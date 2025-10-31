11 nejlepších alternativ Teambook pro chytřejší plánování zdrojů

Zkusili jste někdy plánovat projekt, aniž byste měli jasný přehled o tom, kdo je kdy k dispozici? To je recept na zpoždění, vyhoření a promarněné příležitosti. Ve skutečnosti 41 % manažerů zdrojů uvádí, že nedostatečná viditelnost kapacit týmu je jednou z jejich největších výzev.
Nástroje jako Teambook se snaží tento problém vyřešit. Mnoho týmů však naráží na neohrabané rozhraní, omezené integrace nebo ceny, které neodpovídají jejich potřebám.
Ať už pracujete na časových plánech klientů, interním přidělování zdrojů nebo mezifunkčních závislostech, potřebujete nástroj, který vám poskytne kontrolu a přehlednost. Takový, který činí plánování zdrojů intuitivním, a ne další úkol, který je třeba spravovat.
V tomto průvodci vám představíme nejlepší alternativy k Teambooku – nástroje vytvořené pro moderní týmy, které potřebují přehled v reálném čase, flexibilní plánování a plánování projektů, které skutečně odpovídá jejich způsobu práce.
Nejlepší alternativy Teambooku v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ k Teambook, které vám pomůže vybrat tu správnou na základě několika klíčových funkcí (jako je spolupráce v reálném čase a zobrazení projektů), cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Komplexní správa práce s flexibilním plánováním, plánováním zdrojů, ambientní AI a automatizací.
|Zobrazení pracovní zátěže a časové osy, vlastní pole, integrované sledování času, šablony plánování, více než 1 000 integrací
|Bezplatné plány; přizpůsobení pro podniky
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|Float
|Živá viditelnost využití zdrojů, kapacity a marží
|Přidělování úkolů metodou drag-and-drop, přiřazování dovedností, sledování rozpočtu a sazeb, integrované sledování času, správa dovolených
|Placené tarify od 8,50 $/měsíc na uživatele
|G2 4,3/5 Capterra 4,5/5
|Resource Guru
|Uživatelsky přívětivé plánování s řízením volna a kolizí
|Sdílený kalendář, detekce kolizí, sledování dovolených, e-maily s denním rozvrhem, zprávy o využití
|Placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele
|G2 4,6/5 Capterra 4,7/5
|Calendly
|Automatizace plánování klientů a snížení počtu opakovaných komunikací
|Odkazy pro rezervace v reálném čase, automatická připomenutí, střídavé a kolektivní schůzky, více než 100 integrací, inkaso plateb
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|G2 4,7/5 Capterra 4,7/5
|Teamwork
|Správa práce pro klienty s integrovaným fakturačním systémem a sledováním využití
|Plánovač pracovní zátěže, fakturovatelné hodiny, centralizovaná komunikace s klienty, automatizace úkolů, přizpůsobitelné panely
|Bezplatný tarif; placené tarify od 13,99 $/měsíc na uživatele
|G2 4,4/5 Capterra 4,5/5
|Wrike
|Škálování mezifunkčních projektových týmů
|Vlastní pracovní postupy, formuláře žádostí o další zdroje, plánování zdrojů, analýzy v reálném čase, více zobrazení, více než 400 integrací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 39 $/měsíc na uživatele
|G2 4,2/5 Capterra 4,3/5
|Trello
|Jednoduché vizuální sledování úkolů
|Kanbanové tabule, kontrolní seznamy a termíny, automatizace Butler, Power‑Ups, zobrazení kalendáře a časové osy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele
|G2 4,4/5 Capterra 4,5/5
|Deputy
|Plánování směn a řízení pracovní síly
|Plány založené na poptávce, mobilní výměny směn, upozornění na dodržování předpisů, GPS časomíra, integrace mezd/POS
|Placené tarify od 4,50 $/měsíc na uživatele
|G2 4,6/5 Capterra 4,6/5
|Clockify
|Jednoduché sledování času napříč projekty a týmy
|Ruční a automatické časovače, označování klientů/úkolů, přehledové panely, značkové zprávy, více než 80 integrací
|Placené tarify od 5,49 $/měsíc na uživatele
|G2 4,5/5 Capterra 4,8/5
|Keka
|Řízení zdrojů a času zaměřené na lidské zdroje
|Biometrické a mobilní přihlášení, synchronizace dovolených a mezd, projektové časové rozvrhy, OKR a hodnocení, sjednocené HR pracovní postupy
|Placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|G2 4,5/5 Capterra 4,4/5
|Hub Planner
|Pokročilé plánování zdrojů a přehlednost
|Heatmapy a dostupnost, integrované časové rozvrhy, prognózy v reálném čase, porovnávání dovedností, sledování rozpočtu
|Placené tarify od 7 $/měsíc na uživatele
|G2 4,2/5 Capterra 4,2/5
Proč zvolit alternativy k Teambook?
