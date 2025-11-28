Vytvořili jsme ClickUp Brain. Poté jsme jej okamžitě začali používat ke správě naší práce v ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Zní to rekurzivně, ale vyslechněte nás. Měli jsme přesně stejný problém jako vy: rozptýlenou práci. Nebo tisíce úkolů v desítkách projektů, týmy rozptýlené v různých časových pásmech, obrovské množství historických dat rozptýlených v desítkách aplikací, které by nám mohly poskytnout užitečné informace – kdybychom jen přišli na to, jaké.
ClickUp Brain propojil souvislosti, které jsme nebyli schopni vidět v reálném čase. Například které typy závislostí skutečně narušují časové plány, které schvalovací kroky vytvářejí úzká místa a které týmy jsou přetížené.
V tomto blogovém příspěvku si ukážeme, jak ClickUp využívá ClickUp Brain k přeměně dat na praktické poznatky. Zde je přehled toho, co se pro nás změnilo a co se může změnit pro vás. 🪄
Co je ClickUp Brain?
ClickUp Brain je asistent s umělou inteligencí zabudovaný do ClickUp, který vám pomáhá pracovat chytřeji a rychleji. S ClickUp Brain můžete komunikovat tak, že v komentářích k úkolům nebo v chatu zmíníte @Brain, stejně jako byste zmínili člena týmu. Tady je přehled toho, co umí:
- Poskytujte pokyny a odpovídejte na otázky s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru.
- Shrňte položky pracovního prostoru, jako jsou vaše úkoly ClickUp, komentáře, chaty a dokumenty.
- Provádějte akce, jako je vytváření úkolů, aktualizace stavu pokroku, zveřejňování komentářů, shrnování úkolů nebo dokumentů, prohledávání pracovního prostoru a další.
- Získejte přístup k veřejným i (s povolením) soukromým položkám ve svém pracovním prostoru, abyste mohli poskytovat relevantnější a kontextovější odpovědi.
ClickUp Brain můžete používat na různých místech ve svém pracovním prostoru, například na panelu nástrojů, v záhlavích umístění, v úkolech, dokumentech a chatu. Je navržen tak, aby pomáhal se vším, od správy úkolů po generování souhrnů a dokonce i vyhledávání na webu.
Pro ještě větší výkon je k dispozici ClickUp Brain MAX, váš desktopový pomocník, který přináší produktivitu založenou na umělé inteligenci do celého vašeho pracovního postupu, nejen do ClickUp.
46,5 % pracovníků je nuceno přecházet mezi dvěma nebo více nástroji umělé inteligence, aby dokončili jeden úkol.
Brain MAX také eliminuje rozptýlení AI tím, že centralizuje všechny vaše AI nástroje a pracovní postupy na jednom místě. Můžete vyhledávat, vytvářet a provádět akce v ClickUp, ve vašich připojených pracovních aplikacích (jako Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) a na webu, a to vše z jediného jednotného rozhraní.
Je to jedna umělá inteligence pro veškerou vaši práci.
Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak to funguje:
Proč jsou praktické poznatky tak důležité
Data bez směru nikomu nepomohou. Potřebujeme poznatky, které můžeme využít – takové, které nám ukážou, co dělat dál, a ne jen to, co se stalo dříve.
Zde je důvod, proč jsou praktické poznatky tak důležité. 👇
Zjistěte nadměrné a nedostatečné využití
Někteří členové týmu jsou přetížení, zatímco jiní mají volné kapacity. Bez přehledu o situaci nám to zcela uniká. Praktické poznatky tyto nerovnováhy rychle odhalí.
Můžeme vidět, kdo je přetížený a kdo může převzít více práce. To nám pomáhá spravedlivě rozdělovat práci a předcházet vyhoření, než k němu dojde.
Upřednostňujte práci s vysokým dopadem
Ne všechny úkoly mají stejnou váhu. Některé mění situaci, jiné nás jen zaměstnávají.
Jasné poznatky nám umožňují být nekompromisní. Ukazují nám, který projekt zvýší tržby, které funkce zákazníci požadují a která iniciativa vypadala dobře na plánovací schůzce, ale za šest měsíců už nebude mít žádný význam.
📮 ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce používat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI v práci používá pravidelně.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data pro rozhodování s externí umělou inteligencí. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru.
Urychlete rozhodování
Když se rozhodnutí protahují, dynamika upadá. Díky poznatkům, které máme na dosah ruky, eliminujeme zpoždění a máme k dispozici potřebné informace, když je potřebujeme. To nám umožňuje jednat rychle a sebevědomě, udržovat projekty na správné cestě a zajistit soulad v týmech.
