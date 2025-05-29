10 nejlepších alternativ Wispr Flow v roce 2025

Právě jste dokončili schůzku. Padly skvělé nápady, byla přijata jasná rozhodnutí a vy jste si řekli: „Hned po schůzce to všechno sepíšu.“
Ruční psaní poznámek po schůzce však zabírá drahocenný čas a stěží si můžete pamatovat, kdo co řekl, kdy a v jakém kontextu.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro hlasové diktování, jako je Wispr Flow. Tento online nástroj pro diktování zachycuje mluvená slova, převádí hlasové poznámky na přesné přepisy a pomáhá vám je organizovat pomocí příkazů AI.
Cílem je pomoci vám zvýšit produktivitu, aniž byste museli trávit hodiny ručním zadáváním údajů. Wispr Flow však není pro každého. Možná hlasové rozpoznávání není zcela přesné nebo se nehodí do vašeho pracovního postupu. Proto jsme pro vás shromáždili nejlepší alternativy Wispr Flow.
Od inteligentního softwaru pro převod řeči na text až po nástroje založené na umělé inteligenci, které vám umožní zefektivnit pořizování poznámek a úpravy dokumentů – tyto možnosti jsou navrženy tak, aby vám pomohly ušetřit čas a pracovat chytřeji.
Proč zvolit alternativy k Wispr Flow?
Wispr Flow je užitečný nástroj pro hlasové diktování, ale nedávná zpětná vazba od uživatelů poukazuje na několik problémů, které vás mohou přimět k hledání lepších alternativ.
- Vysoká spotřeba paměti a CPU: Wispr Flow spotřebovává až 800 MB RAM a 8 % CPU, což může mít vliv na výkon vašeho systému, i když online diktovací nástroj aktivně nepoužíváte. To je skutečná ztráta vašeho cenného času.
- Pomalé a neohrabané spouštění: Spuštění aplikace může trvat 8–10 sekund, což není ideální, když spěcháte s diktováním poznámek po schůzce.
- Otázky týkající se ochrany soukromí a shromažďování dat: Wispr Flow shromažďuje kontextová data z obrazovky za účelem zvýšení přesnosti a komunikuje se svými servery i v době nečinnosti. To vyvolává obavy u uživatelů, kteří kladou důraz na ochranu soukromí a transparentnost.
- Cloudové modely namísto lokálního zpracování: Zatímco Wispr Flow závisí na komunikaci se serverem, někteří uživatelé preferují nástroje s lokálním zpracováním, které při práci s citlivým obsahem neukládají ani nezpracovávají data externě.
- Hluboká integrace do systému bez souhlasu: Aplikace se automaticky přidá do položek přihlášení do systému a panelů nástrojů prohlížeče. Někteří uživatelé hlásí, že se po odstranění znovu objeví a jejím chováním může docházet k rušení jiných aplikací nebo prohlížeče.
- Nedostupnost pro mobilní zařízení: Wispr Flow je k dispozici pouze pro macOS a nově také pro Windows. Neexistuje žádná mobilní aplikace, což omezuje jeho využitelnost jako rychlého a přesného nástroje pro diktování pro týmy nebo profesionály, kteří jsou často na cestách. Zde je několik užitečných šablon pro poznámky z jednání a AI nástrojů pro pořizování poznámek.
- Omezená bezplatná verze: Bezplatný tarif omezuje použití na určitý počet slov za týden. To je sotva dost pro pravidelné schůzky, brainstormingové sezení nebo plánování obsahu, zejména pokud je vaším cílem zvýšit produktivitu pomocí konzistentních hlasových příkazů.
Alternativy Wispr Flow v kostce
Zde je náš seznam nejlepších alternativ k Wispr Flow, které můžete vyzkoušet ještě dnes a snadno přepsat zvukové soubory!
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Brain, AI Notetaker, Docs, správa úkolů, šablony schůzek
|Jednotlivci i střední a velké týmy, které potřebují komplexní pracovní prostor pro poznámky, úkoly a spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif, pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Otter. ai
|Živý přepis, identifikace mluvčího, shrnutí schůzek, integrace Zoom a Google Meet
|Jednotlivci, živnostníci a malé týmy, které potřebují přepis v reálném čase a shrnutí schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif, placený tarif začíná na 16,99 $/měsíc za prémiové funkce.
|Sonix. ai
|Podpora více než 40 jazyků, import zvuku/videa, časová razítka, vlastní slovní zásoba
|Freelancerům, tvůrcům obsahu a globálním týmům, které potřebují rychlý, vícejazyčný přepis s vysokou přesností.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze, placený tarif začíná na 10 USD/hodinu za přepis.