Teambook je chválen za přehledné rozhraní, snadné zapojení a vizuální plánování. Ale i jeho dlouhodobí uživatelé opakovaně vyjadřují obavy: je příliš úzce zaměřený.
Nástroje, které neposkytují komplexní správu zdrojů, se často ukážou jako nedostatečné pro projektové manažery a vedoucí provozu, kteří neustále přecházejí mezi více projekty. To přispívá k rozptýlení práce, což vede ke ztrátě času a energie.
To bylo zaznamenáno v recenzi Capterra:
Rozsah Teambooku je stále poměrně úzký. Rádi bychom viděli jeho rozšíření na kompletní řešení PSA.
Rozsah Teambooku je stále poměrně úzký. Rádi bychom viděli jeho rozšíření na kompletní řešení PSA.
Pokud tedy hledáte alternativu k Teambooku, pravděpodobně čelíte jedné nebo více z těchto výzev:
- Omezený rozsah nad rámec základního plánování zdrojů a vizuálního plánování
- Chybí integrované funkce, jako je reporting, sledování času nebo pokročilé pracovní postupy pro řízení projektů.
- Mobilní prostředí, které ztěžuje získání jasného přehledu na cestách
- Problémy s aktualizacemi a synchronizací způsobují nesoulad s interními systémy nebo nástroji třetích stran.
- Ceny, které se mohou zdát vysoké pro malé týmy, které potřebují větší flexibilitu a méně omezení.
11 nejlepších alternativ Teambook, které můžete použít
Hledáte nástroj pro plánování zdrojů, který přesahuje rámec jednoduchého plánování?
Sestavili jsme seznam 11 nejlepších alternativ Teambook, které nabízejí větší flexibilitu a pokročilejší funkce pro správu zdrojů.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu práce založenou na umělé inteligenci s flexibilním plánováním, plánováním zdrojů a automatizací)
Na rozdíl od Teambook, který se zaměřuje výhradně na plánování zdrojů, ClickUp je komplexní platforma pro správu lidských zdrojů založená na umělé inteligenci, která kombinuje správu zdrojů, plánování projektů a sledování času v flexibilním, plně přizpůsobitelném pracovním prostoru.
Jako konvergované AI pracovní prostředí je to skutečně jediná pracovní aplikace, kterou týmy HR potřebují. Podívejme se, jak to funguje.
Vizualizujte kapacitu týmu pomocí ClickUp Views.
Pro projektové manažery s omezenými kapacitami je největší výzvou pochopit, kdo co dělá a kdy. ClickUp tento problém řeší pomocí nástrojů pro plánování zdrojů, jako jsou ClickUp Workload a ClickUp Timeline Views, které vizualizují kapacitu týmu v reálném čase.
Předpokládejme, že váš designový tým má na tento týden plný rozvrh. Funkce Workload View v ClickUp používá jednoduché červené, žluté a zelené indikátory, které vám pomohou na první pohled rozpoznat přetížení.
Můžete seskupovat podle přidělených osob, přímo upravovat časové osy a přiblížit si zobrazení denní dostupnosti. To vám umožní snadno vyvážit práci, než dojde k vyhoření.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li posunout plánování projektů a individuální plánování na vyšší úroveň, vyzkoušejte ClickUp Calendar. Automaticky naplánuje váš den na základě priority, schůzek a dostupnosti, takže nikdy nebudete muset přemýšlet, co dělat dál. Dokonce se synchronizuje s Googlem a Outlookem, takže máte vše na jednom místě.
Přiřazujte role a dostupnost pomocí vlastních polí ClickUp
Potřebujete přiřadit projekty na základě rolí nebo dostupnosti týmu? Právě v tom vynikají vlastní pole ClickUp. Přidejte pole jako oddělení, umístění nebo dovednosti a podle toho filtrujte zdroje.
📌 Příklad: Řekněme, že příští týden přijímáte nového podnikového klienta. Potřebujete někoho z týmu Solutions, kdo již pracoval s podobnými účty, není přetížený a je k dispozici od středy do pátku. Filtrováním vlastních polí, jako je oddělení, typ klienta a dostupnost, můžete okamžitě zúžit výběr na správného člena týmu.
Sledujte odpracované hodiny a dodržujte rozpočet pomocí funkce Time Tracking od ClickUp
Pro týmy, které účtují podle hodin nebo potřebují auditní stopy, jsou funkce Project Time Tracking a odhady času od ClickUp přesně to, co potřebujete. Odhadněte, jak dlouho by měla úkol trvat, sledujte skutečně strávený čas a včas upozorněte na překročení. A pokud váš tým používá nástroje jako Harvest nebo Toggl, ClickUp se s nimi také integruje.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp také podporuje štítky a poznámky v rámci časových záznamů, takže váš tým může přesně zaznamenat, na čem pracoval, až do detailů úkolu. Už nemusíte hádat, co vlastně znamenalo „3 hodiny – administrativa“.
