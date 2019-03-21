Jaký styl vedení je pro vás ten pravý? 7 skvělých příkladů pro vedoucí pracovníky

Většina lidí nemá ponětí, jak popsat svůj styl „vedení“ nebo „řízení“.
Je to spíše otázka osobnosti než cokoli jiného. Společnost však existuje již dlouhou dobu. Viděli jsme mnoho vedoucích pracovníků přicházet a odcházet. Někteří z nich byli skvělí, jiní hrozní, a často je hodnota vedoucího pracovníka v očích pozorovatele.
Co tím myslím? Každý z nás má rád jiné vedoucí pracovníky v závislosti na své osobnosti. Často se stává, že to, co je pro jednoho člověka dobrým vedoucím pracovníkem, je pro jiného naprosto nepřijatelné.
Nelze však popřít, že charisma, styl, odborné znalosti a skvělé nápady některé lidi povyšují nad ostatní.
V tomto příspěvku se podíváme na specifika různých typů vedoucích pracovníků a zjistíme, kteří z nich jsou nejvhodnější pro dokončení úkolů a dosažení cílů.
Různé typy stylů vedení
1. Styl vedení založený na koučování
Ne, nejde jen o sport. Jde o to najít v lidech ty nejlepší schopnosti a pak je povzbudit k akci. Koučující vedoucí se dívají dopředu, přemýšlejí o budoucích potřebách organizace a připravují se na ně. Někdy musí činit těžká rozhodnutí na základě situací, které se mohou jevit jako v rozporu s osobním koučováním, které nabídli zaměstnancům.
Nakonec ale efektivní manažer, který přijímá styl vedení založený na koučování, chce pro každého to nejlepší, bez ohledu na to, kam se odtud vydá. Nejlepší analogie pro skvělé kouče pocházejí samozřejmě ze sportu, ale ne každý sportovní trenér je dobrý v koučovacím stylu vedení.
Bylo pro mě těžké najít slavné vedoucí osobnosti v oblasti koučování, protože se často staví za ostatní, podobně jako u služebného vedení. Neustále rozvíjejí lidi pomocí příležitostí k profesnímu růstu, což je často nevděčná práce. Chcete-li zlepšit způsob, jakým koučujete své zaměstnance, podívejte se na tuto skvělou knihu, kterou doporučuje generální ředitel ClickUp, Zeb Evans.
Slavní koučové a lídři:
Joe Maddon, manažer týmu Chicago Cubs: Joe Maddon vedl tým Chicago Cubs k jejich prvnímu vítězství ve World Series za více než 80 let a prolomil tak slavnou kletbu. Proč je ale tak skvělým trenérem a vedoucím? Vyhrál s mladými hráči, které sám vychoval.
Sheryl Sandberg, provozní ředitelka Facebooku: Je jí připisována zásluha za to, že pomohla Marku Zuckerbergovi vyrůst ve Facebooku a zároveň vštípila kulturu inkluzivity.
2. Autokratický styl
Autokratický vedoucí vyžaduje, aby se vše dělalo podle jeho představ, což často vede k tomu, že kreativnější a kvalifikovanější pracovníci pod jeho vedením trpí.
V konečném důsledku jsou dobří v tom, jak dosáhnout svého – v dobrém i ve zlém.
Jedná se o autoritativní vedoucí pracovníky, kteří jsou označováni jako „nároční“ a „nepružní“. Spolupráce není jejich silnou stránkou.
Ale tito vedoucí pracovníci, kteří vyžadují autoritu, mohou být prospěšní pro zaměstnance, kteří mají rádi rutinu a pokyny; autoritativní vedoucí pracovníci jsou také skvělí v rychlém rozhodování. Autokratičtí vedoucí pracovníci také nabízejí pečlivý dohled, který se může proměnit v ohrožující chování. To pak vytváří příliš mnoho komunikačních problémů, které by mohly poškodit morálku týmu.
Známí autokratičtí manažeři:
Martha Stewart : Slavná magnátka v oblasti bydlení je chytrá a soustředěná. Byla také náročná vedoucí, která od svých zaměstnanců očekávala poslušnost. Byla známá svou touhou po soutěži a neuměla dobře zvládat kritiku.
3. Administrativní a byrokratický styl řízení
Tito vedoucí se zaměřují na pořádek. Důležitý je proces. Řídí se předem stanoveným postupem a nezajímají se tolik o názory svých kolegů nebo podřízených. U tohoto stylu vedení vždy vítězí literu zákona nad duchem zákona.
Je mylné se domnívat, že tento styl vedení je nepružný. Ve skutečnosti se velmi dobře hodí pro krizové a situační vedení, proto se procesy osvědčují v armádě nebo u policie. Jde o to, aby se po přijetí rozhodnutí postupovalo rychle a jednotně podle předepsaného procesu.
Je pravda, že tento styl vedení nefunguje ve všech odvětvích a ani nemusí. Ne všechny podniky čelí situacím, kdy jde o život, a je nespravedlivé, aby manažer zacházel se všemi situacemi stejně, když máte co do činění s drobnostmi nebo čímkoli jiným.
