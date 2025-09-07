Příklady B2B marketingu z reálného světa: inspirativní strategie pro růst podnikání

B2B marketing má pověst suchého, předvídatelného a, no... trochu nudného. Ale jaká je pravda? Nejlepší B2B marketéři pracují stejně odvážně a kreativně jako jejich kolegové v B2C.
Dny, kdy stačilo mít elegantní webové stránky a podepsat smlouvu, jsou pryč. Dnes prodej podnikům znamená porozumět složitým nákupním komisím, vytvářet podrobné příklady použití, které mapují cesty zákazníků a jejich problémy, a využívat digitální kanály k tomu, aby se vaše sdělení dostalo k cílovému publiku. 📣
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na zajímavé příklady B2B marketingu, které ukazují, jak firmy řeší tyto výzvy, aby podpořily svůj růst. 📊
Porozumění B2B marketingu
B2B marketing, neboli marketing mezi podniky, zahrnuje propagaci produktů nebo služeb mezi jednotlivými podniky.
Na rozdíl od marketingu zaměřeného na spotřebitele (B2C), který cílí na jednotlivé spotřebitele, se B2B marketing zaměřuje na budování vztahů a řešení organizačních problémů. Zahrnuje delší prodejní cykly, více rozhodujících osob a transakce s vyšší hodnotou.
Namísto okázalých reklam nebo impulzivních nákupů klade B2B marketing důraz na profesionální kontakty, řešení šitá na míru a strategické sladění.
Mezi příklady patří SaaS platformy, poradenské služby nebo partnerství v oblasti dodavatelského řetězce, které pomáhají firmám fungovat efektivněji.
🔍 Věděli jste? B2B organizace v průměru věnují 8,7 % svého celkového rozpočtu na marketing, což podtrhuje jeho význam pro růst podnikání a zapojení zákazníků.
Typy B2B marketingu
Strategie B2B marketingu se liší v závislosti na cílech, odvětvích a cílových skupinách. Zde je několik nejúčinnějších přístupů:
- Obsahový marketing: Sdílení blogů, whitepaperů a videí pomáhá vzdělávat potenciální klienty a podporovat je během celého rozhodovacího procesu. Vaši firmu tak prezentuje jako lídra v oboru a buduje důvěru.
- Referenční marketing: Podpora referencí má dominový efekt, protože potenciální zákazníci spíše důvěřují doporučením z důvěryhodných zdrojů.
- Event marketing: Účast na veletrzích, pořádání webinářů nebo účast na konferencích poskytuje příležitosti k přímému kontaktu s potenciálními klienty.
- Influencer marketing: Spolupráce s uznávanými odborníky v oboru zvyšuje důvěryhodnost a rozšiřuje váš dosah na konkrétním trhu. Jejich podpora může vaší značce dodat autoritu a přilákat správné publikum.
- Account-based marketing (ABM): Přizpůsobení marketingových aktivit pro vysoce hodnotné účty pomáhá řešit konkrétní výzvy a cíle cílových klientů, vytvářet silnější vztahy a dosahovat vyšších výnosů.
- E-mailový marketing: Zapojení potenciálních zákazníků a klientů prostřednictvím personalizovaných zpráv, newsletterů a kampaní je nákladově efektivní způsob, jak budovat dlouhodobé vztahy.
- Marketing na sociálních médiích: Propojení s profesionály, sdílení obsahu o myšlenkovém vedení a budování online přítomnosti prostřednictvím platforem jako LinkedIn a Twitter pomáhá firmám růst.
- Optimalizace pro vyhledávače (SEO): Optimalizace obsahu a webových stránek za účelem zlepšení pozice ve vyhledávačích zajistí, že vaše firma osloví potenciální zákazníky v okamžiku, kdy aktivně hledají řešení.
- Reklama typu pay-per-click (PPC): Zveřejňování placených reklam ve vyhledávačích a na sociálních sítích pomáhá oslovit konkrétní odvětví nebo osoby s rozhodovací pravomocí a přináší rychlé výsledky s měřitelnou návratností investic (ROI).
🤖⚡ Od plánování kampaní po reporting, AI mění způsob práce marketérů. Video výše ukazuje, jak pomáhá B2B týmům dosáhnout více s menším úsilím.