Využijte ClickUp AI k zefektivnění všech svých pracovních procesů.
ClickUp Brain přináší pokročilé funkce umělé inteligence přímo do vašeho pracovního postupu. S ClickUp Brain můžete automatizovat opakující se úkoly, generovat obsah, shrnout informace a získat okamžité odpovědi z vašeho pracovního prostoru – vše na jednom místě.
To znamená, že strávíte méně času přepínáním mezi nástroji a více času se budete moci soustředit na to, co je důležité. Funkce umělé inteligence pomáhají zefektivnit komunikaci, zvýšit produktivitu a zajistit, že budete mít vždy po ruce potřebné informace. Stačí @zmínit Brain v ClickUp Chat, Tasks, komentářích nebo kdekoli jinde a získáte úplný kontext svého propojeného pracovního ekosystému.
Vytvářejte opakovatelné procesy pomocí šablon ClickUp
Každý týden plánovat rozvrhy týmu od nuly může být vyčerpávající. ClickUp nabízí šablony pro plánování zdrojů, které urychlují opakující se procesy.
Pokud například chcete vědět, kdo je k dispozici, kdo je přetížený a kde jsou mezery ve vašich dovednostech, šablona Resource Management People Template od ClickUp vám poskytne přehled o vašich zaměstnancích, takže můžete:
- Sledujte pracovní vytížení zaměstnanců v rámci jednotlivých projektů.
- Optimalizujte přidělování zdrojů a zabraňte vyhoření.
- Zobrazte si plány a termíny na jednom místě.
Pokud však máte potíže s tím, abyste se ujistili, že všichni dělají správnou věc ve správný čas, šablona Team Schedule Template od ClickUp vám pomůže sladit úkoly týmu s reálnou dostupností kalendáře.
🎥 Zde je užitečné video o plánování kapacit s ClickUp:
Snižte administrativní zátěž pomocí integrace ClickUp
Týmy, které již spravují kalendáře nebo počet zaměstnanců v externích nástrojích, se mohou spolehnout na integrace ClickUp. Můžete synchronizovat úkoly s Google Kalendářem, propojit se HR softwarem, jako je Hubstaff, Time Doctor nebo Zoho People přes Zoho Flow, a integrovat více než 1 000 dalších nástrojů, abyste snížili počet ručních aktualizací napříč platformami.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte kapacitu týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže a časové osy, abyste vyvážili pracovní zátěž a dodrželi termíny.
- Přiřazujte role a sledujte dostupnost pomocí vlastních polí, jako jsou oddělení, dovednosti a umístění.
- Sledujte fakturovatelné hodiny pomocí integrovaného sledování času a odhadů času pro přesné vykazování.
- Využijte šablony pro plánování týmů, jako je šablona pro správu zdrojů a šablona pro plánování týmů, a zefektivněte tak projektové plány.
- Synchronizujte úkoly s Google Kalendářem, propojte se s HR softwarem, jako je Hubstaff, Time Doctor nebo Zoho People přes Zoho Flow, a integrujte s více než 1 000 nástroji.
Omezení ClickUp
- Bohatá sada funkcí vyžaduje pro nové uživatele určitou dobu na osvojení.
- Mobilní aplikace není plně kompatibilní s desktopovou verzí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze G2 zdůraznila:
Clickup nabízí širokou škálu nástrojů od správy úkolů a sledování času až po stanovení cílů, což z něj činí přizpůsobivý zdroj pro různé pracovní postupy a velikosti týmů. Časové rozvrhy a přizpůsobitelné panely jsou obzvláště užitečné pro rychlý přehled o postupu úkolů a denním pokroku každého člena týmu.
Clickup nabízí širokou škálu nástrojů od správy úkolů a sledování času až po stanovení cílů, což z něj činí přizpůsobivý zdroj pro různé pracovní postupy a velikosti týmů. Časové rozvrhy a přizpůsobitelné panely jsou obzvláště užitečné pro rychlý přehled o postupu úkolů a denním pokroku každého člena týmu.
💡 Bonus: Posuňte své plánování zdrojů na vyšší úroveň díky inteligentní AI v desktopové aplikaci:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace, stejně jako web, a najděte šablony pro plánování zdrojů, rozvrhy a dokumenty o přidělování.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, aktualizovat přidělení zdrojů nebo spravovat proces plánování hlasem – bez použití rukou a odkudkoli.
