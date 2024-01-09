10 účinných strategií vedení pro zlepšení výkonu týmu

Jako dobrý vedoucí nebo manažer je jedním z vašich nejdůležitějších cílů vybudovat vysoce výkonný tým, který podává konzistentní výkony. Tento tým nepotřebuje žádné následné kontroly, je oddaný své práci a všichni jeho členové se neustále učí a zlepšují, aby posunuli laťku výš.
Dobré vedení spočívá spíše ve správném přístupu než v technických dovednostech. Dobré dovednosti lze naučit, zatímco přístup se vyvíjí v průběhu času.
Studie společnosti Gallup však odhalila, že pouze 1 z 10 lidí má vrozený talent pro dobré vedení. Pro většinu manažerů je účinné vedení spojeno s neustálým zdokonalováním vedoucích schopností a strategií za účelem lepšího výkonu a spolupráce.
Účinné vedení je tím, co odlišuje organizaci, která se potýká s problémy kvůli nedostatečnému plánování, od organizace, která prosperuje díky strategickému plánování svých vedoucích pracovníků.
Tento příspěvek pojednává o 10 účinných strategiích vedení, které ovlivňují členy vašeho týmu tak, aby zlepšili svůj výkon a pokaždé překonali očekávání.
Co je to strategie vedení?
Strategie vedení je soubor metod, taktik a postojů, které vedoucí pracovníci používají k vedení a motivaci svých týmů a k jejich sladění s cíli organizace.
Umožňuje sladit kulturu a systém hodnot organizace s myšlenkami a dopadem, čímž vytváří mentální a emocionální vliv s dalekosáhlými důsledky.
Účinná strategie vedení poskytuje strukturovanou vizi, která nasměruje členy týmu a vrcholový management na cestu k úspěchu a produktivitě.
Důležitost vedení strategie
Představte si, že jedete po neznámé trase bez mapy. Bez pokynů nebo navádění byste se mohli ztratit.
Bez vize, znalostí a zpětné vazby by bylo nemožné dosáhnout dlouhodobého úspěchu v organizaci.
S pevnou strategií vedení bude pro vás snazší vést týmy, delegovat odpovědnost a podporovat kulturu inovací na pracovišti. Od řízení očekávání a zapojení zaměstnanců až po zvýšení jejich produktivity – vaše vedení podpoří kvalitativní změny v týmech a u členů týmu.
Podívejme se na výhody strategických vedoucích schopností, které vám pomohou stát se lepším manažerem.
Ovlivňuje chování
Strategičtí lídři předvídají, ovlivňují, zapojují, podporují a posilují členy týmu, aby reagovali na trendy na trhu a v oboru a na preference zákazníků. V každém podnikání má strategie vedení velký vliv na chování.
Účinný vedoucí pracovník si představí budoucnost, přijme konečná rozhodnutí, bude spolupracovat s kolegy a vedoucími pracovníky v oboru a povede tým k vytvoření strategií pro dosažení obchodních cílů.
Přiláká a řídí talenty
Jednou z hlavních vlastností úspěšného manažera je přilákání a udržení talentů. Správná strategie vedení identifikuje nejlepší talenty a motivuje je k podávání nejlepších výkonů. Dobré manažery lze definovat podle jejich schopnosti budovat a vést vysoce výkonné týmy.
Dosahuje výsledků
Účinná strategie vedení je zásadní pro realizaci různých organizačních strategií.
Dobří vedoucí mají schopnost vytvořit správné prostředí pro členy svého týmu, aby dosáhli a překonali cíle organizace. Aktivně usilují o výsledky, sledují pokrok a vytvářejí prostředí, ve kterém mohou členové týmu podle potřeby zlepšovat svůj výkon.
Usnadňuje změny v obchodní strategii
Vytváření a implementace obchodních strategií je časově náročné. Ještě obtížnější je změnit směr, když je to potřeba, a získat podporu týmu. V této fázi mají silní lídři schopnost povzbudit tým, sjednotit všechny kolem vize a motivovat je k práci na nové obchodní strategii, cíli a záměru.
