10 her zaměřených na leadership, které vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti

Chcete vést s jasností, motivovat s cílem a dosahovat výsledků? Vedoucí pozice sice přinášejí tituly, ale vedoucí schopnosti, které je podpořují, může rozvíjet každý. Jak ale tyto schopnosti rozvíjet dynamickým a poutavým způsobem?
Tento příspěvek představuje 10 strategických her zaměřených na leadership, které jsou navrženy tak, aby zdokonalily vaše komunikační schopnosti, schopnost řešit problémy a spolupracovat. Koneckonců, neexistuje lepší způsob, jak se věnovat skupinovým aktivitám, které budují kamarádství a vštěpují sebevědomí. Šťastnější týmy pracují produktivněji a pomáhají vytvářet podpůrnější pracovní prostředí.
Pojďme prozkoumat nejlepší hry zaměřené na leadership, které vám a vašemu týmu pomohou podat nejlepší výkon a lépe spolupracovat jako tým. Ale nejprve si řekneme pár základních informací.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Vůdčí schopnosti může rozvíjet každý, nejen ti, kteří mají titul.
- Zábavné hry zaměřené na leadership zlepšují komunikaci, řešení problémů a spolupráci v týmech.
- Šťastné týmy vedou ke zvýšení produktivity a k vytvoření podpůrného pracovního prostředí.
- Strategické hry zaměřené na leadership pomáhají rozvíjet základní dovednosti.
- Hry zaměřené na leadership vytvářejí bezpečný prostor pro experimentální učení bez reálných důsledků.
- Zábavná cvičení zlepšují rozhodování, aktivní naslouchání a empatii mezi členy týmu.
- Funkce pro správu projektů ClickUp podporují efektivní spolupráci a komunikaci v týmu.
Co jsou hry zaměřené na leadership a k čemu slouží
Hry zaměřené na leadership jsou speciálně navrženy tak, aby zlepšily výsledky týmu, jako je spolupráce, řešení problémů, komunikace, týmová práce a mnoho dalšího. Tyto hry vytvářejí prostředí pro experimentální učení, které je zábavné i vzdělávací.
Tyto zábavné cvičení vás povzbudí k osvojení si vedoucích schopností, jako je strategické myšlení, efektivní komunikace a lepší spolupráce na pracovišti, a zároveň se při tom skvěle pobavíte!
Význam her zaměřených na leadership
Hry zaměřené na leadership poskytují bezpečný prostor pro nácvik, experimentování a dělání chyb bez reálných důsledků! Simulují scénáře z pracovního prostředí a rozkládají složité koncepty na malé výzvy, díky čemuž je učení zábavné a efektivní.
Budete překvapeni, kolik se můžete naučit a získat díky přátelské soutěži na pracovišti. Když si pomocí těchto her zdokonalíte své základní vedoucí schopnosti, zjistíte, že jste lépe připraveni čelit jakékoli výzvě, která se vám jako vedoucímu týmu postaví do cesty.
Hravé učení, skvělé výsledky
Hry zaměřené na leadership a aktivity rozvíjející leadership nejsou určeny pouze pro firemní školicí místnosti. Jsou účinné v různých prostředích, bez ohledu na vaši filozofii leadershipu nebo styl práce:
- Učebny: Pomozte členům týmu naučit se rozvíjet týmovou práci, řešení problémů a komunikační strategie zábavnou a interaktivní formou.
- Lidské zdroje: Identifikujte potenciální lídry, posuďte klíčové dovednosti během pohovorů a dokonce zapojte nové zaměstnance do zajímavých aktivit.
- Krizové řízení: Pomozte svým týmům vrátit se k práci silnější po událostech typu „černá labuť“, jako je pandemie COVID, a naučte týmy rychle se rozhodovat, efektivně komunikovat a zachovat klid pod tlakem prostřednictvím simulovaných scénářů.
Využijte hry k odemčení svého potenciálu v oblasti vedení lidí.
Zábavné hry zaměřené na leadership slouží jako cvičení pro zdokonalení klíčových dovedností, jako jsou:
- Rozhodování: Pomáhá vám orientovat se ve složitých pracovních situacích.
- Aktivní naslouchání: Umožňuje vám vnímat, co říkají ostatní, a efektivně reagovat.
- Empatie: Pomáhá vám porozumět členům vašeho týmu a navázat s nimi hlubší vztah.