Alistair Croll a Ben Yoskvitz, autoři knihy Lean Analytics, dokonce tvrdí:
Pokud jste zaneprázdněni vysvětlováním dat, nebudete mít čas na jejich využití.
Jeden z pěti zaměstnanců dotazovaných společností ClickUp uvádí, že pouhé vědomí, kdy budou rozhodnutí učiněna (lepší komunikace), by jim pomohlo pracovat rychleji. V shonu rušného dne však komunikace ohledně časových harmonogramů často upadá v zapomnění.
A právě zde vstupuje do hry ClickUp Brain. Funguje jako váš AI-poháněný pracovní kopilot, automaticky shromažďuje aktualizace z úkolů, vláken a dokumentů a poskytuje denní přehledy, rozhodovací zprávy a souhrnné komentáře, takže už konečně nemusíte honit lidi (nebo informace).
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI s poznatky z dat v reálném čase
Klíčové funkce ClickUp Brain pro praktické poznatky
Zde je návod, jak jsme ClickUp Brain začlenili do našich vlastních pracovních postupů, abychom mohli pracovat rychleji, odhalovat problémy dříve a udržovat soulad v týmech. 📋
Odhalte problémy v projektech dříve, než se stanou kaskádovým efektem
Nejdražší krize je ta, kterou nevidíte přicházet. Používáme ClickUp Brain, abychom odhalili varovné signály, které bychom jinak přehlédli.
Vezměme si reálný scénář: náš produktový tým spustil funkci, která závisela na třech propojených pracovních tocích. Funkce „Najít úkoly, které uvízly“ v ClickUp Brain zjistila, že úkol předání návrhu nebyl aktualizován již 12 dní. Tato jediná výstraha zabránila dvoutýdenní kaskádě zpoždění v dalších fázích.
Zachytili jsme překážku, přeřadili vlastnictví a udrželi spuštění na správné cestě. Bez této viditelnosti bychom problém objevili až při revizi sprintu – příliš pozdě na to, aby se dal napravit.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Najděte úkoly v projektu „Kampaň Q4“, které nebyly aktualizovány déle než 10 dní, a označte ty, u nichž hrozí zpoždění.
💡 Tip pro profesionály: Nahrajte soubory Excel přímo do nového chatu ClickUp Brain a zeptejte se ho na otázky týkající se dat. Kromě toho můžete vložit odkaz na tabulku (například z Google Sheets) a extrahovat z ní poznatky. Pomáhá to okamžitě analyzovat tabulky, aniž byste museli opustit pracovní prostor.
Nahraďte hodiny strávené vykazováním stavu
Většina týmů ztrácí hodiny ruční prací při přípravě souhrnných zpráv. My je nyní generujeme automaticky.
Na konci každého sprintu požádáme ClickUp Brain, aby shrnul náš vývojový prostor a zdůraznil, co bylo dodáno, co je stále v procesu a co je blokováno. Čerpá ze stavů úkolů, komentářů a příloh v celém prostoru a zpracovává je do čitelné aktualizace, jejíž prohlížení trvá 30 sekund namísto 30 minut potřebných k sestavení.
Navíc, když náš šéf čte shrnutí, vidí skutečný pokrok, nikoli seznam stavů.
Řekneme jim: „Dodali jsme tři funkce, odblokovali jsme integraci plateb přeřazením backendové úlohy a máme jeden blokátor na sestavení iOS, který čeká na externí přístup k API.“ To je aktualizace připravená k rozhodnutí.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Vytvořte souhrn prostoru „Vývoj mobilních aplikací“ zahrnující dokončené funkce, otevřené problémy a překážky v posledním sprintu.
Rozhodujte se o vyváženém pracovním zatížení
Nerovnoměrné pracovní zatížení často vede k vyhoření, překážkám a nedodržení termínů. Používáme ClickUp Brain, abychom to vyvážili, než k tomu dojde.
Zatímco zobrazení pracovní zátěže v ClickUp ukazuje kapacitu jednotlivých osob, AI asistent jde ještě dál. Analyzuje vše, včetně objemu úkolů, termínů, signálů složitosti a závislostí. Když tedy ClickUp Brain zjistí, že jeden člen týmu má 12 urgentních úkolů, zatímco jiný má čtyři, doporučí konkrétní přeřazení úkolů.
V minulém čtvrtletí jsme to aplikovali na náš designový tým.