Stručně řečeno, s vhodnou strategií vedení je vaše organizace v lepší pozici k dosažení svých plánů do budoucna.
Dopady efektivní strategie vedení
Zde je několik příkladů, jak skvělí lídři a efektivní strategie vedení formují organizaci.
Objevte více příležitostí
Lídři s nadhledem se soustředí na budoucnost, místo aby se zaměřovali pouze na každodenní provoz, což jim zajišťuje náskok před konkurencí.
Vizionářské vedení vám pomůže identifikovat příležitosti k zavedení efektivnějších procesů, produktů a obchodních modelů dříve, než vás doženou konkurenti.
Školte další vedoucí pracovníky
Důležitým dopadem strategie vedení je to, že skvělí lídři předávají své dovednosti další generaci. Dobří lídři totiž instinktivně rozumějí podnikatelskému prostředí a mají radost, když vidí, jak jejich kolegové rostou a dosahují úspěchů.
Vybudujte silnější organizační kulturu
Skvělé vedení je přístup shora dolů, který zlepšuje kulturu organizace. Tým vždy odráží přesvědčení a postoje vedoucího. S inspirativními vedoucími se organizace stává transparentnější a inovativnější a vede chování každého člena týmu vůči ostatním členům a zákazníkům.
Dosáhněte vyšších výnosů
Skvělí lídři motivují zaměstnance, aby tvrdě pracovali, přestali plýtvat časem, optimalizovali pracovní postupy a více se angažovali v tom, co dělají, čímž zvyšují svou produktivitu a kvalitu práce. Strategické vedení rozvíjí kulturu nadšení, ve které se každý člen týmu snaží odvádět co nejlepší práci pro dobro všech.
10 strategií vedení pro zlepšení výkonu týmu
Strategické vedení může proměnit běžnou organizaci ve vysoce výkonný tým, který má větší dopad a dosahuje lepších výsledků. Zde je 10 strategií vedení, které můžete implementovat, abyste optimálně zapojili a podpořili svůj tým.
1. Definujte a jasně formulujte svou vizi
Hlavním úkolem vedení je pochopit celkovou situaci, analyzovat ji ze všech úhlů a jasně formulovat strategii společnosti.
Nejde jen o vytvoření podrobného plánu nebo stanovení cílů, ale spíše o sdílení poutavého příběhu o budoucnosti a vizi, kterou vaši stakeholdeři a zaměstnanci přijmou.
Mějte jasnou vizi, která vysvětluje dlouhodobé cíle společnosti a inspiruje a motivuje vaše zaměstnance k dosažení širších cílů.
Pokud váš tým věří ve vaši vizi, udělá vše pro to, aby ji uskutečnil. Vytvořte týmovou kulturu, ve které každý uvidí vaši vizi v praxi. Dejte členům týmu šanci vizualizovat rozdíl, který dělají.
Pokud vaše činy inspirují ostatní k tomu, aby více snili, více se učili, více dělali a více se rozvíjeli, jste vůdčí osobností.
Pokud vaše činy inspirují ostatní k tomu, aby více snili, více se učili, více dělali a více se rozvíjeli, jste vůdčí osobností.
2. Ocenit úspěchy každého jednotlivce
Uznání dává člověku pocit, že je ceněn a oceňován. Pokaždé, když někdo z vašeho týmu překročí očekávání a dosáhne svých cílů, oslavte a oceněte jeho oddanost misi vaší společnosti.
Manažeři často přehlížejí jednoduchý princip „co se odměňuje, to se opakuje“. Nepřehlížejte vliv pozitivního posilování.
Například když mluvíte se svými zástupci zákaznického servisu, řekněte jim, jak skvělou práci odvádějí a jak pomáhají posunout společnost vpřed. Pokud obdržíte od zákazníka zprávu o tom, jak mu pomohl zástupce podpory, sdílejte ji s týmem.
