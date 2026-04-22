Nábor na novou pozici je často tak jednoduchý, jako podívat se na stůl vedle vás. Přesto většina organizací přichází o své nejlepší zaměstnance kvůli nedostatku příležitostí k růstu.
A co hůř, když talenti nevidí jasnou cestu vpřed, hledají jinde.
Chcete-li zabránit fluktuaci, potřebujete způsob, jak zviditelnit talenty. Těchto 10 šablon strategií mobility talentů v ClickUp vám pomůže provést audit současných kompetencí a standardizovat interní žádosti o pozice.
Využijte je k rychlejšímu internímu obsazování pozic. Snížíte tak potřebu najímat zaměstnance zvenčí a zvýšíte retenci.
Přehled nejlepších šablon strategií mobility talentů
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro mapování dovedností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Manažeři HR prověřují technické a měkké dovednosti celého týmu
|Vlastní pole pro hodnocení dovedností; teplotní mapy hustoty talentů; sledování analýzy mezer
|Centralizovaná databáze seznamů a tabulek
|Šablona matice schopností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Náborové týmy porovnávají kompetence kandidátů vedle sebe
|Zobrazování prostorových dovedností; společné poznámkové lístky; přímá konverze úkolů
|Plátno interaktivní tabule
|Šablona kariérního postupu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Manažeři lidských zdrojů navrhují transparentní, nelineární plány růstu
|Mapování růstu ve všech směrech; dokumenty s kritérii pro povýšení; sledování milníků
|Vizuální tabule založená na toku
|Šablona plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí oddělení L&D vytvářejí strukturované, individualizované programy pro zvyšování kvalifikace
|Sladění cílů s úkoly; automatické připomenutí kontrol; přehledy stavu v rámci celého oddělení
|Seznam úkolů a časová osa
|Šablona matice školení od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí provozních oddělení, kteří spravují složité harmonogramy certifikací a dodržování předpisů
|Sledování kvalifikace v reálném čase; dashboardy návratnosti investic do školení; přehledy dovedností podle oddělení
|Přehledná tabulka
|Šablona pro plánování nástupnictví od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedení společnosti snižuje rizika u klíčových vedoucích pozic
|Vnořené podúkoly pro předávání znalostí; štítky s prioritami pro volná místa; audity připravenosti kandidátů
|Přehledná struktura založená na složkách
|Šablona interního formuláře pro přijetí do zaměstnání od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Náboráři standardizují interní proces podávání žádostí a výběru uchazečů
|Standardizované přijímací formuláře; 6 stavů náboru; komise pro výběr uchazečů
|Digitální přijímání a pracovní postupy představenstva
|Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí oddělení řídící horizontální přesuny a interní „znovuzaškolení“
|25 vlastních atributů zaměstnanců; časové osy nástupu založené na Ganttově diagramu; automatické aktualizace milníků
|Komplexní složka a kalendář
|Šablona strategie interní komunikace od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí komunikace propagující interní příležitosti a kulturu růstu
|Měřitelné cíle mobility; sledování meziresortní spolupráce; propojené dokumenty s pravidly
|Složka „Od strategie k akci“
|Rychlý start: Šablona pro personální operace od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rozrůstající se startupy, které potřebují komplexní systém pro správu životního cyklu
|19 vlastních stavů; integrovaná týmová wiki; přednastavené cykly hodnocení výkonu
|Komplexní pracovní prostor pro personální operace
Co je šablona strategie mobility talentů?
Šablona strategie mobility talentů je nástroj pro sledování dovedností zaměstnanců. Pomáhá vám mapovat kariérní dráhy a identifikovat interní kandidáty na volná místa.
Tyto šablony se zaměřují konkrétně na přesuny zaměstnanců v rámci společnosti. Umožní vám přiřadit lidi k příležitostem na základě jejich dovedností. To vám pomůže promítnout dovednosti, kompetence a plány nástupnictví do jasných kariérních cest. Vytvoříte tak přesnější interní pracovní inzeráty pro efektivní nábor.
Namísto roztříštěných tabulek vytvoří jednotnou databázi kolektivních dovedností vaší organizace.
