Jak vytvořit a naplánovat svůj kalendář obsahu B2B na celý rok

V B2B marketingu znamená konzistence víc než jen být vidět.
Musíte se objevit na správném místě, ve správný čas a se správným obsahem.
Každý blogový příspěvek, webinář, e-mailová sekvence nebo kampaň na LinkedIn, které vytvoříte, hraje klíčovou roli v dosahování výsledků pro vaše podnikání. Pokud tedy nejsou naplánovány společně, vaše sdělení ztratí dopad a vaše značka ztratí relevanci a důvěryhodnost.
Jak to tedy napravit? Odpovědí je dobře naplánovaný kalendář obsahu B2B. Je to váš plán, který zajistí konzistentnost vašich kampaní, soulad vašeho týmu a plynulý tok vašich nápadů.
V tomto článku vás provedeme krok za krokem tvorbou kalendáře obsahu, který funguje pro B2B marketing, a ukážeme vám, jak vám ClickUp usnadní plánování marketingového kalendáře.
⭐ Doporučená šablona
Bez efektivního kalendáře obsahového marketingu se týmy často potýkají s nedodrženými termíny nebo nejasnými odpovědnostmi. Šablona kalendáře obsahu ClickUp přináší vše, nápady, termíny a stavy, do přehledného sdíleného zobrazení.
Proč B2B společnosti potřebují kalendář obsahu?
Nedodržené termíny, izolované kampaně a nekonzistentní sdělení – to vše pramení z jednoho chybějícího prvku: kalendáře obsahu. Redakční kalendář sladí obsahový tým s celou cestou kupujícího.
Zde je několik důvodů, proč je pro B2B týmy nepostradatelný:
Konzistentní sdělení napříč všemi kanály
Zákazníci B2B dnes při nákupu využívají v průměru 10 komunikačních kanálů. A více než 50 % z nich uvádí, že pokud nebudou mít hladký a konzistentní zážitek napříč všemi těmito kanály, pravděpodobně přejdou ke konkurenci.
Kalendář obsahu vám pomůže zajistit, že tón, načasování a sdělení vašeho obsahu zůstanou stejné, bez ohledu na to, jaké kanály vaši potenciální zákazníci používají. Tím zajistíte, že nebudou mít pocit, že komunikují s pěti různými značkami najednou.
⚡ Archiv šablon: Při správě kalendářů obsahu v tabulkách se pravděpodobně setkáte s problémy s kontrolou verzí a spoluprací mezi týmy. Šablony kalendářů obsahu tento proces zjednodušují tím, že centralizují plánování, rozvrhování a schvalování v jednom sdíleném pracovním prostoru.
Zlepšuje spolupráci mezi týmy
Obsah B2B obvykle zahrnuje spolupráci marketingu, prodeje, produktového oddělení a designu.
Bez sdíleného kalendáře se aktualizace mohou snadno ztratit v chatových vláknech nebo v tabulkách Excel či Google. Centralizovaný kalendář obsahu zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Správci sociálních médií mohou vidět, jaké blogové příspěvky jsou naplánovány, designéři vědí, kdy mají být dodány materiály, a prodejní tým má přehled o tom, které kampaně může sdílet s potenciálními zákazníky.
💟 Bonus: Kromě sledování termínů vám ClickUp Brain MAX, samostatná desktopová aplikace AI od ClickUp, poskytuje okamžitý přístup k minulým kampani, často kladeným dotazům a znalostem. Místo prohledávání složek nebo vláken ve Slacku si každý může přímo v kalendáři vyhledat přesně ten kontext, který potřebuje.
Pomáhá vám udržet soulad s obchodními cíli
Kalendář obsahu zajistí, že každý blog, e-mail nebo příspěvek na sociálních sítích, který zveřejníte, bude naplánován s jasnými cíli.