|Temi
|Cenově dostupná cena, jednoduché rozhraní, rychlé zpracování
|Jednotlivci a příležitostní uživatelé (například studenti nebo novináři), kteří potřebují rychlý a cenově dostupný software pro přepisování.
|Cena začíná na 0,25 $ za minutu zvuku, model platby podle skutečného využití.
|Descript
|Overdub, nahrávání obrazovky, vícestopé editování a publikování podcastů
|Samostatní tvůrci, podcasteři a malé mediální týmy kombinující úpravy zvuku, videa a textu
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|MacWhisper
|Whisper AI engine, nevyžaduje připojení k internetu, podporuje více jazyků
|Offline převod hlasu na text pro uživatele Mac
|K dispozici je bezplatný tarif, jednorázová licence pro verzi Pro.
|Dictanote
|Hybridní diktování + ruční zadávání, nástroje pro formátování, hlasové zkratky
|Spisovatelé, blogeři a studenti, kteří v samostatném nastavení přepínají mezi diktováním a psaním na klávesnici
|K dispozici je bezplatný tarif, placený tarif začíná na 8 $/měsíc.
|Tactiq
|Přepisy pro Zoom, Google Meet, MS Teams, sledování zvýraznění a automatické shrnutí
|Malé a střední týmy, které zaznamenávají a organizují přepisy schůzek z videohovorů
|K dispozici je bezplatný tarif, placený tarif začíná na 12 $/měsíc.
|Rev
|AI a lidský přepis, titulky a podpora globálních jazyků
|Právní, mediální a výzkumné týmy (střední až velké podniky), které potřebují přesnost přepisu na úrovni lidského výkonu
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Superwhisper
|Lehké rozhraní, podpora více audio vstupů, není potřeba účet
|Profesionálové a podnikoví uživatelé, kteří kladou důraz na ochranu soukromí a používají Whisper AI lokálně na Macu a iOS
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 8,49 $/měsíc.
Nejlepší alternativa k Wispr Flow, kterou můžete použít
Nyní, když jste si prohlédli nejlepší výběr, pojďme si je rozebrat jeden po druhém a zjistit, co vám nejlépe vyhovuje.
1. ClickUp (nejlepší pro jednotlivce a týmy, které potřebují jednotnou platformu pro úkoly a komunikaci)
Většina nástrojů pro převod hlasu na text se omezuje pouze na přepis. ClickUp jde ještě dál a transformuje vaše konverzace do akčních plánů.
Představte si, že jste na telefonátu s klientem, brainstormujete nápady, diskutujete o dalších krocích a přidělujete úkoly za běhu. ClickUp AI Notetaker se tiše připojí k jednání (samozřejmě s vaším svolením), zaznamená konverzaci a doručí vám do schránky čistý, označený přepis spolu s chytrým shrnutím klíčových bodů a akčních položek.
Ale to je jen začátek.
Hned po schůzce se poznámky vytvořené v ClickUp Docs stanou součástí vašeho pracovního prostoru. Můžete okamžitě převést zvýrazněné části do úkolů ClickUp, přiřadit je, nastavit termíny splnění a udržet celý kontext projektu centralizovaný. Tento druh integrace úkolů udržuje váš tým v souladu a eliminuje potřebu přecházet mezi různými nástroji. Můžete také použít šablony seznamů úkolů, abyste mohli začít rychleji.
Vzhledem k tomu, že se vše odehrává ve sdíleném prostoru, je spolupráce přirozená. Váš tým může společně upravovat poznámky pomocí funkce Live Collaboration v ClickUp, zanechávat komentáře, aktualizovat průběh úkolů a zůstat na stejné stránce díky sdíleným poznámkám, místo aby ztrácel přehled o celkovém obrazu.
Nejlepší funkce ClickUp
- AI Notetaker pro schůzky: Nechte Notetaker automaticky připojit se k hovorům, nahrávat konverzace a generovat přepisy s přehledy a akčními položkami.
- ClickUp Docs: Vytvářejte, upravujte a sdílejte dokumenty v reálném čase, s vloženými komentáři, zmínkami a propojením úkolů.
- Integrace úkolů z poznámek: Proměňte jakoukoli část dokumentu nebo přepisu v úkol s přiřazenými osobami, termíny a značkami projektu.
