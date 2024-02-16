Nejlepší podcasty o psaní, které podpoří vaši kreativitu v roce 2025

V roce 1959 usedl Jack Kerouac k psacímu stroji a napsal spontánní seznam třiceti „pokynů“ pro psaní, ve kterém nabídl cenné rady, jako například „pište, co chcete, bez omezení, z hloubi své mysli“ a „pište ve vzpomínkách a úžasu pro sebe sama“.
Nevíme, zda by Kerouac přijal podcastový okruh, aby se podělil o své přesvědčení a techniku moderní prózy.
Víme však, že proces psaní je nekonečně fascinující a neuchopitelný a že tajemství spisovatelů jsou velmi žádaná.
Mluvit o psaní se často zdá být jednodušší než psát. Poslech zde doporučených podcastů sice nenahradí samotné psaní, ale může vám pomoci překonat izolaci při hledání inspirace, ať už jste kreativní spisovatel nebo začínající romanopisec.
Proto jsou podcasty o psaní tak cenné. Nabízejí podporu, vedení a povzbuzení pro vaše tvůrčí úsilí.
Podcasty o psaní jsou audio programy, které se zabývají mnoha aspekty psaní, od řemesla až po životní styl.
Jsou nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce posílit svou kreativitu, zdokonalit své dovednosti nebo najít komunitu v někdy osamělém psaní.
Poslechem těchto podcastů se můžete poučit ze zkušeností jiných spisovatelů, naučit se nové techniky a zůstat motivovaní po celou dobu svého psaní.
Různé typy podcastů o psaní
Podcasty o psaní se vyskytují v různých podobách a uspokojují rozmanité potřeby a vkus komunity spisovatelů.
Zde jsou některé z hlavních typů podcastů o psaní a to, co vám mohou nabídnout:
- Instruktážní podcasty: Tyto podcasty nabízejí praktické rady pro zlepšení psaní a pokrývají témata od gramatiky po strukturu příběhu. Poskytují bohaté znalosti přístupné jak začátečníkům, tak zkušeným spisovatelům.
- Inspirativní podcasty: Tyto podcasty jsou navrženy tak, aby vás motivovaly sdílením příběhů o úspěchu a povzbuzujícími proslovy. Slouží jako zdroj povzbuzení a podporují odolnost a kreativitu potřebnou k čelení výzvám, které jsou nedílnou součástí vaší spisovatelské kariéry.
- Podcasty zaměřené na konkrétní žánry: Pokud se chcete ponořit do nuancí psaní v rámci konkrétních literárních kategorií, jako jsou detektivky, romány nebo sci-fi, jsou pro vás určeny podcasty zaměřené na konkrétní žánry. Poskytují informace přizpůsobené spisovatelům, kteří se snaží zdokonalit své řemeslo v rámci konkrétních žánrů.
- Rozhovory s autory: Tyto podcasty nabízejí intimní pohled do života nejprodávanějších autorů a poskytují vám nahlédnutí do tvůrčích procesů a zkušeností, které formují jejich práci. Získáte tak pohled do zákulisí umění a profese psaní.
- Podcasty zaměřené na komunitu: Tyto podcasty vytvářejí virtuální prostory, kde se spisovatelé mohou spojit a sdílet své rozmanité cesty a postřehy. Aktivně vás vedou na vaší cestě a slouží jako majáky pro ty, kteří se snaží zdokonalit své řemeslo a najít tvůrčí naplnění.
Nyní, když znáte různé typy podcastů, můžete si vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim preferencím.
Abychom vám ještě více pomohli, sestavili jsme seznam nejlepších podcastů tohoto roku, které vám poskytnou cenné informace pro zdokonalení vašich psacích dovedností a inspiraci.
