý přehled o vašich úkolech a diskusích o projektech.
- Zápisy ze schůzek v Huddles: Vytváří také zápisy ze schůzek pro Huddles. Stačí kliknout na ikonu AI notes a AI automaticky zaznamená klíčové body, které byly projednány.
Umožněte automatizaci úkolů a optimalizaci pracovních postupů
Slack AI neslouží pouze k sumarizaci zpráv, ale také zefektivňuje správu úkolů a každodenní pracovní postupy, což z něj činí užitečný nástroj pro zvýšení produktivity týmu:
📌 Připomenutí úkolů: Nastavte si připomenutí termínů, úkolů a akcí, aby nikdo nezmeškal důležité aktualizace. Pomůže vám to dodržet harmonogram projektů, aniž byste museli neustále kontrolovat stav.
📌 Schvalovací procesy: Pokud váš tým schvaluje projekty nebo dokumenty, Slack AI může členy týmu upozornit, když je čas na jejich vstup. Tím je zajištěno, že vše proběhne hladce a bez zbytečných zpoždění.
📌 Správa úkolů v kanálech: Může vás také upozorňovat na nevyřízené úkoly v konkrétních kanálech, takže máte přehled o nevyřízených úkolech a můžete je snadno sledovat.
Získejte informace a analýzy dat založené na umělé inteligenci
Slack AI může poskytnout cenné informace pro manažery a vedoucí týmů a poskytnout jasnější obraz o dynamice týmu. Pomáhá:
📌 Generování zpráv: Slack AI pomáhá při řízení projektů tím, že vytváří rychlé zprávy zdůrazňující výkonnost týmu, jeho schopnost reagovat a zapojení. To vám pomáhá sledovat průběh projektu v reálném čase a zlepšovat celkovou efektivitu týmu.
📌 Analyzujte komunikační vzorce: Slack AI můžete také použít k identifikaci komunikačních vzorců v týmech, což vám umožní řešit případné problémy včas. Například zpožděné odpovědi mohou naznačovat překážky.
Nakonfigurujte denní souhrny, abyste byli vždy v obraze.
Není snadné sledovat konverzace ve více kanálech.
Slack AI poskytuje denní shrnutí kanálů, abyste byli vždy v obraze a měli aktuální informace. Každé ráno obdržíte shrnutí s nejdůležitějšími událostmi z předchozího dne, díky čemuž budete mít přehled o důležitých konverzacích.
- Přizpůsobitelný výběr kanálů: Slack AI navrhuje kanály pro vaše shrnutí na základě vaší aktivity, ale vy máte kontrolu – můžete si vybrat, které z nich chcete zahrnout. Tímto způsobem získáte aktualizace o diskusích, které jsou pro vás nejdůležitější, bez neustálých oznámení.
- Uspořádejte si kanály Slack : Jakmile přidáte kanály do svého denního přehledu, můžete je v postranním panelu ztlumit, aby vám nepřekážely. Tak budete mít vše přehledně uspořádané a zároveň budete mít přehled o všem důležitém.
Přizpůsobte si jazykovou podporu
Slack AI je k dispozici v angličtině, španělštině a japonštině, takže jej můžete nastavit tak, aby odpovídal v jazyce, který vám nejvíce vyhovuje.
Upravte své preference a Slack AI vám poskytne výsledky vyhledávání, jako jsou souhrny a poznámky, a také odpovědi na vyhledávání v daném jazyce. Je to skvělý způsob, jak podpořit inkluzivitu a diverzitu v globálních týmech.
Vylepšete spolupráci pomocí AI
Slack AI také podporuje spolupráci v týmu tím, že poskytuje rychlé automatické odpovědi na vyhledávací dotazy. To je obzvláště užitečné u opakujících se nebo běžných otázek, které se často vyskytují v týmovém prostředí.
Slack AI můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky odpovídal na často kladené otázky nebo běžné požadavky.
Pokud se například členové týmu často ptají na časový harmonogram nebo cíle projektu, lze Slack AI naprogramovat tak, aby poskytoval odkaz se všemi podrobnostmi o projektu. To usnadňuje asynchronní komunikaci v týmech.
Najděte odpovědi okamžitě díky vyhledávání založenému na AI
Vyhledávací funkce Slack AI skvěle funguje při hledání informací na základě vašich zpráv ve Slacku. Může vám například sdělit metriky nejnovějších marketingových kampaní na základě prozkoumání diskusí v kanálech.
Každá odpověď obsahuje odkazy na původní zprávy nebo soubory, takže pokud potřebujete více kontextu, stačí na ně kliknout.
➡️ Číst více: 10 nejlepších konkurentů Slacku
Omezení Slack AI
Ačkoli Slack AI může zlepšit komunikaci v týmu a automatizovat opakující se úkoly, postrádá pokročilé funkce pro komplexní řízení projektů. Podívejme se na některé z nejčastějších omezení Slack AI.