- Integrovaná týmová spolupráce: Společně upravujte dokumenty, přiřazujte úkoly, sledujte aktualizace a spravujte zpětnou vazbu – vše v jednom sdíleném pracovním prostoru.
- ClickUp Brain s příkazy AI: Shrňte dlouhé poznámky, extrahujte další kroky a přepište obsah v Docs nebo komentářích s pomocí AI ClickUp.
📮ClickUp Insight: ClickUp zjistil, že 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle. Ale je opravdu nutné trávit tolik času schůzkami? Proč jsme skeptičtí? Pouze 12 % respondentů hodnotí své schůzky jako vysoce efektivní.
Sledování metrik, jako jsou generované akční položky, míra dokončení a výsledky, může odhalit, zda delší schůzky skutečně přinášejí hodnotu.
Nástroje pro správu schůzek ClickUp vám v tom mohou pomoci! Snadno zaznamenávejte úkoly během diskusí pomocí AI Notetaker, převádějte je na sledovatelné úkoly a sledujte míru jejich dokončení – vše v jednom jednotném pracovním prostoru. Zjistěte, které schůzky skutečně přinášejí výsledky a které jen kradou čas vašemu týmu!
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí mnoho funkcí, které mohou být pro menší týmy nebo jednotlivé uživatele, kteří teprve začínají, trochu složité. Uživatelé často poukazují na to, že nastavení dashboardů, zobrazení a vlastních pracovních postupů vyžaduje určitý čas.
- Občas se objevují zprávy o zpoždění ve větších pracovních prostorech, zejména při používání automatizací nebo náročných integrací.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 se podělil o to, jak ClickUp změnil interní správu úkolů v jeho agentuře:
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a shrnutí schůzek)
Otter. ai je známý nástroj pro převod hlasu na text, který byl vytvořen pro profesionály, kteří tráví hodně času na schůzkách. Nabízí přepis v reálném čase s označením mluvčích a automaticky generuje souhrny a prohledávatelné přepisy. Ať už jste na hovoru přes Zoom, přednášce nebo pohovoru, Otter vám pomůže zůstat soustředění, aniž byste museli ručně dělat poznámky.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Rozlišujte řečníky v reálném čase během schůzek
- Získejte rychlý přehled o klíčových momentech, aniž byste museli číst celý přepis.
- Snadná integrace s aplikacemi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dalšími prostřednictvím rozšíření pro Chrome nebo nativních integrací.
- Sdílejte přepisy, přidávejte komentáře a označujte kolegy v přepisu pomocí nástrojů pro spolupráci.
- Přepisujte odkudkoli pomocí aplikací pro iOS, Android a web.
Omezení Otter. ai
- Přesnost přepisu může klesat v případě šumu v pozadí, silného přízvuku nebo překrývání řeči.
- Identifikace mluvčího často vyžaduje ruční úpravy, aby fungovala konzistentně v skupinovém nastavení.
- Bezplatný tarif zahrnuje omezený počet minut přepisů, což nemusí stačit pro pravidelné používání.
- Pokročilé funkce, jako je živý přehled, týmová spolupráce a ovládací prvky pro správce, jsou k dispozici pouze v placených tarifech vyšší úrovně.
Ceny Otter. ai
- Základní tarif: zdarma
- Pro Plan: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Toto říká recenzent G2 o Otter. ai:
Efektivní nástroj pro pořizování poznámek s dobrými souhrny, akčními položkami a užitečnými integracemi
Efektivní nástroj pro pořizování poznámek s dobrými souhrny, akčními položkami a užitečnými integracemi
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter AI
3. Sonix. ai (nejlepší pro rychlý, vícejazyčný přepis s vysokou přesností)
Sonix. ai je ideální pro tvůrce obsahu a týmy, které potřebují rychlý a vysoce přesný přepis ve více než 40 jazycích. Můžete nahrát audio nebo video soubory, získat rychlé přepisy s označením mluvčích a časovými značkami a upravovat je přímo v prohlížeči. Podporuje vícejazyčné zadávání, umožňuje uživatelům volně mluvit a obsahuje chytré funkce, jako jsou souhrny a možnosti exportu.
Nejlepší funkce Sonix.ai
- Přepisujte audio a video v více než 40 jazycích pro globální týmy a tvůrce
- Získejte přepisy během několika minut, ideální pro rychlé zpracování
- Označujte mluvčí a přidávejte časové značky na úrovni slov pro snadnou navigaci.
- Upravujte, zvýrazňujte a spolupracujte v rámci webového rozhraní.
