Nástroje a strategie automatizace podnikového marketingu

Až 73 % zákazníků využívá při nakupování více kanálů.
Od povědomí o značce až po nákup a podporu se organizace setkávají se zákazníky prostřednictvím desítek různých kanálů, včetně firemních webových stránek, mobilních aplikací, e-mailů, živého chatu, textových zpráv, WhatsApp, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku a dalších!
Bez automatizace podnikového marketingu není možné poskytovat konzistentní a personalizované služby v těchto kanálech v požadovaném rozsahu. V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, proč a jak.
Co je automatizace podnikového marketingu?
Automatizace podnikového marketingu (EMA) je využití softwaru a dat k automatizaci marketingových procesů/úkolů holistickým a strategickým způsobem s cílem dosáhnout organizačních cílů.
EMA se obvykle používá v digitálních marketingových aktivitách. Nejběžnějším příkladem použití je e-mailový marketing. Organizace využívají automatizaci podnikového marketingu k segmentaci publika, zasílání e-mailových kampaní, personalizaci zpráv a zasílání upozornění na základě spouštěčů.
Dnes však organizace využívají EMA k provozování široké škály digitálních a in-store zážitků.
Jak funguje automatizace podnikového marketingu?
Dobrá automatizace podnikového marketingu je komplexní přístup k oslovování potenciálních a stávajících zákazníků.
Místo toho, aby EMA zacházela s někým jako s e-mailovou adresou nebo sledovatelem na Instagramu, sjednocuje všechny jeho aktivity a vytváří profil zákazníka, který slouží jeho potřebám bez ohledu na to, kde a jak se objeví. EMA pomáhá zákazníkům navázat tam, kde přestali, a poskytuje jim služby v kontextu.
Obvykle organizace B2C používají EMA ke konsolidaci aktivit do jediného e-mailového ID. Jakmile se zákazník vrátí ke značce, jeho telefonní číslo, preference, historie nákupů, zpětná vazba, interakce se zákaznickou podporou atd. budou spojeny s tímto profilem.
Na druhou stranu, B2B společnosti obvykle konsolidují informace na základě tzv. účtu. Shromažďují všechny osoby spojené s konkrétním účtem/potenciálním zákazníkem a podle toho automatizují komunikaci.
Proč potřebujete automatizaci podnikového marketingu?
Mezi největší výhody EMA patří následující.
- Škálovatelnost: EMA provádí úkoly rychle a nepřetržitě. Dokáže provést stovky úkolů bez dalších zdrojů. Například software EMA může odeslat 100 000 e-mailů nebo aktivovat 100 různých pracovních postupů bez lidského zásahu.
- Efektivita: Díky EMA je hromadné zasílání sdělení výrazně nákladově efektivnější. Automatizace opakujících se úkolů navíc uvolňuje marketingovému týmu čas na kreativní a inovativní práci.
- Konzistence: Automatizace zajišťuje, že úkoly jsou dokončeny včas, s větší konzistencí a přesností než při ručním zpracování.
- ROI: EMA umožňuje lépe zacílit a personalizovat kampaně, čímž zvyšuje jejich účinnost.
- Snadná správa: Dobrá automatizační platforma konsoliduje úsilí a výsledky ze všech kanálů, marketingových kampaní, skupin zákazníků atd. a poskytuje jasnější přehled o vašem motoru růstu.
Funkce automatizace podnikového marketingu
Hlavní funkcí automatizace podnikového marketingu je sjednocení profilů zákazníků za účelem poskytování konzistentních omnichannelových zážitků. Za tímto účelem EMA plní také následující funkce.
Správa dat
Sjednocení dat: EMA shromažďuje data ze všech relevantních zdrojů, jako je software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), sociální média, nákupní vzorce v e-commerce atd., aby vytvořila jednotný pohled na každého zákazníka. Tato data také aktualizuje v reálném čase, aby byly snahy relevantní a efektivní.
Segmentace publika: Na základě shromážděných údajů EMA segmentuje zákazníky do relevantních skupin. To může být tak podrobné, jako například „lidé, kteří v posledních třech dnech opustili svůj nákupní košík“, což otevírá nekonečné možnosti pro cílené zasílání zpráv.
Hodnocení potenciálních zákazníků: EMA hodnotí potenciální zákazníky na základě jejich potenciálu ke konverzi. To pomáhá podnikům zacílit své zprávy na správné publikum na základě pravděpodobnosti nákupu a potenciální hodnoty.
