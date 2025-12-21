Wispr Flow vs. ClickUp: Který je lepší pro přepis v reálném čase?

Psaní na klávesnici nemusí vždy stačit vašim myšlenkám. V jednu chvíli nahráváte hlasové poznámky, v další skáčete mezi dokumenty, e-maily a projektovými nástroji a snažíte se tyto nápady proměnit v něco použitelného.
Právě zde přicházejí na řadu hlasové nástroje AI a přepis v reálném čase, takže můžete mluvit přirozeně a pokračovat v práci, aniž byste museli bojovat s klávesnicí.
Wispr Flow funguje jako klávesnice s podporou AI pro váš počítač a převádí diktát na čistý text ve vašich oblíbených pracovních aplikacích. ClickUp naopak kombinuje několik funkcí a nástrojů do jediného pracovního prostoru, který je poháněn hlasem a AI.
V tomto článku se podíváme na Wispr Flow vs ClickUp a porovnáme, jak každý z nich zpracovává hlasové řízení úkolů, kontextové AI funkce a funkce pro zvýšení produktivity.
Wispr Flow vs. ClickUp v kostce
Při porovnávání specializovaného nástroje pro diktování s komplexní platformou pro zvýšení produktivity je užitečné vidět rozdíly vedle sebe:
|Funkce
|ClickUp
|Wispr Flow
|Přepis v reálném čase a zaznamenávání poznámek
|ClickUp AI Notetaker zaznamenává podporované hovory, generuje přepisy a shrnutí a přeměňuje následné úkoly na úkoly v ClickUp Tasks and Docs.
|Zaměřuje se na živé diktování do libovolného vybraného textového pole; nepřipojuje se k hovorům, ale umožňuje vám diktovat poznámky do libovolné aplikace.
|Řízení projektů a úkolů
|Kompletní hierarchie projektu (pracovní prostory → prostory → složky → seznamy → úkoly → podúkoly) s dokumenty, dashboardy a reporty na jednom místě.
|Žádné vestavěné řízení úkolů nebo projektů; spoléhá se na externí nástroje jako ClickUp, Jira nebo CRM pro ukládání a sledování práce.
|Automatizace pracovních postupů a modely AI
|ClickUp Automations a ClickUp Brain zpracovávají změny stavu, přiřazení, oznámení, souhrny a návrhy generované umělou inteligencí, které jsou spojeny s daty pracovního prostoru.
|Využívá modely AI k čištění, přepisování a formátování diktovaného textu, ale nespouští změny pracovního postupu ani úkoly.
|Spolupráce a komunikace
|Sdílené dokumenty, přiřazování komentářů, chat a klipy udržují konverzace, soubory a úkoly pohromadě v jednom společném pracovním prostoru.
|Zrychluje odpovědi a dokumentaci v nástrojích, jako jsou e-mail, Slack, Docs nebo IDE, ale nenabízí sdílený pracovní prostor.
|Ceny
|Plán Free Forever; placené plány od 7 $/měsíc na uživatele, s doplňky AI jako Brain a BrainGPT dostupnými v placených úrovních.
|Základní: zdarma; Pro: 15 $/měsíc na uživatele; Enterprise: cena na míru
|Nejlepší pro
|Týmy, které chtějí hlasové služby, přepis, úkoly, dokumenty a automatizaci AI v jedné platformě pro produktivitu a správu projektů.
|Jednotlivci a týmy, kteří chtějí rychlou a flexibilní vrstvu pro diktování, kterou mohou používat ve stávajících aplikacích a pracovních postupech.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je ClickUp?
Představte si, že vedete uvedení produktu na trh: hlasové poznámky v telefonu, připomenutí úkolů roztroušená v různých aplikacích a zpětná vazba ukrytá v e-mailových vláknech. Pokaždé, když přecházíte mezi nástroji, ztrácíte rychlost a kontext. To je klasický příklad roztříštěnosti práce v praxi.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který byl vytvořen s cílem omezit rozptýlení práce i AI tím, že všechny vaše pracovní aplikace, data a AI modely sjednotí do jedné platformy.
Můžete plánovat projekty, vytvářet úkoly, psát dokumenty a přidávat komentáře, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Všechny vaše nástroje a funkce ClickUp zůstávají propojené na jedné platformě, takže váš pracovní postup působí jako jeden souvislý pracovní prostor, nikoli jako hromada nesouvislých nástrojů.