- Nahraďte desítky nesourodých nástrojů umělé inteligence a využijte prémiové externí modely, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, v jediném řešení připraveném pro podnikové použití, které přináší kontext a inteligenci do správy vašich zdrojů.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX —super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné spousty nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
2. Float (nejlepší pro živou viditelnost využití zdrojů, kapacity a marží)
Skutečná síla Floatu, která jej odlišuje od jiných nástrojů pro plánování projektů, spočívá v tom, že jde ještě dál a poskytuje živé informace, které vám pomohou zůstat ziskoví při správě kapacity.
Tento nástroj, vytvořený pro týmy poskytující profesionální služby, poskytuje projektovým manažerům přehled o alokaci zdrojů, dopadu na náklady a využití týmu, aniž by museli přepínat mezi finančními tabulkami a nástroji pro plánování.
Nejlepší funkce Float
- Prohlížejte si živé plány zdrojů s přidělováním pomocí drag-and-drop.
- Přiřazujte lidi k práci na základě jejich dovedností, rolí a dostupnosti.
- Předpovídejte dopad projektu na marže pomocí sledování rozpočtu a sazeb.
- Porovnejte plánované a skutečné hodiny pomocí integrovaného sledování času.
- Sledujte volno, dovolené a kapacitní limity, abyste se vyhnuli přeplnění.
Omezení plovoucího kurzu
- Méně nativních integrací ve srovnání s širšími nástroji pro řízení projektů
- Přizpůsobení rozhraní a reportingu je více omezené.
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí se všemi funkcemi.
Plovoucí ceny
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Float
Tato recenze Capterra uvádí:
Float nám poskytuje úžasnou platformu, která nám pomáhá plánovat a organizovat úkoly našeho týmu na základě dostupnosti našich zdrojů. Umožňuje nám přidělovat úkoly mezi sebou a plánovat časové harmonogramy úkolů, abychom mohli kontrolovat dodržování termínů.
Float nám poskytuje úžasnou platformu, která nám pomáhá plánovat a organizovat úkoly našeho týmu na základě dostupnosti našich zdrojů. Umožňuje nám přidělovat úkoly mezi sebou a plánovat časové harmonogramy úkolů, abychom mohli kontrolovat dodržování termínů.
📮 ClickUp Insight: Většina znalostních pracovníků stále závisí na e-mailech a chatu, aby zůstali v kontaktu, ale téměř 60 % pracovního dne ubíhá jen přeskakováním mezi nástroji a hledáním podrobností.
ClickUp shromažďuje veškerou vaši práci, zprávy a aktualizace na jednom místě, takže můžete trávit méně času přepínáním a více času tím, co je důležité. Díky ClickUp Chat je komunikace v týmu snadná díky zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a spolupráci přímo zabudované do vašeho pracovního prostoru.
3. Resource Guru (nejlepší pro uživatelsky přívětivé plánování s řízením volna a kolizí)
Když se termíny projektů zkracují, i jeden přetížený člen týmu může všechno zmařit. Většina týmů nemá jasný, centralizovaný přehled o tom, kdo je kdy k dispozici, což vede k častým změnám plánů na poslední chvíli a nedodržování termínů.
Právě zde přichází na řadu Resource Guru. Zjednodušuje plánování pomocí rozhraní typu drag-and-drop, sledování dostupnosti v reálném čase a integrované správy dovolených a kolizí.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Plánujte lidi, místnosti a vybavení ve sdíleném kalendáři s funkcí drag-and-drop.
- Pomocí správy kolizí automaticky detekujte a předcházejte nadměrnému přidělování zdrojů.
- Sledujte dovolené, nemocenské a svátky pomocí integrovaného plánování volna.
- Posílejte denní e-maily s rozvrhem, aby všichni byli informováni a zodpovědní.
- Analyzujte využití, fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a trendy v oblasti volna.
Omezení Resource Guru
- Omezené funkce pro správu úkolů a spolupráci
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s jinými nástroji
- Žádné vestavěné možnosti komunikace nebo sdílení souborů
Ceny Resource Guru
- Plán Grasshopper: 5 $/měsíc na uživatele
- Blackbelt Plan: 8 $/měsíc na uživatele
- Master Plan: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 530 recenzí)
Co říkají uživatelé o Resource Guru
Tato recenze na G2 sdílela:
Resource Guru pomáhá našemu týmu spolupracovat na alokaci zdrojů, což usnadňuje hledání nejlepšího způsobu rozložení pracovní zátěže. Nabízí flexibilitu při rezervaci lidí a poskytuje lepší přehled o naší aktuální kapacitě, což nám pomáhá plánovat efektivněji.
Resource Guru pomáhá našemu týmu spolupracovat na alokaci zdrojů, což usnadňuje hledání nejlepšího způsobu rozložení pracovní zátěže. Nabízí flexibilitu při rezervaci lidí a poskytuje lepší přehled o naší aktuální kapacitě, což nám pomáhá plánovat efektivněji.
