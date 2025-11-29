Nejlepší alternativy WorkMax pro řízení pracovníků v terénu

Slunce sotva vyšlo, váš tým je na místě a všichni čekají na pokyny. Otevřete Workmax, vyvoláte pracovní výkazy, zkontrolujete formuláře a začnete třídit záznamy o majetku. Ale drobnosti vás zpomalují.
Může se jednat o problémy s geofence, nepraktické časové rozvrhy, omezené filtry kódů zakázek a nedostatečnou automatizaci. A brzy se tyto „drobnosti“ stanou skutečnými problémy. Představte si vyšší náklady, frustrované pracovníky, zpožděné výplaty a hodiny administrativní práce, kterou jste nikdy neplánovali.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme některé z nejlepších alternativ WorkMax pro vaše potřeby v oblasti řízení pracovníků v terénu, které tyto problémy řeší přímo. Pojďme na to! 🎯
Přehled nejlepších alternativ WorkMax
Zde je tabulka porovnávající všechny alternativy WorkMax v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řízení projektů, provádění úkolů a koordinace v terénu pro malé týmy, střední firmy a velké podniky.
|Vlastní úkoly a pole, flexibilní zobrazení (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), tabule, dokumenty, řídicí panely, integrované sledování času, plánování pracovní zátěže a zdrojů, nativní chat a klipy, integrovaná umělá inteligence a silná automatizace pracovních postupů.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Connecteam
|Mobilní plánování pracovní síly, komunikace a denní provoz pro malé terénní týmy
|Nástroje určené především pro mobilní zařízení, včetně rychlých úkolů, plánování zakázek, časomíry s geofence a šablon směn.
|Zdarma; placený tarif začíná na 35 USD/měsíc pro 30 uživatelů.
|Clockify
|Jednoduché sledování času, záznamy o činnostech a vykazování fakturovatelných hodin pro týmy, které chtějí přesné výkazníky pracovní doby.
|Snadné zaznamenávání času pomocí sledování času, režimu časového rozvrhu, kiosku, sledování GPS, projektů a úkolů a blokování času v kalendáři.
|Zdarma; placený tarif začíná na 4,99 $/měsíc na uživatele.
|Bitrix24
|Integrované CRM, správa úkolů a komunikační centra pro střední podniky
|Sada nástrojů nabízející CRM pipeline, pracovní skupiny, šablony úkolů, čas a docházku, tok aktivit a telefonii.
|Placený tarif začíná na 61 USD/měsíc pro pět uživatelů.
|Wrike
|Automatizace pracovních postupů, strukturované sledování projektů a koordinace mezi týmy pro organizace, které spravují velké objemy práce a schvalování.
|Pokročilé projektové nástroje, jako jsou přizpůsobené pracovní postupy, plány, sledování času, zprávy v reálném čase, formuláře žádostí a schvalování.
|14denní bezplatná zkušební verze, placený tarif začíná na 10 USD/měsíc na uživatele
|Jibble
|Rozpoznávání obličeje, sledování GPS a automatizované pracovní výkazy pro společnosti, které vyžadují přesné zaznamenávání docházky a provozní týmy podniků.
|Přesné sledování docházky pomocí časomíry s rozpoznáváním obličeje, zaznamenávání polohy GPS, časových rozvrhů, sledování aktivit, pracovních rozvrhů, nastavení přesčasů a exportů.
|Zdarma; placený tarif začíná na 4,99 $/měsíc na uživatele.
|QuickBooks Time
|Zaznamenávání času na základě polohy, synchronizace mezd a kalkulace nákladů na zakázky pro týmy, které pro účetnictví a sledování práce využívají QuickBooks.
|Nástroje pro kalkulaci nákladů na zakázky a mzdy, včetně sledování času pomocí GPS, editoru časových rozvrhů, upozornění na přesčasy, synchronizace mezd a sledování na základě pracovníků.
|Placené tarify začínají na 14 USD/měsíc na uživatele.
|Buddy Patch
|Webové nástroje pro zaznamenávání docházky, přizpůsobitelná pravidla a správa dovolených pro týmy, které chtějí sledovat docházku.
|Flexibilní nástroje pro evidenci docházky s zaokrouhlováním docházky, fotografiemi z webové kamery, sledováním čerpání dovolené, automatickými přestávkami a kódy oddělení.
|14denní bezplatná zkušební verze, placený tarif začíná na 5,49 $/měsíc na uživatele.
|Rippling
|Sjednocená správa lidských zdrojů, mezd, zařízení a pracovní síly pro organizace, které hledají systém pro správu zaměstnanců.
|Integrovaná platforma pro správu pracovní síly kombinující jednotné profily zaměstnanců, docházku, mzdy, zásady a oprávnění.
|Ceny na míru
|ClockShark
|Sledování času pomocí GPS, kalkulace nákladů na zakázky a trasy pro stavební a terénní servisní týmy
|Funkce zaměřené na terénní práce, jako je sledování času pomocí GPS, KioskClock, sledování pracovníků, kontrola výkazů práce a zprávy o nákladech na zakázky.
|14denní bezplatná zkušební verze, placené tarify začínají na 49 USD/měsíc na uživatele
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v alternativách WorkMax?