Bonus: Zkombinujte tyto šablony s prvním konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí na světě, ClickUp, a ušetřete 4 hodiny týdně. ClickUp spojuje váš chat, dokumenty, úkoly a cíle v kontextově orientovaném prostoru s umělou inteligencí. Vaše data v tomto ekosystému se aktualizují v reálném čase, což usnadňuje hledání talentů a plánování kariéry.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S ClickUpem se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
10 šablon strategií mobility talentů pro podporu interního pohybu
Každou z níže uvedených šablon můžete použít samostatně k řešení okamžitého problému. Nebo je v ClickUp zkombinujte a vytvořte propojený systém řízení talentů.
1. Šablona pro mapování dovedností od ClickUp
Nemůžete plánovat nábor ani růst, aniž byste znali dovednosti svého týmu. Pokud vám tento přehled chybí, rozhodnutí se stávají nejasnými. Šablona ClickUp Skills Mapping vám poskytne jasný přehled o silných stránkách a mezerách vašeho týmu.
Funguje to jako sdílená databáze dovedností. Jděte nad rámec životopisů a zaznamenejte technické i měkké dovednosti na jednom místě.
Můžete hodnotit dovednosti, porovnávat pozice a zjistit, kdo je připraven na větší odpovědnost. Díky tomu je mnohem snazší spravovat povýšení, změny pozic a plány školení.
Proč používat tuto šablonu:
- Seznamte klíčové dovednosti pro jednotlivé pozice, abyste věděli, co váš tým potřebuje k úspěchu
- Porovnejte úroveň dovedností napříč týmy pomocí tabulkového zobrazení v ClickUp a odhalte odborníky i mezery
- Sledujte výkonnostní charakteristiky pomocí vlastních polí ClickUp, abyste zajistili konzistentnost dat
- Přiřazujte úkoly, které zaměstnancům pomohou získat chybějící dovednosti
🧑💻 Ideální pro: HR týmy a manažery, kteří chtějí jasný, daty podložený způsob plánování náboru, školení a interního růstu.
💡Tip pro profesionály: Jakmile máte data o dovednostech v ClickUp, nemusíte ručně hledat tu správnou osobu. Využijte ClickUp Brain a jeho Enterprise AI Search k zadávání otázek jako:
- „Kdo v marketingovém oddělení má pokročilé znalosti jazyka Python a je momentálně vytížen na 50 %?“
- „Shrňte tři nejvýznamnější mezery v dovednostech v obchodním týmu na základě našeho posledního auditu.“
ClickUp Brain prohledává vaše úkoly, dokumenty a vlastní pole, aby během několika sekund našel přesně toho správného interního kandidáta na danou pozici. Promění vaši šablonu mapování dovedností v prohledávatelný adresář. Identifikujte potenciální nástupce ještě dříve, než se budete muset podívat na externí pracovní portály.
2. Šablona matice schopností od ClickUp
Znát dovednosti svého týmu je užitečné, ale nestačí to. Musíte také vidět, jak tyto dovednosti zapadají do celkové mapy schopností. S šablonou ClickUp Capability Matrix je to snazší.
Získáte tak přehledný a vizuální způsob, jak porovnat uchazeče s požadavky na danou pozici. Místo prohledávání životopisů můžete porovnávat kompetence přímo vedle sebe. Díky tomu jsou rozhodnutí o náboru, povýšení a školení mnohem snazší.
Tato šablona také zapojuje váš tým do procesu. Každý může pozice zkontrolovat a okomentovat. Díky tomu jsou týmy sjednocené v tom, co každá pozice vyžaduje.
Proč používat tuto šablonu:
- Zmapujte klíčové dovednosti na tabulkách ClickUp, abyste mohli na jednom místě porovnávat požadavky na pozice a silné stránky zaměstnanců
- Včas odhalte mezery v celém týmu a naplánujte školení
- Proměňte poznatky v činy vytvořením úkolů ClickUp pro nábor nebo zvyšování kvalifikace
- Spolupracujte s náborovými manažery pomocí komentářů a poznámek pro lepší rozhodování
🧑💻 Ideální pro: Náborové týmy a vedoucí oddělení, kteří chtějí jasný a vizuální způsob, jak posoudit dovednosti a činit rozhodnutí ohledně talentů.