Nejlepší podcasty o psaní
Ať už jste na své tvůrčí cestě kdekoli, sestavili jsme pro vás seznam 17 nejlepších podcastů o psaní tohoto roku, které podnítí vaši kreativitu:
1. Write-minded
Moderovaný Brooke Warner z She Writes, největší online komunity pro ženy spisovatelky na světě, a Grantem Faulknerem z National Novel Writing Month (NaNoWriMo), Write-minded je týdenní podcast, který nabízí dynamickou směsici rad pro psaní, diskusí zaměřených na řemeslo a postřehů z oboru.
V každé epizodě moderátoři vedou poutavé rozhovory se spisovateli a profesionály z oblasti vydavatelství, doplněné o mini-reportáž zkoumající aktuální trendy ve vydavatelském světě.
Ať už jste začínající autor nebo zavedený spisovatel, Write-minded vám nabízí poutavou směsici tvůrčí inspirace a obchodních postřehů.
V nejnovějších epizodách Stephanie Foo hovoří o výzvách spojených s psaním o traumatu a A. M. Homes sdílí své postřehy o umění charakterizace, což z nich činí neocenitelný zdroj pro spisovatele ve všech fázích jejich kariéry.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak se v memoárech odhalit, když to v reálném životě neděláte, s Dr. Brianem H. Williamsem
- The Future of the Book (Budoucnost knihy) s Majou Thomasovou
- The Subtle Art of Attunement and Its Bearing on Our Writing (Jemné umění naladění a jeho vliv na naše psaní) s Baronem Wormserem
Co říkají posluchači
Nemůžu přestat poslouchat. Pokud jste spisovatel, také nebudete moci.
2. Podcast The Creative Penn
Podcast The Creative Penn Podcast, který moderuje Joanna Penn, úspěšná nezávislá autorka a podnikatelka, nabízí pohledy na psaní, vlastní vydávání knih, marketing knih a také na to, jak se psaním uživit.
Každá epizoda se věnuje tématům od zkoumání žánrů až po technické aspekty publikování, jejichž cílem je pomoci autorům porozumět knižnímu průmyslu.
Joanna často zve hosty, jako jsou Mark Dawson a Orna Ross, kteří se podělí o své odborné znalosti na konkrétní témata a posluchačům nabídnou praktické rady, které mohou uplatnit při psaní a publikování.
Epizody, které musíte slyšet
- Kreativní přístup k generativní AI v designu obálek knih s Jamesem Helpsem
- Čelit strachům a psát jedinečné postavy s Barbarou Nickless
- Jak generativní vyhledávání AI ovlivní objevitelnost knih v příštím desetiletí s Joannou Penn
Co říkají posluchači
Kombinace posluchačů a styl podcastu (monolog následovaný rozhovorem) ho činí zábavným. Velmi doporučujeme.
3. Grammar Girl Rychlé a praktické tipy pro lepší psaní
Mignon Fogarty, hlas za Grammar Girl, nabízí krátké, přátelské tipy, jak zlepšit své psaní. Každá epizoda se zabývá gramatikou, stylem a používáním a věnuje se běžným chybám v psaní a stylistickým nuancím, které mohou vaše dílo pozvednout nebo potopit.
Podcast pomáhá spisovatelům všech úrovní vylepšit jejich prózu a komunikovat efektivněji, díky čemuž se stal jedním ze 101 nejlepších webů podle Writer’s Digest.
Hosté, jako jsou lingvisté a autoři, diskutují o vývoji jazyka a osvědčených postupech při psaní, díky čemuž jsou složité jazykové pravidla přístupné všem.
Epizody, které musíte slyšet
- Technologie mění způsob, jakým píšeme. Kdo byl první Goody Two Shoes?
- Psychologie (a jazyk) času. Čárky jsou jako lidé v metru. Foxovy úkoly.
- Proč má angličtina němé písmena. Dayjamas
Co říkají posluchači
Podcast Grammar Girl je nejlepší!!! Obzvláště se mi líbí části o tom, jak se angličtina v průběhu času změnila.