Ať už jste začínající lídr nebo zkušený profesionál, tyto hry mohou podnítit vaši kreativitu, posílit vaše sebevědomí a vybavit vás nástroji, které vám pomohou lépe se orientovat na cestě k vedení.
10 her pro rozvoj vedoucích schopností
Jste připraveni hrát hry zaměřené na leadership se svým týmem? Zde je krátký seznam, který vám pomůže začít. Připravte se na hru!
1. Leadership Race: Vystupte z řady a prokažte své dovednosti!
Tato rychlá hra odhalí, kdo má odvahu čelit výzvám vedení. Funguje to takto:
- Seřaďte se: Hráči stojí ramena vedle ramen, připraveni ukázat svůj styl vedení a potenciál.
- Trait-calling: Neúčastník hry vyjmenuje vlastnosti úspěšného vedení, jako jsou inovativnost, komunikativnost, důvěryhodnost, odolnost, etika, emoční inteligence, proaktivita a inspirace, na základě kritérií vedení organizace.
- Vysvětlete a přesvědčte: Hráči, kteří se domnívají, že se tato vlastnost vztahuje na ně, vystoupí a vysvětlí, proč si to myslí.
- Posoudit a opakovat: Porota posoudí vysvětlení a pokud je shledá platným, hráč zůstává v sestavě; pokud ne, ustoupí. Hra pokračuje s novými vlastnostmi.
- Vítěz: Hráč s nejvíce platnými vysvětleními, který zůstane v sestavě, vyhrává.
Tato hra je zaměřena na rychlé myšlení, jasnou komunikaci a prokázání vašich základních vedoucích schopností a kvalit. I když nevyhrajete, zdokonalíte své dovednosti, což je výhra pro všechny!
2. Souboj o přežití: Vyberte si!
Výzva: Představte si, že jste uvízli po havárii letadla nebo se ztratili na moři. Kterých pět nezbytných věcí byste si vzali, abyste přežili? Tato hra vám pomůže zdokonalit vaše schopnosti v oblasti hašení požárů a naučí vás hladce zvládat chaotické situace na pracovišti.
Hra:
- Vytvořte svůj tým: Hráči tvoří skupiny zaměřené na vedení a menší týmy.
- Scénáře: Je oznámena situace, ve které jde o přežití (například ztroskotání lodi nebo opuštěný ostrov), a omezený čas, který mají k dispozici pro výběr svých předmětů.
- Základy přežití: Každý tým se sejde, aby vymyslel strategii a vybral pět nejdůležitějších nástrojů pro přežití, čímž rozvíjí dovednosti kritického myšlení, řešení problémů a komunikace pod tlakem.
- Proč je to důležité: Týmy představí svůj výběr a vysvětlí své důvody.
- Vzniká vedení: Lídři přebírají odpovědnost, vedou diskuse a hájí nejlepší zájmy svého týmu.
3. Jen 99 sekund: Dokážete se rozhodnout?
Cílem této rychlé hry je zdokonalit vaše vedoucí schopnosti pod tlakem.
Výzva: Každé kolo představuje krizi vedení (například vadu produktu, noční můru v oblasti PR nebo únik údajů o zákaznících). Hráč má 99 sekund na to, aby
- Rozhodněte se: Jaký je váš bezprostřední akční plán?
- Prioritizujte: Co je nejdůležitější řešit jako první
- Komunikujte: Jasně vysvětlete své rozhodnutí a důvody.
Just 99 Seconds pomáhá rozvíjet klíčové vedoucí schopnosti, jako je rychlé myšlení, stanovení priorit, jasná komunikace a schopnost zůstat klidný a rozhodný i pod tlakem.
4. Kouzelný koberec: Týmová práce vzlétá!
Výzva: Společně otočte koberec, aniž byste z něj slezli!
Hra:
- Skupina se rozdělí do týmů (velikost týmů závisí na velikosti koberce).
- Pro každý tým je připraven velký koberec, na kterém stojí.
- Každý tým musí převrátit koberec na druhou stranu, ale nesmí z něj sestoupit. Stačí, aby jedna noha sestoupila, a tým musí začít znovu.
- První tým, který otočí koberec, vyhrává hru.
Týmové vedení se rozvíjí, když se týmy učí budovat mezilidskou komunikaci, spolupráci a důvěru.
