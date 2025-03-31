Jak používat AI v marketingu: 10 účinných příkladů

Dobře, je čas na přiznání. Býval jsem typickým marketérem, který se řídil svým instinktem. Můj rituál? Pozdní noci strávené rozebíráním výsledků A/B testů, tabulky, z nichž se mi křížily oči, a povzbuzující řeči o tom, jak můj marketingový „instinkt“ zachrání situaci.
Pak jsem uviděl čísla: 60 % marketérů již využívalo AI k dosažení svých cílů, zatímco 74 % věří, že do roku 2030 bude AI stejně běžná jako CRM. Úplně mě to ohromilo.
Od té doby, co jsem se sám pustil do AI marketingu, jsem viděl, jak se kampaně proměnily z hádání na čistou vědu. Ukážu vám 10 příkladů, které vás přimějí zamyslet se nad tím, jak jsme vůbec mohli marketing dělat bez generativní AI.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Umělá inteligence mění marketing tím, že personalizuje zákaznické zkušenosti, předpovídá trendy a automatizuje tvorbu obsahu.
- Značky jako Nike, Starbucks a Volkswagen využívají AI pro tvorbu videí, personalizované zprávy a prediktivní analytiku.
- Nástroje umělé inteligence pomáhají zlepšit cílení na zákazníky, generování obsahu a správu úkolů, čímž šetří čas a zvyšují efektivitu marketingu.
- Mezi výzvy v oblasti marketingu využívajícího umělou inteligenci patří zaujatost, přesnost dat, etika a bezpečnostní otázky.
- ClickUp nabízí komplexní řešení založené na umělé inteligenci, které zefektivňuje marketingové strategie a zvyšuje efektivitu.
Porozumění umělé inteligenci v marketingových kampaních
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vás reklama na LinkedIn na webinář o správě sociálních médií najde právě ve správný okamžik? Nebo jak Instagram zaplavují reklamy na výrazné slevy na přesně ten gadget, který jste už dlouho sledovali?
Toto jsou některé z nejběžnějších příkladů využití umělé inteligence v marketingu, kde pokročilé algoritmy strojového učení předpovídají správné věci, které je třeba nabídnout správnému publiku ve správný čas.
Co je umělá inteligence a jak se používá v marketingu?
V jádru jde u umělé inteligence o to, naučit stroje myslet, přizpůsobovat se a učit se, jako hyper-nerdský student, který nikdy nevynechá hodinu. Využívá technologie jako strojové učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) – složitá slova, která znamenají, že se zlepšuje v porozumění věcem na základě dat.
Je to spíše jako Sherlock Holmes v oblasti technologií: analyzuje vzorce, předpovídá, co bude dál, a činí rozhodnutí, která působí až děsivě lidsky.
V marketingu se umělá inteligence používá k:
🔮 Předpovídejte chování zákazníků a budoucí trendy
📱 Vytvářejte reklamy, které se zobrazí v ten správný okamžik
🎯 Segmentujte publikum pro personalizované kampaně
📝 Generujte obsah pro blogové příspěvky, sociální média a e-maily, zrychlete produkci a zlepšete zapojení zákazníků.
📧 Personalizujte e-mailový marketing přizpůsobením obsahu a času odeslání
💬 Sledujte sociální média, abyste mohli sledovat sentiment a trendy týkající se značky.
Výsledek? Chytřejší a cílenější marketing, který oslovuje lidi přirozeným a relevantním způsobem.
Role umělé inteligence při zlepšování zákaznické zkušenosti a podpoře růstu podnikání
Zde je několik příkladů, jak umělá inteligence v marketingu mění pravidla hry jak pro firmy, tak pro spotřebitele:
- 🛍️ Personalizované nákupy: AI využívá vaše preference a předchozí nákupy, aby vám doporučila přesně to, co se vám bude líbit – už žádné nekonečné procházení.
- 💬 Nepřetržitý zákaznický servis: Chatboty s umělou inteligencí jsou jako nejrychlejší zástupci zákaznické podpory, kteří pracují nepřetržitě a řeší problémy bleskovou rychlostí.
- 📈 Předpovídání budoucnosti: AI dokáže rozpoznat trendy ještě předtím, než se projeví, a pomáhá tak firmám udržet si náskok s produkty a službami, o kterých zákazníci ještě ani nevěděli, že je potřebují.