🔎Věděli jste, že? Pouze 33 % zaměstnanců uvádí, že jejich organizace má jasný proces pro interní kariérní růst. Je zřejmé, že mít politiku a prostředky k jejímu provedení jsou dvě různé věci.
3. Šablona kariérního postupu od ClickUp
Vaši zaměstnanci odejdou, pokud ve vaší společnosti nevidí budoucnost. Chcete-li si je udržet, použijte šablonu kariérního postupu v ClickUp. Poskytne vašemu týmu jasnou cestu vpřed.
Ukažte zaměstnancům, co je potřeba k přechodu z jedné pozice na druhou. Definujte dovednosti, milníky a cíle v každém kroku. Můžete také ukázat horizontální přesuny, takže růst není omezen pouze na povýšení.
Díky tomu se plánování kariéry stává průběžným dialogem. Jak manažeři, tak zaměstnanci mohou aktualizovat pokrok a přizpůsobovat cíle podle toho, jak se situace mění.
Proč používat tuto šablonu:
- Zmapujte různé kariérní cesty na tabuli ClickUp, aby zaměstnanci mohli prozkoumat možnosti růstu
- Stanovte jasná kritéria pro povýšení s definovanými dovednostmi a výkonnostními cíli
- Sledujte pokrok pomocí sdílených milníků v ClickUp, které mohou aktualizovat jak manažeři, tak zaměstnanci
- Nastavte očekávání a odpovědnosti pro danou pozici ve sdílených dokumentech ClickUp Docs
🧑💻 Ideální pro: vedoucí a manažery v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí zlepšit retenci zaměstnanců pomocí strukturovaných plánů kariérního růstu.
🔎Věděli jste? „Hromadění manažerů“ – kdy manažeři aktivně skrývají špičkové zaměstnance, aby si je udrželi ve svých týmech – omezuje mobilitu. Transparentní systém sledování, jako je ClickUp, zviditelňuje talenty všem.
4. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp
Jakmile víte, kam chce zaměstnanec směřovat, dalším krokem je dostat ho tam. Bez plánu se pokrok jeví jako nejasný a pomalý. Odstraňte tuto nejistotu pomocí šablony plánu rozvoje zaměstnanců v ClickUp.
Vytvářejte rozvojové plány, které spojují osobní cíle s potřebami firmy. Dejte každému zaměstnanci jasný plán s definovanými kroky.
Díky tomu je vývoj viditelný a konzistentní. Nikdo není opomenut a každý plán se drží správného směru. Zároveň může personální oddělení sledovat pokrok celého týmu na jednom místě.
Proč používat tuto šablonu:
- Rozdělte dlouhodobé cíle na milníky v ClickUp, aby byl pokrok jasný a dosažitelný
- Porovnejte současné dovednosti s požadavky na pozici a odhalte mezery
- Přiřazujte školení, úkoly nebo mentorství s jasně stanovenými odpovědnými osobami a časovými harmonogramy
- Nastavte automatizace ClickUp tak, aby odesílaly připomenutí k kontrolám, aby plány zůstaly aktivní a aktuální
🧑💻 Ideální pro: HR týmy a manažery, kteří chtějí podporovat rozvoj zaměstnanců.
Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Super Agents k mapování dovedností
Představte si Super Agents jako své chytré asistenty v oblasti lidských zdrojů. Můžete agenta naučit, aby se podíval na minulé projekty zaměstnance a okamžitě navrhl, na jaké nové pozice je připraven. Místo prohledávání souborů stačí požádat agenta, aby na základě skutečné pracovní historie našel nejlepšího kandidáta na danou pozici. To šetří čas a zajišťuje, že vám nikdy neunikne skvělý interní kandidát.
Vyberte si z hotové sady agentů pro vzdělávání a rozvoj!
