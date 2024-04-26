Vertikální vs. horizontální kariérní růst: definice a výhody

Není neobvyklé mít pocit, že vaše kariéra běží na autopilota. I když jste ve své práci dobří, často můžete mít pocit, že vám chybí jiskra výzvy nebo růstu.
Vystupte ze své komfortní zóny. Vyzvěte sami sebe, abyste se rozvíjeli ve své kariéře – vertikálně nebo laterálně.
Vertikální kariérní růst spočívá v postupu po firemním žebříčku. Obvykle zahrnuje povýšení na novou pozici s větší odpovědností a autoritou.
Na druhou stranu, laterální nebo horizontální kariérní růst spočívá spíše v rozšiřování vašich dovedností prostřednictvím přesunu v rámci organizace nebo dokonce do nové společnosti. Možná nezískáte okamžité povýšení, ale získáte cenné zkušenosti.
A teď ta vzrušující část: tyto cesty se vzájemně nevylučují! Můžete využít vertikální i horizontální kariérní posuny k vytvoření ucelené sady dovedností. Horizontální kariérní posun vám poskytne cenné zkušenosti a odborné znalosti, které zvýší vaši připravenost na vertikální růst.
Vertikální vs. horizontální kariérní růst: Který z nich si vybrat? Pojďme se podívat na to, v čem se tyto přístupy liší a proč. Seznámením se s jejich jedinečnými výhodami si můžete vybrat ten, který vyhovuje vašim cílům kariérního růstu a připraví vás na budoucí úspěch.
Porozumění vertikálnímu kariérnímu růstu
Vertikální kariérní růst je tradiční vzestupná kariérní trajektorie v rámci konkrétního oboru nebo odvětví. Postupujete prostřednictvím povýšení na pozice s větší odpovědností, autoritou a obvykle i s vyšším platem.
Díky vertikálnímu růstu můžete postoupit z pozic na vstupní úrovni, kde přispíváte individuálně, na manažerské pozice, kde přebíráte nové odpovědnosti a dohlížíte na práci ostatních.
Výhody
- Jasný postup: U vertikálního kariérního postupu je cesta vpřed často jasně definovaná. Víte, čeho chcete dosáhnout, což usnadňuje stanovení cílů a sledování vašeho profesního rozvoje.
- Specializace dovedností: Vertikální postup vám umožní prohloubit své odborné znalosti v konkrétní oblasti. Stanete se klíčovou osobou ve svém oboru, což povede k větší uznání a novým příležitostem.
- Rozvoj vedoucích schopností: Vertikální kariérní postup vám umožní zdokonalit své manažerské dovednosti, posílit sebevědomí a stát se vzorem pro ostatní.
- Větší vliv: Vertikální postup vám umožní formovat směřování vašeho týmu a ovlivňovat větší projekty.
- Finanční odměny: Povýšení obvykle přináší zvýšení platu, což posiluje vaši finanční jistotu.
Nevýhody
- Tlak a stres: S většími povinnostmi přicházejí vyšší očekávání a potenciálně i větší stres. Aby se člověk vyhnul vyhoření, je důležité najít rovnováhu mezi prací a osobním životem.
- Omezená expozice: Vertikální postup po kariérním žebříčku může omezit vaši expozici různým aspektům vašeho odvětví. Můžete se stát vysoce specializovaným odborníkem, ale postrádat širší zkušenosti.
- Konkurence: Čím výše se dostanete, tím méně pozic je k dispozici, což zvyšuje konkurenci.
- Riziko stagnace: Pokud jsou ve vaší organizaci nebo oboru omezené možnosti postupu, můžete narazit na kariérní stagnaci a mít pocit, že jste uvízli ve své současné pozici.
Zde je několik způsobů, jak maximalizovat vertikální kariérní dráhu:
- Stanovte si jasné profesní cíle : Definujte, kam chcete ve své kariéře směřovat. Ať už je to konkrétní pozice v rámci stejného oddělení nebo osvojení si určitých dovedností, jasné cíle vám pomohou řídit vaše kroky.