4. The Writers’ Hangout
The Writers’ Hangout je prostor, kde mohou spisovatelé sdílet své příběhy, výzvy a úspěchy.
Moderují je různí členové spisovatelské komunity, včetně ředitelky sociálních médií PAGE Sandy Adomaitis a spolumoderátora Terryho Sampsona. Každá epizoda se zabývá různými aspekty spisovatelského života, od překonávání tvůrčí krize po zkoumání tvůrčích procesů.
Podcast nabízí komunitu a praktické rady, které pomáhají spisovatelům cítit se méně izolovaní.
Jedním z významných hostů pořadu je scenárista Matias Caruso, jehož účast má zvláštní význam. Jako samouk scenárista z Argentiny přináší Caruso do podcastu jedinečný pohled a zkušenosti.
Jeho příběh o tom, jak se sám naučil anglicky a osvojil si dovednosti scenáristy navzdory kulturním a jazykovým překážkám, je inspirativní a srozumitelný pro začínající spisovatele po celém světě.
Díky Carusovým postřehům podcast nejen obohacuje svůj obsah o rozmanité zkušenosti, ale také zdůrazňuje inkluzivitu a povzbuzení, které se snaží podporovat v rámci kreativní komunity.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak spisovatelé hledají své agenty a manažery
- 7 rychlých tipů pro vytvoření zapamatovatelných jmen postav
- 10 zásadních tipů Billyho Wildera pro napsání skvělého scénáře
Co říkají posluchači
Podcasty jako tyto jsou přesně to, co potřebuji, když si dávám pauzu od psaní. Mám pocit, jako bych byl s nimi v jedné místnosti a užíval si konverzaci.
5. Škola vlastního vydávání
Chandler Bolt moderuje podcast Self-Publishing School, který se zaměřuje na to, jak efektivně psát, publikovat a prodávat své knihy.
Každá epizoda poskytuje podrobné pokyny k vlastnímu vydávání, což z ní činí cenný zdroj pro autory v jakékoli fázi jejich kariéry.
Chandler a jeho hosté, mezi nimiž jsou úspěšní autoři vydávající vlastními silami, jako Joanna Penn a Derek Murphy, diskutují o strategiích pro uvedení knihy na trh, marketingu a budování autorské značky a posluchačům nabízejí návod k úspěchu v oblasti vlastního vydávání.
Epizody, které musíte slyšet
- Mastering Marketing and Book Promotion (Zvládnutí marketingu a propagace knih) s Dr. Joe Vitale
- Přenosné příběhy, skvělé případové studie a knihy o psaní, které lidé sdílejí s Joey Colemanem
- The Story Blender: Jak jsem prodal 1 milion výtisků svých románů se Stevenem Jamesem
Co říkají posluchači
Tento podcast je vhodný pro každého, kdo chce napsat knihu, bez ohledu na to, v jaké životní situaci se nachází.
6. The Writer Files
Kelton Reid studuje zvyky, prostředí a mozky slavných spisovatelů, aby pochopil, co je pohání.
The Writer Files pokrývá vše od tipů na zvýšení produktivity až po psychologické výzvy psaní a nabízí vhled do toho, jak úspěšní spisovatelé překonávají běžné překážky.
Mezi hosty byli například bestselleroví autoři David Sedaris a Gretchen Rubin, kteří se podělili o své zvyky, techniky psaní, inspirace a tipy, jak si udržet kreativitu a produktivitu.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak uzavřít smlouvu na vydání knihy s agentkou a autorkou Lucindou Halpern
- Jak píše Jim Butcher, autor bestsellerů podle žebříčku NY Times
- Umění a řemeslo televizního dramatu s Aaronem Tracym
Co říkají posluchači
Pokud jste spisovatel (a i pokud nejste), zjistíte, že poslech The Writer Files je dobře strávený čas.
