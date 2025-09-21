Co je personalizace marketingu? Strategie, příklady a nástroje

Výběr filmů od Netflixu, doporučení produktů od Amazonu, doporučení velikostí od H&M na základě předchozích nákupů, tisk jmen na plechovky od Coca-Coly a závěrečné zprávy Wrapped od Spotify. Co mají všechny tyto příklady společného?
Všechny jsou vynikajícími příklady toho, jak personalizace marketingu proměňuje každodenní interakce v nezapomenutelné momenty spojené se značkou.
Marketing je bezpochyby jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu společnosti. Ale protože každá značka zná tajný recept na úspěch, konkurence je intenzivní. Aby si značky udržely náskok, musí poskytovat personalizované zážitky, které odpovídají problémům a cestě každého zákazníka.
V tomto článku se budeme zabývat tím, jak můžete začít implementovat personalizaci marketingu do svých každodenních aktivit zaměřených na oslovení cílové skupiny.
👀 Zajímavost: Značka pet produktů Chewy bere personalizovaný marketing vážně. Když zákazník přestane objednávat krmivo pro domácí mazlíčky, tým někdy prověří situaci a zjistí, že mazlíček zemřel. V takovém případě Chewy zasílá ručně psané kondolenční dopisy nebo dokonce květiny.
Co je personalizace marketingu?
Personalizace marketingu je strategie, která využívá údaje o zákaznících a správnou technologii k cílení nebo opětovnému cílení potenciálních zákazníků. Zajišťuje, že obsah, nabídka nebo zážitek jsou pro jednotlivce přímo relevantní.
Úspěšná personalizovaná marketingová strategie dává zákazníkům pocit, že sdělení značky bylo vytvořeno přímo pro ně, což vede ke zvýšení jejich loajality.
Proto se personalizovaný marketing také nazývá one-to-one marketing nebo individualizované doručování obsahu.
💡 Přátelská rada: Chcete budovat silnější a dlouhodobější vztahy se zákazníky? Customer Lifecycle Marketing vám ukáže, jak zapojit každou fázi cesty pomocí strategií podložených daty, které se skutečně dají škálovat.
Proč je personalizace marketingu důležitá
Před několika lety se společnost Starbucks rozhodla zvýšit své tržby pomocí hyperpersonalizace.
Místo toho, aby Starbucks vytvořil pouze mobilní aplikaci pro objednávání, vytvořil něco, co připomíná osobního baristu ve vaší kapse. Na základě historie nákupů, preferencí nápojů a údajů o zákaznících aplikace navrhuje nápoje, které by se vám mohly líbit, právě ve chvíli, kdy je chcete.
Poté tuto zkušenost gamifikovali pomocí „Star Challenges“ a proměnili loajalitu v odměňující hru. Tato kombinace personalizované zkušenosti a gamifikace přiměla zákazníky, aby se vraceli pro další.
Úsilí se vyplatilo. Aplikace nyní generuje 31 % tržeb Starbucks v USA, což dokazuje, že úspěšná personalizovaná marketingová strategie může přímo ovlivnit nákupní chování.
Personalizace marketingu také snižuje tlak neustále hledat nové potenciální zákazníky. Když poskytujete relevantní a personalizovaný marketing stávajícím zákazníkům, vytváří to přirozenou přitažlivost i pro potenciální zákazníky.
Ve skutečnosti McKinsey uvádí , že personalizace může přinést následující výhody:
- Snižte náklady na získávání zákazníků až o 50 %
- Zvyšte tržby o 5 %–15 %
- Zvyšte návratnost investic do marketingu o 10 %–30 %
💡Užitečná rada: Začněte vytvářet chytřejší kampaně tím, že definujete, komu skutečně prodáváte. Mastering Marketing ICP: A Complete Guide for B2B Marketers (Zvládnutí marketingového ICP: Kompletní průvodce pro B2B marketéry) vám ukáže, jak vytvořit cílené, vysoce účinné profily zákazníků, které přinášejí skutečné výsledky.