Správa obsahu
Dynamický obsah: Podnikový marketingový software dokáže dynamicky personalizovat obsah zasílaný zákazníkům. EMA dokáže nejen přidat jméno do předmětu e-mailu, ale také přizpůsobit různá pole, jako je poslední zakoupený produkt, poslední chatová konverzace, položka v seznamu přání, opuštěná cesta atd.
Optimalizace obsahu: Platformy EMA mají zabudované nástroje pro vytváření vstupních stránek a jejich optimalizaci na základě kampaní, které odesíláte.
Distribuce obsahu: EMA pomáhá plánovat a realizovat kampaně napříč různými kanály. Můžete posílat e-maily, publikovat příspěvky na sociálních sítích, zasílat push notifikace v aplikaci, spouštět textové zprávy – nebo kombinovat všechny výše uvedené možnosti.
Řízení pracovních postupů
V zásadě jsou platformy EMA nástroji pro správu pracovních postupů, které spouštějí akce na základě chování zákazníků. Můžete například spustit proces onboardingu v okamžiku, kdy se uživatel zaregistruje.
Prodejní a marketingové týmy také využívají EMA k provádění experimentů. Mohou nastavit A/B test, aby zjistily, která verze funguje nejlépe, a podle toho optimalizovat budoucí pracovní postupy.
Analytika
Nedílnou součástí automatizace podnikového marketingu je rozhodování založené na datech, podporované pokročilými analytickými nástroji. Dobré platformy EMA sledují výkonnost na základě klíčových metrik, měří návratnost investic a vytvářejí zprávy, které týmům usnadňují přijímání opatření.
Aby všechny tyto funkce správně fungovaly, je třeba správně nastavit několik komponent. Podívejme se, jak na to.
Složky automatizace podnikového marketingu
Dobrá automatizace podnikového marketingu je založena na čtyřech pilířích: lidech, procesech, technologiích a datech. Zde je vysvětleno, jak tyto pilíře fungují společně.
Lidé
EMA má dva typy zainteresovaných stran: zákazníky, kteří jsou subjekty údajů, a uživatele, kteří využívají údaje o zákaznících k navrhování komunikace. Platformy EMA jsou navrženy tak, aby efektivně, účinně a eticky uspokojovaly jejich potřeby.
EMA umožňuje zákazníkům kontrolovat jejich informace. Mezi funkce zaměřené na zákazníky patří:
- Možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie
- Registrační formuláře
- Odhlásit se
- Žádost o smazání účtu nebo dat
EMA uživatelům umožňuje vymýšlet, experimentovat, realizovat a optimalizovat komunikaci směřující k dosažení obchodních cílů. Mezi funkce zaměřené na uživatele patří:
- Filtry pro segmentaci zákazníků
- Personalizace napříč formami komunikace
- Plánování na základě spouštěčů a času
Proces
Automatizace procesů a pracovních postupů je nedílnou součástí platforem EMA. Mezi související funkce patří:
- Automatizace kampaní: Pracovní postupy spouštěné na základě konkrétních podnětů, jako je určité datum, událost nebo akce zákazníka, například přihlášení k odběru newsletteru nebo provedení platby.
- Automatizace projektového řízení: Úkoly, jako je vytváření zpráv, přiřazování správných členů týmu, odesílání následných e-mailů atd.
Technologie
EMA je samozřejmě založena na technologické platformě. Kromě základních automatizačních funkcí má platforma obvykle následující vlastnosti.
- Integrace s různými nástroji, jako je marketingový CRM software, systémy pro správu obsahu, sociální média atd.
- Šablony marketingových plánů a opakovaně použitelné rámce pro zefektivnění pracovních postupů
- Vlastní pravidla pro nastavení pokynů pro značku, zákaz vybraných slov/termínů atd.
- Úložiště marketingových materiálů
- Funkce pro spolupráci týmů, brainstorming, schvalování/zamítání atd.
- Generativní AI pro rychlou tvorbu obsahu
Data
Data tvoří základ dobré automatizace podnikového marketingu. Mezi nejdůležitější datové funkce v EMA patří:
- Správa: Shromažďování a ukládání relevantních dat, odstraňování duplicit, udržování kvality dat atd.
- Reporting: Dashboardy a reporty zahrnující různé metriky a KPI
- Postřehy: Doporučení pro optimalizaci kampaní a generativní návrhy AI pro obsah
Podívejme se, jak některé z nejoblíbenějších marketingových nástrojů současnosti integrují tyto komponenty.
