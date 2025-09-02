Nejlepší AI agenti pro analýzu dat pro chytřejší informace

🔎 Věděli jste, že... 90 % světových dat bylo vytvořeno během pouhých dvou let mezi lety 2022 a 2024 a v roce 2025 se očekává další nárůst o 150 %. Nejedná se pouze o statistiku, ale o varovný signál.
Každou sekundu generují podniky, zákazníci a systémy obrovské množství dat. Bez správných nástrojů jsou však tato data pouze šumem. Tradiční metody analýzy dat mají potíže držet krok a místo průlomů vytvářejí překážky.
AI agenti pro analýzu dat mění pravidla hry. Automatizují zdlouhavé úkoly, identifikují vzorce a transformují surová data na využitelné informace, které vám pomohou rychleji činit chytřejší rozhodnutí. Čtěte dál a objevte nejlepší nástroje založené na umělé inteligenci, které transformují analýzu dat.
Přehled nejlepších agentů AI pro analýzu dat
|ClickUp
|• Agenti Autopilot pro automatizovanou analýzu dat • Dashboardy a více než 15 zobrazení pro vizualizaci • Předem připravené analytické šablony • Přístup k umělé inteligenci s více modely
|Ideální pro všechny týmy (jednotlivce, malé a střední podniky, velké společnosti), které potřebují projektové řízení a analýzu dat založenou na umělé inteligenci v jednom pracovním prostoru.
|K dispozici je bezplatný tarif; Enterprise: individuální ceny
|IBM Cognos Analytics
|• Jednotná strukturovaná a nestrukturovaná data • Rozpoznávání vzorů pomocí umělé inteligence • Přístup založený na rolích a monitorování dodržování předpisů • Flexibilita hybridního nasazení
|Ideální pro střední a velké podniky, které potřebují reportování business intelligence s podnikovou úrovní zabezpečení.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 10,60 $ za uživatele a měsíc.
|Tableau AI
|• Automatická detekce anomálií • Prediktivní analýzy a simulace • Předběžné zpracování a čištění dat • Integrace CRM a pracovních postupů
|Ideální pro datové analytiky a obchodní týmy, které potřebují interaktivní vizualizaci a dashboardy v reálném čase.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|ChatGPT
|• Shrnuje dlouhé zprávy • Otázky a odpovědi v přirozeném jazyce • Generuje skripty v jazyce Python • Hledá skryté informace
|Ideální pro jednotlivce a týmy, které potřebují interpretaci dat pomocí umělé inteligence bez dashboardů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Polymer AI
|• Více než 8 dynamických widgetů pro analýzu • Porovnání více datových sad • Bezpečný přístup založený na API • Vlastní branding pro dashboardy
|Ideální pro týmy e-commerce, prodeje a marketingu, které potřebují dynamickou analýzu produktů.
|Placené tarify začínají na 50 $/měsíc; Enterprise API: individuální ceny
|DataRobot
|• Automatizované strojové učení (AutoML)• Optimalizuje výběr a výkon modelu• Automatizované předběžné zpracování dat• Nasazení v cloudu, on-premise, hybridní
|Ideální pro firmy bez vlastních datových týmů, které potřebují automatizované strojové učení a prediktivní modelování.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|KNIME
|• Automatizace pracovních postupů s otevřeným zdrojovým kódem • Předem připravené šablony pracovních postupů • Integrace s Pythonem, R, Javou • Automatizace celého životního cyklu ML
|Ideální pro datové vědce a analytiky, kteří preferují open-source, bezkódové/nízkokódové datově-vědecké pracovní postupy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 USD/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Qlik
|• Synchronizace dat v reálném čase napříč zdroji • Asociativní analýza skrytých vzorců • Podpora dotazů v přirozeném jazyce • Flexibilní nasazení (cloud/hybridní)
|Ideální pro podniky a BI týmy, které potřebují analýzy v reálném čase a asociativní průzkum.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 200 USD/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Snowflake AI Data Cloud
|• Škálovatelné multi-cloudové datové sklady • Optimalizace pracovního zatížení pomocí umělé inteligence • Automatické škálování pro pracovní zatížení ML • Podpora strukturovaných i nestrukturovaných dat
|Ideální pro velké podniky, které potřebují cloudové datové sklady založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 2 $/kredit; Enterprise: individuální ceny
|RapidMiner
|• Prediktivní analytika a automatizace • Simulace digitálních dvojčat • Segmentace zákazníků • Odstraňování datových sil pomocí AI
|Ideální pro středně velké a podnikové týmy, které potřebují prediktivní modelování a rozhodování založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny
Co byste měli hledat v AI agentech pro analýzu dat?