- Vyhledávejte zpětnou vazbu a mentorství: Pravidelně vyhledávejte zpětnou vazbu od kolegů, manažerů nebo mentorů, abyste identifikovali oblasti, ve kterých se můžete zlepšit, a zmapovali svůj pokrok.
- Neustále se učte: Zůstaňte relevantní tím, že budete investovat do neustálého učení a rozvoje dovedností. Účastněte se workshopů, získejte certifikáty nebo se zapište do relevantních kurzů, abyste si rozšířili své odborné znalosti. Zvažte použití softwaru pro správu dovedností, abyste mohli sledovat svůj pokrok v získávání nových dovedností relevantních pro vaše vertikální růstové cíle.
- Efektivní řízení nadřízených: Budujte silné profesionální vztahy uvnitř i vně vaší organizace. Otevře vám to dveře k novým příležitostem a poznatkům.
- Zůstaňte flexibilní: Mějte jasnou představu o své kariérní mapě a buďte otevření neočekávaným příležitostem. Někdy může horizontální posun doplnit vertikální růst a poskytnout vám cenné zkušenosti a nové perspektivy.
Nyní se podívejme na výhody a nevýhody horizontálního kariérního postupu a způsoby, jak jej maximalizovat.
Porozumění horizontálnímu kariérnímu růstu
Horizontální kariérní růst se zaměřuje na rozšiřování dovedností a zkušeností prostřednictvím přechodu mezi různými pozicemi, odděleními nebo odvětvími, aniž by docházelo k vertikálnímu postupu po firemním žebříčku.
Klíčem je získávat nové zkušenosti a rozšiřovat si znalosti, aniž byste nutně usilovali o povýšení (i když k tomu může brzy dojít!).
Výhody
- Rozmanité dovednosti: Kariérní postup s horizontálním růstem vám umožní získat širokou škálu znalostí, díky čemuž se stanete všestrannějším a přizpůsobivějším profesionálem.
- Zvýšená kreativita: Setkání s různými pohledy a výzvami může vést k novým nápadům a řešením, podnítit kreativitu a urychlit profesní rozvoj.
- Rozšíření sítě kontaktů: Setkání s novými kolegy a budování vztahů vám může otevřít dveře k budoucím příležitostem.
- Flexibilita: Horizontální přesuny nabízejí flexibilitu pro objevování nových zájmů nebo změnu kariéry, aniž byste museli začínat úplně od začátku.
Nevýhody
- Výzvy při přechodu: Přizpůsobení se nové roli nebo odvětví může být zpočátku náročné a vyžaduje čas a úsilí, abyste se přizpůsobili a vynikli.
- Ztráta dynamiky: Horizontální přesuny mohou někdy zpomalit váš postup na kariérním žebříčku. Jde spíše o dlouhodobou strategii budování komplexních dovedností.
- Nejistá cesta: Dlouhodobý dopad na vaši kariéru nemusí být okamžitě jasný.
Takto můžete maximalizovat horizontální kariérní dráhu:
- Stanovte si jasné cíle: Definujte, čeho chcete dosáhnout horizontálním pohybem. Ať už jde o získání konkrétních dovedností nebo prozkoumání nových příležitostí, jasné cíle vám pomohou učinit lepší rozhodnutí.
- Budujte sítě: Vybudujte si silnou síť kontaktů uvnitř i vně vaší organizace, abyste objevili potenciální horizontální příležitosti. Účastněte se odborných akcí, navazujte kontakty s profesionály z různých oborů a buďte zvědaví na potenciální kariérní cesty.
- Vyhledejte zpětnou vazbu a mentorství: Spolupracujte s mentory nebo kolegy, kteří mají zkušenosti s horizontálním kariérním postupem. Jejich postřehy a rady vám pomohou překonat výzvy a učinit informovaná rozhodnutí.