👀 Zajímavost: Pirátské lodě měly demokratický systém zdrojů. Kořist a úkoly byly rozděleny podle přísného kodexu, kde i kuchař a chirurg měli předem dohodnuté podíly.
4. Calendly (nejlepší pro automatizaci plánování schůzek s klienty a snížení počtu opakovaných komunikací)
Rezervace schůzky se může rychle proměnit v e-mailovou hru. A to ani nemluvíme o výzvách spojených s prací napříč týmy, časovými pásmy nebo s vytíženými klienty. Problém je, že čím déle trvá naplánování schůzky, tím větší je pravděpodobnost, že se neuskuteční.
Calendly tento problém řeší tím, že vám umožňuje sdílet personalizovaný odkaz na plánování, který v reálném čase odráží vaši dostupnost. Ať už spravujete objevné hovory, pohovory nebo interní recenze, Calendly automatizuje potvrzení, připomenutí a synchronizaci kalendáře.
Nejlepší funkce Calendly
- Sdílejte personalizované odkazy na plánování, které se aktualizují v reálném čase na základě vaší dostupnosti.
- Automatizujte připomenutí, následné kroky a potvrzení, abyste snížili počet neúčasti.
- Nabízejte typy schůzek typu round-robin, kolektivní nebo individuální s pokročilým směrováním.
- Integrujte nástroje jako Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot a Marketo.
- Před potvrzením schůzek vybírejte platby přes Stripe nebo PayPal.
- Vložte rezervační stránky na webové stránky nebo do e-mailových podpisů pro okamžitý přístup.
Omezení Calendly
- Pokročilé směrování a integrace CRM jsou k dispozici pouze u tarifů vyšší úrovně.
- Omezené možnosti přizpůsobení rozložení stránky pro rezervace a branding na nižších úrovních.
- Není ideální pro složité případy použití plánování zdrojů nebo projektů.
Ceny Calendly
- Zdarma: Vždy zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Calendly
Tato recenze Capterra obsahovala:
Calendly bylo mou první volbou, když jsem poprvé potřeboval plánovač; je to první věc, která mi přijde na mysl, když přemýšlím o doporučení platformy pro plánování. Díky integraci s jinými softwary nabízí vše, co potřebujete.
Calendly bylo mou první volbou, když jsem poprvé potřeboval plánovač; je to první věc, která mi přijde na mysl, když přemýšlím o doporučení platformy pro plánování. Díky integraci s jinými softwary nabízí vše, co potřebujete.
🎥 Podívejte se: Jak používat ClickUp pro řízení pracovní síly v agenturách
5. Teamwork (nejlepší pro správu práce s klienty s integrovaným fakturačním systémem a sledováním využití)
Správa klientských projektů často znamená přepínání mezi několika nástroji: jeden pro úkoly, druhý pro sledování času a úplně jiný pro fakturaci klientům. Tato roztříštěnost snižuje produktivitu a zvyšuje riziko chyb, když je v sázce ziskovost.
Teamwork vše spojuje pod jednou střechou. Tento bezplatný software pro správu projektů, navržený speciálně pro agentury, poradenské společnosti a servisní týmy, kombinuje správu projektů, plánování zdrojů a finanční přehlednost do jedné platformy.
Nejlepší funkce Teamwork
- Sledujte fakturovatelné hodiny, ziskovost a využití zdrojů na jedné platformě.
- Pomocí nástroje Workload Planner můžete předvídat kapacitu a spravedlivě přidělovat práci.
- Spravujte veškerou komunikaci s klienty, soubory a schvalování na jednom centrálním místě.
- Automatizujte vytváření úkolů, aktualizace a připomenutí pomocí TeamworkAI.
- Vytvářejte vlastní přehledy a zprávy pro rozpočtování, výkonnost a sledování času.
- Vyberte si z více než 50 šablon projektů a můžete hned začít.
Omezení týmové práce
- Pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s platformami pro projektové řízení, může být naučení se jejich používání náročné.
- Rozhraní může působit přeplněně nebo nepřehledně, protože je v něm aktivováno příliš mnoho funkcí.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce ve srovnání s desktopovou verzí.
Ceny Teamwork
- Zdarma
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají uživatelé o Teamwork
Tato recenze na G2 cituje:
Teamwork nám umožňuje snadno sdílet pracovní zátěž mezi kolegy s úplnou viditelností dosavadního pokroku. Úkoly jsou přidělovány, sledovány a archivovány s naprostou jednoduchostí, což znamená, že celý náš tým má neustálý přehled o „celkovém obrazu“.