Při hledání alternativy k WorkMax je cílem odstranit každodenní provozní nedostatky, které zpomalují terénní týmy. Nejdůležitější je následující:
- Spolehlivé sledování polohy: Zabraňuje nepřesným záznamům docházky a snižuje počet ručních oprav způsobených chybami geofence.
- Flexibilní pravidla pro čas: Podporuje vlastní struktury přesčasů pro odbory, typy zakázek a regionální požadavky.
- Jednoduché mobilní prostředí: Minimalizuje selhání aplikace pro evidenci pracovní doby, zmeškané záznamy a přerušení související s aktualizacemi pro pracovníky v terénu.
- Přesný výběr kódu zakázky: Pomáhá pracovníkům vybrat správný kód zakázky nebo nákladů pomocí filtrů a přednastavených možností.
- Digitální schvalování: Umožňuje zaměstnancům kontrolovat a schvalovat pracovní výkazy, přestávky a přesčasy před zpracováním mezd.
- Možnosti automatizace: Snižuje opakující se administrativní úkoly, jako je úklid časových rozvrhů, ověřování přestávek a zaznamenávání změn pracovních úkolů.
- Snadný export a přizpůsobitelné reporty: Sdílejte data z časových rozpisů s mzdovou účtárnou, účetnictvím nebo klienty bez nutnosti pořizovat screenshoty nebo ručně vytvářet nové soubory.
- Škálovatelné integrace: Propojení s nástroji pro účetnictví, plánování, správu aktiv a lidské zdroje, které již používáte.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 40 % zaměstnanců tráví méně než hodinu týdně neviditelnými úkoly v práci, šokujících 15 % ztrácí více než 5 hodin týdně, což odpovídá 2,5 dne v měsíci!
Tento zdánlivě nevýznamný, ale neviditelný únik času může pomalu snižovat vaši produktivitu. ⏱️
Využijte funkci sledování času a asistenta AI od ClickUp a zjistěte, kam přesně mizí ty neviditelné hodiny. Odhalte neefektivitu, nechte AI automatizovat opakující se úkoly a získejte zpět drahocenný čas!
Nejlepší alternativy WorkMax
Zde je seznam nejlepších alternativ WorkMax, které zlepšují automatizované plánování, plánování zdrojů a provozní efektivitu. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů, provádění úkolů a koordinaci v terénu)
Týmy přestávají WorkMax využívat z různých důvodů. Některé potřebují lepší integraci s účetními nebo CRM systémy. Jiné chtějí větší flexibilitu při sledování odpracovaných hodin zaměstnanců na různých pracovištích.
A upřímně řečeno, výzvou není jen najít jiný nástroj pro sledování času, ale najít platformu, která propojí řízení pracovní síly s ostatními operacemi.
ClickUp pro stavební týmy konsoliduje tyto pracovní postupy jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Sledování času je přímo spojeno s úkoly a projekty, takže pracovní doba zaměstnanců je vázána na konkrétní zakázky a klienty.
ClickUp eliminuje roztříštěnost práce tím, že poskytuje 100% kontext v jediné cloudové platformě, kde mohou manažeři v reálném čase sledovat přidělování pracovní síly, postup projektu a dostupnost zdrojů.
Takto může vypadat váš pracovní postup s ClickUp:
Vytvářejte úkoly ClickUp z formulářů
Formuláře ClickUp vám umožňují zaznamenávat data z terénu v reálném čase, centralizovat zpětnou vazbu a směrovat odpovědi správným týmům, vše v propojení s vaším pracovním postupem. Každou část formuláře můžete přizpůsobit pomocí povinných polí, podmíněné logiky a nahrávání souborů, abyste zajistili přesný sběr dat, což je ideální pro:
- Denní zprávy o práci, protokoly o incidentech nebo kontrolní seznamy
- Bezpečnostní audity, žádosti o vybavení a servisní lístky
Každé odeslání formuláře se okamžitě stane úkolem ClickUp, včetně příloh, komentářů a podrobností o přidělené osobě pro okamžitou akci. Můžete dokonce přetahovat vlastní pole ClickUp a přidávat text, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, přílohy a další prvky, abyste pokaždé shromáždili přesná data.
Zaznamenávejte odpracované hodiny v terénu pomocí ClickUp Time Tracking
Díky funkci Project Time Tracking od ClickUp můžete přesně zaznamenat každou minutu strávenou prací, ať už je váš tým v terénu, u svého stolu nebo přechází mezi úkoly.
Zaznamenávejte čas přímo ze svého počítače, mobilní aplikace nebo webového prohlížeče pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome. Pomocí globálního časovače ClickUp můžete spustit nebo zastavit časovače z jakéhokoli zařízení nebo ručně zaznamenat čas po skončení směny.
Jakmile zaznamenáte svůj čas, udržujte jej strukturovaný a snadno čitelný:
- Přidejte poznámky, abyste upřesnili, na čem jste pracovali.
- Označte fakturovatelný čas pro fakturaci klientům.
