15 nejlepších softwarů pro psaní knih pro rok 2025

Vaše kniha je především o vašem skvělém nápadu a vašem mistrovství ve svém oboru. Ale samotný proces psaní knihy závisí do značné míry na nástrojích, které používáte k proměně tohoto nápadu v hotový rukopis. 🖋️
Nejlepší software pro psaní knih je pro autory jako plán pro architekta. Správný nástroj pro psaní knih bude vaším spolehlivým partnerem, ať už pracujete na svém dalším bestselleru, píšete paměti nebo objektivní shrnutí.
Od uspořádání nápadů po sledování vašeho pokroku a zlepšování gramatiky – tyto nástroje a další aplikace pro psaní mají za cíl zjednodušit proces psaní knih. Ale jak se při takovém množství možností rozhodnout, která aplikace pro psaní je nejlepší?
Tento článek se zaměří na základní funkce softwaru pro psaní knih a představí nejlepší nástroje, které jsou v současné době na trhu k dispozici.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších softwarů pro psaní knih:
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro psaní s využitím umělé inteligence, spolupráci a řízení projektů
- ✅ Google Docs: Nejlepší pro spolupráci v reálném čase a přístupnost
- ✅ Microsoft Word: Nejlepší pro pokročilé formátování a profesionální tvorbu dokumentů
- ✅ Grammarly: Nejlepší pro zvýšení srozumitelnosti a správnosti psaní
- ✅ Evernote: Nejlepší pro pořizování poznámek a organizaci
- ✅ Scrivener: Nejlepší pro správu projektů při psaní dlouhých textů
- ✅ Hemingway Editor: Nejlepší pro zlepšení čitelnosti a stručnosti
- ✅ Writer: Nejlepší pro strukturování románů s řízením scén a kapitol
- ✅ ProWritingAid: Nejlepší pro analýzu psaní a zlepšení stylu
- ✅ Ulysses: Nejlepší pro psaní bez rušivých vlivů na zařízeních Apple
- ✅ Bibisco: Nejlepší pro strukturovaný vývoj příběhu
- ✅ Dabble: Nejlepší pro psaní románů v cloudu s integrovanými nástroji pro tvorbu zápletky
- ✅ Vellum: Nejlepší pro profesionální formátování knih v systému macOS
- ✅ Atticus: Nejlepší pro komplexní psaní a formátování
- ✅ Freedom: Nejlepší pro psaní bez rušivých vlivů na různých zařízeních
Co byste měli hledat v softwaru pro psaní knih?
Při výběru softwaru pro psaní knih zvažte následující klíčové funkce, které vám pomohou zlepšit tvůrčí proces:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si software pro psaní s uživatelsky přívětivým rozhraním, které zajišťuje plynulou navigaci a minimalizuje technické překážky.
- Organizační nástroje: Používejte nástroje s funkcemi pro vytváření osnov, pomůcky pro vývoj postav a správu časové osy, abyste mohli efektivněji strukturovat své vyprávění.
- Kompatibilita: Ověřte, zda software funguje na vašich preferovaných operačních systémech, jako jsou macOS a Windows, a zařízeních.
- Funkce pro spolupráci: Pokud spolupracujete s dalšími autory nebo editory, vyberte software, který podporuje spolupráci v reálném čase a sdílení dokumentů.
- Možnosti exportu: Hledejte možnosti, které vám umožní exportovat rukopis v různých formátech, jako je PDF nebo ePub, aby splňoval požadavky na publikování.
- Prostředí bez rušivých vlivů: Vyberte si platformu, která vám umožní psát bez rušivých vlivů, abyste se mohli lépe soustředit a zvýšit svou produktivitu.
- Rozpočet: Rozhodněte se, zda vám stačí bezplatné nástroje, nebo zda se vyplatí investovat do prémiového softwaru s pokročilými funkcemi.
🔍 Věděli jste? V roce 1964 společnost IBM uvedla na trh magnetickou páskovou psací stroj Selectric (MT/ST), který spojoval funkce psacího stroje Selectric s magnetickým záznamem, což umožňovalo úpravy a ukládání textu.
15 nejlepších softwarů pro psaní knih
Správný software pro psaní a úpravy knih vám poskytne nápady a podněty k psaní, které potřebujete, abyste zůstali inovativní a zároveň disciplinovaní.
V této části se podíváme na 15 nejlepších softwarových nástrojů pro psaní knih, které vyhovují široké škále stylů psaní, cílů a rozpočtů.
