Jak vytvořit plán rozvoje vedení

Někteří tvrdí, že dobré vůdčí schopnosti jsou součástí přirozenosti člověka, zatímco jiní věří, že dobrým vůdcem se člověk stává díky zkušenostem. Ačkoli možná neexistuje všeobecná shoda na tom, co dělá „ideálního vůdce“, je jasné, že dobré vůdčí schopnosti se lze naučit.
Ano, vyžaduje to čas, úsilí a trpělivost, ale dobrý vůdce může zanechat stopu. Pokud se chcete stát vůdcem ve svém oboru nebo zlepšit své vůdčí schopnosti, je zásadní přijmout promyšlený a dobře strukturovaný přístup.
To zahrnuje vytvoření komplexních plánů rozvoje vedení, kterým se budeme podrobně zabývat v tomto článku.
Začněme. 👇
Porozumění rozvoji vůdčích schopností
Rozvoj vedení je proces zdokonalování dovedností a schopností lidí v rámci organizace, aby mohli prosazovat změny a připravit se na vedení týmů a lidí.
Zahrnuje činnosti jako školení, mentoring a učení s cílem zlepšit své dovednosti a rozvíjet své vůdčí schopnosti a kompetence.
Účinné vedení v dnešní době, jak poukazuje McKinsey v nedávném vydání „Nové vedení pro novou éru prosperujících organizací“, zahrnuje:
- Jít nad rámec pouhého hledání zisku a jednat jako vizionář, který se zaměřuje na vytváření dopadu pro všechny zainteresované strany
- Plánování proti konkurenci vytvářením nedostatku, vytváření nové hodnoty jako architekt s myšlením založeným na hojnosti
- Vládněte svým zaměstnancům s autoritou a rozšiřujte spolupráci s nimi – jednejte jako katalyzátor, který posiluje váš tým.
- Jít nad rámec profesionality a zacházet se sebou i s ostatními jako s autentickými lidskými bytostmi
Rozvoj vedení tedy spočívá v tom, naučit se vytvářet větší dopad, vytvářet hodnotu pro vás, váš tým a vaši organizaci, působit jako katalyzátor růstu vašeho týmu a, co je nejdůležitější, rozpoznat lidský faktor u lidí, se kterými pracujete. Pomůže vám také:
- Rozvíjejte lepší komunikaci: Dát členům týmu prostor k vyjádření podporuje pracovní kulturu, která je otevřená novým nápadům a pomáhá předcházet nedorozuměním.
- Mějte větší motivaci a produktivitu: Pomáhejte svému týmu cítit se motivovaný, aby podával maximální výkon, a tím zvyšoval produktivitu.
- Stanovit a dosáhnout dlouhodobých cílů a vyvinout vizi: Pomáhat šířit dlouhodobé cíle s důrazem a odhodláním mezi zaměstnanci
Vedení a management: v čem se liší?
Vedení a management jsou často považovány za synonyma, ale nejsou to totéž. Mnoho skvělých manažerů je také skvělými vůdci, ale ne vždy tomu tak je.
Hlavním cílem managementu je zajistit hladký chod a efektivní plnění úkolů. To zahrnuje rozhodování o stanovení priorit pro váš tým, hodnocení výkonu, výběr členů týmu a další.
Vedení je na druhou stranu podobné koučování. Vůdce je zodpovědný za udržení vysoké morálky týmu, stanovení konkrétního směru a podporu všech členů týmu, aby se stali lepšími verzemi sebe samých.
Vedení vidí lidskou stránku věcí. Zaměřuje se na ovlivňování, motivování a umožňování ostatním, aby se z celého srdce podíleli na úspěchu organizace. Ačkoli management zohledňuje některé lidské prvky, ne vždy se zaměřuje na rozvoj jednotlivců a týmů v takové míře, jako to dělá vedení.
Vezměme si například dvě osoby, Jane a Alexe, které pracují v technologické společnosti. Jako projektová manažerka Jane zajišťuje, aby tým dodržoval termíny a nepřekračoval rozpočet, a soustředí se na krátkodobé cíle.
Mezitím vedoucí týmu Alex inspiruje k inovacím a osobnímu růstu a podporuje prostředí spolupráce, které vede k dlouhodobému úspěchu každého zaměstnance. Jane řídí úkoly, Alex vede lidi.