- Exportujte přepisy ve formátech TXT, DOCX, PDF, SRT a dalších pro snadné sdílení a opětovné použití.
Omezení Sonix. ai
- Neobsahuje vestavěný diktafon. Uživatelé musí nahrát audio nebo video soubory.
- V hlučném prostředí nebo při překrývání dialogů může docházet ke snížení přesnosti.
- Omezená bezplatná zkušební verze a ceny nemusí být vhodné pro intenzivní a dlouhodobé používání.
Ceny Sonix. ai
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Standardní tarif (platba podle skutečného využití): 10 $/hodina za přepis
- Prémiový tarif: 16,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně) + 5 $/hodina přepisování
- Plán pro podniky: Individuální ceny pro 5 a více uživatelů
Hodnocení a recenze Sonix. ai
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonix. ai?
Zde je názor recenzenta G2:
Sonix. ai je fantastický nástroj pro přepisování pracovních hlasových zpráv na cestách a jejich organizování.
Sonix. ai je fantastický nástroj pro přepisování pracovních hlasových zpráv na cestách a jejich organizování.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro převod řeči na text
4. Temi (nejlepší pro rychlé a cenově dostupné přepisy s minimálními úpravami)
Temi je navržen pro rychlost a jednoduchost. Jedná se o lehký transkripční nástroj, který poskytuje rychlé výsledky za jednu z nejnižších cen na trhu. Díky paušálnímu cenovému modelu a snadno použitelnému editoru je oblíbený mezi samostatnými profesionály, jako jsou novináři, studenti a tvůrci obsahu.
Můžete nahrát svůj zvukový záznam, během několika minut získat přepis a vylepšit jej pomocí vestavěného editoru Temi. Funguje nejlépe s čistým zvukem a minimálním šumem v pozadí – ideální pro individuální rozhovory, přednášky nebo nahrávky podcastů.
Ačkoli postrádá funkce pro spolupráci nebo pracovní postupy, Temi vyniká, pokud jsou vašimi hlavními prioritami cenová dostupnost a rychlost.
Nejlepší funkce Temi
- Získejte přístup k jedné z nejnižších sazeb za přepis na trhu. Nejsou zde žádné předplatné, měsíční závazky ani úrovně využití.
- Získejte přepisy do 5–10 minut od nahrání, a to i u delších souborů.
- Přehrávejte zvuk, sledujte časové značky a upravujte text řádek po řádku.
- Stáhněte si upravenou verzi přepisu ve formátu TXT, SRT nebo PDF, kterou můžete sdílet nebo publikovat.
Omezení Temi
- Nepodporuje živý přepis ani integraci schůzek.
- Přesnost může být snížena u nahrávek s okolním hlukem nebo překrývajícími se hlasy.
- Žádné funkce pro spolupráci nebo řízení projektů
Ceny Temi
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- 0,25 $ za minutu zvuku (platba podle skutečného využití)
Hodnocení a recenze Temi
- Trustpilot: 4/5 (70+ recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Temi?
Tato recenze na G2 uvádí:
Temi přesně přepisuje zvukové nahrávky. Po přepisu lze obsah upravovat.
Temi přesně přepisuje zvukové nahrávky. Po přepisu lze obsah upravovat.
💡 Tip pro profesionály: Pokud ručně přepisujete webináře nebo videohovory, použijte časové značky k ukotvení svých poznámek. Pozastavte video a poznamenejte si časovou značku vedle každého klíčového bodu (např. [03:42] Jak vytvořit plán projektu). Díky tomu můžete snadno vrátit ke složitým částem, aniž byste museli sledovat celé video znovu.
Chcete další tipy? Zde je stručný návod, jak efektivně pořizovat poznámky z videa.
5. Descript (nejlepší pro tvůrce kombinující přepis, úpravy zvuku a videa)
Descript je oblíbený mezi podcastery, marketéry a pedagogy, kteří hledají rychlejší způsob, jak přepisovat, upravovat a publikovat obsah bez nutnosti přepínat mezi různými nástroji. Automaticky převádí nahrávky na text, takže můžete upravovat videa nebo dabingy pouhou změnou přepisu.
Můžete odstranit výplňová slova, přidat titulky a připravit obsah k publikování – vše z jednoho ovládacího panelu. Díky integrovaným nástrojům pro nahrávání obrazovky, spolupráci týmu a publikování pomáhá Descript kreativním týmům přejít od nápadu k hotovému obsahu v kratším čase.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte audio a video obsah pouhou editací přepisu. Vyřazujte, přeskupujte nebo mazejte části bez použití tradičního editoru časové osy.