- Třídit a filtrovat podle dat, značek nebo priorit, abyste mohli analyzovat, kam čas mizí.
- Shrňte čas strávený na úkolech a podúkolech, abyste viděli celkový vynaložený úsilí.
- Kontrolujte, upravujte a schvalujte záznamy o čase v podrobných časových rozvrzích podle dne, týdne nebo vlastního rozsahu.
Mobilní aplikace ClickUp rozšiřuje všechny tyto funkce do terénu a umožňuje agenturám sledovat čas přímo z telefonů, a to i offline, s automatickou synchronizací po opětovném připojení k internetu.
Optimalizujte práci v terénu s ClickUp Brain
ClickUp Brain, asistent platformy využívající umělou inteligenci, propojuje všechny vrstvy vašeho pracovního prostoru. Rozumí vaší aktuální práci a pomáhá vám spravovat projekty, shrnout aktualizace a získat přehled.
Toto můžete dělat s ClickUp Brain:
- Vytvářejte souhrny pomocí umělé inteligence pro jakýkoli projekt nebo úkol a zjistěte, co se změnilo.
- Pomocí funkce AI Progress Update můžete shrnout, co bylo dokončeno za poslední den, týden nebo v libovolném časovém období.
- Extrahujte akční položky z poznámek ze schůzek, terénních zpráv nebo dokumentů ClickUp Docs a převádějte je na úkoly nebo podúkoly.
- Vytvořte AI StandUps, které shrnují nedávný pokrok vašeho týmu a další kroky.
Například pokud tento týden spravujete tři aktivní pracoviště. Místo čekání na denní hlášení stačí zeptat se ClickUp Brain: „Co zdržuje pokrok na pracovišti A?“ Prohledá všechny úkoly, poznámky z terénu a aktualizace pracovníků a přesně vám řekne, kde čekají na schválení.
A když dva týmy zaznamenají podobné opravy zařízení, nástroj AI rozpozná překrývání a pomůže vám eliminovat duplicitní záznamy.
Sledujte aktivity na pracovišti v panelech ClickUp
Pokud potřebujete aktuální přehled o tom, co se děje na vašich pracovištích, ClickUp Dashboards shromáždí informace o vaší práci, majetku, pokroku, zpožděních a terénních zprávách na jednom místě.
Každý dashboard se automaticky aktualizuje každých 30 minut, takže vedoucí pracovníci a terénní agenti mají vždy k dispozici nejnovější data. To je obzvláště užitečné, když je třeba rychle přijímat rozhodnutí na aktivních pracovištích.
Zde je několik příkladů datových dashboardů, které můžete vytvořit:
- Zaznamenané hodiny (prostřednictvím karet pro sledování času)
- Průběh práce (pomocí seznamu úkolů nebo kartiček s výsečovými grafy)
- Rozložení pracovní zátěže pro vyvážení úkolů a prevenci vyhoření
- Formulářové odpovědi pro vizualizaci terénních zpráv ihned po jejich doručení
- Sledování majetku nebo bezpečnosti prostřednictvím integrace vlastních karet a map
ClickUp Brain , integrovaný do ClickUp Dashboards, vám poskytuje rychlý přehled o odpracovaných hodinách, pomáhá ověřovat stav úkolů a umožňuje sledovat urgentní aktualizace při přesunu mezi jednotlivými pracovišti. Pracovníci v terénu mohou požádat o zobrazení prioritních úkolů nebo plánovaných změn, aniž by museli čekat na aktualizace z kanceláře.
💡 Tip pro profesionály: V rámci úkolů ClickUp můžete přidávat komentáře, označovat svůj tým a chatovat v reálném čase z počítače, mobilního zařízení nebo prohlížeče. Tímto způsobem má každý k dispozici kontext úkolu a komunikace zůstává konkrétní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte pracovní postupy v terénu: Spouštějte přiřazování úkolů, odesílejte upozornění a aktualizujte stavy po odeslání formulářů nebo zadání času pomocí ClickUp Automations.
- Propojte své systémy: Synchronizujte data o mzdách, GPS, plánování a správě aktiv napříč nástroji pomocí integrace ClickUp.
- Okamžité vyhledávání všeho: Vyhledávejte úkoly, komentáře, soubory a informace o minulých zakázkách pomocí ClickUp Enterprise Search od .
- Pracujte z jakéhokoli zařízení: Zaznamenávejte čas, odesílejte formuláře a aktualizujte úkoly na cestách pomocí mobilní aplikace ClickUp.
- Spravujte projekty podle svých představ: Přepínejte mezi zobrazeními ClickUp, jako jsou časová osa, kalendář, pracovní zátěž, seznam a další.
