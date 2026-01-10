10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury v roce 2026

S více než 10 000 digitálními agenturami jen v USA je pro značky důležitější než kdy jindy mít silnou přítomnost na sociálních sítích, aby zůstaly konkurenceschopné.
A pro marketingové agentury spravující jednu nebo více značek, od tvorby obsahu až po reporting výkonnosti, vám k tomu může pomoci právě použití správné sady nástrojů. Od softwaru pro řízení projektů určeného k plánování, správě a sledování každé části vašeho workflow na sociálních médiích až po spolupráci na obsahu – tyto nástroje zajistí, že maximalizujete úsilí svého týmu a vytvoříte úspěšnou obsahovou strategii.
Je čas posunout vaši přítomnost na sociálních sítích na vyšší úroveň. Zde je 10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních sítí pro agentury, které jsou dnes k dispozici!
Co jsou nástroje pro správu sociálních médií?
Nástroje pro správu sociálních médií pomáhají agenturám a firmám spravovat jejich účty na sociálních médiích efektivněji.
Tyto nástroje nabízejí celou řadu funkcí, jako například:
- Plánování a rozvrhování příspěvků
- Sledování sociálních médií
- Týmová spolupráce
- Analýzy a reporty
- Řízení projektů a kampaní
- A další
Celkově jsou navrženy tak, aby snížily čas strávený rutinní prací, a agentury se tak mohly soustředit na hodnotnou práci.
Co dělá dobrý nástroj pro správu sociálních médií?
Kvalitní nástroj pro správu sociálních médií by měl mít následující vlastnosti:
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Funkce kalendáře, která nabízí přehled obsahu napříč několika platformami
- Funkce pro zpětnou vazbu a spolupráci
- Schvalovací procesy s přizpůsobitelnými nebo přednastavenými možnostmi
- Dostupné ceny a možnost škálování
Proč by vaše agentura měla používat nástroj pro správu sociálních médií?
Pro agentury může být náročné sledovat více kampaní klientů napříč různými kanály sociálních médií. Dobrý nástroj pro správu sociálních médií umožňuje agenturám řešit všechny základní úkoly: analýzu dat, měření výkonu, spolupráci s klienty a tvorbu a distribuci obsahu.
Pojďme se tedy podívat na 10 nástrojů pro správu sociálních médií, které vaší agentuře pomohou posunout se na vyšší úroveň. ? ?
10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií, o kterých byste měli vědět
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci v týmu
ClickUp je přední platforma pro správu projektů a produktivitu. ClickUp je v zásadě navržen jako komplexní řešení pro správu projektů, které pomáhá týmům udržet přehled o svých úkolech, efektivně řídit každou část pracovního postupu a dosahovat svých cílů.
Proč je tedy tento nástroj užitečný pro marketingové agentury? Zde je několik důvodů:
1️⃣ Plně přizpůsobitelná platforma nabitá flexibilními funkcemi: Nabízí stovky výkonných funkcí, uživatelsky přívětivé rozhraní a plně přizpůsobitelnou platformu. To znamená, že si ClickUp můžete nakonfigurovat přesně podle potřeb svého projektu, konkrétního použití, preferencí a pracovního postupu, což z tohoto nástroje dělá ideální volbu pro jakýkoli tým, včetně týmů zabývajících se marketingem na sociálních sítích.
2️⃣ Řízení projektů a týmová spolupráce: S ClickUp budou mít marketingové týmy přístup k pokročilým funkcím pro řízení projektů a spolupráci. Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení a organizujte projekty obsahového marketingu podle svých představ, sadu nástrojů, včetně ClickUp Docs pro blogy, wiki, SOP a další dokumentační potřeby, a spolupracující tabule pro brainstorming, plánování strategií a mapování konceptů. Manažeři sociálních médií a týmy mohou také ocenit zobrazení kalendáře v ClickUp, kde mohou plánovat, koordinovat a spravovat svůj kalendář sociálních médií a obsahu.
3️⃣ Umožňuje hostům, jako jsou klienti a externí týmy: Pokud jde o komunikaci s klienty a externími týmy, agentury mohou pozvat hosty, aby se připojili k jejich Workspace, a pomocí nastavení sdílení a soukromí kontrolovat, k čemu mají hosté přístup. Udělení přístupu klientům do ClickUp znamená, že s nimi můžete spolupracovat přímo na platformě a využívat funkce, jako je Proofing, která umožňuje vkládat poznámky do obrázků, videí a PDF souborů, což usnadňuje komunikaci a urychluje proces zpětné vazby a schvalování.