Může to být získávání nových potenciálních zákazníků, podpora uvedení produktu na trh nebo udržení zájmu stávajících zákazníků. Udržuje váš obsah vázaný na skutečné obchodní cíle, takže nepublikujete jen pro samotné publikování.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové nástroje pro B2B marketing
Zrychluje schvalování a kontrolu
Obsah B2B musí před zveřejněním schválit více zainteresovaných stran, protože představuje oficiální hlas společnosti a může mít přímý dopad na tržby, reputaci a důvěru zákazníků.
Kalendář obsahu přesně ukazuje, kdy je termín pro každý návrh, revizi a zveřejnění, takže zpětná vazba může být včas a obsah bude zveřejněn podle plánu.
Poskytuje vám jasný přehled o mezerách v obsahu.
Přehledný kalendář vám pomůže odhalit slabá místa ve vaší obsahové strategii, ať už se jedná o chybějící případové studie nebo nedostatečně využívaná klíčová slova. Díky plánování publikování příspěvků můžete vyvážit úsilí vynaložené na blogy, e-maily a kampaně.
Kalendář obsahu pro sociální média také upozorňuje na mezery v pokrytí a zajišťuje, že vaše sdělení zůstávají konzistentní a sladěná napříč všemi kanály.
👋🏾 Co kdybyste mohli všechny ty různé kalendáře, související úkoly a závislosti sjednotit pod jednou platformou? Máme pro vás přesně to, co potřebujete! 👇🏼
👀 Věděli jste? 46 % B2B marketérů očekává nárůst svých rozpočtů na obsah, přičemž nejvíce se bude investovat do videí a myšlenkového vedení. Dobře strukturovaný kalendář obsahu zajistí, že tyto nové zdroje budou využity strategicky, takže dodatečné výdaje se promítnou do měřitelného dopadu, nikoli do roztříštěných snah.
Co zahrnout do kalendáře obsahu B2B?
Váš kalendář obsahu B2B by vám měl poskytnout ucelený přehled o veškerém publikovaném obsahu.
Měli byste být schopni vizualizovat, jak se každá část propojuje s vašimi obchodními cíli, a nastínit, kdo je zodpovědný za každý krok, od vytvoření přes schválení až po zveřejnění.
Zde jsou klíčové prvky, které by váš kalendář měl obsahovat, a důvody, proč jsou důležité:
|Klíčová součást
|Proč je to důležité
|Obsah/pracovní název
|Dává všem rychlý přehled o tom, o čem daný článek je, aniž by se museli pokaždé zabývat detaily.
|Typ obsahu
|Určete, zda se jedná o blog, případovou studii, webinář, příspěvek na LinkedIn nebo e-mail. Tím zajistíte vyváženost kalendáře napříč různými formáty.
|Cílová skupina/profil kupujícího
|Ukazuje přesně, pro koho obsah vytváříte, takže tón, formát a sdělení zůstávají relevantní.
|Datum zveřejnění
|Udržuje termíny jasné a zajišťuje, že vaše obsahová kadence je v souladu s kampaněmi a obchodními cíli.
|Propojení kampaně a cíle
|Propojuje každý prvek s větším cílem, takže každý prvek má svůj účel.
|Přiřazení vlastníci
|Seznamy osob odpovědných za tvorbu, úpravy, schvalování a publikování
|Stav obsahu
|Sleduje pokrok (návrh, v recenzi, naplánováno, publikováno)
|Distribuční kanály
|Ukazuje přesně, kde bude každý článek propagován, například na blogu, LinkedIn, v e-mailech a na odborných fórech.
|Klíčová slova/témata
|Zajišťuje soulad SEO aktivit a garantuje, že váš obsah najde správné publikum.
|Poznámky ke sledování výkonu
|Dává všem rychlý přehled o tom, o čem daný článek je, aniž by se museli pokaždé zabývat detaily.