1. ClickUp (nejlepší pro psaní s podporou umělé inteligence, spolupráci a správu projektů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která integruje funkce psaní, spolupráce a řízení projektů založené na umělé inteligenci, což z ní činí ideální volbu pro autory, kteří hledají komplexní software pro psaní knih.
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který spojuje vše – úkoly, dokumenty, lidi a nástroje – na jednom místě.
Zefektivňuje pracovní postupy a zjednodušuje vaše každodenní úkoly. Ať už potřebujete pomoc s kontextem, obsahem nebo automatizací rutinních úkolů, ClickUp Brain vám pomůže ušetřit čas a více se soustředit na kreativní práci.
ClickUp Docs funguje jako vaše kreativní hřiště. Jedná se o prostor pro spolupráci, kde můžete vytvářet návrhy, upravovat a organizovat svou práci. Díky možnosti vytvářet wiki stránky, vnořené stránky a sdílené dokumenty zajišťuje ClickUp Docs, že vy a váš tým zůstanete soustředění a produktivní.
Navíc funkce Collaboration Detection od ClickUp usnadňuje sdílení nápadů, přijímání zpětné vazby a spolupráci v reálném čase – bez ohledu na to, kde se členové vašeho týmu nacházejí.
A to není vše!
ClickUp také nabízí řadu šablon pro brainstorming, které vám ušetří dohady při strukturování vašich psacích projektů. Například:
Plánujte, organizujte a snadno spravujte svou knihu pomocí šablony ClickUp Book Planning Template. Obsahuje předem připravené pohledy na kapitoly, podrobnosti románu a celý proces psaní, takže váš román bude stejně strukturovaný jako váš nejlepší zvrat v ději.
Šablona návrhu knihy ClickUp také pomáhá autorům vytvářet profesionální návrhy s předem připravenými sekcemi pro témata, cílové publikum a marketingové strategie – ideální pro prezentaci vydavatelům.
Toto říká Cristina Willson, ředitelka pro obsah ve společnosti Graphite, o ClickUp:
Nezačali jsme jen psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp Chat ke zlepšení komunikace, umožňující spolupráci v reálném čase a synchronizaci s okamžitými zprávami a aktualizacemi.
- Brainstormujte, plánujte a organizujte v reálném čase a posilte spolupráci s ClickUp Whiteboards.
- Efektivně organizujte harmonogramy projektů pomocí Ganttových diagramů a časových os.
- Automatizujte opakující se úkoly, sledujte milníky a udržujte tým v harmonogramu pomocí ClickUp Automations.
- Přizpůsobte si stav úkolů pomocí ClickUp, abyste zjednodušili psaní knih a mohli sledovat každou fázi od návrhu až po schválení.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se kvůli široké škále funkcí potýkají s určitou náročností na osvojení.
- Mobilní aplikaci chybí několik funkcí, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete proměnit svou sbírku receptů v propracovanou kuchařku? Š ablona ClickUp Cookbook Template je vaší tajnou zbraní! Díky sekcím pro ingredience, podrobným pokynům a plánování designu vám tato šablona ušetří starosti s organizací vašich kulinářských výtvorů.
2. Google Docs (nejlepší pro spolupráci v reálném čase a přístupnost)
Google Docs je bezplatný textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Díky cloudovému řešení je přístupný z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu, což z něj činí pohodlnou volbu pro spisovatele a týmy.
Režimy světlého a tmavého zobrazení umožňují autorům přizpůsobit vzhled a ovládání textového editoru podle svých potřeb.
Nejlepší funkce Google Docs
- Pracujte současně s ostatními na stejném dokumentu, přičemž změny se promítají v reálném čase.
- Upravujte a prohlížejte dokumenty z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu.
- Pomocí funkce správy verzí dokumentů můžete sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím.
Omezení Google Docs
- Ve srovnání s desktopovými textovými editory mu mohou chybět některé pokročilé formátovací a editační nástroje.
- Plná funkčnost vyžaduje stabilní připojení k internetu, což omezuje přístup v oblastech se špatným připojením.
Ceny Google Docs
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Poslouchejte podcasty zaměřené na psaní, abyste získali různé pohledy a techniky, generovali nové nápady a zlepšili svůj tvůrčí proces.
3. Microsoft Word (nejlepší pro pokročilé formátování a vytváření profesionálních dokumentů)
Microsoft Word je široce používaná aplikace pro zpracování textu, která je známá svými komplexními funkcemi, které uspokojí základní potřeby zpracování textu i pokročilé potřeby tvorby dokumentů, ať už se jedná o knihu, objektivní shrnutí nebo zprávu.