Omezení ClickUp
- Díky široké škále funkcí a možností přizpůsobení může týmu chvíli trvat, než ClickUp plně zvládnou.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 to dobře vystihuje:
ClickUp je bezpochyby nejflexibilnější a nejvýkonnější nástroj pro řízení projektů, se kterým jsem kdy pracoval. Jako zakladatel WRKSTN pomáhám agenturám a kreativním týmům zefektivnit jejich provoz – a ClickUp je pro to klíčový. Možnost přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, znamená, že mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
💡 Tip pro profesionály: Automatizace ClickUp eliminuje opakující se administrativní práci, která vás odvádí od skutečného dohledu nad terénními operacemi. Nastavte spouštěče, které automaticky upozorní nadřízené, když pracovní doba zaměstnanců překročí plánovaný čas, přesměrujte žádosti o volno správnému schvalovateli nebo přesuňte úkoly do stavu „Dokončeno“, když pracovníci zaznamenají své poslední hodiny.
Můžete také vytvořit automatizace, které při hlášení bezpečnostních incidentů přiřadí následné úkoly nebo spustí vytvoření faktury, když zakázky dosáhnou určitého stavu – to vše pomocí jednoduché logiky „if-this-then-that“, která nevyžaduje podporu IT.
2. Connecteam (nejlepší pro plánování mobilních pracovníků a denní provoz)
Connecteam je řešení pro správu pracovní síly vytvořené pro týmy, které nepracují u stolu. Kombinuje sledování času, plánování, správu úkolů a digitální kontrolní seznamy. Zaměstnanci mohou přímo ze svých telefonů zaznamenávat docházku, kontrolovat podrobnosti o zakázkách, odesílat formuláře, prohlížet bezpečnostní postupy a přijímat aktualizace směn.
Platforma vám umožňuje vytvářet směny pomocí šablon pro sledování času a terénní pracovníci mohou vyplňovat formuláře hlasovým zadáváním, překládat aktualizace do svého preferovaného jazyka nebo přistupovat k školicím modulům uprostřed směny, aniž by museli opustit aplikaci.
Komunikace probíhá také ve stejné aplikaci; máte k dispozici skupinový chat, firemní kanály, průzkumy a další funkce.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vytvářejte inteligentní plány pomocí funkce Auto Scheduling, která automaticky přiřazuje správné osoby na základě rolí, dostupnosti a požadavků na pracovišti.
- Sledujte přesné pracovní hodiny pomocí aplikace Time Clock s podporou GPS, abyste mohli monitorovat docházku a převádět přesné hodiny do výkazů připravených pro výplatu mezd.
- Vytvářejte digitální formuláře pomocí Formuláře a kontrolní seznamy, abyste mohli zaznamenávat podpisy, fotografie a GPS značky pro terénní hlášení.
- Urychlete školení pomocí nástroje AI Course Creator, který promění jakýkoli proces nebo bezpečnostní požadavek v mobilní výukové moduly.
Omezení Connecteam
- Backendová data z formulářů jsou nekonzistentní a postrádají stabilní schéma, což ztěžuje spolehlivou extrakci a automatizaci.
- Pokročilí uživatelé musí často vytvářet ruční řešení kvůli nedostatečné integraci mezi moduly, na rozdíl od alternativ Connecteam.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 35 $/měsíc pro 30 uživatelů
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc pro 30 uživatelů
- Expert: 119 $/měsíc pro 30 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Recenze to shrnuje takto:
Mít vše na dosah ruky a konsolidované na jednom místě je neuvěřitelně pohodlné. Platforma působí velmi profesionálně a její správa je velmi jednoduchá […] Procesy někdy působí kompromisně, protože nejsme schopni zcela zrcadlit naše stávající operace, což ale upřímně řečeno vůbec nevadí.
🧠 Zajímavost: Vědci zjistili, že pouhé vědomí existence časomíry zvyšuje soustředění a přesnost. Tento jev se nazývá efekt časového orientačního bodu.
Podívejte se: V tomto videu představujeme nejlepší software pro řízení stavebních projektů, který vám pomůže dodržet plán, rozpočet i termíny.
3. Clockify (nejlepší pro jednoduché sledování času a vykazování fakturovatelných hodin)
Clockify je cloudová platforma určená pro profesionály ve stavebnictví, terénních službách a dalších odvětvích s časově náročnými operacemi. Nabízí časovač, režim kiosku a offline sledování. Pracovníci se mohou přihlásit ze sdílených zařízení, sledovat svou práci na mobilních zařízeních nebo podle potřeby vyplňovat týdenní pracovní výkazy.
Kromě základního sledování času zaměstnanců nabízí také provozní pracovní postupy, jako je rozpočtování projektů, kódování nákladů, plánování a správa volného času.
A protože se synchronizuje napříč zařízeními, včetně webu, mobilních aplikací, desktopů a rozšíření prohlížečů, zůstává Clockify spolehlivým nástrojem pro týmy pracující v odlehlých oblastech nebo přecházející mezi kancelářským a terénním prostředím.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte rozpočty projektů, abyste předešli riziku překročení výdajů u klientů a úkolů pomocí odhadů a upozornění.
- Organizujte náklady na pracovní sílu a vypočítávejte výdělky, výdaje a ziskovost pomocí sazeb a nákladových kódů.
- Zobrazte sledovaný čas pomocí kalendáře, přehledu a reportů, abyste zvýšili produktivitu a spravovali plány.
- Kategorizujte časové záznamy pomocí značek, vlastních polí a hierarchií založených na projektech.