Magic Carpet také učí zaměstnance zpomalit, plánovat a jednat jako jeden celek, myslet mimo zaběhnuté schémata a přijímat strategie za pochodu.
5. Marshmallow Mania: Týmová práce staví věže!
Úkol: Postavte nejvyšší samostatně stojící konstrukci pouze ze špaget, lepicí pásky, provázku, marshmallow a (volitelně) párátků.
Nastavení:
- Rozdělte svůj tým na malé skupiny
- Shromážděte stavební materiál
- Probuďte v sobě inženýra: spolupracujte, vytvářejte strategie a postavte nejvyšší stavbu, jakou dokážete.
- Završte to: opatrně položte marshmallow na své mistrovské dílo.
- Stanovte náročný časový limit, abyste přidali trochu adrenalinu.
- Vyhrává tým s nejvyšší věží z marshmallow.
Lekce leadershipu v Marshmallow Mania zahrnují spolupráci (komunikace, delegování úkolů a společné budování), kreativní myšlení (překonávání stereotypů a budování bez hranic) a řešení problémů (přizpůsobování se, zdokonalování a dosahování nových výšin leadershipu).
6. Stříbrná podšívka: Najděte paprsek světla v každé výzvě!
Výzva: Obraťte negativní scénář! Ve dvojicích se podělte o zkušenosti z minulého projektu, uveďte jeden pozitivní a jeden negativní aspekt. Poté si vyměňte role a najděte v příbězích toho druhého pozitivní stránku.
Hra:
- Najděte si partnera, nejlépe někoho, s kým jste již dříve spolupracovali na nějakém projektu.
- Začněte (jeden člověk) sdílením zkušenosti s projektem, který měl negativní výsledek.
- Váš partner se stane „detektivem stříbrného obzoru“ a bude muset najít pozitivní aspekty a skryté poučení z této zkušenosti.
- Vyměňte si role a opakujte proces s partnerem.
Silver Lining podporuje pozitivní přístup, mezilidské dovednosti a motivaci týmu, které jsou klíčové pro rozvoj vedoucích schopností. Buduje empatii tím, že vám umožňuje vidět věci z různých perspektiv. Navíc si uvědomíte, že pro růst je zásadní poučit se z minulých zkušeností, i těch negativních.
7. Lidský uzel: Rozplétejte týmového ducha!
Výzva: Dokáže váš tým spolupracovat a rozmotat lidský uzel pouze pomocí komunikace a týmové práce?
Hra:
- Shromážděte svůj tým do malého kruhu a nechte je stát ramena vedle ramen.
- Natáhněte ruku a uchopte pravou ruku někoho, kdo sedí naproti vám v kruhu.
- Nyní natáhněte levou ruku a uchopte levou ruku jiné osoby, ale ne osoby vedle vás.
- Začněte se rozplétat, aniž byste přerušili řetěz.
- Sledujte, jak se lídři přirozeně ujímají vedení, vytvářejí strategie a komunikují cestu k vítězství.
Human Knot podporuje týmovou spolupráci, i když se účastníci navzájem neznají. Lídři vedou ostatní pomocí jasných a stručných pokynů, povzbuzují účastníky k kreativnímu myšlení a budování vzájemné důvěry.
8. Najděte změnu: Zlepšete pozorovací schopnosti svého týmu!
Výzva: Dokážete rozpoznat jemné změny u svých spoluhráčů? Tato klasická hra prověří vaše pozorovací schopnosti a týmovou spolupráci.
Hra:
- Vytvořte dvě řady, které stojí proti sobě.
- Věnujte pár minut pozorování svých kolegů, kteří stojí naproti vám, a zapamatujte si jejich vzhled.
- Otočte se, abyste si zablokovali výhled, a nyní je čas na transformace.
- Nechte své spoluhráče v protější řadě diskrétně změnit svůj vzhled, například oblečení, účes, doplňky nebo brýle.
- Otočte se a začněte spolupracovat se svým týmem na identifikaci všech změn. Za každou přehlédnutou změnu budou uděleny záporné body.
- Vyměňte si role – teď je řada na vás, abyste změnili svůj vzhled a otestovali pozorovací schopnosti svých spoluhráčů.
- Tým s nejmenším počtem odečtených bodů vyhrává hru.
Spot the Change zdůrazňuje, že lídři musí vnímat detaily – velké i malé – a také neverbální signály. Uchovávání informací je klíčové pro efektivní vedení a strategické plánování. Klíčem k vítězství ve hře je tedy spolupráce, sdílení postřehů a dosažení konsensu.
