10 nejlepších alternativ ONES.com pro týmy v roce [rok]

Stejně jako mnoho jiných softwarů pro správu projektů má i ONES.com své fanoušky i kritiky. Pokud jste zde, možná patříte k těm druhým.
Ačkoli ONES.com má mnoho pozitivních recenzí a na papíře splňuje většinu požadavků, mnoho týmů považuje jeho rozhraní za neohrabané. Také uvádějí, že chybí funkce pro spolupráci a že je nutné používat více nástrojů, aby bylo možné práci dokončit.
Většina týmů dnes nepotřebuje více softwaru. Potřebují méně nástrojů, které mezi sebou skutečně komunikují. Zejména když průměrná společnost již používá více než 100 aplikací SaaS a pokaždé, když někdo přepne záložku, dojde ke ztrátě důležitých souvislostí.
Podívali jsme se tedy na to, co týmy používají, když ONES.com nestačí.
Hodnotili jsme oblíbené alternativy ONES.com na základě toho, jak dobře:
- Konsolidujte práci
- Podporujte skutečnou spolupráci
- Používejte AI praktickým způsobem a
- Škálujte podle růstu týmů
Pojďme se na ně podívat podrobněji.
Alternativy k ONES.com v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one řízení práce s podporou AI pro týmy všech velikostí
|ClickUp Brain a Super Agents pro automatizaci práce pomocí kontextově orientované AI
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Jira
|Agilní týmy pro vývoj softwaru pro střední a velké podniky
|Pokročilá správa sprintů a backlogů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,05 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Trello
|Vizuální správa úkolů ve stylu Kanban pro malé týmy
|Intuitivní tabule s funkcí drag-and-drop
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Notion
|Flexibilní správa dokumentů a znalostí pro startupy a středně velké týmy
|Relační databáze s funkcemi wiki
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Asana
|Koordinace mezifunkčních týmů pro střední a velké podniky
|Datový model Work Graph, který mapuje vztahy mezi lidmi a úkoly ve vašem pracovním prostoru.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky.
|pondělí
|Přizpůsobitelná automatizace pracovních postupů pro malé a střední podniky i velké týmy
|Vizuální pracovní operační systém s více než 200 integracemi
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Wrike
|Správa podnikových zdrojů pro střední a velké týmy
|Pokročilé korektury a schvalování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Basecamp
|Jednoduchá týmová komunikace a projekty pro malé týmy a agentury
|Jednoduché řízení projektů bez zbytečných ozdob
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Zoho Projects
|Rozpočtově uvědomělé rostoucí týmy
|Cenově dostupný nástroj pro projektové řízení s kompletní funkcionalitou
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Smartsheet
|Sledování projektů ve stylu tabulkového procesoru pro podniky a vládní instituce
|Známé rozhraní tabulkového procesoru s pokročilými funkcemi pro řízení projektů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
Nejlepší alternativy k ONES.com, které můžete použít
Některé alternativy ONES.com jsou určeny pro vývojáře. Jiné se zaměřují na dokumenty, koordinaci nebo automatizaci. Několik z nich se snaží zvládnout vše, ale pouze jedna z nich to skutečně dokáže. Začněme s touto alternativou, známou také jako ClickUp.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu práce založenou na umělé inteligenci)
Představte si typický týden.
Váš plán je v jednom nástroji. Úkoly jsou v jiném. Konverzace probíhají v chatu. Dokumentace je někde jinde. Každá aktualizace vyžaduje kopírování, vkládání nebo opětovné vysvětlování toho, co již existuje – jen v jiné aplikaci.
Právě kvůli tomuto druhu rozptýlení práce narážejí mnoho týmů používajících nástroje jako ONES.com na překážky.
ClickUp je navržen pro přesně opačný scénář.
Místo toho, aby týmy musely spravovat projekty kolem svých nástrojů, ClickUp spojuje úkoly, projekty, dokumenty, konverzace, automatizaci a AI do jednoho konvergovaného AI pracovního prostoru. Výsledek? Méně přepínání. Méně mezer. A mnohem méně „práce kolem práce“.
Jeden systém pro plánování, provádění a aktualizaci práce
V ClickUp nejsou vaše projekty izolovanými kontejnery. Jsou to živé systémy.
Vaše dokumenty se propojují s úkoly. Jednotlivé úkoly ClickUp se propojují se sdílenými cíli. Konverzace probíhají v ClickUp Chat, přímo tam, kde se odehrává práce, takže je nemusíte později mentálně slaďovat. Ať už řídíte uvedení produktu na trh, plánování sprintů nebo mezifunkční operace, vše zůstává propojeno se stejným jediným zdrojem pravdy.