Nástroje a platformy pro automatizaci podnikového marketingu
Nástroje pro automatizaci podnikového marketingu se vyskytují v různých podobách a velikostech. Podívejme se na některé z nejčastěji používaných nástrojů a platforem pro automatizaci podnikového marketingu.
1. ClickUp (Nejlepší platforma pro automatizaci podnikového marketingu zaměřená na řízení projektů)
ClickUp pro marketingové týmy je komplexní platforma pro zvýšení produktivity pro organizace všech velikostí. ClickUp je navržen tak, aby byl vysoce přizpůsobitelný, a slouží jako flexibilní pracovní prostor pro marketingové týmy s promyšlenými automatizačními funkcemi a různými možnostmi integrace s nástroji pro automatizaci marketingu.
Pokud používáte ClickUp CRM, můžete hladce integrovat řízení marketingových projektů a automatizaci pro efektivnější a komplexnější provoz.
Nejlepší funkce
- Rychlé vytváření nápadů a obsahu s ClickUp Brain
- Propojené vyhledávání napříč všemi integrovanými nástroji, jako jsou Google Drive, HubSpot atd.
- Brainstorming s ClickUp Whiteboards s možností automatického vytváření úkolů nebo přiřazování uživatelů
- Automatizace typu „if-this-then-that“
- Přizpůsobitelné dashboardy KPI založené na datech marketingových projektů
- Komplexní řízení marketingových projektů
Pokud jste v automatizaci marketingu nováčkem, vyzkoušejte šablonu ClickUp pro správu marketingových kampaní, která vám pomůže sledovat, koordinovat a urychlit vaše úsilí.
2. Adobe Marketo Engage (nejlepší software pro automatizaci podnikového marketingu zaměřený na pipeline)
Marketo Engage je marketingová platforma společnosti Adobe, která pomáhá týmům spravovat omnichannelové zapojení zákazníků, publikování obsahu, provoz kampaní, prodejní informace a pokročilé analytické nástroje.
Nejlepší funkce
- Segmentace zákazníků a profilování na úrovni účtů pro B2B společnosti
- Předem připravené integrace s oblíbenými nástroji
- Schopnost zpracovávat více typů dat, včetně firmografických, technografických, geografických, behaviorálních a dat souvisejících s CRM.
- Prediktivní seznamy využívající podobné cílové skupiny
- Výkon e-mailů a předpovědi odhlášení odběru
- Obousměrná integrace s CRM systémy pro lepší prodejní zapojení
3. Salesforce Pardot (nejlepší nástroj pro automatizaci podnikového marketingu zaměřený na CRM)
Salesforce Pardot je aplikace, která je součástí platformy Salesforce CRM. Pardot, postavený na CRM, automatizuje procesy v oblasti e-mailového marketingu, hodnocení potenciálních zákazníků, péče o potenciální zákazníky, stanovení priorit atd.
Nejlepší funkce
- Nativní integrace s CRM Salesforce
- Sledování integrace potenciálních zákazníků, včetně stažení, zobrazení stránek, webových chatů atd.
- Optimalizace produktivity prodejního týmu
4. Oracle Eloqua (nejlepší nástroj pro automatizaci podnikového marketingu zaměřený na zákaznickou zkušenost)
Oracle Eloqua se zaměřuje na vytváření jednotných zákaznických zkušeností prostřednictvím akvizice, retence, marketingu založeného na účtech a dalších aktivit. Eloqua je integrována do širšího ekosystému Oracle Customer Experience (CX) pro plynulé prodejní a servisní procesy.
Nejlepší funkce
- Koordinace kampaní s funkcemi segmentace, obsahu, omnichannelové distribuce a produktivity
- Předem připravené cílové skupiny
- Šablony a obsah schválený značkou
- Informace o profilu zákazníků a rozšíření prodejních nástrojů
Ačkoli výše uvedené čtyři nástroje jsou mezi podnikovými zákazníky oblíbené pro svou komplexnost, rozsah a existující integrace, nejsou to jediné dostupné nástroje.
Například existuje Mailchimp, nástroj primárně určený pro e-mailový marketing, který organizace používají k automatizaci komunikačních procesů. Existují také specializovaní hráči, jako je Klaviyo pro e-commerce a Braze pro automatizaci mobilního marketingu. Na druhé straně organizace implementují také vlastní řešení na soukromém/veřejném cloudu.
