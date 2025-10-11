ClickUp vs. Amplenote: Který nástroj pro zvýšení produktivity je pro vás ten pravý?

Představte si následující situaci: Na obrazovce máte otevřené tři různé aplikace, z nichž každá obsahuje část stejného projektu. Váš mozek si uchovává mentální mapu toho, kde se vše nachází, ale tato mapa je každým dnem čím dál tím chaotičtější.
Řešení se zdá být jednoduché: dejte vše na jedno místo.
ClickUp a Amplenote však fungují velmi odlišně. Jeden vám umožňuje vytvořit si perfektní pracovní prostor se všemi nástroji, které potřebujete, zatímco druhý sleduje, jak pracujete, a pomáhá vám propojit jednotlivé body.
Volba mezi ClickUp a Amplenote se dá shrnout takto: Chcete kontextový pracovní systém AI, který rozumí tomu, jak pracujete, nebo pokročilou aplikaci pro pořizování poznámek pro seznamy úkolů? 🧰
ClickUp vs. Amplenote v kostce
|Kritéria
|ClickUp
|Amplenote
|Hlavní účel
|Všestranný konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí pro úkoly, dokumenty, cíle a chat, s podporou umělé inteligence + pořizování hlasových poznámek, vyhledávání a externí modely umělé inteligence.
|Aplikace pro pořizování poznámek s integrovanými seznamy úkolů a plánováním
|Správa úkolů
|Pokročilá správa úkolů se stavy, prioritami, závislostmi, automatizací a sledováním času
|Základní správa úkolů v poznámkách s termíny, prioritami a připomenutími
|Pořizování poznámek
|Dokumenty s bohatým formátováním, společnou editací a šablonami pro pořizování poznámek
|Výkonné pořizování poznámek s zpětnými odkazy, obousměrným propojením a formátováním
|Integrace kalendáře
|Kalendář s umělou inteligencí, plánováním úkolů pomocí drag-and-drop a blokováním času, který se synchronizuje s kalendářem Google a Outlook.
|Integrovaný kalendář, který se synchronizuje s úkoly a poznámkami
|Denní plánování a produktivita
|Zobrazení „Domů“ pro personalizované plánování, cíle, připomenutí a widgety agendy
|Denní plánovač kombinuje sledování úkolů a pořizování poznámek v jednom prostoru.
|Spolupráce
|Vytvořeno pro týmy: přiřazujte úkoly, komentujte, chatujte, sdílejte dokumenty a nastavujte oprávnění.
|Základní sdílení poznámek a úkolů; není ideální pro velké týmy.
|Funkce pro správu projektů
|Více zobrazení (seznam, tabule, Ganttův diagram, časová osa), cíle, zobrazení pracovní zátěže, sprinty
|Není určen pro správu úkolů v rámci projektu nebo týmu.
|Automatizace a pracovní postupy
|Vlastní a předem připravené šablony automatizace pro různé pracovní postupy
|Žádná podpora automatizace
|Šablony
|Rozsáhlá knihovna šablon pro dokumenty, úkoly a pracovní postupy
|Žádné vestavěné šablony
|Vyhledávání a navigace
|Globální vyhledávání, filtry, štítky a hierarchická struktura (Prostor > Složky > Seznamy > Úkoly)
|Silné propojení a organizace založená na značkách, celkově jednodušší
|Ceny*
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají od 5,84 $/měsíc/uživatel.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Amplenote pro pořizování poznámek, úkoly a produktivitu
Co je ClickUp?
Pro mnoho z nás jsou naše projekty, znalosti, poznámky a komunikace roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí prvního konvergovaného AI pracovního prostoru na světě, který kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky vysoce přizpůsobitelným pracovním postupům vyhovuje široké škále potřeb v oblasti správy projektů. A to není vše. Je navržen tak, aby spravoval úkoly, dokumenty, cíle a spolupráci na jednom místě, pod jednou střechou, aby se zabránilo neustálému přepínání kontextu a přetížení nástrojů, známému také jako Work Sprawl.