ClickUp také obsahuje vestavěného asistenta AI s názvem ClickUp Brain. Funguje jako kontextová aplikace AI, která rozumí vašim úkolům, dokumentům a komentářům a pomáhá vám vytvářet obsah přímo tam, kde se práce odehrává.
Pro týmy, které upřednostňují diktování před psaním, přidává ClickUp BrainGPT k ClickUp Brain funkci Talk to Text. S BrainGPT na počítači nebo prostřednictvím rozšíření Chrome stačí stisknout jednoduchou klávesovou zkratku, mluvit přirozeně a vaše slova se objeví jako formátovaný text v úkolech, dokumentech, komentářích nebo jiných pracovních aplikacích, které již používáte.
Jeden uživatel to popsal naprosto přesně:
ClickUp nahradil několik nástrojů, na které jsme se dříve spoléhali – správce úkolů, nástroje pro práci s dokumenty, dashboardy a dokonce i aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí. Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat aktualizace a udržovat všechny v reálném čase v souladu zcela změnila způsob, jakým pracujeme.
ClickUp nahradil několik nástrojů, na které jsme se dříve spoléhali – správce úkolů, nástroje pro práci s dokumenty, dashboardy a dokonce i aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí. Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat aktualizace a udržovat všechny v reálném čase v souladu zcela změnila způsob, jakým pracujeme.
📖 Přečtěte si také: Jak přepsat hlasové poznámky do textové podoby
Funkce ClickUp
ClickUp spojuje úkoly, dokumenty, spolupráci a AI do jedné platformy. Zde jsou klíčové funkce, na kterých záleží nejvíce, pokud se zajímáte o přepis, diktování nápadů a přeměnu konverzací na práci.
Funkce č. 1: ClickUp AI Notetaker
Místo ručně psaných poznámek nebo roztříštěných nahrávek může ClickUp AI Notetaker automaticky připojit podporované hovory a generovat prohledávatelné přepisy a shrnutí. Odtud můžete přímo ze shrnutí vytvářet úkoly, přiřazovat vlastníky a přidávat termíny splnění, takže se mezi hovorem a vaším seznamem úkolů nic neztratí.
Protože poznámky a přepisy jsou uloženy v ClickUp Tasks a ClickUp Docs, může váš tým přidávat komentáře, zpětnou vazbu a sledovat následné úkoly, aniž by musel přecházet do samostatného transkripčního softwaru.
Například obchodní manažer provádí denní kontroly s týmem. Místo zadávání úkolů během rozhovoru se spoléhá na ClickUp AI Notetaker. Po schůzce shrnutí zdůrazní rozhodnutí a následné úkoly jsou automaticky vytvořeny a přiřazeny, takže manažer je pouze zkontroluje a upraví.
👀 Zajímavost: První zvuková nahrávka na světě byla pořízena v roce 1860 na zařízení zvaném fonautograf, které vyrylo zvukové vlny na kus papíru pokrytý sazemi. Nebylo to ani určeno k přehrávání; šlo čistě o vizuální analýzu zvuku.
Funkce č. 2: ClickUp Brain a BrainGPT
ClickUp Brain je váš AI asistent uvnitř ClickUp. Využívá pokročilé AI modely k zodpovězení otázek týkajících se vašich úkolů a dokumentů, vytváření úkolů a dokumentů, shrnování dlouhých poznámek a pomoci vám strukturovat zpětnou vazbu do jasného plánu.
S BrainGPT na počítači a jako rozšíření pro Google Chrome můžete pomocí funkce Talk to Text okamžitě zaznamenávat nápady a nechat AI, aby se postarala o rutinní práci.
BrainGPT převádí vaši řeč na text v desktopových aplikacích, dokumentech, webech a formulářích, takže můžete diktovat aktualizace nebo osnovy namísto jejich psaní. Díky transkripci založené na AI to uživatelům v průměru ušetří až 1,1 dne týdně a umožní jim dokončit úkoly 4x rychleji než při psaní.
ClickUp BrainGPT, který je založen na prémiových AI modelech, jako jsou ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek a Claude, inteligentně rozumí kontextu, upravuje text během vašeho mluvení a dodává vylepšený text napříč aplikacemi.
Zvládá interpunkci, strukturu a formátování za vás, takže váš diktovaný obsah vychází jako čisté odstavce nebo kontrolní seznamy namísto surových přepisů. S úsporou nákladů až 88 % nahrazuje tato super aplikace s umělou inteligencí několik aplikací s umělou inteligencí a nástrojů pro přepis, přičemž vám poskytuje rychlost a přesnost hlasového ovládání.