Dejte svému týmu najevo, jak jsou pro vaši firmu důležití a proč je společnost potřebuje. Pomůže jim to pracovat s novou energií a nadšením.
Lidé pracují za peníze, ale jsou ochotni udělat něco navíc, aby získali uznání, pochvalu a odměnu.
Lidé pracují za peníze, ale jsou ochotni udělat něco navíc, aby získali uznání, pochvalu a odměnu.
3. Efektivní komunikace
Komunikace je klíčovou dovedností nejen pro vedoucí pracovníky a manažery, ale pro každého, kdo chce být úspěšný. Musíte být schopni sdělit svou vizi, obchodní strategii, jak ji dosáhnout, a jak každý jednotlivý zaměstnanec přispěje k cílům společnosti.
Nejlepší organizace mají ve skutečnosti kulturu aktivní oboustranné komunikace. To podporuje otevřenou výměnu nápadů a posiluje spolupráci.
Organizace, která dobře komunikuje se svými zaměstnanci, zaznamená pozitivní výsledky v úrovni zapojení zaměstnanců. Tato silná motivace souvisí s komunikačními schopnostmi vedoucího pracovníka.
Skvělí lídři komunikují a skvělí komunikátoři vedou.
Skvělí lídři komunikují a skvělí komunikátoři vedou.
4. Předvídejte, co by se mohlo stát
Jakmile budete vědět, jak formulovat svou vizi, podívejte se na ni z širší perspektivy a identifikujte potenciální výzvy a inovace, kterým může vaše firma v blízké budoucnosti čelit.
Poté přemýšlejte o tom, jak se na tyto překážky připravit, jak je řešit nebo jak využít potenciální příležitosti, které čekají na vaši pozornost.
Pokud dokážete úspěšně předvídat příležitosti a překážky, budete lépe připraveni čelit budoucím výzvám než vaši konkurenti.
Pesimista si stěžuje na vítr. Optimista očekává, že se změní. Vůdce upraví plachty.
Pesimista si stěžuje na vítr. Optimista očekává, že se změní. Vůdce upraví plachty.
5. Vedejte příkladem
Vedoucí pracovník stanovuje precedens pro to, co je v organizaci přijatelné a co ne – a žádná pravidla ani zásady nejsou účinnější než toto. Chcete-li být lepším vedoucím pracovníkem, uvědomte si, jak velký vliv má vaše chování, a chovejte se tak, jak chcete, aby se chovali ostatní.
Například dobrý vedoucí bude přijímat rozhodnutí tak, jak by si přál, aby je napodobovali ostatní vedoucí pracovníci ve společnosti.
Angažovanost, spokojenost a morálka zaměstnanců přímo souvisí s jejich zkušenostmi s přímými nadřízenými. Dobří vedoucí dávají lidem pocit bezpečí, sounáležitosti a spokojenosti s jejich prací.
Lídr vede příkladem, ne silou.
Lídr vede příkladem, ne silou.
6. Vybudujte soudržný tým
Dobrý vedoucí buduje soudržné týmy.
Měli byste vědět, jak řešit konflikty, kdy nechat tým překonat bouři a kdy mu pomoci najít správnou cestu. Budování soudržného týmu vyžaduje znalost silných a slabých stránek každého jednotlivce, budování důvěry a podporu spolupráce.
Soudržný tým spolupracuje a úlohou vedení je usnadnit budování tohoto týmu.
Skvělý člověk přitahuje skvělé lidi a ví, jak je udržet pohromadě.
Skvělý člověk přitahuje skvělé lidi a ví, jak je udržet pohromadě.
7. Nikdy neztrácejte ze zřetele inovace a kreativitu
Inovace, nové nápady a nové způsoby uvažování, které udrží vaše zákazníky nadšené, jsou pro dobré vedení nezbytné.
Jako vedoucí pracovník můžete kulturu inovací a kreativity nejlépe budovat tím, že budete podporovat otevřenou komunikaci a sdílení nápadů. Kladejte důraz na orientaci na zákazníka, podporujte svůj tým v hledání kreativních způsobů řešení problémů a odměňujte netradiční přístupy.
