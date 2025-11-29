Rozdíly mezi B2B a B2C marketingem: vysvětlení klíčových strategií

Marketing B2B (business-to-business) i B2C (business-to-consumer) mají stejný cíl: získat více zákazníků a překonat prodejní cíle. 💰
Ale jakým způsobem oslovují tyto zákazníky? Právě v tomto bodě se jejich přístupy začínají lišit.
B2B marketing se často zaměřuje na dlouhodobé vztahy, podrobné vzdělávání a vícefázový nákupní proces. B2C marketing se naopak opírá o emoce, zkušenosti se značkou a rychlé rozhodování.
Porozumění těmto rozdílům je klíčem k navrhování kampaní, které skutečně fungují. Od sdělení a obsahu po kanály a KPI se strategie pro B2B a B2C mohou výrazně lišit.
V tomto článku rozebíráme základní rozdíly mezi B2B a B2C marketingem. Prozkoumáme, jak každý z těchto přístupů přizpůsobuje své kampaně, buduje zapojení a přeměňuje potenciální zákazníky na věrné zákazníky.
Rozdíly mezi B2B a B2C marketingem v kostce
Zde je stručná tabulka vysvětlující klíčové rozdíly mezi B2B a B2C marketingem:
|Aspekt
|B2B marketing
|B2C marketing
|Cílová skupina
|Podniky, nákupní komise, více zainteresovaných stran
|Individuální spotřebitelé, rozsáhlé a rozmanité publikum
|Rozhodující osoby
|Více osob (manažeři, vedoucí pracovníci, analytici)
|Obvykle jedna osoba, ovlivněná přáteli/rodinou
|Nákupní cyklus
|Dlouhý, vícestupňový, racionální, může trvat měsíce
|Krátký, rychlý, často impulzivní, může trvat minuty nebo dny
|Motivace
|Racionální, zaměřený na návratnost investic, efektivitu, snížení rizika
|Emocionální, zaměřený na zážitek, touhu a okamžité uspokojení
|Sdělení a tón
|Formální, vzdělávací, orientovaný na hodnotu, založený na důkazech
|Konverzační, energický, srozumitelný, emotivní
|Strategie obsahu
|Podrobný obsah (případové studie, whitepapery, ukázky) pro každou fázi nákupu
|Rychlý, poutavý obsah (reklamy, příspěvky na sociálních sítích, videa)
|Marketingové kanály
|LinkedIn, e-mail, webináře, platformy ABM a obsahový marketing
|Sociální média, e-mail/SMS, SEO, placené reklamy, influencer marketing
|Zaměření na vztahy
|Dlouhodobá partnerství, průběžná podpora a budování důvěry
|Transakční, loajalita prostřednictvím zkušeností a emocionální vazba
|Segmentace
|Firmografické údaje (odvětví, velikost, umístění, vyspělost)
|Demografie, psychografie, chování, geografie
|KPI
|Kvalita potenciálních zákazníků, délka prodejního cyklu a zapojení účtu
|Objem prodeje, povědomí o značce, udržení zákazníků
👀 Věděli jste, že... Gerald Zaltman, emeritní profesor Harvard Business School, odhaduje, že 95 % rozhodovacích procesů probíhá podvědomě. Naše emocionální podněty často předcházejí logickým nebo racionálním zdůvodněním, a to i v případě složitých obchodních nákupů.
Porozumění marketingu B2B a B2C
Nemůžeme se pustit do srovnání B2B a B2C, aniž bychom si nejprve vysvětlili základní pojmy. Koneckonců, trochu kontextu může být velmi užitečné:
Co je to B2B marketing?
B2B marketing je zkratka pro Business-to-Business marketing.
Jedná se o situaci, kdy společnost prodává své produkty nebo služby jiným firmám, nikoli jednotlivým spotřebitelům. Vašimi potenciálními zákazníky jsou zde nákupčí, vedoucí oddělení a vedoucí pracovníci na úrovni C.
Cílem je obvykle pomoci jiné firmě fungovat efektivněji, vydělat více peněz nebo vyřešit obchodní problém.
📌 Příklad: Vezměte si společnost Salesforce. Ta neprodává svůj CRM software jednotlivým spotřebitelům. Prodává ho přímo jiným firmám, jako jsou banky, e-shopy a SaaS společnosti, které potřebují systém pro správu interakcí se zákazníky.
📚 Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro B2B marketing
Co je to B2C marketing?
B2C marketing znamená Business-to-Consumer marketing. Jedná se o situaci, kdy společnost prodává své produkty nebo služby přímo jednotlivcům, nikoli jiným firmám.
Cílem je obvykle apelovat na emoce, pohodlí a osobní potřeby.
Představte si následující situaci: někdo prochází sociální sítě nebo váš web, zahlédne váš produkt, zaujme ho a bum – cha-ching 💸💸💸.
📌 Příklad: Vezměme si společnost Starbucks. Nesnaží se prodávat svou kávu konkrétně generálním ředitelům nebo vedoucím oddělení. Neoslovují obchodní komise. Zaměřují se výhradně na jednotlivé spotřebitele, kteří hledají rychlý a osvěžující nápoj.
Proč je důležité znát tento rozdíl?
To, co přesvědčí firmu investovat stovky nebo tisíce dolarů do softwaru, není totéž, co přiměje zákazníka koupit si nové tenisky.
Znalost tohoto rozdílu vám pomůže:
- Vytvořte správnou zprávu
- Vyberte si kanály, které skutečně fungují
- Vytvářejte relevantní formáty obsahu
- Přizpůsobte svůj marketing myšlení svého publika
🧠 Zajímavost: První známá reklama pochází již ze starověkého Egypta! Archeologové objevili papyrusový svitek z období kolem roku 3000 př. n. l., který byl v podstatě inzerátem „ztraceno a nalezeno“.
Obchodník jménem Hapu hledal svého uprchlého otroka, ale podívejte se na tohle: chytře využil příležitosti a uprostřed inzerátu propagoval svůj obchod s látkami v Thébách. To je opravdová obsahová strategie. 😎
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony marketingových kampaní, které vám pomohou
Hlavní rozdíly mezi B2B a B2C marketingem
Co tedy vlastně odlišuje B2B a B2C marketing?
1. Cílová skupina a osoby s rozhodovací pravomocí
První a možná nejvýraznější rozdíl spočívá v tom, s kým komunikujete.
B2B marketing
V případě B2B jsou vaší cílovou skupinou jiné obchodní organizace. Ale i v rámci každé organizace má pravomoc k nákupu málokdy pouze jedna osoba. Ve skutečnosti většina nákupů B2B prochází „nákupním výborem“ nebo rozhodovací jednotkou (DMU).
Budete muset přesvědčit manažera, který bude produkt skutečně používat, vedoucího pracovníka, který schválí rozpočet, a analytika, který bude měřit výsledky. Mohou se také objevit lidé, kteří budou bránit nákupu. Ti, kteří mohou blokovat tato nákupní rozhodnutí z důvodů, jako jsou náklady, užitečnost atd.
Vzhledem k tomu, že se zaměřujete na tento mnohovrstevnatý nákupní výbor, musí B2B marketéři segmentovat své publikum na základě firmografických údajů (údajů o společnosti), nikoli na základě osobních zájmů jednotlivých zúčastněných stran.
Budeme hovořit o:
- Vertikální odvětví (například zdravotnictví nebo výroba)
- Velikost společnosti (od start-upů po velké podniky)
- Umístění společnosti
- Organizační model a stupeň vyspělosti
Díky tomu jsou trhy B2B velmi specializované a specifické.