Funkci Talk to Text můžete také použít v klasických pracovních postupech přepisování. BrainGPT umí:
- Po schůzce pořiďte rychlé hlasové poznámky a vložte je do dokumentu ClickUp Doc.
- Proměňte mluvené nápady ve strukturovanou projektovou dokumentaci nebo briefy.
- Vyplňujte formuláře a pole bez použití rukou, zatímco automatizace se postará o zbytek.
Funkce č. 3: ClickUp Docs, úkoly a spolupráce
ClickUp Docs umožňuje týmům vytvářet dokumenty, wiki a znalostní centra, která se přímo propojují s úkoly a projekty. Můžete zanechávat komentáře, přidávat komentáře pro konkrétní členy týmu a převádět tyto komentáře na akční položky, a to vše bez opuštění dokumentu. Dokumenty a úkoly existují vedle sebe, takže můžete sledovat, jak se dokument mění v reálnou práci.
S funkcí Talk to Text můžete diktovat části dokumentu, shrnutí schůzky nebo článek s informacemi, místo abyste je psali. Vyslovte svůj návrh nebo celé odstavce, nechte je zapsat funkcí Talk to Text a poté použijte BrainGPT k upřesnění textu nebo přeměně dlouhé zpětné vazby na přehledný kontrolní seznam.
Kromě dokumentů vám ClickUp Tasks nabízí flexibilní strukturu (úkoly, podúkoly, vlastní pole, závislosti), díky které můžete sledovat vše od jednoduchých kontrolních seznamů až po složité projekty. Když k úkolům připojíte dokumenty a soubory, získáte „dokumenty úkolů“, kde se spojuje kontext a provedení.
📌 Příklad: Marketingový tým napíše stručný popis spuštění v ClickUp Docs. Recenzenti zanechají komentáře a poté převedou klíčové vlákna na úkoly pro kopírování, design a kontrolu kvality. Tyto úkoly zůstávají propojeny s původním dokumentem, takže všichni mají jedno místo, kde mohou sledovat změny, schválení a data spuštění.
K této synergii přispívají také nástroje pro spolupráci ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments a ClickUp Clips ), které týmům umožňují zanechávat komentáře, sdílet rychlé obrazovky nebo hlasové klipy a pracovat na stejné platformě. Tím se zabrání přepínání mezi nástroji a týmy se mohou soustředit na dokončení úkolů bez nutnosti měnit kontext.
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % lidí, které jsme oslovili, již používá nástroje AI, aby si usnadnili a zrychlili každodenní úkoly.
Chcete stejné zvýšení produktivity i ve své práci? BrainGPT, náš integrovaný AI asistent, vám k tomu pomůže až o 30 % vyšší produktivitou, menším počtem schůzek, okamžitými souhrny a inteligentní automatizací úkolů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné programy pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
Co je Wispr Flow?
Wispr Flow je nástroj pro hlasové diktování založený na umělé inteligenci, který byl navržen k odstranění tohoto úzkého hrdla. Umožňuje vám mluvit přirozeně a okamžitě převádí váš hlas na dobře formátovaný text téměř v jakékoli aplikaci na Macu, Windows nebo iPhonu. Můžete diktovat do Google Docs, prohlížeče, e-mailu, Notion, IDE nebo CRM a Wispr Flow za vás napíše text.
Na rozdíl od základních nástrojů pro převod řeči na text je Wispr Flow prezentován jako kontextová aplikace AI. Automaticky přidává interpunkci, odstraňuje výplňová slova a dokáže přizpůsobit tón a formátování podle toho, co píšete, ať už se jedná o projektový dokument, odpověď v chatu nebo blok kódu. Podporuje více než 100 jazyků, což je užitečné pro globální týmy a vícejazyčné pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Jak sdílet poznámky a spolupracovat na nich
Funkce Wispr Flow
Wispr Flow má jeden hlavní cíl: pomoci vám diktovat nápady a dokončovat písemné práce rychleji než psaním na klávesnici, a to v jakékoli aplikaci nebo na jakémkoli zařízení. Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při porovnávání Wispr Flow a ClickUp.
Funkce č. 1: Hlasové diktování bez použití rukou
S Wispr Flow můžete začít diktovat pomocí klávesové zkratky nebo lišty Flow. Jakmile je aktivní, píše do libovolného textového pole, které jste vybrali, ať už se jedná o e-mail, dokument Google Doc, chatovou zprávu nebo editor kódu.