Díky bohatým možnostem formátování a integraci s dalšími aplikacemi Microsoft Office je tento textový editor preferovanou volbou pro profesionální psaní.
Nejlepší funkce programu Microsoft Word
- Získejte přístup k široké škále formátovacích nástrojů, včetně stylů, fontů a rozvržení stránek.
- Využijte pokročilé funkce pro úpravy, jako jsou komentáře a kontrola gramatiky.
- Pracujte s dalšími aplikacemi Microsoft Office, jako jsou Excel a PowerPoint, a zvyšte tak produktivitu a integraci dat.
Omezení programu Microsoft Word
- Přístup k plné sadě funkcí vyžaduje placené předplatné.
- Rozsáhlá škála funkcí může být pro nové uživatele trochu matoucí.
Ceny Microsoft Word
- Pouze Word: 179,99 $
Hodnocení a recenze programu Microsoft Word
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Microsoft Word je součástí měsíčního předplatného služby 365 a je kompatibilní s 90 % ostatního softwaru, ať už desktopového, nebo online. Word je také k dispozici v cloudu prostřednictvím Microsoftu, takže k vašim dokumentům máte přístup odkudkoli!
4. Grammarly (nejlepší pro zvýšení srozumitelnosti a správnosti psaní)
Grammarly je korektor, asistent pro psaní a kontrola gramatiky založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zlepšil srozumitelnost, správnost a celkovou kvalitu vašeho psaní.
Nabízí kontrolu gramatiky a pravopisu v reálném čase, návrhy stylů a detekci tónu, což z něj činí cenný nástroj pro vytvoření propracovaného a profesionálního obsahu.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ohledně gramatických a pravopisných chyb.
- Získejte přístup k návrhům, jak zlepšit strukturu vět, výběr slov a celkovou čitelnost.
- Pomocí nástroje pro detekci plagiátů můžete porovnat svůj obsah s rozsáhlou databází.
Omezení Grammarly
- Některé návrhy nemusí odpovídat zamýšlenému kontextu.
- Dokumenty přesahující 100 000 znaků je třeba rozdělit na menší části.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
5. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek a organizaci)
Evernote je univerzální aplikace pro pořizování poznámek, která uživatelům umožňuje podrobně zaznamenávat, organizovat a snadno přistupovat k informacím na více zařízeních.
Jedná se o centralizované centrum pro osobní a profesionální organizace s pokročilými funkcemi, jako je skenování dokumentů, webové výstřižky a správa úkolů.
Nejlepší funkce Evernote
- Vytvářejte poznámky v různých formátech, včetně textu, obrázků, zvukových nahrávek a výstřižků z webu.
- Třídit poznámky do poznámkových bloků a přiřazovat jim štítky pro efektivní kategorizaci
- Využijte pokročilé vyhledávací funkce k nalezení textu v obrázcích a naskenovaných dokumentech.
Omezení Evernote
- Bezplatná verze omezuje měsíční nahrávání a synchronizaci zařízení.
- Bezplatné účty Evernote jsou omezeny na jedno zařízení najednou.
Ceny Evernote
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Tým: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Evernote je nejlepší pro správu plánů! Na Evernote se mi líbí, že je tak přehledný, že můžete oddělit jednotlivá data a seznamy úkolů. Snadno mi připomíná mé budoucí plány a projekty, které musím udělat. Je zdarma, můžete ho používat bez placeného upgradu. Je to jako poznámkový blok, ale s nabídkami a různými možnostmi pro plánování.
6. Scrivener (nejlepší pro správu projektů v oblasti psaní dlouhých textů)
Scrivener je software pro psaní určený pro autory, výzkumníky a scenáristy, kteří se zabývají rozsáhlými projekty. Nabízí sadu organizačních nástrojů, které umožňují správu složitých rukopisů, od prvních návrhů až po finální publikaci.
Nejlepší funkce programu Scrivener
- Pomocí funkce Binder můžete strukturovat svůj rukopis do kapitol a scén.
- Využijte virtuální korkovou nástěnku k uspořádání a přeskupení synopsí jednotlivých částí.
- Zvyšte produktivitu díky možnosti prohlížet a upravovat více dokumentů současně pomocí funkce rozdělené obrazovky.
Omezení programu Scrivener
- Uživatelé musí zakoupit samostatné licence pro každou platformu.