✅ Fakt: Podle společnosti Gartner se na rozhodnutí o nákupu v rámci B2B podílí v průměru 6 až 10 zainteresovaných stran. To znamená, že vaším úkolem není připravit jednu velkou prezentaci. Musíte informovat a přesvědčit každou osobu, která se na rozhodnutí podílí. Jediný „prodej“ se tak promění v sérii menších, postupných interních jednání.
B2C marketing
Dynamika B2C je přesným opakem modelu B2B. Prodáváte jednotlivci, který se nanejvýš rychle poradí s členem rodiny nebo přítelem.
Zní to jednoduše? Je tu však háček: zatímco každé rozhodnutí o nákupu je osobní, celková cílová skupina v B2C je obrovská a mnohem rozmanitější než v B2B. Mluvíme tu o tisících nebo dokonce milionech potenciálních zákazníků.
Aby pochopili tuto rozmanitost, marketingoví specialisté v oblasti B2C se opírají o čtyři typy segmentace: geografickou, demografickou, behaviorální a psychografickou.
Takto využívá společnost Nike čtyři typy segmentace B2C:
|Typ segmentace
|Co to znamená
|Příklad Nike
|Geografický
|Rozdíly založené na lokalitě
|Propaguje běžecké boty v městských oblastech; kopačky v oblastech, kde je populární fotbal.
|Demografické údaje
|Věk, pohlaví, příjem, povolání
|Vysoce výkonné boty pro sportovce; stylové tenisky pro teenagery a mladé dospělé
|Behaviorální
|Nákupní zvyky, loajalita, využití
|Cílí na časté běžce pomocí aplikace Nike Run Club a exkluzivního vybavení
|Psychografický
|Životní styl, hodnoty, zájmy
|Oslovuje lidi, kteří si cení fitness, motivace a přístupu „Just Do It“ (Prostě to udělej).
👀 Věděli jste, že? McDonald's nepoužívá všude stejné menu. Jsou mistry geografické segmentace a jsou známí tím, že brilantně začleňují místní chutě a ingredience – od McRaclette ve Švýcarsku přes vaječné bulgogi burgery v Jižní Koreji až po Halloumi McMuffin v Jordánsku.
2. Nákupní cykly: dlouhé vs. krátké
Další velký rozdíl mezi B2B a B2C marketingem spočívá v délce nákupního procesu, tedy v nákupním cyklu.
B2B marketing
Typický nákupní cyklus B2B je dlouhý, má několik úrovní a zahrnuje šest odlišných fází:
- Identifikace procesu: Někdo zjistí závažný obchodní problém nebo mezeru, kterou je třeba vyřešit.
- Hledání řešení: DMU provádí průzkum trhu, aby našla potenciální řešení. Čerpá data z různých zdrojů: online obsah a recenze, doporučení kolegů a zprávy analytiků.
- Definice požadavků: Tým definuje kritéria, která řešení musí splňovat (např. „musí být integrováno s naším stávajícím ERP“).
- Výběr dodavatelů: Na základě těchto přísných kritérií zúží výběr na malou skupinu 3–5 dodavatelů, kteří budou pozváni k předvedení svého produktu.
- Hodnocení a budování konsensu: DMU provádí zkoušky, porovnává všechny návrhy a diskutuje o jejich kladech a záporech, dokud nedosáhne společné dohody.
- Rozhodnutí o nákupu: Je vybrán konečný dodavatel. Nyní nastupuje oddělení nákupu, které provede finální jednání o smlouvě (cena, podmínky).
Závěr? Jediný nákup v rámci B2B trvá minimálně 4–6 týdnů a může se protáhnout až na 6 měsíců.
✅ Ověření faktů: Podle zprávy Buyer Experience Report od 6sense trvá průměrný nákupní cyklus v B2B přibližně 11,5 měsíce . To je velká část roku! Ve skutečnosti se délka cyklu prodlužuje o téměř 15 dní s každým novým dodavatelem přidaným do seznamu.
B2C marketing
Představte si, že procházíte Instagram a najednou narazíte na skvělou časově omezenou nabídku produktu, který jste si vyhlédli. Klepnete na ni, přidáte ji do košíku a dokončíte nákup, než nabídka zmizí.
To je typická cesta B2C: krátká, emocionální a často poháněná impulsem nebo touhou. Zahrnuje čtyři klíčové fáze:
- Povědomí: Cyklus začíná v okamžiku, kdy si spotřebitel uvědomí svou osobní potřebu nebo touhu.
- Zvažování: Rychle prozkoumávají možnosti čtením recenzí, porovnáváním cen a kontrolou hodnocení obchodů.
- Nákup: Zde dochází k uzavření obchodu.
- Loajalita: Tato fáze určuje, zda se zákazník vrátí. Zahrnuje zasílání následných e-mailů, nastavení věrnostních programů a poskytování vynikajícího zákaznického servisu.
🧠 Zajímavost: V roce 1997 si společnost Amazon uvědomila, že každý okamžik váhání v nákupním procesu ji stojí prodej. Proto zavedla své slavné tlačítko 1-Click, které zákazníkům umožňuje nakupovat doslova jedním kliknutím namísto několikastupňového nákupního procesu.
Tato funkce byla považována za zázrak, a to natolik, že její patent byl zuřivě bráněn licencováním společnosti Apple, až nakonec v roce 2017 vypršel.
3. Emocionální vs. racionální motivy nákupu
V jádru každého marketingového úsilí leží jedna otázka: Co lidi přiměje k nákupu?
Odpověď se výrazně liší v závislosti na tom, zda komunikujete s firmou nebo s jednotlivcem.
B2B marketing
Společnosti investují do řešení, protože potřebují vyřešit své provozní výzvy, zvýšit celkovou efektivitu, snížit náklady a podpořit budoucí růst.
V B2B je nejčastější emocí strach. Strach z nesprávného rozhodnutí... V tuto chvíli nikdo nepřijde o práci, pokud se rozhodne pro Salesforce.
Každé rozhodnutí v této oblasti musí být odůvodněné a racionální. Nikdy by nemělo být impulzivní.
V B2B je nejčastější emocí strach. Strach z nesprávného rozhodnutí... V tuto chvíli nikdo nepřijde o práci, pokud se rozhodne pro Salesforce.
V B2B je nejčastější emocí strach. Strach z nesprávného rozhodnutí... V tuto chvíli nikdo nepřijde o práci, pokud se rozhodne pro Salesforce.
V B2B je nejčastější emocí strach. Strach z nesprávného rozhodnutí... V tuto chvíli nikdo nepřijde o práci, pokud se rozhodne pro Salesforce.
Každé rozhodnutí v této oblasti musí být odůvodněné a racionální. Nikdy by nemělo být impulzivní.
To ale neznamená, že emoce hrají zcela bezvýznamnou roli. Kupující v oblasti B2B ve skutečnosti hledají důvěru v řešení. Je uklidňující vědět, že platforma bude fungovat přesně tak, jak bylo slíbeno, a že dodavatel bude i dlouho po podpisu smlouvy stát za nimi.
Například ClickUp využívá zábavný a netradiční marketing na sociálních médiích, aby oslovil zákazníky B2B. To je u softwaru pro řízení projektů, kde je marketing považován za velmi přímý a logický, bezprecedentní. Zde je příklad:
B2C marketing
Emoce jsou hnací silou většiny nákupních rozhodnutí v B2C. Logika samozřejmě stále hraje svou roli, ale obvykle vstupuje do hry až později, aby ospravedlnila to, co již bylo rozhodnuto emocemi.