ClickUp Brain upozornil, že jeden designér vykonával většinu práce s vysokou prioritou, zatímco ostatní měli volnou kapacitu. Strategicky jsme práci přerozdělili. Podařilo se nám zabránit vyhoření našeho nejlepšího pracovníka a zvýšit produktivitu, protože práce byla dokončována rovnoměrněji v rámci celého týmu.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Prohlédněte si zobrazení pracovní zátěže designérského týmu a navrhněte, jak lze úkoly přerozdělit, aby byla v tomto týdnu zachována rovnováha.
Vytvářejte dashboardy, které nám řeknou, co je důležité
Zjistili jsme, že lidé používají ty dashboardy, které umožňují snadnou analýzu i těch nejsložitějších dat. Představte si dashboardy, které vám neposkytují pouze seznam čísel, ale také srozumitelné interpretace toho, co tato čísla ve skutečnosti znamenají. Naše dashboardy v ClickUp, které využívají umělou inteligenci, přesně to dělají.
AI karty nám pomáhají:
- Automaticky stahujte aktualizace o činnosti týmu za určité období pomocí AI Team StandUp Card.
- Vytvářejte přehledy o stavu projektu, jeho pokroku a dalších krocích na vysoké úrovni pomocí bodového hodnocení ve stylu výkonného managementu s pomocí AI Project Update Card.
- Vytvářejte vlastní výzvy k získání ad hoc poznatků nebo provádějte různé akce pomocí AI Brain Card.
- Zobrazte aktuální souhrny pro vedení pomocí AI Executive Summary Card.
- Shrňte své vlastní nedávné aktivity pro standupy nebo reporty pomocí AI StandUp Card.
Náš marketingový tým každé pondělí ráno aktualizuje svůj dashboard. Vidí přehled o průběhu kampaně, co je pozadu oproti plánu a které kanály jsou blokovány – vše v srozumitelné angličtině.
Vytvořili jsme také dashboardy založené na umělé inteligenci pro řešení zákaznických problémů, plánování sprintů a analýzu produktů. Každý z nich zobrazuje přesně to, co daný tým potřebuje k rozhodování.
Prodejní dashboard ukazuje, které obchody se hýbou a které stagnují. Technický dashboard ukazuje, které služby fungují bez problémů a které vyžadují pozornost. Když chce generální ředitel vědět, jak si projekt vede, namísto schůzky mu ukážeme dashboard.
🔍 Věděli jste? Netflix se stal moderním symbolem společnosti, která jedná na základě dat. V roce 2006, kdy spustil Netflix Prize, využil crowdsourcing k nalezení lepších algoritmů pro předpovídání preferencí uživatelů. Výsledkem bylo 8% zlepšení přesnosti doporučení.
Propojte poznatky s akcemi pomocí automatizace a cílů
Zjištění problému nemá žádný význam, pokud na něj nikdo nereaguje. Informace považujeme za začátek pracovních postupů, nikoli za jejich konec.
Když AI identifikuje kriticky zpožděný úkol, ClickUp Automation okamžitě upozorní projektového manažera. Když dokumentujeme poučení z post mortem v ClickUp Docs, požádáme ClickUp Brain, aby extrahoval klíčové poznatky a propojil je s naším cílem neustálého zlepšování.
Tyto poznatky se stávají součástí našich institucionálních znalostí a akce se stávají automatickými.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Shrňte nejnovější dokument s analýzou a propojte klíčové poznatky s cílem „Neustálé zlepšování“.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací umělé inteligence do vašeho pracovního postupu. Od shrnování vláken a navrhování obsahu až po rozčlenění složitých projektů a generování dílčích úkolů – naše umělá inteligence zvládne vše. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Přístup k několika modelům umělé inteligence
Někdy je snazší myslet jinak, když se při řešení různých úkolů spoléháte na různé nástroje umělé inteligence.
Když brainstormujeme nad úhly pohledu kampaně, potřebujeme rychle generovat nápady. Když navrhujeme rozhodnutí o produktu, potřebujeme hluboké logické uvažování. Když zkoumáme něco specializovaného, můžeme potřebovat nástroj, který byl vycvičen jinak. Předstírat, že jeden model zvládá vše stejně dobře, je prostě špatné.
Brain MAX nám umožňuje přístup k Claude pro hluboké logické úvahy, ChatGPT pro kreativní nápady a Gemini pro specializované oblasti. Vybíráme podle toho, co se v daném okamžiku snažíme vyřešit.
Náš produktový tým používá Claude, když přemýšlíme o složitých kompromisech ohledně priorit funkcí, zatímco náš marketingový tým přechází na ChatGPT, když zkoumá směry kampaní.
💡 Co nám funguje: Jako kreativní velín používáme Brain MAX + ClickUp Whiteboards. Například sbíráme hrubé nápady z desktopového doplňku a poté je přetahujeme na Whiteboard v ClickUp. Poté používáme vizuální prvky v reálném čase, propojujeme je s úkoly a dokumenty a necháváme tým je remixovat, vylepšovat a provádět, aniž by musel opustit plátno.