4️⃣ Knihovna přizpůsobitelných šablon: ClickUp nabízí knihovnu šablon pro každou situaci, včetně šablony pro sociální sítě pro začátečníky a šablony moderního kalendáře pro sociální sítě, které vám poskytnou pevný rámec pro váš pracovní postup v ClickUp. K dispozici je také šablona pro pokročilé, která vám pomůže vyvinout strategii pro sociální sítě a spravovat veškerou práci, týmy a klienty na jednom místě – šablona příspěvků na sociálních sítích od ClickUp!
Ať už jde o agentury, malé týmy, velké podniky nebo něco mezi tím, ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní a produktivní. Sjednoťte své marketingové projekty na sociálních médiích a zajistěte jejich hladký chod pomocí tohoto komplexního nástroje pro správu projektů – možná je to přesně to, co vaše agentura pro sociální média potřebuje.
Nejlepší funkce
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení: Více než 15 přizpůsobených zobrazení pro vizualizaci vaší práce podle vašich představ, včetně zobrazení kalendáře
- ClickUp Brain: Vytvářejte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí nástroje ClickUp AI
- Zobrazení kalendáře: Spravujte svůj kalendář aktivit na sociálních sítích, vytvářejte obsah pro sociální sítě a mnoho dalšího v jediném zobrazení
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si ClickUp podle svých potřeb. Využijte jej pro správu webových projektů, správu obsahu a další účely
- Korektury: Urychlete proces zpětné vazby a schvalování tím, že budete vkládat poznámky přímo do obrázků, videí a souborů PDF a označovat členy týmu nebo klienty
- Tagy: Přidejte vlastní tagy a uspořádejte si úkoly podle kategorií
- Označení priority: Označte své úkoly jako urgentní, s vysokou, normální a nízkou prioritou, aby váš tým věděl, čemu dát přednost
- Přizpůsobitelné šablony: Vyberte si z více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každou situaci, včetně šablon pro plánování obsahu
- Mobilní aplikace: ClickUp je k dispozici pro mobilní zařízení. Přístup ke své práci kdykoli a odkudkoli
- Možnosti integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, abyste měli veškerou práci na jednom místě a zefektivnili svůj pracovní postup
Ceny
- Bezplatný tarif: Navždy
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Business: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (6 547 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 602 recenzí)
2. Planable
Nejlepší pro spolupráci na obsahu
Planable je nástroj pro plánování obsahu a spolupráci, který pomáhá marketingovým týmům plánovat, prohlížet, schvalovat a spolupracovat na obsahu pro sociální sítě.
S Planable můžete snadno sdílet nápady na příspěvky se svými kolegy a klienty a získávat zpětnou vazbu v reálném čase na jednom místě. Díky nejnovější aktualizaci, Universal Content, mohou týmy vytvářet a spolupracovat na jakémkoli druhu obsahu: příspěvcích na sociálních sítích, zpravodajích, blozích, popisech produktů a všem ostatním.
Planable zjednodušuje schvalování obsahu několika způsoby. Pro začátek si uživatelé Planable mohou vybrat jeden ze 4 schvalovacích postupů – Žádný, Volitelný, Povinný a Víceúrovňové schvalování. Ten poslední umožňuje uživatelům přizpůsobit schvalování tak, aby vyhovovalo jejich situaci, a přidává další vrstvu zabezpečení tím, že příspěvky před publikací procházejí schvalovacím řetězcem. Můžete například nastavit, že příspěvek musí před publikací nejprve projít právním oddělením klienta.
Intuitivní rozhraní Planable také usnadňuje spolupráci mezi různými týmy. Konverzace vašeho týmu jsou soustředěny na jedné platformě a můžete snadno označit ostatní členy, abyste zahájili diskusi nebo zkontrolovali obsah. Konverzace se totiž zobrazují přímo vedle daného příspěvku ve formě komentářů a odpovědí.
K dispozici je také externí spolupráce. Obsah a komentáře lze nastavit jako „interní“, dokud si nebudete stoprocentně jisti, že jsou připraveny ke schválení klientem. Pokud jde o klienty, existuje možnost vygenerovat odkaz vedoucí přímo k příspěvku, což klientovi velmi usnadňuje přechod na stránku a sdílení svých myšlenek v komentářích.