Vezměme si například kampaň Dove „Cost of Beauty“ (Cena krásy). Tříminutový film představuje ženy, které bojovaly s úzkostí, nejistotou a dokonce i ublížením – to vše kvůli nereálným standardům krásy v digitálním věku. Prostřednictvím montáže mladých žen, které přežily toxické standardy krásy, Dove transformuje film o značce v hnutí za systémovou změnu.
✅ Fakt: Emocionální reakce přinášejí obrovské výnosy. Zákazníci, kteří mají skutečné emocionální pouto, utratí dvakrát více. Reklama, která osloví lidi na emocionální úrovni, může přesvědčit až 70 % diváků, aby skutečně provedli nákup.
4. Sdělení a tón hlasu, strategie obsahu
Publikum B2B a B2C reaguje na zcela odlišné tóny a formáty obsahu. I ta nejlepší nabídka může selhat, pokud nepochopíte rozdíl mezi B2B a B2C obsahovým marketingem.
B2B marketing
Komunikace B2B je založena na vyjádření dlouhodobé hodnoty. Jinými slovy, musíte přesně vysvětlit, jak váš produkt přináší měřitelné výhody. Může se jednat o dopad na tržby nebo snížení rizika.
To je podobnost mezi silnými B2B texty. Vždy:
- Začněte s problémem a zdůrazněte, kolik to stojí podnikání.
- Prezentujte svůj produkt/službu jako dokonalé řešení
- Každé tvrzení podložte důkazy (např. případovými studiemi, technickými specifikacemi nebo zprávami analytiků třetích stran).
Vaše obsahová strategie je v tomto případě klíčová. 💪
Vzhledem k tomu, že nákupy B2B trvají týdny nebo měsíce, měl by váš obsah provázet potenciálního kupujícího celou cestou:
- Povědomí: Vzdělávací blogy, zprávy o trendech
- Zvažování: Srovnávací průvodce, kalkulačky návratnosti investic
- Hodnocení: Případové studie, ukázky produktů, reference
🌀 Poslouchejte: Vytváření obsahu pro myšlenkové vedení je snazší říct než udělat. Obzvláště pokud jste jediný marketér nebo máte malý tým, kde má každý plné ruce práce.
Nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, pomáhají standardizovat tón, strukturu a přesnost obsahu, takže se váš tým může soustředit na zdokonalování nápadů místo na formátování návrhů.
Nezapomeňte do procesu editace zapojit člověka. Ten by měl být schopen tento obsah zlidštit, dodat mu důvěryhodnost a obohatit ho o odborné poznatky!
💡 Přátelská rada: Chcete vědět, jak ClickUp dosahuje svého B2B postavení při používání ClickUp? Tajemství prozradíme v tomto průvodci.
B2C marketing
Úkolem B2C marketingu je ukázat lidem, jak se s vaším produktem zlepší jejich život. Na sdělení máte jen pár vteřin (ach, ta stále se zkracující pozornost 😖), takže musí být okamžitě srozumitelné.
Například:
- Slogan Nike „Just Do It“ prodává odhodlání ještě před botami.
- Kampaň Airbnb „Belong Anywhere“ vám okamžitě navodí pocit domova a bezpečí.
- Glossier staví péči o sebe na první místo s heslem „Nejprve pleť. Teprve pak make-up“.
Na rozdíl od B2B musí být váš tón konverzační, energický, inkluzivní a přátelský. Odborné výrazy nebo firemní módní slova jsou naprosto nevhodná. Každodenní jazyk s výraznou výzvou k akci má větší šanci přimět spotřebitele, aby na vaše sdělení reagoval.
5. Běžně používané marketingové kanály
Publikum B2B a B2C se pohybuje na různých platformách. Musíte vědět, kam poslat svou zprávu, aby se jim zobrazila ve správný čas.
B2B marketing
Vzhledem k tomu, že proces prodeje B2B trvá měsíce, marketingové kanály, které používáte, by měly pomáhat budovat důvěru a podporovat dlouhodobé zapojení.
Nejběžnější marketingové kanály B2B jsou:
- LinkedIn: Je lídrem v oblasti B2B. Je to místo, kde se setkávají rozhodující osoby, hledají řešení a zabývají se obsahem týkající se myšlenkového vedení – musíte tam být.
- E-mailový marketing: Nejlepší pro péči o potenciální zákazníky. Využijte jej k navázání kontaktu s potenciálními zákazníky pomocí zajímavých informací, případových studií a novinek o produktech v různých fázích dlouhého nákupního procesu.
- Platformy pro marketing založený na účtech (ABM): Nástroje jako Terminus a 6sense vám pomohou zacílit, oslovit a převést vaše nejcennější účty pomocí personalizovaných kampaní (podrobněji se tím budeme zabývat později v tomto blogu).
- Obsahový marketing: Blogy, white papery a webináře jsou nezbytné pro budování autority. Právě tento obsah totiž kupující využívá, když hledá řešení, než se obrátí na obchodního zástupce.
- Optimalizace pro vyhledávače (SEO & GEO): Zahrnuje optimalizaci vaší webové stránky a obsahu tak, aby se umisťovala na vyšších pozicích ve vyhledávačích a AI motorech při relevantních obchodních dotazech.
- Veletrhy a akce: Účast na veletrzích, konferencích a networkingových akcích zaměřených na konkrétní odvětví, kde můžete představit své produkty, uspořádat živé ukázky, navázat vztahy s potenciálními klienty a získat kvalitní kontakty, které již mají zájem o vaši specializaci.
- Programy doporučení a partnerské programy: Zaměřte se na to, abyste spokojené klienty, obchodní partnery nebo přidružené společnosti motivovali k doporučování vašich produktů nebo služeb jiným společnostem, často prostřednictvím pobídek nebo společných marketingových strategií.
✅ Fakt: Téměř 89 % B2B marketérů tvrdí, že LinkedIn konzistentně generuje vysoce kvalitní potenciální zákazníky. Pokud tedy nejste aktivní na LinkedIn, přicházíte o nejkonverznější provoz!
B2C marketing
Marketingové kanály B2C jsou navrženy tak, aby byly rychlé, široce viditelné a měly okamžitý emocionální dopad. Vaším cílem je vysoký objem, takže potřebujete kanály, které fungují rychle.
Nejběžnější jsou:
- Platformy sociálních médií: Využívání platforem jako Instagram, Facebook, TikTok a Twitter k přímé komunikaci se spotřebiteli, budování povědomí o značce, zobrazování reklam a vytváření virálního obsahu, který podněcuje nákupy.
- E-mailové a SMS propagační akce: Pomozte si získat loajalitu zákazníků prostřednictvím omezených nabídek, rychlých připomínek a aktualizací objednávek. Využijte je k personalizaci svých marketingových aktivit a okamžitému zvýšení prodeje.
- SEO a placené reklamy: Takto upoutáte pozornost. Umístěním svých produktů na první místo ve výsledcích vyhledávání zajistíte, že vaše značka bude v centru pozornosti, když budou lidé připraveni k nákupu.
- Online recenze: Lidé málokdy nakupují, aniž by si nejprve zkontrolovali hodnocení. Zatímco pozitivní recenze budují důvěru, způsob, jakým zacházíte s negativními recenzemi, ukazuje transparentnost a schopnost vaší značky reagovat.
- Influencer marketing a affiliate marketing: Spolupracujte s influencery nebo affiliate partnery, kteří propagují vaše produkty svým sledovatelům, a využijte důvěru a sociální důkaz k podpoře prodeje.
🧠 Zajímavost: Listerine původně nebyl ústní voda. Byl to chirurgický antiseptický prostředek. Společnost se pokusila prodávat jej pro různé účely (čištění podlah, léčba kapavky), ale prodeje zůstaly zcela stagnující. Úplný propadák.
