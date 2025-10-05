Bezplatné 12týdenní šablony pro dosažení vašich cílů

Máte někdy pocit, že jste pořád zaneprázdněni, ale nikam se nedostáváte? 😩
Studie ukazují, že 92 % lidí nedosáhne svých dlouhodobých cílů, a to ne proto, že by jim chyběla motivace, ale protože nemají jasný a proveditelný plán. Bez správného systému se cíle odsunou na druhou kolej, seznamy úkolů se vymknou kontrole a pokrok stagnuje.
A buďme upřímní: většina „šablon pro plánování cílů“, které najdete online, jsou buď nudné tabulky, nebo přeplněné plánovače, které způsobují více stresu než struktury.
Tento průvodce obrací tento scénář. Provedeme vás bezplatnými šablonami 12-Week Year od ClickUp, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly plánovat chytřeji, zůstat soustředění a skutečně nabrat tempo týden po týdnu – bez vyhoření. 💪📆
Co jsou šablony 12týdenního roku?
Šablony 12-Week Year jsou strukturované plánovací nástroje, které vám pomohou dosáhnout za 12 týdnů více než většina lidí za 12 měsíců. Rozdělí vaše velké cíle na konkrétní, proveditelné kroky na 12 týdnů a nahradí tradiční roční plánování kratším, efektivnějším cyklem.
Tyto šablony obvykle obsahují:
- Sekce pro stanovení cílů, kde můžete definovat svou vizi a cíle 🎯
- Týdenní a denní plánovací rámce pro stanovení priorit úkolů 📆
- Nástroje pro sledování pokroku pro měření výkonu 📊
- Oblasti odpovědnosti a reflexe pro hodnocení a úpravu vašich strategií 📝
Pomocí šablony 12-Week Year si můžete udržet přehlednost, strukturu a dynamiku a zajistit si tak konzistentní pokrok směrem k vašim cílům.
Co dělá šablonu pro 12týdenní rok dobrou?
Spolehlivá šablona 12-Week Year zajistí, že vše bude proveditelné, sledovatelné a motivující, a to vše na jednom místě. Tady je, co můžete očekávat 👇
- Jasně definujte své „proč“: Najděte si místo, kam si zapíšete svou dlouhodobou vizi, která pohání vaše krátkodobé cíle.
- Vyberte si 2–3 hlavní cíle za cyklus: Vyberte si šablonu, která vám pomůže soustředit se na méně, ale o to významnějších cílů.
- Rozdělte si cíle na týdenní/denní úkoly: Držte se šablon, které usnadňují realizaci díky jasným krokům.
- Snadné měření pokroku: Využijte scorecards, habit trackers nebo progress bars, abyste si udrželi přehled o svých výsledcích.
- Reflektujte každý týden: Vyberte si šablonu, která obsahuje sekce pro hodnocení, abyste mohli posoudit úspěchy, neúspěchy a získané zkušenosti.
- Chytře si rozvrhněte čas: Podívejte se na nástroje, které vám pomohou naplánovat strategii, rezervy a bloky pro realizaci.
- Zachovejte jednoduché rozvržení: Používejte šablony, které jsou snadno použitelné a nevyžadují dlouhé zaučování.
⚡ Archiv šablon: Spojte své 12týdenní roční plánování se šablonami pro zprávy o pokroku, abyste mohli zkontrolovat, co funguje a co ne, a udržet si silnou dynamiku týden co týden.
Přehled šablon pro 12týdenní rok
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona 12týdenního plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci, týmy, vedoucí projektů
|Týdenní rozpisy, automatické sledování pokroku, kategorie, kontrolní seznamy
|Seznam ClickUp, kalendář
|Šablona SMART cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Strategičtí plánovači, zakladatelé, vedoucí týmů
|SMART pracovní listy, sledování stavu, zobrazení tabulek, připomenutí
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona dokumentu ClickUp Smart Goals
|Získejte šablonu zdarma
|Strategičtí myslitelé, plánovači v rané fázi
|Vedené pokyny, kontrolní seznam SMART, rozevírací nabídky, dokumenty pro spolupráci
|ClickUp Doc
|Šablona akčního plánu SMART Goal od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Obchodní stratégové, vedoucí týmů
|Akční kroky, časová osa, tabule stavu cílů, připomenutí
|Seznam ClickUp, tabule, časová osa
|Šablona ClickUp Goals Signals Measures
|Získejte šablonu zdarma
|Strategické týmy
|Cíle, signály, metriky v jednom přehledu, vlastní pole, automatizace
|Tabulka ClickUp
|Šablona pro stanovení individuálních cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové, pracovníci na dálku
|Reflexivní podněty, sledování pokroku, poznámky do deníku
|Seznam ClickUp, tabulka
|Šablona ročních cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Roční plánovače, týmy
|Čtvrtletní/měsíční rozpisy, řízení rizik, cykly přezkoumávání
|Tabulka ClickUp, úkol
|Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizace, vedoucí oddělení
|Hierarchie OKR, pole KPI, formuláře, dashboard
|Seznam ClickUp, řídicí panel
|Šablona ročních cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové a týmy orientovaní na cíle
