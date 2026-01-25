Jak používat AI při psaní knihy

Psaní knihy vyžaduje čas, soustředění a spoustu duševní energie. Někdy nápady proudí. Jindy se prázdná stránka zdá těžká, osnovy se rozpadají a sledování návrhů je vyčerpávající.
Napětí mezi touhou psát dobře a nutností dodržet termíny je známé každému, kdo se snaží dokončit dlouhodobý projekt.
Používání umělé inteligence při psaní knihy začalo měnit přístup lidí k tomuto procesu. Může pomoci utvářet hrubé nápady, organizovat kapitoly a rychleji psát, ale váš hlas vychází z vašich rozhodnutí a revizí.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme praktické způsoby využití umělé inteligence v jednotlivých fázích psaní a zkoumáme, jak vám v tom může pomoci ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě. 🧑💻
Jak vám umělá inteligence může pomoci při psaní knihy
Když na vás zírá prázdná stránka, zápletka se zamotává a postavy odmítají spolupracovat, psaní knihy může být velmi náročné. Nástroje AI pro psaní fungují v tomto procesu jako praktičtí spolupracovníci, kteří se starají o opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na kreativní rozhodnutí, díky nimž bude vaše kniha opravdu vaše.
Tyto nástroje fungují nejlépe, když rozumíte tomu, co dokážou a co nedokážou. AI vyniká v generování možností, organizování informací a rozpoznávání vzorců ve vašem rukopisu. Nemůže však nahradit váš hlas, vizi nebo jedinečný pohled, který vnášíte do svého příběhu.
Zde je přehled toho, jak vám umělá inteligence může pomoci při psaní knihy. 👇
Brainstorming a generování nápadů
Umělá inteligence funguje jako neúnavný partner pro brainstorming, když potřebujete nové úhly pohledu.
Zadejte mu premisu, typ postavy nebo téma a on vám nabídne možnosti, které vás možná nenapadly. Pokud píšete thriller odehrávající se v pobřežním městě, AI vám může navrhnout komplikace v ději, příběhy postav nebo tematické prvky, které dodají hloubku.
Skutečná hodnota spočívá v tom, že tyto návrhy použijete jako odrazový můstek. Můžete požádat o 10 konfliktních scénářů, vybrat dva, které vás osloví, a pak je přetvořit v něco úplně jiného. Tento přístup vám umožní udržet kontrolu a zároveň rozšířit svou tvůrčí paletu.
🚀 Výhoda ClickUp: Prozkoumejte nápady pro svou knihu pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Fungují jako flexibilní plátno pro mapování postav, konfliktů a témat bez nutnosti dodržovat pevnou strukturu. Můžete přesouvat nápady, seskupovat související prvky a sledovat, jak jedna volba ovlivňuje zbytek příběhu, jak se vyvíjí.
Například při vývoji thrilleru odehrávajícího se v pobřežním městě umístíte klíčové postavy, lokace a napětí na tabuli.
Seskupíte dva konflikty, které mají skrytou souvislost, přidáte nový vztah mezi postavami a odstraníte nápady, které neposilují vyprávění. Tabule vám pomůže vytvořit bohatší příběh tím, že vizuálně prozkoumá různé možnosti.
Nastínění a strukturování kapitol
Proměnit roztříštěné nápady v soudržnou strukturu je pro mnoho spisovatelů náročné.
Nástroje AI pro psaní mohou vzít vaše hrubé poznámky a navrhnout strukturu kapitol. Vy popíšete dějové zvraty, hlavní body obratu a vývoj postav. Nástroj uspořádá tyto prvky do sekvence, která sleduje narativní logiku.
Tento proces odhalí mezery v celé knize, než do psaní návrhu investujete měsíce. Možná zjistíte, že druhému dějství chybí napětí nebo že vedlejší dějová linie potřebuje dřívější přípravu. Úprava osnovy zabere pár minut, ale přepisování celých kapitol trvá týdny.
🧠 Zajímavost: Charles Dickens diktoval příběhy nahlas, někdy velmi dramaticky. Arthur Stone, jeden z jeho studentů stenografie, zaznamenával velké části Dickensových projevů přímo, což znamená, že některé Dickensovy práce mohly existovat jako mluvené návrhy ještě předtím, než byly zapsány. Fascinující je, že vědci stále neví, kdo co napsal, kolik bylo improvizováno nebo co bylo čteno a co bylo řečeno na místě.
Psaní obsahu a překonání tvůrčí krize
Tvůrčí blok často pramení z perfekcionismu nebo nejistoty. Umělá inteligence odstraňuje tlak na to, aby vše bylo hned napoprvé dokonalé.
Když nemůžete najít slova, kterými byste popsali scénu, požádejte ji, aby vygenerovala tři verze. Žádná z nich nebude dokonalá, ale jedna z nich může obsahovat frázi nebo přístup, který odemkne vaše vlastní nápady.
Někteří spisovatelé používají software pro psaní knih s umělou inteligencí k psaní částí, které považují za nudné:
- Přechodové scény, které přesouvají postavy mezi jednotlivými místy
- Technické popisy, které vyžadují hloubkový výzkum
- Varianty dialogů pro vyzkoušení různých hlasů postav
Tyto návrhy pak přepíšete ve svém stylu a použijete je jako výchozí materiál, místo abyste začínali od nuly.