- Automaticky detekujte a odstraňujte výplňová slova jako „um“, „uh“ a opakované fráze jedním kliknutím, čímž získáte čistší a profesionálnější obsah.
- Pozvěte členy týmu ke spolupráci na přepisech, časových osách a úpravách v reálném čase, což usnadní správu sdílených projektů.
- Nahrávejte výukové programy, ukázky nebo návody přímým nahráváním obrazovky v aplikaci Descript a poté je upravujte a publikujte bez nutnosti použití dalšího nástroje.
- Rychle přidávejte synchronizované titulky k videím a exportujte soubory s titulky pro lepší přístupnost nebo další využití.
Omezení Descript
- Naučit se pracovat s tímto programem může být pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s editací zvuku nebo videa, náročné, a to i přes zjednodušené rozhraní.
- Funkce vyšší úrovně, jako je odstranění výplňových slov a pokročilý export, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Descript
- K dispozici je bezplatný tarif
- Plán pro hobby uživatele: 24 $/uživatel za měsíc
- Plán Creator: 35 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: 50 $/uživatel za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny pro velké týmy
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Zde je recenze uživatele G2, který se podělil o své zkušenosti s Descript:
Skvělé pro snadnou úpravu videí a přepisy a mnoho dalšího. Úprava videí a zvuku je stejně snadná jako úprava dokumentu, takže k tomu nemusíte umět používat složitý editační program.
Skvělé pro snadnou úpravu videí a přepisy a mnoho dalšího. Úprava videí a zvuku je stejně snadná jako úprava dokumentu, takže k tomu nemusíte umět používat složitý editační program.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné programy pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
6. MacWhisper (nejlepší pro uživatele Mac, kteří hledají offline přepis)
Soukromí a jednoduchost jsou jádrem aplikace MacWhisper. Je navržena výhradně pro macOS a běží zcela na vašem zařízení – není potřeba internet ani cloudové úložiště. Ať už přepisujete rozhovory, schůzky nebo návrhy obsahu, vaše soubory zůstanou lokálně a v bezpečí.
MacWhisper využívá model Whisper od OpenAI k poskytování přesných přepisů v několika jazycích. Můžete nahrát audio nebo video soubory, zobrazit přepis v přehledném rozhraní a upravit jej na místě, aniž byste se museli obávat o připojení nebo soukromí.
Je to spolehlivá volba pro profesionály, kteří si cení kontroly nad svými daty a chtějí lehký offline nástroj pro přepis, který prostě funguje.
Nejlepší funkce MacWhisper
- Přepisujte audio a video soubory přímo na svém Macu bez nutnosti připojení k internetu.
- Využijte jeden z nejpřesnějších open-source modelů rozpoznávání řeči pro vysoce kvalitní výsledky v různých dialektech a jazycích.
- Podpora přepisu v desítkách jazyků, což je užitečné pro mezinárodní projekty nebo vícejazyčné týmy.
- Soustřeďte se na svou práci bez zbytečných vyskakovacích oken a rušivých prvků.
- Kupte si jej jednou a používejte navždy díky jednoduchému cenovému modelu bez průběžných poplatků.
Omezení MacWhisper
- K dispozici pouze pro macOS. Nenabízí verzi pro Windows ani mobilní zařízení.
- Nenabízí přepis v reálném čase ani integraci živých schůzek.
- Chybí vestavěné nástroje pro spolupráci nebo funkce úkolů pro použití v týmu.
Ceny MacWhisper
- Osobní licence: ~64 $ (jednorázově) [59 €]
- 5 licencí: celkem ~270 $ / ~54 $ za licenci [249 € / 49 €]
- 10 licencí: celkem ~490 $ / ~49 $ za licenci [450 € / 45 €]
- 20 licencí: celkem ~870 $ / ~44 $ za licenci [799 € / 39 €]
- 50 licencí: celkem ~2 070 $ / ~41 $ za licenci [1 899 € / 38 €]
Poznámka: Skutečné ceny se mohou mírně lišit v závislosti na aktuálních směnných kurzech.
Hodnocení a recenze MacWhisper
- Gumroad: 4,9/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MacWhisper?
Zde je recenze Product Hunt o zkušenostech s MacWhisper:
Neuvěřitelně užitečná aplikace pro přepisování na zařízení. Používám ji k přepisu hlasových poznámek do textu a k vytváření automatických přepisů z online videí pro své poznámky.