Výhody personalizovaného marketingu
Dlouhodobá loajalita zákazníků je důsledkem personalizace, která může také zvýšit jejich zapojení. Zde je několik výhod experimentování s personalizovaným marketingem:
- ✅ Snižte zbytečné výdaje tím, že se zaměříte pouze na nejrelevantnější publikum a zlepšíte tak marketingovou návratnost investic (ROI).
- ✅ Zvyšte zapojení zákazníků na sociálních médiích, webových stránkách a v e-mailech nabízením obsahu, který odpovídá jejich aktuálním zájmům.
- ✅ Snižte náklady na získávání zákazníků tím, že se zaměříte na personalizované zážitky pro stávající zákazníky, u kterých je větší pravděpodobnost, že se stanou opětovnými zákazníky.
- ✅ Zlepšete udržení zákazníků a podpořte opakované nákupy prostřednictvím přizpůsobených interakcí.
Typy personalizace marketingu (s příklady)
88 % nakupujících tvrdí, že zážitek je stejně důležitý jako samotný produkt. Personalizace vám pomůže splnit tato očekávání tím, že každá interakce bude díky relevantnímu obsahu působit užitečněji.
Zde jsou různé typy marketingu, které budou smysluplně propagovat vaši značku:
1. Personalizace e-mailů
E-mail zůstává jedním z nejúčinnějších kanálů pro personalizaci. Pomocí údajů o zákaznících, jako jsou jména, historie nákupů nebo aktivita při procházení webu, můžete odesílat zprávy, které jsou přizpůsobené každému příjemci.
📌 Příklad: Wellness značka segmentuje své uživatele na základě jejich fitness cílů. Někdo, kdo se zajímá o jógu, obdrží kurátorský seznam vybavení a obsahu, zatímco nový předplatitel, který ještě nic nekoupil, dostane uvítací e-mail s časově omezenou nabídkou.
V den narozenin dostávají věrní zákazníci personalizované slevy spolu s doporučeními produktů na základě jejich předchozích objednávek. Díky tomu je personalizovaný e-mailový marketing účinný pro oslovení konkrétních skupin zákazníků.
Věděli jste, že personalizované předměty e-mailů samy o sobě zvyšují míru otevření o více než 20 %, zatímco míra prokliku se může zvýšit o více než 140 %, pokud je přizpůsobeno i tělo e-mailu?
2. Personalizace webových stránek
Vaše webové stránky jsou často prvním místem, kde zákazníci setkávají s vaší značkou, což činí personalizaci v tomto případě neuvěřitelně účinnou. Zahrnuje přizpůsobení toho, co uživatelé vidí, na základě faktorů, jako je umístění, typ zařízení, chování a minulá interakce.
📌 Příklad: Cestovní platforma zjistí, že uživatel prochází stránky ze zasněženého Bostonu. Místo toho, aby mu zobrazila všechny destinace, propaguje pobyty na pláži s místními slevami. Jiný návštěvník používající smartphone uvidí jednoduché rozvržení s velkými tlačítky a výzvou k rychlé rezervaci pro svou preferovanou destinaci.
Značky mohou tato data využít k zobrazování různých výzev k akci, relevantního obsahu nebo nabídek různým uživatelům. Stávající zákazník může vidět speciální věrnostní kupón, zatímco nový návštěvník může být pozván k registraci na bezplatnou zkušební verzi.
👀 Zajímavost: Vaše jméno je spouštěčem mozku. Lidé jsou psychologicky naprogramováni tak, aby reagovali pozitivně, když slyší nebo čtou své jméno, proto personalizované předměty e-mailů fungují tak dobře.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence změnila pravidla hry v marketingu. Zjistěte, jak ClickUp využívá umělou inteligenci k realizaci marketingových kampaní od začátku do konce a v požadovaném rozsahu.