Omezení aplikace Clockify
- Na rozdíl od alternativ Clockify postrádá pokročilé administrativní ovládací prvky a některé základní funkce schvalování.
- Omezené akce webhooků a možnosti automatizace, které omezují přizpůsobení pracovního postupu nebo externí integrace.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Sada produktivity: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 000 recenzí)
Co říkají o Clockify skuteční uživatelé?
Na Clockify se mi nejvíce líbilo, jak jednoduché a pohodlné bylo sledování času. Používal jsem ho denně a rychle se stalo přirozenou součástí mé rutiny. Rozhraní je přehledné a snadno se v něm orientuje, takže zaznamenávání hodin nebo přepínání mezi úkoly zabralo jen pár kliknutí. […] Mobilní aplikace může být někdy nestabilní. Také přizpůsobování a exportování podrobných zpráv není vždy intuitivní a mohlo být lépe navrženo.
📖 Přečtěte si také: Clockify vs. Toggl: Která aplikace pro sledování času je lepší?
4. Bitrix24 (nejlepší pro integrované CRM a správu úkolů)
Bitrix24 nabízí sadu nástrojů pro CRM, správu úkolů, týmovou komunikaci a automatizaci pracovních postupů. Pro vedoucí terénních služeb a stavební manažery poskytuje přístup k rozhovorům se zákazníky, aktualizacím zakázek, pracovním dokumentům a postupu úkolů.
Jeho integrované nástroje pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování pomáhají posouvat potenciální zákazníky různými fázemi. Můžete například vytvářet úkoly při přijetí aktualizací od zákazníků a informovat zaměstnance o postupu prací.
Díky robotické automatizaci procesů (RPA) můžete zefektivnit rutinní, netechnické úkoly, jako je automatické schvalování dokumentů, generování úkolů a odesílání e-mailů.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Spravujte pipeline a sledujte potenciální zákazníky od přijetí až po dokončení zakázky pomocí nástrojů pro správu potenciálních zákazníků a obchodů.
- Inkasujte platby prostřednictvím online plateb, které jsou přímo integrovány do nabídek a faktur.
- Směřujte dotazy zákazníků pomocí omnichannelového kontaktního centra prostřednictvím chatu, e-mailu, telefonu a sociálních sítí.
- Vytvářejte marketingový obsah pomocí AI CoPilot pro e-maily, přepisy hovorů, nápady a vyplňování CRM v terénu.
Omezení Bitrix24
- Na rozdíl od jiných alternativ k Workmax postrádá pokročilé funkce pro reporting, analytiku a nástroje pro řízení projektů.
- Výkon může být nižší u velmi velkých datových sad nebo během špičky.
Ceny Bitrix24
- Základní: 61 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 124 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Professional: 249 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: 499 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Podle recenze Capterra:
Jedná se o velmi dobrý nástroj pro správu úkolů, komunikaci v týmu a sledování projektů. Nabízí mnoho užitečných funkcí, jako jsou chaty a videohovory, schůzky, kalendář, sledování času, připomenutí úkolů, sdílení dokumentů. […] Má složité uživatelské rozhraní, které je pro nováčky obtížné pochopit. Jedná se o nákladný program s omezenými možnostmi přizpůsobení.
🔍 Věděli jste, že... Koncept „fakturovatelných hodin “ se datuje do počátku 20. století v právnických firmách. Původně byl vnímán jako systém spravedlnosti, kdy se klientům účtoval pouze odpracovaný čas, ale později se stal měřítkem produktivity napříč odvětvími.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Bitrix24
5. Wrike (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a strukturované sledování projektů)
Wrike se profiluje jako platforma pro správu práce určená pro plánování, provádění a vykazování v rychle se pohybujících týmech. Terénní týmy mohou zaznamenávat příchozí práci prostřednictvím podrobných formulářů žádostí, směrovat úkoly pomocí automatizovaných pravidel a spoléhat se na Wrike Spaces pro centralizované konfigurace.
Jeho dashboardy, doplněné o widgety, grafy a data v reálném čase, okamžitě zobrazují pokrok, vzorce pracovní zátěže a zpoždění kritická z hlediska bezpečnosti.
Ganttovy diagramy a nástroje pro správu zdrojů poskytují přehled o pořadí a kapacitě. Přístup z mobilních zařízení zajišťuje, že vedoucí pracovníci v terénu mohou aktualizovat úkoly, kontrolovat časové plány a schvalovat dokumentaci i na cestách.
Nejlepší funkce Wrike
- Zaznamenávejte strukturované přijímání zakázek pomocí přizpůsobených formulářů s podmíněnými otázkami a automatickým směrováním.
- Zvyšte produktivitu mobilního týmu pomocí Wrike AI Copilot, který shrnuje aktualizace, stanovuje priority práce a generuje obsah.
- Zaznamenávejte časové záznamy hromadně nebo podle potřeby upravujte/mazejte minulé záznamy, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Analyzujte rozpočty projektů, milníky a výkonnost týmů pomocí dynamických reportů a integrace business intelligence.