🔎 Věděli jste? Předpokládá se, že agenti AI budou pohánět více než 80 % úkolů souvisejících s analýzou dat ve velkých podnicích, což je nárůst z pouhých 20 % v roce 2021. To je čtyřnásobný skok za pouhých několik let!
AI agenti pro analýzu dat jsou pokročilé multiagentní systémy založené na strojovém učení (ML), velkých jazykových modelech (LLM) a zpracování přirozeného jazyka (NLP), které transformují velké objemy surových datových toků na prediktivní informace v reálném čase.
Ne všechny nástroje pro práci s velkými daty založené na umělé inteligenci však přinášejí stejnou hodnotu. Pokud chcete maximalizovat svou investici, zaměřte se na tyto klíčové aspekty:
- Informace v reálném čase: Vyberte si AI agenta, který automatizuje ruční zpracování dat a poskytuje živé aktualizace. To je obzvláště důležité v oblasti financí, kybernetické bezpečnosti a elektronického obchodu, kde i sekundové zpoždění znamená ztrátu milionů.
- Integrace dat z více zdrojů: Odstraňte datové silosy. Nejlepší AI agenti získávají informace z více datových zdrojů, jako jsou cloudové databáze, CRM, BI nástroje a API, a poskytují vám tak 360° přístup k datům.
- Pokročilá vizualizace dat: Zažijte data jako nikdy předtím! Dashboardy poháněné umělou inteligencí přeměňují surová čísla a text na interaktivní grafy, heatmapy a reporty. Díky tomu je kvantitativní a kvalitativní analýza dat hračkou.
- Funkce NLP: Provádějte složité analytické úkoly pomocí jednoduchých dotazů v přirozeném jazyce. Pokládejte otázky v běžné angličtině („Jaké byly naše tržby ve třetím čtvrtletí ve srovnání s druhým čtvrtletím?“) a získejte okamžité, lidské odpovědi, bez nutnosti programování.
- Škálovatelnost: Analyzujte tisíce (nebo miliardy) datových bodů! Vyberte si AI agenta, který se přizpůsobí růstu vašeho podnikání, podobně jako infrastruktura Amazonu, která denně zpracovává 12 milionů objednávek.
- Prediktivní analytika: Jděte nad rámec historických údajů o prodeji! Nejlepší agenti AI předpovídají budoucí trendy, detekují anomálie a optimalizují úrovně zásob pro chytřejší obchodní rozhodnutí.
- Funkce pro spolupráci: Proměňte poznatky v činy. Sdílené panely, komentáře v reálném čase a sdílení reportů umožňují rozhodování na základě dat a týmovou spolupráci napříč všemi odděleními.
- Robustní zabezpečení: Chraňte integritu svých dat a svou reputaci. Nástroje AI splňující požadavky GDPR, HIPAA a SOC-2 poskytují šifrování na podnikové úrovni, které chrání citlivé informace před narušením a kybernetickými hrozbami.
🧠 Nezapomeňte: AI neslouží pouze ke zpracování dat, ale také k předpovídání chování. Například Netflix využívá analýzu dat založenou na AI k předpovídání toho, co budou uživatelé sledovat jako další, a personalizuje doporučení v reálném čase, aby si udržel jejich zájem.
S AI agenty pro analýzu dat odhalíte „proč“ za každým kliknutím, zobrazením a konverzí! A právě tam začíná skutečný úspěch založený na datech!
10 nejlepších agentů AI pro analýzu dat
Přeměna surových dat na informace v reálném čase, které lze využít, vyžaduje čas a úsilí. S umělou inteligencí je to rychlejší a efektivnější.
Než se podíváme na nejlepší nástroje, pojďme se nejprve podívat na to, jak lze AI využít pro analýzu dat:
- Automatizujte sběr dat z více zdrojů a získejte komplexní a vysoce kvalitní vstupní data.
- Opravte nesrovnalosti a zjednodušte informace pro analýzu dat v reálném čase, které můžete důvěřovat.
- Vytvářejte živé reporty, které zlepšují přístupnost dat a urychlují rozhodování.
Jste připraveni prozkoumat nejlepší agenty AI pro analýzu dat, díky kterým je to vše možné? Pojďme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení založené na datech a využívající umělou inteligenci)
Jakýkoli nástroj dokáže zpracovat čísla. Ale jen hrstka z nich je dokáže zasadit do kontextu inteligentnějších, rychlejších a účinnějších rozhodnutí.
Právě v tom vyniká ClickUp. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, sjednocuje týmy, procesy a data na jednom místě. Můžete ji použít ke sledování klíčových KPI, optimalizaci pracovních postupů a vizualizaci dat, která jsou důležitá pro vaše obchodní výsledky v reálném čase.