7. Londýnský salon spisovatelů
Tento podcast, který moderují spisovatelé a spoluzakladatelé London Writers’ Salon, Matthew Trinetti a Parul Bavishi, zve posluchače do světa workshopů psaní a literárních diskusí.
Každá epizoda se zabývá řemeslem psaní prostřednictvím rozhovorů s autory, redaktory a literárními agenty a nabízí praktické rady a inspiraci.
London Writers’ Salon podporuje spisovatele v zdokonalování jejich řemesla a hledání jejich komunity, přičemž hosté diskutují o tématech relevantních jak pro nové, tak pro zkušené autory.
Epizody, které musíte slyšet
- Psaní milostných příběhů, budování silných postav, zvládnutí románů pro mladé dospělé, od hudebníka k spisovateli s Davidem Arnoldem
- Navigace a úspěch v oblasti vlastního vydávání, klady a zápory tradičního vydávání, psaní prodejních textů, kategorie Amazonu, budování publika, nakládání s právy, najímání pomocníků s Gwyn Bennett
- Psaní a čtení jako nástroje pro smysluplný život, psaní velkých myšlenek v literatuře faktu, učení se od literárních velikánů s Benjaminem Hutchinsonem
Co říkají posluchači
Je to velmi podnětné. Moc se mi to líbilo!
8. Síla vyprávění příběhů
The Power of Storytelling (Síla vyprávění), moderovaný bývalou novinářkou a odbornicí na PR Nicola J. Rowley, zkoumá umění a dopad vyprávění napříč různými médii.
Různé epizody se zabývají tím, jak se příběhy vytvářejí, sdílejí a přijímají, a nabízejí vhled do narativních technik, které zaujmou publikum.
Podcast se zabývá otázkou: „Jak může můj příběh ovlivnit můj život a životy jiných lidí?“
Hosté, mezi nimiž jsou renomovaní novináři, autoři a řečníci, se podělí o své zkušenosti a tipy pro vytváření poutavých příběhů, což z nich činí cenný zdroj pro spisovatele, kteří chtějí zdokonalit své vypravěčské schopnosti.
Epizody, které musíte slyšet
- Do další kapitoly se Sarah Walkerovou
- Vytvořte odkaz: Napište svůj příběh s Abigail Horne
- Unlock the Power of Storytelling (Odhalte sílu vyprávění), Nicola J. Rowley’s Journey
Co říkají posluchači
Inspirativní rozhovory o síle vyprávění příběhů. Nicola je skvělá moderátorka, která dokáže ze svých hostů vytáhnout zajímavé příběhy.
9. Psaní kolem dětí
Writing Around the Kids je podcast vytvořený Annou Jefferson a Samem Johnsonem pro spisovatele, kteří se potýkají s nástrahami rodičovství a zároveň se věnují tvůrčí činnosti.
Každá epizoda nabízí strategie pro efektivní time management, stanovení jasných hranic a posílení kreativity i uprostřed rodinného chaosu.
Hlavním bodem série je účast Elizabeth Haynesové, bývalé policejní analytičky, která žije se svým manželem a synem v Norfolku.
V podcastu Elizabeth sdílela své postřehy o osvobozující zkušenosti s psaním napříč žánry a tvůrčí svobodě při psaní bez předem daného plánu, přičemž zvláště zdůraznila svou účast v National Novel Writing Month (NaNoWriMo).
Její cesta od napsání prvního románu v rámci měsíční výzvy (NaNoWriMo) až po vydání knihy ve 37 zemích je nejen motivující, ale také plná praktických tipů pro posluchače, kteří se snaží skloubit svou vášeň pro psaní s povinnostmi rodičů.
Epizody, které musíte slyšet
- Psaní/rovnováha v životě – listopad s Nicolou Williamsovou, Jacqueline Royovou a Annie Garthwaiteovou
- Psaní a mateřství panelová diskuse s Jo Clegg, Rosie Walker a Nicolou Gill
Co říkají posluchači
Moc se mi to líbilo, skvělé nápady.