- 🛠️ Kouzlo v zákulisí: AI zefektivňuje obchodní operace, ať už se jedná o předpovídání potřeb zásob nebo úpravu cenových strategií.
Zajímá vás, jak můžete pomocí AI vylepšit své kampaně? Podívejte se na toto video s našimi 3 nejlepšími tipy pro AI marketing:
10 příkladů využití umělé inteligence v marketingu
Nyní, když už máte přehled o marketingu s využitím umělé inteligence, podívejme se na několik příkladů značek, které umělou inteligenci využívají k vylepšení svých marketingových strategií.
1. Nike
Typ odvětví: Sport
Případ použití: Tvorba videí pomocí umělé inteligence
Kampaň Nike „Never Done Evolving“ z roku 2023 představila inovace v oblasti umělé inteligence vytvořením virtuálního tenisového zápasu mezi Serenou Williamsovou z roku 1999 a její verzí z roku 2017. Tato technologie analyzovala vývoj jejího herního stylu – od výběru úderů po pohyb na kurtu – v průběhu téměř dvou desetiletí.
Ústředním bodem kampaně byla simulace zápasu na YouTube, doplněná cíleným marketingem na sociálních médiích, který podnítil zájem fanoušků.
🎯Výsledek: Virtuální zápas zaznamenal 1,69 milionu zhlédnutí od odběratelů YouTube. Navíc sklidil velký úspěch v Cannes, kde získal Grand Prix za digitální řemeslo.
2. Starbucks
Typ odvětví: Potraviny a nápoje
Případ použití: Personalizované zprávy
Umělá inteligence Deep Brew společnosti Starbucks je jako dokonalý barista s talentem pro práci s daty. Nejenže přijímá vaše objednávky, ale také studuje vaše zvyky – co si objednáváte, kdy přicházíte a dokonce i obecné trendy v chování zákazníků.
Na základě těchto informací iniciuje marketingovou komunikaci, která je tak osobní, že působí jako na míru šitá, a pobízí uživatele aplikace, aby se zapojili do věrnostního programu s nabídkami, které jsou příliš lákavé na to, aby je ignorovali.
🎯Výsledek: Toto chytré využití umělé inteligence se vyplatilo. Starbucks zaznamenal více než 4 miliony nových členů věrnostního programu.
3. Volkswagen
Typ odvětví: Automobilový průmysl
Případ použití: Prediktivní analýza
Společnost Volkswagen, která je již profesionálem v oblasti automatizace, se rozhodla svěřit AI rozhodování o nákupu reklamy. Místo toho, aby se spoléhala na instinkty své reklamní agentury, které byly často v rozporu s daty o jejích digitálních marketingových aktivitách, se Volkswagen zaměřil na využití AI k řešení složitých úkolů.
🎯Výsledek: Volkswagen eliminoval skryté náklady, které účtovala mediální agentura, a přijímal informovanější rozhodnutí. To vedlo k 14% nárůstu prodeje u prodejců.
4. Virgin Voyages
Typ odvětví: Cestovní ruch
Případ použití: Personalizace
Společnost Virgin Voyages způsobila rozruch svou dráždivou kampaní Jen AI. Na první pohled v ní hrála Jennifer Lopez – alespoň si to všichni mysleli. Jaký byl háček? J. Lo na obrazovce byla ve skutečnosti AI verzí, kterou vtipně namluvil muž jménem Kyle.
Velké odhalení vyvolalo velký rozruch, ale Virgin Voyages tím neskončila.
Posunuli to ještě o krok dál a pozvali fanoušky, aby si pomocí nástroje Jen AI na jejich webových stránkách vytvořili personalizované pozvánky na výlet. Tento hravý, interaktivní prvek nejenže vyvolal salvy smíchu, ale také zvýšil zapojení zákazníků a upevnil pozici Virgin Voyages jako tématu číslo jedna ve městě.
🎯Výsledek: Jen AI se stala virální s více než dvěma miliardami zobrazení, což vedlo k obrovskému nárůstu webového provozu, více než 25 000 personalizovaných pozvánek a velkému nárůstu rezervací.
5. Heinz
Typ odvětví: Potraviny a nápoje
Případ použití: Posílení značky
Společnost Heinz dokázala, že je králem kečupu, svou kampaní 2022 A.I. Ketchup. Spojila se s DALL-E 2, umělou inteligencí pro převod textu na obrázek, a požádala ji, aby si představila „kečup“.