Ať už jste malá marketingová agentura nebo spravujete mnoho různých klientů, Planable vám poskytuje nástroje pro zefektivnění procesů spolupráce, abyste dosáhli lepších výsledků svých kampaní. Můžete začít s plánováním uvedení produktu na trh a pomocí Planable synchronizovat obsah ze všech kanálů (sociální sítě, blog, e-maily, bannery atd.).
Nejlepší funkce
- Víceúrovňové a přizpůsobitelné schvalovací procesy
- Synchronizujte a/nebo upravujte příspěvky pro platformy sociálních médií (zatím není k dispozici pro univerzální obsah)
- Intuitivní a elegantní zobrazení kalendáře
- Přizpůsobitelné filtry pro váš obsah, které lze uložit jako vlastní zobrazení
- Pět způsobů zobrazení obsahu (mřížka, seznam, feed, kalendář )
- Spolupráce v reálném čase
- Nástroj pro úpravu obrázků přímo v aplikaci
- Integrace s hlavními platformami sociálních médií
Ceny
- Bezplatný tarif
- Základní: 13 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 26 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (548 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (305 recenzí)
3. Hootsuite
Nejlepší pro agentury zabývající se tvorbou obsahu a reportingem
Hootsuite je jedním z nejstarších a nejznámějších nástrojů pro správu sociálních médií na trhu. Hootsuite si vybudoval reputaci jako jedno z nejvyhledávanějších řešení pro agentury, které chtějí investovat do marketingu na sociálních médiích.
Hootsuite nabízí mnoho funkcí, které se od nástroje pro sociální sítě této úrovně očekávají, včetně plánování příspěvků na sociálních sítích, monitorování, správy úkolů a reportování výkonu. Díky vyváženému poměru funkcí pro reportování a správu projektů je Hootsuite dobrým řešením pro agentury, které se potýkají s projekty zaměřenými na výkon i kreativní projekty.
Nejlepší funkce
- Manažeři mohou přiřadit konkrétní příspěvky na sociálních sítích konkrétním členům týmu.
- Kalendář Hootsuite nabízí tři způsoby zobrazení (seznam, týden, měsíc) a dvě podzobrazení (podle stavu příspěvku nebo sociální sítě)
- Podrobné analytické a reportovací funkce
Omezení
- Chybí centralizovaná knihovna médií pro sdílení obsahu
- Relativně omezené funkce pro spolupráci ve srovnání s jinými nástroji
- Vysoké ceny
- Žádná kontrola verzí příspěvků
- Není možné sdílet příspěvky s hosty
Ceny
- Professional: 99 $ měsíčně
- Team: 249 $ měsíčně
- Business: 739 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 840 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 412 recenzí)
4. Agorapulse
Nejlepší pro správu sociálních médií a řízení projektů
Agorapulse je platforma pro správu sociálních médií, která nabízí funkce plánování a správy úkolů. To, co odlišuje Agorapulse od ostatních nástrojů pro správu sociálních médií určených pro agentury, je jeho škála marketingových funkcí, od analytiky, monitorování klíčových slov a sledování sociálních médií až po správu projektů.
Nejlepší funkce
- Kalendář vizuálního obsahu
- Doplněk pro sdílený kalendář pro externí spolupráci
- Pokrývá širokou škálu úkolů v oblasti marketingu na sociálních sítích
- Spolehlivé funkce pro správu projektů na sociálních sítích
Omezení
- Žádné víceúrovňové schvalování
- Náročná křivka učení
- Uživatelské rozhraní lze vylepšit
Ceny
- Bezplatný tarif
- Standard: 49 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Professional: 79 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Advanced: 119 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (871 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (698 recenzí)
5. Sprout Social
Nejlepší pro monitorování sociálních médií
Sprout Social je nástroj pro správu sociálních médií určený pro agentury. Sprout Social vám umožňuje snadno spravovat více účtů na jedné platformě a spolupracovat napříč týmy. Díky podrobným analytickým a reportovacím funkcím můžete také měřit úspěšnost svých kampaní.