10. Vytváření šťastných spisovatelů
Creating Happy Writers se zaměřuje na radost a naplnění, které psaní může přinést. Podcast je určen pro autory non-fiction a obchodních knih.
Každá epizoda, kterou moderuje Steph Caswell, zkoumá způsoby, jak si udržet vášeň pro psaní, překonat pochybnosti o sobě samém a přijmout tvůrčí proces. Jejím cílem je také vzdělávat, inspirovat a posilovat spisovatele pomocí nezbytných nástrojů.
Hosté, mezi nimiž jsou autoři, psychologové a koučové kreativity, nabízejí postřehy, jak zůstat motivovaní a spokojení při psaní, a jsou tak zdrojem inspirace pro spisovatele, kteří chtějí znovu roznítit svou vášeň.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak si v roce 2024 najít čas na napsání své obchodní knihy
- 10 lekcí, které jsem se naučil za 10 let psaní
- Neodolatelné úvody: Jak zaujmout čtenáře hned od první stránky
Co říkají posluchači
Steph Caswell v těchto krátkých podcastech výmluvně sdílí fenomenální hodnoty. Stojí za poslech, pokud provozujete vlastní podnikání a chcete vyniknout ve své oblasti. Nebo pokud máte jakýkoli jiný důvod psát knihu založenou na skutečnosti.
11. Beautiful Writers Podcast
Linda Sivertsen moderuje podcast Beautiful Writers Podcast, ve kterém vede intimní rozhovory s některými z nejoblíbenějších autorů a kreativních osobností.
Každá epizoda se zabývá procesem psaní, postřehy z vydavatelského průmyslu a osobními cestami hostů, jako jsou Elizabeth Gilbert a Brené Brown.
Podcast nabízí pohled do zákulisí výzev a úspěchů psaní a poskytuje posluchačům inspiraci a praktické rady od těch, kteří ve své spisovatelské kariéře dosáhli významného úspěchu.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak napsat knihu (a skutečně ji dokončit!) s Marie Forleo
- Odpovědi na nejdůležitější otázky, které trápí spisovatele s Cheryl Strayedovou a Nia Vardalosovou
- A Top Lit Agent & Writer on Togetherness s Jennifer Rudolph Walsh & Dani Shapiro
Co říkají posluchači
Skvělé rady, inspirace a lekce. Poklad!!!
12. The Drunken Odyssey s Johnem Kingem
The Drunken Odyssey, moderovaný Johnem Kingem, je podcast o psaní, který kombinuje literární diskuze, rozhovory a příležitostné workshopy o psaní.
John a jeho hosté, mezi nimiž jsou básníci, romanopisci a esejisté, diskutují o nuancích psaní, významu literatury a radostech i úskalích tvůrčího procesu.
Podcast vyniká eklektickou směsicí obsahu, od hloubkové literární analýzy až po neformální rozhovory o cestě spisovatele.
Epizody, které musíte slyšet
- Diskuse o knize Kathleen Alcottové Emergency s Samanthou Nickersonovou
- Diskuse o Myhouse. wad for Doom, s Michaelem Merriamem
Co říkají posluchači
The Drunken Odyssey je skvělý podcast! Líbí se mi, že nám umožňuje nahlédnout do myslí autorů a zjistit, jaké to je žít takový život.
13. Nástroje kreativního spisovatele
Andrew J. Chamberlain moderuje podcast The Creative Writer’s Toolbelt, který nabízí praktické a konkrétní rady spisovatelům, kteří chtějí zdokonalit své řemeslo. Ačkoli od října 2022 nevydal žádnou novou epizodu, téměř 200 dřívějších epizod je plných užitečných znalostí a tipů pro spisovatele.
Každá epizoda se zaměřuje na konkrétní aspekty psaní, jako je vývoj postav, prostředí nebo zápletka, a poskytuje posluchačům nástroje a techniky, které jim pomohou vylepšit jejich vypravěčské schopnosti.
