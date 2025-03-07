13 nejlepších alternativních nástrojů Sudowrite pro spisovatele v roce 2025

Pokud jde o kreativní psaní, autoři často pohlížejí na nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci s určitou dávkou skepse. Koneckonců, vyprávění příběhů je řemeslo, které je více o srdci než o počtu slov.
Proto byl Sudowrite pro spisovatele jako závan čerstvého vzduchu. Jeho vynikající funkce, Story Engine, slibovala něco mimořádného: schopnost vytvořit celou knihu od nuly.
Funguje to tak, že nastavíte základní stavební kameny – žánr, postavy a osnovu. Máte možnost tyto detaily vytvořit sami. Pokud se však cítíte obzvláště líní, klikněte na „Generovat“ a nechte Sudowrite udělat všechnu práci za vás.
Ačkoli je Sudowrite fantastický pro podněcování nápadů, organizování myšlenek a rychlé úpravy částí textu, autoři často poznamenávají, že výstupy umělé inteligence mohou působit trochu prázdně, s opakujícími se vzory, které zcela nezachycují autentičnost, o kterou usilují.
Začněte hledat alternativy.
Abychom vám ušetřili čas (a pomohli překonat tvůrčí blok), představujeme vám 13 alternativ Sudowrite, které mají za cíl zjednodušit proces psaní, aniž by omezovaly kreativitu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Tento průvodce rozebírá 13 nejlepších alternativ Sudowrite, zdůrazňuje jejich silné stránky, ceny a nejlepší příklady použití:
- ClickUp : Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů
- Grammarly: Nejlepší pro zdokonalení gramatiky a zvýšení srozumitelnosti
- Jasper AI: Nejlepší pro generování marketingového obsahu s osobním přístupem
- Writesonic: Nejlepší pro marketéry, kteří hledají rozmanité formáty obsahu
- Rytr: Nejlepší pro začátečníky, kteří chtějí vyzkoušet cenově dostupnou tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
- Frase: Nejlepší pro autory zaměřené na obsah optimalizovaný pro SEO
- QuillBot: Nejlepší nástroj pro parafráze a shrnutí
- Copy. ai: Nejlepší pro škálování tvorby obsahu při zachování personalizace
- Simplified: Nejlepší pro komplexní marketingová řešení pro malé týmy
- ProWritingAid: Nejlepší nástroj pro úpravy a učení v jednom
- Wordtune: Nejlepší pro všestrannou AI asistenci s adaptivním tónem
- ChatGPT: Nejlepší pro všestrannou tvorbu obsahu a interakci se zákazníky založenou na umělé inteligenci.
- NovelAI: Nejlepší pro spisovatele a digitální umělce, kteří hledají spolupráci s umělou inteligencí.
Co byste měli hledat v alternativě k Sudowrite?
Spisovatelé čelí jedinečným výzvám – ať už jde o boj s tvůrčí krizí, organizování složitých zápletek nebo zachování autenticity. Dobrá alternativa k Sudowrite by měla tyto překážky řešit a zároveň nabízet praktická řešení. Zde je seznam priorit, které byste měli zohlednit při výběru nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence:
- Účinná podpora brainstormingu: Spisovatelé potřebují nástroje, které podnítí nápady během těžkých tvůrčích krizí. Hledejte alternativy, které inspirují nové směry a zároveň respektují váš jedinečný hlas.
- Vylepšená pomoc při psaní: Nástroje, které zlepšují tón, plynulost nebo styl, mohou být zásadním přínosem. Funkce jako přeformulování nebo přizpůsobení hlasu by měly být vnímány jako pomocná ruka, nikoli jako náhrada za vaši kreativitu.
- Podpora originality: Autenticita je důležitá. Alternativa by se neměla příliš spoléhat na klišé, ale měla by vám umožnit vytvářet smysluplný a originální obsah.
- Snadná organizace: Funkce podobné Story Bible od Sudowrite pro správu postav, nastavení nebo časových os, které mohou zjednodušit složité příběhy a uvolnit mentální prostor pro kreativní nápady.
- Férové ceny: Spisovatelé často pracují s omezeným rozpočtem. Dobrý nástroj pro psaní s umělou inteligencí by měl nabízet dostupné tarify s rozumnými limity kreditů nebo dokonce bezplatnou verzi pro příležitostné použití.