🔍 Věděli jste? Leonardo da Vinci po sobě zanechal více než 7 000 stran zápisníků, z nichž mnohé jsou nedokončené a tématicky roztříštěné. Vědci dodnes diskutují o „správném“ pořadí jeho myšlenek.
Úprava a vylepšení rukopisu
Nástroje AI pro korektury vyhledávají vzorce, které lidské oko přehlédne. Označují nadměrně používaná slova, identifikují problémy s tempem a zvýrazňují nesrovnalosti v chování postav nebo časové ose. Mohou si všimnout, že opakovaně používáte stejnou větnou strukturu nebo že se barva očí vašeho protagonisty v polovině knihy změní.
Jsou určeny jako doplněk k lidským editorům. AI vám může říct, že nějaký odstavec zní neohrabaně, ale zkušený editor vám vysvětlí, proč tomu tak je a jak to napravit. Proto musíte nástroje AI používat pouze pro první kontrolu, abyste odhalili zjevné problémy, než investujete do profesionálních editačních služeb.
⚡️ Archiv šablon: Organizujte každou fázi svého psaní, od brainstormingu a vytváření osnovy až po úpravy a publikování, pomocí šablony ClickUp Book Planning Template.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Předběžné psaní, Úpravy, Revize, Publikování a Úkoly.
- Zachyťte každý detail pomocí vlastních polí ClickUp pro místo, děj, postavy, kapitoly a příběh.
- Udržujte pořádek díky sedmi jedinečným zobrazením ClickUp, včetně kapitol, priority, detailů románu a procesu psaní.
Jak používat AI k psaní knihy (podrobný průvodce)
Tento podrobný průvodce vysvětluje, jak AI zapadá do jednotlivých fází tvorby knihy.
ClickUp podporuje tento postup jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Vaše osnovy, návrhy kapitol, výzkumné poznámky a revizní úkoly jsou uloženy společně s samotnou prací, nikoli v oddělených nástrojích, které nutí k přepínání kontextu. Jak se kniha vyvíjí, vyvíjí se spolu s ní i vaše struktura a proces psaní, čímž se vyhnete rozptýlení práce.
Pojďme na to! 🎯
Krok č. 1: Definujte koncept své knihy a vytvořte podrobný nástin
Pevný osnova je základem psaní knih pomocí umělé inteligence – poskytuje vašemu asistentovi pro psaní pomocí umělé inteligence dostatečnou strukturu pro vytváření konzistentních kapitol.
Začněte tím, že přesně definujete, čeho chce vaše kniha dosáhnout. Napište jednu větu, která vystihuje hlavní slib vaší knihy: „Tato kniha učí freelancery, jak získat firemní klienty prostřednictvím oslovování prostřednictvím e-mailů“ nebo „Učitelka z malého města objeví skrytý talent, který změní její komunitu“.
Identifikujte cestu svého čtenáře:
- Kde začít? (Zastrašeni dovednostmi s nožem, zmateni systémy produktivity)
- Kde to skončí? (Sebevědomé krájení zeleniny, efektivní pracovní postup)
- Co se musí naučit, aby překonali tuto překážku?
Rozdělte to do 8–12 kapitol, z nichž každá bude mít 3–5 klíčových částí. Poté použijte AI k otestování své logiky: „Jaké důležité kroky mi chybí mezi kapitolou 2 a kapitolou 3?“
ClickUp Docs se stane vaším workshopem pro tvorbu osnovy. Vytvořte dokument s názvem „[Název vaší knihy] – Master Outline“ a použijte vnořené stránky pro kapitoly a sekce. Poté můžete kapitoly přeskupit přetažením stránek a přidat poznámky z výzkumu přímo pod příslušné sekce.
Pro knihu o práci na dálku vytvořte stránky nejvyšší úrovně pro „Budování kultury práce na dálku“, „Komunikační systémy“ a „Řízení výkonu“ s vnořenými stránkami kapitol, které popisují konkrétní témata, která budou pokryta.
Naučte se, jak udržovat své poznámky k psaní organizované:
Krok č. 2: Rozdělte si osnovu na jednotlivé úkoly
Spočítejte si sekce: 10 kapitol po čtyřech sekcích = 40 úkolů. Změřte si čas, za který napíšete 500 slov, abyste vypočítali svou rychlost. Poté přidejte konkrétní názvy úkolů:
- Ne „Kapitola 3“, ale „Návrh: Jak strukturovat studené e-maily pro B2B klienty“
- Ne „vývoj postavy“, ale „napsat: Sarahina minulost v komunitním centru“.
Převedete svůj nástin do pracovního postupu pomocí ClickUp Tasks. Vytvořte seznam pro každou kapitolu a poté přidejte úkoly pro jednotlivé sekce s realistickými termíny dokončení na základě vaší rychlosti psaní. Nezapomeňte si vyhradit časovou rezervu.
Přidejte vlastní pole pro sledování pokroku:
- Cílový počet slov (pomáhá odhadnout délku sekce)
- Kolo revizí (počítá, kolikrát byl text upraven)
- Poznámky editora (udržují zpětnou vazbu vázanou na práci)
Zahrňte popisy úkolů s klíčovými body, které je třeba pokrýt, počtem slov a zdroji pro výzkum. Tímto způsobem, když se posadíte k psaní, budete přesně vědět, čeho byste měli v dané relaci dosáhnout.