🎉 Zajímavost: Časopis The Furrow společnosti John Deere, který byl založen v roce 1895, je nejstarším B2B obsahem, který stále vychází. Jedná se o 128 let starý obsahový kalendář v podobě časopisu.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro obsahovou strategii v marketingu
Kroky k vytvoření strategického kalendáře obsahu B2B
Nyní je čas svůj plán uvést do praxe. Zde jsou kroky pro vytvoření vašeho kalendáře obsahu.
1. Definujte své cíle a KPI
Než začnete plánovat témata pro svůj kalendář, stanovte si jasné marketingové cíle. Mezi ně může patřit generování marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků, zvýšení viditelnosti značky na konkrétním trhu, posílení myšlenkového vedení nebo zlepšení retence zákazníků.
Aby tyto cíle nebyly vágní, použijte rámec pro stanovení cílů SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
✅ Například místo stanovení vágního cíle jako „Získat větší sociální zapojení“ si stanovte SMART cíl jako „Zvýšit zapojení na LinkedIn o 30 % během šesti měsíců, aby se podpořily cíle generování potenciálních zákazníků pro 3. čtvrtletí.
ClickUp Goals usnadňuje nastavení SMART cílů a jejich sledování na jednom místě. Každý cíl můžete propojit s konkrétními úkoly, rozdělit je na měřitelné cíle a sledovat jejich průběh v reálném čase.
Nyní pro každý cíl vyberte měřitelný KPI, abyste mohli sledovat pokrok. Například:
- Pokud je vaším cílem generování potenciálních zákazníků, sledujte marketingově kvalifikované potenciální zákazníky (MQL) nebo odeslané formuláře.
- Pokud je vaším cílem povědomí o značce, sledujte růst organické návštěvnosti nebo dosah na sociálních sítích.
- Pokud je vaším cílem stát se myšlenkovým lídrem, sledujte získané zpětné odkazy nebo zmínky v médiích zaměřených na dané odvětví.
Pomocí ClickUp Dashboards můžete všechny své KPI zobrazit v jednom přehledu v reálném čase. Vytvořte widgety pro každý KPI, který vás zajímá, propojte je se správnými zdroji dat a umístěte svůj dashboard na místo, kde ho uvidí celý tým.
💡 Proč jsou cíle v B2B content marketingu důležité?
Obsahový marketing má vliv na celý funnel. Nedávné údaje od B2B marketérů ukazují, že:
- 87 % respondentů tvrdí, že to zvýšilo povědomí o značce.
- 74 % respondentů uvádí, že jim pomohl generovat poptávku/potenciální zákazníky.
- 62 % respondentů uvádí, že to přispělo k posílení publika/počet odběratelů.
- 52 % respondentů uvádí, že zvýšil loajalitu stávajících zákazníků.
- 49 % respondentů uvádí, že jim pomohl zvýšit tržby/příjmy.
- 37 % zaznamenalo nárůst počtu předplatitelů
- 9 % respondentů uvádí, že se snížily náklady na zákaznickou podporu.
Jasné a měřitelné cíle vám zajistí, že budete sledovat to, co je pro vaši firmu nejdůležitější, a vytvoříte kalendář, který přináší výsledky.
📚 Další informace: Jak používat AI v B2B prodeji
2. Poznejte své publikum a naplánujte cestu
Musíte mít jasnou představu o tom, pro koho obsah vytváříte a co potřebují v každé fázi své cesty. Abyste poznali své publikum, můžete využít data, která již máte, tj. data z:
- CRM přehledy
- Analýza kampaní a
- Rozhovory se zákazníky
Pomocí něj vytvořte segmenty publika a zákazníků pro svůj B2B kalendář. Získáte také informace o tom, kdo jsou vaši potenciální zákazníci, co je zajímá a jak interagují s vaší značkou.
Otevřete v ClickUp tabuli nebo vlastní řešení, jako je šablona Customer Journey Map, a vytvořte samostatné sloupce nebo skupiny pro každý segment publika. Přidejte poznámky s jejich bolestivými body, preferencemi obsahu a spouštěči rozhodování.