Známí administrativní a byrokratičtí vedoucí pracovníci:
Colin Powell: Powell, který byl především vojákem, také pracoval napříč politickým spektrem, aby sloužil a podporoval prezidenty všech druhů. Zároveň nebyl považován za jestřába ani revolucionáře, protože úzce spolupracoval s postupy a politikami stanovenými jeho nadřízenými.
4. Demokratický styl vedení
Každý má právo hlasovat, že? Ti, kteří upřednostňují demokratický styl, rádi zapojují své zaměstnance do rozhodování o společnosti. Pokud se rozhodnete pro tento styl, dáváte svým zaměstnancům najevo, že jim důvěřujete a vážíte si jejich názorů a zkušeností.
Demokratičtí vedoucí věří, že zaměstnanci se dokážou do značné míry řídit sami a vy jste tu pouze od toho, abyste udržovali věci v chodu.
Známí lídři demokratického stylu (nepolitického!)
Tony Hsieh ze společnosti Zappos: Jedná se o jeden z nejznámějších stylů demokratického vedení, protože využívá plochý styl vedení pro týmy a zaměstnance, doslova bez manažerů. Nazývá se holokracie. A i když se mnozí dohadují o holokracii versus demokracii, jako obecný příklad se hodí. Zappos je obrovský experiment v holokracii a určitě byste si měli jejich přístup prozkoumat sami.
5. Motivační a charismatický styl vedení:
Tito lidé jsou charismatičtí, extrovertní a jsou to „lidé“ s širokým rozhledem. Působí jako dobrosrdeční a soucitní, ale za zavřenými dveřmi mohou být trochu chladní. Jejich schopnosti v osobním jednání mohou být trochu nedostatečné.
Vedoucí pracovníci, kteří odpovídají tomuto modelu, jsou obvykle v popředí a mají autoritativní vystupování. Tito vedoucí pracovníci někdy (ne vždy) používají bombastické odměny, aby motivovali zaměstnance k dosažení cílů, a využívají své charisma k podpoře další motivace.
Slavní charismatičtí lídři:
Elon Musk: Společnosti Tesla a SpaceX vybudoval částečně díky svému charismatu a přístupnosti, ale také díky tomu, že je fantastickým vizionářem. Ne každý charismatický vedoucí pracovník to má. Je to osobnost, kterou chce napodobovat mnoho lidí v obchodním světě, a jedním z důvodů je jeho extrovertní (a přesto úspěšný) styl.
6. Relacionální facilitační styl řízení
Tito vedoucí pracovníci se snaží budovat vztahy s týmy, které vytvářejí pocit bezpečí, takže se všichni cítí zapojeni a schopni přispívat. Jedná se o participativní styl. Jsou skvělými posluchači a kladou podnětné strategické otázky, které posouvají organizaci směrem k větší vizi.
Konečné rozhodnutí nemusí být nutně jejich – jsou otevřeni tomu, co je pro organizaci nejlepší. Relacionální vedoucí podporují individuální rozvoj spolu s participativním brainstormingem a generováním nápadů. Jsou skvělí v reflexi, učení se z chyb a oboustranné komunikaci.
Známí lídři s facilitačním stylem vedení:
James Parker, bývalý generální ředitel Southwest Airlines: Dávat na první místo zaměstnance a zákazníky se může zdát jako klišé, ale podle všeho to Parker ve Southwestu dělal a pomohl tak vytvořit pozitivní kulturu, kterou je tato společnost známá.
7. Laissez-faire styl vedení
Vedoucí s tímto stylem poskytují jen málo pokynů a chtějí, aby zaměstnanci reagovali a rozhodovali sami. Poskytují nástroje a zdroje a pak od nich očekávají výsledky. Problémy se nemusí nutně předkládat vedoucímu, ale řeší se v rámci skupiny, pokud se podaří danou záležitost vyřešit.
Tento styl nefunguje pro každého ani pro každý tým a vyžaduje vysokou míru důvěry v zkušenosti a znalosti zaměstnanců.
Známé příklady laissez-faire managementu
Warren Buffett: Překvapivě je Buffett známý svým laissez-faire stylem řízení společností, které kupuje a vlastní. Jeho nákup je často vyjádřením podpory toho, co společnost již dělá, a proto nevidí důvod zasahovat. Samozřejmě Buffett očekává vynikající výsledky, jinak by neměl tak úžasnou řadu úspěchů.
Závěr
Jedna věc, kterou je třeba si zapamatovat – nejlepší vedoucí pracovníci se většinou přizpůsobují vývoji svých týmů, situací a cílů společnosti. Je těžké říci, kdy a jak by měl vedoucí oddělení použít určitý styl vedení. Všechny mají své klady a zápory. Musíte poznat svou osobnost a osobnost svého týmu, stejně jako úkoly a projekty, které je třeba splnit.
Někdy to může znamenat tvrdou ruku, jindy zase laissez-faire přístup. Mnoho manažerů střední úrovně je ovlivňováno zájmy svých nadřízených i podřízených, což je nutí být přizpůsobiví, místo aby se striktně drželi určitého stylu. Možná budete muset zvolit nejúčinnější styl vedení pro danou situaci.
Je však důležité vědět, jaké styly jsou k dispozici a které jsou vám známé, abyste je mohli v pravý čas využít.
Které styly vedení se osvědčily nejlépe pro vás a vaše týmy?