9. Shark Tank: Edice pro firmy
Výzva: Navrhněte odvážná řešení skutečných problémů společnosti, získejte „investice“ od výkonných „žraloků“ a uvolněte svého vnitřního intraprenéra!
Nastavení:
- Žraloci: Tři vedoucí pracovníci tvoří porotu, která hodnotí prezentace účastníků na základě dopadu, proveditelnosti a nákladů.
- Čas: Účastníci mají 60 minut na to, aby prozkoumali, připravili a nacvičili tříminutovou prezentaci pro vybranou firemní výzvu.
Survival Showdown není jen o výběru předmětů, ale také o procvičování vedoucích schopností. Týmy se učí kriticky myslet, řešit problémy, efektivně komunikovat a dosahovat konsensu, čímž získávají cenné zkušenosti v oblasti rozhodování, týmové práce a vedení.
Hra:
- Čas na prezentaci (3 minuty): Každý účastník představí své řešení, přičemž zdůrazní problém, dopad a výhody.
- Otázky a odpovědi (5 minut): Žraloci se ponoří do otázek a odpovědí, aby v reálném čase prodiskutovali obavy a požádali o vysvětlení.
- Plavat nebo se potopit: Žraloci hájí své řešení, reagují na obavy a zdůrazňují jeho hodnotu.
- Investiční rozhodnutí: Žraloci jednají soukromě a anonymně rozhodují o nejslibnějších řešeních.
- Zpětná vazba zasedací místnosti: Žraloci poskytují konstruktivní zpětnou vazbu, zdůrazňují silné stránky, oblasti, které je třeba zlepšit, a podrobnosti o alokaci zdrojů.
- Kolektivní učení: Žraloci moderují skupinovou diskusi, během níž se účastníci podělí o klíčové poznatky, analyzují společná témata a diskutují o dalších krocích.
S hrou Shark Tank: Company Edition se hráči naučí spolupracovat na řešeních založených na datech. Toto cvičení vytváří angažovanou pracovní sílu, která je schopna prosazovat inovace a řešit výzvy společnosti.
10. Zpětná vazba: Vžijte se do jejich situace!
Výzva: Zpestřete svou zpětnou vazbu tím, že ji vyzkoušíte z druhé strany! Toto cvičení na výměnu rolí rozvíjí empatii, zlepšuje komunikační dovednosti a učí vedoucí pracovníky vidět věci z různých perspektiv.
Nastavení:
- Banka scénářů: Vytvořte dokument s předem připravenými situacemi z reálného života, jako jsou nedodržení termínů, zpoždění projektů, konflikty v týmu a špatná kvalita práce.
Hra:
- Dvojice: Účastníci jsou rozděleni do dvojic.
- Vyberte si scénáře: Z dokumentu jsou vybrány reálné pracovní situace, ve kterých lze poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.
- Hrajte scénu: Každá dvojice zahraje přidělený scénář a zaměří se na to, jak se obvykle poskytuje a přijímá zpětná vazba.
- Vyměňte si role: Manažeři poskytují zpětnou vazbu, jako by byli zaměstnanci, a zaměstnanci poskytují zpětnou vazbu z pohledu vedení.
- Vytvořte formuláře pro zpětnou vazbu: Formuláře jsou určeny pro anonymní zpětnou vazbu po každém hraní rolí a odpovědi jsou analyzovány za účelem získání praktických poznatků.
- Uzavřete kruh: Úkoly se vytvářejí přímo z formulářů zpětné vazby, sleduje se pokrok a zpětná vazba se promítá do pozitivních změn.
Při hraní hry Feedback Loop si účastníci navzájem vžívají do role druhých, což vede k lepšímu porozumění a empatii. Vedoucí se učí oceňovat pohledy zaměstnanců a zároveň jim poskytovat cennou zpětnou vazbu. Zaměstnanci se také cítí sebejistě a jsou povzbuzováni k tomu, aby vyjadřovali své obavy a navrhovali řešení.
Hry zaměřené na leadership pro udržení zaměstnanců a budování týmu
Hry a aktivity zaměřené na leadership nejsou jen zábavné a poutavé, ale mají také silný vliv na posílení dynamiky týmu a zlepšení retence zaměstnanců.