Tento nástroj je navržen tak, aby odpovídal rychlosti, s jakou váš mozek generuje nápady, nikoli rychlosti, s jakou dokážete psát na klávesnici. Wispr Flow tvrdí, že diktování může být 3–4krát rychlejší než psaní na klávesnici, zejména u dlouhých dokumentů, jako jsou zprávy nebo poznámky z jednání.
📌 Příklad: Produktový manažer se připojí k virtuální schůzce a zároveň kontroluje svou tabuli. Místo toho, aby se zastavil a psal poznámky, podrží klávesovou zkratku, nahlas diktuje aktualizace do mikrofonu a Wispr Flow vše zapíše do úkolu nebo dokumentu, který má otevřený.
Funkce č. 2: Automatické úpravy a příkazy založené na umělé inteligenci
Wispr Flow používá modely AI k čištění vaší řeči. Odstraňuje výplňová slova, přidává interpunkci a mění mluvené pokyny jako „nový odstavec“ nebo „převést na odrážky“ na skutečné změny formátování.
Můžete také použít jednoduché hlasové příkazy, jako například „přepiš to formálněji“ nebo „zkrať tento odstavec“, a Wispr přepíše zvýrazněný text. To je užitečné nejen pro diktování, ale také pro revizi návrhů a úpravu struktury bez použití klávesnice.
Funkce č. 3: Osobní slovník s synchronizací mezi zařízeními
Wispr Flow obsahuje osobní slovník, do kterého můžete zadávat názvy produktů, zkratky a termíny specifické pro danou oblast. Můžete vytvářet opakovaně použitelné úryvky spouštěné krátkými frázemi, což je užitečné pro podpisy nebo opakující se texty.
Vaše slovní zásoba a preference se synchronizují napříč zařízeními, takže můžete přepínat mezi stolním počítačem a mobilním zařízením, aniž byste ztratili způsob, jakým se chová vaše diktování. Pro týmy pomáhají sdílené slovníky udržovat konzistentní pravopis a terminologii, když více lidí používá stejný nástroj.
📌 Příklad: Technický redaktor přidá do slovníku „SaaS“, „SDK“ a konkrétní názvy zákazníků. Později, při diktování dlouhého dokumentu, se tyto termíny zobrazují pokaždé správně, což snižuje potřebu ručních oprav.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro poznámky z jednání?
Ceny Wispr Flow
- Základní: Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise: Individuální ceny
📖 Přečtěte si také: Jak si dělat poznámky z videa jako profesionál
Wispr Flow vs ClickUp: Porovnání funkcí
Wispr Flow i ClickUp vám pomohou více využívat hlas a méně klávesnici, ale do vašeho pracovního postupu zapadají velmi odlišným způsobem. Wispr Flow funguje jako nástroj pro přepis pomocí AI a klávesnice, kterou můžete použít v jakékoli aplikaci, zatímco ClickUp je kompletní platforma pro produktivitu s AI zabudovanou do vašich úkolů, dokumentů a schůzek.
Porovnejme Wispr Flow a ClickUp z hlediska přepisů v reálném čase, správy úkolů, automatizace AI, spolupráce a cen.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro shrnování schůzek
Funkce č. 1: Přepis v reálném čase a zaznamenávání poznámek
ClickUp
ClickUp kombinuje AI Notetaker, dokumenty a úkoly, takže vaše konverzace z jednání se přímo promění ve strukturované poznámky a akční položky. ClickUp AI Notetaker zaznamenává zvuk, vytváří přepis, shrnuje konverzaci a umožňuje vám několika kliknutími vytáhnout následné úkoly.
Vzhledem k tomu, že vše je uloženo v ClickUp, můžete si prohlížet přepisy v rámci úkolů, přidávat komentáře a sledovat změny stavu v průběhu času. Pokud dáváte přednost přidávání vlastních myšlenek po hovoru, funkce Talk to Text v ClickUp vám umožňuje diktovat hlasové poznámky přímo do dokumentů nebo úkolů. Poté je můžete pomocí ClickUp Brain shrnout nebo převést na kontrolní seznamy, aniž byste museli ručně psát.