To je největší rozdíl, který týmy zaznamenávají při přechodu od nástrojů, které se silně zaměřují na strukturu, ale zaostávají v každodenní spolupráci.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte přesně takový pracovní postup, jaký váš tým potřebuje, pomocí flexibilní správy úkolů v ClickUp Tasks, včetně ClickUp Custom Fields pro sledování jedinečných dat, ClickUp Multiple Assignees pro sdílené vlastnictví a ClickUp Task Dependencies pro zajištění správného pořadí úkolů.
Použijte priority úkolů ClickUp – urgentní, vysoká, normální nebo nízká – k vyjasnění toho, na co by se váš tým měl dále zaměřit.
Pracujte tak, jak vy potřebujete
Ne každý uvažuje v seznamech. Nebo tabulkách. Nebo časových osách.
Vy a váš tým můžete přepínat mezi více než 15 zobrazeními ClickUp – bez duplicitní práce. Stejné úkoly se mohou zobrazit jako seznam pro operace, tabule pro agilní týmy, Ganttův diagram pro projektové manažery nebo kalendář pro vedení.
Automatizace a AI, které skutečně rozumí vaší práci
ClickUp nepovažuje automatizaci a AI za doplňky. Namísto toho jsou zabudovány do vašich dokumentů, úkolů a chatu a odkazují na kontext z vašeho pracovního prostoru.
Díky integrovaným automatizacím ClickUp mohou týmy eliminovat opakující se rutinní práce – aktualizace stavu, přiřazování úkolů a oznámení – bez nutnosti psát kód. A s ClickUp Brain se váš AI asistent stane kontextovým namísto generickým.
Můžete jej použít k kladení otázek týkajících se vašich projektů. Shrňte dlouhé vlákna úkolů. Generujte aktualizace. Provádějte akce, jako je vytváření a přiřazování úkolů nebo vytváření projektových dokumentů a zpráv – to vše ve stejném pracovním prostoru, kde již máte uložena svá data.
Můžete dokonce zmínit @brain v komentáři, stejně jako kolegu z týmu, a získat pomoc přímo tam, kde pracujete.
💡 Tip pro profesionály: Většina nástrojů AI čeká na pokyny. ClickUp Super Agents ne.
Super agenti jsou AI kolegové, které můžete přiřadit k úkolům, zmínit v komentářích nebo spustit prostřednictvím událostí – stejně jako lidské kolegy. Provádějí ambientní, naplánované nebo spouštěcí akce napříč úkoly, dokumenty a chaty, přičemž využívají celý kontext pracovního prostoru a znalosti společnosti k autonomnímu jednání.
To znamená, že můžete delegovat průběžnou práci, jako je sledování překážek, generování týdenních aktualizací nebo eskalace rizik, aniž byste museli pokaždé ručně zadávat pokyny AI. Vy vedete. Vaši super agenti se postarají o následné kroky.
Více informací o Super Agents najdete zde 👇🏽
Co ale ClickUp skutečně odlišuje v době, kdy se nástroje množí? Je to jeho hladká spolupráce s nástroji, na které již spoléháte – Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce a stovky dalších. Namísto vynucování přístupu „vytrhnout a nahradit“ funguje jako obchodní velitelské centrum, které vše spojuje dohromady.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte flexibilní týmy nebo projektové prostory pomocí vyhrazených složek a seznamů úkolů pro centralizovaný kontext pomocí projektové hierarchie ClickUp.
- Vyberte si z více než 1000 šablon ClickUp a nastavte sprinty vývoje softwaru, pracovní postupy obsahu, CRM pipeline a další.
- Udržujte své plány a práci propojené pomocí ClickUp Docs, kde jsou souhrny projektů, poznámky z jednání a standardní operační postupy uloženy společně s úkoly, ke kterým se vztahují.
- Aktivujte funkci ClickUp Real-time Collaboration a spolupracujte se svým týmem na tvorbě a úpravách obsahu.
- Sledujte KPI a měřte pokrok projektu pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp, kde AI karty shrnují poznatky v srozumitelné angličtině.
Omezení ClickUp
- Šíře funkcí může nové uživatele ohromit.