Když Gerard Lambert, syn majitele společnosti, objevil neznámý latinský lékařský termín pro zápach z úst („halitóza“), vyvolal tím krizi. Prezentoval jej jako trapný, společensky zničující zdravotní problém, který dokáže léčit pouze Listerine. Výsledek? Za pouhých sedm let dosáhl Listerine roční tržby přes 8 milionů dolarů!
6. Budování vztahů vs. zaměření na transakce
Způsob, jakým B2B marketéři dlouhodobě pečují o potenciální zákazníky a komunikují s nimi, se liší od B2C marketingu. Zde je vysvětlení:
B2B marketing
Obchody B2B zahrnují vysoké investice a sdílené riziko. Z tohoto důvodu podniky nehledají „dodavatele“, ale „partnery“, kterým mohou důvěřovat a s nimiž mohou růst.
Ve skutečnosti je první prodej pouze začátkem smlouvy, která může snadno trvat i deset let! Navíc nesmíme zapomínat, že spokojení zákazníci vám mohou pomoci posílit důvěru ve značku v rámci celého odvětví tím, že budou sdílet pozitivní recenze.
Proto má personalizovaná marketingová komunikační strategie, pravidelné zveřejňování vzdělávacích obsahů, průběžná správa účtů a programy pro úspěch zákazníků velký význam.
🎥 Podívejte se: Chcete vědět, jak využít AI v marketingu? V tomto videu vám představíme nástroje, ukázkové příkazy a reálné výsledky, které můžete napodobit.
Uvnitř najdete:
⚡️ 5 praktických tipů a příkladů využití umělé inteligence v marketingu: segmentace a prioritizace potenciálních zákazníků, personalizace ve velkém měřítku, optimalizace obsahu pomocí umělé inteligence a další.
⚡️ Marketingové nástroje s umělou inteligencí, které můžete vyzkoušet hned, aniž byste narušili své pracovní postupy (například ClickUp)
⚡️ Jak pomocí AI rychleji vytvářet nápady, měnit účel obsahu a ušetřit hodiny práce
⚡️ Tipy pro měření toho, na čem záleží: CTR, zapojení, konverze, A/B testování
B2C marketing
V B2C jsou interakce se zákazníky kratší a většinou transakční. Nemáte vždy čas na náročnou a dlouhodobou péči o zákazníky. Místo toho je cílem učinit každou jednotlivou interakci tak příjemnou a přínosnou, že se kupující přirozeně bude chtít vrátit.
Loajalita ke značce roste díky zapamatovatelným a rychlým řešením: hladkému procesu platby, bleskovému doručení, vysoce kvalitním produktům a včasnému zákaznickému servisu.
Nejsilnější opakované nákupy v rámci B2C však nakonec závisí na emocionálním propojení. Když mají kupující pocit, že jim někdo opravdu rozumí, ať už díky personalizovaným doporučením nebo sdíleným hodnotám značky, stanou se loajálními zákazníky a ambasadory značky.
🧠 Zajímavost: Psychologie barev hraje v brandingu významnou roli a modrá barva je napříč kulturami trvale považována za jednu z nejdůvěryhodnějších, nejstabilnějších a nejuklidňujících barev. Není divu, že Facebook, LinkedIn, PayPal, IBM, Dell a Zoom se pyšně oblékají do modré barvy!
Marketingové strategie B2B
Nyní se podívejme na čtyři nejdůležitější marketingové strategie B2B, které vám pomohou navázat kontakt se správnými zákazníky a provést je složitým procesem nákupního rozhodnutí:
1. Marketing založený na účtech (ABM)
Account-based marketing obrací tradiční marketingový trychtýř. Nemarketujete všem. Začnete se seznamem vysoce hodnotných cílových účtů a vytvoříte pro ně hyperpersonalizované kampaně.
- Vytvořte si profil ideálního zákazníka (ICP) : Přesně definujte, na koho se chcete zaměřit, na základě odvětví, velikosti, potenciálu příjmů a problémových oblastí.
- Sladění marketingových a prodejních profesionálů: Oba týmy musí spolupracovat. Zajistěte, aby sdílely své poznatky a koordinovaly své aktivity v oblasti oslovování zákazníků.
- Personalizace ve velkém měřítku: Použijte nástroje ABM, jako jsou 6sense nebo Terminus, k poskytování skutečně přizpůsobeného obsahu.
- Zapojte se do více kanálů: Musíte se ukázat tam, kde jsou vaši kupující. Kombinujte reklamy na LinkedIn, personalizované e-maily a retargeting, abyste efektivně oslovili své publikum.
Jak ClickUp pomáhá
S ClickUp CRM můžete sjednotit své CRM, prodejní pipeline a interakce se zákazníky na jedné platformě – poháněné umělou inteligencí, která urychluje uzavírání obchodů, zvyšuje retenci a zvyšuje tržby. Poskytuje vašemu týmu centralizovaný přehled o účtech s vysokou hodnotou, včetně všech kontaktních bodů, úkolů a zúčastněných stran.
Pokud nechcete začínat od nuly, můžete jednoduše zorganizovat svůj prodejní proces a vztahy se zákazníky pomocí šablony ClickUp CRM.
Nabízí:
- Centralizované údaje o účtu: Ukládejte všechny důležité informace o klientech na jednom místě.
- Podrobná správa kontaktů: Sledujte kontaktní údaje a historii interakcí na první pohled pomocí vlastních polí a vlastních stavů úkolů.
- Sledování historie interakcí: Sledujte každý kontakt s potenciálními zákazníky a stávajícími zákazníky pomocí automatizací, připomínek a přizpůsobitelných oznámení.
- Reporting CRM v reálném čase: Získejte přehled o svých prodejních výsledcích díky přehledným reportům a přizpůsobitelným dashboardům ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: AI Notetaker od ClickUp výrazně zlepší vaši spolupráci v oblasti ABM. Když máte schůzku s obchodním oddělením nebo diskutujete o strategii ABM kampaně, AI Notetaker od ClickUp automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje každou diskusi.
Zachytí informace o kupujících, námitky a podrobnosti týkající se konkrétních účtů, takže mezi týmy nedojde ke ztrátě žádných informací. Po schůzce můžete shrnout klíčové body pro každý cílový účet.
2. Obsahový marketing pro myšlenkové vedení
Kupující v oblasti B2B hledají jednu věc: značky, které skutečně rozumějí jejich problémům a nabízejí důvěryhodné odborné poznatky. A neexistuje lepší způsob, jak toho dosáhnout, než prostřednictvím myšlenkového vedení.
Zde je návod, jak vytvořit a sdílet obsah, který vás (nebo vaši značku) představí jako odborného poradce, na kterého se lze obrátit:
- Pochopte problémy svého publika: Zjistěte, co přesně vašim ideálním zákazníkům nedá spát. Nejen dnes, ale zohledněte i následujících 6–12 měsíců ve svém kalendáři obsahu B2B. Poté vytvořte obsah, který jim pomůže tyto výzvy sebevědomě překonat.
- Nabídněte originální pohled: Provádějte vlastní průzkumy, publikujte vlastní výzkumy, pište případové studie nebo se ponořte do dat svých zákazníků, abyste získali nové poznatky. A pokud nemůžete provádět originální výzkum, vezměte si komplexní, již publikované zprávy z oboru a přeměňte je na snadno srozumitelné informace.
- Ukažte, neprodávejte: Prokažte svou odbornost tím, že vysvětlíte, jak pomocí vašeho produktu vyřešit daný problém. Podpořte to reálnými údaji, jako jsou výsledky ROI, reference zákazníků a případové studie.