Pro obchodní paměti vytvořte seznamy jako „Fáze nápadů“ a „Výzvy prvního roku“ s úkoly jako „Napsat: Neúspěšná prezentace pro investory na konferenci pro start-upy“, včetně poznámek o konkrétních detailech a emocích, které chcete sdělit.
🧠 Zajímavost: Termín tvůrčí blok se stal populárním v 40. letech 20. století, ale již starověcí římští autoři si stěžovali na „neplodnost myšlenek“. Seneca psal o dnech, kdy „mysl odmítá poslouchat“.
Krok č. 3: Nastavte si vizuální sledování pokroku
Většina spisovatelů opouští psaní knihy v polovině, když se jim zdá, že nedělají žádné pokroky. Vytvořte si ucelený prostor, kde si budete odpovídat na otázky: Kolik částí jsem dokončil? Jsem na dobré cestě? Kolik času skutečně věnuji psaní?
Vyberte si metriky, které odpovídají vašemu stylu motivace:
- Procento dokončení, pokud reagujete na ukazatele průběhu
- Psaní v sériích, pokud vás motivuje každodenní důslednost
- Týdenní počet slov, pokud je nejdůležitější výstup
Sestavte si přehled o pokroku při psaní knihy v jediném zobrazení pomocí panelů ClickUp Dashboards a cílených karet.
Můžete například:
- Přidejte kartu Úkoly podle stavu , abyste viděli, které části vaší knihy jsou ve stavu „Nezačato“, „První návrh“, „Upravováno“ a „Finální“, a zjistili tak stav celého procesu.
- Přidejte kartu Pracovní zátěž , která zobrazuje pouze úkoly s termínem splnění v tomto týdnu.
- Vytvořte si vlastní graf, který bude sledovat celkový počet slov v průběhu času s vaším cílovým tempem jako referenční linií.
- Pomocí karty výpočtu zobrazte procento dokončení (dokončené úkoly děleno celkovým počtem úkolů). Sledování tohoto nárůstu z 15 % na 68 % vám poskytne hmatatelný důkaz, že budujete něco skutečného.
Autor beletrie může také přidat karty zobrazující dokončené kapitoly, burndown graf zbývajících úkolů a časový report rozdělující hodiny strávené budováním světa a psaním samotných scén.
Krok č. 4: Vytvořte první návrh
Otevřete svůj první úkol, zkontrolujte klíčové body a poté se pusťte do vytváření podrobných pokynů pro AI. Špatné pokyny pro AI vedou k vytvoření obecného obsahu, který vyžaduje více úprav.
Zahrňte tyto prvky:
- Přesné téma a počet slov
- Cílová skupina a požadovaný tón
- Klíčové body, které je třeba probrat
- Účel v rámci struktury vaší knihy
Porovnejte tyto podněty pro kapitolu o e-mailovém marketingu:
❌ Slabé: Pište o předmětech e-mailů
✅ Silná stránka: Napište 600 slov vysvětlujících, jak psát předměty e-mailů, které zvyšují míru otevření u B2B SaaS společností. Cílovou skupinou jsou manažeři obsahového marketingu ve společnostech s 50–200 zaměstnanci. Použijte čísla a konkrétní údaje, vzbuďte zvědavost a přizpůsobte text údajům o příjemci. Uveďte jeden neúčinný a jeden účinný příklad pro každou techniku. Použijte profesionální, ale konverzační tón.
ClickUp Brain eliminuje potíže s přepínáním mezi aplikacemi díky kontextové umělé inteligenci.
Otevřete svůj rukopis v ClickUp, umístěte kurzor na místo, kde potřebujete podrobný obsah, klikněte na ikonu Mozek a zadejte svůj příkaz.
Pro kapitolu o dovednostech s nožem v kuchařce zkuste tento podnět: „Napište 400 slov, ve kterých naučíte domácí kuchaře, jak správně držet kuchařský nůž a provádět základní řezy. Vysvětlete sevření prstů, polohu vodící ruky a kývavý pohyb. Zaměřte se na častou chybu, kdy se nůž drží jako kladivo. Používejte povzbuzující jazyk pro zastrašené čtenáře.“
Stačí zkontrolovat výstup, přidat osobní anekdotu o osvojení správné techniky, upravit tón a přejít k další části.
🔍 Věděli jste? Surrealisté používali techniku zvanou automatické psaní, při které psali nepřetržitě bez plánování nebo úprav, aby překonali tvůrčí blok. Někteří dokonce používali generátory náhodných slov nebo vystřižené texty. Dnešní AI podněty dělají totéž.
Krok č. 5: Automatizujte opakující se pracovní postupy
Řekněme, že označíte kapitolu jako dokončenou, ručně vytvoříte úkol pro úpravy, přesunete originál do složky „Čeká na revizi“ a nastavíte připomenutí pro revizi. Tyto kroky opakujete 40krát během psaní knihy.
AI vám pomůže přestat dělat práci, kterou zvládne software. Identifikujte vzorce pracovního postupu:
- Vytváříte vždy po dokončení návrhů úkoly pro úpravy?
- Je třeba sekce před jejich finálním schválením zkontrolovat z hlediska faktů?
- Přiřazujete recenze opakovaně stejné osobě?
Provádějte pracovní postupy na základě definovaných spouštěčů pomocí automatizací ClickUp. Namísto ručního přesouvání kapitol, sledování úprav nebo zpětné vazby v různých verzích automatizace reagují na změny, které provádíte během psaní.