- U rozsáhlých projektů může docházet k občasnému zamrzání a pomalejšímu načítání.
Ceny programu Scrivener
- iOS: 23,99 $
- Vzdělávací licence: 50,99 $
- Standardní licence: 59,99 $
- Balíčky: 95,98 $
Hodnocení a recenze programu Scrivener
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Mít všechny materiály pro psaní románu na jednom místě je velmi praktická funkce, o které se běžnému textovému editoru může jen zdát. Máte k dispozici složky pro výzkum a složky pro kapitoly, které můžete rozdělit na scény. Tyto složky můžete přesouvat, takže pokud někdy budete potřebovat přesunout scénu z jedné kapitoly do druhé nebo přesunout kapitolu na jiné místo, můžete to snadno provést pomocí funkce drag and drop. Také se mi líbí možnosti rozdělení obrazovky.
7. Hemingway Editor (nejlepší pro zlepšení čitelnosti a stručnosti)
Hemingway Editor je bezplatná aplikace pro psaní, která byla navržena tak, aby zlepšila srozumitelnost a čitelnost vašeho textu. Tento software pro psaní knih vede autory k psaní stručnějších a působivějších textů tím, že zvýrazňuje složité věty a časté chyby.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Identifikujte dlouhé nebo složité věty a získejte návrhy, jak zlepšit čitelnost textu.
- Detekujte případy pasivního hlasu a nahraďte je poutavějším jazykem.
- Přizpůsobte obsah příslušnému publiku pomocí úrovně čitelnosti.
Omezení editoru Hemingway
- Více optimalizováno pro kratší texty, jako jsou články.
- Postrádá komplexní funkce kontroly gramatiky a pravopisu.
Ceny editoru Hemingway
- Individuální plán 5K: 10 $/měsíc
- Individuální plán 10K: 15 $/měsíc
- Plán Team 10K: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že měří, jak píšu. Je to dobrý měřítko a konzistentní způsob psaní pro široké publikum. Díky tomu je moje psaní velmi přístupné.
🧠 Zajímavost: Ernest Hemingway, renomovaný autor, preferoval psaní ve stoje, obvykle na psacím stroji umístěném na polici ve výšce hrudníku ve svém domě v Havaně.
8. yWriter (nejlepší pro strukturování románů s řízením scén a kapitol)
yWriter je bezplatný software pro psaní vyvinutý autorem Simonem Haynesem, který pomáhá romanopisům organizovat jejich rukopisy rozdělením do kapitol a scén. Tato struktura podporuje efektivní řízení projektů a zlepšuje samotný proces psaní.
Nejlepší funkce programu yWriter
- Rozdělte svůj rukopis na přehledné části
- Nastavte a sledujte cíle počtu slov pro jednotlivé scény nebo kapitoly.
- Vede podrobné záznamy o postavách, místech a předmětech.
Omezení programu yWriter
- Verze pro macOS a mobilní zařízení nabízejí omezenou funkčnost.
- Není ideální pro společné psaní, protože je primárně určen pro jednotlivé autory.
Ceny yWriter
- Zdarma
- Stříbrná registrace: 11,95 $
- Zlatá registrace: 24,95 $
Hodnocení a recenze yWriter
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. ProWritingAid (nejlepší pro analýzu psaní a zlepšení stylu)
ProWritingAid je program a asistent pro psaní, který nabízí podrobnou analýzu pro vylepšení gramatiky, stylu psaní a čitelnosti. Tento software pro psaní knih poskytuje podrobné zprávy a návrhy a nabízí komplexní řešení pro spisovatele, kteří chtějí vylepšit svou práci.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Získejte přístup k více než 20 zprávám o psaní, které hodnotí aspekty jako gramatika, styl, čitelnost a další.
- Získejte návrhy, jak zjednodušit složité věty, omezit pasivní hlas a eliminovat nadbytečnosti.
- Integrujte je s platformami jako Microsoft Word, Google Docs, Scrivener a rozšířeními prohlížeče.
Omezení ProWritingAid
- Bezplatná verze má limit 500 slov na dokument.
- K fungování je nutné připojení k internetu.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Premium Pro: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Z mnoha editačních programů, které jsem vyzkoušel, mi PWA připadá nejjednodušší a nejkomplexnější. Posílám mu všechny své rukopisy a spoléhám se na to, že PWA odhalí mé chyby a opomenutí. Funguje rychle, spolehlivě a nejenže opravuje mé texty, ale také se z jeho rad mohu poučit. Nenapadá mě žádný jiný editační nástroj, který by byl tak efektivní a snadno použitelný.