🔍 Věděli jste? Přibližně 35 % B2B podniků zajišťuje své marketingové aktivity interně, což svědčí o jejich preferenci udržet si kontrolu a využívat interní odborné znalosti.
8 inspirativních příkladů B2B marketingu
Podívejme se blíže na osm vynikajících B2B marketingových kampaní a na to, co každou z nich učinilo úspěšnou. 👀
1. Odvětvově specifické, na míru šité zdroje ClickUp
Zapomeňte na stereotypní formální reklamy B2B. ClickUp zvolil přístup zaměřený na tvůrce a převzal to nejlepší z B2C strategií – krátká videa na TikToku a Instagramu, vyprávění příběhů pomocí memů a sdílené skeče o „pracovních útrapách“ –, aby pronikl do feedů a konverzací, které většina SaaS společností nemůže ovlivnit.
Tyto kampaně nejen bavily, ale také budovaly povědomí o značce a vytvářely potenciální zákazníky tím, že oslovovaly publikum tam, kde skutečně tráví čas. Zaujímavé bylo, jak ClickUp spojil virální sociální taktiky se silným produktovým příběhem: každé video navazovalo na slib platformy, že pomůže vyřešit chaos v práci.
A co je nejlepší? Tým použil ClickUp k provozování celého obsahu. Skripty byly uloženy v Docs, kalendáře obsahu v ClickUp Calendar, závislosti byly sledovány v Tasks a výkonnost měřena v Dashboards. S ClickUp Brain mohou marketéři navrhovat popisky, testovat různé varianty nadpisů a dokonce generovat hashtagy přímo v toku. Tyto funkce odrážejí širší posun v tom, jak jsou nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence začleňovány do marketingových pracovních postupů, což týmům umožňuje urychlit tvorbu obsahu a zároveň zachovat konzistentnost sdělení.
Tento meta-přístup – provádění marketingu uvnitř produktu – jej učinil autentickým a neuvěřitelně efektivním.
📌 Klíčové prvky:
- Kampaně ve stylu tvůrců na TikToku a Instagramu, které zlidštily B2B marketing
- Zaměření na problémy, se kterými se lze ztotožnit, se proměnilo ve virální skeče, které lze sdílet.
- Pracovní postupy v zákulisí jsou zcela založeny na ClickUp (dokumenty, dashboardy, automatizace, Brain AI).
🧐 Co fungovalo: ClickUp učinil B2B marketing poutavým díky použití srozumitelného humoru a vyprávění ve stylu tvůrců. Místo přímého propagování funkcí se tým zaměřil na univerzální momenty z pracovního prostředí, které přinášejí mnoho zhlédnutí a sdílení, a zároveň je nenápadně propojil s chaosem v produktivitě (přesně tím problémem, který ClickUp řeší).
Mluví, ale nic neříkají #projektový manažer #korporátní #korporátní život #9to5 #manažer #management #vedení
Tato scénka o chaosu projektového manažera ukazuje, jak 30 sekund smíchu může přinést miliony zhlédnutí – a zahájit konverzace, které by bílá kniha nikdy nedokázala.
Schůzka personálního oddělení, kterou nikdy nezapomenu #firemníhumor #kancelářskýhumor
Toto video paroduje kancelářskou kulturu a dokazuje, že B2B může fungovat ve stejných sociálních prostorech jako B2C – a uspět díky humoru, který se dá okamžitě sdílet.
🎯 Poučení: Obohaťte svůj B2B marketing o kreativitu z příruček pro spotřebitele. Spojte zábavný obsah s jasným popisem produktu a realizujte své kampaně pomocí stejných nástrojů, které propagujete, aby byl příběh uvěřitelný.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
2. Inbound marketingové hnutí HubSpot
Společnost HubSpot představila metodiku inbound marketingu se zaměřením na vzdělávací obsah. Kampaň přilákala podniky nabídkou bezplatných zdrojů, jako jsou kurzy, průvodce, webináře a blogové příspěvky, které se zabývaly běžnými marketingovými výzvami.
📌 Klíčové prvky:
- Vysoce hodnotné zdroje, které vyřešily reálné problémy
- Praktické nástroje, včetně šablon a analytických nástrojů, pro marketéry
- Důsledné zaměření na potřeby publika namísto propagace produktu
🧐 Co fungovalo: HubSpot prokázal svou odbornost tím, že nejprve vyřešil problémy svého publika a teprve poté propagoval svou platformu. Díky tomuto přístupu začaly podniky vnímat HubSpot jako cenného partnera pro svůj růst.