Zjistěte více o využití Super Agents pro vaše každodenní úkoly:
5. Šablona matice školení od ClickUp
Je školení zaměstnanců ve vaší společnosti roztříštěné a nejasné? Možná mezi školením a plány kariérního rozvoje chybí jasná souvislost. Někteří zaměstnanci se kurzů účastní, jiní ne, a mezery tak zůstávají.
Šablona ClickUp Training Matrix to zjednodušuje. Na jednom místě vidíte, kdo je proškolený, kdo se učí a kdo potřebuje opakování. Manažerům poskytuje jasný přehled o připravenosti týmu. Můžete rychle zkontrolovat, zda má tým dovednosti potřebné pro nový projekt nebo směnu.
Proč používat tuto šablonu:
- Sledujte úroveň dovedností pomocí vlastních polí ClickUp, abyste odhalili špičkové pracovníky a mezery
- Zjistěte, v jakých oblastech mají zaměstnanci pocit, že potřebují větší podporu
- Sledujte stav školení pomocí přehledných štítků s využitím vlastních stavů
- Měřte dopad školení pomocí dashboardů ClickUp a zjistěte, co funguje
🧑💻 Ideální pro: týmy L&D a vedoucí provozních oddělení, kteří hledají organizovaný způsob, jak spravovat školení a připravenost zaměstnanců.
🔎Věděli jste, že? Pouze asi 45 % zaměstnanců využívá školení nabízená zaměstnavateli k získání nových dovedností. To vede k nesystematickému přístupu k učení a rozvoji. I přes vynakládání prostředků na školení zůstávají mezery v dovednostech.
6. Šablona pro plánování nástupnictví od ClickUp
Ztráta klíčového vedoucího pracovníka bez záložního plánu může narušit chod firmy. Šablona ClickUp pro plánování nástupnictví vám pomůže plánovat dopředu a být připraveni.
Využijte je k mapování budoucích kandidátů na klíčové pozice. Sledujte potenciální nástupce, jejich dovednosti a to, co potřebují k dalšímu růstu. Díky tomu bude váš tým připraven na jakoukoli změnu.
Všechny podrobnosti o pozici, plány přechodu a kroky rozvoje jsou tak na jednom místě. Až přijde čas, předání proběhne hladce a podle plánu.
Proč používat tuto šablonu:
- Identifikujte klíčové pozice a sledujte zaměstnance, kteří se na ně mohou vypracovat
- Porovnejte připravenost kandidátů s požadavky na danou pozici
- Vypracujte plán rozvoje vedoucích pracovníků, abyste překlenuli mezery
- Pomocí zobrazení na tabuli upřednostněte klíčové pozice, abyste je obsadili jako první
- Rozdělte jednotlivé kroky přechodu do vnořených podúkolů v ClickUp pro hladší předání
🧑💻 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a manažery, kteří plánují kontinuitu vedení.
🧠Zajímavosti: Slovo „povýšení“ pochází z latinského „promovere“, což znamená „posunout vpřed“. Historicky se nejednalo o zvýšení platu. Znamenalo to přesunout vojáka do čela řady, aby mohl velet. Strategie mobility je pouze moderní verzí tohoto pojmu. Zajišťuje, že v čele vašich obchodních linií stojí ti správní lidé.
7. Šablona formuláře pro interní zaměstnání od ClickUp
Pokud je proces ucházení se o interní pozici matoucí, zaměstnanci to ani nezkusí. To znamená, že přicházíte o silné interní talenty. Šablona formuláře pro interní nábor v ClickUp vám pomůže tomuto problému předejít.
Šablona usnadňuje zaměstnancům ucházet se o nové pozice. Zároveň zajišťuje, že budete mít k dispozici všechny potřebné údaje o uchazečích. Každá přihláška má stejný formát, takže je snazší je posoudit a porovnat.
Zároveň to zajišťuje pořádek v zákulisí. Žádosti procházejí jasnými kroky a uchazeči jsou průběžně informováni.