- Konzistence a přesnost: Chyby, jako jsou opakované dějové zvraty nebo nesprávně umístěné postavy, narušují plynulost psaní. Vyberte si nástroje, které minimalizují náklady na úpravy a produkují spolehlivé výstupy.
13 nejlepších alternativ Sudowrite
Bez dalších okolků, zde jsou nejlepší náhrady za Sudowrite:
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů)
Proces psaní je vír vedlejších dějových linií, nových postav a úprav na poslední chvíli, které se odehrávají najednou. Výsledkem je, že sledovat vše najednou je téměř nemožné.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – univerzální platforma, která kombinuje organizaci úkolů, správu SEO projektů a umělou inteligenci, aby zjednodušila váš tvůrčí proces psaní.
ClickUp Brain od ClickUp, založený na umělé inteligenci, rozumí výzvám, kterým čelí spisovatelé. Naučí se váš styl psaní a hladce se integruje do celé platformy, kde nabízí podporu dalších funkcí ClickUp, aby bylo vytváření obsahu rychlejší a snazší.
Ať už vytváříte obsah v ClickUp Docs, shrnujete klíčové body z poznámek nebo brainstormujete nové nápady, ClickUp Brain je navržen tak, aby vám ušetřil čas a zároveň vylepšil vaši práci.
🍪 Bonus: Někdy autoři a tvůrci obsahu rádi nahrávají zvuk, aby zachytili své myšlenky v přirozeném prostředí. Umělá inteligence ClickUp pomáhá s vytvářením podrobných tabulek pro výzkum a přepisováním hlasových poznámek do textu.
Pro autory a marketéry inspirace nepřichází vždy v vhodnou chvíli. S ClickUp Docs můžete zachytit nápady, kdykoli se objeví – ať už jde o zvrat v ději nebo perfektní nadpis blogu.
Navíc tato platforma podporuje spolupráci. Potřebujete zpětnou vazbu? Sdílejte svůj návrh s kolegou a získejte návrhy v reálném čase, čímž se tvorba obsahu stane více kolaborativním procesem.
Jakmile je váš návrh hotový, ClickUp Brain automatizuje úpravy a korektury, zajišťuje gramatickou správnost, přizpůsobuje se tónu vaší značky a vylepšuje konečný výstup – a to vše vám dává čas soustředit se na vyprávění příběhů.
Pravděpodobně již znáte význam správy pracovních postupů při tvorbě obsahu. Pokud tedy hledáte způsob, jak zjednodušit automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence, vyzkoušejte ClickUp Automations. Díky více než 100 integracím propojuje všechny kroky vašeho procesu, od plánování až po publikování.
📌 Příklad: Řekněme, že jste autorem obsahu a máte v kalendáři příliš mnoho termínů pro odevzdání blogů. S ClickUp Automations můžete nastavit pravidlo, které automaticky přiřadí úkol vašemu editorovi, jakmile označíte svůj návrh jako „Připraveno k revizi“. Současně může editorovi zaslat oznámení přes Slack nebo e-mail, čímž zajistí hladký předání, aniž byste museli ručně sledovat stav úkolu.
🧠 Věděli jste, že : Studie ukazují, že 91 % společností považuje automatizaci marketingu za nezbytnou a 25 % ji využívá ve velkém měřítku. Ačkoli někteří se obávají nákladů, výhody automatizace u většiny podniků daleko převyšují výdaje.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Poskytuje pomoc založenou na umělé inteligenci pro snadné vytváření, vylepšování a přepisování obsahu.
- Dokumenty pro tvorbu obsahu: Umožňují autorům zaznamenávat nápady, vytvářet návrhy obsahu a hladce spolupracovat na jednom místě.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizuje tvorbu obsahu, předávání úkolů, aktualizace stavu a oznámení, aby projekty probíhaly efektivně.
- Integrované vytváření úkolů: Umožňuje přímé vytváření úkolů v Docs a Whiteboards, včetně vložených zdrojů.
- Sladění cílů: Propojuje úkoly s širšími cíli a zajišťuje, že vaše úsilí přispívá k jasným a měřitelným výsledkům.
- Sledování času: Sleduje čas strávený přípravou, úpravami a finalizací obsahu, aby identifikovalo úzká místa a zlepšilo efektivitu týmu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být zpočátku ohromeni množstvím funkcí, ale mohou využít průvodce pro rychlejší osvojení.