🎯 Poučení: Vytváření vzdělávacího obsahu, který řeší problémy cílové skupiny, může vybudovat dlouhodobou důvěru a autoritu.
3. Kampaň „Experience Business“ společnosti Adobe
Společnost Adobe spustila programatickou reklamní kampaň, aby předvedla sílu automatizace a umělé inteligence ( ) v digitální reklamě. Kampaň využívala data v reálném čase k doručování personalizovaných reklam přizpůsobených chování publika. Dynamické kreativy upravovaly sdělení na základě interakcí uživatelů, čímž demonstrovaly schopnost společnosti Adobe optimalizovat výkon reklam ve velkém měřítku.
📌 Klíčové prvky:
- Programatické reklamy založené na umělé inteligenci, které se přizpůsobují chování publika
- Přístup založený na datech pro zlepšení cílení reklam a zapojení uživatelů
- Hladká integrace automatizace a kreativity v marketingu
🧐 Co fungovalo: Společnost Adobe dokázala, že automatizovaná reklama založená na datech zvyšuje personalizaci a efektivitu, aniž by obětovala kreativitu.
🎯 Závěr: Využití automatizace marketingu založené na umělé inteligenci ( ) může zpřesnit cílení reklam, zlepšit zapojení zákazníků a maximalizovat marketingový dopad.
🧠 Zajímavost: Podcasty neslouží pouze k zábavě. Stále více B2B společností (například Slack) se přidává k podcastovému trendu, aby se spojily se svým publikem osobnějším, konverzačním způsobem.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro automatizaci marketingu
4. Kampaň „Trailblazer“ společnosti Salesforce
Společnost Salesforce oslavila své uživatele jako inovátory prostřednictvím kampaně „Trailblazer“. Tato iniciativa zdůraznila úspěchy zákazníků a poukázala na to, jak pomocí platformy Salesforce přispěli k transformaci odvětví.
📌 Klíčové prvky:
- Příběhy zákazníků, které zlidštily značku
- Zaměření na to, jak Salesforce umožnil inovace
- Vizuální a písemný obsah zdůrazňující úspěchy uživatelů
🧐 Co fungovalo: Společnost Salesforce zaměřila pozornost na své zákazníky, vytvořila komunitu loajálních zastánců a zároveň posílila svou reputaci jako nástroje pro růst.
🎯 Poučení: Oslava úspěchu zákazníků zlidšťuje vaši značku a inspiruje potenciální uživatele, aby důvěřovali vašemu produktu.
🧠 Zajímavost: Nejstarší zaznamenané použití whitepaperů v B2B marketingu sahá až do počátku 20. století, kdy je britská vláda popularizovala jako informační dokumenty k přesvědčování tvůrců politik.
5. Případové studie Shopify
Shopify oslovil rychle rostoucí podniky pomocí podrobných případových studií. Tyto příběhy ukázaly, jak pomohl značkám rozšířit jejich činnost při zachování efektivity a ziskovosti.
📌 Klíčové prvky:
- Úspěšné příběhy ambiciózních, známých firem
- Jasný důkaz škálovatelnosti prostřednictvím měřitelných výsledků
- Sdělení, která jsou v souladu s cíli společností orientovaných na růst
🧐 Co fungovalo: Díky zaměření kampaně na ověřené výsledky byla kampaň velmi srozumitelná a přesvědčivá pro firmy, které usilují o podobné výsledky.
🎯 Poučení: Zdůraznění reálných výsledků prostřednictvím případových studií buduje důvěryhodnost a motivuje podniky k akci.
6. Kampaň společnosti Cisco „The Network. Intuitive“
Společnost Cisco představila síťování založené na záměru prostřednictvím kampaně „The Network. Intuitive. “, která zdůrazňovala řešení založená na umělé inteligenci, která se učí, přizpůsobují a zabezpečují sítě v reálném čase. Kampaň využívala interaktivní 3D obrázky produktů, srovnávací tabulky konkurence a poradce pro připravenost DNA, aby oslovila podniky a předvedla schopnosti sítě.