Wispr Flow
Wispr Flow se zaměřuje spíše na diktování než na zaznamenávání schůzek. Nepřipojuje se k hovorům, ale umožňuje vám přepsat vaši řeč do jakékoli aplikace, kterou používáte. Pokud posloucháte nahrávku nebo přemýšlíte nahlas po schůzce, můžete diktovat své shrnutí do Google Doc, úkolu ClickUp nebo svého CRM.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězí, pokud chcete úplný přepis schůzek propojený s úkoly a dokumenty. Wispr Flow zvítězí, pokud chcete flexibilní vrstvu pro diktování, kterou můžete použít v jakékoli aplikaci, kterou již používáte.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro převod řeči na text
Funkce č. 2: Správa projektů a úkolů
ClickUp
ClickUp je primárně navržen jako platforma pro správu projektů a úkolů. Jeho hierarchie projektů (pracovní prostory → prostory → složky → seznamy → úkoly → podúkoly) usnadňuje organizaci velkých projektů a každodenních úkolů v jedné struktuře. Úkoly mohou zahrnovat vlastní pole, priority, kontrolní seznamy a závislosti, spolu s odkazy na ClickUp Docs a ClickUp Dashboards.
Úkoly můžete vytvářet ze zápisů ze schůzek, přímo v Docs nebo převodem komentářů, takže vaše diktáty a přepisy mají vždy jasný cíl.
Wispr Flow
Wispr Flow sám o sobě úkoly nespravuje. Pomáhá vám vyplňovat popisy úkolů, psát aktualizace a rychleji vytvářet návrhy dokumentace pomocí hlasového diktování, ale pro skutečné ukládání a sledování těchto úkolů stále potřebujete jiné nástroje (jako ClickUp, Jira nebo CRM).
🏆 Vítěz: ClickUp jasně vítězí v oblasti správy úkolů a projektů, protože kombinuje plánování, sledování a reporting v jedné platformě, namísto toho, aby fungoval jako vrstva nad ní.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro poznámky z jednání zdarma, abyste mohli lépe pořizovat zápisy z jednání
Funkce č. 3: Automatizace pracovních postupů a modely AI
ClickUp
ClickUp obsahuje vestavěné automatizace prostřednictvím ClickUp Automations a ClickUp Brain, takže můžete automatizovat změny stavu, přiřazení, oznámení a dokonce i akce AI, jako je shrnutí dokumentu nebo generování návrhu z výzvy.
S ClickUp BrainGPT můžete diktovat úkoly a dokumenty a poté požádat AI, aby shrnula informace nebo aktualizovala pole. Můžete použít stejné modely AI, které pomáhají s generováním textu, k „čtení“ vašeho pracovního prostoru a poskytování odpovědí o stavu vaší práce.
Wispr Flow
Wispr Flow používá modely AI hlavně ke zpracování hlasového vstupu. Čistí diktovaný text, přepíše obsah, když o to požádáte, a formátuje výstup do seznamů, odstavců nebo shrnutí.
Nezná však vaše projekty, úkoly ani tabule. Automatizace je omezena na přepisování a formátování; nespouští pracovní postupy, jako je změna stavu nebo přiřazení práce.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v automatizaci pracovních postupů a hloubce AI modelů propojených s vašimi úkoly a dokumenty. Wispr Flow vítězí, pokud je vaší hlavní prioritou převádění řeči na čistý text v jakékoli aplikaci.
📖 Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
Funkce č. 4: Spolupráce a komunikace
ClickUp
ClickUp je navržen pro týmovou spolupráci. Můžete:
- Sdílejte dokumenty a umožněte kolegům z týmu přidávat komentáře nebo navrhovat změny.
- Pomocí funkce Přiřadit komentáře proměňte zpětnou vazbu v sledovatelnou práci.
- Chatujte v ClickUp s konverzacemi propojenými s úkoly a dokumenty.
- Nahrávejte krátká videa nebo hlasové klipy a připojujte je k úkolům pro lepší kontext.
Vzhledem k tomu, že vše se odehrává uvnitř ClickUp, může váš tým pracovat na jedné platformě a udržovat propojené konverzace, úkoly a dokumenty.
Wispr Flow
Wispr Flow nemá vlastní sdílený pracovní prostor. Spolupráce probíhá v nástrojích, které používáte: Slack, e-mail, Docs nebo správci úkolů. Urychluje spolupráci tím, že pomáhá lidem, kteří mají potíže s psaním nebo soustředěním, odpovídat rychleji a konzistentněji, a mnoho uživatelů s ADHD zdůrazňuje, kolik času jim to ušetří.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v oblasti strukturované spolupráce, protože týmům poskytuje jedno prostředí pro sledování úkolů, dokumentů, komentářů a oznámení. Wispr Flow je silným doplňkovým nástrojem pro rychlejší psaní v rámci těchto aplikací.