Zde je několik příkladů automatizace pracovních postupů:
- Když je stav > Návrh dokončen, přiřaďte jej editorovi.
- Když editor přidá komentář, Stav > Úpravy
- Když je stav > Úpravy hotové, přiřaďte jej zpět autorovi.
- Když je stav > Beta recenze, přidejte beta čtenáře jako sledující.
- Když je vlastní pole „Revize nutné“ > Ano, Priorita > Vysoká
- Když se změní termín odevzdání, aktualizujte termín odevzdání nadřazené kapitoly.
- Když jsou všechny úkoly v sekci > Finální, informujte vydavatele.
Podívejte se na toto video a automatizujte pracovní postupy rychleji:
Krok č. 6: Revidujte svůj rukopis v několika strukturovaných krocích
Nyní, když máte hotový první návrh, nezapomeňte, že je určen k přepracování. Odolejte pokušení upravovat vše najednou a řešte různé problémy v samostatných krocích:
- Strukturální revize zkoumá celkový obraz. Přečtěte si celý rukopis bez podrobných úprav a zkontrolujte, zda jsou kapitoly v optimálním pořadí, zda jsou argumenty logicky sestaveny a zda jsou dějové zvraty umístěny na správném místě. Pořizujte si poznámky o částech, které je třeba vypustit, spojit nebo přeskupit.
- Revize obsahu se zaměřuje na jednotlivé části. Obsahuje každá z nich dostatek detailů a příkladů? Jsou vysvětlení jasná? Podporujete tvrzení důkazy? Bez milosti vyškrtávejte. Ta fascinující odbočka pravděpodobně neslouží hlavnímu poselství vaší knihy.
- Revize řádků se zaměřuje na věty a výběr slov. Nahraďte slabá slovesa silnějšími alternativami a vynechte příslovce, která slabá slovesa podporují. Odstraňte nadbytečné fráze, měňte délku vět a odstraňte nejednoznačné výrazy jako „tak nějak“ a „něco jako“.
Čtěte svůj rukopis nahlas. Možná narazíte na nevhodné formulace, které vaše oči přehlédnou.
Využijte funkce ClickUp Brain strategicky. Vložte část textu a zeptejte se: „Které tři věty v této pasáži jsou nejslabší a proč?“ V části věnované SEO strategiím požádejte: „Zkontrolujte, zda je toto vysvětlení srozumitelné pro někoho, kdo není obeznámen s optimalizací pro vyhledávače. Identifikujte odborné termíny, které jsem nedefinoval.“
Aktualizujte stav úkolů po dokončení každé fáze editace a udržujte přesné metriky na řídicím panelu.
🧠 Zajímavost: Mnoho klasických románů vycházelo v týdenních nebo měsíčních pokračováních. Autoři jako Alexandre Dumas využívali asistenty a techniky rychlého psaní, aby stihli tempo.
Krok č. 7: Shromažďujte strukturovanou zpětnou vazbu a spravujte revize
Vaši knihu jste již několikrát revidovali, ale ztratili jste veškerou objektivitu. Vyberte 3–5 beta čtenářů, kteří reprezentují vaši cílovou skupinu, ale nezapomeňte, že byste neměli vybírat své největší fanoušky ani nejtvrdší kritiky.
Položte čtenářům konkrétní otázky:
- V jakém okamžiku jste se cítili zmatení?
- Které části se vám zdály zdlouhavé nebo příliš dlouhé?
- Které příklady měly největší dopad?
- Jaké otázky zůstaly po dokončení nezodpovězené?
- Kdybyste si mohli nechat pouze tři kapitoly, které byste si vybrali?
Stanovte si dvoutýdenní lhůtu pro zpětnou vazbu. Jakmile obdržíte recenze, vytvořte úkol pro každý podstatný návrh revize. Úkoly pojmenujte konkrétně: „Revidovat úvod kapitoly 2 z důvodu nejasností v časové ose“ nebo „Přidat více příkladů do části o produktivitě v kapitole 5“.
Samozřejmě ne každý návrh si zaslouží být realizován. Když jeden čtenář chce více detailů a druhý stručnost, musíte se rozhodnout. Ale když tři čtenáři nezávisle na sobě označí stejnou část jako matoucí, je třeba na ní zapracovat.
Označte revizní úkoly podle typu: „Přidání obsahu“, „Potřeba objasnění“, „Strukturální změna“, „Úprava stylu“. To vám pomůže seskupit podobné revize dohromady.
ClickUp Brain vám navíc pomůže vyřešit protichůdnou zpětnou vazbu. Pokud se čtenáři neshodnou na tom, zda je třeba kapitolu rozšířit nebo zkrátit, vložte kapitolu a zadejte: „Tato zpětná vazba naznačuje, že je kapitola příliš podrobná a zároveň nedostatečně podrobná. Identifikujte podrobné pasáže bez hodnoty a pojmy, které vyžadují další vysvětlení.“
Sledujte, které připomínky jste zohlednili a které jste vědomě ignorovali, pomocí vlastního pole s možnostmi jako „Implementováno“ nebo „Zamítnuto“.