|SMART cíle, měsíční kroky, riziková pole, cykly přezkoumávání
|Tabulka ClickUp
|Šablona ClickUp OKR
|Získejte šablonu zdarma
|Multifunkční týmy, projektoví manažeři
|Předvyplněná hierarchie OKR, automatický pokrok, vlastní pole
|Seznam ClickUp, formulář
|Šablona KPI ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, manažeři
|Pole založená na vzorcích, souhrnné/tabulkové zobrazení, upozornění na rizika
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona týdenního plánovače ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální myslitelé, samostatní podnikatelé, agilní týmy
|Přetahování, barevné kódování, lepící poznámky, úpravy v reálném čase
|ClickUp Whiteboard
|Šablona milníků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektové týmy, uvedení produktů na trh
|Vizuální milníky, poznámkové lístky, závislosti, zobrazení tabule
|ClickUp Whiteboard, Board
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, projektoví manažeři
|Akční položky, více zobrazení, automatizace, priority
|Seznam ClickUp, tabule, kalendář, rámeček
|Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí projektů, mezifunkční týmy
|Vizuální časové osy, drag-and-drop, propojení milníků
|ClickUp Whiteboard
|Šablona harmonogramu projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|PM, provoz, PMO
|Dashboard pro více projektů, časová osa, rozpočty, fáze
|Seznam ClickUp, tabule, časová osa
|Šablona ClickUp pro sledování návyků
|Získejte šablonu zdarma
|Pro každého, kdo si buduje návyky
|Denní dílčí úkoly, ukazatele pokroku, deník, automatické generování
|Seznam ClickUp, tabulka
|Šablona ClickUp pro blokování harmonogramu
|Získejte šablonu zdarma
|Freelancerové, majitelé firem
|Časové bloky, připomenutí, synchronizace s Google Kalendářem, formuláře
|Kalendář ClickUp, Seznam
|Šablona produktivity ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kdo řídí osobní/profesní cíle
|Centralizovaný dashboard, drag-and-drop, deníky, dílčí úkoly
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona Eisenhowerovy matice ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednotlivci, týmy upřednostňující úkoly
|Třídění do kvadrantů, pole naléhavosti/důležitosti, barevné kódování
|Seznam ClickUp, kalendář, tabule
Nejlepší šablony pro 12týdenní rok
Mnozí z nás začínají rok s velkými cíli, ale kolem poloviny února ztrácejí soustředění. A když přijde čtvrté čtvrtletí, snažíme se dohnat zpoždění. Právě v tomto bodě metoda 12-Week Year mění scénář. Místo plánování na 12 měsíců považujete každých 12 týdnů za celý rok, což zvyšuje naléhavost, jasnost a provedení.
Ale mít vítěznou mentalitu nestačí; potřebujete systém, který udrží váš plán viditelný, vaše úkoly proveditelné a váš pokrok měřitelný. Právě v tom ClickUp vyniká. Tento výkonný nástroj pro produktivitu usnadňuje používání těchto šablon s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, kalendář) a sledováním v reálném čase.
Níže uvedené šablony 12-Week Year vám pomohou proměnit plány v průlomové výsledky. A když je zkombinujete s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, nebudete jen plánovat, ale každý týden budete dosahovat skvělých výsledků.
1. Šablona 12týdenního plánu ClickUp
Šablona 12týdenního plánu ClickUp vám pomůže rozdělit ambiciózní cíle na zvládnutelné týdenní úkoly, které můžete skutečně splnit. Místo toho, abyste se dívali na celoroční plán, který působí ohromujícím dojmem, vám tato šablona pomůže soustředit se na 12týdenní cyklus – ideální pro osobní cíle, týmové projekty nebo dokonce fitness milníky. Každý velký cíl je rozdělen na zvládnutelné dílčí úkoly s automatickým sledováním pokroku, takže vždy víte, kde se nacházíte.
Úkoly můžete seskupit do kategorií (práce, zdraví, vzdělávání), nastavit termíny pro vytvoření návyků a připojit kontrolní seznamy nebo zdroje pro každý týden. Je dostatečně flexibilní pro zaznamenávání nápadů a jejich následné proměnění ve strukturovaný plán.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu a kalendáře pro týdenní rozpisy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automatické sledování pokroku vám pomůže udržet si přehled bez nutnosti ručních aktualizací.
- Vlastní kategorie a termíny splnění usnadňují budování návyků.
- Přílohy a kontrolní seznamy pomáhají udržovat týdenní úkoly v pořádku.
- Škálovatelné od individuálních cílů po plánování napříč týmy.
✅ Ideální pro: Cílevědomé jednotlivce nebo týmy, které chtějí rozdělit ambiciózní čtvrtletní cíle na týdenní, sledovatelné akce, ať už se jedná o milníky v oblasti produktů, fitness cíle nebo vzdělávací plány.