ClickUp mění podobu analýzy dat díky agentům ClickUp Autopilot – týmovým kolegům s umělou inteligencí, kteří nejen podporují vaši práci, ale také ji za vás vykonávají. Představte si je jako proaktivní operátory ve vašem pracovním prostoru, kteří pomocí vrstvy umělé inteligence ClickUp Brain analyzují, sumarizují a dokonce skriptují vaše data – a výsledky pak přímo převádějí do akce.
Funguje to takto: nahrajete nový soubor prodejních dat do ClickUp. Místo ručního zpracování čísel se spustí váš vlastní agent Autopilot. Spustí skript Python (vygenerovaný Brainem, pokud žádný nemáte), vyčistí data a vytáhne klíčové informace.
Poté vloží shrnutí v jednoduchém jazyce do příslušného úkolu ClickUp, vytvoří podúkoly pro následná šetření a označí anomálie pro váš tým. Nakonec agent odešle výsledky do dashboardu ClickUp, kde se KPI aktualizují v reálném čase, aby je mohlo vedení zkontrolovat.
Dashboardy ClickUp zjednodušují vizualizaci dat a činí ji zajímavější. Sledujte návratnost investic, měřte prediktivní trendy, nastavujte upozornění na anomálie nebo se ponořte do klíčových metrik – bez omezení nudnými tabulkami.
Ať už potřebujete celkový přehled nebo hloubkovou analýzu, více než 15 zobrazení ClickUp vám to usnadní. A to nejlepší? Nemusíte začínat s analýzou dat od nuly!
Předem připravené analytické šablony ClickUp promění složité datové soubory ve strukturované, snadno čitelné reporty, čímž vám ušetří hodiny ruční práce. Pro začátek si prohlédněte tyto šablony:
- Šablona reportu ClickUp Analytics: Snadno vizualizujte klíčová data. Identifikujte trendy, odhalte skryté vzorce a vizualizujte klíčové metriky pomocí intuitivních grafů a tabulek.
- Šablona zprávy pro analýzu dat ClickUp: Předpovídejte tržby, sledujte výkonnost podniku nebo zpracovávejte velké objemy dat pomocí vlastních stavů, polí a dynamických zobrazení.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain MAX, vaším desktopovým AI pomocníkem, nejste omezeni na jeden AI model – můžete směrovat dotazy přes více modelů (GPT, Claude, Gemini a další) a získat tak bohatší a přesnější informace. To se opravdu hodí při analýze dat z propojených aplikací, jako jsou Google Sheets, HubSpot nebo Slack.
Například Brain může načíst data o zapojení zákazníků z HubSpot, porovnat výdaje na kampaně z Sheets a shrnout trendy srozumitelným jazykem. Využíváním silných stránek různých modelů – jeden pro uvažování, druhý pro shrnování – získáte hlubší a spolehlivější analýzu bez rozšiřování AI.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte si cíle, sledujte pokrok a měřte úspěch pomocí ClickUp Goals – zajistěte, aby každý relevantní datový bod podněcoval k akci.
- Pomocí formulářů ClickUp sbírejte nestrukturovaná a strukturovaná data z interakcí se zákaznickým servisem, zpětné vazby od uživatelů a dalších zdrojů obchodních dat.
- Segmentujte zákazníky na základě transakčních dat, úrovně zapojení a historických vzorců, abyste optimalizovali sběr zpětné vazby pro komplexní analýzu.
- Zaznamenávejte předzpracování dat a pracovní postupy statistické analýzy pomocí ClickUp Docs, abyste zachovali přístupnost dat.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nováčky trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
V posledních několika letech jsem nasadil Clickup jako svůj hlavní organizační nástroj. Poskytl mi analýzu dat, díky které jsem ušetřil peníze a mohl činit lepší rozhodnutí, integroval své týmy a zajistil odpovědnost, řídil společnost s menším počtem efektivnějších a spokojenějších lidí a nakonec rostl chytřeji a myslel mimo zaběhnuté schémata, abych vyřešil mnoho problémů, které by jinak zabraly tolik času a peněz!
V posledních několika letech jsem nasadil Clickup jako svůj hlavní organizační nástroj. Poskytl mi analýzu dat, díky které jsem ušetřil peníze a mohl činit lepší rozhodnutí, integroval své týmy a zajistil odpovědnost, řídil společnost s menším počtem efektivnějších a spokojenějších lidí a nakonec rostl chytřeji a myslel mimo zaběhnuté schémata, abych vyřešil mnoho problémů, které by jinak zabraly tolik času a peněz!