🔍 Věděli jste, že... Mark Twain při psaní preferoval hluk a ruch. Věřil, že konverzace a každodenní chaos pomáhají udržet jeho nápady živé, a často pracoval ve společných prostorách namísto izolovaných místnostech.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro psaní knihy
Zde je náš výběr nejlepších nástrojů pro psaní knih s využitím umělé inteligence a asistentů pro psaní s využitím umělé inteligence, které vám pomohou s psaním, editací a správou vašeho rukopisu. ✍🏼
1. ClickUp (nejlepší pro kontextovou AI s integrovaným řízením knižních projektů)
Na prvním místě máme ClickUp! Jedná se o produktivní aplikaci pro spisovatele, ve které můžete ukládat kapitoly, poznámky, výzkumy a termíny, takže máte pod kontrolou každou část svého knižního projektu.
Udržujte narativní konzistenci napříč kapitolami
Psaní knihy vyžaduje kontinuitu napříč desítkami stránek. ClickUp BrainGPT předtím, než za vás začne psát, načte kontext z vašeho pracovního prostoru, jako jsou vaše osnovy, poznámky a návrhy. To znamená, že již ví, o čem vaše kniha je, a nemusí pokaždé začínat od nuly.
Předpokládejme, že píšete non-fiction knihu o tvůrčím vyhoření. Kapitola 2 definuje vyhoření na základě rozhovorů a výzkumu a kapitola 6 se zaměřuje na zotavení.
Když tedy požádáte BrainGPT, aby napsal část kapitoly 6, odkazuje na původní definice, terminologii a tón představené dříve. Vyhýbá se opakovanému vysvětlování pojmů, odráží formulace použité v kapitole 2 a navazuje na ně.
Navíc je BrainGPT (stejně jako ClickUp Brain) nezávislý na LLM, což vám umožňuje přístup k několika modelům umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini. To vám pomůže vyhnout se rozptýlení umělé inteligence a pracovat rychleji.
To vám pomůže i při revizích. Řekněme, že změníte základní myšlenku v kapitole 1.
Můžete požádat BrainGPT, aby prohledal pozdější kapitoly a navrhl úpravy tam, kde se daný nápad objevuje, čímž se zachová soulad rukopisu bez nutnosti ručního ověřování. BrainGPT podporuje knihu jako jediné, vyvíjející se dílo.
Zachyťte syrové nápady, aniž byste ztratili elán
Psaní na klávesnici může zpomalit tempo, zejména během počáteční fáze psaní. Funkce ClickUp Talk-to-Text v BrainGPT převádí mluvené myšlenky na čistý, upravitelný text ve vašem pracovním prostoru pro psaní a poté jej vylepšuje pomocí kontextu projektu.
Řekněme, že přemýšlíte o přechodu mezi scénami, zatímco chodíte po pokoji. Nadiktujete svůj nápad, Talk to Text jej převede do textu a BrainGPT vylepší plynulost vět tak, aby ladily s okolním kapitolou.
Myšlenka se dostane tam, kam patří, než energie vyprchá. To funguje dobře u scén s velkým množstvím dialogů, osobních esejí nebo reflexivních částí, kde mluvený jazyk často zní blíže konečnému hlasu.
Zbavte se opakujících se úkolů při správě knižního projektu
Psaní knihy vyžaduje následné kroky, připomínky a změny stavu, které tiše zabírají čas. Super agenti ClickUp se postarají o tuto práci na pozadí na základě pravidel, která si definujete.
Předpokládejme, že dokončíte kapitolu a označíte ji jako „návrh dokončen“. Agent může automaticky vytvořit úkol pro úpravy, propojit poznámky z výzkumu, aktualizovat časovou osu psaní a kapitolu zobrazit během týdenního plánování. Pokrok pokračuje bez ručního sledování.
Zde je několik příkladů vlastních agentů, které můžete vytvořit v ClickUp:
- Agent pracovního postupu kapitoly: Sledujte, kdy se změní stav kapitoly, a spusťte vytváření úkolů pro úpravy, korektury nebo rozvržení.
- Týdenní agent pokroku: Každý týden sestavte stručné shrnutí pokroku, které obsahuje seznam dokončených kapitol, nadcházející cíle a položky po termínu.
- Agent pro ochranu terminologie: Detekujte opakující se názvy nebo klíčové termíny v ClickUp Docs a označujte variace, aby byl text konzistentní.
Prozkoumejte nejlepší AI agenty pro tvorbu obsahu zde:
Nejlepší funkce ClickUp
- Detekujte konflikty při živé editaci: Spolehněte se na funkci ClickUp Collaboration Detection, která vám ukáže, kdy editoři nebo spoluautoři aktivně pracují ve stejném dokumentu.
- Získejte zpětnou vazbu na úrovni odstavců: Pomocí funkce ClickUp Assigned Comments in Docs můžete převést redakční poznámky v textu na přiřazené úkoly, takže požadavky na revizi zůstanou vázány na konkrétní část textu.
- Propojte nástroje pro výzkum a psaní: Propojte Google Drive a Dropbox s ClickUp Integrations, abyste měli přehled o výzkumných souborech, termínech a harmonogramech psaní.
- Sledujte čas strávený psaním a editací: Zaznamenávejte čas strávený psaním, revizí nebo výzkumem každé kapitoly a plánujte realistické milníky na základě skutečného úsilí pomocí ClickUp Project Time Tracking.
- Vytvořte si včas představu o struktuře knihy: Nakreslete si dějové oblouky, posloupnost kapitol nebo tematické souvislosti, než začnete své nápady převádět do kompletních návrhů v ClickUp Mind Maps.