Funkce ClickUp
Podívejme se blíže na to, co ClickUp nabízí.
Funkce č. 1: Funkce umělé inteligence, které fungují jako kouzlo
ClickUp Brain je plně integrovaný, role-aware produktivní engine zabudovaný do ClickUp.
Řekněme, že chcete rychle najít stav sprintu, poznámky k nejnovějšímu marketingu nebo dokonce úkol kolegy z minulého čtvrtletí. Místo toho, abyste se v tom prohrabovali, stačí se zeptat ClickUp Brain a ten vám během několika sekund najde kontextově relevantní odpovědi.
💡Bonus: Psaní poznámek je skvělé, ale jejich diktování je o 400 % rychlejší!
Využijte hlasové diktování založené na umělé inteligenci, které přepisuje, vylepšuje a upravuje poznámky pomocí ClickUp Talk to Text v reálném čase a ve více než 40 jazycích! 🌏
ClickUp Brain MAX je desktopový AI společník, který má úplný přehled o vašem pracovním ekosystému a připojených aplikacích. Použijte jeho funkci Talk to Text k zachycení vašich mluvených nápadů a přeměňte je na úkoly, přiřaďte členy týmu a další.
AI Knowledge Manager propojuje vaše poznámky, dokumenty, úkoly a lidi. Potřebujete si připomenout, co bylo rozhodnuto na schůzce o plánu na minulý měsíc? ClickUp Brain ví, kde hledat, a může vám shrnout to nejdůležitější.
Podpora schůzek
Nyní se pojďme bavit o schůzkách, které trvají dlouho a vedou k nedokončeným poznámkám.
ClickUp AI Notetaker usnadňuje schůzky tím, že automatizuje celý proces pořizování poznámek. Vše zaznamenává a přepisuje v reálném čase a ukládá prohledávatelný přepis, video a shrnutí do soukromého dokumentu. Takže i když jste se zasnili nebo museli hovor přeskočit, stále máte kompletní přehled.
Ale tím to nekončí. Nástroj AI pro schůzky detekuje akční položky a automaticky je přemění na přiřazené úkoly, hned jak vaše schůzka skončí.
Protože je plně integrován do ekosystému ClickUp, lze poznámky propojit s projekty, označit v chatu a zobrazit v dokumentech – vše bezproblémově.
Pokud jde o schůzky, chcete-li hotovou šablonu pro ruční pořizování poznámek, vyzkoušejte šablonu ClickUp Meeting Notes Template.
Šablona je komplexní, akčně orientovaný pracovní prostor v rámci softwaru pro zápisy z jednání, který pomáhá zaznamenávat a spravovat diskuse týmu. Levý postranní panel zobrazuje přehledně uspořádanou strukturu složek, jako jsou Pokyny pro jednání a Týdenní týmová jednání s poznámkami opatřenými datem a vyhrazeným prostorem pro Denní standup/synchronizaci.
👀 Věděli jste? Pět nejpopulárnějších metod pořizování poznámek je:
- Cornellova metoda , která rozděluje vaše poznámky do jednotlivých oddílů
- Mindmapping , kdy začnete s ústřední myšlenkou uprostřed stránky a rozvětvujete ji pomocí podmyšlenek, kategorií a spojení jako strom.
- Zettelkasten , kde jsou vaše poznámky propojeny pomocí odkazů a značek, čímž vytvářejí rostoucí síť znalostí.
- Metoda osnovy , klasická hierarchická struktura, podobná rodokmenu pro nápady.
- Metoda vytváření grafů , při které rozdělíte stránku na sloupce pro jednotlivé kategorie a vyplňujete řádky podle toho, jak shromažďujete informace.
Funkce č. 2: Dokumentační rámec založený na umělé inteligenci
ClickUp Docs je dynamický dokumentační rámec vytvořený pro týmy, které potřebují strukturu a rychlost. Pokud budujete znalostní bázi, knihovnu SOP, projektový brief nebo příručku pro klienty, je to pro vás ideální řešení.