Zde je krátký příklad toho, jak se Zeb Evans, generální ředitel společnosti ClickUp, prezentuje na LinkedIn:
3. LinkedIn a profesionální networking
LinkedIn je nejúčinnější platformou pro budování profesionální autority. Chcete-li tento kanál efektivně využívat, zaměřte se na následující tři pilíře:
- Budování přítomnosti značky: Optimalizujte stránku vaší společnosti pomocí jasného positioning, správných klíčových slov z oboru a nových vizuálů značky. Ale tím to nekončí. Povzbuďte celý svůj tým, zejména vedení, aby se zapojil a sdílel vaše příspěvky.
- Strategické zapojení: Publikování příspěvků pomáhá, ale nejdůležitější je interakce. Zapojte se do diskuzí v oborových skupinách, přispívejte smysluplnými komentáři k relevantním tématům a reagujte na reakce na vaše vlastní příspěvky.
- Využití cílených marketingových kampaní: Pro dosažení maximálního účinku kombinujte sponzorovaný obsah a kampaně InMail s vaší běžnou organickou aktivitou. Takto podpoříte celou horní část svého marketingového trychtýře.
⭐ Bonus: Měli jste někdy skvělý nápad na kreativní reklamu, který vás napadl v nevhodnou chvíli? Například při venčení psa nebo při předvádění? A bojíte se, že vám ten nápad vyklouzne z hlavy?
S funkcí Talk to Text od ClickUp Brain MAX to nemusíte řešit. Stačí mluvit přirozeně nahlas a umělá inteligence okamžitě přepíše vaši řeč s působivou přesností. Můžete si vybrat mezi různými styly (minimalistický pro zkrácené zápisy, vyleštěný pro obsah připravený ke sdílení).
Umělá inteligence dokonce rozpoznává kontext pracovního prostoru, jako jsou @zmínky a názvy kampaní. Je ideální pro zaznamenávání nápadů na cestách, aby se vaše kreativní jiskra nikdy neztratila v shonu.
4. Budování dlouhodobých vztahů
Dříve jsme diskutovali o tom, jak B2B marketing prosperuje díky dlouhodobým smlouvám. Ale jak takovou smlouvu vůbec uzavřít? Zde je několik tipů:
- Vzdělávání předchází prodeji: Sdílejte zdroje, které řeší konkrétní, bezprostřední problém, i když to zatím nemá nic společného s vaším produktem. Vaším primárním cílem je stát se důvěryhodným zdrojem znalostí v oboru, nikoli vlezlým prodejcem.
- Oslovte všechny přítomné: Rozhodovací jednotka (DMU) je komplexní. Váš obsah proto musí přímo oslovit různé priority všech osob zapojených do rozhodování o nákupu. Například technický ředitel potřebuje technickou dokumentaci dokazující, že vaše platforma snižuje rizika, zatímco finanční ředitel chce vidět nejnovější model návratnosti investic. Stručně řečeno: přizpůsobte své sdělení
- Personalizace interakce: Nestačí pouze zasílat automatizované, personalizované e-maily. Musíte vytvořit vlastní ukázky a exkluzivní pozvánky na webináře pro malé skupiny. Zacházejte se svými hodnotnými potenciálními zákazníky s respektem, který si zaslouží, aby měli pocit, že jsou již vašimi cennými partnery.
- Udržování komunikace po prodeji: Vaším úkolem je neustále pomáhat kupujícím získávat z vašeho řešení v průběhu času větší hodnotu. Pravidelně se proto spojujte se svými klienty, žádajte je o hodnocení úspěchu a sdílejte s nimi novinky o produktech.
💡 Případová studie: Společnost Adobe spustila kampaň „Creativity for All“ (Kreativita pro všechny), aby se přetransformovala z firmy vyrábějící designové nástroje na poskytovatele B2B řešení. Tým použil personalizované reklamy, sérii podrobných článků a webináře, aby oslovil vedoucí pracovníky na nejvyšší úrovni. Výsledkem bylo, že poptávka po B2B řešeních Adobe Experience Cloud vzrostla v prvních třech měsících o 33 %.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální média
Marketingové strategie B2C
Je čas rozebrat čtyři populární marketingové strategie B2C:
1. Sociální média a influencer marketing
Sociální média jsou hlavním motorem pro objevování značek B2C. Jak je efektivně využít:
- Vyberte si správnou platformu: Pokud prodáváte luxusní zboží vysoké kvality, které je vizuálně atraktivní, Instagram a Pinterest jsou pro vás ideální platformy. Pokud chcete oslovit generaci Z, měli byste se dobře orientovat v TikToku. Zjistěte, kde se vaše cílová skupina nejčastěji pohybuje, a zaměřte tam své zdroje.
- Zaměřte se na autentický obsah: Lidé chtějí nahlédnout „do zákulisí“ malé, udržitelné oděvní značky. Nebo vidět upřímné, mírně chaotické videoklipy z kuchyně restaurace. Zaměřte se tedy na svou značku, místo abyste se snažili napodobovat to, co dělají všichni ostatní.
- Začněte využívat obsah vytvářený uživateli (UGC), pokud tak již nečiníte: Když sdílíte autentickou recenzi zákazníka na rozbalení produktu nebo příspěvek z jeho každodenního života, ve kterém používá váš produkt, v podstatě říkáte: „Podívejte! Náš produkt funguje pro lidi jako vy. “ Gymshark je v tomhle profík. Jejich Instagram je plný sdíleného obsahu od zákazníků, který poskytuje silný sociální důkaz pro jejich sportovní oblečení.
- Využijte influencer marketing: Buďte strategičtí při výběru partnerů pro spolupráci. Spolupracujte s influencery, jejichž hodnoty a publikum odpovídají těm vašim. Namísto jednorázových příspěvků budujte dlouhodobá partnerství zaměřená na konzistentní a upřímnou propagaci produktů – zkrátka vytvořte influencer marketingovou kampaň namísto náhodných pokusů ve tmě.
- Kombinujte organické a placené strategie: Využijte organický obsah k budování hlasu vaší značky a rozšiřujte jej pomocí placených reklam.
- Aktivně komunikujte: Budujte loajalitu zákazníků tím, že budete odpovídat na komentáře a soukromé zprávy, klást zábavné otázky, pořádat ankety a často upozorňovat na své sledující.
🧠 Zajímavost: Potřebujete lekci z historie influencer marketingu? Seznamte se s Josiahem Wedgwoodem. V 60. letech 18. století poslal královně Charlotte sadu svého jemného porcelánu v rámci soutěže.
Vyhrál a královna si porcelán tak oblíbila, že ho jmenovala „královským hrnčířem“. Wedgwood okamžitě rozpoznal marketingový potenciál a začal v místních novinách inzerovat svou keramiku pod názvem „Queensware“. Jednalo se o první královskou spolupráci, a to několik století před vznikem Instagramu! 📸
📚 Číst více: Nejlepší nástroje pro marketingové pracovní postupy
2. Emocionální storytelling a identita značky
Každá značka B2C potřebuje skvělý příběh. Právě ten vyvolává u zákazníků tak silný pocit, že sáhnou do peněženky a okamžitě kliknou na tlačítko „koupit“.
Jak vybudovat silný příběh a identitu značky:
- Přemýšlejte nad rámec fyzické užitečnosti produktu: Pokud se podíváte blíže na značky jako Nike nebo Apple, uvědomíte si, že vás lákají k používání produktu. Specifikace přicházejí až později. Přemýšlejte o tom takto: neprodáváte kávu za 5 dolarů, prodáváte status a příjemný ranní rituál.