10. Ulysses (nejlepší pro psaní bez rušivých vlivů na zařízeních Apple)
Ulysses je prémiová aplikace pro psaní, která autorům nabízí čisté a soustředěné prostředí. Díky minimalistickému rozhraní a výkonným organizačním nástrojům je preferovanou volbou pro psaní bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce programu Ulysses
- Soustřeďte se výhradně na obsah díky přehlednému pracovnímu prostoru.
- Využijte knihovní systém k optimalizaci správy dokumentů pro snadnou kategorizaci.
- Stanovte si cíle pro počet slov a sledujte svůj pokrok.
Omezení programu Ulysses
- K dispozici pouze pro macOS a iOS.
- Chybí vestavěné nástroje pro spolupráci v reálném čase.
Ceny Ulysses
- Placená předplatná: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ulysses
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 říká:
Můj oblíbený nástroj pro vytváření osnov, psaní blogových příspěvků a pořizování poznámek. Přehledné rozhraní, vynikající integrace markdownu, integrace WordPressu, nádherný režim celé obrazovky a tmavý režim. Na první pohled snadno použitelný, ale velmi výkonný.
➡️ Číst více: Optimalizace pracovního postupu správy dokumentů: osvědčené postupy pro zlepšení organizace
11. Bibisco (nejlepší pro strukturovaný vývoj příběhu)
Bibisco je open-source software pro psaní románů, který autorům pomáhá rozvíjet a organizovat jejich příběhy se zaměřením na vývoj postav a děje. Nabízí řadu nástrojů pro efektivní strukturování románů, což je cenné jak pro začínající, tak pro zkušené spisovatele.
Nejlepší funkce Bibisco
- Využívejte podrobné charakteristiky postav a rozhovory k vytvoření ucelených postav.
- Uspořádejte svou práci do kapitol a scén pro snadnou navigaci a restrukturalizaci.
- Analyzujte rozložení postav, míst a dalších prvků v románu.
Omezení Bibisco
- Nabízí základní formátovací funkce.
- Absence mobilní aplikace omezuje flexibilitu při psaní na cestách.
Ceny Bibisco
- Komunitní edice: zdarma
- Edice pro podporovatele: 59 $
Hodnocení a recenze Bibisco
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Dabble (nejlepší pro psaní románů v cloudu s integrovanými nástroji pro tvorbu zápletky)
Dalším softwarem pro psaní knih je Dabble, online nástroj pro autory nabitý funkcemi, které vám pomohou psát a plánovat vaši knihu.
Díky cloudovému designu máte přístup ke své práci z počítače i mobilního zařízení, což vám poskytuje dokonalou flexibilitu a organizaci pro váš tvůrčí proces.
Nejlepší funkce Dabble
- Využijte nástroje k vytváření osnov, rozvíjení postav a vedení podrobných poznámek.
- Přístup k vaší práci a její úpravy z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
- Stanovte si cíle v počtu slov a sledujte pokrok, abyste měli jasnou představu o dokončení projektu.
Omezení Dabble
- Chybí integrované formátování knih pro přímé nahrávání do online obchodů.
- Speciálně navržený pro psaní knih, nemusí být vhodný pro jiné formy psaní.
Ceny Dabble
- Základní: 9 $/měsíc
- Standard: 19 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dabble
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 říká:
Pokud jde o tvorbu pozoruhodných románů, Dabble je můj oblíbený nástroj. Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop mi pomáhá snadno strukturovat mé psaní, zatímco mobilní aplikace mi umožňuje zachytit mé nápady na příběhy i na cestách. Oceňuji také možnost organizovat body zápletky do částí příběhu, což mi usnadňuje udržet příběh na správné cestě.
13. Vellum (nejlepší pro profesionální formátování knih v systému macOS)
Vellum je specializovaný program pro formátování knih určený pro autory, kteří chtějí vytvářet vizuálně atraktivní elektronické knihy a tištěné knihy.
Díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a vysoké kvalitě výstupů zpřístupňuje složitý proces formátování knih i spotřebitelům, kteří nemají tolik technických znalostí.
Nejlepší funkce programu Vellum
- Využijte řadu profesionálních šablon a stylů k vytvoření vizuálně přitažlivých knih.
- Vytvářejte různé typy souborů, včetně ePub a PDF, pro distribuci na více platformách a služby tisku na vyžádání.
- Automaticky generujte obsah, který zjednoduší navigaci a organizaci.