🎥 P. S. Chcete si nastavit vlastního agenta ClickUp Autopilot pro analýzu dat? Tento návod vám pomůže:
2. IBM Cognos Analytics (nejlepší pro reportování v oblasti business intelligence)
IBM Cognos Analytics transformuje surová data na business intelligence založenou na umělé inteligenci s automatizovaným generováním reportů. Jeho schopnost porozumět dotazům v přirozeném jazyce a reagovat na ně oslovuje jak datové vědce, tak i obchodní uživatele.
Ať už analyzujete data, optimalizujete provoz nebo předpovídáte výnosy, Cognos zjednodušuje rozhodování automatizací průzkumu a vizualizace. Nástroj pro tvorbu dashboardů typu drag-and-drop eliminuje zdlouhavé nastavování, zatímco bezpečnost na podnikové úrovni chrání vaše data.
Nejlepší funkce IBM Cognos Analytics
- Sjednoťte strukturované a nestrukturované zdroje dat do jediného zdroje pravdy.
- Využijte rozpoznávání vzorů založené na umělé inteligenci k odhalení neefektivit dříve, než se zhorší.
- Zaveďte řízení přístupu na základě rolí, ověřování SSO a monitorování souladu s předpisy pomocí umělé inteligence, abyste ochránili citlivá data.
- Nasazujte na místě, v cloudu nebo jako hybridní řešení – s minimálními úpravami.
Omezení IBM Cognos Analytics
- Ceny jsou pro menší podniky nebo týmy s omezeným rozpočtem příliš vysoké.
- Při zpracování extrémně velkých nebo složitých datových sad může docházet k latence.
Ceny IBM Cognos Analytics
- Standard: 10,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 42,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze IBM Cognos Analytics
- G2: 4,1/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Cognos Analytics?
Přímo z recenze Capterra:
Umožňuje propojit data z různých zdrojů a vytvářet personalizované reporty, které můžete sdílet v reálném čase... Jeho licence je ve srovnání s podobnými platformami poměrně drahá. Má strmou křivku učení a jeho uživatelské rozhraní má velký prostor pro zlepšení.
Umožňuje propojit data z různých zdrojů a vytvářet personalizované reporty, které můžete sdílet v reálném čase... Jeho licence je ve srovnání s podobnými platformami poměrně drahá. Má strmou křivku učení a jeho uživatelské rozhraní má velký prostor pro zlepšení.
💡Tip pro profesionály: Kombinujte IBM Cognos s prediktivním analytickým softwarem založeným na umělé inteligenci a získejte hlubší poznatky z explorativní analýzy dat, analýzy sentimentu a statistického modelování, což povede k informovanějším rozhodnutím založeným na datech!
3. Tableau AI (nejlepší pro interaktivní vizualizaci dat a dashboardy)
Dalším na našem seznamu je Tableau – spolehlivá značka mezi nejlepšími AI nástroji pro vizualizaci dat. Tableau nejen zjednodušuje data pomocí snadno interpretovatelných tabulek a grafů, ale také vám pomáhá odhalit skryté vzorce v nich. Použijte jej k identifikaci trendů a vytváření předpovědí podložených daty pomocí interaktivních dashboardů.
Čím se odlišuje? Tableau Pulse, systém upozornění v reálném čase, který vás informuje o klíčových obchodních metrikách v okamžiku, kdy se změní. Včas odhalte anomálie, reagujte rychleji a buďte o krok napřed před riziky – a to vše při zajištění bezpečnosti dat pomocí Einstein Trust Layer.
Nejlepší funkce Tableau
- Zjistěte trendy v reálném čase pomocí automatické detekce vzorců a upozornění na anomálie.
- Modelujte budoucí scénáře pomocí prediktivní analýzy a simulací „co by, kdyby“.
- Použijte jej jako agenta pro předzpracování dat k čištění, strukturování a optimalizaci surových datových sad pro analýzu.
- Snadno integrujte poznatky do CRM systémů, reportů a obchodních workflow.
Omezení Tableau
- Nahrávání velkých souborů trvá déle a někdy způsobuje selhání softwaru.
- Náklady na licence se sčítají u větších týmů nebo pokročilých nasazení.
Ceny Tableau AI
- Tableau Viewer: Individuální ceny
- Tableau Explorer: Ceny na míru
- Tableau Creator: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tableau AI
- G2: 4,2/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tableau AI?
Uživatel na G2 sdílí:
Nabízí intuitivní a vysoce interaktivní způsob vizualizace dat. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vytváření složitých dashboardů bez rozsáhlých technických znalostí. Významnou výhodou je připojení k více zdrojům dat a výkonné vizualizační funkce umožňují jasné a přehledné prezentace dat.