- Využijte příležitosti k učení: Každý horizontální posun vnímejte jako příležitost k učení a růstu. Buďte otevření získávání nových dovedností, řešení výzev a rozšiřování svých obzorů. Zvažte použití nástrojů pro řízení projektů , abyste si při přechodu do nové role nebo odvětví udrželi přehled a zvládali své pracovní vytížení.
- Buďte trpěliví a vytrvalí: Důvěřujte procesu; horizontální kariérní růst nemusí vždy přinést okamžité výsledky. Buďte trpěliví a vytrvalí a pokračujte vpřed. Každá zkušenost obohacuje vaši cestu a rozšiřuje vaše odborné znalosti.
Ať už se jedná o laterální nebo horizontální přechod, úspěšná kariéra vyžaduje jasný cíl a flexibilitu přijmout nové role.
Důležitost smyslu a přizpůsobivosti v kariérním růstu
Smysl a přizpůsobivost jsou klíčové pro vaši kariérní cestu. Smysl dává vaší kariéře směr, zatímco přizpůsobivost vám pomáhá na této cestě navigovat. Tyto dva faktory mohou mít zásadní vliv na to, jakou kariérní cestu si vyberete a jak úspěšní budete.
Jak účel ovlivňuje směřování kariéry
Znáte ten uspokojivý pocit, když děláte něco, co vám prostě sedí? To je podstata smyslu. Je to ta vnitřní motivace, to „proč“ za tím, co děláte.
S jasně definovaným cílem budete mít sklon činit rozhodnutí, která jsou v souladu s vašimi hodnotami a zájmy, a která vás povedou k dlouhodobé spokojenosti.
Jasný cíl vám dodá sebevědomí při rozhodování, motivaci k dalšímu pokroku a v důsledku toho i smysluplnější a naplňující kariéru.
Role přizpůsobivosti ve vertikálním a horizontálním kariérním růstu
Svět práce je dynamický. Objevují se nové technologie, odvětví se vyvíjejí a společnosti se restrukturalizují. Přizpůsobivost neznamená jen přizpůsobovat se okolnostem, ale také vám umožňuje prosperovat v neustále se měnícím prostředí.
Kromě těchto faktorů může mít na váš profesní růst významný vliv také vaše pracovní prostředí. Podívejme se, jak.
Hodnocení vašeho kariérního prostředí
Pracovní kultura vaší organizace, povaha vašeho týmu a vaše vztahy s kolegy, podřízenými a nadřízenými mohou významně ovlivnit vaši ideální kariérní dráhu.
Pochopení významu pracovního prostředí pro kariérní růst
Pokud trávíte značnou část svého bdělého času v práci, není překvapením, že vaše prostředí může mít zásadní vliv na vaši kariérní dráhu. Ať už jste obklopeni kolegy, kteří vás podporují, čelíte neustálým změnám nebo se vám daří ve strukturovaném prostředí, všechny tyto faktory hrají roli při zvažování vašich kariérních možností.
Určení vhodnosti vertikálního nebo horizontálního kariérního růstu na základě vašeho prostředí
Při výběru mezi horizontálním a vertikálním kariérním růstem vám může být vodítkem vaše prostředí. Porozuměním jeho vlivu a zhodnocením svých cílů a hodnot můžete rozhodnout, zda je pro vás správnou cestou horizontální kariérní posun nebo vertikální kariérní růst.
Vertikální růst: Pokud vaše společnost nabízí jasnou cestu k povýšení, zaměřuje se na řízení talentů a poskytuje příležitosti pro rozvoj vedoucích schopností a mentorství, pak by pro vás vertikální růst mohl být ideální volbou. To platí zejména v případě, že toužíte po větší odpovědnosti a vedoucí roli.
Laterální růst: Pokud vaše společnost podporuje spolupráci mezi odděleními, osvojování nových dovedností a pracovní styl přizpůsobený individuálním potřebám, pak vám může horizontální postup přinést výhody. Vytvořením kultury otevřenosti, která podporuje interní změny pracovních pozic, vám vaše společnost může pomoci rozšířit vaše dovednosti a prozkoumat nové oblasti v rámci organizace.