📌 Klíčové prvky:
- Interaktivní ukázky, které objasňují složité pojmy
- Reálné případové studie ukazující, jak podniky dosáhly vyšší efektivity
- Sdělení, která jsou v souladu s rostoucí poptávkou po nástrojích umělé inteligence
🧐 Co fungovalo: Společnost Cisco zjednodušila technické pojmy, aby byly srozumitelné a poutavé, a zároveň posílila svou pozici lídra v oblasti inovací.
🎯 Poučení: Vytváření interaktivního obsahu se zjednodušenými sděleními odhaluje tajemství složitých řešení a buduje zapojení.
🔍 Věděli jste? Podle Content Marketing Institute:
- 50 % týmů B2B outsourcuje alespoň jednu úlohu v oblasti content marketingu.
- U společností s více než 1 000 zaměstnanci se tento podíl zvyšuje na 75 %.
- 84 % těch, kteří využívají outsourcing, se spoléhá na externí pomoc při tvorbě obsahu.
- Střední podniky outsourcují v 54 %, zatímco malé podniky v 37 %.
7. Kampaň „In It Together“ společnosti LinkedIn
LinkedIn oslavuje profesionály, kteří rozvíjejí své podnikání prostřednictvím jeho platformy. Kampaň zahrnovala příběhy, které kombinovaly emocionální apel a praktické příklady úspěchu.
📌 Klíčové prvky:
- Příběhy profesionálů, kteří dosáhli růstu a spolupráce
- Sdělení, které posílilo hodnotu LinkedIn pro rozvoj kariéry
- Důraz na komunitu a sdílený pokrok
🧐 Co fungovalo: Kampaň vzbudila důvěru tím, že představila příběhy úspěchu, se kterými se lidé mohli ztotožnit, a zároveň zdůraznila roli LinkedIn při budování kontaktů.
🎯 Poučení: Kombinace emocionálního vyprávění a praktické hodnoty pomáhá navázat hluboké spojení s vaším publikem.
🔍 Věděli jste, že... 65 % B2B kupujících považuje krátkodobý obsah, jako jsou blogové příspěvky a infografiky, za nejzajímavější, což zdůrazňuje hodnotu stručných a snadno stravitelných informací.
8. Kampaň „Second Act“ společnosti Mailchimp
Společnost Mailchimp spustila sérii obsahů „Second Act“, která oslavuje podnikatele, kteří se v pozdějším věku pustili do nových podnikatelských projektů. Ve spolupráci s VICE Media kampaň představila inspirativní příběhy o odolnosti a reinvenci. Každá epizoda sledovala jiného podnikatele a ukazovala výzvy, kterým čelil, a strategie, které použil k vybudování něčeho nového.
📌 Klíčové prvky:
- Příběhy z reálného života, které oslovily začínající podnikatele
- Mediální partnerství, které rozšířilo dosah a důvěryhodnost
- Sdělení v souladu s hodnotami a posláním značky Mailchimp
🧐 Co fungovalo: Mailchimp navázal osobní kontakt s majiteli firem a pomocí storytellingu je inspiroval a zaujal.
🎯 Poučení: Sdílení skutečných příběhů o úspěchu posiluje důvěryhodnost značky a podporuje hlubší vztahy s vaším publikem.
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobte šablony marketingových plánů cílům vaší značky. Tyto šablony lze snadno upravit tak, aby vyhovovaly cílům, rozpočtům a cílovému publiku vaší firmy, a zajistit tak relevantní přístup.
Jak tyto příklady aplikovat na vaše B2B kampaně
Skvělý B2B marketing vyžaduje více než jen odvážné nápady – vyžaduje bezchybné provedení. A právě zde přichází na řadu ClickUp . Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá týmům zjednodušit používání nástrojů tím, že sjednocuje plánování kampaní, tvorbu obsahu, spouštění kampaní a sledování výkonu na jedné platformě. S ClickUp pro marketing dokážou vedoucí týmy (včetně našeho vlastního) rychle a přesně proměnit strategii v měřitelné výsledky. 📈
1. Začněte s jasným zadáním a sladěnými cíli
Každá skvělá kampaň začíná sladěním. Shromažďujte požadavky na kampaně prostřednictvím formulářů ClickUp a poté je přeměňte na akční úkoly ClickUp s vlastníky, rozpočty a termíny.