Nabízí intuitivní a vysoce interaktivní způsob vizualizace dat. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vytváření složitých dashboardů bez rozsáhlých technických znalostí. Významnou výhodou je připojení k více zdrojům dat a výkonné vizualizační funkce umožňují jasné a přehledné prezentace dat.
4. ChatGPT (nejlepší pro interpretaci dat pomocí umělé inteligence)
ChatGPT je jako mít k dispozici datového analytika na požádání. Pomáhá vám prozkoumávat, interpretovat a vylepšovat data prostřednictvím přirozené konverzace. Místo procházení dashboardů nebo psaní složitých dotazů stačí položit otázky v běžné angličtině a okamžitě získáte praktické informace.
Ať už shrnujete dlouhé zprávy, zkoumáte nové trendy nebo generujete skripty Python pro zpracování dat, ChatGPT automatizuje rutinní práci, abyste se mohli soustředit na optimální rozhodování založené na datech.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Shrňte dlouhé zprávy během několika sekund – bez ručního třídění nebo technických znalostí.
- Převádějte složité datové soubory na jasné a snadno srozumitelné informace.
- Odhalte skryté trendy a souvislosti pomocí brainstormingu založeného na umělé inteligenci.
- Položte otevřené otázky a získejte okamžitá doporučení podložená daty.
Omezení ChatGPT
- Může občas generovat informace, které znějí věrohodně, ale jsou nesprávné.
- Chybí vestavěné panely a přímá vizualizace dat.
Ceny ChatGPT
- Plus: 20 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenzent G2 říká:
Jako placený předplatitel již několik měsíců používám ChatGPT několikrát denně, mimo jiné i pro psaní kódu v jazyce Python. Jeho schopnosti v oblasti analýzy dat, zejména v kombinaci s jeho schopností interpretovat a vysvětlovat složité grafy a obrázky, z něj činí vynikající nástroj pro učení a porozumění tématům specifickým pro danou oblast.
Jako placený předplatitel již několik měsíců používám ChatGPT několikrát denně, mimo jiné i pro psaní kódu v jazyce Python. Jeho schopnosti v oblasti analýzy dat, zejména v kombinaci s jeho schopností interpretovat a vysvětlovat složité grafy a obrázky, z něj činí vynikající nástroj pro učení a porozumění tématům specifickým pro danou oblast.
5. Polymer AI (nejlepší pro dynamický přístup k datům a analýzu produktů)
Máte potíže s interpretací zákaznických dat? Polymer AI usnadňuje analýzu produktů pro týmy e-commerce, marketingu a prodeje. Pomáhá vám sledovat chování uživatelů, prodejní výkonnost a tržní trendy v reálném čase.
Na rozdíl od tradičních nástrojů BI Polymer AI odstraňuje složitost z analýzy dat – nahrajte datový soubor nebo připojte zdroj a AI vše za vás strukturová!
Potřebujete sdílet informace? Vložte dashboardy Polymer přímo do webových stránek, aplikací nebo prezentací a zajistěte tak hladkou spolupráci s týmy nebo externími partnery.
Nejlepší funkce Polymer AI
- Získejte přístup k více než 8 dynamickým widgetům, včetně sloupcových grafů, heatmap a grafů časových řad, které vám poskytnou hlubší informace.
- Porovnávejte a analyzujte více datových sad vedle sebe a sjednoťte tak obchodní metriky na jednom místě.
- Spravujte oprávnění uživatelů prostřednictvím zabezpečeného API a zajistěte, aby k důležitým datům měli přístup pouze oprávnění uživatelé.
- Přizpůsobte rozhraní logy, barvami a písmy vaší značky pro plynulý zážitek.
Omezení polymerů
- Rozhraní může být pro začínající uživatele trochu nepřehledné.
- Mohlo by být užitečné rozšířit knihovnu šablon.
Ceny polymerů
- Starter: 50 $/měsíc za editor
- Pro: 100 $/měsíc za editor
- Týmy: 250 $/měsíc za 3 editory
- Přístup k API: Ceny na míru od 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze polymerů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Polymeru skuteční uživatelé?
Přímo z recenze G2:
Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu designu Polymeru mohu analyzovat svá data opravdu rychle. Líbí se mi, jak dokáže parsovat pole v buňkách tabulky, což v Excelu nebo Google Sheets není možné. Díky nové funkci pro vytváření dashboardů mohu vytvářet krásné dashboardy, které mohu rychle sestavit a sdílet.
Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu designu Polymeru mohu analyzovat svá data opravdu rychle. Líbí se mi, jak dokáže parsovat pole v buňkách tabulky, což v Excelu nebo Google Sheets není možné. Díky nové funkci pro vytváření dashboardů mohu vytvářet krásné dashboardy, které mohu rychle sestavit a sdílet.