Pokud vaše společnost tyto příležitosti nenabízí, mohou vám tyto varovné signály pomoci identifikovat potenciální překážky vašeho kariérního růstu:
- Omezené možnosti růstu: Povýšení jsou vzácná a neexistuje jasná cesta k postupu.
- Stagnující dovednosti: Máte pocit, že neustále děláte stejné úkoly a nemáte šanci naučit se nové věci.
- Toxická kultura: Nízká morálka, špatná komunikace a nedostatek podpory mohou ztěžovat soustředění se na vaše kariérní cíle.
Nyní se podívejme na proces stanovování cílů pro vertikální a horizontální kariérní růst.
Stanovení cílů pro kariérní růst
Poté, co jste si stanovili budoucnost, je dalším důležitým krokem vědět, kde začít. Ať už se snažíte stoupat po kariérním žebříčku nebo objevovat nové obzory, stanovení jasných cílů vám poskytne plán k úspěchu.
Rozbor procesu stanovování cílů pro vertikální a horizontální kariérní růst
Než se pustíte do konkrétních detailů, je důležité se zamyslet nad sebou. Zvažte, co vás motivuje. Zjistěte, zda toužíte po vedoucích pozicích a odpovědnosti, která s nimi souvisí, nebo zda vás více zajímá rozvoj vašich dovedností a řešení nových výzev.
Vertikální růst
Předpokládejme, že si ceníte vedení a větší odpovědnosti. V takovém případě by vaše cíle mohly zahrnovat osvojení si konkrétních manažerských dovedností, převzetí projektů, které prokazují potenciál pro vedení, překonání vašich cílů v oblasti řízení projektů nebo získání certifikátů relevantních pro vyšší pozice.
Zvažte použití efektivní aplikace pro sledování cílů, aby vaše cesta byla hladká.
Horizontální růst
Horizontální skok vyžaduje vypracování a implementaci jedinečné strategie pro rozšíření vašich dovedností a vstup do nových oblastí. Cíle mohou zahrnovat získání nových dovedností v příbuzných oborech ve vašem odvětví nebo rozšíření vaší profesní sítě kontaktováním kolegů z různých oddělení nebo společností, o které máte zájem.
Můžete se také naučit nové softwarové programy, absolvovat kurzy v doplňkových oblastech nebo hledat příležitosti ke spolupráci s různými odděleními.
ClickUp Goals může být mocným nástrojem pro plánování a dosažení vašich kariérních cílů.
Nejprve si ujasněte své cíle. Pro vertikální růst si stanovte cíle související s osvojením dovedností potřebných pro vyšší pozici. Pomocí funkce „Task Targets“ (Cíle úkolů) v ClickUp propojte úkoly, jako je absolvování online kurzů nebo mentorských programů, se svým cílem.
Podobně jako u horizontálního růstu si stanovte požadované dovednosti a měřitelné cíle. K sledování dokončených certifikací můžete použít „číselné cíle“ a k potvrzení účasti na relevantních workshopech „cíle typu ano/ne“.
ClickUp také podporuje efektivní stanovování cílů prostřednictvím jasné organizace a sledování pokroku. Vytvořte „složky“ pro kategorizaci svých rozvojových cílů, například „manažerské dovednosti“ nebo „analýza dat“.
Navíc můžete v každé složce nastavit termíny a milníky pomocí funkcí „Cíle“ a „Shrnutí pokroku“ aplikace ClickUp. To vám umožní vizualizovat pokrok v různých cílech a zůstat motivovaní na cestě k profesnímu růstu.
Rozhodování, která kariérní dráha je pro vás ta pravá
Ideální kariérní dráha je jedinečná kombinace, která odpovídá vašim cílům, dovednostem a ambicím.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Vaše dlouhodobá vize: Porozumění vašim dlouhodobým kariérním cílům je klíčem k výběru správné cesty. Možná toužíte po vedoucí pozici a vzrušení z vedení týmu. Nebo možná nacházíte radost v neustálém učení se a osvojování nových dovedností v různých oblastech.