Prohledávejte všechny nástroje, které používáme
Dnešní týmy používají více nástrojů: Figma má návrhy, GitHub má kód, Google Drive má strategické dokumenty, SharePoint má právní dokumenty a ClickUp má všechno ostatní.
Najít to, co potřebujete, znamená otevírat záložky, přepínat kontext, pamatovat si, kde jste něco naposledy viděli, a doufat, že jste hledali na správném místě.
Brain MAX to mění, protože prohledává všechny vaše aplikace současně. Napíšeme „Ukaž mi návrhy Figma pro verzi 2. 1 a propoj je s technickými specifikacemi a zpětnou vazbou od zákazníků, kterou jsme dostali“ a on vrátí makety z Figma, vytáhne související dokumenty z ClickUp a Drive a zobrazí konverzace, kde jsme diskutovali o tom, co zákazníci od této verze skutečně chtěli.
Vše se zobrazuje na jednom místě a vše je propojeno.
Mluvte nahlas pro vyšší produktivitu
Myslíme rychleji, než píšeme, proto zachycujeme nápady v okamžiku, kdy vznikají, místo abychom je ztráceli při hledání klávesnice.
Funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX nám umožňuje pracovat čtyřikrát rychleji, protože omezení psaní na klávesnici nezpomaluje naše myšlení.
Prostě řekneme, co si myslíme, a naše myšlenky se automaticky formátují a organizují pro použití v Brain MAX.
Navíc vlastní slovník zajišťuje, že AI rozpoznává názvy, žargon a odkazy, které používáme. „Q4 push.“ „Bobovo API.“ „Audit UX.“ Systém zapisuje přesně to, co říkáme, místo aby to foneticky interpretoval. To je rozdíl mezi diktátem jako novinkou a diktátem jako způsobem, jakým zachycujeme myšlenky.
Podívejte se, jak jeden z našich uživatelů využívá ClickUp Brain MAX na maximum:
ClickUp Brain MAX je neuvěřitelným přínosem pro můj pracovní postup. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného AI asistenta, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
Provádějte výzkum založený na realitě
Každý den činíme rozhodnutí na základě informací, například o tom, co dělají naši konkurenti a jak se mění trhy. Pokud tyto informace nejsou správné, je nesprávné i vše, co z nich vyplývá. Pokud nemůžete vysledovat, odkud informace pocházejí, nemůžete vědět, zda jsou správné.
Brain MAX prohledává web a vrací výsledky s uvedením zdroje. Můžete kliknout na každý zdroj. Když používáme výzkum k rozhodování, propojíme jej s naší dokumentací, aby tým viděl jak poznatky, tak důkazy.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Najděte nejnovější zprávy o trendech produktivity vzdálených týmů a shrňte klíčová zjištění s citacemi zdrojů.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v marketingu (s účinnými příklady)
Chraňte svůj čas na soustředění
Chráníme čas na soustředěnou práci stejně jako chráníme schůzky. ClickUp Brain v rámci ClickUp Planner vidí váš rozvrh, rozumí tomu, kdy potřebujete bloky na soustředěnou práci, a automaticky vám tento čas rezervuje.
Ještě důležitější je, že přeplánuje úkoly s nižší prioritou tak, aby se vešly do vašich chráněných bloků soustředění, takže nemusíte neustále třídit úkoly.
Když se objeví něco naléhavého, co ohrožuje váš čas na soustředění, ClickUp Brain inteligentně přeplánuje vaše úkoly, místo aby je jen přesunul do nefunkčního kalendáře. Rozumí závislostem a termínům, takže nepřesouvá úkoly, které mají být splněny zítra, ani neblokuje jinou práci.
Výsledkem je nepřerušovaný čas na skutečnou práci.
🧠 Zajímavost: V roce 1854 použil lékař John Snow (ne, ne ten z Hry o trůny) ručně nakreslenou „mapu nemocí“ úmrtí na choleru v Londýně, aby vysledoval zdroj epidemie k jedinému vodnímu čerpadlu. Byl to jeden z prvních známých příkladů přeměny surových dat na praktické poznatky, který doslova zachránil životy.
Zaznamenávejte schůzky, aniž byste museli žít ve svých poznámkách
Trávíme hodiny na schůzkách a další hodiny se snažíme vzpomenout si, co se dělo. Většina z toho nám ale neutkví v paměti. Někdo psal poznámky, zatímco ostatní jen přihlíželi, což znamená, že schůzka se stala spíše dokumentací než konverzací. Po skončení hovoru musí někdo poznámky upravit, extrahovat akční položky, vytvořit úkoly a distribuovat informace.