📮ClickUp Insight: Naše průzkum zjistil, že 62 % respondentů se při tvorbě obsahu, analýze dat a dalších činnostech spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Neustálé přepínání mezi záložkami za účelem kladení otázek AI však vede k nákladům spojeným s přepínáním mezi daňovými režimy a kontexty, které vás zpomalují.
Ne s ClickUp Brain! Je zabudován přímo do vašeho pracovního prostoru, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje odpovědi specifické pro daný úkol, aniž by narušil váš pracovní postup. Získejte dvojnásobnou produktivitu s ClickUp! 🚀
6. DataRobot (nejlepší pro automatizované strojové učení a prediktivní modelování)
Nemáte silný tým pro analýzu dat? Žádný problém! DataRobot je řešení automatizovaného strojového učení (AutoML), které vám pomůže vytvářet, testovat a nasazovat AI modely bez technických znalostí.
Od finančních prognóz a odhalování podvodů až po optimalizaci dodavatelského řetězce – DataRobot automatizuje celý životní cyklus umělé inteligence a pomáhá firmám získávat informace, snižovat rizika a zvyšovat efektivitu.
Nejlepší funkce DataRobot
- Optimalizujte výkon modelu testováním více algoritmů a hyperparametrů, abyste identifikovali ten, který nejlépe vyhovuje vašim datům.
- Automatizujte tvorbu modelů, abyste eliminovali manuální kroky a urychlili proces vývoje.
- Využijte možnosti AutoML k optimalizaci předzpracování dat, feature engineeringu a výběru modelů.
- Nasazujte modely v cloudových, lokálních nebo hybridních prostředích s minimálním úsilím.
Omezení DataRobot
- Vyžaduje vysoký výkon při zpracování dat, což může zpomalit výkon systému.
- Limit 100 GB celkem a 11 GB na datový soubor může být pro analýzu velkých datových objemů příliš omezující.
Ceny DataRobot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DataRobot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DataRobot?
Zde je názor uživatele G2:
Jedná se o automatizovanou technologii, která nám pomáhá při předzpracování dat, vývoji funkcí, výběru nejlepšího modelu a dokonce i ladění hyperparametrů. Šetří čas a dokáže zpracovat velké objemy dat.
Jedná se o automatizovanou technologii, která nám pomáhá při předzpracování dat, vývoji funkcí, výběru nejlepšího modelu a dokonce i ladění hyperparametrů. Šetří čas a dokáže zpracovat velké objemy dat.
➡️ Číst více: Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů
7. KNIME (nejlepší pro open-source datovou vědu a automatizaci pracovních postupů)
KNIME zjednodušuje integraci dat, automatizaci pracovních postupů a strojové učení pomocí open-source přístupu bez kódu/s minimem kódu. Je navržen pro datové vědce, analytiky a obchodní týmy a umožňuje uživatelům vytvářet, automatizovat a škálovat pracovní postupy správy dat.
Díky podpoře AutoML mohou podniky trénovat, vyhodnocovat a nasazovat modely ML s minimálním manuálním úsilím. Jeho rozhraní typu drag-and-drop propojuje zdroje dat, transformace a algoritmy ML do strukturovaných, reprodukovatelných pracovních postupů, které zajišťují sledovatelnost a správu.
Nejlepší funkce KNIME
- Integrujte s velkými datovými rámci, cloudovými službami a knihovnami AI/ML pro bezkonkurenční přístupnost.
- Urychlete prozkoumávání dat pomocí předem připravených šablon pracovních postupů a doporučení AI.
- Rozšiřte možnosti pomocí vlastních uzlů KNIME a nativního skriptování v jazycích Python, R a Java.
- Automatizujte celý životní cyklus ML – od nasazení po monitorování, přeškolování a škálovatelnost cloudu.
Omezení KNIME
- Vyžaduje složité nastavení i pro základní operace v Excelu.
- Detekce typu sloupce má potíže s více soubory, což vede k ručním opravám.
Ceny KNIME
- Analytická platforma KNIME: zdarma
- Osobní plán Community Hub: zdarma
- KNIME Community Hub Team Plan: Od 99 $/měsíc
- KNIME Business Hub: Cena od 39 900 USD/rok
Hodnocení a recenze KNIME
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o KNIME skuteční uživatelé?
Jeho vizuální rozhraní workflow výrazně snižuje bariéry pro neprogramátory a zároveň poskytuje pokročilou rozšiřitelnost pro odborníky.
Jeho vizuální rozhraní workflow výrazně snižuje bariéry pro neprogramátory a zároveň poskytuje pokročilou rozšiřitelnost pro odborníky.