- Pro pokročilé uživatele je desktopová verze lepší než mobilní aplikace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zpětná vazba od uživatele G2 zní:
Flexibilita ClickUp je pro nás největší výhodou. Přizpůsobili jsme celý pracovní prostor našim obchodním procesům, místo abychom přizpůsobovali naše procesy tomuto nástroji. Používáme jej v odděleních zákaznické podpory, růstu, provozu, compliance, financí a technologií a díky tomu, že máme vše na jednom místě, jsme získali silnou strukturu a přehlednost. Vlastní stavy, pole, automatizace a dashboardy nám pomáhají hladce provádět onboarding, compliance, integrace a interní sledování, přičemž jsme mnohem méně závislí na e-mailech a následných krocích.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
2. Jira (nejlepší pro agilní týmy vývoje softwaru)
Pokud se váš tým živí dodávkami softwaru, váš pracovní den pravděpodobně začíná backlogem.
Příběhy čekající na zpracování. Chyby konkurující funkcím. Epické příběhy zahrnující více týmů. Vydání vázaná na závislosti, které nelze obejít. V tomto světě se lehké projektové nástroje rychle rozpadají.
Jira je však navržena jako software pro řízení projektů pro týmy, které používají agilní metodiky. Od okamžiku, kdy vytvoříte projekt, je vše strukturováno kolem backlogů, sprintů a pracovních postupů. Tato rigidita může být pro inženýrské týmy výhodou. Znamená to ale také, že Jira funguje nejlépe, když všichni, kdo ji používají, agilní metodiky důkladně rozumí.
Jira funguje nejlépe v kombinaci s nástroji jako Confluence, Bitbucket a Jira Service Management. Společně tvoří těsně integrovaný balík pro softwarové týmy. Jaká je nevýhoda? Spolupráce, dokumentace a komunikace často probíhají napříč několika produkty Atlassian, nikoli v jediném pracovním prostoru.
Nejlepší funkce Jira
- Plánujte a provádějte sprinty pomocí specializovaných tabulek Scrum a Kanban, backlogů a swimlanes.
- Sledujte práci v měřítku pomocí epik, verzí a pokročilých plánů pro viditelnost napříč týmy.
- Dotazujte se a vytvářejte zprávy o problémech pomocí jazyka Jira Query Language (JQL) pro přesné filtrování a získávání přehledů.
- Využijte integrovanou funkci Atlassian Intelligence k sumarizaci problémů, generování testovacích případů na základě požadavků a vyhledávání úkolů pomocí přirozeného jazyka.
Omezení Jira
- Náročná křivka učení pro netechnické uživatele nebo mezifunkční týmy
- Náklady mohou rychle stoupat s prémiovými tarify a doplňky na trhu.
- Spolupráce často vyžaduje propojení Jira s dalšími nástroji Atlassian.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 9,05 $/uživatel/měsíc
- Premium: 18,30 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 7 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Recenzent Capterra sdílí smíšené hodnocení:
Je to dobré pro sledování chyb modelů a plánování sprintů. Vidím, které úkoly čekají na nasazení. Kanbanová tabule mi pomáhá snadno přesouvat úkoly z „provádění“ do „hotovo“… Někdy se načítá velmi pomalu. Příliš mnoho tlačítek a nastavení mě mate. Nastavení jednoduchého pracovního postupu zabere příliš mnoho času. Pro malé projekty se mi to zdá těžkopádné.
Je to dobré pro sledování chyb modelů a plánování sprintů. Vidím, které úkoly čekají na nasazení. Kanbanová tabule mi pomáhá snadno přesouvat úkoly z „provádění“ do „hotovo“… Někdy se načítá velmi pomalu. Příliš mnoho tlačítek a nastavení mě mate. Nastavení jednoduchého pracovního postupu zabere příliš mnoho času. Pro malé projekty se mi to zdá těžkopádné.
👀 Věděli jste? Zatímco Jira je výkonným nástrojem pro vývojáře, ClickUp nabízí srovnatelné agilní funkce – včetně sprintů, story pointů a burndown grafů – v rámci přístupnější platformy, kterou může využívat celá vaše organizace.
3. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů ve stylu Kanban)
Trello je ideální volbou pro týmy, které chtějí intuitivní, vizuální správu úkolů bez náročného učení. Jeho jádrem je Kanban tabule, jednoduchý systém karet a sloupců, díky kterému je sledování pokroku stejně snadné jako přesouvání lepících poznámek.
Tato jednoduchost je největší předností Trella. A zároveň jeho největším omezením.