Pod každou osobností můžete také nakreslit fáze jejich cesty, jako je povědomí, zvažování a rozhodnutí. To vašemu týmu usnadní rozpoznání vzorců a odhalení mezer ve vašem obsahu.
Co dál? Začněte je sladit se svými ročními kampaněmi. Pokud je například ve druhém čtvrtletí mnoho událostí, které přinášejí návštěvnost v horní části trychtýře, měl by váš kalendář vyvážit tuto skutečnost událostmi ve střední a spodní části trychtýře v následujících týdnech, aby se tyto potenciální zákazníky posunuly dál.
Pokud naopak spouštíte novou funkci, měl by váš kontrolní seznam pro uvedení produktu na trh přímo navazovat na váš plánovací kalendář pro sociální média. Příspěvky na sociálních médiích, články o myšlenkovém vedení a prostředky pro podporu prodeje se všechny řídí stejným časovým plánem.
📍 Jaké jsou klíčové prvky ve fázích uživatelské cesty?
- TOFU (povědomí): Přilákejte potenciální zákazníky pomocí poznatků z oboru, myšlenkového vedení a vzdělávacího obsahu.
- MOFU (zvažování): Podporujte zájem pomocí srovnání, případových studií a článků o řešení problémů.
- BOFU (rozhodnutí): Přeměňte návštěvníky na zákazníky pomocí ukázek, bezplatných zkušebních verzí nebo nabídek šitých na míru.
Označujte obsah podle fáze, abyste mohli rychle odhalit mezery a udržovat vyvážený trychtýř.
📚 Další informace: Jak plánovat a rozvrhovat příspěvky pomocí kalendáře obsahu LinkedIn
3. Nastíňte roční témata a kampaně
Když se ve svém kalendáři obsahu dostanete do této fáze, rozhodněte se, které významné obchodní události, marketingová témata a kampaně budou hlavním zaměřením vašeho plánu. Postupujte takto:
✅ Zafixujte si své nekompromisní milníky
Začněte s událostmi, o kterých víte, že budou mít vliv na váš kalendář, ať se stane cokoli.
Příklad: uvedení produktů na trh, sezónní akce, významné konference v oboru, výroční zprávy nebo webináře. Tyto důležité termíny se stanou vašimi „pevnými body“, na nichž bude záviset vaše strategie obsahu nebo sociálních médií.
Pokud je vydání vlajkového produktu naplánováno na září, váš kalendář by měl zahrnovat podpůrný obsah pro myšlenkové vedení ve 2. a 3. čtvrtletí a propagační kampaně naplánované na srpen.
Můžete použít kalendář ClickUp a přidat tyto milníky jako celodenní úkoly nebo události. Můžete je také označit barevnými kódy (např. červená pro uvedení na trh, modrá pro události), aby byly při prohlížení celého roku okamžitě viditelné.
👋🏾 Podívejte se na krátké video s návodem k provedení kampaně zde:
✅ Definujte si roční témata obsahu
Určete 3–5 opakujících se témat obsahu, která přímo souvisejí s vašimi cíli a rezonují s vaším publikem. Tato témata dodávají vašemu kalendáři soudržnost a pomáhají zabránit ad hoc plánování obsahu.
Pokud je například jedním z vašich cílů posílit autoritu značky na trhu SaaS, mohlo by být konzistentním tématem čtvrtletní výzkumná zpráva „Stav SaaS“.
✅ Přiřaďte kampaně k milníkům a tématům
Nyní začněte plánovat kampaně, které propojí výše uvedené dva milníky a témata. Každá kampaň by měla mít jasný účel, cílové publikum a fázi funnelu. Vyhněte se provádění více kampaní náročných na zdroje současně, pokud váš tým není schopen zvládnout takovou zátěž.
Když vytváříte tyto marketingové kampaně v ClickUp, rozdělte je na menší úkoly (např. návrh obsahu, designové prvky, vstupní stránka, propagace). Poté použijte ClickUp Task Dependencies, abyste se ujistili, že budou provedeny ve správném pořadí, takže „Design sociálních prvků“ nezačne, dokud nebude schválen „Návrh blogu“, aby celý tým pracoval synchronizovaně.