- Mobilní verze postrádá některé funkce a plynulost desktopové aplikace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Absolutně miluji, jak je ClickUp přizpůsobitelný – přizpůsobí se mým pracovním postupům, ať už spravuji kalendář obsahu nebo řeším složitý projekt.
Absolutně miluji, jak je ClickUp přizpůsobitelný – přizpůsobí se mým pracovním postupům, ať už spravuji kalendář obsahu nebo řeším složitý projekt.
2. Grammarly (nejlepší pro zdokonalení gramatiky a zvýšení srozumitelnosti)
Představte si, že jste strávili hodiny vytvářením dokonalého blogového příspěvku, jen abyste zjistili, že je plný chyb, které jste v shonu termínů přehlédli.
Právě zde přichází na řadu Grammarly – nejen jako nástroj pro kontrolu gramatiky, ale také jako pomocník při psaní, který vám pomůže vylepšit vaše návrhy, aby byly jasnější, poutavější a bez chyb.
Grammarly je obzvláště užitečné pro autory, kteří pracují na více projektech najednou. Od generování obsahu pomocí umělé inteligence až po zajištění toho, aby formální e-maily a kreativní blogové příspěvky odpovídaly vašemu stylu, udržuje vaše psaní konzistentní.
Nejlepší funkce Grammarly
- Nabízí korekturu gramatiky, interpunkce a pravopisu v reálném čase ve více než 500 000 aplikacích a webových stránkách.
- Pomáhá generovat obsah pomocí AI pro blogy, e-maily, sociální média a další s úpravami tónu a srozumitelnosti.
- Poskytuje návrhy ke zlepšení čitelnosti, díky nimž jsou složité myšlenky pro čtenáře snadněji stravitelné.
- Zahrnuje vestavěnou kontrolu plagiátů, která zajišťuje originalitu a označuje duplicitní obsah.
- Přizpůsobuje návrhy na základě regionálních preferencí angličtiny (americká vs. britská).
Omezení Grammarly
- Příliš koriguje stylistické volby, což může způsobit, že psaní bude působit roboticky, pokud nebude pečlivě zkontrolováno.
- Bezplatná verze má omezené funkce a často uživatele tlačí k placeným tarifům.
- Při práci s dlouhými dokumenty může docházet k mírnému zpomalení výkonu, což způsobuje zpoždění ve zpětné vazbě.
💡 Tip pro profesionály: Grammarly vás nepřesvědčilo? Žádný problém. Prohlédněte si náš seznam nejlepších alternativ k Grammarly, které vám pomohou vylepšit vaše psaní a dát každému slovu správnou váhu.
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
3. Jasper AI (nejlepší pro generování marketingového obsahu s osobním přístupem)
Jasper, vytvořený speciálně pro marketéry, kombinuje pokročilou umělou inteligenci s jedinečným hlasem vaší značky a vytváří tak autentický obsah.
Pro spisovatele nabízí Jasper řadu aplikací určených k řešení konkrétních úkolů. Potřebujete napsat dlouhý blogový příspěvek? Šablony pro psaní obsahu od Jasperu vás provedou celým procesem.
Zasekli jste se na sérii e-mailů? Umělá inteligence Jasper dokáže generovat personalizované e-mailové zprávy, které odpovídají preferencím vašeho publika.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s vytvářením obsahu, který odpovídá hlasu vaší značky, použijte funkci Brand IQ od Jasper. Zajistí, že každý výstup bude odrážet váš styl, tón a pokyny. A pro tvůrce vizuálního obsahu generuje jeho AI Image Suite vizuály ve vysokém rozlišení, které odpovídají značce, pro sociální média, reklamy a další účely.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Udržuje tón a styl vaší značky ve všech obsazích tím, že analyzuje a replikuje váš jedinečný hlas.
- Nabízí více než 90 aplikací pro úkoly, jako je psaní blogů, e-mailových sekvencí a popisků na sociálních médiích, což usnadňuje začátek.
- Generuje obrázky ve vysokém rozlišení bez licenčních poplatků, které jsou v souladu s pokyny vaší značky.
- Vytváří obsah ve více než 30 jazycích, čímž zajišťuje globální přístupnost.
- Využívá Surfer SEO k optimalizaci obsahu pro vyhledávače, což vám pomůže snadno dosáhnout lepšího hodnocení.