To jsou hodiny práce, které nikdy neměly existovat.
AI Notetaker od ClickUp běží během hovoru a zaznamenává vše:
- Přepisy, abyste mohli přesně vyhledat, kdo co řekl.
- Chytré shrnutí, které z hovoru vytěží to podstatné
- Akční položky, které můžete automaticky proměnit v přidělené úkoly pomocí ClickUp Brain.
Všechno se to objeví ve vašich dokumentech, takže je to propojeno s vaší prací, místo aby to zůstalo izolované a zapomenuté v aplikaci pro poznámky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro prediktivní analýzu [Recenze]
Jak naše týmy používají ClickUp Brain
Zde je přehled toho, jak ClickUp Brain denně využíváme v našich týmech – jaké pokyny zadáváme, jaké problémy řešíme a jaké práci se vyhýbáme. 😌
Projektový management a provozní tým
Na začátku týdne náš tým PMO spustí stejný příkaz: Najděte úkoly v operačním prostoru, které nebyly aktualizovány déle než 7 dní a jejichž termín splnění je do dvou týdnů.
Tím se zachytí úkoly, u kterých se práce zastavila. Minulý měsíc se objevil úkol týkající se právního přezkumu, který zůstal více než týden nedotčený. Projektový manažer předpokládal, že se o něj postará právní oddělení, zatímco právní tým si myslel, že čeká na projektového manažera. Zachytili jsme to včas, aby se uvedení produktu na trh mohlo uskutečnit podle plánu.
K čemu používáme ClickUp Brain:
- Generování týdenních souhrnů z našeho operačního prostoru
- Identifikace závislostí, které blokují více pracovních toků, než si toho někdo všimne.
- Seskupování aktualizací stavu napříč projekty pro hodnocení vedením
💡 Co nám funguje: V našem PMO používáme AI Custom Fields, abychom ušetřili čas a udrželi projekty na správné cestě. Vytváříme Summary AI Field, které automaticky shrnuje popisy úkolů, komentáře a podúkoly do rychlého přehledu.
Další AI Field sleduje pokrok analýzou dílčích úkolů a kontrolních seznamů, takže vždy víme, v jaké fázi se úkol nachází, aniž bychom museli cokoli ručně aktualizovat.
Marketingový a kreativní tým
Provozujeme kampaně napříč blogovým obsahem, sociálními sítěmi, e-maily, placenými reklamami, událostmi a partnerstvími současně. Když se někdo zeptá „Jaký je stav kampaně webináře?“, zeptáme se přímo ClickUp Brain.
Jak používáme náš marketingový nástroj AI:
- Shrnutí zpětné vazby k blogovým příspěvkům, aby autoři přesně věděli, co změnit.
- Stahování údajů o výkonu kampaní z více zdrojů do jedné soudržné aktualizace
- Získávání klíčových poznatků z retrospektiv po spuštění s cílem zlepšit budoucí kampaně
Náš kreativní tým také používá ClickUp Brain k vytváření obrázků pro příspěvky na sociálních sítích, záhlaví blogů a vizuály kampaní. Když potřebují rychle vytvořit koncepční obrázek nebo grafiku, popíší, co potřebují, a ClickUp Brain to okamžitě vygeneruje.
To je obzvláště užitečné pro rané návrhy, A/B testování různých konceptů nebo když potřebujete náhradní obrázky, zatímco čekáte na finální návrhy.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Produktový tým
Naši produktoví manažeři neustále vyvažují požadavky zákazníků, technické závazky, strategické iniciativy a kapacitu týmu. ClickUp Brain jim pomáhá vidět vzorce v procesu vývoje produktu.
Spoléhají se na znalostní management AI ClickUp pro:
- Propojení problémů zákazníků zmíněných v prodejních hovorech, žádostech o podporu a formulářích zpětné vazby
- Kontrola kapacity technického týmu před zahájením sprintu
- Shrnutí technické dokumentace, když potřebují porozumět omezením systému
Při plánování roadmapy se ptají: Ukažte mi všechny požadavky na funkce označené jako „enterprise-customer“ z posledního čtvrtletí. ClickUp Brain čerpá z úkolů zákaznické zpětné vazby, prodejních poznámek a ticketů podpory, aby jim ukázal, které problémy se stále opakují.
V minulém čtvrtletí se ukázalo, že několik podnikových zákazníků požadovalo lepší ovládání SSO. Náš tým tyto požadavky zaznamenal samostatně a neuvědomil si, že všechny směřují ke stejné základní potřebě. Upřednostnili jsme to, dodali jsme to a okamžitě jsme dostali zpětnou vazbu od zákazníků, kteří přesně na to čekali.