Můžete organizovat obsah do vnořených stránek, přidávat tabulky, vkládat zobrazení a dokonce i přímo odkazovat na úkoly a pracovní postupy.
Produktový tým může například vytvořit „Příručku pro spuštění nové funkce“ s podstránkami pro kontrolní seznamy QA, časové osy vydání a marketingové briefingy, a to vše v jednom sdíleném dokumentu pro spolupráci. A protože každý dokument je uložen ve vašem pracovním prostoru, můžete jej propojit s úkoly, sledovat aktualizace a zajistit, aby nikdy nebyl v nesouladu s realizací projektu.
To, co činí tento software pro spolupráci na dokumentech ještě výkonnějším, je AI Writer od ClickUp Brain. Můžete jej požádat, aby vytvořil shrnutí propojeného úkolu, přepsal dlouhý odstavec do bodů nebo dokonce vygeneroval dokumentaci od nuly. Stačí zadat příkaz lomítkem nebo kliknout na ikonu AI a můžete začít.
🧠 Zajímavost: Zpráva Zety o produktivních vzorcích zjistila, že 52 % pracovníků dosahuje nejvyšší produktivity mezi 8 a 11 hodinou dopoledne. Podobně 15 % se cítí produktivnější po 14 hodině odpoledne.
Funkce č. 3: Správa projektů
Funkce správy projektů ClickUp začíná s ClickUp Tasks. Jsou flexibilní, hluboce přizpůsobitelné a navržené tak, aby vyhovovaly jakémukoli pracovnímu postupu.
Každý úkol funguje jako inteligentní kontejner pro informace, jako jsou termíny, přiřazení, podúkoly, sledování času, soubory a konverzace.
Platforma vyniká svými detaily: můžete nastavit závislosti úkolů ClickUp, abyste mohli řídit pořadí, například „Nezačínejte, dokud nebude schválen návrh“, přidat vlastní stavy úkolů, aby přesně odpovídaly vašemu procesu, a přepínat mezi zobrazeními ClickUp, jako je seznam, tabule a kalendář.
Zahrnuje také AI Project Manager, který vytváří automatické souhrny projektů, aktualizace týmu a dokonce podporuje generování obsahu pomocí AI Writer.
📌 Příklad zadání: Shrňte klíčové aktualizace a překážky tohoto sprintu na základě dokončených úkolů a komentářů z posledních dvou týdnů.
A když se věci začnou hromadit, přijdou na pomoc připomenutí ClickUp.
Můžete si nastavit osobní připomenutí pro cokoli, jako jsou následné kroky, termíny nebo náhodné nápady, a připojit je k úkolům, dokumentům nebo dokonce chatům. Synchronizují se mezi mobilními zařízeními a počítači, takže nezáleží na tom, zda jste u svého stolu nebo na cestách; platforma vám pomáhá soustředit se díky včasným upozorněním.
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu ( komunikační nástroj AI ), komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Co je Amplenote?
prostřednictvím Amplenote
Amplenote je univerzální nástroj pro pořizování poznámek a zvýšení produktivity, který uživatelům pomáhá zaznamenávat nápady, organizovat informace a spravovat úkoly.
Poznámky jsou flexibilní: můžete přidávat formátování, připojovat soubory a propojovat související stránky, abyste vytvořili propojenou síť informací. Jsou spolehlivé, pokud rádi organizujete své myšlenky do vrstev nebo se vracíte ke starším nápadům.
Platforma také bere vážně ochranu soukromí. Vše je šifrováno od začátku do konce, což je uklidňující, pokud ukládáte osobní nebo citlivé údaje. Ačkoli je většinou navržen pro individuální použití, má také funkce pro sdílení a spolupráci.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro poznámky z jednání (případy použití a nástroje)
Funkce Amplenote
Zde je několik funkcí Amplenote, které vám pomohou vyzkoušet různé metody pořizování poznámek.
Funkce č. 1: Možnosti pořizování poznámek
Amplenote je navržen především pro spolehlivé pořizování poznámek bez rušivých vlivů. Editor vám nabízí všechny základní funkce: tučné písmo, nadpisy, zvýraznění, seznamy, citace, bloky kódu a tabulky.