Přečtěte si více o 10 nejlepších softwarových nástrojích pro automatizaci marketingu.
Nástroj, který si vyberete, bude mít významný vliv na efektivitu vašich marketingových aktivit. Zde je několik osvědčených postupů pro výběr a implementaci nástroje pro automatizaci marketingu v podniku.
Implementace a optimalizace strategie automatizace podnikového marketingu
Od výběru správného nástroje po neustálou optimalizaci je implementace automatizace podnikového marketingu strategickým úkolem. Proveďte ji důkladně a pečlivě pomocí následujícího rámce.
1. Vyberte si nástroj pro automatizaci marketingu
Pokud jde o automatizaci podnikového marketingu, máte z čeho vybírat. Existují desítky nástrojů, jejichž cena se pohybuje od téměř nulové až po několik tisíc dolarů, v závislosti na vašem využití. Výběr toho správného, který bude vyhovovat vašim marketingovým strategiím, je vaším prvním a nejdůležitějším rozhodnutím. Při výběru zvažte následující faktory.
- Funkce: Hledejte věci, které potřebujete, jako je automatizace e-mailů, spolupráce, marketingová analytika atd.
- Škálovatelnost: Vyhodnoťte schopnost nástroje zvládnout rozsah e-mailů, uživatelů, událostí a automatizací, které potřebujete.
- Použitelnost: Zkontrolujte, zda je systém snadno použitelný i pro týmy bez technických znalostí, nebo zda k aktualizaci/úpravám potřebujete podporu IT oddělení.
- Integrace: Otestujte schopnosti vybraného nástroje spolupracovat s ostatním softwarem, který aktuálně používáte.
- Ceny: Vypočítejte celkové náklady na vlastnictví nástroje a porovnejte je s očekávanou návratností investic.
Zvažte nástroj jako ClickUp, který se snadno přizpůsobí vašim potřebám v oblasti CRM, správy marketingových kampaní a automatizace. Pomůže vám organizovat, vymýšlet, realizovat a optimalizovat desítky marketingových aktivit.
Vaše interní týmy jej mohou také používat jako podnikový software pro řízení projektů, který vám poskytne 360stupňový přehled o účinnosti kampaní a operací.
Jako první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti, je ClickUp jedním z nejlepších marketingových nástrojů s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici.
2. Implementujte a přizpůsobte
Jen velmi málo nástrojů je hned po instalaci dokonalých. Každý nástroj se stává efektivním díky přizpůsobení, což je další krok.
Integrace: Sdružte všechna data do svého softwaru pro automatizaci marketingu prostřednictvím integrací. ClickUp se integruje s více než 1000 nástroji, včetně HubSpot, Figma, Salesforce a dalších. Do svého pracovního prostoru můžete také vložit cokoli prostřednictvím vlastních integrací.
Organizujte: Nastavte si automatizační platformu tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
- Přidejte uživatele a povolte oprávnění
- Vytvořte pokyny pro značku a nahrajte příslušné materiály.
- Provádějte školení a adaptační programy pro uživatele.
Migrace: Vyčistěte a naformátujte data z jiných platforem, aby byla konzistentní a přesná. Odstraňte duplicity a další nepotřebné informace.
Společnost Finastra, která se zabývá finančním softwarem, je příkladem implementace a přizpůsobení ClickUp pro své potřeby uvedení na trh. ClickUp používá k koordinaci generování poptávky ve všech obchodních jednotkách a regionech.
To zahrnuje sledování aktivit souvisejících s uvedením produktu na trh, vytváření dashboardů, konsolidaci informací a správu kampaní a automatizací, aby byl tým v synchronizaci.
Přečtěte si také: Zjistěte, jak finanční gigant Finastra zaznamenal 40% nárůst efektivity uvedení produktu na trh (GTM) díky použití ClickUp.
3. Realizujte svou strategii automatizace marketingu
Jakmile je základ automatizace marketingu nastaven, je čas strategii realizovat.
Naplánujte si cestu zákazníka
Zmapujte cesty napříč typy zákazníků, produkty a kanály. Identifikujte cestu a různé kontaktní body v ní. ClickUp Whiteboards je skvělý způsob, jak společně strukturovat tento proces marketingového plánování.
Vytvořte automatizované pracovní postupy
Určete cesty, které chcete pro své zákazníky automatizovat. Nakreslete pracovní postupy pro každou z nich a nastavte je pomocí ClickUp Automations tak, aby se spouštěly automaticky.