- Porovnávejte a obnovujte návrhy kapitol: Prohlížejte si dřívější verze kapitol, obnovujte předchozí návrhy a sledujte, jak se obsah vyvíjí v jednotlivých revizích, pomocí kontroly verzí dokumentů.
- Prohledávejte celý svůj pracovní prostor: Okamžitě najděte poznámky o správě postav, odkazy na výzkum, komentáře nebo předchozí návrhy v dokumentech, úkolech a připojených nástrojích pomocí ClickUp Enterprise Search.
Omezení ClickUp
- V bezplatném tarifu je použití umělé inteligence omezeno.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Z recenze G2:
Z recenze G2:

Od přechodu na ClickUp je vše na jednom místě: úkoly, časové osy, dokumenty, přehledy, komentáře, dokonce i poznámky z jednání. Je neuvěřitelně přizpůsobitelný, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby si na něj každý rychle zvykl. Funkce jako automatizace, AI asistent pro psaní a vylepšený kalendář jsou skutečnou úsporou času. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo řídíme dlouhodobé operace.
Od přechodu na ClickUp je vše na jednom místě: úkoly, časové osy, dokumenty, panely, komentáře, dokonce i poznámky z jednání. Je neuvěřitelně přizpůsobitelný, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby si na něj každý rychle zvykl. Funkce jako automatizace, asistent psaní s umělou inteligencí a vylepšený kalendář jsou skutečnou úsporou času. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo řídíme dlouhodobé operace.
🧠 Zajímavost: Fjodor Dostojevskij často psal romány pod extrémním časovým tlakem, někdy je diktoval vysokou rychlostí stenografům, aby stihl termíny vydání. Části románu Hráč byly dokončeny za pouhých 26 dní.
2. Sudowrite (nejlepší pro autory beletrie)
Sudowrite běží na vlastním modelu Muse, který je výslovně trénován na beletrii, nikoli na obvyklé internetové směsici. To je důležité, protože AI rozumí narativní logice, jako je struktura scény a motivace postav.
Do Story Bible můžete zadat charakterové zvláštnosti, pravidla budování světa, magické systémy a vše, co je pro váš příběh důležité. Sudowrite pak při každém generování čerpá z této databáze.
Kromě toho Describe přidává do plochých pasáží smyslové detaily všech pěti smyslů a Twist navrhuje komplikace zápletky, které jste nezvážili. Vše funguje po částech, nikoli po celých kapitolách, což odpovídá způsobu, jakým většina autorů beletrie píše.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Pokud nevíte, jak pokračovat, použijte funkci Auto Write k generování pokračování scény, nebo použijte funkci Guided Write k napsání konkrétních momentů, které jste si představili, ale ještě nenapsali.
- Vytvořte scény o délce 500–1 000 slov, které odpovídají vašim specifikacím a zachovávají narativní konzistenci s First Draft.
- Použijte funkci Brainstorm k vytvoření seznamů jmen postav, magických schopností, prvků pro budování světa, zvratů v ději nebo úryvků dialogů.
- Použijte přednastavení Rewrite, jako jsou „Show not Tell“ (Ukaž, neříkej) nebo „Add Inner Conflict“ (Přidej vnitřní konflikt), na vybrané pasáže.
- Vytvářejte vlastní pluginy z knihovny s více než 1 000 položkami nebo si vytvořte vlastní nástroje pro konkrétní úkoly, jako je odstraňování klišé a úprava úhlu pohledu.
Omezení Sudowrite
- V rukopisech přesahujících 50 000 slov je obtížné zachovat konzistentní styl, což vyžaduje ruční úpravy pro dosažení jednotného tónu a stylu.
- Chyby v umístění postav se vyskytují pravidelně, kdy jsou postavy umístěny na nesprávná místa nebo reagují na události, o kterých by ještě neměly vědět.
Ceny Sudowrite
- Bezplatná zkušební verze
- Hobby a studenti: 19 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Max: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sudowrite?
Osobně Sudowrite zbožňuji, i když kreditní systémy nejsou zrovna mým oblíbeným. Pokud přemýšlíte o zvratech ve svém příběhu, Story Bible má funkci, díky které můžete skrýt různé poznámkové karty před umělou inteligencí. Teoreticky byste mohli svůj zvrat v příběhu zapsat na kartu a skrýt ji před umělou inteligencí, dokud nedojde k jeho odhalení.
Osobně Sudowrite zbožňuji, i když kreditní systémy nejsou zrovna mým oblíbeným. Pokud přemýšlíte o zvratech ve vašem příběhu, Story Bible má funkci, díky které můžete skrýt různé poznámkové karty před umělou inteligencí. Teoreticky můžete svůj zvrat v příběhu zapsat na kartu a skrýt ji před umělou inteligencí, dokud nedojde k jeho odhalení.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativní nástroje Sudowrite pro spisovatele
3. Novelcrafter (nejlepší pro technickou kontrolu)
S Novelcrafterem si přinesete své vlastní API klíče z OpenAI, Anthropic nebo Google a zapojíte je do infrastruktury platformy. Codex slouží jako interaktivní wiki pro ukládání charakteristik postav, dokumentů o budování světa a dějových linií.
Při generování textu platforma automaticky načte relevantní záznamy z Codexu a předá je jako kontext libovolnému modelu umělé inteligence, ke kterému jste se připojili.