Omezení Jasper AI
- Zvládnutí všech funkcí a možností vyžaduje čas.
- Náklady mohou být pro jednotlivé tvůrce nebo malé týmy vysoké ve srovnání s alternativami.
- Potíže s vytvářením propracovaných výstupů v jiných jazycích než angličtině
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Kvalita generování obsahu a také schopnost poskytovat obsah na míru jsou hlavním důvodem pro výběr této platformy.
Kvalita generování obsahu a také schopnost poskytovat obsah na míru jsou hlavním důvodem pro výběr této platformy.
💡 Tip pro profesionály: Jasper AI je nejlepší volbou pro marketéry, ale není to vaše jediná možnost. Prozkoumejte našeho průvodce a objevte nejlepší alternativy k Jasper AI.
4. Writesonic (nejlepší pro marketéry, kteří hledají rozmanité formáty obsahu)
Představte si, že spravujete nabitý kalendář obsahu – blogové příspěvky, reklamní kampaně a SEO strategie – a to vše v napjatém termínu. Writesonic poskytuje univerzální řešení AI, které tento chaos zjednodušuje.
Je určen pro samostatné podnikatele, marketéry a firmy, které potřebují rychlý a kvalitní obsah v různých formátech. Od popisů produktů po podrobné články, Writesonic pomáhá udržovat konzistenci značky a zároveň urychluje proces tvorby obsahu.
Odlišuje se svou flexibilitou umělé inteligence, která uživatelům umožňuje přepínat mezi modely jako GPT-4 a Claude pro přizpůsobené výstupy.
Nejlepší funkce Writesonic
- Podporuje více modelů AI (GPT-4, Claude) pro všestrannou tvorbu obsahu.
- Integrace s SurferSEO pro optimalizaci SERP přímo v editoru.
- Nabízí přizpůsobitelnou funkci Brand Voice pro zachování konzistence.
- Poskytuje AI-poháněné přetváření obsahu pro blogy, podcasty a videa.
- Zahrnuje kontrolu plagiátů a humanizátor pro zajištění kvality.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence byla vždy navržena jako spolupracovník, nikoli jako samostatný nástroj. Pokud nechcete, aby vaše texty zněly jako deník robota, zde je průvodce, jak humanizovat obsah vytvořený umělou inteligencí.
Omezení Writesonic
- V porovnání s konkurencí dražší při vyšším využití
- Integrace SEO postrádá hloubku, kterou najdete ve specializovaných optimalizačních platformách.
- Výstupy mohou vyžadovat úpravy, aby odpovídaly nuancím tónu značky.
Ceny Writesonic
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 19 $/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 990 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 070 recenzí)
Přečtěte si také: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální média v Excelu a Sheets
5. Rytr (nejlepší pro začátečníky, kteří hledají cenově dostupný nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
Pokud jste nováčkem v oblasti psaní s využitím umělé inteligence nebo máte omezený rozpočet, Rytr nabízí jednoduché, ale účinné řešení.
Díky intuitivnímu designu je Rytr vhodný pro marketéry, majitele malých podniků a nadšence do umělé inteligence, kteří potřebují základní nástroje pro generování textu a obrázků.
Funkce přizpůsobení tónu Rytr umožňuje uživatelům personalizovat obsah a vytvořit jedinečný hlas pro značky nebo projekty.
Nejlepší funkce Rytr
- Více než 40 příkladů použití obsahu, včetně meta titulků SEO, příspěvků na sociálních sítích a šablon e-mailů.
- AI přizpůsobení tónu hlasu tak, aby odpovídal specifickému hlasu značky
- Integrovaná kontrola plagiátů pro zajištění originality obsahu
- Rozšíření pro Chrome pro hladkou integraci do pracovních postupů
- Generování obrázků pomocí umělé inteligence pro vizuální náhledy nebo brainstorming designu
Omezení Rytr
- Omezeno na základní funkce; postrádá pokročilé integrace SEO
- Výstupy mohou vyžadovat významné úpravy pro profesionální použití.
- Kvalita generování obrázků zaostává za specializovanými nástroji
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif
- Neomezený tarif: 9 $/měsíc na uživatele
- Prémiový plán: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rytr?
Díky velkému množství šablon je proces tvorby obsahu efektivnější a bylo užitečné mít možnost určit tón psaní pouhým kliknutím na tlačítko.