S rostoucí složitostí práce týmy často začínají vrstvit Power-Ups, automatizační pravidla a integrace, aby Trello dokázalo více. V tom okamžiku se to, co začalo jako lehký vizuální nástroj, může začít jevit jako nedostatečné – zejména pokud jde o reporting, závislosti nebo koordinaci mezi týmy.
Nejlepší funkce Trello
- Vizualizujte pracovní postupy okamžitě pomocí intuitivních Kanban tabulek a karet s funkcí drag-and-drop.
- Automatizujte rutinní akce pomocí pravidel a spouštěčů Butler bez nutnosti programování.
- Vytvářejte obsah pomocí AI, abyste mohli shrnovat karty, vytvářet kontrolní seznamy nebo brainstormovat nápady.
- Sdílejte snadno pokrok zrcadlením karet napříč více tabulemi.
Omezení Trello
- Velké tabule s tisíci kartami mohou být obtížně spravovatelné.
- Bezplatné a nižší tarify omezují automatizaci a přizpůsobení.
- Není určeno pro složité závislosti nebo vícevrstvé projekty.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel/měsíc
- Premium: 12 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Uživatel G2 uvádí:
Rád používám Trello pro správu projektů a úkolů, protože mi pomáhá zvládat více úkolů najednou a usnadňuje kontrolu... Někdy je obtížné spravovat složité projekty a dlouhodobé projekty.
Rád používám Trello pro správu projektů a úkolů, protože mi pomáhá zvládat více úkolů najednou a usnadňuje kontrolu... Někdy je obtížné spravovat složité projekty a dlouhodobé projekty.
4. Notion (nejlepší pro flexibilní dokumenty a správu znalostí)
Na rozdíl od strukturovaných nástrojů pro správu projektů, které vás nutí používat seznamy a pracovní postupy, systém Notion založený na blocích vám umožňuje vytvořit si pracovní prostor podle vašich představ. Kombinuje poznámky, dokumenty, wiki, databáze, kalendáře a jednoduché sledování projektů do jednoho flexibilního rozhraní, které funguje jako systém pro správu projektů a znalostí v jednom.
Můžete vytvářet relační databáze, které propojují práci s dokumenty, přeměnit jakýkoli pohled na tabule nebo kalendáře a vkládat média a soubory přímo tam, kde se práce odehrává.
Tato flexibilita má však i své nevýhody. Notion nevynucuje strukturu, což znamená, že budování komplexních projektových systémů vyžaduje čas a promyšlený design. Ačkoli podporuje zobrazení databází a sledování úkolů, nenabízí nativní hlubokou automatizaci ani pokročilé plánování zdrojů jako specializované nástroje pro správu práce.
Nejlepší funkce Notion
- Pomocí integrovaného asistenta AI, Notion AI, můžete psát, shrnout výzkum a brainstormovat nápady přímo ve svých dokumentech.
- Vytvářejte komplexní znalostní báze s vnořenými stránkami, bohatými médii a společnou editací.
- Spravujte svůj čas spolu s úkoly a projekty pomocí kalendáře Notion.
- Začněte rychle pomocí jedné z tisíců šablon vytvořených komunitou Notion.
Omezení Notion
- Přístup „prázdné stránky“ může být pro nové uživatele příliš náročný a budování složitých systémů vyžaduje značnou investici času.
- Výkon se může zpomalit v pracovních prostorech s tisíci stránkami nebo velmi velkými databázemi.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel na Capterra sdílí:
Mohl jsem ukládat nápady na kampaně, poznámky o klientech a plány na jednom místě, čímž jsem eliminoval tabulkové dokumenty a zmatek na poslední chvíli... Nelíbí se mi, že komplikované stránky mohou odradit nováčky a že zapojení nových uživatelů vyžaduje více diskuzí ve srovnání s méně komplikovanými nástroji.
Mohl jsem ukládat nápady na kampaně, poznámky o klientech a plány na jednom místě, čímž jsem eliminoval tabulkové dokumenty a zmatek na poslední chvíli... Nelíbí se mi, že komplikované stránky mohou odradit nováčky a že zapojení nových uživatelů vyžaduje více diskuzí ve srovnání s méně komplikovanými nástroji.
5. Asana (nejlepší pro koordinaci mezifunkčních týmů)
Snažíte se propojit strategické cíle vaší společnosti s každodenní prací vašich týmů? Když se práce odehrává v izolovaných odděleních, nemáte jasný přehled o tom, jak projekty postupují v celé organizaci. Tato nesoulad znamená, že týmy mohou být zaneprázdněné, ale ne produktivní, a pracovat na úkolech, které neposouvají klíčové cíle.