Tým prodeje a zákaznické podpory
Náš prodejní tým používá ClickUp Brain jako svého vždy dostupného prodejního inženýra. Před předváděním produktu potřebují rychle získat kontext. Podobně i náš tým zákaznické podpory potřebuje kontext, než odpoví na dotaz zákazníka.
Před každým hovorem s potenciálním zákazníkem si tedy obchodní zástupci připomenou: Shrňte vše, co víme o [název společnosti]. ClickUp Brain čerpá z poznámek k hovorům uložených v komentářích k úkolům, synchronizovaných e-mailech a zaznamenaných interakcích. Získají tak kompletní přehled za méně než minutu, místo aby museli prohledávat staré úkoly a snažit se vzpomenout si na podrobnosti.
Obchodní manažeři jej používají jinak. Ptají se: Ukažte mi obchody v sekci „Odeslané nabídky“, u kterých nedošlo k žádné aktivitě za posledních 10 dní. To jim přesně ukáže, kde se obchody zasekly: chybějící dokumenty k nákupu, zapomenuté následné kroky, interní zastánci, kteří přestali komunikovat.
🔍 Věděli jste? V 60. letech 20. století byla společnost Procter & Gamble průkopníkem v oblasti řízení značky a sledování spotřebitelských poznatků. Jejich „brand man“ systematizoval způsob, jakým týmy shromažďovaly spotřebitelská data a na jejich základě jednaly. To bylo v podstatě zrození moderní marketingové analytiky, ještě než ji usnadnily počítače.
Technický tým
Naši inženýři se neustále přerušovali „rychlými otázkami“ o tom, jak systémy fungují. Nyní se nejprve ptají ClickUp Brain.
Jak jej využívá náš technický tým:
- Porozumění architektuře systému bez obtěžování inženýra, který jej vytvořil
- Vyhledávání minulých hlášení incidentů a způsobů jejich řešení
- Vytváření komplexních shrnutí sprintů pro retrospektivy
Během incidentů se ptají: Ukažte mi předchozí incidenty související s [název systému] a jak jsme je vyřešili. ClickUp Brain zobrazí minulé úkoly související s incidenty, posmrtné analýzy a podrobnosti o opravách. Nemusíme pokaždé řešit problémy od nuly, což se promítá do rychlejšího zotavení.
Při retrospektivách sprintů místo toho, abychom se všech ptali, co se stalo před dvěma týdny, požádáme ClickUp Brain, aby shrnul, co bylo dodáno, jaké překážky se vyskytly a kde došlo ke změně rychlosti. Do retrospektiv vstupujeme s aktuálními daty.
💡 Co nám funguje: Otevřeme úkol v ClickUp a požádáme Brain, aby vygeneroval podúkoly. Získáme tak jasný plán krok za krokem pro sprinty nebo incidenty, takže se nemusíme navzájem rušit kvůli detailům.
Tým HR a People Ops
Náš tým People Ops používá ClickUp Brain k zpřístupnění informací, aniž by se staly překážkou pro každou otázku.
ClickUp Brain pomáhá tím, že:
- Okamžité zodpovídání dotazů zaměstnanců ohledně zásad, benefitů a postupů
- Sestavování údajů o hodnocení výkonu na základě skutečně vykonané práce
- Analýza pracovní zátěže napříč týmy pro odůvodnění rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců
Noví zaměstnanci se přímo ptají ClickUp Brain: Jaká je politika PTO? nebo Jak podávám výkaz výdajů? Čerpá z naší příručky pro zaměstnance v Docs a odkazuje je na správné formuláře. Získají okamžité odpovědi, místo aby čekali na odpověď od personálního oddělení.
Navíc předem připravení agenti v ClickUp, jako je agent Answers, přidávají další úroveň podpory tím, že odpovídají na otázky, které se opakovaně objevují v týmových kanálech ClickUp Chat. Když někdo označí agenta v chatovém vlákně a zeptá se na výhody, kroky při nástupu do společnosti nebo očekávání ohledně role, agent odpoví přesnými informacemi převzatými z vaší příručky, zásad nebo poznámek k úkolům.
Každá odpověď obsahuje původní zdroj, takže zaměstnanci vědí, že dostávají správnou verzi politiky.
Během období hodnocení výkonu manažeři vyzývají: Shrňte práci [jméno zaměstnance] za tento čtvrtletí, včetně dokončených projektů, příspěvků a obdržených zpětných vazeb. ClickUp Brain shromažďuje vše od jejich úkolů, komentářů k jejich výstupům a pochval v týmových kanálech.