A konečně, další skvělou funkcí Sprout Social je jeho rozsáhlá knihovna materiálů. Jelikož agentury jsou ze své podstaty závislé na materiálech, knihovna materiálů Sprout přináší obrovskou hodnotu tím, že nabízí celou podplatformu, kde mohou agentury sdílet, spravovat a distribuovat materiály s týmy a klienty.
Nejlepší funkce
- Chytrá schránka pro rychlé třídění požadavků a práce
- Knihovna zdrojů s dvěma způsoby zobrazení, která umožňuje rychlou a snadnou správu zdrojů
- Rozsáhlé analytické funkce, sledování sociálních sítí a monitorovací funkce
- Externí spolupráce je snadná a přímočará
Omezení
- Vysoké ceny pro malé agentury
- Nelze seskupit příspěvky v kalendáři
- V kalendáři není k dispozici funkce drag and drop
Ceny
- Standard: 249 $ měsíčně
- Profesionální: 399 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 499 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (2 367 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (550 recenzí)
6. Buffer
Nejlepší pro integraci, reporting a správu
Ačkoli si Buffer vydobyl jméno díky svým četným integracím, je také výkonným nástrojem pro agentury všech velikostí.
Buffer vám umožňuje snadno vytvářet a plánovat příspěvky napříč několika účty na sociálních sítích. Jeho vynikající analytické funkce vám umožňují sledovat výkonnost příspěvků, vytvářet přehledy o vašem pokroku a srovnávat se s konkurencí. Navíc díky funkci hromadného plánování je to ideální nástroj pro agentury s velkým počtem klientů.
Nejlepší funkce
- Spousta integrací, včetně Canva
- Sledování a správa kampaní; v okně kampaně můžete vytvářet obsah a sledovat naplánované, publikované a rozpracované příspěvky i jejich schvalování
- Nabízí cenový plán určený přímo pro agentury
Omezení
- U příspěvků nejsou k dispozici štítky a tagy, které jsou při rozsáhlých iniciativách na sociálních médiích prakticky nezbytné
- Neumožňuje spolupráci s externími týmy
- Schvalovací infrastruktura Hootsuite je poněkud omezená v tom smyslu, že kromě schvalovacího workflow typu 1:1 nemohou uživatelé strukturovat schvalování podle úrovní
Ceny
- Bezplatný tarif
- Essentials: 6 $ za kanál/měsíc
- Team: 12 $ za kanál/měsíc
- Agentura: 120 $ za 10 kanálů/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (971 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (1 390 recenzí)
7. Sendible
Nejlepší pro malé a střední agentury
Dalším na seznamu je Sendible, výkonný nástroj navržený tak, aby pomáhal agenturám spravovat jejich účty na sociálních médiích. Sendible nabízí slušně rozmanitou škálu funkcí, včetně kalendářů obsahu, automatizovaných zpráv a možností reportování. Navíc Sendible umožňuje uživatelům spolupracovat s klienty a členy týmu na projektech v reálném čase.
Sendible má několik funkcí, které jej odlišují od podobných nástrojů, jako je sledování soukromých zpráv a klientský dashboard. Ten skvěle zefektivňuje správu vztahů mezi týmem a klienty. Za zmínku stojí také vestavěný editor obrázků a návrhy témat.
Nejlepší funkce
- Uživatelé mohou synchronizovat a upravovat příspěvky napříč několika platformami sociálních médií, místo aby každý příspěvek upravovali jednotlivě
- Intuitivní kalendář pro sociální sítě, který se velmi snadno používá
- Sledování soukromých zpráv
- Client Connect umožňuje klientům propojit své sociální sítě s Client Dashboardem, aniž by museli sdělovat své přihlašovací údaje
- Vlastní schvalovací procesy pro klienty a týmy sociálních médií
Omezení
- Mobilní zážitek lze vylepšit
Ceny
- Creator: 29 $ měsíčně
- Traction: 89 $ měsíčně
- Cena: 199 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (832 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (116 recenzí)
8. Later
Nejlepší pro agentury zabývající se sociálními médii a obsahovým marketingem
Later je vynikající volbou pro každou agenturu, která chce posunout správu sociálních médií na vyšší úroveň. Jeho intuitivní systém plánování umožňuje uživatelům plánovat a publikovat obsah napříč několika kanály na jednom místě, což šetří čas i úsilí. Nabízí také výkonné analytické funkce a nástroje pro SEO.