Asana tento problém řeší poskytováním mezifunkční koordinace v širokém měřítku. Její proprietární datový model Work Graph inteligentně mapuje vztahy mezi lidmi, úkoly a cíli. Výsledek? Vedoucí pracovníci získávají přehled na všech úrovních.
Ačkoli jeho funkce umělé inteligence nenahradí vaši strategii projektového managementu, mohou shrnout poznatky a doporučit úpravy pracovních postupů, které pomohou týmům posunout se vpřed.
Nejlepší funkce Asany
- Propojte práci s cíli společnosti pomocí zobrazení portfolia, strategického sladění a reportingu v reálném čase.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizace založené na umělé inteligenci pomocí AI Studio bez nutnosti programování.
- Vizualizujte práci pomocí seznamů, tabulek, časové osy, kalendáře a zobrazení pracovní zátěže pro plánování zdrojů.
- Sladěte práci na úrovni týmu s vysokými cíli společnosti a sledujte pokrok pomocí pokročilých dashboardů.
Omezení Asany
- Ceny jsou vyšší ve srovnání s alternativami na základní úrovni, zejména u měsíčního vyúčtování.
- Není navržen jako jediný pracovní prostor pro dokumenty + úkoly + zasílání zpráv, takže možná budete muset investovat do dalších nástrojů.
- Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně automatického prodlužování a fakturačních postupů.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Podle recenzenta G2:
Různé vizuální zobrazení, jako je seznam, tabule a časová osa, usnadňují přehled o prioritách a termínech. Automatizace a integrace navíc pomáhají minimalizovat manuální úsilí a zajišťují synchronizaci všech údajů. Mnoho pokročilých nástrojů, jako jsou časové osy, cíle a reporty, je k dispozici pouze v dražších tarifech, což může vést k vyšším nákladům s rostoucím počtem členů týmu.
Různé vizuální zobrazení, jako je seznam, tabule a časová osa, usnadňují přehled o prioritách a termínech. Automatizace a integrace navíc pomáhají minimalizovat manuální úsilí a zajišťují synchronizaci všech údajů. Mnoho pokročilých nástrojů, jako jsou časové osy, cíle a reporty, je k dispozici pouze v dražších tarifech, což může vést k vyšším nákladům s rostoucím počtem členů týmu.
6. monday (nejlepší pro přizpůsobitelnou automatizaci pracovních postupů)
Pokud je proces vašeho týmu jedinečný a běžné nástroje pro správu projektů mu nevyhovují, může být monday dobrou volbou. Flexibilní Work OS od monday nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím barevných vizuálních tabulek a automatizace bez nutnosti programování.
Můžete intuitivně propojit práci napříč odděleními, začlenit schvalování do pracovních postupů a nastavit opakovatelné akce. Ale protože mnoho pracovních postupů vytváříte z modulárních komponent, týmy bez jasného plánu procesu mohou trávit čas navrhováním místo prací.
Nejlepší funkce monday
- Využijte více než 20 různých typů sloupců, včetně stavu, vzorce a závislosti, a vytvořte si svou dokonalou tabuli.
- Vytvářejte automatizační recepty typu „pokud toto, pak tamto“ pro zpracování opakujících se úkolů s různými limity akcí v závislosti na vašem plánu.
- Přepínejte mezi zobrazeními Tabulka, Kanban, Časová osa, Kalendář, Graf a Pracovní vytížení a prohlížejte si svá data z různých úhlů.
- Pomocí asistenta monday AI Assistant můžete generovat úkoly, vytvářet obsah a dokonce sestavovat složité vzorce.
- Získejte přístup k samostatným, ale propojeným produktům pro správu práce, CRM, vývoj softwaru a zákaznický servis.
Omezení pondělí
- Ceny za licence se prodávají v balíčcích (např. 3, 5, 10 licencí najednou), což vás může nutit platit za licence, které nepotřebujete.
- Podmínky fakturace hostů mohou být matoucí a mohou vést k neočekávaným upgradům tarifů.
Ceny pondělí
- Zdarma
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Výhoda: 24 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday?
Uživatel na G2 sdílí klady i zápory:
Líbí se mi, že mám k dispozici všechny možné možnosti, jak mít přehled o úkolech, přidělovat práci svému týmu a definovat klíčové kroky v procesech... Automatizace se však občas zdá být poruchová. Rád bych, aby fungovala lépe a možná aby každý poruchový stav spravoval manažer, který by byl v případě poruchy upozorněn.