Omezení Wrike
- Prioritizace úkolů je omezena pouze na označení vysoké důležitosti, chybí jemnější nastavení priorit, které by efektivně řídilo pracovní postupy.
- Na rozdíl od alternativ Wrike postrádá pokročilé nástroje pro správu času, jako je sledování GPS, geofencing a rozlišení přesčasů.
Ceny Wrike
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Bezplatný tarif
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Podle ověřeného uživatele:
Wrike je jedna z nejjednodušších platforem pro správu projektů, co se týče nastavení a zahájení práce. Pomáhá nám organizovat projekty podle termínů, klientů, témat a přizpůsobovat náš pracovní postup. […] Wrike plní svůj účel, ale rozhraní se zdá příliš složité pro malý tým, který hledá jednoduchou platformu. Některé funkce, jako je změna časových os a nastavení závislostí, jsou časově náročné a mohou začátečníky zmást.
🧠 Zajímavost: První mechanické časoměrné hodiny vynalezl v roce 1888 Willard Bundy, klenotník z New Yorku. Jeho „punch clock“ znamenal začátek automatizovaného měření času. Tady je s ním!
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro plánování směn pracovníků
6. Jibble (nejlepší pro rozpoznávání obličeje a automatizované pracovní výkazy)
Jibble positions je platforma pro sledování času vytvořená pro pracovníky, kteří se přesouvají z místa na místo. Zachycuje pracovní dobu přímo z terénu prostřednictvím mobilních zařízení, tabletů nebo stolních počítačů. Po obnovení připojení vše automaticky synchronizuje.
Platforma kombinuje jednoduché zaznamenávání docházky s pokročilými ověřovacími vrstvami, jako je rozpoznávání obličeje a snímání GPS. Tímto způsobem můžete zajistit, že každý záznam přesně odráží, kdo byl na místě, kdy dorazil a kde se práce odehrála.
Jibble také počítá přesčasy podle vašich pravidel, přiřazuje hodiny ke konkrétním projektům nebo klientům a generuje výkaz práce připravený k výplatě.
Nejlepší funkce Jibble
- Rozdělte hodiny podle místa, činnosti, řemesla nebo dodavatele, odhalte směny s nedostatkem personálu nebo identifikujte mezery v produktivitě zaměstnanců pomocí nástroje pro vytváření reportů.
- Omezte docházku na konkrétní místa a zablokujte docházku mimo daný rozsah pomocí geofencingu.
- Zajistěte přesný záznam času stráveného na úkolech a projektech pomocí nástrojů pro sledování projektů a aktivit.
Omezení Jibble
- Omezené možnosti přizpůsobení a vizualizace reportů, jako jsou dashboardy nebo grafy
- Mobilní aplikace potřebuje čas na synchronizaci dat při přepínání sítí.
Ceny Jibble
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají o Jibble skuteční uživatelé?
Jak to vyjádřil jeden uživatel:
Jibble nabízí přehledné a intuitivní rozhraní, díky kterému je zaznamenávání příchodů a odchodů neuvěřitelně snadné, ať už jste u stolu nebo na cestách. Mobilní aplikace je responzivní a spolehlivá, což je zásadní pro naše vzdálené týmy nebo ty, kteří pracují v terénu. […] Zatímco základní funkce jsou silné, možnosti přizpůsobení jsou poněkud omezené, zejména pokud jde o filtry pro vytváření reportů a formáty exportu.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu USD v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Timely
7. QuickBooks Time (nejlepší pro zaznamenávání času na základě polohy a synchronizaci mezd)
QuickBooks Time je dobrou volbou pro malé podniky, které již používají QuickBooks pro výplatu mezd nebo fakturaci. Eliminuje jeden z největších problémů, se kterými se můžete setkat: ruční zadávání hodin.
Díky automatizovaným výkazům práce, zaznamenávání GPS, nástrojům pro sledování času a integrovaným schvalovacím procesům strávíte méně času sběrem údajů o odpracovaných hodinách. Plán Elite zahrnuje sledování ujetých kilometrů, odhady projektu versus skutečné hodnoty, geofencing a podrobné přehledy aktivit.
Získáte tak jasný přehled o tom, jak se čas promítá do rozpočtů a termínů. A protože je součástí širšího ekosystému QuickBooks, získávají podniky jeden propojený pracovní postup pro sledování odpracovaných hodin, zpracování mezd, fakturaci klientům a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte směny pomocí možností plánování týmů integrovaných do účetního softwaru.
- Nastavte sdílené zařízení Time Kiosk pro pracovníky v terénu.
- Porovnejte vynaložené úsilí s očekáváními pomocí odhadů projektu vs. skutečných výsledků.
- Sledujte pohyb v terénu automaticky pomocí sledování ujetých kilometrů.
Omezení QuickBooks Time
- Zaměstnanci nemají přístup k údajům z výkazů práce za období delší než dvě výplatní období, což omezuje historické reference pro sledování času.
- Chybí možnosti reportování a nelze archivovat práci, což způsobuje neefektivitu.
Ceny QuickBooks Time
- Time Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Time Elite: 40 $/měsíc na uživatele
- Time Premium + Payroll Premium: 88 $/měsíc na uživatele
- Time Elite + Payroll Elite: 134 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuickBooks Time?