Bez ohledu na zadání – například „renesanční láhev kečupu“ nebo „kečupová tarotová karta“ – umělá inteligence stále vyráběla láhve ve stylu Heinz.
Co si z toho vzít? Heinz není jen kečup, je to ten kečup. Šli ještě dál a pozvali fanoušky na sociálních médiích, aby vytvořili vlastní umělecká díla s kečupem pomocí umělé inteligence, čímž odstartovali virální trend. Dokonce i velká jména jako Ducati a Sportsnet se přidala k zábavě, díky čemuž se Heinz stal tématem číslo jedna na internetu.
🎯Výsledek: Kampaň zaznamenala celosvětově 1,15 miliardy zobrazení a generovala o více než 2500 % větší expozici než mediální investice. Navíc se výrazně zvýšila aktivita na sociálních médiích, a to o 38 % více než u předchozích kampaní.
6. Wowcher
Typ odvětví: eCommerce
Případ použití: Reklama na sociálních médiích
Umělá inteligence v reklamě spočívá v tvorbě reklam, které působí jako na míru šité, a Wowcher to dokázal na jedničku. Ve spolupráci s technologií AI copywritingu od Phrasee proměnili své příspěvky na sociálních médiích a reklamy v personalizované zážitky pro svou cílovou skupinu.
Pokud tedy patříte k lidem, kteří klikají na reklamy na dovolené, umělá inteligence to zaznamená a zaplaví váš feed neodolatelnými nabídkami cestování. Je to jako mít osobního nákupčího pro dovolené vašich snů.
Jak toho dosáhli? Společnost Wowcher doslova otestovala AI. Provedla A/B test, ve kterém porovnala čtyři reklamy generované AI s jednou reklamou napsanou lidmi. Reklamy AI dosáhly konzistentně hodnocení relevance 9 nebo 10 z 10, což dokazuje, že u jejich publika zabraly.
🎯Výsledek: Tato strategie založená na umělé inteligenci vedla k 31% poklesu nákladů na jednoho potenciálního zákazníka.
7. Mastercard
Typ odvětví: Finanční služby
Případ použití: Konkurenční analýza
Když pandemie otřásla světem, společnost Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) čelila rychle se měnícímu trhu. Aby si udržela svou konkurenční výhodu, opřela se o platformu Crayon, která využívá umělou inteligenci a stala se jejím kompasem v konkurenčním boji.
Pomocí nástroje Crayon společnost Mastercard získala na základě dat informace o tom, co dělají konkurenti, a označila potenciální hrozby, než se staly problémy.
🎯Výsledek: Crayon udělal pro MPGS zázraky.
Mike Wienke, ředitel globálního produktového marketingu a podpory prodeje, říká:
Crayon účastníkům poskytuje jasnou představu o tom, jak každý konkurent přistupuje k trhu, což usnadňuje pohled na Mastercard z vnějšího úhlu pohledu. To nejenže zvyšuje efektivitu cvičení, ale také nám umožňuje spojit lidi z celé organizace a zahájit dialog, do kterého může každý přispět cennými nápady.
Crayon účastníkům poskytuje jasnou představu o tom, jak každý konkurent přistupuje k trhu, což usnadňuje pohled na Mastercard z vnějšího úhlu pohledu. To nejenže zvyšuje efektivitu cvičení, ale také nám umožňuje spojit lidi z celé organizace a zahájit dialog, do kterého může každý přispět cennými nápady.
8. Nutella
Typ odvětví: Potraviny a nápoje
Případ použití: Design
Společnost Nutella se v rámci kampaně Nutella Unica plně zaměřila na AI a vytvořila 7 milionů jedinečných etiket na sklenice. Každá etiketa byla navržena tak, aby působila exkluzivně a využila lásku fanoušků k personalizovaným produktům.
Ale bez ohledu na to, jak jedinečný byl design, ikonické logo Nutelly zajistilo, že každá sklenice byla okamžitě rozpoznatelná. Kampaň, která byla spuštěna v Itálii, zaznamenala velký úspěch díky kombinaci online a televizních reklam, o kterých všichni mluvili.
🎯Výsledek: Během pouhého měsíce bylo všech 7 milionů sklenic vyrobených pomocí umělé inteligence vyprodáno.