Díky velkému množství šablon je proces tvorby obsahu efektivnější a bylo užitečné mít možnost určit tón psaní pouhým kliknutím na tlačítko.
6. Frase (nejlepší pro autory zaměřené na obsah optimalizovaný pro vyhledávače)
Frase je pokročilý AI asistent pro psaní určený pro autory, kteří kladou důraz na SEO. Frase byl navržen tak, aby zjednodušil proces od výzkumu klíčových slov až po optimalizaci obsahu, a poskytuje komplexní platformu pro vytváření dobře prozkoumaných článků s vysokým hodnocením.
Autoři, kteří se potýkají se složitými požadavky SEO, ocení schopnost tohoto nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci zjednodušit pracovní postupy a automatizovat opakující se úkoly.
🍪 Bonus: Jeho vynikající funkcí je SEO workflow, které využívá analýzu SERP v reálném čase k navrhování struktury obsahu, počtu slov a použití klíčových slov, čímž zajišťuje, že váš obsah zůstane konkurenceschopný.
Nejlepší funkce Frase
- SEO workflow, které analyzuje SERP a navrhuje strukturu obsahu a body optimalizace.
- AI Article Wizard pro postupné vytváření obsahu s průvodcem
- Zpětná vazba k optimalizaci obsahu v reálném čase s analýzou hustoty a hloubky klíčových slov
- Integrace s WordPress a Google Docs pro plynulé publikování
- Nástroje pro spolupráci při přidělování a správě úkolů souvisejících s psaním
Omezení frází
- Pokročilé funkce umělé inteligence, jako je Article Wizard, vyžadují dražší tarif.
- Chybí funkce pro sociální média a multimediální obsah
- Naučná křivka pro začínající uživatele
Ceny Frase
- Bezplatná zkušební verze
- Základní tarif: 45 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: 115 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
Co říkají o Frase skuteční uživatelé?
Frase. io vytváří velmi jasný brief, který mohou naši autoři následovat, což šetří hodiny práce.
Frase. io vytváří velmi jasný brief, který mohou naši autoři následovat, což šetří hodiny práce.
7. QuillBot (nejlepší pro autory, kteří potřebují univerzální nástroje pro parafráze a shrnutí)
QuillBot je určen pro spisovatele, studenty a výzkumníky, kteří potřebují rychlé a spolehlivé funkce pro parafráze a shrnutí.
Jeho nástroje založené na umělé inteligenci zefektivňují proces přeformulování textu, generování stručných shrnutí a zachování původního významu – to vše z intuitivního rozhraní.
Díky několika režimům psaní, funkcím kontroly gramatiky a generování citací se QuillBot dokonale hodí pro akademické, profesionální i kreativní pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zvítězit nad krátkými termíny a tvůrčími krizemi a zároveň si zachovat svůj jedinečný styl? Zde je návod, jak využít umělou inteligenci pro copywriting, abyste ušetřili čas a námahu.
Nejlepší funkce QuillBot
- Devět režimů parafráze, včetně kreativního, formálního a akademického
- Nástroj Summarizer pro zhuštění dlouhého obsahu do klíčových bodů
- Gramatická kontrola pro identifikaci a opravu chyb
- Generátor citací podporující více stylů, jako jsou APA a MLA
- Rozšíření prohlížeče a integrace s Microsoft Word
Omezení QuillBot
- Bezplatná verze omezená na dva režimy parafráze
- Parafrázovaný obsah může občas vyžadovat ruční úpravy pro lepší čitelnost.
- Závislost na připojení k internetu
Ceny QuillBot
- Bezplatný tarif
- Měsíční tarif: 9,95 $/měsíc
- Čtvrtletní plán: 6,65 $/měsíc
- Roční plán: 4,17 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
8. Copy. ai (nejlepší pro škálování tvorby obsahu při zachování personalizace)
Tvůrci obsahu a marketingoví specialisté často bojují s tlakem vytvářet vysoce kvalitní, personalizovaný obsah ve velkém měřítku a zároveň překonávat tvůrčí bloky.
Právě zde vstupuje do hry Copy. ai, který nabízí praktické řešení pro vyvážení efektivity a kreativity. Tento nástroj založený na umělé inteligenci je navržen tak, aby pomáhal autorům řešit opakující se úkoly, podněcoval nové nápady a zajišťoval konzistentní sdělení značky napříč formáty.