Pomocí ClickUp Goals definujte výsledky – například 1 000 kvalifikovaných potenciálních zákazníků za čtvrtletí – a rozdělte je na milníky, které může celý váš tým sledovat v reálném čase.
📌 Proč je to důležité: Cíle proměňují vágní představy v metriky, které vaše vedení skutečně zajímají – pipeline, tržby a ROI.
➡️ Podložte to důkazy: Sdílejte případové studie, reference nebo vizuální materiály před a po, které ukazují, jak váš produkt zkracuje dobu odezvy, zvyšuje konverze nebo snižuje náklady.
🔍 Věděli jste, že... V USA 66 % B2B kupujících objevuje produkty prostřednictvím výsledků internetového vyhledávání, což podtrhuje klíčovou roli silné online viditelnosti a SEO v marketingových strategiích.
2. Vytvořte kalendář obsahu, který funguje jako redakce
Konzistence buduje důvěru. Použijte kalendář ClickUp nebo šablonu kalendáře ClickUp LinkedIn Content Calendar Template k plánování kampaní několik týdnů předem. Efektivní kalendáře fungují nejlépe v kombinaci se strukturovanými šablonami komunikačních plánů, které zajišťují, že sdělení jsou od prvního dne sladěna napříč všemi kanály a zainteresovanými stranami.
Přiřazujte autory, designéry a správce sociálních sítí přímo z kalendáře a sledujte aktualizace stavu bez nekonečných e-mailových řetězců.
📌 Proč je to důležité: Kalendář ve stylu newsroomu zajistí, že se vaše značka bude pravidelně objevovat s hodnotným obsahem – ať už na LinkedIn, TikToku nebo Redditu. Dobře sestavené šablony kalendáře obsahu umožňují opakovat tuto strukturu, což týmům pomáhá přiřazovat odpovědnosti, sledovat formáty a udržovat tempo publikování v požadovaném rozsahu. Reddit.
➡️ Přidejte hodnotu: Propojte svůj kalendář s interaktivními zdroji – kalkulačkami ROI, kontrolními seznamy nebo šablonami, které si vaše publikum může přizpůsobit. Tyto zdroje budují důvěru a zároveň posouvají potenciální zákazníky dále v nákupním procesu.
🧠 Zajímavost: Časopis společnosti John Deere z roku 1895 s názvem The Furrow je jedním z nejranějších příkladů B2B content marketingu.
3. Vytvářejte obsah společně – a rychleji díky AI
Spolupráce podporuje realizaci. ClickUp Chat poskytuje vašemu týmu prostor pro rychlé aktualizace, brainstorming a zpětnou vazbu ke kampani. Pomocí příspěvků můžete připnout důležité oznámení, jako jsou kreativní pokyny nebo shrnutí kampaní, aby se nic neztratilo v záplavě informací.
V ClickUp Docs mohou členové týmu společně upravovat obsah v reálném čase, zanechávat komentáře, které se okamžitě stanou úkoly, a označovat zúčastněné strany, aby se mohly vyjádřit. Díky tomu zůstává spolupráce strukturovaná bez nekonečných e-mailových řetězců nebo neustálého posílání zpráv ve Slacku.
Během schůzek ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenává diskuse, převádí je do strukturovaných poznámek a přiřazuje následné úkoly. Nikdo neodejde s nejasností, co bylo rozhodnuto.
📌 Proč je to důležité: Když komunikace, zpětná vazba a rozhodnutí probíhají přímo ve vašem pracovním prostoru, váš tým tráví méně času sledováním aktualizací a více času posouváním kampaní vpřed.
➡️ Rozšiřte své vedoucí postavení: Použijte Docs ke společnému vytváření whitepaperů, zpráv nebo blogových sérií s interními SME nebo externími partnery a pozicujte svou značku jako důvěryhodný hlas v oboru.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
4. Vytvářejte obsah rychleji pomocí AI a mediálních nástrojů
Jakmile bude tým připraven, přejděte k tvorbě. Vytvořte návrhy v ClickUp Docs, kde jsou již připraveny schválené osnovy. Zrychlete produkci pomocí ClickUp Brain, který dokáže během několika sekund generovat reklamní texty, osnovy blogů nebo návrhy popisků.
S ClickUp Brain Max můžete zachytit své nápady na cestách pomocí funkce převodu řeči na text a okamžitě je převést na úkoly nebo návrhy obsahu. A s ClickUp Clips můžete nahrávat rychlé návody nebo videa s připomínkami k designu, abyste urychlili revize.