💟 Bonus: BrainGPT vám umožňuje vytvářet vlastní agenty v ClickUp pouhým vyslovením pokynů pomocí funkce převodu řeči na text. Jednoduše popíšete vlastními slovy, co chcete, aby agent dělal – například odpovídal na otázky v kanálu nebo automatizoval aktualizace – a on přepíše vaši řeč a provede vás nastavením spouštěčů, podmínek, akcí a zdrojů znalostí agenta. Můžete použít možnost „Ask Brain“ (Zeptejte se Brain) pro návrhy založené na AI, abyste vylepšili pokyny svého agenta, což celý proces ještě více usnadní.
ClickUp vs. Wispr Flow na Redditu
Uživatelé Redditu diskutující o ClickUp a Wispr Flow zdůrazňují, jak tyto nástroje vyhovují různým potřebám v oblasti produktivity.
U ClickUp mnoho uživatelů oceňuje jeho schopnost konsolidovat více pracovních postupů do jednoho rozhraní:
Jsem tím opravdu ohromen, protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým Google Kalendářem a funguje naprosto bezchybně.
Jsem tím opravdu ohromen, protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým Google Kalendářem a funguje naprosto bezchybně.
Někteří uživatelé však v určitých situacích narazili na problémy s rozpoznáváním jazyka:
Někdy dochází k problémům s rozpoznáváním jazyka. ClickUp NoteTaker často mylně identifikuje arabštinu jako perštinu, což vede k nesprávnému přepisu poznámek.
Někdy dochází k problémům s rozpoznáváním jazyka. ClickUp NoteTaker často mylně identifikuje arabštinu jako perštinu, což vede k nesprávnému přepisu poznámek.
Pokud jde o Wispr Flow, uživatelé Redditu oceňují, jak transformuje produktivitu uživatelů, kteří mají potíže s rychlostí psaní nebo soustředěním:
Wispr Flow naprosto miluji. Trpím ADHD a díky této aplikaci získávám zpět hodiny svého dne a mohu pracovat závratnou rychlostí bez omezení při psaní.
Wispr Flow naprosto miluji. Trpím ADHD a díky této aplikaci získávám zpět hodiny svého dne a mohu pracovat závratnou rychlostí bez omezení při psaní.
Jiní však poukazují na technické problémy, které mohou narušit jejich pracovní postupy:
Aplikace z nějakého důvodu ničí moje kontextové menu pravého tlačítka myši ve Firefoxu. Možnosti rozšíření v kontextovém menu pravého tlačítka myši zmizí při najetí kurzorem. Strávil jsem hodiny řešením tohoto problému, dokonce jsem nakonec smazal nastavení Firefoxu, jen abych zjistil, že viníkem byl Flow.
Aplikace z nějakého důvodu ničí moje kontextové menu pravého tlačítka myši ve Firefoxu. Možnosti rozšíření v kontextovém menu pravého tlačítka myši zmizí při najetí kurzorem. Strávil jsem hodiny řešením tohoto problému, dokonce jsem nakonec smazal nastavení Firefoxu, jen abych zjistil, že viníkem byl Flow.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Wispr Flow
Který nástroj pro zvýšení produktivity je nejlepší?
Wispr Flow je ideální, pokud se chcete soustředit pouze na diktování místo psaní. Vyniká, když trávíte den psaním e-mailů, zaznamenáváním nápadů nebo aktualizováním karet v různých nástrojích a prostě chcete rychlejší způsob, jak dostat slova na obrazovku.
ClickUp je vhodnější volbou, pokud potřebujete také organizovat, sledovat a dodávat práci. Díky ClickUp AI Notetaker pro přepis v reálném čase, ClickUp Brain a BrainGPT pro shrnutí a diktování založené na AI a ClickUp Tasks a Docs, které vše drží pohromadě, získáte jednu platformu, kde jsou konverzace, poznámky a provádění úkolů propojeny.
Pokud se rozhodujete mezi Wispr Flow a ClickUp a chcete pracovní prostor, kde budou společně fungovat nástroje AI, úkoly, dokumenty a projekty, ClickUp je pro váš tým dlouhodobě výhodnější volbou.
✅ Začněte používat ClickUp zdarma a vyzkoušejte jeho výhody.