💡 Tip pro profesionály: Ačkoli nástroje AI nedokážou plně nahradit vřelost a přesnost lidského obsahu, jsou velmi užitečné pro úsporu času a škálování úsilí. Objevte, jak dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi kvalitou a efektivitou, díky odborným tipům, jak používat AI v content marketingu.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Přizpůsobí obsah tak, aby odpovídal tónu a stylu vaší značky.
- Automatizuje procesy tvorby obsahu, jako je vypracování SEO briefů nebo e-mailových kampaní.
- Přizpůsobí obsah pro různé kanály, jako jsou blogy, e-maily a sociální média.
- Generuje kreativní nápady a návrhy pro kampaně a marketingové strategie.
- Poskytuje šablony pro konkrétní potřeby, jako jsou popisy produktů a reklamní texty.
Omezení Copy. ai
- Obsah generovaný umělou inteligencí může stále vyžadovat doladění u jemně odstupňovaných témat.
- Funkce pracovního postupu mohou být pro nové uživatele bez předchozích zkušeností příliš složité.
- Bezplatná verze má omezený počet slov a pokročilé funkce.
✍🏻 Poznámka: Copy AI je užitečný nástroj, ale jeho omezené možnosti zadávání mohou být překážkou pro podrobný výzkum nebo obsah týkající se myšlenkového vedení. Podívejte se na našeho průvodce a objevte nejlepší alternativy Copy AI, abyste našli ideální řešení pro váš tým.
Ceny Copy. ai
- Bezplatný tarif: Až 2 000 slov měsíčně
- Pro Plan: 49 $/měsíc
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: 18 nejlepších bezplatných šablon pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
9. Simplified (nejlepší pro komplexní marketingová řešení pro malé týmy)
Malé podniky a marketingové týmy často čelí jedinečné výzvě: spravovat omezené zdroje a zároveň se snažit vytvářet vysoce kvalitní obsah pro sociální média, blogy a videa.
Zjednodušené kroky v rámci komplexního řešení, které překlenuje tyto mezery a kombinuje nástroje pro návrh, psaní a úpravu videa založené na umělé inteligenci v jedné platformě.
Jako kompletní software pro správu obsahu Simplified také snižuje potřebu více předplatných.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Nabízí grafický design, úpravy videa a nástroje pro psaní a blogování založené na umělé inteligenci pod jednou střechou.
- Zachovávejte konzistenci díky průvodci stylem značky založenému na umělé inteligenci, který lze přizpůsobit napříč projekty.
- Poskytuje průvodce pro začátečníky, kteří se rychle naučí a maximálně využijí pokročilé funkce.
- Automatizuje a plánuje příspěvky napříč platformami s možností hromadného plánování.
- Přizpůsobte si chatboty s umělou inteligencí bez nutnosti programování.
Zjednodušené omezení
- Vyžaduje čas na osvojení některých pokročilých funkcí.
- Omezené kredity u bezplatných a nižších tarifů
- Příležitostně dochází k nesrovnalostem v návrzích a textech generovaných umělou inteligencí.
Zjednodušené ceny
- Bezplatný tarif
- Simplified One: 20 $/měsíc na uživatele
- Zjednodušený růst: 85 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4 930 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified?
K dispozici je mnoho předem navržených šablon, které mohu přizpůsobit pomocí různých technologií umělé inteligence. Uživatelské rozhraní je jednoduché a pokrok se ukládá, i když musíte proces přerušit.
K dispozici je mnoho předem navržených šablon, které mohu přizpůsobit pomocí různých technologií umělé inteligence. Uživatelské rozhraní je jednoduché a pokrok se ukládá, i když musíte proces přerušit.
10. ProWritingAid (nejlepší pro spisovatele, kteří hledají komplexní nástroj pro úpravy a učení)
Pro spisovatele může být fáze vlastní editace bludištěm rozhodnutí – vyvažování kreativity a čtivosti při současném řešení gramatiky, tempa a plynulosti.
ProWritingAid je určen pro spisovatele, kteří chtějí zdokonalit své řemeslo pomocí hloubkové analýzy a praktických návrhů.
Navržen jako komplexní pomocník při úpravách, pomáhá uživatelům vylepšit gramatiku, styl, čitelnost a další aspekty, a zároveň nabízí postřehy, které podporují dlouhodobé zlepšování psaní.