Můžete také klonovat jakoukoli systémovou výzvu, kterou nástroj používá, upravit ji nebo vytvořit zcela nové od základu. Tato úroveň přizpůsobení osloví spisovatele, kteří přesně vědí, jak chtějí, aby se AI chovala, i když to vyžaduje technické znalosti, které většina autorů nemá.
Nejlepší funkce Novelcrafter
- Ukládejte propojené charakteristiky postav, podrobnosti o lokacích a tradice do záznamů Codexu a poté je označte, aby Novelcrafter automaticky vkládal relevantní kontext při generování prózy v Chatu.
- Klonujte libovolné systémové výzvy a upravujte parametry, nebo vytvářejte zcela nové výzvy od základu pomocí modulárních komponent, které sami definujete.
- Zmapujte strukturu příběhu v zobrazení Grid, Matrix nebo Outline, abyste odhalili problémy s tempem, sledovali vývoj vedlejších dějových linií nebo vizualizovali výskyt postav v jednotlivých scénách.
Omezení programu Novelcrafter
- Správa klíčů API zvyšuje složitost, protože každý měsíc musíte řešit náklady na předplatné a kredity OpenAI nebo Anthropic.
- Design rozhraní skrývá užitečné funkce pod několika kliknutími.
Ceny Novelcrafter
- 21denní bezplatná zkušební verze
- Scribe: 4 $/měsíc na uživatele
- Hobbyista: 8 $/měsíc na uživatele
- Artisan: 14 $/měsíc na uživatele
- Specialista: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Novelcrafter
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Novelcrafteru?
Používám NovelCrafter+OpenRouter a velmi se mi líbí. Rozhraní je velmi pohodlné a intuitivní a struktura psaní i kodexu velmi dobře funguje pro interakci s umělou inteligencí. Také se mi MOC líbí možnost manipulovat a vytvářet generátory podnětů, abych si mohl vytvářet vlastní pokyny a příkazy. Je to nesmírně výkonný nástroj…
Používám NovelCrafter+OpenRouter a velmi se mi líbí. Rozhraní je velmi pohodlné a intuitivní a struktura psaní i kodexu velmi dobře funguje pro interakci s umělou inteligencí. Také se mi MOC líbí možnost manipulovat a vytvářet generátory podnětů, abych si mohl vytvářet vlastní pokyny a příkazy. Je to nesmírně výkonný nástroj…
🔍 Věděli jste? Vladimir Nabokov napsal román Lolita na kartičkách a před dokončením románu neustále přeskupoval scény. Říkal, že struktura je důležitější než pořadí.
4. Squibler (nejlepší pro rychlý start)
Squibler nabízí rychlost namísto sofistikovanosti. Můžete pracovat metodicky a vytvářet prvky (postavy, prostředí, předměty), které Smart Writer používá při generování scén.
Tento nástroj pro psaní se nachází v postranním panelu a nabízí automatické doplňování vět, přepisování odstavců nebo psaní celých kapitol na základě vašeho osnovy. Zobrazení Corkboard vám umožňuje vizuálně přesouvat scény, což je užitečné, když si uvědomíte, že kapitola tři by měla následovat po kapitole sedm.
Nejlepší funkce Squibleru
- Požádejte o vygenerování celého rukopisu na základě základního předpokladu v Generate Scene, nebo pracujte kapitolu po kapitole s Smart Writer.
- Stanovte si cíle pro počet slov v každé kapitole nebo denní cíle a poté sledujte procento dokončení pomocí specializovaného dashboardu.
- Pomocí funkce Visualize přeměňte zvýrazněný text na obrázky generované umělou inteligencí a vytvořte tak rychlé vizuální reference pro složité prostředí nebo vzhled postav.
Omezení Squibleru
- Generovaná próza je plochá a repetitivní, opírá se o obecné fráze, které vyžadují rozsáhlé úpravy.
- Výkon aplikace zaostává u delších projektů, kde se zpomaluje navigace mezi kapitolami.
Ceny Squibleru
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Squibleru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Ernest Hemingway si udržoval svou kreativitu tím, že přestal psát uprostřed věty, jakmile dosáhl svého denního cíle 500 slov, aby přesně věděl, kde začít další den. Agatha Christie naopak přistupovala k psaní detektivek jako k logické hádance a pečlivě rozmísťovala stopy a falešné stopy, aby řešení bylo pro čtenáře vždy spravedlivé. V románu The ABC Murders dokonce použila abecedu jako strukturální omezení, aby udržela děj napínavý a řešitelný.
5. Shortly AI (nejlepší pro minimalistická rozhraní)
Shortly AI vám poskytne prázdnou stránku a čtyři příkazy. To je vše. Žádné šablony, které by vám zacláněly ve výhledu, ani složité nabídky, které skrývají funkce, které nikdy nepoužijete. Napište úvodní odstavec nebo zadání a AI bude pokračovat ve vaší myšlence v blocích o délce přibližně 100 slov.
Čtyři příkazy se lomítkem: /instruct, /rewrite, /shorten a /expand umožňují úpravy textu ve vybraných pasážích. Tento zjednodušený přístup odstraňuje překážky, když se snažíte udržet tempo při psaní. Shortly AI je vhodná pro spisovatele, kteří považují většinu softwaru pro psaní za příliš složitý a chtějí jen něco, co jim nebude překážet.