Zde je názor jednoho uživatele na tuto platformu:
Líbí se mi, že QB Time je integrován s naším softwarem pro správu praxe a QBO. Nicméně chybí některé funkce, které by mohly být užitečné pro ty, kteří sledují čas strávený na konkrétních úkolech. […] Nelíbí se mi, že úkoly nelze archivovat v Quickbooks. Musíme pak procházet roky starých pracovních položek, abychom mohli sledovat čas.
📖 Přečtěte si také: Šablony časových rozvrhů Google Docs
💡 Tip pro profesionály: Provoz v terénu generuje obrovské množství dat, které se rychle hromadí. Porozumět tomu všemu a zároveň koordinovat pracovníky na více místech je velmi náročné. ClickUp Brain MAX přemění tato data na využitelné informace. Zde je návod, jak na to:
- Hlasové aktualizace z terénu: Pomocí funkce Talk to Text můžete zaznamenávat odpracované hodiny zaměstnanců, aktualizovat stav zakázek, hlásit problémy s vybavením nebo přidělovat úkoly bez použití rukou, zatímco řídíte mezi pracovišti nebo procházíte zařízeními.
- Okamžité vyhledávání ve všech vašich systémech: Najděte formuláře bezpečnostních inspekcí, odhady nákladů na zakázky, manuály k zařízením nebo smlouvy s klienty pomocí vyhledávání v ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint a všech připojených aplikacích současně.
- Kontextová umělá inteligence, která zná vaše operace: Získejte přístup k několika modelům umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, které již rozumí rozvrhům vašich pracovníků, časovým plánům projektů a alokaci zdrojů.
8. Buddy Punch (nejlepší pro webové nástroje pro zaznamenávání docházky a správu dovolených)
Buddy Punch je software pro sledování času vytvořený pro konzultanty. Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro zaznamenávání docházky z terénu, kanceláře nebo sdíleného kiosku. Dále obsahuje nástroje, které zabraňují krádežím času, prosazují dodržování harmonogramů a zajišťují přesné zaznamenávání odpracovaných hodin zaměstnanců.
Funkce jako rozpoznávání obličeje, foto-on-punch, GPS značky, geofencing a IP zámky eliminují dohady ohledně docházky. Upozornění v reálném čase pomáhají nadřízeným zachytit pozdní příchody, zmeškané docházky a předčasné odchody, než se stanou problémem pro mzdovou účtárnu.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Měřte úsilí podle zakázky pomocí kódů zakázek pro sledování času na základě projektů.
- Automatizujte výpočty času pomocí pravidel pro přesčasy, zaokrouhlování a sledování přestávek.
- Zrychlete zpracování mezd díky automatickému výpočtu odpracovaných hodin, přímé integraci a exportu reportů.
- Sledujte stav pracovní síly v reálném čase prostřednictvím panelu Who’s Working Dashboard.
Omezení Buddy Punch
- Zobrazení kalendáře a směn má problémy s rozvržením, jako je zbytečný prostor a omezené možnosti označení konkrétních podmínek směn.
- Zveřejnění směn musí být provedeno pro všechny směny najednou. Chybí možnost zveřejnit konkrétní směny jednotlivě.
Ceny Buddy Punch
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buddy Punch?
Podle zpětné vazby od uživatelů:
Software je velmi uživatelsky přívětivý. Oceňuji, jak nás upozorňuje na pozdní, předčasné nebo zmeškané směny, a také se mi líbí, že v případě potřeby lze všechny upozornění deaktivovat. […] Přál bych si, aby počítačová verze usnadňovala vyplňování prázdných polí při plánování. Funkce drag-and-drop se mi sice líbí, ale když potřebuji přesunout směny na správného zaměstnance, je to nakonec docela pomalé a časově náročné.
🧠 Zajímavost: Koncept „geofence“ se objevil již v 90. letech v systémech sledování zvířat a logistice, než se stal běžnou součástí aplikací pro pracovní sílu. Poprvé byl použit k vytvoření virtuálních ohrad pro hospodářská zvířata.
📖 Přečtěte si také: Clockify vs. Toggl: Která aplikace pro sledování času je lepší?
9. Rippling (nejlepší pro řízení lidských zdrojů, mezd, zařízení a pracovní síly)
Rippling je platforma pro správu terénních služeb navržená pro společné řízení lidských zdrojů, mezd, IT, financí a dodržování předpisů. Její datový model Employee Graph propojuje vše od rozvrhů a údajů o poloze až po kódy zakázek, mzdové sazby a organizační struktury.
Tímto způsobem se systémy pro sledování času, docházky a mezd synchronizují automaticky. Sledování času je přímo propojeno s firemními politikami, což vám umožňuje automatizovat výpočty přesčasů, kontroly geolokace, zaškolování nových zaměstnanců, audity a další. Manažeři získávají v reálném čase přehled o tom, kdo je na místě, kdo má zpoždění a zda hodiny odpovídají plánům personálního obsazení.