Proč používat tuto šablonu:
- Sledujte průběh každého uchazeče v náborovém cyklu pomocí vlastních stavů
- Porovnávejte různé členy interního týmu vedle sebe pomocí zobrazení Board View
- Zjednodušte podávání žádostí a zaznamenejte všechny potřebné údaje pomocí formulářů ClickUp
- Posílejte uchazečům automatické aktualizace díky integraci e-mailů v ClickUp
🧑💻 Ideální pro: HR týmy a interní náboráře, kteří hledají efektivní způsob, jak konzistentně řídit interní nábor.
8. Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp
Přechod na novou pozici v rámci společnosti stále vyžaduje přizpůsobení. Bez jasného plánu se mohou zaměstnanci cítit ztraceni. To je zpomaluje a ovlivňuje jejich sebevědomí.
Šablona ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců zajistí, že tyto přechody budou stejně hladké jako první den nového zaměstnance. Zároveň zajistí, že zaměstnanci, manažeři a kolegové budou na stejné vlně.
Poskytněte zaměstnancům kontext, nástroje a podporu, které potřebují, a to hned od prvního dne. To jim pomůže rychleji se zapracovat a dříve začít přispívat k práci týmu. Vše zůstává přehledné a snadno sledovatelné.
Proč používat tuto šablonu:
- Vytvořte kontrolní seznam pro zapracování nových zaměstnanců, aby vám neunikl žádný krok
- Naplánujte si jednotlivé kroky přechodu mezi pozicemi pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp
- Koordinujte plány školení pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp
- Automatizujte aktualizace stavu nastavením vlastních automatizací ClickUp
🧑💻 Ideální pro: HR týmy a manažery, kteří chtějí zajistit hladký a úspěšný průběh interních přesunů.
9. Šablona strategie interní komunikace a akčního plánu od ClickUp
Pokud se zaměstnanci nedozví o interních příležitostech, nevyužijí je. V průběhu času to vede k tomu, že lidé hledají možnosti růstu mimo společnost.
Abyste tomu předešli, vytvořte strategii interní komunikace. K tomu můžete využít šablonu strategie interní komunikace a akčního plánu v ClickUp.
Naplánujte, kdy a jak budete sdílet aktuality o pozicích, školeních a kariérních programech. Zajistěte, aby ti správní lidé dostali správnou zprávu ve správný čas. Díky tomu budou všichni informovaní a zapojení.
Proč používat tuto šablonu:
- Stanovte jasné cíle pro interní komunikaci a sledujte výsledky
- Organizujte úkoly a sledujte pokrok na jednom místě
- Zajistěte, aby newslettery, aktualizace na Slacku a prezentace na celofiremních schůzích proběhly podle plánu
- Sdílejte svůj akční plán v ClickUp Docs, abyste zaměstnancům poskytli spolehlivý a jednotný zdroj informací o zásadách mobility.
🧑💻 Ideální pro: Vedoucí interní komunikace a personální ředitele, kteří hledají jednotný způsob, jak propagovat příležitosti k růstu.
10. Rychlý start: Šablona pro personální operace od ClickUp
Když je vaše personální práce rozptýlena mezi různými nástroji, rychle se to zkomplikuje. Data jsou roztříštěná a je těžké získat celkový přehled. Šablona ClickUp Quick Start: People Operations je ideálním řešením.
Tato šablona vám pomůže spravovat celou cestu zaměstnance. Od náboru přes zapracování až po růst – vše najdete v jednom pracovním prostoru. Díky tomu je snazší sledovat pokrok a propojovat různé fáze zkušenosti zaměstnance.
Ušetříte tím také čas, protože nemusíte budovat systémy od nuly.
Proč používat tuto šablonu:
- Sledujte interní nábor a pokrok uchazečů pomocí vlastních stavů
- Ukládejte zásady a příručky na jednom centrálním a snadno přístupném místě
- Automatizujte připomenutí k hodnocení a povýšení pomocí ClickUp Automations
- Udržujte všechna data o zaměstnancích přehledně uspořádaná, abyste mohli rychle najít ty správné lidi
🧑💻 Ideální pro: HR týmy a rostoucí firmy, které hledají jednoduchý komplexní systém pro personální agendu.
Jak nejlépe implementovat tyto šablony pro mobilitu talentů?