A pokud máte zájem o demo, poslechněte si Mikea, jednoho z našich inženýrů strategických řešení. 👇🏼
3. Doporučení produktů
Doporučování správných produktů je jedním z nejznámějších a nejúčinnějších způsobů využití personalizace. Tento přístup analyzuje minulé chování každého uživatele a navrhuje mu produkty, které s největší pravděpodobností koupí. Může se opírat o historii nákupů, vzorce prohlížení, preference nebo dokonce zpětnou vazbu zákazníků.
📌 Příklad: Web s oblečením si všimne, že uživatel často nakupuje pracovní oděvy, a zobrazí mu novinky v kategorii formálního oblečení, včetně jeho obvyklé velikosti. Mezitím zákazník, který se vrátil a nechal v košíku zimní kabát, obdrží e-mail s návrhem vhodných doplňků. Streamovací platforma doporučí kriminální thrillery někomu, kdo nedávno zhlédl detektivní seriál.
📖 Přečtěte si také: Jak implementovat marketing založený na účtech
4. Personalizace reklam
Personalizace reklam pomáhá značkám poskytovat relevantnější reklamu využitím poznatků o zákaznících k personalizaci sdělení. Tato metoda se opírá o data, jako jsou prohlížení webových stránek, minulé nákupy, demografické údaje a dokonce i poloha, aby se určilo, jakou reklamu daná osoba uvidí.
Místo toho, aby všem zobrazovaly stejnou generickou reklamu, značky vytvářejí obsah, který odpovídá zájmům a chování uživatelů. Tyto reklamy působí méně rušivě, protože se vztahují k něčemu, o co uživatel již projevil zájem.
Navíc platformy jako Google a Meta také umožňují personalizaci v reálném čase pomocí dynamických formátů reklam. Týmy zabývající se marketingem na sociálních médiích často využívají tyto platformy k provozování vysoce cílených reklam.
📌 Příklad: Zákazník si vyhledá turistické boty a později uvidí na Instagramu reklamu na stejný model s nabídkou dopravy zdarma. Uživatel, který si stáhl whitepaper od softwarové značky, obdrží následnou reklamu s pozvánkou k rezervaci demo verze. Někomu, kdo hledá dovolenou ve Španělsku, se zobrazí nabídka letů z nejbližšího letiště.
Upozornění: Přestože personalizace je klíčová pro navázání kontaktu s vašimi hlavními uživateli, dbejte na to, abyste neporušili jejich soukromí. Uživatelé jsou stále opatrnější, pokud jde o používání jejich údajů, proto je informujte, že jejich údaje jsou na vašem webu v bezpečí. Vždy dodržujte všechny platné předpisy, pokyny a místní zákony.
5. Chatboty a umělá inteligence
Chatboty využívající umělou inteligenci se staly více než jen předem naprogramovanými odpovídači. Nyní analyzují chování, kontext a vzorce interakce, aby doporučovaly obsah, odpovídaly na otázky a vedly uživatele k konverzi.
Jsou také k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což z nich činí účinný nástroj jak pro zákaznickou podporu, tak pro automatizovaný marketing.
📌 Příklad: Chatbot na fitness webu sleduje zájem uživatele o ranní jógu a každé pondělí mu zasílá připomenutí lekcí spolu s články o mindfulness rutinách. Jiný uživatel, který preferuje HIIT tréninky, dostává večerní nabídky relevantních lekcí a vybavení. V e-commerce chatbot pomáhá vracejícím se uživatelům vybrat správnou velikost nebo okamžitě doplnit minulé objednávky.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni opakujícími se marketingovými úkoly, které vám zabírají čas na kreativní práci? „Jak využít AI pro automatizaci marketingu “ vám ukáže, jak zefektivnit kampaně a soustředit se na to, co skutečně přináší výsledky.
📮ClickUp Insight: Zatímco 88 % respondentů našeho průzkumu již používá AI pro osobní úkoly, více než polovina z nich váhá s jejím zavedením do svého pracovního dne. Proč? Na prvním místě jsou mezery v know-how, obavy o bezpečnost a neohrabané integrace.