Proces vytváření plánu rozvoje vedení
Cesta k tomu, jak se stát dobrým lídrem, začíná vytvořením efektivního plánu rozvoje vedení, který je přizpůsoben vaší osobnosti, silným stránkám a slabostem.
Plán rozvoje vedení popisuje konkrétní kroky, které vám pomohou získat nové dovednosti a znalosti, abyste se mohli rozvíjet jako vůdčí osobnost.
I když vaše organizace může převzít iniciativu a vytvořit plán rozvoje vedení pro váš růst, můžete být také jeho jediným architektem. Zde je podrobný průvodce pro vytvoření úspěšného plánu rozvoje vedení, který vám pomůže růst a rozvíjet se.
Krok 1: Zhodnoťte své současné profesní dovednosti
Váš program rozvoje vůdčích schopností by měl začít identifikací vašich silných a slabých stránek a pracovních návyků. To vám pomůže pochopit oblasti, na kterých můžete pracovat pro svůj osobní a profesní rozvoj.
Chcete-li se zlepšit, věnujte se hluboké a důkladné sebereflexi a zároveň si zachovejte otevřenou mysl, která uznává vaše slabosti a oblasti nebo dovednosti, se kterými se potýkáte.
To vám pomůže rozpoznat úskalí, na která můžete narazit na své cestě k tomu, abyste se stali dobrým lídrem.
Mezi nejlepší způsoby, jak skutečně porozumět sám sobě, patří:
- Proveďte SWOT analýzu: Analyzujte sami sebe pomocí SWOT rámce, který měří vaše silné a slabé stránky, příležitosti k růstu a hrozby. Postupujte takto: Silné stránky: Identifikujte své klíčové kompetence, dovednosti a vlastnosti, díky kterým jste ve své roli efektivní. Slabé stránky: Uvědomte si oblasti, ve kterých vám chybí dovednosti nebo které potřebujete zlepšit. Příležitosti: Hledejte trendy, příležitosti k navazování kontaktů a oblasti růstu ve svém oboru. Hrozby: Zvažte vnější faktory, které by mohly bránit vašemu pokroku, například změny v odvětví.
- Silné stránky: Identifikujte své klíčové kompetence, dovednosti a vlastnosti, díky kterým jste ve své roli efektivní.
- Slabé stránky: Uvědomte si oblasti, ve kterých vám chybí dovednosti nebo které potřebujete zlepšit.
- Příležitosti: Hledejte trendy, příležitosti k navazování kontaktů a oblasti růstu ve svém oboru.
- Hrozby: Zvažte vnější faktory, které by mohly bránit vašemu pokroku, jako jsou změny v odvětví.
- Vedení deníku: Vedejte si deník, do kterého zaznamenávejte svůj denní a týdenní pokrok, pracovní zkušenosti a překážky. Zamyslete se nad svými interakcemi, rozhodnutími a výsledky a hledejte vzorce, které vyžadují okamžitou pozornost.
- Žádost o osobní zpětnou vazbu: Abyste lépe porozuměli svému pracovnímu výkonu, oslovte kolegy a požádejte je o upřímnou zpětnou vazbu ohledně svých silných stránek a oblastí, které je třeba zlepšit. Navíc požádejte své manažery a nadřízené o podrobné hodnocení. Využijte tuto zpětnou vazbu jako příležitost k sebereflexi a růstu tím, že podniknete konkrétní kroky ke zlepšení svých dovedností a odstranění slabých stránek.
- Silné stránky: Identifikujte své klíčové kompetence, dovednosti a vlastnosti, díky kterým jste ve své roli efektivní.
- Slabé stránky: Uvědomte si oblasti, ve kterých vám chybí dovednosti nebo které potřebujete zlepšit.
- Příležitosti: Hledejte trendy, příležitosti k navazování kontaktů a oblasti růstu ve svém oboru.
- Hrozby: Zvažte vnější faktory, které by mohly bránit vašemu pokroku, jako jsou změny v odvětví.
💡 Tip pro profesionály: K sebehodnocení přistupujte s růstovým myšlením a vnímejte výzvy jako příležitosti ke zlepšení, nikoli jako neúspěchy. Přijímejte zpětnou vazbu s pokorou a vděčností.