Šablona funguje pouze tehdy, pokud máte dobrý plán. Chcete-li dělat víc než jen sledovat volná pracovní místa, musíte tyto nástroje začlenit do své každodenní práce. To vám pomůže vybudovat silný tým, který roste zevnitř.
Tyto osvědčené postupy zajistí, že vaše šablony v ClickUp přinesou úspěch:
- Údaje o dovednostech: Nejprve zmapujte, co váš tým dokáže a jak dobře to dělá. Poté vytvořte jasné cesty k jejich budoucím rolím
- Spojte si to dohromady: Propojte data. Pomocí funkce Vztahy v ClickUp propojte dovednosti jednotlivců s jejich hlavními pracovními cíli
- Viditelné příležitosti: Usnadněte zaměstnancům hledání nových pozic. Použijte jeden jednoduchý formulář, aby měl každý člen týmu spravedlivou šanci na nové volné pozice
- Posilte manažery: Naučte vedoucí oddělení, jak tyto nástroje využívat k upřímným rozhovorům o kariéře během individuálních schůzek
- Sledujte pokrok: Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pracovní síly, jako jsou míry obsazení interních pozic a retence po povýšení. Díky dashboardům ClickUp je to snadné
- Aktualizujte často: Naplánujte si opakující se úkoly, abyste čtvrtletně kontrolovali a aktualizovali údaje o talentech. Tím zajistíte, že váš seznam dovedností bude vždy aktuální
- Ukažte úspěchy: Sdílejte příběhy zaměstnanců, kteří přešli na nové pozice. To všem pomůže uvidět, že v rámci společnosti existuje reálná šance na růst
Cristhian Carreño, učitel na ISTG, zhodnotil ClickUp:
„Před několika lety jsme v vzdělávací instituci, kde pracuji, zavedli ClickUp, protože jsme museli zlepšit procesy v organizaci. V podniku s přibližně 150 zaměstnanci bylo velmi složité sledovat, co kdo dělá, a měřit pokrok, což se nám díky použití ClickUp podařilo.“
Vytvořte si program mobility talentů s ClickUp
Šablony strategií mobility talentů pomáhají s rozvojem interních talentů. Umožňují vám efektivně sledovat dovednosti a kariérní dráhy a spravovat interní nábor. To vám pomůže udržet si nejlepší zaměstnance a snížit náklady na nábor zvenčí.
Sjednocený pracovní prostor s umělou inteligencí, jako je ClickUp, shromažďuje všechny vaše aktivity na jednom místě. Propojuje profesní růst přímo s výkonem a dovednostmi. Nejenže můžete přilákat a udržet si špičkové talenty, ale také dosáhnout výsledků rychleji.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaký je rozdíl mezi strategií mobility talentů a plánem nástupnictví?
Strategie mobility talentů je široký plán pro veškeré interní přesuny, včetně povýšení, horizontálních přesunů a přidělování projektů. Plán nástupnictví se zaměřuje pouze na přípravu náhradníků pro klíčové vedoucí pozice.
Jak fungují šablony mobility talentů pro malé týmy ve srovnání s velkými podniky?
Malé týmy mohou využít zjednodušené verze těchto šablon, aby se mohly soustředit na klíčové činnosti, jako je mapování dovedností a kariérní rozhovory. Velké podniky budou potřebovat kompletní sadu pro řízení plánování nástupnictví, dodržování předpisů a globální mobility.
Mohu kombinovat více šablon mobility talentů do jednoho sjednoceného programu?
Ano, největší výhoda spočívá v jejich propojení. V ClickUp můžete pomocí funkce Vztahy propojit data mezi šablonami a vytvořit tak jednotný systém. Údaje o dovednostech slouží jako podklad pro plány rozvoje, které se následně promítají do vašich procesů nástupnictví a interního náboru.
Jak často by se měly šablony strategií mobility talentů revidovat a aktualizovat?
Údaje o dovednostech a plány rozvoje byste měli revidovat čtvrtletně, plány nástupnictví dvakrát ročně a rámce kariérního růstu jednou ročně. Jakákoli významná organizační změna, jako je například restrukturalizace, by však měla vyvolat okamžitou revizi.