Vliv her zaměřených na leadership na budování týmu
Hry zaměřené na leadership pomáhají odbourávat bariéry mezi jednotlivými odděleními. Podporují zaměstnance v rozvoji leadershipových dovedností a konceptů prostřednictvím cvičení na budování týmu, kde se učí řešit výzvy a oslavovat své úspěchy.
Hry jako Feedback Loop, Shark Tank: Company Edition a Human Knot jsou navrženy tak, aby podnítily a rozvíjely komunikační dovednosti, řešení problémů a budování důvěry, a to vše s velkou dávkou zábavy a smíchu!
Tyto společné zážitky vytvářejí trvalé vazby a vzpomínky a vnášejí do vašeho týmu nové nadšení, který se naučí spolupracovat jako soustředěnější a jednotnější skupina.
Hry zaměřené na leadership posilují morálku a ducha vedoucích vašich týmů. Vítězství v soutěži je úžasný pocit a všechny sbližuje, i když mají odlišné styly vedení.
Vliv her zaměřených na leadership na udržení zaměstnanců
Hraní her zaměřených na leadership ukazuje vašim zaměstnancům, že vám záleží na jejich profesním růstu, osobním rozvoji a spokojenosti na pracovišti. Tyto hry jsou skvělým způsobem, jak podpořit pozitivní pracovní prostředí a snížit fluktuaci zaměstnanců.
Zamyslete se nad tím: místo nudné přednášky o komunikaci je mnohem zajímavější role-playingová hra, do které se může zapojit každý!
Hry bojují proti nudě a monotónnosti a zajišťují, že vaši zaměstnanci zůstanou nadšení a motivovaní. Vysílají jasnou zprávu: „Chceme, abyste byli úspěšní a bavili se při tom!“
Pokud jste si mysleli, že citáty o týmové práci vám skvěle pomáhají motivovat váš tým, hry zaměřené na leadership vaši inspiraci ještě o stupeň zvýší!
Pokud vedete a řídíte tým, šablona Team Health Monitor od ClickUp nabízí komplexní přehled o stavu vašeho týmu a umožňuje vám:
- Získejte přehled o výkonu v reálném čase
- Identifikujte oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit a růst.
- Sledujte pokrok v průběhu času, abyste zajistili úspěch.
Rozvíjejte a zlepšujte své vedoucí schopnosti s ClickUp
Být skvělým lídrem je neustálé balancování. Termíny se blíží, členové týmu potřebují pozornost a strategické plánování vás táhne několika směry. Jak zvládnout kognitivní přetížení?
Je to jednoduché: použijte ClickUp!
Funkce pro správu projektů ClickUp si představte jako své osobní velitelské centrum pro vedení lidí. Nejde jen o správu nebo delegování úkolů, ale také o zvýšení vašeho sebeuvědomění jako efektivního lídra. Jak toho dosáhnout?
1. Zjednodušení týmové komunikace
📮ClickUp Insight: 83 % zaměstnanců využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Podle výzkumu společnosti ClickUp fragmentovaná komunikace, zahrnující rozptýlené zprávy napříč několika kanály, brání produktivitě. Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a izolované komunikaci, vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací*.
- Zbavte se chaosu v e-mailech: Udržujte svůj tým v souladu pomocí chatu v ClickUp a diskutujte se svým týmem přímo ve svém pracovním prostoru, bez rušivých e-mailových aktualizací.
- Transparentnost je klíčová: Používejte ClickUp Docs k dokumentování a organizování informací, které může váš tým snadno vyhledávat. Sdílejte je a provádějte v nich změny v reálném čase společně se všemi členy svého týmu díky funkcím pro společnou úpravu.
- Zpětná vazba je dar: Použijte šablonu ClickUp pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, abyste shromáždili zpětnou vazbu od svého týmu, což vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a podpořit kulturu otevřené komunikace.
2. Ovládněte umění delegování
- Delegujte jako profesionál: Přiřazujte úkoly s jasnými pokyny, termíny a prioritami pomocí ClickUp Tasks.
- Posilte svůj tým: Dejte jim odpovědnost za jejich projekty a sledujte jejich pokrok pomocí ClickUp Dashboards. Pomůže vám to přidělovat zdroje na základě zkušeností vašeho týmu a shromažďovat poznatky pro lepší rozhodování.