Můžete také vkládat obrázky a videa a dokonce odkazovat na jiné poznámky v rámci jedné poznámky, aby vaše nápady zůstaly propojené.
Zde vyniká funkce Rich Footnotes. Za žádným slovem nebo frází nemůžete schovat další text, obrázky nebo odkazy, což udržuje vaše poznámky přehledné s podrobnostmi schovanými pod nimi. To je výhodné, když píšete něco, co vyžaduje kontext.
Funkce č. 2: Organizace a propojení
Obousměrné odkazy Amplenote vám umožňují odkazovat na jednu poznámku z jiné a automaticky vytvářet zpětný odkaz. Postupem času tak vzniká miniaturní znalostní síť, která usnadňuje prohledávání minulých myšlenek.
Používá také flexibilní systém značek, který podporuje vnoření, takže pokud jste zvyklí na složky nebo hierarchie, můžete pomocí značek vytvořit něco podobného.
Vyhledávání je rychlé a funguje ve všem, dokonce i v přílohách, takže neztrácíte čas hledáním věcí, které jste napsali minulý měsíc.
🧠 Zajímavost: Osmhodinový pracovní den poprvé zavedl velšský odborový aktivista Robert Owen na počátku 19. století. Jeho cílem bylo rozdělit den na tři stejné části: práci, odpočinek a osobní čas. Trvalo více než století, než se tento model stal běžným.
Funkce č. 3: Nástroje pro zvýšení produktivity
Amplenote obsahuje malé, ale promyšlené nástroje, které vám pomohou udržet věci v pohybu. Rychlá lišta úkolů vám pomůže něco si poznamenat, aniž byste museli procházet nabídky. Amplecap web clipper vám umožní ukládat odkazy, obrázky nebo citáty přímo z prohlížeče do vašich poznámek.
Díky offline přístupu můžete pokračovat v práci i bez Wi-Fi a vše se synchronizuje, jakmile se znovu připojíte k internetu. K dispozici je také historie verzí, takže pokud někdy smažete něco důležitého, můžete se vrátit zpět a obnovit to.
Ceny Amplenote
- Zdarma
- Výhody: 5,84 $/měsíc+ na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 10 $/měsíc+ za uživatele (účtováno ročně)
- Zakladatel: 20 $/měsíc+ za uživatele (účtováno ročně)
🔍 Věděli jste, že... Henry Ford v roce 1926 zkrátil pracovní týden ve své továrně na pět osmhodinových dnů. Produktivita se zvýšila a zisky vzrostly. Jeho rozhodnutí pomohlo popularizovat pětidenní pracovní týden v celých Spojených státech.
ClickUp vs. Amplenote: Porovnání funkcí
ClickUp a Amplenote mají za cíl zvýšit produktivitu, ale přistupují k tomu různými způsoby.
Podívejme se na srovnání klíčových funkcí, abyste si mohli vybrat software pro správu projektů, který lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. ⚒️
Funkce č. 1: Správa úkolů a projektů
Podívejme se, jak vám každý z těchto nástrojů pomůže efektivně organizovat práci a spravovat projekty.
ClickUp
ClickUp se plně věnuje správě projektů a úkolů. Můžete vytvářet úkoly s podrobnými vlastními poli, nastavovat priority, vytvářet opakující se seznamy úkolů a propojovat podúkoly nebo závislosti, abyste si mohli naplánovat svou práci. Obsahuje také vizuální nástroje, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, kalendáře a časové osy. Tato platforma vyniká propojením a automatizací vaší práce.
Amplenote
Amplenote je velmi jednoduchý. Úkoly jsou uloženy ve vašich poznámkách, díky čemuž je plánování velmi přirozené. Můžete označit priority pomocí chytrého bodovacího systému založeného na Eisenhowerově matici a nastavit opakující se připomenutí. Nenajdete zde však složité zobrazení projektů, jako jsou tabule nebo Ganttovy diagramy.