🍪 Bonus: Díky integraci do populárních platforem pro psaní, jako jsou Google Docs, Scrivener a Word, zajišťuje ProWritingAid plynulý přístup pro autory napříč různými médii.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Poskytuje více než 20 podrobných zpráv o gramatice, stylu, čitelnosti, tempu a konzistentnosti.
- Integruje se s nástroji jako Scrivener, Google Docs a Microsoft Word pro úpravy v reálném čase.
- Zahrnuje pokročilé nástroje, jako je kritická zpráva pro zlepšení vyprávění příběhů.
- Nabízí přizpůsobitelné návrhy šité na míru individuálním stylům psaní a preferencím.
- Zajišťuje bezpečnost díky šifrování na úrovni bank a nepoužívá texty pro trénování algoritmů.
Omezení ProWritingAid
- Může být pro uživatele, kteří hledají rychlé opravy gramatiky, příliš náročné.
- Zpomaluje se při práci s dlouhými dokumenty v Google Docs
- Nepodporuje plně integraci s Mac Word.
Ceny ProWritingAid
- Bezplatný tarif
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium Pro: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (480+ recenzí)
11. Wordtune (nejlepší pro spisovatele, kteří hledají všestrannou AI asistenci přizpůsobivou tónu)
Wordtune pomáhá autorům zlepšit srozumitelnost a tón jejich textů pomocí přepisu založeného na umělé inteligenci, gramatických kontrol a kontextových návrhů.
Díky funkcím navrženým tak, aby se přizpůsobily různým stylům a tónům psaní, vám Wordtune usnadní vylepšení obsahu pro jakýkoli účel.
🧠 Věděli jste, že: Umělá inteligence Wordtune vyhodnotí nejméně pět důvěryhodných zdrojů, než navrhne faktické úpravy, čímž zajistí vysoce kvalitní a důvěryhodný obsah.
Nejlepší funkce Wordtune
- Poskytuje možnosti přepisování založené na umělé inteligenci, které vylepšují srozumitelnost a tón textu.
- Nabízí úpravu tónu pro přepínání mezi neformálním a formálním stylem psaní.
- Okamžitě shrne text nebo videa z YouTube pro efektivní tvorbu obsahu.
- Podporuje hladkou integraci s Google Docs, Microsoft Word a rozšířeními prohlížeče.
- Zahrnuje návrhy inteligentních synonym pro rozšíření slovní zásoby.
Omezení Wordtune
- Bezplatná verze má omezený počet denních přepisů a shrnutí.
- AI občas navrhuje robotické nebo nesmyslné věty.
- Potíže s nuancemi nebo vysoce specializovaným obsahem
Ceny Wordtune
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 7 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 10 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wordtune?
Wordtune je neocenitelným pomocníkem, který mi pomáhá zlepšovat srozumitelnost a efektivitu mého psaní. Intuitivní návrhy a plynulá uživatelská zkušenost tento nástroj skutečně odlišují od ostatních.
Wordtune je neocenitelným pomocníkem, který mi pomáhá zlepšovat srozumitelnost a efektivitu mého psaní. Intuitivní návrhy a plynulá uživatelská zkušenost tento nástroj skutečně odlišují od ostatních.
12. ChatGPT (nejlepší pro všestrannou tvorbu obsahu a interakci se zákazníky pomocí umělé inteligence)
Když se blíží termíny odevzdání nebo docházejí nápady, spisovatelé často hledají jiskru inspirace nebo druhý názor. Brainstorming, vylepšování návrhů nebo dokonce zkoumání neznámých témat se může stát časově náročnou překážkou.
Pro tvůrce obsahu, copywritery nebo autory může mít nástroj, který odráží lidské myšlení, zásadní význam.
Ať už ladíte příspěvek na blogu, vytváříte poutavé reklamní texty nebo zkoumáte nový děj, všestrannost ChatGPT umožňuje autorům snadno experimentovat a opakovat.
💡 Tip pro profesionály: Pro autory obsahu je schopnost ChatGPT optimalizovat SEO nebo navrhovat klíčová slova zárukou, že vaše práce bude nejen dobře napsaná, ale také osloví správné publikum.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Nabízí flexibilní tvorbu obsahu pro blogy, sociální média, e-maily a skripty.
- Poskytuje kontextově citlivé, lidské konverzační odpovědi.