- Zakotvěte storytelling v kulturní pravdě: Ponořte se do témat, která zajímají vaše publikum. Například značka Fenty Beauty uvedla na trh více než 40 odstínů podkladových krémů, aby demonstrovala svůj závazek k inkluzivitě. A co je na tom nejlepší? Nejednalo se o pouhý marketingový trik. Ve skutečnosti to vyřešilo reálný problém, protože většina kosmetických značek po léta ignorovala tmavší odstíny pleti.
- Využijte emoce jako designový systém: Chcete působit vřele a empaticky jako Coca-Cola? Nebo elegantně a moderně jako Apple? Vizuální prvky, typografie a tón, které zvolíte, by měly odrážet emocionální jádro vaší značky.
⚠️ Upozornění: Vaše marketingová kampaň by neměla působit necitlivě. Známým příkladem je nechvalně proslulá vánoční reklama společnosti Peloton z roku 2019, ve které manžel daruje své ženě k Vánocům kolo Peloton. Reklama byla široce kritizována jako sexistická a necitlivá, což vedlo k 9% poklesu ceny akcií společnosti během jediného dne.
3. Slevy, nabídky a rychlé konverze
Nic nepřitahuje pozornost tak jako dobrá sleva. Ale buďte opatrní: jejich nadužívání oslabí hodnotu vaší značky. Lidé budou nakupovat pouze tehdy, když budete mít slevy.
⚒️ Rychlý tip: Oznamte výprodej předem na svém webu (a prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou newslettery nebo sociální sítě). Například Target nabízí předčasný výprodej k Black Friday, při kterém jsou většina produktů zlevněna o 40 % nebo více.
Jak tedy najít ideální řešení? Vše záleží na strategii:
- Využijte psychologické spouštěče: Slevy nejsou jen finanční. Musíte vytvořit pocit naléhavosti a exkluzivity. Využijte časově omezené nabídky („Končí za 3 hodiny!“), zasílejte upozornění na nízké skladové zásoby a nabízejte slevy pouze pro členy.
- Sladěte svou nabídku s životním cyklem zákazníka: Představte si, že nový návštěvník vašeho webu získá 10% slevu na svou první objednávku. Někdo, kdo před 48 hodinami opustil svou kartu, získá 5% slevu, pokud dokončí nákup v následující hodině. Tímto způsobem můžete dosáhnout vyšších konverzí a zároveň chránit své marže.
- Vyvažte frekvenci s vnímáním značky: Pokud nabízíte příliš mnoho slev, vaši zákazníci budou prostě čekat na další výprodej. Nejlepší je střídat slevy s pobídkami s přidanou hodnotou, jako je doprava zdarma, vrácení zboží zdarma nebo vzorek prémiového zboží zdarma.
👀 Věděli jste? Na konci 90. let dosáhl Hotmail díky bezplatnému marketingu 12 milionů uživatelů za pouhých 18 měsíců. V té době měli přístup k e-mailům pouze studenti nebo profesionálové. Hotmail viděl příležitost a nabídl široké veřejnosti 2 MB úložného prostoru pro e-maily ZDARMA! Během prvních 20 dnů od spuštění této nabídky získal 20 000 uživatelů.
Ale tady je ta geniální část: ke každému odeslanému e-mailu přidali řádek: „PS: Miluji vás. Získejte svůj bezplatný e-mail na Hotmailu. ” Tento jeden krok proměnil každého uživatele v bezplatného obchodního zástupce, což vedlo k jednomu z nejrychlejších růstů, jaký internet kdy zažil. 🤯
4. Vícekanálové kampaně pro větší viditelnost
Nemůžete se spoléhat na to, že jeden příspěvek na Instagramu udělá všechnu práci za vás, protože neexistuje žádná záruka, že ho vaše cílová skupina uvidí, až bude zveřejněn. Většina spotřebitelů se při nákupu neřídí přímou cestou. Pohybují se plynule mezi sociálními médii, e-maily, vyhledávači, aplikacemi a zážitky v kamenných obchodech.
Vaše značka by měla oslovovat a zapojovat zákazníky prostřednictvím různých kanálů, jak fyzických, tak digitálních.
⭐ Bonus: Podívejme se na rozdíly mezi multikanálovou a omnichannelovou komunikací:
- Multikanálová komunikace znamená, že vaše značka je přítomna na několika kanálech (například na sociálních sítích, v e-mailech a ve vaší aplikaci), ale každý z nich funguje nezávisle.
- V omnichannel marketingu jsou všechny vaše kanály vzájemně propojeny. Když tedy zákazník získá odměnu za nákup v obchodě, promítne se to i do aplikace.
Podobnosti mezi B2B a B2C marketingem
I když jsou B2B a B2C marketing dva zcela odlišné světy, mají některé společné základní prvky, jako například:
- Přístup zaměřený na zákazníka: Ať už prodáváte komplexní platformu SaaS velkému podniku nebo novou bundu jednotlivému zákazníkovi, úspěch vždy závisí na jedné věci: hlubokém porozumění vaší cílové skupině. Jak B2B, tak B2C vyžadují na výzkumu založené persony a přizpůsobené sdělení, které rezonuje se skutečnými potřebami.
- Zaměřte se na budování důvěry: Kupující v obou oblastech hledají důvěryhodnost, než se zaváží. Podniky chtějí důvěryhodné dodavatele, kteří mohou nabídnout ověřitelnou návratnost investic a bezpečnost. Spotřebitelé hledají důvěryhodné značky se silným sociálním důkazem a pozitivními recenzemi/hodnoceními.
- Obsah jako základní strategie: B2B se spoléhá na hodnotný, vzdělávací obsah, který po několik měsíců pěstuje potenciální zákazníky. B2C se spoléhá na zábavný obsah, který v několika vteřinách podnítí impulzivní nákupní rozhodnutí. Všimli jste si společného prvku? Obsah je ústředním bodem obou strategií.
- Klíčem je silná identita značky: Nezáleží na tom, zda prodáváte generálnímu řediteli nebo studentovi vysoké školy. Pokud vás nepoznají, nebudou od vás nakupovat. Jasná a konzistentní identita značky je nezbytná pro zapamatovatelnost a vzpomínku, a to jak v B2B, tak v B2C marketingu.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace vygenerovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům , které byly umožněny nebo vylepšeny pomocí ClickUp.
Příklady B2B a B2C marketingu v praxi
Nyní se podívejme na několik příkladů marketingových strategií B2B a B2C z reálného světa:
B2B: Kampaň „Smarter Planet“ společnosti IBM + myšlenkové vedení
Jen málo B2B značek dokázalo proměnit složitou technologii v něco, co lidi skutečně zajímá. IBM je jednou z nich.
V roce 2008 spustila kampaň „Smarter Planet“, která IBM představila jako více než jen technologického giganta. Kampaň společnost prezentovala jako vizionáře, který pomáhá městům, podnikům a vládám využívat data a propojené systémy k řešení reálných problémů. Například v oblasti energetické účinnosti, řízení dopravy a inovací ve zdravotnictví.
Stalo se to celým hnutím s ústřední myšlenkou: technologie může zlepšit fungování světa. Ale to byl jen začátek. Od té doby se IBM zaměřuje také na vzdělávání namísto prodeje. Prostřednictvím dlouhodobého výzkumu, bílých knih a blogů vedoucích pracovníků IBM zjednodušuje složité témata pro vedoucí pracovníky v podnikové sféře.
B2C: Virální marketing Duolinga na sociálních médiích
Duolingo se stalo jedním z nejúspěšnějších příkladů moderního marketingu zaměřeného na osobnost.