Líbí se mi, že mám k dispozici všechny možné možnosti, jak mít přehled o úkolech, přidělovat práci svému týmu a definovat klíčové kroky v procesech... Automatizace se však občas zdá být poruchová. Rád bych, aby fungovala lépe a možná aby každý poruchový stav spravoval manažer, který by byl v případě poruchy upozorněn.
7. Wrike (nejlepší pro správu podnikových zdrojů)
Vaše marketingová nebo kreativní agentura se potýká s problémy při řízení kapacity týmu a chaotickým schvalovacím procesem. Bez jasného přehledu o tom, kdo je přetížený a kdo je k dispozici, nemůžete efektivně přidělovat zdroje, což vede k vyhoření a zpožděním projektů. Zpětná vazba k kreativním materiálům je roztříštěna v e-mailech a chatových zprávách, což způsobuje chaotický schvalovací proces a nekonečné revizní cykly.
Pokud se v tom poznáváte, mohly by vám pomoci funkce správy zdrojů a kontrolních workflow Wrike. Uživatelé si Wrike oblíbili pro jeho funkce pro spolupráci a dashboardy, které zjednodušují správu více zúčastněných stran a výstupů.
Nejlepší funkce Wrike
- Zvládněte opakující se úkoly pomocí Work Intelligence, sady nástrojů AI, která zahrnuje kopilota pro otázky a odpovědi, predikci rizik pro projekty a agenty AI pro automatizaci pracovních postupů.
- Vizualizujte pracovní vytížení týmu v reálném čase, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o personálním obsazení a předcházet vyhoření.
- Prohlížejte a schvalujte více než 30 typů kreativních assetů, včetně videí a dokumentů, pomocí nástrojů pro označování přímo na obrázku.
- Organizujte práci ve více dimenzích pomocí značek, které můžete přidávat k úkolům, projektům a složkám, a zajistěte si tak flexibilní reporting.
Omezení Wrike
- Složitost a strmá křivka učení, zejména při nastavování pro velké týmy.
- Úroveň zákaznické podpory, kterou dostáváte, často závisí na tom, v jaké cenové kategorii se nacházíte.
- Není tak vhodný pro lehké nebo ad hoc sledování projektů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 25 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Toto řekl recenzent Capterra:
Celkově hodnotím Wrike 3 hvězdičkami. Je výkonný a jasně schopný, ale jeho používání je těžkopádnější, než by bylo nutné. Naučit se ho používat je náročné a i když ho jednou pochopíte, každodenní práce s ním stále není tak intuitivní jako u jiných platforem.
Celkově hodnotím Wrike 3 hvězdičkami. Je výkonný a jasně schopný, ale jeho používání je těžkopádnější, než by bylo nutné. Naučit se ho používat je náročné a i když ho jednou pochopíte, každodenní práce s ním stále není tak intuitivní jako u jiných platforem.
8. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou týmovou komunikaci a projekty)
Basecamp přistupuje k práci stylem „keep-it-simple“ (udržuj to jednoduché). Jeho největší předností je méně nadbytečných funkcí a více dobře provedených základních funkcí. Mnoho týmů, které nehledají sofistikované pracovní postupy nebo hluboké přizpůsobení, oceňuje, jak rychle se noví členové mohou zapojit, zjistit, co je třeba udělat, a začít přispívat.
Díky tomu je ideální pro menší týmy nebo agentury, které chtějí pouze jasnou komunikaci a základní sledování projektů bez „zbytečných vymožeností“.
Zároveň má tato jednoduchost svá omezení. Basecamp nenabízí vestavěné funkce, jako jsou závislosti úkolů, pokročilé reportování nebo nativní nástroje pro automatizaci, které najdete v moderních platformách pro správu práce. Je skutečně navržen tak, aby nahradil roztříštěné e-mailové vlákna a ad-hoc tabulky, nikoli aby spravoval komplexní projektová portfolia nebo automatizované procesy.
Nejlepší funkce Basecampu
- Centralizované diskusní vlákna pro každý projekt s nástěnkami, které nahrazují roztříštěné e-mailové řetězce.
- Získejte sdílený projektový kalendář pro sledování důležitých termínů a milníků.
- Využijte chat Campfire, chatovací místnost v reálném čase pro rychlé neformální konverzace týmu v rámci každého projektu.