ClickUp Brain řeší všechny tři problémy. Je již součástí vašeho pracovního prostoru, rozumí každodennímu jazyku a propojuje vaše chaty, úkoly, dokumenty a znalosti, takže můžete najít odpovědi, podniknout kroky a pracovat chytřeji na jednom místě.
Strategie personalizace: Jak začít
Nyní, když jste se seznámili s různými způsoby, jak oslovit cílovou skupinu prostřednictvím personalizované komunikace, je čas začít: shromážděte správná data a vytvořte spolehlivé úložiště obsahu, které můžete personalizovat v požadovaném rozsahu.
Krok 1: Shromažďujte a centralizujte údaje o zákaznících (CRM/CDP)
Chcete-li vytvořit solidní personalizovanou marketingovou strategii, začněte tím, že shromáždíte smysluplná data z různých zdrojů, jako jsou:
- Nastavení e-mailových preferencí, které ukazují, jakým způsobem chtějí být zákazníci kontaktováni a jaká témata je zajímají.
- Kvízy nebo průzkumy na webu, které pomáhají odhalit potřeby, preference nebo výzvy.
- Sledování založené na souborech cookie, které monitoruje chování při procházení a zobrazení oblíbených produktů.
- Live chat nebo konverzace s chatbotem, které odhalují záměr nebo fázi nákupu
- Podpora ticketů a zpětná vazba, které poukazují na problematické body nebo opakované otázky.
Respektujte soukromí a komunikujte jasně při shromažďování dat. Informujte zákazníky o tom, jaké informace shromažďujete a jak budou použity, a dejte jim kontrolu prostřednictvím možností přihlášení nebo nastavení účtu.
Jakmile jsou data shromážděna, přeneste je do centrálního systému. Nástroj pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pomáhá organizovat informace o uživatelích z různých kanálů, jako jsou e-maily, prodejní hovory a živý chat.
ClickUp nabízí robustní komplexní řešení: software ClickUp CRM. Díky komplexnímu systému správy úkolů, zdrojů a databáze zákazníků umožňuje ClickUp CRM snadnou a efektivní optimalizaci kapacit týmu a správu prodejních kanálů.
Nabízí více než 1 000 nativních a třetích stran integrací, včetně ClickUp API, které vám umožní vytvořit si vlastní CRM v ClickUp.
Týmy CRM využívající přizpůsobitelné zobrazení ClickUp mohou sledovat kontaktní body potenciálních zákazníků spolu s úkoly a pracovními postupy kampaní. Můžete například vytvořit seznam filtrovaný podle zdroje potenciálních zákazníků a poté propojit každý kontakt s příslušnými e-mailovými úkoly nebo sekvencemi.
📖 Přečtěte si také: Co je to CRM kampaň?
Krok 2: Segmentujte své publikum
Jakmile shromáždíte správná data o zákaznících, dalším krokem je proměnit tyto informace v akci.
Segmentace publika vám umožňuje rozdělit vaše kontakty do menších, více zaměřených skupin na základě společných rysů, chování nebo preferencí.
Existuje několik způsobů, jak segmentovat vaše publikum:
- Využijte historii nákupů k seskupení uživatelů pro příležitosti křížového prodeje nebo upsellingu.
- Segmentujte na základě historie prohlížení, jako jsou zobrazení produktů nebo zájmy o kategorie.
- Vytvářejte skupiny publika na základě odpovědí v průzkumech nebo hodnocení spokojenosti zákazníků.
- Seskupte uživatele podle fáze životního cyklu, například nové potenciální zákazníky, aktivní kupující nebo bývalé zákazníky.
- Přizpůsobte oslovení zákazníků na základě loajality, umístění nebo typu zařízení.