📌 Věděli jste? Studie Edelman–LinkedIn z roku 2024 uvádí, že 86 % rozhodujících osob je po silném myšlenkovém vedení spíše ochotno pozvat dodavatele k podání nabídky a 60 % by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu.
📚 Další informace: Jak používat Trendspotting
4. Vyberte si šablonu kalendáře obsahu a přizpůsobte ji podle svých potřeb
Ruční provádění všech těchto kroků je časově náročné.
Zejména pokud jste marketingový nebo obsahový tým složený z jedné osoby, měli byste hledat předem připravenou šablonu kalendáře sociálních médií, šablonu mediálního plánování nebo šablonu kalendáře obsahu, které za vás udělají těžkou práci.
Při výběru šablony hledejte takovou, která:
- Odpovídá rozsahu vaší strategie řízení obsahového marketingu (podporuje více marketingových kanálů, typů obsahu a kampaní)
- Nabízí flexibilní zobrazení (například kalendář, seznam a tabule), takže můžete přepínat mezi obecnými a podrobnými pohledy.
- Podporuje vlastní pole, takže můžete sledovat atributy, které jsou pro váš tým důležité (např. persona, fáze prodejního trychtýře, datum zveřejnění).
- Podporuje spolupráci mezi odděleními díky integrovanému chatu, přidělování úkolů a sledování stavu.
Například šablona kalendáře obsahu ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, která vám pomůže vytvořit kalendář obsahu B2B. Centralizuje všechny vaše plány obsahu na jednom místě a zároveň zůstává dostatečně flexibilní, aby odpovídala vašim procesům. Můžete ji použít k plánování příspěvků, přiřazování úkolů, sledování schválení a zajištění toho, aby každý kus obsahu odpovídal vašim větším kampaním.
S touto šablonou můžete:
- Přepínejte mezi zobrazením kalendáře, seznamu, tabule nebo časové osy a plánujte na různých úrovních.
- Sledujte podrobnosti, jako je typ obsahu, persona, fáze funnelu, datum zveřejnění a kanál.
- Vytvářejte a aktualizujte fáze jako Návrh, V recenzi, Schváleno a Publikováno tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
- Přiřaďte vlastníky, stanovte termíny a propojte související výstupy s kampaněmi.
Pokud se chcete více věnovat plánování specifickému pro sociální sítě, můžete jej spojit se šablonou ClickUp Social Media Template, která nabízí speciální zobrazení pro tvorbu nápadů na obsah, plánování a sledování interakcí na více platformách sociálních médií.
Jakmile si vyberete šablonu, přizpůsobte ji svému pracovnímu postupu:
- Sledujte, v jaké fázi se každý příspěvek na sociálních sítích nachází (copywriting, design, kontrola kvality atd.).
- Propojte každý úkol s publikačními kanály (Instagram, Facebook, LinkedIn), abyste mohli plánovat a vizualizovat distribuci obsahu na více platformách na jednom místě.
- Přidejte podúkoly (kopírování návrhu, úpravy obrázků, konečné schválení) a přiřaďte je příslušným týmům.
🎺 ClickUp Callout: I když si můžete kalendář vytvořit v tabulkovém procesoru, nezískáte tak vlastnictví úkolů, aktualizace v reálném čase ani přehled, který potřebujete pro spolupráci v rámci marketingového workflow.
Právě zde přichází na řadu software ClickUp Marketing Project Management. Slučuje vaše kampaně, úkoly, dokumenty a termíny do jednoho pracovního prostoru.
Prodej, marketing, designové laboratoře, logistika, inženýrství a podpora musí plnit své úkoly v konkrétním pořadí, aby byl projekt zákazníka úspěšný – před zavedením ClickUp to bývalo velmi obtížné. Bez možnosti sledovat časový harmonogram projektu, cíle a úkoly globálních týmů na jednom místě jsme měli potíže se včasným zajištěním všech potřebných prvků pro akce.