9. Kasasa
Typ odvětví: Finanční služby
Případ použití: Tvorba obsahu
Kasasa ukazuje, jak umělá inteligence může transformovat obsahový marketing.
Společnost Kasasa se potýkala s plánováním obsahu v rychle se měnícím finančním odvětví. Přestože měla roční redakční kalendář, potřebovala způsob, jak zefektivnit proces, ověřit nápady a urychlit práci. Ve spolupráci se společností MarketMuse využila obsahové briefy založené na umělé inteligenci k vytvoření vysoce kvalitního a poutavého obsahu, který oslovil její publikum a posílil autoritu jejího webu.
Výsledek: 92% nárůst organické návštěvnosti meziročně, 83% skok v žebříčku klíčových slov a 28% nárůst času stráveného na jejich stránkách.
10. The Economist
Typ odvětví: Média a vydavatelství
Případ použití: Programatická reklama založená na umělé inteligenci
V roce 2017 se časopis The Economist potýkal s klesající čteností, dokud nezkusil něco chytrého – nechal AI zpracovat cílení svých reklam. AI prozkoumala vše od chování na webu až po data předplatitelů, což časopisu pomohlo pochopit, kdo jsou jeho čtenáři ve skutečnosti, a najít podobné lidi, kteří by také mohli mít rádi jeho obsah. Docela pěkný obrat!
🎯Výsledek: The Economist se podařilo získat 3,6 milionu nových čtenářů a dosáhnout fantastické návratnosti investic 10:1 díky cíleným kampaním. Mezi lety 2020 a 2021 také zaznamenali 9% nárůst věrných předplatitelů.
Umělá inteligence pro vylepšení strategií digitálního marketingu
Vytvoření marketingové strategie založené na umělé inteligenci není žádná maličkost. Aby vše fungovalo, jsou zapotřebí správné nástroje umělé inteligence a hluboké znalosti různých případů jejího využití.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu.
Sarah, marketingová manažerka v e-commerce startupu, se snažila zefektivnit pracovní postupy svého týmu, přestože vynikala v kreativních úkolech. Zatímco v oblasti vývoje kampaní se jí dařilo, výzvy v oblasti projektového řízení vedly k chaosu.
Hledání řešení ji přivedlo k ClickUp, všestranné aplikaci pro práci. Díky funkcím pro správu dokumentů, znalostí a projektů sjednoceným do jedné výkonné platformy podporované umělou inteligencí pomohl ClickUp konsolidovat roztříštěné pracovní postupy jejího týmu do jednoho systému.
Stejně jako Sarah vám i software ClickUp pro správu marketingových projektů pomůže automatizovat pracovní postupy, hladce organizovat projekty a získávat v reálném čase přehled o výkonu týmu a průběhu kampaní. Navíc vám jeho AI asistent ušetří hodiny ruční práce.
1. Cílení na zákazníky a segmentace
Sarah si myslela, že své zákazníky zná docela dobře – dokud si neuvědomila, že její zprávy nemají požadovaný účinek. Tehdy se obrátila na marketingové nástroje umělé inteligence, aby se ponořila hlouběji do zákaznických dat a odhalila vzorce, které by sama nikdy neobjevila.
Najednou mohla přesně vidět, jak se její publikum chová, co se mu líbí, a dokonce i malé zvláštnosti, které je odlišují.
ClickUp Brain posunul věci na další úroveň. Místo toho, aby Sarah sama prohledávala data, mohla jednoduše klást relevantní otázky týkající se segmentů zákazníků nebo konkrétních demografických údajů.
📌 Příklad dotazu: Jaké je chování mých stálých zákazníků, kteří v posledních 30 dnech nic nekoupili?
Kromě toho jí vlastní pole ClickUp pomohla zaznamenat všechny typy údajů o zákaznících, jako jsou demografické údaje, historie nákupů a způsob, jakým reagovali na předchozí kampaně. Navíc mohla vytvořit konkrétní segmenty, jako například „věrní zákazníci, kteří již delší dobu nenakoupili“ nebo „noví zákazníci hledající slevy“.
2. Analýza trhu a konkurence
Díky umělé inteligenci se průzkum trhu stává v mžiku snadnou záležitostí.
Když Sarah chce pochopit názor zákazníků na uvedení nového produktu na trh, používá ClickUp Brain k analýze a shrnutí klíčových poznatků z recenzí, údajů o konkurenci a zmínek na sociálních médiích.