Teamwork nám umožňuje snadno sdílet pracovní zátěž mezi kolegy s úplnou viditelností dosavadního pokroku. Úkoly jsou přidělovány, sledovány a archivovány s naprostou jednoduchostí, což znamená, že celý náš tým má neustálý přehled o „celkovém obrazu“.
👀 Zajímavost: Před vynálezem mechanických hodin se svíčky označovaly v intervalech, které představovaly jednotky času. Jak svíčka hořela, roztavený vosk ukazoval, kolik času uplynulo, a signalizoval, kdy je čas se modlit, odpočívat nebo pokračovat v práci.
6. Wrike (nejlepší pro škálování mezifunkčních projektových týmů)
Jeden tým používá tabulky, druhý přísahá na e-maily a třetí se ztrácí v poznámkách na lepících papírcích. Když vaše organizace začne růst, roste i nepořádek.
S Wrike se ale nemusíte ničeho obávat. Tento software pro plánování zdrojů spojuje všechny do jednoho sdíleného pracovního prostoru s přizpůsobitelnými pracovními postupy, integrovaným sledováním času a výkonným plánováním zdrojů. Pro distribuované týmy pomáhá systém složek Wrike organizovat práci podle oddělení, klienta nebo programu.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte přizpůsobitelné pracovní postupy s vazbami mezi úkoly a automatizací pracovních postupů.
- Používejte dynamické formuláře žádostí k přijímání práce a jejímu směrování ke správným týmům.
- Zobrazte pracovní vytížení a dostupnost napříč odděleními pomocí nástrojů pro plánování zdrojů.
- Sledujte stav projektu, rozpočet a výkonnost pomocí analytických dashboardů v reálném čase.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, Ganttova diagramu, kalendáře a tabulky.
- Integrace s více než 400 aplikacemi, včetně Salesforce, Google Drive a Adobe Creative Cloud.
Omezení Wrike
- Počáteční nastavení a zapracování mohou být časově náročné.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné nebo méně intuitivní.
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v dražších cenových kategoriích.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Wrike
Tato recenze Capterra zdůraznila:
Jako někdo, kdo řídí více projektů s různými cílovými skupinami, časovými plány a potřebami, mi možnost zůstat u stejného softwaru a přizpůsobit jeho použití úrovni dovedností skupiny, se kterou pracuji, nesmírně pomáhá udržovat věci v pořádku.
Jako někdo, kdo řídí více projektů s různými cílovými skupinami, časovými plány a potřebami, mi možnost zůstat u stejného softwaru a přizpůsobit jeho použití úrovni dovedností skupiny, se kterou pracuji, nesmírně pomáhá udržovat věci v pořádku.
👀 Zajímavost: V projektovém řízení tvoří „rozsah“, „čas“ a „rozpočet“ trojúhelník. Ale jak se říká: „Dobré, rychlé, levné – vyberte si dvě z těchto vlastností.“ Tomuto jevu se říká trojúhelník projektového řízení.
7. Trello (nejlepší pro jednoduché vizuální sledování úkolů)
Někdy vás nezpomaluje pracovní zátěž, ale způsob, jakým je vše roztříštěné. Jeden tým používá lepící poznámky, druhý se topí v e-mailových vláknech a vy musíte vše dávat dohromady, abyste se udrželi nad vodou.
Trello vám to vše pomůže zjednodušit. Díky přehledným tabulkám a kartám, které lze přetahovat myší, můžete organizovat úkoly způsobem, který dává smysl vám i vašemu týmu. Ať už plánujete projekt nebo jen sledujete týdenní úkoly, Trello vnáší klid a přehlednost do každodenního chaosu.
Nejlepší funkce Trello
- Pomocí kanbanových tabulek s funkcí drag-and-drop můžete spravovat stav úkolů a jejich vlastníky.
- Přidejte kontrolní seznamy, termíny, přílohy a komentáře k jednotlivým kartám.
- Vytvářejte sdílené týmové tabule pro mezifunkční přehlednost a spolupráci.
- Automatizujte rutinní pracovní postupy pomocí Butleru (vestavěného automatizačního nástroje Trello).
- Integrujte s aplikacemi Slack, Google Drive, Jira a dalšími prostřednictvím Power-Ups.
- Přizpůsobte si zobrazení pomocí možností Kalendář, Časová osa a Tabulka v placených tarifech.
Omezení Trello
- Chybí vestavěné nástroje pro sledování času nebo pokročilé nástroje pro správu zdrojů.
- Může se jevit jako příliš jednoduchý pro komplexní projekty nebo projekty zahrnující více týmů.
- Klíčové funkce, jako jsou řídicí panely a časové osy, jsou omezeny na placené úrovně.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $+/měsíc na uživatele (odhad pro 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
Tato recenze Capterra odhalila:
Trello funguje perfektně a flexibilně pro všechny typy našich projektů. Umožňuje snadnou organizaci úkolů a projektů do tabulek, seznamů a karet. Také usnadňuje týmovou spolupráci na projektech.