🚫 Nedostatek kontextu: Slack AI poskytuje souhrny a rekapitulace ze Slackových vláken a kanálů. Nemůžete získat aktualizace diskusí v integrovaných aplikacích.
🚫 Cena: Funkce Slack AI je v placených tarifech k dispozici za cenu až 10 USD na uživatele, což může být pro velké týmy drahé.
🚫 Nejasné shrnutí: Někteří uživatelé uvádějí, že shrnutí Slack AI postrádají relevantní informace a mohou být příliš dlouhá.
ClickUp: alternativa ke Slacku založená na umělé inteligenci
ClickUp je komplexní pracovní prostor pro automatizaci pracovních postupů, správu projektů, komunikaci v týmu, správu úkolů a sledování výkonu, který vašemu týmu pomůže pracovat chytřeji.
Nyní, s ClickUp AI – nebo ClickUp Brain – posouvá platforma věci o úroveň výš.
Tato funkce založená na umělé inteligenci funguje jako chytrý asistent, který propojuje vaše úkoly, dokumenty a členy týmu na jedné platformě, aby vše fungovalo hladce.
Podívejme se, jak ClickUp Brain pomáhá zefektivnit komunikaci v týmu a řízení projektů.
Pokročilá automatizace pracovních postupů a komunikace v týmu
Co skutečně odlišuje ClickUp Brain od ostatních, je jeho schopnost kombinovat projektové řízení s kolaborací založenou na umělé inteligenci.
Generuje souhrny stavu, poskytuje informace o pokroku a dokonce sdílí denní aktualizace, aniž byste museli procházet nekonečné množství e-mailů nebo zpráv. Stačí se zeptat na stav projektu a okamžitě získáte jasné odpovědi, které eliminují nejasnosti a zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Zní to dobře, že? Tato funkce výrazně snižuje manuální úsilí a pomáhá týmům zůstat v souladu. Ale to je jen špička ledovce!
S ClickUp můžete pomocí AI automaticky generovat programy schůzek na základě probíhajících projektů a úkolů. Ano, je to tak! ClickUp Brain vám umožní přijít na schůzky připraveni. Už žádné poslední chvilky strávené přemýšlením, o čem budete diskutovat!
Po schůzce ClickUp Brain shrne diskusi a nastíní kroky, které je třeba podniknout, aby všichni pochopili své povinnosti.
Vylepšené přizpůsobení a flexibilita
ClickUp Brain slouží jako univerzální nástroj pro pokročilou automatizaci pracovních postupů. Umožňuje týmům automatizovat opakující se úkoly, zjednodušuje každodenní operace a umožňuje členům týmu soustředit se na to, co je skutečně důležité – vytváření hodnot.
S ClickUp Automations můžete vytvořit přizpůsobený pracovní postup s triggery a akcemi. Stačí ClickUp Brain sdělit, co chcete automatizovat, a on za vás nastaví celý proces.
Řekněme, že musíte pracovat na nové marketingové kampani. Takto může vypadat váš vlastní pracovní postup s ClickUp AI:
🎯 Spouštěč: Přiřaďte úkol „Průzkum trhu“ členovi týmu.
⚙️ Akce: Upozornit pověřenou osobu a stanovit termín na základě časového harmonogramu kampaně.
🎯 Spouštěč: Dokončete úkol „Průzkum trhu“.
⚙️ Akce: Automaticky přiřaďte úkol „Tvorba obsahu“ dalšímu členovi týmu a informujte ho o tom.
🎯 Spouštěč: Nahrajte finální „obsahové zdroje“
⚙️ Akce: Informujte designérský tým, aby vytvořil reklamy, a aktualizujte stav projektu na „Probíhá“.
ClickUp Brain vám také pomůže nastavit automatické připomenutí termínů, přidělení úkolů nebo dokonce milníků projektu. Díky tomu vám neuniknou důležité aktualizace ani překážky, které by mohly narušit váš pokrok.
Můžete také vytvořit šablony pro inteligentní vytváření úkolů na základě typu projektu, na kterém pracujete.
Kromě toho ClickUp Brain poskytuje hlubší vhled do dat, který vám pomůže pochopit vzorce produktivity vašeho týmu . To vám umožní přizpůsobovat pracovní zátěž a priority v reálném čase, takže všichni budou na stejné vlně a budou pracovat efektivně.
Sjednocené řízení projektů a spolupráce založená na AI
Dny, kdy jste museli pro správu svých projektů používat několik aplikací, jsou pryč. Díky funkcím AI pro správu projektů v ClickUp je sledování úkolů a monitorování pokroku snazší než kdy dříve.
Můžete snadno vytvářet, přiřazovat a spravovat úkoly na jednom centrálním místě. ClickUp Brain analyzuje vaše úkoly a poskytuje jasný přehled o tom, co je urgentní, co může počkat a co je v pořádku. Tato přehlednost vám umožňuje soustředit své úsilí na oblasti, které vyžadují okamžitou pozornost, a výrazně tak zvýšit svou produktivitu.