Marketéři se také opírají o priority úkolů, aby se ujistili, že urgentní úkoly (jako TikTok na poslední chvíli nebo prezentace pro vedení) se neztratí mezi rutinními úkoly. Díky vlastním polím můžete sledovat rozpočty kampaní, typy obsahu, cílové skupiny nebo fáze funnelu přímo u každého úkolu, takže každý asset má potřebný kontext.
➡️ Rozšiřte své působení na sociální sítě: Použijte Brain k navrhování popisků pro TikTok, variant reklam na LinkedIn nebo odpovědí na Reddit AMA, které budou ladit s tónem vaší značky.
📌 Proč je to důležité: Brain, Brain Max a Clips pomáhají vašemu týmu pracovat rychleji, aniž by došlo ke ztrátě kontextu, a proměnit nápady v propracované kampaně za kratší dobu.
💡 Tip pro profesionály: Vylepšete SEO pomocí AI v content marketingu. Nechte tyto nástroje optimalizovat váš obsah pro vyhledávače tím, že vám navrhnou vylepšení klíčových slov, meta popisy a lepší strukturu obsahu.
5. Spouštějte kampaně a zapojujte komunity tam, kde se nacházejí
Realizace je tím, co rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu kampaní. Naplánujte velké spuštění vizuálně pomocí ClickUp Whiteboards a poté přeneste nápady přímo do úkolů. Použijte závislosti úkolů, abyste zajistili, že nic nebude spuštěno příliš brzy – například uzamkněte e-mail s pozvánkou na webinář, dokud nebude schválena vstupní stránka.
Automatizace ClickUp zajišťuje plynulý průběh práce: aktualizuje stav úkolů po nahrání podkladů, spouští následné kroky po reakci potenciálních zákazníků nebo upozorňuje tým na dosažení milníků. V moderních B2B kampaních je efektivní automatizace základem škálovatelného provádění a nejlepší software pro automatizaci marketingu rozšiřuje tuto efektivitu na celý proces – od péče o potenciální zákazníky až po vykazování výsledků.
📌 Proč je to důležité: Komunity jako LinkedIn nebo Reddit očekávají autentické zapojení. Tím, že osvobodíte svůj tým od opakujících se administrativních úkolů, dáte mu více času na to, aby se skutečně zapojil do konverzací, organizoval AMA a reagoval v reálném čase.
🧠 Zajímavost: Na rozdíl od placených reklam Google, které přestanou fungovat po skončení kampaně, obsah B2B může fungovat navždy, neustále přinášet potenciální zákazníky a budovat důvěru.
6. Měření dopadu a opětovné využití úspěchů
Pomocí dashboardů ClickUp můžete v reálném čase sledovat klíčové ukazatele výkonnosti napříč kanály – CTR, registrace, potenciální zákazníky nebo náklady na akvizici. Sdílejte dashboardy se zainteresovanými stranami, místo abyste trávili hodiny přípravou prezentací.
Poté využijte nejúspěšnější materiály: přeměňte webinář na klipy na LinkedIn, Reddit AMA na blog nebo skeč na TikToku na úvodní část e-mailu. Tento proces přeměny zmapujte v ClickUp, aby každá kampaň generovala více materiálů.
📌 Proč je to důležité: Měření návratnosti investic udržuje zájem vedení. Změna účelu prodlužuje životnost (a návratnost investic) každého nápadu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte data pro chytřejší alokaci zdrojů. Využijte poznatky založené na datech k alokaci zdrojů do kampaní, které v minulosti prokázaly vysokou návratnost investic, a zefektivněte tak své marketingové výdaje.
Marketing v synchronizaci s ClickUp
Skvělý marketing není jen o kreativitě, ale také o realizaci. Realizace je snazší, když je vše na jedné platformě.
ClickUp spojuje obsah, spolupráci, data a automatizaci na jednom místě, díky čemuž jsou marketingové týmy organizované, agilní a sladěné.
Od stanovení jasných cílů po generování nápadů pomocí umělé inteligence – ClickUp vám pomůže lépe plánovat, chytřeji sledovat a efektivněji prodávat.
Jste připraveni uvést svou další kampaň do života? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte synchronizovat marketing. 🎨