Segmentace vám také pomůže stanovit priority. Věrný zákazník může ocenit přednostní přístup nebo exkluzivní odměny, zatímco nespokojený zákazník může lépe reagovat na přístup zaměřený na podporu.
Šablona ClickUp Simple CRM vybavuje týmy všech velikostí nezbytnými nástroji pro efektivní správu vztahů se zákazníky.
Zjednodušuje správu zákazníků centralizací dat, automatizací pracovních postupů a poskytováním informací z zpětné vazby zákazníků, aby podpořil prodej, zlepšil vztahy a podpořil chytřejší rozhodování.
💡 Tip pro profesionály: Chcete překonat větší reklamní rozpočty díky přesnějšímu zacílení a rychlejší kreativitě? Článek Jak používat AI v reklamě ukazuje, jak vám AI může pomoci spustit chytřejší, personalizované kampaně, které skutečně přinášejí konverze.
Krok 3: Vyberte kanály a definujte personalizovaný obsah
Jakmile jsou vaše segmenty připraveny, dalším krokem je výběr místa a způsobu, jak oslovit jednotlivé cílové skupiny obsahem, který odpovídá způsobu, jakým konzumují informace.
Jak na to:
- Projděte si svá data a zjistěte, kde je každý segment publika nejaktivnější, ať už se jedná o e-mail, Instagram, SMS nebo váš web.
- Zaměřte se na nejvýkonnější kanály pro každou skupinu, místo abyste rozptylovali své úsilí napříč všemi platformami.
- Přizpůsobte formáty obsahu dané platformě. Používejte reels nebo stories na sociálních médiích, podrobné vysvětlivky v blogových příspěvcích a stručné aktualizace pro SMS nebo push notifikace.
- Propojte zprávu s konkrétními datovými spouštěči. Využijte data o opuštěných košících k zasílání následných e-mailů nebo data o počasí k úpravě obsahu bannerů pro nabídky založené na lokalitě.
- Propojte obsah se záměrem zákazníka. Zeptejte se sami sebe, co zákazník chce vidět a proč mu tento formát pomáhá jednat podle toho.
📌 Příklad: Cestovní kancelář zjistila, že samostatní cestovatelé nejvíce využívají Pinterest a mobilní vyhledávání, zatímco rodiny dávají přednost e-mailovým newsletterům na počítači. Vytváří personalizovaný obsah tím, že zasílá e-mailem vybrané balíčky rodinných výletů a vytváří piny na Pinterestu s místními průvodci a tipy na balení pro samostatné cestovatele na základě nedávných vyhledávání a chování při procházení webu.
Krok 4: Využijte umělou inteligenci a automatizaci k rozšíření
Osobní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, vám pomůže reagovat na chování zákazníků v reálném čase. Můžete posílat narozeninová přání, doporučovat produkty na základě historie prohlížení nebo přizpůsobovat zprávy podle předchozích interakcí zákazníka. Mnoho nástrojů má také automatizační funkce, které tyto zprávy odesílají, když dojde k určitým akcím zákazníka.
Po nastavení tyto automatizované akce běží na pozadí a zajišťují, že každý kontaktní bod je relevantní a aktuální.
💡 Bonus: Pokud chcete oživit své marketingové pracovní postupy A:
- Okamžitě a intuitivně prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web pro pracovní kontext.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a DeepSeek, přímo z Brain MAX, s plným kontextem vaší práce, k vytváření personalizovaného marketingového obsahu a strategií...
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – výkonného desktopového AI pomocníka, který vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se množství AI nástrojů a pomocí hlasu vytvářejte vlastní pracovní postupy, dokumentaci, přidělovávejte úkoly členům týmu a mnoho dalšího.
Krok 5: Testujte a optimalizujte
Personalizace by měla být soustavnou strategií. Jakmile jsou vaše kampaně spuštěny, je důležité sledovat, co funguje a kde je třeba provést zlepšení.
- Začněte tím, že změříte, jak dobře funguje váš personalizovaný obsah. Podívejte se na míru otevření, prokliky, konverze nebo čas strávený na personalizovaných vstupních stránkách.