8. Qlik (nejlepší pro analýzu v reálném čase a asociativní prozkoumávání dat)
Většina nástrojů BI nutí uživatele používat rigidní, předem definované cesty dotazů, což znamená, že cenné informace často zůstávají nepovšimnuty. Asociativní analytický engine společnosti Qlik tento scénář obrací a umožňuje uživatelům efektivně prozkoumávat data a odhalovat neočekávané trendy, vzorce a vztahy.
Ať už vizualizujete složité datové sady, provádíte ad hoc analýzy nebo generujete poznatky pomocí umělé inteligence, Qlik vám usnadní objevování dat. Navíc díky synchronizaci v reálném čase napříč více datovými zdroji jsou vaše rozhodnutí vždy podložena nejaktuálnějšími dostupnými daty.
Nejlepší funkce Qlik
- Synchronizujte data v reálném čase napříč několika datovými agenty bez ručních aktualizací.
- Objevte skryté souvislosti pomocí asociativní analýzy založené na umělé inteligenci, která přesahuje standardní dotazy.
- Proměňte dotazy v běžném jazyce v poznatky pomocí intuitivního nástroje Insight Advisor od společnosti Qlik.
- Plynule se přizpůsobte pomocí cloudových, lokálních nebo hybridních implementací přizpůsobených vaší infrastruktuře.
Omezení Qlik
- Vyžaduje více času na zaučení kvůli pokročilému analytickému přístupu.
Ceny Qlik
- Qlik Cloud Analytics Standard: 200 $/měsíc
- Qlik Cloud Analytics Standard: 825 USD/měsíc
- Qlik Cloud Analytics Premium: 2 750 $/měsíc
- Qlik Cloud Analytics Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qlik
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají o Qliku skuteční uživatelé?
Zde je recenze Capterra:
Qlik Sense lze nainstalovat jak na místě, tak v cloudu, což organizaci, která jej používá, dává možnost lepší kontroly nad tím, kde budou data uložena a odkud k nim bude přístup, což je velká výhoda, pokud chcete svá data uchovávat v bezpečí a lokálně. Další skvělou věcí na qlik Sense je, že s trochou času lze vytvořit velmi přehledné a kvalitní dashboardy prezentující obchodní data v organizaci.
Qlik Sense lze nainstalovat jak na místě, tak v cloudu, což organizaci, která jej používá, dává možnost lepší kontroly nad tím, kde budou data uložena a odkud k nim bude přístup, což je velká výhoda, pokud chcete svá data uchovávat v bezpečí a lokálně. Další skvělou věcí na qlik Sense je, že s trochou času lze vytvořit velmi přehledné a kvalitní dashboardy prezentující obchodní data v organizaci.
➡️ Číst více: Nejlepší software pro analýzu průzkumů
9. Snowflake AI Data Cloud (nejlepší AI agent pro škálovatelné datové sklady)
Tradiční datové sklady často bojují s rychlostí, škálovatelností a analýzou v reálném čase. Snowflake AI Data Cloud mění pravidla hry kombinací okamžité elasticity, analýzy založené na umělé inteligenci a plynulého přístupu k více cloudům – to vše na jedné platformě.
Zapomeňte na ruční ladění výkonu a pomalé dotazy na data – Snowflake automatizuje optimalizaci pracovního zatížení, takže můžete bez námahy spouštět modely AI, analyzovat rozsáhlé datové sady a sjednotit zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat.
Nejlepší funkce Snowflake AI Data Cloud
- Zajistěte vysoký výkon pro velké objemy dat, uživatelů a pracovních úloh pomocí jediného škálovatelného modulu.
- Dosáhněte hladké integrace více cloudů napříč AWS, Azure a Google Cloud – bez redundantních kopií.
- Automaticky škálujte výpočetní zdroje, abyste mohli zpracovávat úlohy AI a ML v reálném čase.
- Zpracovávejte a analyzujte nestrukturovaná data pro pracovní postupy založené na umělé inteligenci, agentické aplikace nebo trénování modelů.
Omezení Snowflake AI Data Cloud
- Omezená vestavěná podpora pro nestrukturovaná data
- Výzva pro ty, kteří jsou v oblasti cloudového datového skladování nováčky
Ceny Snowflake AI Data Cloud
- Standard, Enterprise, Business Critical: Cena začíná na 2 $/kredit; cena se liší v závislosti na lokalitě a platformě.
- Úložiště na vyžádání: Cena začíná na 23 USD/TB za měsíc; cena se liší podle regionu.
- Virtual Private Snowflake: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Snowflake AI Data Cloud
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Snowflake AI Data Cloud?