🏆 Vítěz: ClickUp díky svým robustním a škálovatelným funkcím, které vám pomohou spravovat více projektů, lidí a dlouhodobých časových plánů.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro každodenní úkoly
Funkce č. 2: Spolupráce a komunikace
Zde je přehled toho, jak oba nástroje podporují týmovou práci a udržují konverzace propojené s vaší prací.
ClickUp
ClickUp je platforma zaměřená na týmovou spolupráci, kde můžete komentovat úkoly, chatovat s kolegy, přiřazovat komentáře a spolupracovat pomocí dokumentů, chatu a tabulek s možností živé editace.
Přidejte oprávnění pro hosty, oznámení a integraci s nástroji třetích stran nebo e-mailem a získáte kompletní kontrolní seznam pro správu projektů pro týmy.
Amplenote
Amplenote má základní komunikační funkce.
Můžete sdílet poznámky, spolupracovat na seznamech úkolů a publikovat poznámky na webu. Je to vhodné pro lehkou spolupráci nebo pro jednotlivé uživatele, kteří sdílejí obsah s několika lidmi. Neumožňuje však úpravy v reálném čase ani týmové zasílání zpráv.
🏆 Vítěz: ClickUp je vhodnější pro spolupráci v reálném čase, zejména s týmy nebo klienty.
Funkce č. 3: Pořizování poznámek a správa znalostí
ClickUp
Dokumenty v ClickUp jsou skvělé pro pořizování poznámek v týmu.
Můžete spolupracovat v reálném čase, propojovat úkoly, přiřazovat akce a organizovat stránky pomocí složek nebo vnořených hierarchií. Formátovací nástroje plní svou funkci a můžete vytvářet šablony pro opakovatelný obsah. Je to vhodná volba, pokud jsou vaše poznámky spojeny s pracovními úkoly nebo dokumentací.
Amplenote
Amplenote je navržen pro hluboké, propojené myšlení. Nabízí bohaté formátování, Markdown, obousměrné odkazy, skládací osnovy a poznámky pod čarou, které skrývají další podrobnosti za přehledným rozhraním.
Je také vhodný pro vytváření osobního grafu znalostí a propojování vašich nápadů v čase.
🏆 Vítěz: Remíza! ClickUp je vynikající volbou, pokud chcete své poznámky okamžitě proměnit v akce. Amplenote je tou správnou volbou, pokud hledáte místo, kde si můžete zapisovat nápady a diskuse z jednání.
ClickUp vs. Amplenote na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaký názor mají skuteční uživatelé na debatu ClickUp vs. Amplenote. Zde je to, co jsme zjistili:
Jeden uživatel Redditu to výstižně shrnul tím, že nejlepší nástroj závisí na vašem cíli, pořizování poznámek versus plánování a provádění:
K čemu jej budete primárně používat?
Pokud je jeho jádrem pořizování poznámek, ukládání webových odkazů, zapamatování si věcí a vytváření odkazů mezi nimi, pak Amplenote.
Pokud jde o provádění úkolů a zaznamenávání času, dlouhodobé plánování a flexibilitu při výběru vhodného zobrazení a integraci s jinými službami v závislosti na potřebách, pak Clickup. (Možná jste již zjistili, že práce s dokumenty vyžaduje možná neintuitivní přístup. )
K čemu jej budete primárně používat?
Pokud je jeho jádrem pořizování poznámek, ukládání webových odkazů, zapamatování si věcí a vytváření odkazů mezi nimi, pak Amplenote.
Pokud jde o provádění úkolů a zaznamenávání času, dlouhodobé plánování a flexibilitu při výběru vhodného zobrazení a integraci s jinými službami v závislosti na potřebách, pak Clickup. (Možná jste již zjistili, že práce s dokumenty vyžaduje možná neintuitivní přístup. )
Další uživatel, který vyzkoušel obě platformy, se podělil o to, jak každý nástroj nakonec sloužil odlišnému účelu v jeho pracovním postupu:
V tomto okamžiku jsem však měl velmi jasnou představu o tom, jaké funkce potřebuji a jak je budu používat, takže Clickup byl ideální volbou – pro plánování. Řeknu však, že ať se rozhodnete začít používat Clickup jakkoli, pokud se pokusíte využít všechny funkce hned první den, může vás to skutečně přetížit. Jeho jádrem je správa úkolů, a tak většina ostatních funkcí – kde spočívá jeho síla – jsou zobrazení úkolů.