Mnoho vedoucích pracovníků využívá rozpočty na školení a rozvoj vedení k podpoře takového prostředí na svém pracovišti.
Inovace odlišuje lídra od následovníka.
Inovace odlišuje lídra od následovníka.
8. Buďte ochotni měnit se a přijímat těžká rozhodnutí
Na začátku roku 2010 si společnost Dominos uvědomila, že nedokáže splnit očekávání zákazníků. Tržby klesly, cena akcií se propadla a řetězec se umístil na posledním místě v žebříčku „hodnocení chuti“ spotřebitelů.
Co udělali, aby tento problém vyřešili? Pizza řetězec se rozhodl řešit tento problém přímo. Dominos v následujících letech realizoval inovativní marketingové kampaně, otevřel nové pobočky, zavedl živé vysílání recenzí zákazníků a rozšířil své možnosti online objednávek.
A co víc, dokonce změnili recept na pizzu!
Mezi lety 2010 a 2022 se cena akcií zvýšila z 11 na 260 dolarů.
Společnost Dominos je vynikajícím příkladem lídrů, kteří přijímají těžká rozhodnutí a přijímají změny, aby pomohli společnosti dosáhnout obratu.
Jako vedoucí můžete udělat totéž. Znát své cíle, vytvořit podrobné strategie a vyvinout systémy a procesy, které mohou vaši zaměstnanci následovat. Když vidíte potřebu změny nebo těžkých rozhodnutí, jděte do toho.
Zlepšovat se znamená měnit se; být dokonalý znamená měnit se často.
Zlepšovat se znamená měnit se; být dokonalý znamená měnit se často.
9. Neustálé učení
Mnoho lídrů by souhlasilo s tím, že vedení je cesta plná nových výzev a učení. Skvělí lídři se nikdy nepřestávají učit – prostřednictvím praktického uplatnění, networkingu, profesního rozvoje a neustálého vzdělávání.
Na své cestě k růstu jako lídr sdílejte své znalosti a zkušenosti s ostatními. Převezměte roli kouče a mentora, věnujte se rozvoji vedoucích schopností svého týmu a najdete uspokojení v budování základů pro silnou vedoucí pozici.
Vedení a učení jsou pro sebe navzájem nepostradatelné.
Vedení a učení jsou pro sebe navzájem nepostradatelné.
10. Posilte svůj tým
Jako vedoucí pracovník je jednou z vašich hlavních povinností vést svůj tým k dosažení jeho plného potenciálu. K tomu musíte delegovat odpovědnost a poskytnout jim podporu, kterou potřebují k dosažení úspěchu.
Dejte jim jasné cíle a plnou odpovědnost za výsledky; často kontrolujte, zda dostávají potřebnou pomoc, a podporujte týmovou práci. Abyste to dokázali, měli byste také znát jejich silné a slabé stránky a být připraveni jim plně důvěřovat.
Jde o rozvoj vašich lidí, ne o vás. Vy rostete díky odrazu slávy svých lidí.
Jde o rozvoj vašich lidí, ne o vás. Vy rostete díky odrazu slávy svých lidí.
Časté chyby vedení, kterým je třeba se vyhnout
Ve skutečnosti je vedení lidí zároveň obohacující i stresující. Musíte řídit různé osobnosti, sladit je s vizí vaší organizace, činit obtížná rozhodnutí a řešit problémy, než se stanou závažnými.
Zde je několik běžných chyb, kterým byste se měli vyhnout.
1. Nedelegování
Nejnebezpečnější myšlenkou, které byste se měli vyvarovat, je: „Pokud chcete, aby něco bylo uděláno správně, udělejte to sami.“
Dobrý vedoucí bude věřit, že jeho tým splní úkoly na nejvyšší úrovni, a tým od vás očekává, že ho budete vést. Každý zaměstnanec by měl pochopit, že mu důvěřujete, a být motivován, aby splnil vaše očekávání a neustále se učil a zlepšoval.