Nejlepší funkce Shortly AI
- Použijte funkci /rewrite na vybraný text a získejte alternativní formulace, což je užitečné, když věta zní nešikovně, ale nejste si jisti, jak ji opravit.
- Zhušťujte dlouhé vysvětlení pomocí funkce /shorten, která odstraní zbytečná slova a zachová základní význam pasáží o délce až 200 znaků.
- Rozveďte nedostatečně rozvinuté body pomocí funkce /expand na výběry textu až do 120 znaků a proměňte stručné zmínky v podrobnější popisy.
Stručné omezení umělé inteligence
- Délka generování je omezena na přibližně 100 slov na výstup, i když potřebujete delší souvislé pasáže.
- Problémy s faktickou přesností se objevují pravidelně, protože AI někdy vymýšlí data nebo podrobnosti.
Ceny Shortly AI
- Ceny na míru
Krátké hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce.
Rutina sice může přinášet pocit produktivity, ale často omezuje lidskou kreativitu a brání vám v dosažení významného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních agentů AI, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Právní a etické aspekty knih napsaných pomocí umělé inteligence
Právní situace kolem obsahu generovaného umělou inteligencí zůstává nejasná.
Autorské právo ve většině jurisdikcí chrání lidské autorství, což způsobuje komplikace, když AI podstatně přispívá k vašemu rukopisu. Soudy zatím nestanovily jasné precedenty, ale první rozsudky naznačují, že texty vytvořené čistě pomocí AI nemusí mít nárok na ochranu autorských práv.
To je důležité z několika praktických důvodů:
- Někdo plagiátuje vaši práci a vy nemůžete vymáhat autorská práva.
- Vydavatelé odmítají smlouvy, protože nemohou zajistit vedlejší práva.
- Licenční smlouvy selhávají, když vyvstávají otázky vlastnictví
- S vývojem předpisů se objevují nové právní výzvy
Vydavatelé stále častěji žádají autory, aby během vyjednávání smluv informovali o používání umělé inteligence, protože transparentnost vás chrání před potenciálními spory v budoucnu. Některé smlouvy nyní obsahují konkrétní ustanovení týkající se obsahu generovaného umělou inteligencí, která vyžadují, aby autoři potvrdili míru zapojení strojů.
Etické otázky jdou ruku v ruce s otázkami právními. Čtenáři od autorů očekávají autentičnost. Pokud AI napíše celé kapitoly a vy je publikujete pod svým jménem bez významných úprav, riskujete ztrátu důvěry. Různé žánry s sebou nesou různá očekávání:
- Technické příručky a referenční nebo produktivní knihy nejsou tak podrobně zkoumány.
- Memoiry a osobní příběhy vyžadují autentické lidské zkušenosti.
- Čtenáři beletrie kladou velký důraz na styl a kreativitu.
- Akademické práce vyžadují transparentní metodiku
Praktický přístup: používejte AI jako nástroj, ne jako ghostwritera. Když každá stránka nese vaše kreativní otisky, právní nejasnosti ztrácejí na významu a etické obavy mizí.
🔍 Věděli jste? Aby stihl termín odevzdání knihy Zvoník u Matky Boží, Victor Hugo údajně požádal své služebníky, aby mu zamkli šatník, takže mu nezbylo nic jiného než šál. Nemohl opustit dům, a tak mu nezbývalo než psát.
Doveďte svou knihu k cíli s ClickUp
Psaní knihy vyžaduje důslednost, trpělivost a systém, který zvládne týdny nebo měsíce práce, aniž by vás zpomaloval. Když se proces jeví roztříštěný, i silné návrhy se zdají nejisté.
ClickUp spojuje vaše osnovy, kapitoly, revize a termíny, takže nic neskončí v zapomenuté složce.
Kontextová umělá inteligence (ClickUp Brain a BrainGPT) pracuje přímo ve vašich dokumentech a pomáhá vám psát, revidovat a přehodnocovat jednotlivé části, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji. Umělá inteligence navíc zajišťuje sledování pokroku, rutinní aktualizace a další činnosti, takže projekt může plynule pokračovat.
Vytvořte svou knihu v prostoru, který je navržen tak, aby pojmul vše. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky (FAQ)
AI spisovatel se snaží na základě zadání sám vygenerovat velké části knihy, zatímco AI asistent psaní podporuje váš proces. Pomáhá vám vytvářet osnovy kapitol, rozvíjet nápady, přepisovat části nebo zlepšovat srozumitelnost, zatímco vy máte nadále kontrolu nad obsahem a směrem.
Váš hlas vychází z vašich rozhodnutí; vy rozhodujete o nápadech, struktuře, tónu a konečném znění. Umělá inteligence by měla sloužit k navrhování možností, nikoli k rozhodování za vás. Úpravy každého výstupu, restrukturalizace vět ve vašem vlastním stylu psaní a zadávání příkladů vašich předchozích textů do umělé inteligence pomáhají udržet konzistentní hlas.
Ne. Umělá inteligence může fungovat jako gramatický korektor, který zhušťuje věty a poukazuje na nesrovnalosti. Lidští redaktoři přinášejí úsudek, kontext a porozumění publiku, tempu a nuancím. Umělá inteligence funguje nejlépe jako první krok, zatímco lidští redaktoři se zabývají kreativním psaním, zdokonalováním a finální kvalitou.