Jak to funguje u Sarah:
- Analýza dat: Sarah může nahrávat průzkumy, zpětnou vazbu nebo recenze a ClickUp Brain identifikuje trendy a praktické poznatky.
- Průzkum konkurence: ClickUp Brain čerpá data z veřejných zdrojů, aby porovnal nabídky, ceny a strategie, a poskytuje rychlé zprávy.
- Trendy v oboru: Prohledává také články, zprávy a sociální média, aby poskytoval aktuální informace o trendech na trhu a preferencích spotřebitelů.
📌 Příklady podnětů:
- Analyzujte současné tržní trendy v odvětví B2B SaaS. Identifikujte klíčové konkurenty, prognózy růstu trhu a nové příležitosti pro inovace.
- Poskytněte konkurenční analýzu předních B2B společností nabízejících software pro řízení projektů. Porovnejte funkce, ceny a recenze zákazníků.
3. Tvorba obsahu
Sarah často čelí obávanému tvůrčímu bloku nebo tlaku na vývoj nových nápadů.
ClickUp Brain jí může ušetřit hodiny brainstormingu a tvorby obsahu, takže se může soustředit na zábavné části marketingu, tj. strategii a storytelling.
Například když Sarah potřebuje blogový příspěvek pro nadcházející sváteční výprodej, jednoduše zadá svůj nápad. ClickUp Brain vygeneruje poutavý nástin, navrhne zajímavé nadpisy, poskytne strukturu obsahu a dokonce nabídne návrhy klíčových slov pro SEO.
Sarah stačí jen doladit tón a přidat hlas své značky.
📌 Příklady podnětů:
- Napište poutavý blogový příspěvek o vánočních slevách pro e-commerce podniky
- Navrhněte klíčová slova pro SEO pro blogový příspěvek o novoročních slevových akcích
- Napište reklamu na Facebooku pro 24hodinový bleskový výprodej obuvi
- Vytvořte předměty e-mailové kampaně propagující letní slevy na plavky
- Navrhněte text reklamy pro Google o dopravě zdarma u všech objednávek
- Napište přesvědčivý e-mail propagující uvedení našeho nejnovějšího produktu na trh
- Vytvořte nadpis pro landing page pro akci „koupíte jeden, druhý dostanete zdarma“
4. Správa úkolů
Ne všechny marketingové úkoly vyžadují stejnou míru naléhavosti. ClickUp Brain prozkoumá historii vašich projektů a pracovní vytížení týmu a poté vám poskytne přizpůsobené rady ohledně toho, čemu dát přednost.
Pokud projekt zaostává za harmonogramem, identifikuje také úzká místa a informuje o nich tým. To pomáhá stanovit priority úkolů, takže marketingový tým Sarah se může rychle soustředit na to, co je urgentní, jako je aktualizace reklamní kampaně nebo dokončení návrhu blogového příspěvku.
Navíc, pokud pracuje na dvou podobných návrzích marketingových kampaní, ClickUp Brain to rozpozná a navrhne sloučení nebo duplikování úkolů, aby vše proběhlo hladce.
5. Automatizace marketingu
Automatizace marketingových procesů pomocí umělé inteligence otevírá nekonečné možnosti.
Zde je několik příkladů, jak ClickUp Brain dokáže převést nekonečné marketingové úkoly na autopilota:
- Sledování potenciálních zákazníků: Automaticky vytvářejte úkoly a nastavujte připomenutí pro odesílání personalizovaných uvítacích e-mailů a následných zpráv.
- E-mailové kampaně: Spouštějte automatizované, personalizované e-maily na základě akcí zákazníků, jako jsou nabídky po nákupu.
- Zprávy o průběhu kampaně: Získejte automatické aktualizace metrik kampaně s upozorněními na případné problémy.
- Připomenutí úkolů a termíny: Nastavte automatická připomenutí a termíny pro každý marketingový úkol, abyste zůstali na správné cestě.
Číst více: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Výzvy a úvahy v oblasti marketingu využívajícího umělou inteligenci
Stačilo jen několik virálních, snadno použitelných marketingových nástrojů s umělou inteligencí, aby se odborníci přidali k trendu umělé inteligence a vylepšili své kampaně. Marketing s umělou inteligencí však není vždy jednoduchý.