- Oslavujte společné vítězství: Použijte @zmínky k ocenění individuálních a týmových úspěchů. Je to jako dát svému týmu virtuální high-five, které posílí jejich ducha a udrží všechny zapojené.
Šablona matice delegování pravomocí od ClickUp poskytuje manažerům a vedoucím pracovníkům nástroj pro efektivnější delegování pravomocí a odpovědností.
3. Zlepšete své organizační schopnosti
- Plánujte jako šampión: Vytvořte komplexní plány rozvoje vedení pomocí ClickUp Goals a rozdělte významné cíle na konkrétní kroky.
- Nikdy nezmeškejte žádnou událost: Plánujte schůzky, nastavujte připomenutí a spravujte svůj kalendář hladce v zobrazení kalendáře ClickUp, které vám pomůže zůstat organizovaní a mít přehled o svých úkolech.
ClickUp není jen nástroj, je to váš partner v rozvoji vedoucích schopností. Zbavte se tabulek a zastaralých metod a využijte sílu ClickUp k uvolnění svého plného potenciálu vedoucího pracovníka!
Hry zaměřené na leadership – více než jen zábava a hry
Hry zaměřené na leadership nejsou jen o hodnocení prezentací v pořadu Shark Tank a stavění věží z marshmallow (i když, upřímně řečeno, i to je docela zábava).
Skutečným přínosem těchto her je, že představují zábavný způsob, jak procvičit základní dovednosti, jako je komunikace, řešení problémů a spolupráce, v rámci vašeho leadershipového tréninku.
Zde je několik důvodů, proč byste měli ve svém týmu podporovat více her zaměřených na leadership:
- Odstraňují bariéry: Hry vytvářejí rovné podmínky, kde se mohou účastnit a vyniknout vedoucí pracovníci s různými styly řízení, bez ohledu na senioritu nebo osobnost.
- Podněcují kreativitu a inovace: Hry podporují kreativní myšlení a hledání inovativních řešení.
- Jsou prostě zábavné: Lidé milují hry, a proto příjemná atmosféra na pracovišti zlepšuje morálku zaměstnanců a posiluje týmového ducha.
Hry zaměřené na leadership navíc nepřinášejí výhody pouze týmu, ale mají dominový efekt, který ovlivňuje celou vaši organizaci a její ekosystém.
Vaši investoři, klienti a akcionáři spoléhají na silné a jednotné vedoucí týmů.
- Investoři mají jistotu, že jejich investice je podpořena spolupracujícím a inovativním týmem.
- Klienti oceňují spolupráci s dobře koordinovaným týmem, který přináší konzistentní výsledky.
- Zainteresované strany důvěřují týmu, který se výzvám staví čelem díky efektivní komunikaci a schopnosti řešit problémy.
Považujte tedy hry zaměřené na leadership za investici do úspěchu vašeho týmu, která se nakonec promítne do úspěchu celé vaší organizace.
Až budete příště chtít posílit dovednosti a morálku svého týmu, vynechte nudnou přednášku a vezměte si koberce a marshmallows!
A když už jste v tom, využijte funkce ClickUp k lepšímu řízení věcí.
Jste připraveni zdokonalit své vedoucí schopnosti? Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí ClickUp!
Časté dotazy
1. Co jsou hry zaměřené na leadership?
Hry zaměřené na leadership zahrnují interaktivní aktivity, které rozvíjejí základní dovednosti, jako je komunikace, řešení problémů a spolupráce. Jsou účinným nástrojem pro budování silnějších a úspěšnějších týmů.
2. Co jsou situační aktivity v oblasti vedení?
Situační aktivity zaměřené na vedení lidí se soustředí na přizpůsobení herních zážitků úrovni dovedností a potřebám každého jednotlivce. Tyto aktivity pomáhají budoucím lídrům zdokonalit jejich schopnost přizpůsobit svůj styl vedení a podporovat každého člena týmu v jeho jedinečné fázi vývoje.
3. Co je to hra pro rozvoj vedoucích schopností 30 Seconds Left ?
Ačkoli se konkrétní podrobnosti hry 30 Seconds Left mohou lišit, jedna z verzí hry spočívá v tom, že účastníci sdílejí své oblíbené vzpomínky a poté z nich vyberou konkrétní 30sekundový moment, který sdílejí se skupinou.
Cílem této aktivity je podpořit jasnou komunikaci, motivovat účastníky a podporovat emocionální projevy.