Neuvěřitelně užitečná aplikace pro přepisování na zařízení. Používám ji k přepisu hlasových poznámek do textu a k vytváření automatických přepisů z online videí pro své poznámky.
👀 Věděli jste? Náš průzkum efektivity schůzek zjistil, že zatímco 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle, 14 % respondentů je schopno své schůzky ukončit během pouhých 15 minut. Jedná se o malé, ale významné procento, které dokazuje, že rychlé a efektivní schůzky jsou možné.
7. Dictanote (nejlepší pro spisovatele, kteří chtějí kombinovat diktování a ruční úpravy)
Dictanote je ideální pro spisovatele, studenty a profesionály, kteří chtějí přepínat mezi psaním a hlasovým zadáváním, aniž by museli přerušit psaní. Funguje ve vašem prohlížeči s přehledným rozhraním podobným Docs a vestavěným rozpoznáváním hlasu.
Můžete mluvit přirozeně nebo psát uprostřed dokumentu, organizovat obsah pomocí značek a spravovat projekty pomocí samostatných „poznámkových bloků“. Pro všechny, kteří kombinují diktování a ruční psaní, Dictanote udržuje vše přehledně na jednom místě. Jelikož běží výhradně v prohlížeči bez náročných integrací, je responzivní i na pomalejších nebo starších zařízeních.
Nejlepší funkce Dictanote
- Upravujte text během psaní díky podpoře automatické interpunkce. Ušetříte tak čas při následném upravování a okamžitě vytvoříte propracovanější poznámky.
- Využijte vestavěný hlasový modul svého zařízení, například Google Speech v prohlížeči Chrome. Díky tomu budete méně závislí na rychlém internetu a vaše hlasová data zůstanou lépe chráněna.
- Při diktování můžete své poznámky zvýrazňovat tučným písmem, kurzívou, podtržením a formátováním. To je užitečné pro každého, kdo píše dlouhé texty nebo organizuje strukturované poznámky.
- Spouštějte, pozastavujte nebo zastavujte diktování pomocí jednoduchých klávesových příkazů, které usnadňují zaznamenávání myšlenek při multitaskingu.
Omezení aplikace Dictanote
- Omezeno na Google Chrome na stolních počítačích, což vylučuje uživatele jiných prohlížečů nebo ty, kteří potřebují mobilní přístup.
- Žádná synchronizace ani zálohování v cloudu, takže poznámky zůstávají uloženy lokálně, pokud nejsou ručně exportovány. To může být riskantní pro uživatele, kteří pracují na více zařízeních nebo potřebují automatickou synchronizaci.
- Nepodporuje předem nahrané zvukové soubory, takže není vhodný pro přepisování existujících rozhovorů nebo schůzek.
Ceny Dictanote
- Zdarma
- Pro: 8 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Dictanote
- Chrome Web Store: 2,7/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dictanote?
Zde je recenze uživatele Chrome Web Store, který se podělil o své zkušenosti s aplikací Dictanote:
Včera to fungovalo docela dobře a dosáhlo slibované 90% přesnosti. Dnes ráno však vůbec nefunguje a přesnost je asi 50 %. I s 90% přesností bych mohl celé texty napsat rychleji, než trvá diktování a následné opravy.
Včera to fungovalo docela dobře a dosáhlo slibované 90% přesnosti. Dnes ráno však vůbec nefunguje a přesnost je asi 50 %. I s 90% přesností bych mohl celé texty napsat rychleji, než trvá diktování a následné opravy.
8. Tactiq (nejlepší pro zaznamenávání a organizování přepisů z videokonferencí)
Stalo se vám někdy, že jste ukončili hovor přes Zoom a zapomněli jste, kdo co slíbil? Tactiq vám pomůže zajistit, aby se to už nikdy neopakovalo.
Toto rozšíření pro Chrome zaznamenává živé přepisy z Google Meet, Zoom a Microsoft Teams a umožňuje vám zvýraznit klíčové momenty a proměnit je v akční položky, a to vše během schůzky. Umístí se elegantně na okraj obrazovky, takže se můžete soustředit na konverzaci, aniž byste museli hledat poznámky.
Můžete označit důležité poznámky, přiřadit následné úkoly a vše exportovat do nástrojů, jako jsou Google Docs, Notion nebo vaše CRM. Jelikož běží ve vašem prohlížeči a neúčastní se schůzek jako účastník, vyhnete se problémům s ochranou soukromí, které jsou u schůzkových botů běžné.