Trello funguje perfektně a flexibilně pro všechny typy našich projektů. Umožňuje snadnou organizaci úkolů a projektů do tabulek, seznamů a karet. Také usnadňuje týmovou spolupráci na projektech.
8. Deputy (nejlepší pro plánování směn a řízení pracovní síly)
Vzhledem k tomu, že vyhoření v práci dosáhlo historického maxima 66 %, chaotické rozvrhy a změny směn na poslední chvíli situaci nijak nepomáhají. Zejména u týmů v první linii vedou nejasné pracovní doby a neustálé změny rozvrhů k frustraci, absencím a vyšší fluktuaci.
Deputy vrací strukturu do práce založené na směnách. Pomáhá provozním týmům spravovat rozvrhy, sledovat čas a zjednodušovat dodržování předpisů. Ať už provozujete restauraci, call centrum nebo zdravotnickou kliniku, udržuje váš tým v souladu a plný energie.
Nejlepší funkce aplikace Deputy
- Vytvářejte rozvrhy zaměstnanců na základě dostupnosti, poptávky a nákladů.
- Umožněte výměnu směn a žádosti o volno v reálném čase prostřednictvím mobilní aplikace.
- Využijte inteligentní upozornění, abyste se vyhnuli přesčasům, konfliktům a porušení předpisů.
- Sledujte čas a docházku pomocí geolokace a rozpoznávání obličeje.
- Integrujte s mzdovými a POS systémy, jako jsou ADP, Gusto a Square.
Omezení aplikace Deputy
- Není určeno pro řízení projektů nebo dlouhodobé plánování.
- Reporting je spolehlivý, ale není tak přizpůsobitelný jako u některých konkurentů.
- Ceny se mohou rychle zvýšit u velkých týmů s komplexními potřebami.
Ceny Deputy
- Plánování: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o Deputy
Tato recenze na G2 uvádí:
Používám aplikaci Deputy pro práci a díky ní je sledování mých směn mnohem snazší. Líbí se mi, jak jednoduché je zaznamenávat příchody a odchody, a možnost přesně vidět, jak dlouho pracuji, mi pomáhá udržovat pořádek. Aplikace také uchovává všechny mé rozvrhy na jednom místě, takže se nikdy nemusím bát, že zmeškám směnu.
Používám aplikaci Deputy pro práci a díky ní je sledování mých směn mnohem snazší. Líbí se mi, jak jednoduché je zaznamenávat příchody a odchody, a možnost přesně vidět, jak dlouho pracuji, mi pomáhá udržovat pořádek. Aplikace také uchovává všechny mé rozvrhy na jednom místě, takže se nikdy nemusím bát, že zmeškám směnu.
9. Clockify (nejlepší pro jednoduché sledování času napříč projekty a týmy)
Pokud jste někdy na konci týdne přemýšleli: „Kam se poděl všechen ten čas?“, nejste sami. Zejména při práci s více klienty nebo úkoly mají mnozí projektoví manažeři a týmy potíže pochopit, kde tráví svůj čas.
Právě v tom vám pomůže Clockify. Jedná se o přehledný a jednoduchý software pro sledování času, který vám poskytne přehled o tom, jak váš tým pracuje. Díky jasným vizuálním reportům a intuitivnímu dashboardu můžete vyvážit pracovní zátěž a zajistit efektivní využití lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte čas ručně nebo pomocí automatických časovačů v neomezeném počtu projektů a uživatelů.
- Kategorizujte časové záznamy podle klienta, úkolu nebo značky pro podrobné reportování.
- Pomocí integrovaných dashboardů analyzujte využití času, fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a aktivitu týmu.
- Vytvářejte sdílené časové zprávy s vaším logem pro klienty nebo interní zainteresované strany.
- Integrujte více než 80 nástrojů, jako jsou Asana, Trello, Google Calendar a Slack, pro sledování s ohledem na kontext.
Omezení Clockify
- Chybí vestavěné plánování zdrojů nebo pokročilá správa zdrojů.
- V bezplatném tarifu jsou možnosti přizpůsobení reportů omezené.
- Uživatelské rozhraní může působit příliš zjednodušeně pro týmy, které spravují složité hierarchie projektů.
Ceny Clockify
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Cake. com Bundle: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Clockify
Tato recenze Capterra sdílela:
Clockify mi velmi usnadňuje sledování využití času a nabízí informativní přehledy, které mi pomáhají efektivněji spravovat můj čas.
Clockify mi velmi usnadňuje sledování využití času a nabízí informativní přehledy, které mi pomáhají efektivněji spravovat můj čas.