Jaké je jejich tajemství? Proměna maskota v hlavní postavu. Duo the Owl, zelený maskot značky, se stal jejím hlasem na TikToku a Instagramu. Uvidíte ho tančit v kanceláři, vtipkovat o pronásledování uživatelů, kteří vynechávají lekce, a reagovat na události popkultury (například vydání druhé řady seriálu Squid Game na Netflixu).
I když je to trochu nevyrovnané a chaotické, právě to je důvod, proč to funguje. Jeho odvážný, hravý tón a sebevědomý humor velmi rezonují s generací Z a mileniály, kteří touží po autentičnosti více než po dokonalosti.
Zde je stručný rozdíl mezi přístupem společností IBM a Duolingo k těmto kampaním:
|Aspekt
|IBM „Smarter Planet“ (B2B)
|Virový marketing Duolingo (B2C)
|Cílová skupina
|Podniky, města, vlády, rozhodovací orgány
|Individuální spotřebitelé, zejména generace Z a mileniálové
|Přístup
|Myšlenkové vedení, vzdělávání, dlouhé texty
|Zábavný, hravý, krátký obsah pro sociální sítě
|Positioning značky
|Vizionář, řešitel problémů, odborník v oboru
|Zábavné, srozumitelné, zaměřené na osobnost
|Kanály
|Výzkumné práce, bílé knihy, blogy vedoucích pracovníků, kampaně
|TikTok, Instagram, virální videa
|Tón
|Profesionální, zasvěcené, autoritativní
|Odvážný, vtipný, sebevědomý
|Cíl
|Budujte důvěru, vzdělávejte, ovlivňujte rozhodnutí ve velkém měřítku
|Podpořte zapojení, lásku k značce a virální dosah
|Maskot/postava
|Žádný (zaměření na odborné znalosti a řešení)
|Duo the Owl jako hravá maskotka značky
📮 ClickUp Insight: Jeden ze čtyř zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Jak ClickUp podporuje marketingové týmy B2B i B2C
Marketingové týmy B2B a B2C fungují na zcela odlišných principech a mají odlišné požadavky.
Většina marketingových nástrojů vás nutí se rozhodnout. Platformy vytvořené pro B2B jsou příliš rigidní pro rychlost a kreativitu, kterou vyžaduje B2C. Nástroje zaměřené na B2C postrádají strukturu a integraci prodeje, kterou potřebují týmy B2B. Týmy nakonec spojují více systémů nebo dělají kompromisy v funkcích, které jsou důležité pro jejich konkrétní model.
ClickUp funguje pro oba typy jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Ať už plánujete šestiměsíční marketingový program založený na účtech nebo zítřejší bleskovou akci, ClickUp se přizpůsobí vašemu časovému plánu, pracovním postupům a struktuře týmu, aniž by vás nutil přijmout cizí představu o tom, jak by měl marketing fungovat.
Software ClickUp pro správu marketingových projektů tak eliminuje roztříštěnost práce tím, že poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat. Zde je několik příkladů, jak marketéři B2B a B2C používají ClickUp k vytváření úspěšných marketingových kampaní:
Brainstormujte kreativní nápady pomocí ClickUp Brain
Nemůžete přijít na nové nápady pro vaši marketingovou kampaň B2B nebo B2C?
ClickUp Brain, náš výkonný AI asistent, mnohonásobně urychluje brainstormingové sezení. Místo toho, abyste hodiny zírali na prázdnou obrazovku, můžete chatovat s Brainem a najít nové nápady na obsah:
- Stačí popsat svůj cíl (např. plánování nové kampaně na sociálních médiích pro váš software) a Brain vám navrhne témata kampaně, obsahové strategie a kreativní nápady přizpůsobené vašemu cíli.
- Můžete také požádat o převedení navrhované strategie do vizuální myšlenkové mapy pro snadnější pochopení.
- Místo psaní podrobných pokynů můžete jednoduše požádat AI, aby se podívala do dokumentu ClickUp Doc, který obsahuje stručný popis, a na jeho základě vytvořila obsah.
- Použijte Brain v ClickUp Docs a požádejte jej, aby shrnul, upravil nebo přepsal část textu.
Brain vám navíc pomůže převést váš text do vizuální podoby.
✨ Vyzkoušejte tyto podněty:
- Úkol 2: Převést text LinkedIn AI do infografiky s futuristickým tématem
- Úkol 1: Převést tento text do příspěvku pro LinkedIn. Dejte mi dvě varianty – jednu pro reklamní text a druhou, kterou může moje generální ředitelka zveřejnit na svém LinkedIn profilu.
A pokud spravujete více kampaní, kanálů a osobností, zvažte upgrade na ClickUp Brain MAX. Na rozdíl od standardních AI asistentů se Brain MAX připojuje ke všem vašim nástrojům, jako jsou Google Drive, OneDrive, SharePoint a další.
Může okamžitě načíst dokumentaci k produktům, podpůrné skripty nebo starší příspěvky z blogu a převést je do zpráv připravených pro WhatsApp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Navíc můžete pomocí funkce Talk to Text používat hlasové příkazy k vytváření nebo aktualizaci sekvencí zpráv a shrnovat dlouhé dokumenty pro drip kampaně.
A konečně, Brain Max vám umožňuje přístup k prémiovým LLM modelům, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, na jednom místě. Můžete tak využívat každý LLM model podle jeho silných stránek a podle svého použití, a to pod jednou střechou.
Chcete-li se dozvědět více o Brain MAX, podívejte se na toto video!
Plánujte a spolupracujte hladce s ClickUp Docs
ClickUp Docs je prostor pro spolupráci vašeho týmu, kde můžete plánovat, psát a vylepšovat všechny prvky marketingové kampaně. Takto jsme to umožnili:
- Organizujte dokumenty pomocí podstránek a snadno vytvářejte průvodce kampaněmi nebo marketingové příručky.
- Použijte formátování bohatého textu (nadpisy, styly písma, zvýraznění, vlastní bannery atd.) k vytvoření vizuálně přitažlivých a snadno navigovatelných dokumentů.
- Vložte obrázky, videa nebo přímo propojte úkoly a cíle kampaně s vaším ClickUp Doc.
- Zanechte zpětnou vazbu přímo v textu a označte kolegy, kteří by měli provést úpravy.
- Spolupracujte v reálném čase, ať už vylepšujete text reklamy, upravujete brief landing page nebo finalizujete sdělení kampaně.
- Sledujte všechny změny v návrzích a v případě potřeby se vraťte zpět.
- Nastavte oprávnění pro prohlížení/úpravu každého dokumentu, abyste zajistili bezpečný přístup.
- Bonus: Zapněte režim Focus Mode a pište reklamní texty bez rušivých vlivů v ClickUp Docs.
Vytvářejte strategie vizuálně pomocí tabulek ClickUp a myšlenkových map
Potřebujete vyhrazený prostor pro vizuální strategické plánování? Máme pro vás řešení! ClickUp Whiteboards slouží jako interaktivní plátno, na kterém mohou týmy B2B i B2C plánovat své kampaně. Pomohou vám přejít od nápadu k realizaci. Podívejme se, jak:
- Přidejte poznámkové lístky, tvary, spojovací prvky, text a obrázky a nakreslete si nákupní trychtýře, cesty zákazníků nebo strategie kanálů.
- Prozkoumejte vztahy mezi osobnostmi zákazníků a tématy obsahu pomocí snadno upravitelných myšlenkových map.
- Přeměňte nápady na konkrétní úkoly přímo na tabuli pomocí integrovaných karet úkolů.