Krok 2: Stanovte si dosažitelné cíle pro úspěch ve vedení
Aby byl plán rozvoje vedení úspěšný, měl by být složen z dosažitelných cílů.
Cíle vedení jsou jasně definované krátkodobé nebo dlouhodobé cíle, které pomáhají zlepšit vedoucí schopnosti tím, že poskytují směr a jasnost ohledně toho, co je třeba udělat.
Vaše cíle v oblasti rozvoje vedení mohou být například přečíst pět knih v příštích šesti měsících, rozvíjet emoční inteligenci praktikováním meditace a lepším nasloucháním v příštích několika měsících nebo se aktivněji účastnit networkingových akcí v okolí vaší kanceláře.
Mějte na paměti, že stanovení realizovatelných cílů není vždy snadné. Existuje však jednoduchý způsob, jak si každý může snadno stanovit své cíle. Jedná se o Bernsteinův model PACE, což je zkratka pro:
- Vyberte si cíl v oblasti vedení: Je snazší si vybrat jeden cíl a jít za ním, než se pokoušet dosáhnout více cílů najednou. Pokud si nejste jisti, jak začít, požádejte o radu své kolegy. Nebo se jednoduše obraťte na svého šéfa a zeptejte se: „Jak mohu zlepšit svůj výkon ve své roli a přispívat pozitivněji jako člen týmu?“ Jelikož cílem lídra je efektivněji ovlivňovat ostatní, budete muset s ostatními lidmi hovořit o tom, jak se můžete zlepšit.
- Informujte ostatní o cíli: Jakmile se rozhodnete pro cíl, sdělte ho lidem, kteří jsou vám nejblíže. To vám přinese tři významné výhody: Zvýší se vaše odpovědnost za dosažení cílů. Zlepší se vaše profesionální vztahy a vybudujete si důvěru. Získáte cennou zpětnou vazbu ohledně zvolených cílů.
- Zvyšuje odpovědnost za dosažení vašich cílů
- Zlepšuje vaše profesionální vztahy a buduje důvěru
- Poskytuje vám cennou zpětnou vazbu ohledně vašich zvolených cílů.
- Zvyšuje odpovědnost za dosažení vašich cílů
- Zlepšuje vaše profesionální vztahy a buduje důvěru
- Poskytuje vám cennou zpětnou vazbu ohledně vašich zvolených cílů.
Výzkum profesorů Harvard Business School ukazuje, že žádání o radu zanechává pozitivní dojem. Čím více jste transparentní ohledně svých cílů, tím více se ostatní budou cítit pohodlněji, když vás požádají o zpětnou vazbu.
- Shromažďujte nápady: Nestačí jen sdílet své nápady. Musíte shromažďovat praktické nápady pro zlepšení. Musíte však postupovat taktně. Neptejte se svých kolegů jen: „Jak se mohu zlepšit?“
To je často staví do nepříjemné situace a brání jim v tom, aby poskytli dobré postřehy. Mohou se také bát, že vás neúmyslně urazí. Dejte jim proto dostatek času, aby mohli formulovat své nápady a vrátit se k vám.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Jakmile si stanovíte cíle, shromáždíte nápady a začnete na nich pracovat, je čas požádat o zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku. Než budete žádat o zpětnou vazbu, věnujte dostatek času tomu, abyste dosáhli významného pokroku. Místo toho pravidelně kontaktujte ty, s nimiž jste se o svůj cíl podělili, a sledujte svůj pokrok.
💡 Tip pro profesionály: Stanovte si jasné a konkrétní cíle v oblasti vedení, sdílejte je s kolegy, abyste se mohli zodpovídat a získávat zpětnou vazbu, a důsledně sledujte svůj pokrok. Pamatujte, že jasnost a komunikace jsou nezbytné pro efektivní stanovení cílů pro úspěch ve vedení.
Ujistěte se, že vaše cíle v oblasti rozvoje vedení jsou také SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Například místo toho, abyste řekli: „Chci zlepšit svou komunikaci“, řekněte: „Chci zlepšit své řečnické dovednosti tím, že se zúčastním workshopu a budu cvičit prezentace dvakrát týdně po dobu následujících tří měsíců.“ Tak budete mít jasnější představu o tom, jak přesně toho dosáhnout.