- Podporuje integraci s aplikacemi pro zákaznickou podporu a generování potenciálních zákazníků.
- Zahrnuje pokročilé jazykové funkce, včetně překladů a shrnutí.
- Účinné při automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou návrhy e-mailů a často kladené otázky.
Omezení ChatGPT
- Příležitostné nepřesnosti a halucinace v odpovědích
- Vyžaduje lidský dohled pro nuancovaný nebo specializovaný obsah.
Ceny ChatGPT
- Základní: Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
13. NovelAI (nejlepší pro spisovatele a digitální umělce, kteří hledají spolupráci s umělou inteligencí)
Každý spisovatel čelí okamžikům tvůrčího sucha – chvílím, kdy se příběh zasekne, postavy ztratí svůj hlas nebo se zápletka zdá být rozuzlená, ještě než vůbec začala. Pro autory beletrie je výzva ještě větší, protože musí utkat poutavé příběhy, vytvořit pohlcující světy a vymyslet postavy, které rezonují.
NovelAI vstupuje na scénu jako spoluscenárista a kreativní partner, navržený speciálně pro psaní beletrie. Jeho nástroje jdou nad rámec jednoduché generace textu a nabízejí pomoc při budování světa, vývoji postav a vyprávění příběhů.
Nejlepší funkce NovelAI
- Vytváří poutavé a souvislé příběhy s paměťovými funkcemi pro zachování kontextu.
- Nabízí generování obrázků ve stylu anime s jednoduchým rozhraním založeným na značkách.
- Zahrnuje přizpůsobitelné moduly pro vyprávění příběhů pro různé žánry, jako jsou romance a fantasy.
- Poskytuje funkci převodu textu na řeč, která oživí vyprávění.
- Podporuje rozsáhlé znalosti a budování světa díky pokročilým nástrojům.
Omezení NovelAI
- Zaměřuje se především na anime styl, což omezuje jeho přitažlivost pro širší umělecké preference.
- Nekonzistentní kvalita výstupu u složitých nebo vysoce specifických námětů příběhů
- Náklady na předplatné mohou odradit příležitostné uživatele.
Ceny NovelAI
- Bezplatná úroveň
- Úroveň tabletu: 10 $/měsíc na uživatele
- Úroveň Scroll: 15 $/měsíc na uživatele
- Úroveň Opus: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze NovelAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Tajemství plného využití potenciálu nástrojů pro psaní s umělou inteligencí spočívá v osvojení si příkazů. Ponořte se do našeho průvodce a objevte nejlepší příkazy pro psaní s umělou inteligencí pro marketéry a spisovatele.
Další užitečné nástroje
Pokud chcete rozšířit svou sadu nástrojů, tyto doplňkové nástroje nabízejí jedinečné funkce, které plynule vylepšují psaní, tvorbu obsahu a SEO strategie.
- Surfer SEO: Kombinuje optimalizaci obsahu se strategiemi SEO, aby pomohl autorům vytvářet obsah připravený pro hodnocení.
- Notion AI: Nabízí pomoc umělé inteligence při shrnování, brainstormingu a psaní návrhů přímo v pracovním prostoru přizpůsobeném pro týmovou spolupráci.
- Hemingway Editor: Zaměřuje se na zlepšení čitelnosti tím, že zvýrazňuje složité věty a časté chyby pro jasné a stručné psaní.
ClickUp vnáší do prózy „profesionalitu“
ClickUp je základem efektivní tvorby obsahu.
To neříkáme my, ale uživatelé.
Například Sid Babla, koordinátor programu Wellbeing na Dartmouth College, se podělil o to, jak tato platforma změnila jejich pracovní postupy.
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků.
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků.
Jak ClickUp dokáže zázraky? Kombinací ClickUp Docs pro brainstorming a tvorbu návrhů, Automations pro plynulé předávání úkolů a ClickUp Brain pro asistenci založenou na umělé inteligenci zvládá vše od nápadu až po publikaci.
Ať už jste romanopisec, který se potýká s zvraty v ději, nebo marketér, který organizuje kampaně, ClickUp vám usnadní sledování pokroku, přidělování úkolů a dokonce i zapisování nápadů, které vás napadnou uprostřed noci.
Vytvořte si zdarma účet na ClickUp a odhalte svůj tvůrčí potenciál ještě dnes.