Omezení programu Vellum
- K dispozici pouze pro macOS.
- Vyžaduje značnou počáteční investici.
Ceny Vellum
- Vellum Ebooks: 199,99 $
- Vellum Press: 249,99 $
Hodnocení a recenze programu Vellum
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Atticus (nejlepší pro komplexní psaní a formátování)
Atticus je komplexní nástroj, který vám ulehčí psaní a formátování knihy. Tento webový software kombinuje výkonné funkce pro psaní s profesionálním formátováním a pomáhá autorům bezproblémově přejít od návrhu k publikování.
Díky jednoduchému rozhraní Atticus již nebudete potřebovat různé softwarové aplikace, což vám zajistí efektivní a plynulý pracovní postup.
Nejlepší funkce Atticus
- Vytvářejte a formátujte rukopisy na jedné platformě.
- Používejte je na různých zařízeních a operačních systémech pro větší flexibilitu v různých prostředích.
- Stanovte si cíle a sledujte své návyky při psaní.
Omezení Atticus
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
- Kopírování a vkládání obsahu z jiných programů může způsobit nepředvídatelné chování kvůli problémům s externím formátováním.
Ceny Atticus
- Jednorázová platba: 147 $
Hodnocení a recenze Atticus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: 11 nejlepších generátorů skriptů s umělou inteligencí
15. Freedom (nejlepší pro psaní bez rušivých vlivů na různých zařízeních)
Freedom je program pro zvýšení produktivity, který pomáhá uživatelům soustředit se tím, že blokuje rušivé webové stránky a aplikace na různých zařízeních.
Freedom je ideální pro profesionály, studenty a spisovatele a vytváří kontrolované pracovní prostředí synchronizací relací napříč zařízeními. To pomáhá uživatelům udržovat produktivitu na jejich telefonech, tabletech nebo stolních počítačích.
Nejlepší funkce Freedom
- Synchronizujte blokové relace na všech svých zařízeních a užijte si psaní bez rušivých vlivů.
- Vytvořte si osobní seznamy webových stránek a aplikací, které chcete blokovat.
- Naplánujte si blokové sezení předem, abyste si vytvořili produktivní rutiny.
Omezení svobody
- Freedom se zaměřuje na blokování rušivých vlivů a neposkytuje analýzu produktivity.
- Nastavení a správa seznamů blokovaných položek vyžaduje ovládání jak desktopové aplikace, tak online dashboardu.
Ceny Freedom
- Měsíční poplatek: 8,99 $/měsíc
- Roční prémiové členství: 3,33 $/měsíc
- Navždy: 199 $
Hodnocení a recenze Freedom
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Před digitálním věkem napsala J. K. Rowling původní rukopis Harryho Pottera ručně, čímž dokázala, že skvělé příběhy mohou vznikat i s pomocí pera a papíru.
Zvláštní zmínky
- LivingWriter: Nabízí intuitivní nástroje pro plánování, přizpůsobitelné šablony a integraci s cloudem, které autorům pomáhají organizovat, psát a sledovat pokrok.
- Novlr: Pomáhá autorům udržovat pořádek a motivaci díky synchronizaci v cloudu, sledování cílů a přizpůsobitelným prostorům pro psaní.
- FocusWriter: Využijte přehledné a přizpůsobitelné rozhraní, které autorům umožňuje soustředit se a být produktivní.
- Squibler: Pomáhá organizovat nápady, stanovovat cíle a sledovat pokrok, čímž zefektivňuje celý proces psaní od začátku do konce.
- LibreOffice Writer: Nabízí výkonné nástroje pro psaní, pokročilé formátování a kompatibilitu s více formáty.
Začněte svou cestu psaním s ClickUp
Nejlepší software pro psaní knih podporuje kreativitu a poskytuje vám všechny nástroje pro organizaci a vylepšení vašeho rukopisu. Tyto moderní inovace mají za cíl podporovat autory a oživit jejich příběhy.
ClickUp se však odlišuje tím, že nabízí více než jen platformu pro psaní. Díky svým výkonným funkcím pro správu projektů, funkcím pro spolupráci a přizpůsobitelným šablonám pro psaní obsahu je ideálním společníkem pro úspěšné autory, kteří chtějí zůstat organizovaní a produktivní.
Prozkoumejte funkce ClickUp a podívejte se, jak zlepšují vaše psaní a zvyšují jeho efektivitu.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a posuňte své schopnosti psaní knih na vyšší úroveň.