- Požádejte svůj tým o pravidelné aktualizace stavu pomocí automatických kontrol.
Omezení Basecampu
- Postrádá mnoho pokročilých funkcí, které najdete v jiných nástrojích pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, sledování času a vlastní pole.
- Žádná integrovaná správa zdrojů pro sledování kapacity týmu nebo pracovní zátěže
- Jeho plochá struktura projektů nemusí být vhodná pro organizace, které řídí komplexní, víceúrovňové iniciativy.
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Pro: 15 $/uživatel/měsíc
- Plus neomezený: 299 $/měsíc (fakturováno ročně, pro celý tým)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Jeden uživatel na G2 považuje jednoduchost za silnou stránku i omezení Basecampu:
Úkoly, diskuse, soubory a časové osy jsou snadno k nalezení, což snižuje zátěž a neustálé přecházení sem a tam. Pomáhá týmům zůstat v souladu, aniž by se řízení projektů stalo prací na plný úvazek... Nedostatek pokročilých reportů, podrobných závislostí úkolů a flexibilních zobrazení ztěžuje řízení větších nebo rychle se měnících týmů.
Úkoly, diskuse, soubory a časové osy jsou snadno k nalezení, což snižuje zátěž a neustálé přecházení sem a tam. Pomáhá týmům zůstat v souladu, aniž by se řízení projektů stalo prací na plný úvazek... Nedostatek pokročilých reportů, podrobných závislostí úkolů a flexibilních zobrazení ztěžuje řízení větších nebo rychle se měnících týmů.
9. Zoho Projects (nejlepší pro rostoucí týmy s omezeným rozpočtem)
Potřebuje váš startup nebo malá firma plnohodnotný nástroj pro správu projektů? Máte obavy z ceny na úrovni velkých podniků?
Zoho Projects kombinuje správu úkolů a milníků, Ganttovy diagramy, sledování času, sledování problémů, reportování a základní automatizaci do nákladově efektivního projektového centra. Je vhodný, když máte omezený rozpočet a nepotřebujete rozsáhlou podporu umělé inteligence ani komplexní pracovní prostor.
Protože je součástí širšího ekosystému Zoho (s více než 50 aplikacemi), můžete jej také propojit s chatovacími nástroji, CRM systémy, kalendáři a dalšími aplikacemi, které váš tým již používá. To je příjemný bonus, pokud dáváte přednost modulárnímu řešení před platformou typu „vše v jednom“.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Vytvářejte vizuální časové osy projektů s vazbami mezi úkoly a analýzou kritické cesty v Ganttových diagramech.
- Zaznamenávejte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny pomocí integrovaných časových rozpisů a fakturačních integrací.
- Získejte přístup k speciálnímu modulu pro identifikaci, sledování a řešení chyb a problémů pro softwarové týmy.
- Propojte se hladce s dalšími aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho CRM, Zoho Desk a Zoho Books.
- Automatizujte rutinní práci pomocí návrhů a pravidel pracovních postupů.
Omezení Zoho Projects
- Závislosti úkolů a zprávy mohou být pro větší týmy příliš základní.
- Pokročilá správa portfolia a poznatky umělé inteligence jsou omezené.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 10 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Mnoho recenzí na G2 se shoduje v tomtéž názoru:
Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě... Uživatelské rozhraní Zoho Projects působí při správě velkých nebo složitých projektů trochu přeplněně a pokročilé funkce, jako je automatizace a závislosti, vyžadují určitou dobu na osvojení.
Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě... Uživatelské rozhraní Zoho Projects působí při správě velkých nebo složitých projektů trochu přeplněně a pokročilé funkce, jako je automatizace a závislosti, vyžadují určitou dobu na osvojení.
10. Smartsheet (nejlepší pro sledování projektů ve formě tabulek)
Smartsheet spojuje známé tabulky s strukturou nástroje pro řízení projektů. Pokud jste vy a váš tým někdy toužili po tom, aby tabulky uměly více – například vizualizovat časové osy projektů, automatizovat pracovní postupy nebo centralizovat reporting – Smartsheet vám to vše nabízí v jediném rozhraní.
Toto rozvržení snižuje bariéru pro pokročilé uživatele Excelu a zároveň nabízí výkonné funkce pro správu projektů. Smartsheet také podporuje více pohledů na projekt (mřížka, kalendář, Ganttův diagram, zobrazení karet) a propojuje je se stejným základním listem, takže vaše plány a pokrok zůstávají synchronizované.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Využijte jeho low-code automatizační platformu k vytváření komplexních, mezifunkčních pracovních postupů.