Mezi hosty jsou autoři, redaktoři a literární agenti, kteří se podělí o své znalosti a zkušenosti a díky nimž budou složité koncepty psaní srozumitelné a použitelné.
Epizody, které musíte slyšet
- Základy marketingu s Claytonem Noblitem z Written Word Media
- Věřte procesu, který vám přináší radost! s Jessie Kwak
- Ať se vaši čtenáři cítí chytře s Jessicou Brody
Co říkají posluchači
Toto je můj oblíbený podcast o kreativním psaní a poslech jsem si všechny epizody. Andrewův způsob vysvětlování pojmů a technik je přímý a snadno srozumitelný.
14. The Big Gay Fiction Podcast
Podcast The Big Gay Fiction Podcast, moderovaný Jeffem Adamsem a Will Knaussem, oslavuje romantickou literaturu s gay tematikou a nabízí pohled do zákulisí psaní a vydávání příběhů LGBTQ+.
Každá epizoda obsahuje rozhovory s autory, recenze nejnovějších děl a diskuze o trendech v daném žánru.
Hosté, mezi nimiž jsou i populární autoři jako TJ Klune a Gregory Ashe, se podělí o své zkušenosti s psaním a poskytnou inspiraci a rady autorům, kteří jsou součástí LGBTQ+ komunity nebo ji podporují.
Epizody, které musíte slyšet
- Posilujeme čtenáře a vypravěče prostřednictvím předplatného
- Time Traveling Rom-Com od Timothyho Janovského
- Příběhy o „neřších“ a „neklidných darebácích“ s Jess Everlee
Co říkají posluchači
Díky těmto dvěma jsem objevil několik úžasných autorů a knih. Vřele doporučuji!
15. Writer’s Routine
Dan Simpson moderuje podcast Writer’s Routine, který zkoumá denní rutiny úspěšných spisovatelů a odhaluje, jak dosahují svých cílů.
Každá epizoda nabízí nahlédnutí do psacích návyků, které podporují produktivitu a kreativitu, a hosté diskutují o svých rozvrzích, pracovních prostorech a metodách překonávání tvůrčí krize.
Autoři jako Ian Rankin a Lisa Jewell se podělili o své postupy a nabídli užitečné postřehy posluchačům, kteří chtějí optimalizovat své psaní.
Epizody, které musíte slyšet
- Jak plánovat a psát historickou beletrii s D. V. Bishopem
- Proč největší překážkou psaní jsou vaše vlastní výmluvy s Denzilem Meyrickem
- Jak psát při každodenní práci s Alexem Hayem
Co říkají posluchači
Tento podcast miluji. Skvělé tipy a postřehy od různých spisovatelů, které opravdu inspirují a dodávají sílu.
16. Well-Read Black Girl
Well-Read Black Girl, moderovaný Glory Edim, přináší rozhovory s černošskými spisovatelkami, představuje jejich díla a zkoumá témata reprezentace, diverzity a identity v literatuře.
Každá epizoda oslavuje přínos černošských autorek literárnímu světu, přičemž hosté diskutují o svém tvůrčím procesu, inspiracích a významu černošských hlasů v příbězích.
Mezi hosty byli takoví velikáni jako Jesmyn Ward a Tayari Jones, díky čemuž je tento podcast inspirativní poslechovou záležitostí jak pro spisovatele, tak pro čtenáře.
Epizody, které musíte slyšet
- Brit Bennett o Psaní s jistotou
- Gabrielle Union o Psaní své pravdy
- Zeba Blay Přináší uzdravení na stránku
Co říkají posluchači
Jedná se o příjemný prostor, kde mohou posluchači naslouchat vlivným autorům a veřejným osobnostem, a to způsobem, který je vstřícný.
17. Pomáháme spisovatelům stát se autory
K. M. Weiland moderuje podcast Helping Writers Become Authors (Pomáháme spisovatelům stát se autory), který nabízí rady, jak psát poutavé příběhy.