Prodej, marketing, designové studio, logistika, technické oddělení a podpora musí plnit své úkoly v konkrétním pořadí, aby byl projekt zákazníka úspěšný – před zavedením ClickUp to bývalo velmi obtížné. Bez možnosti sledovat časový harmonogram projektu, cíle a úkoly globálních týmů na jednom místě jsme měli potíže se včasným zajištěním všech prvků pro akce.
5. Brainstormujte, stanovte priority a schvalujte nápady
Je čas naplnit svůj kalendář kreativními nápady, které skutečně přinesou výsledky. Tento krok se skládá ze tří částí: brainstorming, stanovení priorit a získání schválení.
✅ Zahajte rychlé hodnocení výkonu
To zahrnuje podrobný pohled na obsah, který jste publikovali v loňském roce, výsledky, které přinesl, a oblasti, kde je prostor pro zlepšení.
✅ Shromážděte podněty od klíčových zainteresovaných stran
A to znamená jít nad rámec marketingových a obsahových týmů. Budete se také chtít spojit s:
- Prodejní tým: Jaké námitky slýchají opakovaně a jaké otázky se nejčastěji objevují v rozhovorech se zákazníky? Váš kalendář obsahu B2B na ně odpoví.
- Produktový tým: Jak se produktová roadmapa sladí s marketingovou a obsahovou strategií
- Tým pro úspěch zákazníků: Může poukázat na to, kde zákazníci narážejí na překážky a kde by obsah mohl pomoci s onboardováním nebo udržením zákazníků.
Chcete-li efektivně shromažďovat podněty od zainteresovaných stran, vytvořte formulář ClickUp, do kterého mohou týmy prodeje, produktů a zákaznických služeb zadávat nápady na obsah. Můžete přizpůsobit pole pro cílovou osobu, fázi prodejního trychtýře, typ obsahu a naléhavost, což usnadní pozdější organizaci.
K generování nápadů můžete také použít ClickUp Brain. Na základě ICP, cílů a fáze funnelu vám Brain poskytne návrhy, jak začít. Brain vám pomůže automatizovat tvorbu obsahu.
✅ Zaměřte se na životaschopné nápady a schvalujte je.
Vyhodnoťte každý nápad podle svých témat, kampaní, potřeb publika a dostupných zdrojů. Abyste se mohli soustředit na obsah s nejvyšší strategickou hodnotou, vytvořte jednoduchý bodovací systém založený na:
- Strategické sladění (podporuje vaše cíle?)
- Potenciál dopadu (může přinést měřitelné výsledky?)
- Vhodnost zdrojů (máte dostatečnou kapacitu a rozpočet?)
- Vhodné načasování (existuje naléhavost vzhledem k tržním trendům nebo událostem?)
Nyní potřebujete prostor pro spolupráci, kde mohou všechny zúčastněné strany přezkoumat a schválit nápady na obsah. ClickUp Docs je k tomu ideální. Uchovávejte všechny nápady v jednom dokumentu přímo propojeném s vaším kalendářem.
📚 Další informace: Jak provést audit sociálních médií (s šablonami)
6. Přiřaďte vlastníky a naplánujte pracovní postup
Pomocí ClickUp Tasks přiřaďte vlastníky. Vytvořte jeden úkol pro každý kus obsahu, přiřaďte hlavního vlastníka a rozdělte jej na dílčí úkoly pro každou fázi.
Poté naplánujte jednotlivé fáze pracovního postupu. Pomocí zobrazení ClickUp Kanban Board můžete rozvrhnout všechny fáze procesu tvorby obsahu:
- Vytvoření návrhu
- Interní kontrola
- Design
- Konečné schválení
- Publikování a distribuce
Každá fáze by měla mít svého odpovědného pracovníka a termín.