K Amplenote jsem se dostal nedávno (po vyzkoušení jiných služeb, které údajně umožňují transkluzi poznámek). Pro mě slouží k jiným účelům než Clickup – k pořizování poznámek, zaznamenávání a označování myšlenek a dokonce i k jejich propojování.
V tomto okamžiku jsem však měl velmi jasnou představu o tom, jaké funkce potřebuji a jak je budu používat, takže Clickup byl ideální volbou – pro plánování. Řeknu však, že ať se rozhodnete začít používat Clickup jakkoli, pokud se pokusíte využít všechny funkce hned první den, může vás to skutečně přetížit. Jeho jádrem je správa úkolů, a tak většina ostatních funkcí – kde spočívá jeho síla – jsou zobrazení úkolů.
K Amplenote jsem se dostal nedávno (po vyzkoušení jiných služeb, které údajně umožňují transkluzi poznámek). Pro mě slouží k jiným účelům než Clickup – k pořizování poznámek, zaznamenávání a označování myšlenek a dokonce i k jejich propojování.
Na závěr se k diskusi připojil samostatný konzultant, který se podělil o svůj názor na používání ClickUp pro provozování jednočlenné firmy a vysvětlil, proč tento nástroj upřednostňuje:
Jsem tým Clickup. Provozuji jednočlennou poradenskou firmu, kde je jedna práce strukturálně podobná druhé. Chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, jak nastavit svou šablonu; zda používat složky, která pole použít atd. Podle mého názoru to stálo za tu námahu s učením. Co se týče Androidu, měl bych spoustu informací, které bych musel přesouvat na malém displeji. Telefon používám hlavně k prohlížení informací a s informacemi pracuji hlavně na zařízení s velkou obrazovkou. Operace lze provádět z telefonu, ale přijde mi to jako přehnané. Jako webová platforma samozřejmě Clickup nerozlišuje, jaké zařízení s velkou obrazovkou používáte.
Jsem tým Clickup. Provozuji jednočlennou poradenskou firmu, kde je jedna práce strukturálně podobná druhé. Chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, jak nastavit svou šablonu; zda používat složky nebo ne, která pole použít atd. Podle mého názoru to stálo za tu námahu s učením. Co se týče Androidu, měl bych spoustu informací, které bych musel přesouvat na malém displeji. Telefon používám hlavně k prohlížení informací a s informacemi pracuji hlavně na zařízení s velkou obrazovkou. Operace lze provádět z telefonu, ale přijde mi to jako přehnané. Jako webová platforma samozřejmě Clickup nerozlišuje, jaké zařízení s velkou obrazovkou používáte.
🔍 Věděli jste? Výzkum z časopisu Journal of Consumer Research ukazuje, že mírný okolní hluk, jako je například hluk v kavárně, může zlepšit výkon při kreativních úkolech. Tento jev se někdy označuje jako „efekt kavárny“.
📚 Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší?
Který nástroj pro zvýšení produktivity je nejlepší?
Finální souboj je tady a volba je celkem jasná!
Je to ClickUp! 👑
Amplenote je solidním konkurentem, pokud se zaměřujete na pořizování poznámek, propojování nápadů a zachování soukromí a jednoduchosti.
Pokud však jde o všestrannost, realizaci projektů a spolupráci týmů, ClickUp má navrch, zejména pokud koordinujete práci napříč týmy.
Nabízí vše – dokumenty, chat, cíle, kalendář a asistenci AI – na jedné platformě. Platforma se přizpůsobuje vašim potřebám bez rigidních pracovních postupů.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