Hodnocení jsou komplexnější a spravedlivější, protože vycházejí ze skutečné práce, nikoli pouze z toho, co se stalo v posledních dvou týdnech.
💡 Co nám funguje: Pomocí ClickUp Brain snadno překládáme a lokalizujeme náš obsah. Navíc jej používáme k překladu personálních politik, příruček pro zaměstnance, produktových průvodců a materiálů pro zaškolení zákazníků do jazyků, jako je angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, italština, švédština, holandština, korejština, japonština, čínština a arabština – a to vše při zachování jednotného tónu, významu a formátování.
Integrace ClickUp Brain s funkcemi ClickUp
ClickUp Brain je jádrem našeho způsobu práce. Je přítomen v celém našem pracovním prostoru, takže každá informace přímo ovlivňuje práci, kterou děláme. 🔄
Automatizace úkolů a agenti AI
Skutečná změna pro nás nastala, když ClickUp Brain přešel od pouhého zobrazování informací k jejich skutečnému využívání.
Začali jsme se základní automatizací, jednoduchými pravidly typu „pokud-pak“, která fungovala, když situace přesně zapadala do kategorií. Pak jsme si uvědomili, že většina práce, kterou jsme chtěli automatizovat, vyžadovala skutečné posouzení toho, co by se mělo stát dál.
Agenti ClickUp AI monitorují konkrétní situace a přijímají opatření bez nutnosti ručního zásahu.
Na našem seznamu zpětné vazby od zákazníků máme agenta. Když někdo vyplní formulář, agent si přečte, co napsal, určí, do které kategorie patří, a vytvoří úkoly, které má tým podpory vyřídit.
Na začátku každého sprintu se spustí další agent. Shromáždí všechny dokumenty, které náš tým napsal o tom, co vytváříme, vybere z nich důležité části a zveřejní shrnutí v našem týmovém kanálu, než kdokoli dorazí do práce.
To bývalo první hodinou plánování sprintu; nyní je shrnutí připraveno k použití. Tito agenti fungují, protože rozumějí kontextu.
Vytvoření AI agenta vypadá jako konverzace. Agentovi dáme pokyny, co má hledat, které informace jsou důležité a jaké kroky má podniknout. Díky nástroji pro tvorbu bez kódu může kdokoli z týmu nastavit AI agenta pro analýzu dat, aniž by potřeboval technické znalosti.
Přepis a shrnutí videa
V ClickUp neustále nahráváme klipy – inženýři vysvětlují technickou architekturu, designéři procházejí makety, produktoví manažeři předvádějí funkce, zákazníci sdílejí zpětnou vazbu z hovorů.
ClickUp Brain automaticky přepisuje každý klip, který vytvoříme. Každý záznam obrazovky a hlasový klip se stává prohledávatelným textem. Můžeme prohledávat přepis, přeskakovat na konkrétní časové značky a kopírovat úryvky, aniž bychom museli znovu sledovat celé video.
Náš tým inženýrů nahrává klipy, když prochází kód nebo architekturu systému. ClickUp Brain shrnuje klíčové body, takže členové týmu si mohou přečíst shrnutí za 30 sekund a celý klip si pustit pouze v případě, že potřebují hlubší kontext.
🔍 Věděli jste? Podle společnosti McKinsey většina firem nyní využívá AI ve více než jedné oblasti svého podnikání. V průměru organizace využívají AI ve třech různých funkcích.
📖 Přečtěte si také: Proces průzkumu trhu: kroky k získání praktických poznatků
Osvědčené postupy pro maximalizaci potenciálu ClickUp Brain
Toto jsou některé osvědčené postupy, které náš tým používá k maximalizaci potenciálu nástrojů AI ClickUp:
- Ukládejte a znovu používejte efektivní výzvy: Ukládáme výzvy, které konzistentně přinášejí solidní výsledky, pro budoucí použití a sdílíme je s týmem. ClickUp Brain podporuje opakovaně použitelné výzvy, takže všichni mohou zachovat konzistenci a ušetřit čas při opakujících se úkolech.
- Propojte více interakcí: Náš tým plánuje sekvence, ve kterých se výstup jedné AI stává vstupem pro další úkol. Vytváříme počáteční nápady, požádáme ClickUp Brain, aby je zhodnotil, a poté je na základě tohoto hodnocení vylepšíme. To odráží lidské procesy spolupráce v rychlosti stroje.