- Zvažte své dovednosti a silné stránky: Zamyslete se nad svými jedinečnými silnými stránkami a zjistěte, v čem jste přirozeně dobří. Zamyslete se nad tím, jak tyto silné stránky odpovídají požadavkům a nárokům různých kariérních cest. Zvažte také, které dovednosti chcete rozvíjet a jak každá z těchto cest může přispět k vašemu růstu. Zatímco vertikální růst se zaměřuje na zdokonalování manažerských dovedností, laterální pohyb může rozšířit vaše technické znalosti.
- Pracovní prostředí: Nezapomeňte, že kultura vaší společnosti hraje velkou roli. Zjistěte, zda váš zaměstnavatel podporuje povýšení a rozvoj vedoucích schopností. Tato otevřenost vůči interním změnám pracovních pozic a spolupráci mezi odděleními bude mít pozitivní vliv na váš kariérní růst.
Zde je několik doporučení pro výběr mezi vertikálním a horizontálním kariérním růstem:
- Využijte hybridní přístup: Nejvíce naplňující kariéry často zahrnují kombinaci vertikálního i laterálního postupu. Využijte vertikální růst k postupu po kariérním žebříčku a získání zkušeností s vedením. Poté využijte laterální postup k získání nových dovedností a udržení svých schopností aktuálních a relevantních.
- Zaměřte se na neustálé vzdělávání: Upřednostňujte celoživotní vzdělávání bez ohledu na zvolenou cestu. Absolvujte kurzy, účastněte se workshopů, učte se od svých kolegů a buďte v obraze, pokud jde o trendy v oboru.
Platforma ClickUp pro řízení projektů může být účinným nástrojem pro řízení vašeho kariérního rozvoje a hledání nové práce. Zde je návod, jak na to:
- Plánování a stanovení priorit: Stanovte si cíle pro osvojení nových dovedností nebo získání certifikátů. ClickUp vám pomůže vytvářet úkoly, sledovat pokrok a soustředit se na vaše cíle.
- Rozvoj dovedností a řízení učení: Pomocí ClickUp Docs a seznamů uspořádejte roztříštěné vzdělávací zdroje, jako jsou články, tutoriály a online kurzy, do jednoho centra. Automatizujte připomenutí, abyste si naplánovali studijní sezení a sledovali svůj pokrok.
- Prozkoumání kariérních možností: Zlepšete své hledání zaměstnání pomocí Docs, kde můžete shromažďovat informace a reference o zajímavých příležitostech, kontaktech a dalších věcech. Vytvořte samostatné seznamy pro různé obory a organizace, které zvažujete.
📮 ClickUp Insight: Pouze 11 % respondentů našeho průzkumu sdílí své cíle s ostatními, aby se cítili zodpovědní. To je promarněná příležitost. Zamyslete se nad tím: sdílení vaší vize přináší nové perspektivy, pomáhá vám odhalit jasnější cíle a odhalit skryté problémy, které byste jinak mohli přehlédnout. 🎯 ClickUp vám umožní tuto super schopnost využít naprosto snadno. Stačí @zmínit mentora, abyste získali jeho moudrost, zapojit přítele, aby vám pomohl s odpovědností, nebo zanechat podrobné poznámky pro své budoucí já.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé tvrdí, že s ClickUpem zvládnou o ~10 % více práce.
Funkce ClickUp, které vám pomohou na vaší cestě
- Umělá inteligence: Pomocí ClickUp Brain můžete generovat automatizované úkoly na základě výzkumných poznámek, shrnovat klíčové body z článků a organizovat proces shromažďování informací.
- Přizpůsobitelné zobrazení a panely: Vytvořte si personalizované panely ClickUp, abyste mohli vizualizovat svůj pokrok směrem k profesním cílům a vzdělávacím cílům.