Chcete-li ušetřit čas a eliminovat opakující se administrativní práci, použijte ClickUp Automations k automatickému stanovení priorit, automatickému přiřazování a generování okamžitých přehledů pomocí karet AI.
- Automaticky přiřazujte úkoly správnému členovi týmu, když se stav změní na „V kontrole“.
- Nastavte automaticky termíny splnění na základě dat publikování v softwaru pro kalendář obsahu.
- Spouštějte oznámení, když je úkol připraven pro další fázi pracovního postupu.
📚 Další informace: B2B SaaS Enterprise Software Solutions
7. Plánujte a koordinujte napříč kanály
S kalendářem ClickUp založeným na umělé inteligenci můžete naplánovat všechny aktivity na jednom místě.
Pomocí funkce drag-and-drop můžete upravovat termíny za běhu, aniž byste narušili vzájemné závislosti. Vyhraďte si čas na přípravu, aby nic nebylo uspěchané, a přizpůsobte si zobrazení tak, aby se filtrovalo podle kampaně, kanálu nebo vlastníka.
Můžete dokonce synchronizovat externí kalendáře, aby se schůzky, termíny a spuštění obsahu odehrávaly na jednom místě.
Publikování na více kanálech dnes znamená zapojení více lidí, od autorů a designérů po manažery reklamy a moderátory webinářů.
Funkce ClickUp Multiple Assignees zajišťuje, že všichni přispěvatelé k jednomu obsahu mohou být přiřazeni k jedné úloze. Tímto způsobem váš designér, copywriter a recenzent vidí stejné termíny, aktualizace úkolů a propojené zdroje, aniž by museli spravovat samostatné seznamy úkolů.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být AI schopna porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy!
Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Pomocí ClickUp Brain můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
8. Sledujte výkonnostní metriky a vylepšujte plán
Zveřejnění vašeho obsahu je začátkem zpětné vazby. Aby byl váš kalendář efektivní, musíte pravidelně kontrolovat, jak si každý obsah vede, zda splňuje stanovené KPI, a upravovat svůj plán na základě reálných výsledků.
Začněte pravidelným přezkoumáváním analytických údajů. Může to být měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na tom, jak často publikujete a jak rychle se chcete přizpůsobit. Hledejte vzorce v:
- Které formáty nebo kanály generují nejvíce interakcí nebo konverzí?
- Kde obsah nedosahuje požadovaných výsledků a možná potřebuje optimalizaci
- Mezery ve vašem pokrytí – jsou některé segmenty publika nebo fáze trychtýře opomíjeny?
Nezapomeňte svůj marketingový plán vylepšit na základě těchto metrik.
Využití umělé inteligence k posílení vašeho kalendáře obsahu B2B
Plánování kalendáře obsahu vyžaduje strategii, kreativitu a organizaci. Ruční správa všech tří složek vyžaduje mnoho práce, a právě zde přichází na řadu umělá inteligence.
ClickUp Brain, váš AI kopilot pro kalendář obsahu B2B, za vás provádí následující úkoly.
1. Vytvořte vizuály pro své kampaně během několika minut
Na základě výše uvedených nápadů pro kalendář obsahu vám Brain pomůže vytvořit obrázky, které můžete přidat do svých kampaní na sociálních médiích. Tento obrázek můžete použít tak, jak je, nebo požádat své designéry, aby jej upravili tak, aby odpovídal příslušným kanálům sociálních médií.
2. Vytvářejte optimalizované briefy, SEO osnovy a blogové příspěvky
Vytváření SEO briefů obvykle vyžaduje přeskakování mezi nástroji pro klíčová slova, šablonami osnov a nástroji pro sledování odkazů. Brain to vše za vás vyřeší. Zvýrazněte úkol ve svém kalendáři obsahu a on vám poskytne nápady na blog. Můžete ho dokonce požádat, aby vám poskytl osnovy, a poté ho požádat, aby za vás napsal návrh blogu.