Krok 3: Role mentorství v rozvoji vedení lidí
Mentor poskytuje vedení, podporu a cenné poznatky pro váš osobní růst a pomáhá s vaším plánem rozvoje vedení, který je průběžným plánem. Nejcennější věcí, kterou mentor má, je zkušenost. Dobrý mentor se podělí o své znalosti a odborné zkušenosti, aby pomohl mentorovaným růst a vyniknout.
Soustřeďte se na to, abyste si našli mentora nebo znalostního lídra specializujícího se na obor, ve kterém se snažíte vyniknout. Mentoři také poskytují přístup k příležitostem k navazování kontaktů a seznamují své svěřence s novými zkušenostmi. Budou vás držet zodpovědnými za váš růst, a tím zlepšovat vaše pokroky.
💡 Tip pro profesionály: Pokud nemůžete najít mentora ve svém bezprostředním pracovním prostředí, využijte internet. Použijte vyhledávací filtry na sociálních sítích, jako je LinkedIn, abyste našli lidi s odbornými znalostmi a zkušenostmi, které hledáte.
Hledejte mentorský program nabízený profesními asociacemi, jako je American Management Association (AMA), nebo organizacemi zaměřenými na konkrétní odvětví.
Krok 4: Zapojte se do programů leadershipového školení
Školení vedení zahrnuje personalizované koučování zaměřené na posílení vašich vedoucích schopností a sebedůvěry.
Programy rozvoje vedení obvykle zahrnují workshopy, semináře, koučovací sezení a praktická cvičení zaměřená na zdokonalení konkrétních vedoucích schopností.
Bez ohledu na to, zda se nacházíte v polovině nebo na konci své kariéry, nikdy není pozdě zapojit se do programu rozvoje vedení.
Kromě osvojení si dovedností navážete kontakty s profesory a spolužáky, kteří vás podpoří a jsou připraveni vám pomoci a sdílet s vámi poznatky pro kariérní růst.
A samozřejmě, školení vám poskytnou pevné základy vedení, jako jsou:
- Komunikační dovednosti
- Emoční inteligence
- Řízení změn
- Rozhodování
- Budování týmové práce
- A další
Nezapomeňte si důkladně prověřit potenciální lektory a kurzy, abyste se ujistili, že odpovídají vašim cílům.
💡 Tip pro profesionály: Nemáte dostatek času, ale přesto se chcete účastnit programů rozvoje vedení? Coursera nabízí několik skvělých online kurzů, které vám pomohou vyniknout v různých aspektech vedení.
Online kurz Leadership and Management (Vedení a management), který nabízí Harvard Business School, si získal značnou popularitu mezi profesionály.
Krok 5: Zdokonalte své měkké dovednosti
Měkké dovednosti zahrnují drobné aspekty osobnosti, jako je naslouchání, porozumění pohledům druhých a vedení složitých jednání.
Měkké dovednosti, jako je komunikace, empatie, přizpůsobivost a řešení problémů, umožňují lídrům efektivně řídit týmy, budovat silné vztahy, inspirovat ostatní a překonávat výzvy.
Tyto dovednosti v konečném důsledku zvyšují úspěch jednotlivců i celé organizace.
Jak pracujete na svých měkkých dovednostech? Zde je několik tipů:
- Procvičujte aktivní naslouchání tím, že se plně zapojíte, budete jasně formulovat své myšlenky a jako vedoucí projektu budete poskytovat zpětnou vazbu.
- Zlepšete neverbální komunikaci tím, že budete udržovat oční kontakt, používat otevřenou řeč těla a dávat pozor na svůj tón hlasu.
- Rozvíjejte empatii tím, že budete rozumět pohledům jiných lidí, klást otevřené otázky, uznávat city a nabízet podporu.
- Pravidelně cvičte tím, že budete uplatňovat své měkké dovednosti v každodenních interakcích a zapojíte se do role-playing , abyste simulovali různé situace.
Styly a strategie vedení
Váš způsob vedení kolegů se bude lišit od toho, co mají na mysli vaši kolegové. Tyto rozdíly lze obecně zařadit do různých stylů vedení.
Lídři využívají tyto behaviorální přístupy k ovlivňování, motivování a řízení svých následovníků. Váš styl vedení určuje, jak realizujete plány a dosahujete cílů, a zároveň zajišťuje pohodu a spokojenost vašeho týmu a splňuje očekávání zainteresovaných stran.