- Pravidelně kontrolujte a vylepšujte: Klademe důraz na to, abychom čas od času kontrolovali naše stávající výzvy, pracovní postupy a AI agenty ClickUp Brain. Neustálé vylepšování zajišťuje, že AI zůstává v souladu s našimi obchodními cíli a odráží aktuální kontext našeho týmu.
- Používejte AI jako strategického ďáblova advokáta: Tým po vypracování strategií požádá ClickUp Brain, aby našel nedostatky, rizika a slepá místa. Například se zeptejte: „Jaké jsou tři největší důvody, proč by to mohlo selhat?“, abyste posílili nápady před jejich implementací.
- Vyzkoušejte časové podněty pro plánování scénářů: Modelujeme různé budoucí scénáře tím, že se ClickUp Brain zeptáme: „Jak by tato strategie fungovala, pokud by se ekonomické podmínky ve třetím čtvrtletí zhoršily?“ Tento prozíravý přístup nám pomáhá vytvářet odolnější strategie.
- Nechme AI být naším osobním detektorem předsudků: Poté požádáme ClickUp Brain, aby identifikoval skryté předpoklady, kognitivní předsudky a logické chyby. AI se stává objektivním zrcadlem mentálních pastí, které často sabotují lidský úsudek.
- Optimalizujte přístup na základě rolí: Náš tým také kontroluje a upravuje oprávnění týmů v ClickUp Brain, aby všichni mohli efektivně využívat AI. Zajišťujeme, aby administrátoři/vlastníci měli plný přístup, zatímco hosté/členové s omezenými právy mají příslušná omezení z důvodu bezpečnosti a konzistence pracovních postupů.
📖 Přečtěte si také: Umělá inteligence: statistiky AI a budoucnost AI
Propojte body (+ data) pomocí ClickUp Brain
Vytvořili jsme ClickUp Brain, aby uvažoval stejně jako my. Každý den nám pomáhá vidět to, co naše instinkty přehlížejí, a to, co naše týmy potřebují, ještě než o to požádají. Neztrácíme čas analýzou tabulek nebo sledováním aktualizací; komunikujeme s ClickUp Brain a ten nám odpovídá s odpověďmi, na kterých záleží.
Pro nás je AI tím, co dává práci smysl. Rozpoznává vzorce, než se stanou problémy, odhaluje poznatky, které zpřesňují rozhodnutí, a propojuje konverzace s kontextem v reálném čase. Když plánujeme spuštění, uzavíráme sprint nebo píšeme blogový příspěvek, jako je tento, ClickUp Brain stojí za každým rozhodnutím, které organizuje, vylepšuje a připomíná.
Každý úkol, komentář a konverzace učí systém, jak přemýšlíme a co pro nás znamená kvalita. ClickUp Brain a Brain MAX se učí prostřednictvím naší práce a toto učení promítají do ostřejšího zaměření a rychlejšího přehledu.
Pokud chcete zažít práci, která se učí s vámi, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky (FAQ)
ClickUp Brain je nejkomplexnější a kontextově nejcitlivější asistent na světě založený na umělé inteligenci, který je integrován do ClickUp. Pomáhá vám odpovídat na otázky, shrnout informace, generovat zprávy a automatizovat úkoly pomocí dat z vašeho pracovního prostoru. Komunikujete s ním prostřednictvím výzev kdekoli ve vašem pracovním prostoru, který přijímá úkoly, jako jsou úkoly, chaty, záhlaví umístění nebo panel nástrojů, a poskytuje okamžité, kontextově citlivé poznatky a akce.
ClickUp Brain analyzuje pracovní zátěž vašeho týmu a upozorňuje, když je někdo přetížený nebo nedostatečně vytížený. Může doporučit přerozdělení úkolů, aby měl každý zvládnutelnou pracovní zátěž, což vám pomůže udržet tým vyvážený a produktivní.
Ano. ClickUp Brain dokáže identifikovat trendy a označit úkoly nebo projekty, u nichž hrozí zpoždění, a to na základě analýzy opožděných položek, nedostatečných aktualizací nebo úzkých míst. To vám umožní přijmout opatření dříve, než se zpoždění stanou větším problémem.
Do svých dashboardů můžete přidat karty založené na umělé inteligenci, které zobrazují souhrny v reálném čase, aktualizace projektů a přehledy pro vedoucí pracovníky generované ClickUp Brain. Tyto karty se aktualizují automaticky a lze je přizpůsobit tak, aby zobrazovaly informace, které potřebujete.
Ano. Můžete přizpůsobit výzvy, karty na řídicím panelu a zprávy tak, aby se zaměřovaly na data a poznatky, které jsou pro každý tým nejdůležitější. Tím je zajištěno, že každý tým získá relevantní a využitelné informace přizpůsobené jeho potřebám.