- Snadno se orientujte ve velkých vizuálních plánech pomocí přiblížení, přetažení nebo dotykových gest.
- Využijte integrované nástroje umělé inteligence k okamžitému generování obrázků nebo kreativních prvků.
- Pozvěte více členů, aby společně pracovali na tabuli. Změny se všem účastníkům zobrazí okamžitě.
Provádějte úkoly hladce s automatizací a agenty ClickUp
Eliminujte opakující se práci a soustřeďte se na kreativní/strategické činnosti s velkým dopadem pomocí automatizace ClickUp. Zvyšte efektivitu svého týmu a už se nikdy nemusíte starat o ruční změnu stavu nebo zasílání aktualizací:
- Po dokončení úkolů kampaně automaticky posuňte marketingový pracovní postup vpřed, například přesunutím kreativního materiálu z „Ve fázi návrhu“ do „Ve fázi kontroly“.
- Nastavte pravidla pro automatizaci úkolů na základě typu nebo fáze kampaně. Například jakmile editor schválí obsahový brief, úkol psaní je automaticky přiřazen příslušnému autorovi.
- Resetujte termíny, jakmile úkoly automaticky postoupí do další fáze
- Definujte závislosti úkolů tak, aby následné úkoly byly spuštěny až po dokončení předchozích úkolů.
- Automaticky aplikujte kontrolní seznamy úkolů na různé prvky kampaně a zefektivněte kontroly kvality.
⭐ Bonus: Použijte ClickUp Agents k automatizaci rutinních úkolů, aby se vaši marketéři mohli soustředit na to, co umí nejlépe, tedy propagaci vaší značky. Tyto hotové marketingové automatizace vám pomohou spravovat každodenní úkoly, jako je vytváření a odesílání souhrnů kampaní zainteresovaným stranám nebo shromažďování aktualizací týmu na konci dne.
A pokud chcete automatizovat konkrétní úkol nebo pracovní postup, pro který nemůžete najít předem připraveného AI agenta, nezoufejte! V ClickUp si můžete kdykoli nastavit vlastního AI agenta, aniž byste museli psát jakýkoli kód. Můžete například automaticky přiřadit úkoly tvorby obsahu příslušným členům týmu s termíny splnění sladěnými s časovým harmonogramem kampaně.
Sledujte výkonnost kampaní pomocí dashboardů ClickUp
Dashboardy ClickUp poskytují marketingovým týmům centralizovaný přehled o stavu kampaně v reálném čase:
- Vytvořte si svůj dashboard pomocí různých widgetů, jako jsou grafy, seznamy úkolů, sledování času, cíle a vlastní přehledy.
- Automaticky synchronizujte úkoly kampaně a údaje o cílech, abyste mohli vizualizovat pokrok pomocí aktualizovaných sloupcových, výsečových nebo bodových grafů.
- Sledujte pracovní postupy svého týmu v rámci několika kampaní, abyste zajistili vyvážené rozdělení zdrojů.
- Zkontrolujte, kolik času trávíte úkoly, jako je tvorba obsahu nebo design, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sdílejte dashboardy s klienty nebo interním vedením, aby všichni byli na stejné vlně.
📚 Číst více: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Jak zvolit správnou strategii?
Zde je pět praktických tipů, jak zjistit nejúčinnější marketingovou strategii pro vaše podnikání:
- Identifikujte svou cílovou skupinu: Pokud jsou vašimi potenciálními zákazníky organizace nebo týmy (např. prodej softwaru finančnímu oddělení), je jasnou volbou B2B. Pokud prodáváte produkt jednotlivým spotřebitelům, je vhodnější strategie B2C.
- Porozumějte své cílové skupině: Dále analyzujte demografické údaje o vaší identifikované cílové skupině. U B2B cílové skupiny se zaměřte na odvětví, velikost společnosti, role a rozpočet. U B2C se zaměřte spíše na věk, lokalitu, životní styl a emocionální faktory, které ovlivňují nákupní rozhodnutí.
- Definujte svou jedinečnou hodnotovou nabídku : Zeptejte se sami sebe, jakou hodnotu váš produkt v jádru přináší. Pokud slibujete efektivitu, škálovatelnost nebo jasnou návratnost investic, jedná se o B2B. Pokud je přitažlivost spíše emocionální (např. status, potěšení, sounáležitost), oslovujete publikum B2C.
- Vyberte si správné kanály: Jděte tam, kde je vaše cílová skupina. Značky B2B by se měly zaměřit na LinkedIn, webináře, odborné akce, networkingové komunity atd. Značky B2C naopak dosahují lepších výsledků na sociálních médiích, v placené reklamě, SMS a marketingu přes WhatsApp Business.
- Neustále vylepšujte a přizpůsobujte: Ať už se rozhodnete pro jakoukoli strategii, otestujte ji. Spusťte malé pilotní kampaně s jasnými metrikami úspěchu, abyste otestovali zapojení, konverzi a návratnost investic. Na základě toho, co skutečně funguje, strategii neustále vylepšujte.
Zlepšete své marketingové aktivity B2B a B2C s ClickUp
Rozdíl mezi B2B a B2C marketingem je mnohem hlubší než jen to, komu prodáváte. Ovlivňuje to, jak komunikujete se svým publikem a jak je vedete k rozhodnutí o nákupu.
Ale bez ohledu na to, na které straně stojíte, jedna věc zůstává neměnná: potřebujete výkonnou platformu, která vám pomůže tyto kampaně úspěšně realizovat.
Vstupte do ClickUp. Plánujte kampaně, vytvářejte obsah, spravujte různé marketingové prostředky, sledujte výkonnost a měřte pokrok, aniž byste o něco přišli. Ať už spouštíte B2B kampaň nebo B2C propagaci, ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní a postupovat rychleji.
Jste připraveni spustit své kampaně s přesností? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Největší rozdíl mezi marketingem typu business-to-business a business-to-consumer spočívá v cílové skupině. V případě B2B se zaměřujete na firmy, zatímco v případě B2C nakupují od vás jednotlivci.
Marketing typu business-to-business se jeví jako obtížný, protože má delší nákupní cykly, které zpožďují konverze. Navíc musíte jednat s více zainteresovanými stranami a přesvědčit je, abyste uzavřeli jedinou dohodu. Naproti tomu marketing typu business-to-consumer nabízí rychlé výhry a impulzivní nákupy. Ale pozor, je velmi konkurenční a vyžaduje kreativitu, takže se musíte rychle přizpůsobit chování spotřebitelů. B2B je sice složitější, ale není těžší než B2C. Obě strategie mají své vlastní výzvy a výhody.
Ano! Mnoho firem obsluhuje oba trhy současně. Podívejte se například na nás (ClickUp)! Máme plány pro podniky (B2B) a nabízíme individuální předplatné pro osobní produktivitu (B2C). Jak to děláme? Klíčem je jasně segmentovat publikum, abyste mohli vytvořit odlišné hodnotové nabídky.
Pokud jde o B2B, LinkedIn, e-maily a odborné akce jsou ideální pro budování dlouhodobých vztahů a myšlenkového vedení. Sociální média jako Instagram, TikTok, YouTube atd. fungují nejlépe pro oslovení B2C publika.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je vaším dokonalým pomocníkem při vytváření marketingových kampaní – ať už B2B, B2C, nebo obou! S ClickUp Whiteboards můžete plánovat a vizualizovat strukturu své kampaně, s Brain (naším AI asistentem) brainstormovat kreativní nápady, pomocí ClickUp Docs ukládat své strategie, sledovat pokrok s ClickUp Dashboards a mnoho dalšího.