Ve studii citované v článku Daniela Colemana v Harvard Business Review bylo zkoumáno více než 3 000 manažerů střední úrovně, aby se zjistilo, jak různé typy vedení ovlivňují zisky. Styl vedení manažera může sám o sobě ovlivnit 30 % ziskovosti společnosti.
Podívejme se tedy na některé z nejpopulárnějších stylů vedení v podnikání. Jejich pochopení odhaluje různé způsoby, jakými mohou lídři pracovat.
1. Demokratické vedení
Lídr činí rozhodnutí na základě podnětů týmu. Ačkoli konečné rozhodnutí je na lídrovi, hlas každého člena je důležitý a má svůj vliv.
Demokratické vedení se zaměřuje na inkluzivitu, spolupráci, horizontální komunikaci, posilování postavení členů týmu, budování důvěry a empatii. Funguje to, protože povzbuzuje všechny účastníky k účasti na obchodních jednáních, sdílení svých názorů a podpoře osobního růstu.
Představte si, že jste členem projektového týmu, který vyvíjí novou aplikaci, a vaše projektová manažerka Emma používá demokratické vedení. Každý týden se scházíte na brainstormingových sezeních, kde jsou vyslechnuty nápady a názory všech. Při rozhodování o hlavních funkcích aplikace Emma dbá na to, aby každý dostal hlas. Tímto způsobem jsou vaše názory důležité a tým se cítí více zapojený a motivovaný k úspěchu. To je podstata demokratického vedení.
Tento styl však s sebou nese určité výzvy. Dosáhnout shody všech může být velmi časově náročné. Navíc to může zpomalit rozhodování, pokud ne všichni mají odborné znalosti potřebné k přijímání těchto obtížných rozhodnutí.
2. Autokratické vedení
Autokratické vedení je úplným opakem demokratického vedení a zahrnuje rozhodování bez zpětné vazby od týmu nebo ignorování jeho názorů.
Je založeno na centralizované moci, vertikálních komunikačních kanálech, minimálních diskusích a celkové averzi k zpětné vazbě a kritice.
Nedoporučujeme vám, abyste tento styl řízení přijali pro své každodenní činnosti, protože se vyznačuje zastrašováním, mikromanagementem a závislostí na vedoucím. Je však obzvláště užitečný v nouzových situacích nebo při změnách ve vedení.
Představte si například následující scénář: Najednou čelíte neuvěřitelně krátkému termínu a vrcholové vedení trvá na jeho dodržení. Není čas na zdlouhavé diskuse nebo postupná zlepšení. Jedná se o kritickou situaci, ve které autokratické vedení skutečně vyniká.
Jde o to provádět strategie vedení s absolutní silou, činit rychlá a nejvhodnější rozhodnutí a dělat vše, co je v našich silách, aby vše fungovalo a bylo včas hotové.
3. Laissez-faire vedení
Lasissez-faire se překládá jako „nechte je to udělat“. Tento styl vedení spočívá v tom, že dáte svým zaměstnancům volnou ruku a nezasahujete do jejich práce, pokud to situace nevyžaduje.
Zaměstnanci tak nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a jsou motivováni k tomu, aby podávali nejlepší výkony a rozvíjeli se. Mezi klíčové charakteristiky patří omezené řízení, minimální zásahy, vysoká autonomie, důvěra a posílení pravomocí.
Tato filozofie vedení funguje nejlépe v mladých organizacích, jako jsou startupy. Vedoucí plně důvěřují svým zaměstnancům a touha pracovat se stává vnitřní. Zaměstnanci se cítí oceněni a mohou si připsat zásluhy za svou práci.
Mezi výzvy této strategie patří omezený rozvoj týmu, četné výzvy pro nezkušené členy týmu a nejasné role vedoucí k záměně.
4. Strategické vedení
Tento styl vedení se snaží najít střední cestu mezi primárními operacemi společnosti a příležitostmi k růstu. Vedoucí pracovník je zodpovědný za přijímání klíčových rozhodnutí, přičemž upřednostňuje vytváření a udržování udržitelného pracovního prostředí pro své spolupracovníky.
Tento styl klade důraz na odpovědnost, produktivitu, spolupráci a transparentnost jako své klíčové charakteristiky. Pomáhá podporovat a udržovat mnoho různých typů zaměstnanců a zároveň dlouhodobě směřuje k dosažení společného obchodního cíle.