- Integrace: Propojte ClickUp s nástroji pro správu projektů, které již používáte, a platformami pro ukládání dat v cloudu, abyste centralizovali všechny své zdroje.
Na závěr se podívejte na šablonu kariérní dráhy ClickUp! Tento praktický nástroj vám pomůže vizualizovat vaši ideální kariérní dráhu, identifikovat klíčové milníky a sledovat váš pokrok při dosahování vysněné kariéry.
Vytvořte si vlastní stavy úkolů, například „Podat žádost o pozici“ nebo „Zúčastnit se informačního pohovoru“ pro horizontální přesun. Můžete také použít vlastní pole k kategorizaci různých kariérních cest (vertikálních nebo horizontálních) a nezbytných dovedností pro každou z nich. Tak uvidíte kroky, které jsou nutné k dosažení vašeho požadovaného přesunu.
ClickUp vám umožňuje otevřít různé pohledy na stejnou šablonu. Pohled „Začít zde“ popisuje vaši aktuální roli a odpovědnosti. Pohled „Tabule“ vám pomáhá konkrétně měřit pokrok směrem k vašemu požadovanému kariérnímu posunu (vertikálnímu nebo laterálnímu). Toto vizuální oddělení vám pomáhá brainstormovat a plánovat konkrétní kroky pro vámi zvolenou cestu.
Celkově vzato, šablona kariérní dráhy ClickUp poskytuje rámec pro:
- Plánujte strategicky: Nastíněním kroků potřebných k dosažení vašeho cíle můžete vytvořit plán, který vás dovede k úspěchu.
- Buďte organizovaní: Mít centrální místo, kde můžete sledovat svůj pokrok a cíle, vám pomůže udržet soustředění.
- Efektivní komunikace: Pokud vaše společnost podporuje diskuse o kariérním rozvoji, může vám tato šablona posloužit jako podklad pro rozhovor s vaším nadřízeným o vašich ambicích.
Šablonu můžete přizpůsobit svým potřebám, ať už plánujete povýšení nebo přechod do jiného oddělení.
Udělejte z ClickUp svého manažera profesního růstu
Vertikální i horizontální kariérní postup mají své výhody. Neexistuje však univerzální přístup, který by vyhovoval všem. Nejlepší cesta pro vás závisí na tom, jak si představujete svou kariérní dráhu.
Horizontální kariérní posun může být nejjednodušší a nejúčinnější možností přechodu do jiné oblasti. Pokud jste spokojeni se svou současnou kariérní cestou, soustředění se na vertikální příležitosti vám pomůže posunout se vpřed.
Ať už se rozhodnete pro vertikální, laterální nebo hybridní přístup, nejdůležitější je najít si vysněnou práci, ve které budete spokojení a šťastní. Klíčem k úspěchu je zůstat věrný svým cílům, být otevřený novým příležitostem a růst s každým krokem.
Ačkoli je plánování kariéry vzrušující, může být také stresující. Mít partnera pro růst, jako je ClickUp, vám pomůže zůstat organizovaní, hladce sledovat vaše cíle, řídit vaše učení a soustředit se na dosažení vašich ambicí, což může znamenat velký rozdíl.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vydejte se na cestu za svou vysněnou kariérou.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je rozdíl mezi horizontálním a vertikálním růstem?
Horizontální růst zahrnuje přechod mezi různými rolemi nebo odvětvími, zatímco vertikální růst se zaměřuje na postup v hierarchii v rámci konkrétního oboru nebo organizace.
2. Jaký je rozdíl mezi vertikálním a horizontálním kariérním rozvojem?
Vertikální kariérní rozvoj se týká hierarchického postupu v rámci daného oboru, zatímco horizontální rozvoj zahrnuje diverzifikaci dovedností a zkušeností napříč různými rolemi nebo odvětvími.
3. Jaký je příklad laterálního růstu?
Příkladem horizontálního růstu může být marketingový profesionál, který přechází na pozici v oblasti rozvoje podnikání ve stejné společnosti.