10. Keka (nejlepší pro řízení zdrojů a času zaměřené na lidské zdroje)
Sledovat, kdo je přítomen, kdo je nepřítomen, kdo má nadměrné pracovní vytížení a kdo ještě neodevzdal výkaz práce, je pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a provozu každodenní hádankou. Nelze však očekávat, že vše bude fungovat hladce, když údaje o docházce jsou uloženy v jednom nástroji a mzdy v jiném.
Keka řeší tento problém tím, že celý proces řízení lidí sjednocuje do jednoho centralizovaného systému. Nabízí funkce jako automatické sledování docházky, plánování směn a analýzu pracovní síly. V konečném důsledku je navržen tak, aby snížil administrativní náklady a pomohl týmům soustředit se na to, co je nejdůležitější: lidi.
Nejlepší funkce Keka
- Automatizujte sledování času a docházky pomocí biometrických údajů, GPS a mobilních přihlášení.
- Synchronizujte údaje o dovolených, směnách a docházce přímo do zpracování mezd.
- Pomocí projektových časových rozvrhů sledujte vynaložené úsilí a spravujte využití zdrojů.
- Nastavujte a spravujte OKR, hodnocení výkonu a 360° zpětnou vazbu z jednoho dashboardu.
- Podporujte nábor, zapracování a zapojení zaměstnanců pod jednou střechou.
Omezení Keka
- Omezená flexibilita při přizpůsobování mzdových nebo směnných politik pro komplexní potřeby organizace
- Mobilní aplikace může být ve srovnání s desktopovou verzí pomalejší nebo méně funkční.
- Reportovací panely nabízejí omezené možnosti přizpůsobení, pokud nejsou exportovány do Excelu.
Ceny Keka
- Základ: Individuální ceny
- Silná stránka: Individuální cenová nabídka
- Růst: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Keka
- G2: 4,5/5 (více než 1 520 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (85+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Keka
Tato recenze na G2 uvádí:
Keka nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je sledování docházky, zpracování mezd a řízení výkonu.
Keka nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je sledování docházky, zpracování mezd a řízení výkonu.
👀 Zajímavost: Walt Disney měl pro své týmy systém „people mover “. V počátcích Disneylandu navrhl rozvržení tak, aby bylo možné týmy rychle přeřadit, aniž by to narušilo provoz pro hosty.
11. Hub Planner (nejlepší pro pokročilé plánování zdrojů a přehlednost)
Podle společnosti McKinsey tráví manažeři každý týden více než jeden celý den úkoly nesouvisející s řízením a mají méně času se soustředit na klíčové činnosti, jako je řízení a rozvoj talentů.
Hub Planner pomáhá tuto rovnováhu posunout. Díky integrovaným nástrojům pro plánování, sledování času a správu kapacit vám poskytuje přehled, který potřebujete k přidělení správných lidí ke správné práci.
Podporuje správu časových rozvrhů, sledování dovolených a volno, rozpočtování projektů, prognózy a přizpůsobitelné schvalovací pracovní postupy. To usnadňuje vyvažování pracovního zatížení, zabraňuje přeplnění a v konečném důsledku zajišťuje efektivní personální obsazení každého projektu.
Nejlepší funkce Hub Planner
- Podporujte pokročilé plánování zdrojů pomocí heatmap, sledování dostupnosti a inteligentních skupinových filtrů.
- Sledujte skutečný a plánovaný čas pomocí integrovaných časových rozpisů.
- Umožněte přesné prognózy projektů pomocí reportů v reálném čase a přizpůsobitelných dashboardů.
- Optimalizujte přidělování zdrojů pomocí filtrování podle dovedností a rolí.
- Spravujte rozpočty projektů, interní náklady a ziskovost z jednoho dashboardu.
Omezení Hub Planner
- Náročnější osvojení pro nové uživatele, kteří nejsou zvyklí na komplexní nástroje pro plánování
- Méně flexibilní pro agilní týmy nebo ty, kteří hledají zobrazení úkolů ve stylu Kanban.
- Pro malé týmy s menšími potřebami v oblasti plánování to může být nákladné.
Ceny Hub Planner
- Plug & Play: 7 $/měsíc na uživatele (roční cena)
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele (roční cena)
- Business Leader: 54 $/měsíc na uživatele (roční cena)
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Hub Planner
Tato recenze Capterra obsahovala:
Snadné plánování projektů a sledování jejich životního cyklu. Struktura reportingu pomáhá s plánováním zdrojů a nákladů na projekty. Reporting také pomáhá s týdenním a měsíčním vykazováním údajů finančním oddělením.
Snadné plánování projektů a sledování jejich životního cyklu. Struktura reportingu pomáhá s plánováním zdrojů a nákladů na projekty. Reporting také pomáhá s týdenním a měsíčním vykazováním údajů finančním oddělením.