Představte si, že vedete projektový tým v práci. Víte, že rozdělení úkolů mezi členy týmu zvyšuje produktivitu a pomáhá všem růst. Proto si dáte čas na to, abyste zjistili, kdo je v čem nejlepší, a podle toho rozdělíte úkoly. To je způsob strategického vedení.
Vznikají však i výzvy. Když se lídři příliš soustředí na celkový obraz a budoucí možnosti, mohou se stát zastrašenými, mikromanagovanými, závislými na lídrech a přehlížet důležité otázky.
To byly některé z nejběžnějších stylů vedení. Zde je několik dalších:
- Transformační vedení
- Transakční vedení
- Koučování vedení
- Byrokratické vedení
- Vizionářské vedení
- Vedení, které udává tempo
Výzvy při vytváření plánu rozvoje vedení
Účinný plán rozvoje vedení je nezbytný. Při jeho vytváření, který bude možné prakticky realizovat, je však nutné pochopit a překonat konkrétní výzvy.
Zde je několik výzev, kterým můžete čelit při vytváření svého LDP.
Výzva 1: Nedostatek zdrojů
Vytvoření rozpočtu na programy rozvoje vedení nemusí být kvůli zvýšené konkurenci, regulacím a dalším výzvám nejvyšší prioritou.
Přiznejme si to: školení nebo jakékoli jiné zdroje, které jako vůdce vynakládáte, jsou drahé a zabírají mnoho času. Jaké je řešení? Myslete mimo zaběhnuté schémata.
Zvažte virtuální školení. E-programy jsou výrazně levnější a pro členy týmu přístupnější mimo pracovní dobu. Můžete se dokonce vrátit ke školicím videím a rychle si zopakovat, co jste se naučili.
Výzva 2: Nedostatek odhodlání
Vaše vedení, manažeři a organizace možná nemají kulturu učení a výchovy lídrů. To se může stát významnou překážkou. Řekněme, že teoretickou část máte za sebou. Ale co její uvedení do praxe? V ideálním případě by každý vzdělávací program měl zahrnovat zabudovanou odpovědnost, což znamená, že existují jasné cíle, které lze měřit, ať už jsou krátkodobé nebo dlouhodobé. To však není vždy pravidlem. Nejjednodušším řešením tohoto problému je převzít osobní odpovědnost a zapojit do procesu rozvoje svůj nejbližší okruh spolupracovníků.
Výzva 3: Odpor vůči zpětné vazbě
Je snadné říci, abyste byli otevření novým myšlenkám. Ale není vždy snadné přijímat kritiku. Potíže s přijímáním konstruktivní kritiky a reagováním na ni mohou bránit růstu.
Pokud tento problém nedokážete vyřešit, nejlepším řešením je vyhledat odbornou pomoc a naučit se pozitivnímu přístupu.
Výzva 4: Time management
Možná vám přijde náročné věnovat další čas rozvoji svých osobních vůdčích schopností. Existuje však jednoduché řešení, které závisí výhradně na vašem odhodlání.
Zvažte použití aplikace pro správu projektů, jako je ClickUp, k rozdělení času mezi různé denní činnosti. Pomůže vám vytvořit a spravovat váš rozvrh tím, že vám umožní rozdělit úkoly na podúkoly, zobrazit váš rozvrh v kalendáři ClickUp, nastavit opakující se úkoly, přidělit konkrétní časové bloky a dostávat připomenutí.
Mobilní aplikace vám také umožňuje sledovat osobní cíle a udržovat pořádek. Díky tomu je snadné zůstat produktivní a nikdy nezmeškat termín.
Dodržujte tento plán do puntíku, abyste co nejlépe využili 24 hodin, které máte k dispozici.
A nezapomeňte na rovnováhu mezi prací a volným časem, protože to poslední, co chcete, je vyhoření. Vedoucí pracovníci totiž stále častěji vykazují známky vyhoření, přičemž 72 % z nich se na konci dne cítí vyčerpaných, což je nárůst oproti 60 % v roce 2020. Nástroje jako ClickUp vám mohou pomoci ušetřit až 1 den týdně.