Weiland se zaměřuje na strukturu příběhu, vývoj postav a témata a poskytuje posluchačům nástroje, které potřebují ke zlepšení svého psaní.
Prostřednictvím sólových epizod a rozhovorů s hosty se podcast zabývá technickými aspekty psaní a nabízí jasné, praktické tipy, které mohou spisovatelé aplikovat ve své práci, aby vytvořili poutavější a zajímavější příběhy.
Epizody, které musíte slyšet
- Psaní více dějových linií: vše, co potřebujete vědět
- Jak propagovat knihu: 6 kroků od profesionálního autora
- Co dělat a nedělat při time managementu pro spisovatele
Co říkají posluchači
Ačkoli pracuji v úplně jiném žánru psaní, Helping Writers Become Authors se stal mým nejcennějším průvodcem psaním.
Jak využít podcasty o psaní pro inspiraci a učení
Chcete poslouchat podcasty pro spisovatele, ale nemáte na to čas? Začněte tím, že si do svého denního rozvrhu zařaďte čas na poslech podcastů.
Začněte den inspirativním podcastem o psaní během snídaně nebo ranní rutiny a nastavte si pozitivní tón pro produktivní den psaní.
Vaše každodenní dojíždění, ať už autem, pěšky nebo veřejnou dopravou, je ideální příležitostí k vstřebávání nových nápadů a informací o psaní, díky čemuž se čas strávený cestováním promění v čas věnovaný učení.
Plánované přestávky jsou také ideální příležitostí k poslechu podcastu, který vám poskytne relaxační únik a zároveň udrží vaši mysl aktivně zapojenou do psaní.
Kromě toho můžete poslech podcastů kombinovat s cvičením nebo domácími pracemi a proměnit tak tyto rutinní úkoly v příjemné a poučné chvíle.
Na konci dne si odpočiňte a věnujte pár minut poslechu podcastu o psaní. Vyberte si epizody, které vás inspirují nebo uklidňují, a připravte svou mysl na psaní následujícího dne. U epizod, které vás zvláště osloví, vám aktivní poslech a pořizování poznámek pomůže zamyslet se nad získanými poznatky a aplikovat je ve svém psaní.
Tento strukturovaný přístup k integraci podcastů do vašich každodenních aktivit vás udrží v kontaktu s širší komunitou spisovatelů a zajistí vám nepřetržitý přísun motivace a poznání.
Zapsání klíčových bodů, zajímavých frází nebo podnětů k psaní zmíněných v podcastu je skvělý způsob, jak upevnit své znalosti. Zkuste také začlenit nové techniky nebo slovní zásobu, kterou jste se naučili, do svého psaní.
Časté dotazy
1. Jaké jsou nejlepší podcasty pro spisovatele?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože různé podcasty mohou oslovit různé autory v závislosti na jejich preferencích, cílech a zájmech. V závislosti na faktorech, jako je téma a žánr, formát a styl, moderátoři a pozvaní hosté, můžete vyhledat podcasty, které vyhovují vašim potřebám a vkusu.
2. Jak používáte podcasty k inspiraci při psaní?
Podcasty mohou být skvělým zdrojem inspirace pro vaše psaní, protože vám mohou přinést nové nápady, perspektivy a příběhy.
Poslouchejte podcasty s autory, které obdivujete a od kterých se chcete naučit umění psaní. Můžete poslouchat jejich příběhy, výzvy a úspěchy a jejich tipy a techniky aplikovat ve své práci.
3. Jaký je nejlepší podcast pro profesionální spisovatele?
Odpověď na tuto otázku závisí na vašich osobních preferencích a cílech jako profesionálního spisovatele. Mezi podcasty, které mohou být užitečné pro profesionální spisovatele, patří High-Income Business Writing Podcast, The Writers’ Co-op a The Copywriter Club.