Nejlepší funkce Rippling
- Nakonfigurujte vlastní zásady pro plánování, dodržování předpisů, přesčasy a pravidla pro personální obsazení.
- Vytvářejte pokročilé automatizace pomocí Workflow Studio s využitím údajů o zaměstnancích a aplikacích v reálném čase.
- Zaškolte pracovníky během několika minut díky automatickému přidělování oprávnění, smlouvám, přístupu a nastavení zařízení.
- Snižte riziko nesouladu s předpisy díky automatickým aktualizacím pracovněprávních předpisů, požadavkům na školení a auditům.
Omezení Rippling
- Mnoho klíčových funkcí je nabízeno jako placené doplňky, což nečekaně zvyšuje rozptýlení nástrojů.
- Funkce pro vytváření reportů postrádají pokročilé funkce, jako jsou kontingenční tabulky, podrobné analýzy a náhledy v rámci platformy, na rozdíl od alternativ Rippling.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rippling?
Zde je recenze z G2:
Miluji funkci nápovědy a chatu, myslím si, že i možnost AI je velmi komplexní, ale pak je možné chatovat s agentem, poměrně rychle, s opravdu ochotnými lidmi. Funkce podpory je vždy doplněna o následnou kontrolu. […] Přál bych si, aby byla k dispozici integrace s Docusign, aby bylo možné integrovat nabídkové dopisy, které zasíláme. Také se mi nelíbí množství e-mailů denně, které zaplavují mou schránku.
🔍 Věděli jste, že... Lidé jsou známí tím, že neumí odhadnout, jak dlouho jim něco zabere. Tento jev vysvětluje plánovací omyl. Náš mozek má tendenci předpokládat, že vše půjde hladce, a ignoruje zpoždění, rozptýlení a četné drobné úkoly, které se vyskytnou. Představujeme si ideální verzi projektu, nikoli tu skutečnou.
10. ClockShark (nejlepší pro sledování času a kalkulaci nákladů na zakázky pomocí GPS)
ClockShark je software pro fakturaci času pro pracovníky, kteří pracují v terénu. Namísto spoléhání se na paměť na konci dne mobilní aplikace vyzve pracovníky, aby si vybrali zakázku a úkol hned po přihlášení.
Každá zaznamenaná minuta se automaticky synchronizuje se správným kódem mzdových nákladů, což vám poskytuje přehledné kalkulace nákladů na zakázky, přesné údaje o mzdách a jasný záznam o tom, kdo kde pracoval.
Díky aplikaci Crew Clock mohou vedoucí snadno zaznamenávat docházku celých týmů, zatímco nástroje pro plánování umožňují přidělovat úkoly, přidávat pokyny a okamžitě informovat pracovníky o změnách. Díky offline podpoře, připomínkám s geofencingem a hluboké integraci s QuickBooks, Sage, Xero, ADP a Paychex zajišťuje ClockShark hladký chod vašich operací.
Nejlepší funkce ClockShark
- Zaznamenávejte přesnou docházku pomocí sledování GPS, breadcrumb trails a Who’s Working Now.
- Ukládejte podrobnosti o zakázkách, poznámky a pokyny pomocí nástrojů Paperless Job Management (Bezpapírová správa zakázek).
- Vytvářejte v reálném čase přehledy a dashboardy týkající se času, docházky, produktivity a financí pro rozhodování založené na datech.
Omezení ClockShark
- Chybí funkce sledování času offline, což může být problematické pro pracoviště se slabým nebo žádným připojením k internetu.
- Umožňuje pouze jednu aktivní integraci najednou, což může být omezující pro podniky používající více systémů.
Ceny ClockShark
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 71 $/měsíc na uživatele 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClockShark?
Tento recenzent to vystihl velmi dobře:
Všichni moji zaměstnanci jsou v jedné aplikaci. Mohu vidět jejich rozvrhy, přidávat schůzky, sledovat, kde se právě nacházejí a kde byli během dne, a moji zaměstnanci mi mohou posílat poznámky. […] Přál bych si, aby existovala funkce časového razítka, která by sledovala, kdy byla schůzka původně domluvena nebo kdy byla poznámka zadána.
📖 Přečtěte si také: Efektivní pracovní postupy: Podrobná recenze TimeCamp
Provádějte komplexní terénní operace s ClickUp
Někdy to nejsou velké problémy, které zpomalují vaše pracovníky, ale neustálé třenice. Pokud se každodenní frustrace s WorkMax stávají rutinou, je to znamení, že vaše příští platforma vám musí poskytovat čistší data, plynulejší procesy a lepší přehlednost na každém pracovišti.
Nástroje v tomto seznamu řeší nedostatky WorkMax různými způsoby.
Pokud však hledáte řešení, které sjednotí všechny vaše terénní operace, včetně úkolů, sledování času, formulářů, komunikace a podpory AI, vyniká ClickUp.
Díky ClickUp Time Tracking pro přesné zaznamenávání úkolů, ClickUp Forms pro sběr dat v terénu pomocí mobilních zařízení a ClickUp Brain pro kontextové odpovědi získáte jediný pracovní prostor, který eliminuje všechna oddělení.