Nejlepší funkce Tactiq
- Pracujte hladce se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams bez nutnosti botů nebo dalších oprávnění.
- Během schůzky označujte úkoly, rozhodnutí a klíčové poznatky, aby se k nim dalo snadno vrátit.
- Shrňte schůzky, připravte návrhy následných e-mailů nebo okamžitě generujte tikety Jira.
- Odesílejte přepisy a zvýrazněné části přímo do Google Docs, Notion, Slack nebo svého CRM bez kopírování a vkládání.
Omezení Tactiq
- Funguje pouze na stolních počítačích s prohlížečem Chrome, což omezuje přístupnost pro mobilní uživatele nebo týmy používající Safari nebo Firefox.
- Některé funkce, jako je integrace CRM a rozšířená historie přepisů, jsou dostupné pouze v rámci placených tarifů vyšší úrovně.
Ceny Tactiq
- Bezplatný tarif: Omezené funkce a exporty
- Pro plán: 12 $/uživatel za měsíc
- Týmový plán: 20 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tactiq?
Zde je názor recenzenta G2:
Nejjednodušší způsob, jak přepsat schůzky. Je jich několik, ale mou nejoblíbenější funkcí jsou pravděpodobně souhrny vytvořené pomocí umělé inteligence.
Nejjednodušší způsob, jak přepsat schůzky. Je jich několik, ale mou nejoblíbenější funkcí jsou pravděpodobně souhrny vytvořené pomocí umělé inteligence.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat efektivní shrnutí schůzky
9. Rev (nejlepší pro ruční přepis s vysokou spolehlivostí)
Ne každý nástroj pro převod hlasu na text dokáže skloubit rychlost a přesnost, ale Rev ano. S více než desetiletými zkušenostmi v oblasti přepisu kombinuje efektivitu umělé inteligence s přesností na lidské úrovni pro odvětví, kde záleží na každém slově.
Ať už jste novinář, který potřebuje soudně přípustné přepisy, právní tým připravující křížové výslechy nebo výzkumník třídící hodiny rozhovorů, Rev vám nabízí flexibilní možnosti – od rychlých přepisu pomocí umělé inteligence až po vysoce přesné přepisy vytvořené lidmi.
Nabízí také funkce, jako je AI asistent pro vyhledávání citátů a témat, editovatelné přepisy a integrace se Zoom, Teams a Google Meet.
Nejlepší funkce Rev
- Vyberte si mezi AI pro rychlost nebo lidským přepisem s přesností přes 99 %.
- Automaticky generujte shrnutí, zvýrazňujte citáty a vyhledávejte klíčová témata z přepisů. Tato funkce je velmi užitečná, pokud potřebujete navázat na rozhovor nebo extrahovat nejdůležitější body z dlouhých konverzací.
- Odhalte vzorce a rozpory v několika přepisech, což je skvělé pro právní, mediální a výzkumné týmy.
- Upravujte při poslechu, sledujte změny a spolupracujte v jednom sdíleném pracovním prostoru.
- Nahrávejte na cestách nebo se připojte k Zoom, Meet a Teams a automaticky přepisujte schůzky.
Omezení Rev
- Žádná podpora přepisů v reálném čase pro živé události nebo webináře
- Ruční přepisování delších textů může být nákladné.
- Některé zprávy o nesprávné identifikaci mluvčích a obavy ohledně využití dat pro trénink umělé inteligence
Ceny Rev
- Zdarma: 45 minut přepisu pomocí umělé inteligence za měsíc
- Základní: 14,99 $/uživatel/měsíc
- Pro: 34,99 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rev?
Zde je názor recenzenta G2 na Rev:
Naše agentura používá rev téměř denně k poskytování téměř okamžitých hrubých návrhů AI pro výpovědi. Naši klienti oceňují sdílené odkazy, které synchronizují přepis s videem. Shrnutí AI a dotazovací bot jsou také skvělé a těšíme se na jejich rozšíření.
Naše agentura používá rev téměř denně k poskytování téměř okamžitých hrubých návrhů AI pro výpovědi. Naši klienti oceňují sdílené odkazy, které synchronizují přepis s videem. Shrnutí AI a dotazovací bot jsou také skvělé a těšíme se na jejich rozšíření.
👀 Věděli jste, že... 49 % respondentů našeho průzkumu o efektivitě schůzek stále pořizuje ručně psané poznámky – což je v éře digitálních technologií překvapivý trend. Tato závislost na peru a papíru může být osobní preferencí nebo známkou toho, že digitální nástroje pro pořizování poznámek nejsou plně integrovány do pracovních postupů.