Sledování pokroku a hodnocení
Gratulujeme! Pokud jste vypracovali a zavedli ucelený plán rozvoje vedení, je čas zhodnotit vaše pokroky.
Jdete správným směrem? Opravdu se zlepšujete? Nyní musíte odpovědět na tyto otázky.
Proč? Protože hodnocení vašeho výkonu je ústředním aspektem vašeho rozvoje jako vůdčí osobnosti. Může vám pomoci:
- Buďte důslední
- Předefinujte prvky školení a rozvoje vedení v závislosti na vašich okamžitých potřebách.
- Více se soustřeďte na identifikaci toho, co vyžaduje větší pozornost
Sledování vašeho pokroku také pomáhá resetovat vaše cíle, poskytovat zpětnou vazbu, podporovat seberealizaci, zajistit uznání a odpovědnost a personalizovat programy rozvoje vedení.
Jak ale můžete sledovat, zda jste na správné cestě? Existuje nějaký nástroj, který by vám mohl pomoci?
Máte štěstí. ClickUp má vše, co kdy budete potřebovat. Tento software pro řízení projektů je komplexním řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení a pracovních postupů.
Obsahuje speciální šablony ClickUp Personal Development Plan (Osobní rozvojový plán ClickUp) a ClickUp Leadership Team Health Monitor (Monitor zdraví vedoucího týmu ClickUp).
Svou cestu k vedení můžete dokonce proměnit v hru tím, že si stanovíte přísné cíle založené na bodech. Podívejme se, jak na to.
Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp vám pomůže:
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a stanovte realistická očekávání
- Sledujte pokrok směrem k cílům a zamyslete se nad úspěchy
- Organizujte zdroje, úkoly a časové plány na jednom místě
A pokud již vedete a řídíte tým, šablona Team Health Monitor nabízí komplexní přehled o pohodě vašeho týmu a umožňuje vám:
- Získejte přehled o výkonu v reálném čase
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit a rozvíjet
- Sledujte pokrok v průběhu času, abyste zajistili úspěch
Tyto dvě funkce vám poskytují úplnou kontrolu nad rozvojem osobního a týmového vedení. Můžete si přizpůsobit vše od stavů a polí až po zobrazení (seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení, kalendář a další) a techniky řízení projektů.
Prostřednictvím jednotné platformy umožníte upřímný a otevřený dialog a zpětnou vazbu od více členů týmu. Společné cíle také zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Zlepšete své vůdčí schopnosti s ClickUp
Viděli jsme, jak důležitý je plán rozvoje vedení pro postup na vyšší pozice ve vaší společnosti. Viděli jsme také, jak je nutné stanovit si cíle, vést plodné diskuse a vybrat si styl vedení, přičemž je třeba neustále sledovat svůj pokrok a zdokonalovat své dovednosti.
Abyste to vše mohli dělat efektivně, potřebujete aplikaci jako ClickUp. Kromě šablon, o kterých jsme se zmínili výše, vám mnoho funkcí ClickUp umožňuje sledovat váš osobní růst a růst vašeho týmu jako žádná jiná aplikace.
Například můžete použít ClickUp Goals ke sledování svého pokroku při plnění cílů z vašeho plánu rozvoje vedení.
Pokud dáváte přednost přístupu založenému na šablonách, vyberte si šablonu SMART Goals Template od ClickUp. Tato šablona ClckUp vám umožní rozepsat cíle na menší, dosažitelné kroky, které můžete plnit jeden po druhém. Můžete také nastavit vlastní stavy pro každý úkol, abyste viděli, jak blízko jste k jejich dosažení, a využít možnosti jako přidání vlastních polí a pět různých možností zobrazení, abyste mohli sledovat svůj pokrok s co nejpodrobnějšími informacemi.
Správa úkolů můžete také optimalizovat pomocí funkce Priority úkolů v ClickUp. Tato funkce vám umožní lépe spravovat vaše osobní cíle nebo dokonce povinnosti vašeho týmu.
Navíc můžete pomocí ClickUp Docs shrnovat zprávy a dělat si poznámky o čemkoli.
Na co tedy čekáte? Pokud uvažujete, že to uděláte zítra, udělejte to dnes, a pokud uvažujete, že to uděláte později, udělejte to hned. Každá vteřina je drahocenná. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte svou cestu k rozvoji vůdčích schopností.