Uživatel G2 říká:
Snowflake usnadňuje načítání, dotazování a analýzu dat s minimálním nastavením. Na rozdíl od jiných řešení není třeba psát infrastrukturu jako kód. Sdílení dat je výkonné a prakticky eliminovalo nutnost integrace dat dodavatelů.
Snowflake usnadňuje načítání, dotazování a analýzu dat s minimálním nastavením. Na rozdíl od jiných řešení není třeba psát infrastrukturu jako kód. Sdílení dat je výkonné a prakticky eliminovalo nutnost integrace dat dodavatelů.
10. RapidMiner (nejlepší pro prediktivní modelování a automatizaci založené na umělé inteligenci)
V neposlední řadě je Altair RapidMiner vaší bránou k inovativnějším, rychlejším a datově podloženým rozhodnutím díky umělé inteligenci. Je navržen pro týmy všech úrovní dovedností a sjednocuje analytiku, automatizaci a umělou inteligenci, aniž by narušoval vaše stávající systémy.
Odstraňte datové silo a odhalte skryté informace pomocí pokročilých nástrojů pro práci s daty. Potřebujete využít „skryté údaje“ uložené v souborech PDF, zprávách a starších souborech? Automatizované funkce extrakce RapidMiner promění přehlížené informace v přelomové obchodní informace.
Nejlepší funkce RapidMiner
- Škálujte modely AI pomocí flexibilní architektury podporující tradiční i nejmodernější technologie.
- Simulujte obchodní procesy pomocí digitálních dvojčat pro lepší rozhodování a spolupráci.
- Předpovídejte trendy a odhalte příležitosti pomocí intuitivních nástrojů prediktivní analýzy.
- Optimalizujte dosah pomocí inteligentní segmentace zákazníků napříč marketingovými kanály.
Omezení RapidMiner
- Víceúrovňové ceny mohou být pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele omezující.
- Chybí GPU akcelerace, což může zpomalit výkon u modelů náročných na výpočetní výkon.
Ceny RapidMiner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RapidMiner
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RapidMineru?
Poskytuje naší organizaci pokročilé strojové učení a analýzu dat, což umožňuje chytřejší rozhodování. Jeho automatizace a prediktivní modelování zefektivňují komplexní zpracování dat a zvyšují efektivitu.
Poskytuje naší organizaci pokročilé strojové učení a analýzu dat, což umožňuje chytřejší rozhodování. Jeho automatizace a prediktivní modelování zefektivňují komplexní zpracování dat a zvyšují efektivitu.
🌈 ClickUp Hack: Podle průzkumu PwC Global Crisis and Resilience Survey 2023 zažilo 91 % organizací v posledních dvou letech alespoň jednu rušivou událost – s výjimkou pandemie. AI agenti pro analýzu dat pomáhají odhalit skrytá rizika, předpovídat trendy a zdokonalit rozhodování – ale samotné poznatky vaši firmu neochrání.
Kombinujte analýzu dat se softwarem pro řízení rizik, abyste mohli jednat dříve, než se rizika vyhrotí. S ClickUp získáte to nejlepší z obou světů na jedné platformě! Snadno nastavte monitorování v reálném čase, automatická upozornění a strukturované pracovní postupy s agentickou AI, abyste proměnili poznatky AI v proaktivní snižování rizik.
Zvláštní uznání
Hledáte další nástroje umělé inteligence pro analýzu dat? Tyto stojí za pozornost:
- H2O.ai : Spojuje generativní a prediktivní funkce a nabízí plnou kontrolu nad daty, modely a nasazením – ať už na místě, v izolovaném prostředí nebo v cloudu.
- Julius AI : Komunikujte se svými daty pomocí přirozeného jazyka a získejte okamžité informace – bez nutnosti kódování nebo dotazů.
- Databricks Lakehouse: Sjednocuje datová jezera a sklady pro plynulý datový inženýrství, ML a analytické pracovní postupy.
Od surových dat k praktickým informacím – posilte svou analýzu dat pomocí ClickUp
Data jsou novým zlatem – ale pouze pokud víte, jak je těžit. Agenti pro analýzu dat s umělou inteligencí přeměňují surová čísla na cenné informace, automatizují pracovní postupy a podporují chytřejší rozhodování.
Ale samotné poznatky nepřinesou výsledky. Potřebujete systém, který promění analýzu v akci, a právě v tom vyniká ClickUp.
Proč se zabývat několika nástroji pro zpracování dat, vytváření reportů, spolupráci a správu úkolů, když ClickUp vše spojuje pod jednou střechou? Analyzujte, vytvářejte strategie a realizujte je – bez chaosu spojeného s přepínáním mezi různými kontexty.
Jste připraveni, aby vaše data pracovala chytřeji? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte poznatky v dopad!