10. Superwhisper (nejlepší pro podnikové uživatele, kteří chtějí přesnost Whisper AI v přehledném rozhraní)
Superwhisper je výkonný offline přepisovací nástroj pro macOS a iOS, určený pro podnikové uživatele. Využívá framework Whisper. cpp a běží výhradně na zařízení, čímž zajišťuje úplné soukromí dat.
Odlišuje se formátováním s ohledem na kontext a podporou přizpůsobitelných pracovních postupů AI, což týmům umožňuje definovat pravidla pro následné zpracování pomocí zpracování přirozeného jazyka. Je ideální pro přepisování citlivého obsahu, jako jsou právní nebo lékařské poznámky, bez nutnosti spoléhat se na cloudové služby.
Nejlepší funkce Superwhisper
- Pracujte výhradně na svém zařízení pomocí lokálních modelů umělé inteligence, aniž byste odesílali jakákoli data do cloudu.
- Přizpůsobte výstup podle aplikace, kterou používáte. Například formátuje obsah jako e-mail v aplikaci Mail nebo používá odrážky při přepisování do aplikace Notes.
- Přidejte pokyny v přirozeném jazyce, abyste vylepšili své přepisy.
- Díky pokročilému systému rozpoznávání můžete pracovat s odbornými termíny z různých oborů, jako je zdravotnictví, právo a výzkum, s větší přesností.
- Získejte přístup ke kontrole verzí, společné úpravě a integraci s nástroji AI, jako jsou GPT-4o a Claude 3. 5, které vám pomohou vylepšit přepisy a rychle extrahovat shrnutí.
- Ukládejte všechny soubory lokálně s komplexním šifrováním, které zajistí bezpečnost citlivých dat a soulad s normami na ochranu soukromí.
Omezení Superwhisper
- Vyžaduje novější hardware Mac (M2 nebo vyšší) pro přepis v reálném čase pomocí největších modelů AI, což omezuje přístupnost pro uživatele se staršími zařízeními.
- Bez vestavěné identifikace mluvčího je obtížnější rozlišit mezi více hlasy v rozhovorech nebo schůzkách.
- Náročné osvojování pokročilých funkcí, jako jsou vlastní režimy a následné zpracování pomocí umělé inteligence, zejména pro uživatele bez technických znalostí.
Ceny Superwhisper
- K dispozici je bezplatný tarif
- Pro: 8,49 $/měsíc
- Roční: 84,99 $/rok
- Doživotní licence: 249,99 $
Hodnocení a recenze Superwhisper
- App Store: 4,9/5 (více než 1200 recenzí)
- Product Hunt: 5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Superwhisper?
Toto napsal jeden uživatel na Product Hunt o Superwhisper:
Tak užitečný software! Díky němu píšu více a lepší dokumentaci a e-maily, protože umožňuje velmi rychlé zadávání textu.
Tak užitečný software! Díky němu píšu více a lepší dokumentaci a e-maily, protože umožňuje velmi rychlé zadávání textu.
📖 Další informace: Jak používat AI pro poznámky z jednání
Jak vybrat správnou alternativu k Wispr Flow
Nástroje pro převod hlasu na text již neslouží pouze k přepisu. Skutečná hodnota spočívá v tom, co s těmito přepisy můžete udělat po skončení schůzky.
S nástroji jako ClickUp získáte kompletní systém, který promění vaše nápady v realitu.
- S ClickUp AI Notetaker můžete nahrávat schůzky, generovat chytré souhrny a okamžitě vytvářet úkoly z klíčových bodů.
- S ClickUp Docs může váš tým spolupracovat na poznámkách, propojovat je s úkoly a mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Samozřejmě existují i jiné nástroje, které vynikají v jiných oblastech. Otter.ai a Sonix jsou skvělé pro rychlý přepis pomocí umělé inteligence. Rev vám poskytuje vysoce přesné výsledky, které jsou kontrolovány lidmi. MacWhisper a Superwhisper jsou ideální pro uživatele, kteří kladou důraz na soukromí a potřebují offline zpracování.
Výběr správného nástroje závisí na tom, jak vypadá váš pracovní postup a jak funguje váš tým.
Začněte prozkoumáním ukázek a bezplatných zkušebních verzí flexibilních platforem, jako je ClickUp. Získejte jasný přehled, který potřebujete k výběru nejlepšího řešení pro další fázi růstu vašeho týmu.