- Pokud upravujete hlavní obrázky podle umístění, sledujte, které verze vyvolávají největší zájem, a snažte se pochopit důvody tohoto jevu.
- Pomocí A/B testování porovnejte různé verze stejné zprávy. Může se jednat o něco tak jednoduchého, jako je testování dvou předmětů e-mailů, nebo o něco tak konkrétního, jako je personalizace výzvy k akci na stránce.
I malé úpravy mohou vést k velkému nárůstu zapojení 🏆.
🧠 Věděli jste? 73 % zákazníků před nákupem využívá více kanálů. „Nástroje a strategie pro automatizaci podnikového marketingu “ vysvětlují, jak udržet krok s dobou a škálovat personalizované zážitky napříč všemi kontaktními body.
💜 Takto vám ClickUp může pomoci
Vizualizujte úspěch své marketingové kampaně v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp. Můžete přidat widgety pro sledování KPI, jako je zapojení, CTR a konverze.
Nejlepší nástroje pro personalizaci marketingu
Zde je několik nejlepších platforem, které vám pomohou vytvořit zážitky, na kterých vašim zákazníkům skutečně záleží.
1. ClickUp
Plánování multikanálové kampaně je jedna věc. Ale spravovat ji tak, aby každá zpráva byla personalizovaná a všechny materiály byly připraveny včas? To zní jako chaos.
ClickUp pomáhá marketingovým týmům centralizovat plánování kampaní, správu úkolů a tvorbu obsahu, aby se předešlo chaosu.
Nastavte termíny, připomenutí a závislosti pomocí ClickUp Tasks
Začněte s plánováním kampaně. Ať už spouštíte kampaň prostřednictvím e-mailu, placených sociálních sítí, videa nebo v aplikaci, můžete si v ClickUp naplánovat každý krok kampaně v úkolech, časových osách a kalendářích obsahu.
Vytvářejte úkoly kampaní, přiřazujte týmy a spouštějte pracovní postupy pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain využívá tento pracovní postup a přidává k němu asistenci umělé inteligence v reálném čase. Můžete jej požádat, aby navrhl personalizované e-maily, shrnul zpětnou vazbu z předchozí kampaně nebo navrhl předměty e-mailů pro vracející se zákazníky.
Zde je krátké video o tom, jak můžete využít umělou inteligenci ClickUp ke zlepšení svých marketingových aktivit:
ClickUp Brain dokonce generuje vizuální koncepty pro kampaně – stačí zadat například „vytvoř pět reklamních vizuálů pro podzimní výprodej svrchního oblečení zaměřený na generaci Z“ a získáte možnosti připravené pro kampaň, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
ClickUp Brain navíc rozumí vašemu nastavení. Tento nástroj vám a vašemu týmu pomůže vybrat nejlepší přizpůsobené zobrazení, pokud provozujete multikanálovou kampaň.
Prohlížejte si své kampaně pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp
Marketingové týmy používající ClickUp mohou podle svých požadavků přepínat mezi různými zobrazeními, takže vidí pouze to, na čem potřebují pracovat.
Můžete použít zobrazení tabule pro přístup ke svým kreativním prostředkům, zobrazení časové osy pro sekvenci spuštění a zobrazení kalendáře pro plánování doháněcích hovorů se svým týmem. To je opravdu univerzální marketingový dashboard!
Zajistěte, aby byl správný člen týmu informován ve správný čas pomocí automatizací ClickUp
Personalizované marketingové kampaně často obsahují mnoho proměnných, které může být obtížné sledovat ručně. Zde přichází na řadu automatizace. Když úkol dosáhne určité fáze, ClickUp Automations může automaticky aktualizovat stavy, informovat příslušné členy týmu a použít šablony kontrolních seznamů, aby workflow pokračovalo.