Kromě toho vizuální knihovna Later usnadňuje ukládání a organizaci vizuálního obsahu, což uživatelům umožňuje rychle najít ideální fotografii nebo video pro jejich další příspěvek. S takovými výkonnými funkcemi není divu, že se Later stal jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury.
Nejlepší funkce
- Integrace s WordPressem
- Snadné použití a přehledné rozhraní
- Robustní knihovna médií, která usnadňuje správu obsahu pro týmy a správu klientů
- Podpora odkazu v biografii
Omezení
- Žádná integrace s Google Profile (dříve Google My Business)
- Ceny jsou poněkud nepružné. Například tarify Starter a Growth omezují počet příspěvků na 30, respektive 150 na jednu sociální síť.
- Základní tarify omezují analytická data na maximálně tři měsíce
Ceny
- Základní verze: 18 $ měsíčně
- Growth: 40 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 80 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (289 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (358 recenzí)
9. Planoly
Nejlepší pro střední a velké agentury
Planoly je další vynikající volbou pro agentury, které chtějí optimalizovat svůj pracovní postup na sociálních sítích. Tato oblíbená platforma pro plánování příspěvků funguje s Instagramem, Pinterestem, Twitterem, Facebookem a dalšími významnými platformami.
Planoly nabízí jednoduché vizuální rozhraní, které vám pomůže spolupracovat, plánovat kampaně, sledovat výkonnostní metriky a analyzovat výsledky. Planoly také usnadňuje vytváření působivých vizuálů díky nabídce více než sedmi milionů stockových fotografií, grafik a značkových fontů.
Nejlepší funkce
- Podpora odkazu v biografii
- Robustní plánovač videí pro TikTok přímo v aplikaci
- Podporuje křížové publikování mezi platformami (například videa z TikToku na YouTube Shorts)
Omezení
- Bezplatné zkušební období trvá pouze sedm dní
- Pro malé agentury může být Planoly nedostupný, protože tarif Starter omezuje počet měsíčních nahrávek.
Ceny
- Základní balíček: 13 $ měsíčně
- Growth: 23 $ měsíčně
- Profesionální: 43 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (64 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (46 recenzí)
10. Loomly
Nejlepší pro analytiku a spolupráci
Posledním příspěvkem v našem přehledu nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury je Loomly.
Loomly nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému je plánování a publikování příspěvků hračkou. Uživatelé si mohou prohlédnout náhledy příspěvků na všech svých kanálech a nastavit automatizované schvalovací procesy s přizpůsobitelnými rolemi a oprávněními.
Díky této funkci získávají týmy agentur větší kontrolu nad obsahem svých klientů a zároveň zajišťují konzistenci značky. Pomocí Loomly mohou agentury také analyzovat výkonnost svého obsahu pomocí podrobných reportů o interakcích, dosahu a dalších metrikách. To vše dělá z Loomly ideální volbu pro agentury, které chtějí zlepšit svou efektivitu při správě sociálních médií.
Nejlepší funkce
- Podporuje integraci se Snapchatem
- Přizpůsobitelné pracovní postupy týmu pro schvalování a publikování obsahu na sociálních médiích
- Návrhy na příspěvky a RSS kanály, které inspirují váš tým
Omezení
- Žádné pracovní prostory ani složky
- Ruční publikování příspěvků na Instagramu a Facebooku
- Problémy s uživatelským rozhraním u filtrů
Ceny
- Základní cena: 35 $ měsíčně
- Standard: 7 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 172 $ měsíčně
- Premium: 359 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (1 307 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (476 recenzí)
Zefektivněte svůj pracovní postup a spravujte více účtů pomocí nástrojů pro sociální sítě
Výběr nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury závisí na jejich konkrétních potřebách a velikosti. Větší agentury mohou vyžadovat pokročilejší řešení s rozsáhlejšími možnostmi automatizace a analytiky.
Naopak menším agenturám mohou stačit jednodušší řešení, která nabízejí dostatek funkcí pro základní činnosti. Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, existuje platforma pro plánování příspěvků na sociálních sítích, která je dokáže uspokojit – stačí si vybrat tu, která vám poskytne funkce a flexibilitu potřebnou pro vaše rostoucí potřeby a rozšiřující se podnikání!
Hostující autor:
Marco Giuliani je content marketer ve společnosti Planable a začínající YouTuber. Specializuje se na psaní obsahu, copywriting pro sociální sítě a neo-noir grafické romány.