⚡ Archiv šablon: Urychlete proces psaní pomocí předem připravených šablon pro psaní obsahu pro blogy, e-maily a příspěvky na sociálních sítích. Pomohou vám udržet konzistentní tón, strukturu a kvalitu a zároveň vám uvolní čas, který můžete věnovat strategii a kreativitě.
3. Automatizujte blokování času a plánování
Ruční přidávání úkolů do nabitého kalendáře je bolestivé. Umělá inteligence zohlední vaše priority, dostupný čas a limity projektu a automaticky zařadí každý úkol tam, kam nejlépe zapadá. To je obzvláště cenné pro B2B kampaně s více týmy, kde je nutné, aby design, texty a schvalování proběhly ve správném pořadí.
4. Vytvářejte kreativní varianty pro multikanálovou propagaci
V rámci své strategie sociálních médií pro kalendář obsahu B2B budete chtít nápady znovu využít. Brain vám to usnadní. Zadejte do Brain svou strategii obsahu, nápady nebo příspěvky na blogu a požádejte jej, aby vytvořil variace, které lze znovu použít napříč kanály.
📚 Další informace: Nástroje AI pro generování titulků pro sociální média a videoobsah
Běžné výzvy při plánování obsahu B2B a jak je řešit
I ty nejlépe organizované marketingové týmy narážejí při plánování svého kalendáře obsahu B2B na problémy, a to se stane určitě, když plánujete věci ve velkém měřítku.
Dobrou zprávou je, že většina z nich má jasná a proveditelná řešení.
Zde jsou některé z nejčastějších problémů při plánování a jejich praktická řešení:
|Výzva
|Řešení
|Příliš mnoho interních zainteresovaných stran a nedostatečná koordinace
|Začněte s dokumentovanou strategií obsahového marketingu propojenou s vašimi obchodními cíli a zpřístupněte ji všem týmům. Používejte sdílený kalendář a pravidelné kontrolní schůzky, abyste udrželi priority v souladu a vyhnuli se problémům a konfliktům při plánování.
|Přeplněný nebo prázdný kalendář
|Naplánujte si každý čtvrtletí tak, že nejprve zmapujete hlavní kampaně a poté vyplníte mezery evergreenovým obsahem. Rozložte náročné projekty do různých měsíců, abyste udrželi pracovní zátěž pod kontrolou a vyhnuli se vyhoření.
|Únava z obsahu u cílové skupiny
|Vyhněte se přetížení publika stejnými tématy nebo formáty. Využijte údaje o výkonu k odhalení klesajícího zájmu a poté obnovte formáty, tón nebo kanály.
|Obsah, který nedosahuje všech fází trychtýře
|Označte každý obsah podle fáze trychtýře a pravidelně kontrolujte pokrytí, abyste se ujistili, že rovnoměrně pokrýváte fáze povědomí, zvažování a rozhodování.
|Omezené zdroje pro vícekanálové provádění
|Využijte hodnotný obsah v různých formátech a naplánujte si předem verze pro konkrétní kanály, aby bylo vše připraveno k použití.
Udržujte svůj B2B obsah na správné cestě s ClickUp
Skvělý kalendář obsahu B2B je systém, který propojuje nápady, lidi a cíle do jednoho jasného obrazu. Čím více je váš tým sladěný, tím snazší je přejít od plánování k publikování, aniž byste ztratili dynamiku.
ClickUp vám poskytuje přehlednost. Uchovává vaše kampaně, dokumenty, úkoly a výsledky na jednom místě. Můžete si prohlédnout celkový přehled za celý rok, mít přehled o každodenním provádění a rychle se přizpůsobit, když se změní priority.
Nakonec je obsahový kalendář tak silný, jak silný je proces, který za ním stojí. Vytvořte tento proces s rozmyslem, použijte správné nástroje na jeho podporu a budete trávit méně času zvládáním chaosu a více času vytvářením práce, která přináší skutečné výsledky.
✅ Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!