Výzkumy ukazují, že delegování úkolů zvyšuje vaši schopnost získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců, což vám zase pomáhá růst jako vedoucí pracovník.
To však neznamená ztrátu odpovědnosti. Požadujte od svého týmu odpovědnost za vše, co jim patří. Pokud však zaměstnanci nestačí držet krok, sdělte jim to individuálně, nikoli na týmové schůzce. Než se rozhodnete pro rozloučení, zvažte poskytnutí dalšího školení.
2. Vyhýbání se konfliktům
Konflikty mohou být pro tým škodlivé, ale vyhýbání se konfrontacím situaci ještě zhoršuje.
Místo vyhýbání se všem konfliktům řešte problémy hned, jakmile se objeví. Pokud je necháte narůstat, mohou vás později rozptylovat a nevratně poškodit váš tým.
Nejlepší způsob, jak vyřešit konflikt, je externalizovat ho tím, že se jím zabýváte přímo a přimějete strany, aby se snažily dosáhnout kompromisu.
3. Zpochybňování sebe sama
Jistě, zdravá dávka sebedůvěry vás činí opatrnějšími. Ale nezapomeňte věřit svému úsudku, protože pokud tomu tak není, kdo jiný by tomu věřil?
I když je důležité naslouchat názorům ostatních, při rozhodování věřte sami sobě. Zároveň si zachovejte sebereflexi, abyste se nestali arogantními nebo slepými vůči konstruktivní kritice.
Efektivní vedení s ClickUp
Jako vedoucí pracovník pravděpodobně zvládáte několik činností napříč různými odděleními. Jak sledujete pokrok svého týmu? Plýtvání časem nad tabulkami pro zaznamenávání těchto detailů je neefektivní.
Místo toho použijte nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, které vám pomohou lépe sledovat aktivity týmu, jeho úspěchy i neúspěchy.
ClickUp Goals vám umožňuje rozdělit úkoly podle naléhavosti, priority a dopadu. Vytvořte sledovatelné cíle a rozdělte je na zvládnutelné úkoly na denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní bázi.
ClickUp vám umožňuje přiřazovat úkoly členům týmu a přidávat komentáře a termíny.
Profesionální tip – počítejte s časovou rezervou pro případ, že nastanou problémy.
Funkce Task Priorities (Priority úkolů) aplikace ClickUp je jednoduchá a snadno použitelná a pomáhá vám stanovit jasné priority pro váš tým. Díky čtyřem různým barevným vlajkám (naléhavá, vysoká, normální a nízká priorita) máte vy i váš tým přehled o kritických úkolech. Jak se vám to líbí pro udržení všech na stejné vlně?
ClickUp vám a vašemu týmu také ušetří drahocenný čas díky automatizovaným pracovním postupům a šablonám, takže můžete pracovat chytřeji. Navíc se integruje s více než 1000 běžně používanými nástroji, od Slacku přes Zoom a Salesforce až po Google Drive.
Vidíme, jak lídři nové generace využívají software pro řízení projektů a aplikace pro budování týmů k posilování upřímných vztahů se svými týmy na místě i virtuálními týmy, k usnadnění plynulé komunikace a k vštěpování společného smyslu pro účel každému členovi týmu.
Strategie vedení se neustále mění; nejlepší vedoucí pracovníci zůstávají flexibilní
Chcete-li být lepším vedoucím, často své strategie přehodnocujte a měřte pokrok, abyste zjistili, zda dosahujete výsledků, které jste si předsevzali.
Zároveň můžete použít software pro sledování projektů, jako je ClickUp, k sledování, správě a stanovení priorit výkonu na úrovni organizace i týmu. Grafy, připomenutí, kalendáře a automatizace úkolů vám zajistí, že budete mít vždy vše pod kontrolou.
Staňte se lídrem, kterým jste vždy měli být. Posilte svůj tým a efektivně spravujte své projekty pomocí ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte ještě dnes.