Například jakmile je návrh obsahu schválen, ClickUp může okamžitě upozornit vedoucího sociálních sítí, aby naplánoval příspěvky, čímž se sníží zpoždění a zmatek.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp AI Agents, abyste udrželi své kampaně na správné cestě bez neustálého kontrolování. Nastavte agenta, aby sledoval složky kampaní a označoval úkoly po termínu, zmeškaná schválení nebo úzká místa. Agent může také posílat denní souhrny do chatu vašeho týmu a automaticky přiřazovat následné úkoly. Jak jednoduché to je!
2. HubSpot
Marketingové týmy často používají HubSpot k vytváření personalizovaných cest potenciálních zákazníků na základě toho, jak uživatelé interagují s obsahem. Softwarová společnost může například poslat sérii cílených e-mailů někomu, kdo si stáhl bílou knihu o cenové strategii.
Místo zasílání obecných následných zpráv poskytuje HubSpot kontaktům případové studie, nástroje pro výpočet návratnosti investic a srovnání produktů, které jsou přizpůsobeny jejich konkrétní fázi rozhodovacího procesu.
HubSpot kombinuje data CRM s aktivitou uživatelů, aby personalizoval komunikaci prostřednictvím e-mailů, formulářů a vstupních stránek. Můžete spouštět akce na základě vyplněných formulářů, kliknutí v e-mailech nebo navštívených stránek, což usnadňuje nasměrování každého potenciálního zákazníka k konverzi pomocí obsahu, který odpovídá jeho zájmům.
3. ActiveCampaign
ActiveCampaign pomáhá firmám personalizovat oslovování zákazníků na základě podrobných údajů o jejich chování. Například značka nábytku si může všimnout, že zákazník si prohlížel ložnicové sestavy, ale nákup nedokončil.
Systém pak může zaslat následný e-mail s podobnými položkami, nabídkou dopravy zdarma a připomenutím, aby se zákazník vrátil ke svému košíku.
Díky nástrojům pro sledování chování, strategii CRM, automatizaci a dynamický obsah umožňuje ActiveCampaign marketingovým týmům přizpůsobit zprávy individuálním preferencím.
Kampaně mohou být spouštěny na základě zobrazení produktů, neaktivity nebo interakce s e-maily, což usnadňuje udržení relevance během celé zákaznické cesty.
Výzvy v personalizaci marketingu
Výzkum společnosti McKinsey naznačuje, že 65 % zákazníků považuje cílené propagační akce za jeden z hlavních důvodů k nákupu.
K dosažení takové úrovně vlivu je však nutné překonat některé z těchto závažných překážek:
- Nekonzistentní nebo izolovaná data o zákaznících ztěžují vytvoření jasného a jednotného přehledu o zákaznících.
- Obavy o ochranu soukromí a nejasné postupy při získávání souhlasu mohou vést k nedůvěře, i když je personalizace míněna dobře.
- Mnoho týmů se potýká s integrací personalizace do stávajících systémů nebo s jejím škálováním bez ztráty relevance.
- Nesprávně načasované nebo příliš konkrétní zprávy mohou působit rušivě a vést k odklonu zákazníků.
- Bez správných talentů nebo nástrojů je obtížné efektivně provádět a měřit personalizované marketingové aktivity.
ClickUp dělá personalizaci marketingu snadnou a zábavnou
Personalizovaný marketing je to, co odlišuje zapomenutelné kampaně od těch, na které lidé skutečně klikají, čtou je a pamatují si je.
Dosáhnout personalizovaného marketingu však není jednoduché. Většina týmů se potýká s personalizací svých kampaní kvůli roztříštěným datům, měnícímu se chování zákazníků a rostoucímu tlaku dosáhnout více s méně zdroji.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
ClickUp vám nabízí jedno místo pro plánování, správu a optimalizaci multikanálových kampaní díky své umělé inteligenci, automatizaci a funkci Custom Views.
Začněte proměňovat poznatky o zákaznících v dopad; zaregistrujte se do ClickUp!