Vyberte si z více než 100 předem navržených šablon automatizace nebo si vytvořte vlastní pomocí ClickUp. Zde je několik automatizací marketingu a řízení projektů, které můžete nastavit.
- Po odběru newsletteru zašlete uživateli uvítací e-mail.
- Pošlete retenční workflow, když zákazník opustí nákup.
- Posílejte automatická přání k narozeninám s přizpůsobenými slevovými kódy.
- Posílejte kampaně zaměřené na péči o zákazníky na neaktivní účty.
Bonus: Podívejte se na nejdůležitější nástroje pro správu kampaní, které byste měli zvážit jako součást svého marketingového portfolia.
Vytvářejte opakovaně použitelné obsahové zdroje
V souladu s automatizovanými pracovními postupy vytvářejte nebo nahrávejte obsahové zdroje. Pomocí ClickUp Docs si zapište pokyny pro značku. Pomocí zobrazení seznamu si prohlédněte všechny své vizuální designové zdroje na jednom místě. Pomocí ClickUp Forms vytvořte mechanismy pro získávání potenciálních zákazníků a vložte je do svých vstupních stránek.
4. Umožněte interakce uživatelů
Úspěch vašeho programu automatizace marketingu závisí na tom, jak dobře jej vaše týmy využívají. Usnadněte jim to.
- Odstraňte hru s pojízdnými židlemi a shromážděte všechna data na jednom místě.
- Proškolte své zaměstnance v používání nového nástroje.
- Používejte snadno ovladatelného chatbota, jako je ClickUp Brain, který zodpoví všechny otázky, které mohou uživatelé mít.
5. Nastavte si přehledové panely
Identifikujte své klíčové metriky a nastavte si ClickUp Dashboards, abyste je mohli sledovat. Sledujte výkonnost kampaní, postup projektů, produktivitu týmu, čas strávený marketingovými úkoly a další.
Pokud jde o správu sociálních médií, žádný jiný nástroj není tak robustní jako ClickUp. Pokud chcete vědět vše, co se v daném okamžiku děje, žádný jiný nástroj vám neposkytne stejnou úroveň přehledu.
Pokud jde o správu sociálních médií, žádný jiný nástroj není tak robustní jako ClickUp. Pokud chcete vědět vše, co se v daném okamžiku děje, žádný jiný nástroj vám neposkytne stejnou úroveň přehledu.
6. Spusťte testovací kampaně
Než se do toho pustíte naplno, proveďte několik testovacích kampaní. Vyberte malou skupinu uživatelů a proveďte pro ně testovací automatizace. Zkontrolujte, zda pracovní postupy fungují podle očekávání. Ověřte také, zda nastavené řídicí panely přesně odrážejí výkonnost.
7. Naplánujte hodnocení a neustálé zlepšování
Moderní automatizace podnikového marketingu není jednorázová záležitost. Jak se situace vyvíjí, shromažďuje se více dat a je k dispozici více informací, je třeba automatizaci také optimalizovat.
Aby to bylo možné, domluvte si s týmem pravidelné schůzky. Sledujte efektivitu každého automatizovaného pracovního postupu a podle potřeby jej optimalizujte. Odstraňte neefektivní pracovní postupy a pravidelně zkoušejte nové.
Automatizujte procesy a zrychlete marketingové výsledky s ClickUp
V digitálním světě je dobrá zákaznická zkušenost základem obchodního úspěchu. Automatizace je její nedílnou součástí. Poskytování personalizovaných zkušeností pro mnoho zákazníků napříč kanály vyžaduje robustní program automatizace marketingu.
Účinnost tohoto přístupu závisí na čtyřech složkách: lidech, procesech, technologii a datech.
Virtuální pracovní prostor ClickUp je navržen tak, aby všechny tyto čtyři komponenty snadno spravoval. ClickUp umožňuje lidem spojit se a efektivně spolupracovat. Umožňuje vám sdílet správné množství informací se správnými lidmi se správnou kontrolou přístupu.
Nástroje pro spolupráci a automatizaci pomáhají tyto procesy zefektivnit. Poskytují přehled o každém kontaktním bodě v reálném čase a jejich četné integrace a datové možnosti pomáhají týmům porozumět trendům v kontextu.
ClickUp spojuje marketingové a projektové funkce a poskytuje tak komplexní kontrolu nad vašimi snahami o růst. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.