Kromě toho ClickUp Brain minimalizuje potřebu neustálých aktualizací a opakované komunikace ohledně stavu projektů. Poskytuje vám okamžité aktualizace projektů a připomíná vám, kdy je čas zkontrolovat konkrétní úkoly.
Díky tomu váš tým stráví méně času diskusemi o tom, co je třeba udělat, a více času skutečným plněním úkolů.
Komunikace týmu v reálném čase
Úspěšná komunikace v týmu je základem úspěšných projektů. S ClickUp Chat můžete snadno sjednotit veškerou komunikaci svého týmu do jednoho centralizovaného prostoru.
Rozlučte se s chaosem, kdy musíte samostatně pracovat s e-maily, aplikacemi pro zasílání zpráv a nástroji pro správu projektů! ClickUp Chat vám umožňuje snadno propojit chaty s úkoly, připojit soubory a mnoho dalšího, takže váš tým může komunikovat v kontextu vašich projektů a úkolů.
Navíc funkce @mention vám umožňuje označit konkrétní členy týmu, takže všichni budou informováni o aktualizacích a změnách, jakmile k nim dojde. Díky tomu budou diskuse věcné a přehledné.
Funkce AI Task Creation vám také umožňuje jedním kliknutím přeměnit zprávy na úkoly a automaticky generovat názvy a popisy úkolů propojené s příslušným kontextem chatu. A pokud chcete prozkoumat souvislosti, funkce Relationships vám pomůže snadno najít související úkoly, dokumenty nebo chaty propojené se zprávou, kterou právě prohlížíte.
A konečně, ClickUp poskytuje snadno použitelné komunikační šablony , které můžete přizpůsobit pro různé scénáře. Ať už připravujete programy schůzek, aktualizace stavu nebo projektové briefy, tyto šablony vám ušetří čas a zajistí konzistentní komunikaci.
ClickUp Clips pro vizuální komunikaci
Někdy slova nestačí k vyjádření toho, co máte na mysli, a ClickUp to chápe.
S ClickUp Clips můžete nahrávat svou obrazovku a sdílet ji se svým týmem, což usnadňuje vyjasňování pochybností nebo poskytování aktualizací o stavu projektů.
Místo psaní dlouhých vysvětlení nebo videohovorů můžete vytvořit ClickUp Clip a sdílet jej jako veřejný odkaz. Ušetříte tak čas a zajistíte, že vaše zpráva bude srozumitelná. Navíc můžete k clipu snadno znovu přistupovat, pokud potřebujete nahlédnout do předchozího vysvětlení.
ClickUp Clips se neomezuje pouze na nahrávání. Nabízí také bonus v podobě přepisu!
ClickUp Brain dokáže přepsat klipy včetně časových značek a klíčových úryvků. To znamená, že pokud někdo klip zmešká nebo potřebuje znovu projít podrobnosti, může rychle přistupovat k přepisu, který lze převést na shrnutí nebo praktické seznamy úkolů.
Integrace Slacku pro lepší spolupráci
Kdo řekl, že musíte přeskakovat mezi platformami, aby váš tým zůstal ve spojení? Integrace ClickUp Slack centralizuje komunikaci a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
Vytvářejte úkoly přímo ze Slacku zadáním „/ClickUp new“ v libovolném kanálu. Váš úkol bude poté přidán do vašeho prostoru ClickUp bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi.
Pokud člen týmu sdílí odkaz na úkol ve Slacku, automaticky se načte do ClickUp se všemi potřebnými podrobnostmi. Správa úkolů je navíc velmi jednoduchá díky uživatelsky přívětivému rozbalovacímu menu, které vám umožní snadno nastavit termíny, priority a stavy.
A to nejlepší? Vždy, když bude vytvořen nový úkol nebo někdo přidá komentář v ClickUp, obdržíte v reálném čase oznámení ve Slacku. Tak budete vždy informováni a neuniknou vám žádné důležité informace, což zefektivní váš pracovní postup a zajistí, že všichni budou na stejné vlně!
Odemkněte novou úroveň týmové spolupráce s ClickUp
Slack AI je dobrý nástroj pro zefektivnění komunikace a spolupráce.
Díky přizpůsobitelným oznámením a inteligentním vyhledávacím funkcím mohou týmy snadno zůstat v synchronizaci a bez problémů přistupovat k potřebným informacím. Doufáme, že vám tento článek pomohl co nejlépe využít tento všestranný nástroj!
Pokud však uvažujete o opuštění Slacku a integraci Slacku s komplexnějšími nástroji AI, které přesahují rámec pouhého chatu, vyzkoušejte ClickUp. Hladce kombinuje projektové řízení s komunikačními nástroji, takže nebudete muset přepínat mezi více platformami.
S ClickUp můžete spravovat úkoly, spolupracovat se svým týmem a mít vše přehledně uspořádané na jednom místě. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a objevte nový způsob spolupráce!