- Využijte výhody bezpečnostních certifikátů na vládní úrovni, jako jsou FedRAMP Moderate a DoD IL4, díky nimž je tato platforma oblíbenou volbou pro práci ve veřejném sektoru.
- Standardizujte procesy a získejte přehled na úrovni portfolia prostřednictvím Control Center.
👀 Věděli jste?
📌 FedRAMP Moderate znamená, že Smartsheet je schválen federální vládou USA pro zpracování dat s mírným dopadem – informací, které nejsou klasifikovány, ale přesto vyžadují silnou ochranu (například interní operace agentury, data dodavatelů, regulované pracovní postupy).
📌 DoD IL4 (Impact Level 4) znamená, že Smartsheet může být používán Ministerstvem obrany USA a jeho dodavateli pro kontrolované, neklasifikované informace, pod přísnými bezpečnostními a přístupovými kontrolami.
Omezení Smartsheet
- Syntaxe vzorců se liší od Excelu, což může pro pokročilé uživatele znamenat strmou křivku učení.
- Výkon se může snížit u listů s velmi velkým počtem řádků (více než 20 000).
- Celkové náklady se mohou výrazně zvýšit s prémiovými funkcemi a konektory.
Ceny Smartsheet
- Výhoda: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 24 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 21 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Zde jsou klady a zápory přímo z recenze Capterra:
Smartsheet umožňuje flexibilní řízení projektů a spolupráci týmů s aktualizacemi a komentáři v reálném čase. Můžeme organizovat úkoly v rámci našeho týmu a přiřazovat je podle potřeby... Formátování textu a navigace v Smartsheet pro úkoly může být časově náročné, pokud s ním nemáte zkušenosti.
Smartsheet umožňuje flexibilní řízení projektů a spolupráci týmů s aktualizacemi a komentáři v reálném čase. Můžeme organizovat úkoly v rámci našeho týmu a přiřazovat je podle potřeby... Formátování textu a navigace v Smartsheet pro úkoly může být časově náročné, pokud s ním nemáte zkušenosti.
Výběr správné alternativy ONES.com pro váš tým
Nejlepší alternativa k ONES.com pro vás nakonec závisí na tom, proč vám vaše současné nastavení připadá omezující. Vývojové týmy mohou upřednostňovat Jira pro lepší kontrolu, zatímco ti, kteří hledají jednoduchost, mohou dát přednost Trello nebo Basecamp.
Pokud je však vaším hlavním problémem rozptýlení kontextu – úkoly v jednom nástroji, dokumenty v jiném, konverzace někde jinde a automatizace přidána později – pak nahrazení ONES.com jiným jednoúčelovým nástrojem nevyřeší základní problém.
V těchto případech je nejsilnější alternativou platforma, která konsoliduje práci od začátku do konce: plánování, provádění, spolupráci, automatizaci a AI. Platforma jako ClickUp.
Chcete vyzkoušet, jaké to je pracovat v propojeném pracovním prostoru? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Většina moderních nástrojů pro správu projektů nabízí funkce importu souborů CSV nebo Excel a některé poskytují specializovanou pomoc s migrací pro větší týmy. Můžete exportovat data z ONES.com, namapovat pole na strukturu nové platformy a před migrací všeho provést testovací import s jedním projektem.
Ačkoli několik alternativ nabízí bezplatné tarify, obvykle nejsou vhodné pro podnikové použití kvůli omezením funkcí, zabezpečení a podpory. Bezplatné tarify jsou vynikající pro vyhodnocení základních funkcí nástroje předtím, než se zavážete k placenému tarifu, který splňuje podnikové požadavky.
Tradiční nástroje pro řízení projektů se zaměřují na sledování práce. Nástroje založené na umělé inteligenci jdou nad rámec jednoduchého sledování úkolů tím, že automatizují opakující se práci, poskytují inteligentní návrhy a shrnují informace, aby vám ušetřily čas. Skutečně kontextově orientovaná umělá inteligence, jako je ClickUp Brain, rozumí vztahům mezi vašimi projekty, dokumenty a konverzacemi, aby vám poskytla relevantnější a výkonnější pomoc.
Doba zapracování se může pohybovat od několika dní u jednoduchých nástrojů až po několik týdnů u složitých podnikových platforem. Nejlepší přístup je začít s klíčovými funkcemi, které řeší největší problémy vašeho týmu, a postupně zavádět pokročilejší funkce.