Na co si dát pozor:
- Zaujatost: AI se učí z dat, která nejsou vždy nezaujatá. Dávejte pozor na rasovou, genderovou, kulturní nebo socioekonomickou zaujatost, která se může vkrádat do vašich marketingových strategií.
- Nepřesnost: Špatná data znamenají špatné výsledky. Nepřesné informace o zákaznících mohou vést k tomu, že budete nabízet sněhové boty lidem v Miami. Pečlivě kontrolujte svá data, aby umělá inteligence fungovala správně.
- Etika: Nadměrná personalizace může působit rušivě, stejně jako hypercílené reklamy nebo používání dat bez souhlasu. Najděte rovnováhu mezi ochranou soukromí a personalizací, abyste své publikum neodradili.
- Citlivost a bezpečnost dat: AI se opírá o citlivá data, proto je nezbytná robustní bezpečnost. Slabá ochrana představuje riziko porušení soukromí a problémů s dodržováním předpisů.
- Transparentnost: Vzhledem k rozmachu obsahu vytvořeného pomocí umělé inteligence buďte jasní ohledně jeho použití a uvádějte zdroje, abyste rozptýlili obavy ohledně autorství a duševního vlastnictví.
Tipy, jak úspěšně využít AI v marketingu:
🔍Testování a vylepšování: Neustále zdokonalujte kampaně – umělá inteligence vzkvétá díky optimalizaci dat.
❤️Zůstaňte lidští: Nechte AI podpořit kreativitu, ne ji nahradit. Lidský dotek dělá ten rozdíl.
🦸♂️AI jako pomocník: Využijte AI k podpoře svého týmu, nikoli k jeho nahrazení. Spojte efektivitu s lidským vhledem.
📚Proškolte své zaměstnance: Zajistěte, aby všichni věděli, jak efektivně používat nástroje umělé inteligence.
Budoucí trendy v AI marketingu
Trh s umělou inteligencí v marketingu měl v roce 2021 hodnotu 15,84 miliardy dolarů a do roku 2028 by měl raketově vzrůst o více než 107,5 miliardy dolarů. Tento náhlý nárůst investic již mění způsob, jakým firmy využívají umělou inteligenci ve svých strategiích.
Zde je několik klíčových trendů, které formují budoucnost marketingu s využitím umělé inteligence:
1. Emocionální umělá inteligence
Umělá inteligence se učí rozpoznávat emoce prostřednictvím výrazů obličeje, tónu hlasu nebo chování, což umožňuje empatičtější interakce se zákazníky.
📌 Příklad: Servisní bot detekuje frustraci a reaguje uklidňujícím tónem nebo rychlejšími řešeními. Značky mohou také analyzovat emocionální reakce na reklamy, loga nebo produkty a zasílat personalizované marketingové zprávy.
2. Umělá inteligence v rozšířené realitě (AR) a virtuální realitě (VR)
Umělá inteligence činí rozšířenou a virtuální realitu osobnější a praktičtější a vytváří pohlcující zážitky, které se přizpůsobují v reálném čase.
📌 Příklad: Aplikace AR využívající umělou inteligenci umožňují uživatelům vizualizovat nábytek ve svém prostoru, zatímco prohlídky obchodů ve virtuální realitě nabízejí poutavé interaktivní zážitky z nakupování.
3. Integrace umělé inteligence a blockchainu
Kombinace umělé inteligence s blockchainem zvyšuje bezpečnost, autentičnost a personalizaci marketingových kampaní.
📌 Příklad: AI analyzuje historii nákupů ověřenou blockchainem pro přesné zacílení, zatímco blockchain zajišťuje důvěryhodnost partnerství s influencery.
Zvyšte návratnost investic do digitální marketingové strategie pomocí ClickUp
Marketéři po celém světě používají nástroje umělé inteligence pro vše – od tvorby obsahu až po shromažďování informací o zákaznících. Skutečným problémem však je zjistit, kterým nástrojům lze důvěřovat.
Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Jedná se o komplexního asistenta, který spravuje různé marketingové aktivity – ať už jde o tvorbu marketingového obsahu, analýzu konkurence nebo návrhy na vylepšení strategie.
A to nejlepší? ClickUp Brain automatizuje nudné marketingové úkoly, které jste dosud odkládali, jako je sledování potenciálních zákazníků nebo zasílání personalizovaných e-mailů. Díky tomu budete mít více času soustředit se na strategii, kreativitu a růst svého podnikání.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte to sami. 🙌