2. Šablona ClickUp SMART Goals
Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže proměnit vágní záměry v jasné, realizovatelné kroky. Je založena na rámci SMART (konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní, časově ohraničený) a pomůže vám stanovit cíle, které budete schopni dodržet. Díky pracovním listům a zobrazením, jako je Goal Status (Stav cíle) a SMART Goal Worksheet (Pracovní list SMART Goal), můžete rozdělit velké cíle na sledovatelné milníky, přiřadit jim vlastníky a sledovat týdenní pokrok.
Aktualizace v reálném čase ukazují, zda jsou cíle na dobré cestě nebo v ohrožení, a udržují tak odpovědnost v popředí.
📸 K dispozici v zobrazení stavu cílů a tabulek pro snadné sledování.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Díky pracovním listům s návodem splní každý cíl kritéria SMART.
- Štítky stavu (Na dobré cestě, Ohroženo, Mimo plán) udržují priority viditelné.
Zobrazení tabule Goal Effort vám pomůže zjistit, které cíle vyžadují nejvíce času, zatímco sledování stavu v reálném čase (například „On Track“ nebo „Off Track“) zajistí, že budete vědět, čemu je třeba věnovat pozornost.
Můžete je dokonce spárovat s ClickUp Dashboards, abyste vizualizovali, kolik SMART cílů je tento týden „na dobré cestě“, nebo automatizovali připomenutí úkolů pro termíny cílů.
✅ Ideální pro: Strategické plánovače, zakladatele nebo vedoucí týmů, kteří chtějí definovat měřitelné cíle a sledovat týdenní pokrok pomocí rámce SMART.
3. Šablona dokumentu ClickUp Smart Goals
Šablona ClickUp SMART Goals Doc je ideální pro pomalé a promyšlené plánování před zahájením činnosti. Místo toho, abyste se vrhli na úkoly, použijete v ClickUp Docs naváděcí dotazy, jako například „Co budete měřit?“, abyste upřesnili své cíle. Rozbalovací nabídky vám umožňují ohodnotit obtížnost nebo překážky, zatímco kontrolní seznam SMART zajistí, že se dostanou do výběru pouze realizovatelné cíle.
📸 K dispozici v Docs s funkcemi pro společnou úpravu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kontrolní seznam založený na přepínačích zajišťuje, že každý cíl splňuje kritéria SMART.
- Podněty pomáhají upřesnit vágní cíle a proměnit je v realizovatelné výsledky.
- Hodnoťte dovednosti, úsilí a překážky pomocí rozevíracích nabídek.
Vše je založeno na ClickUp Docs, který vám poskytuje přehledný prostor pro spolupráci, kde můžete navrhovat a upravovat své cíle (někdy i společně se svým týmem). Můžete přidávat komentáře, spolupracovat na úpravách a finální cíle přímo převádět na úkoly, čímž se plynule přechází od nápadu k realizaci.
✅ Ideální pro: Strategické myslitele a plánovače v rané fázi, kteří potřebují soustředěný prostor pro společné zdokonalování a ověřování cílů.
4. Šablona akčního plánu SMART Goal od ClickUp
Šablona akčního plánu ClickUp SMART Goal usnadňuje realizaci tím, že každý cíl rozdělí na menší, sledovatelné akce. Zobrazení jako Cíle, Akce a Časová osa zajišťují přehlednost, zatímco značky stavu cíle (Na dobré cestě, Ohroženo, Mimo plán) poskytují okamžitý přehled o stavu.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu a tabule s možnostmi časové osy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Akční rozvržení s termíny a milníky
- Zobrazení časové osy pro plánování klíčových kroků
- Tabule pro sledování cílů pro sledování týdenního pokroku
- Integrované připomenutí ClickUp a milníky ClickUp vám pomohou zůstat soustředění, zodpovědní a motivovaní.
✅ Ideální pro: Obchodní stratégy nebo vedoucí týmů, kteří chtějí šablonu pro stanovení cílů, kterou ocení celý tým a která propojí každý cíl s časovým harmonogramem, milníky a měřitelnými týdenními úkoly.
5. Šablona ClickUp Goals Signals Measures
Šablona ClickUp Goals Signals Measures udržuje vaše plánování přesné tím, že se zaměřuje na tři věci: cíle, signály ukazující pokrok a měřitelné výsledky. Je uspořádána v přehledném zobrazení tabulky ClickUp a umožňuje vám sledovat signály pomocí vlastních polí a automatizovat upozornění, když pokrok zaostává.
📸 K dispozici v tabulkovém zobrazení s přizpůsobitelnými poli.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte cíle, signály a metriky na jednom místě.
- Okamžitě odhalte rizika pomocí vlastních polí stavu
- Vlastní pole pro sledování KPI %, cílů a skutečných výsledků
- Automatizace ClickUp pro označení rizik nebo nesplněných milníků
- Pomocí vzorců můžete automaticky aktualizovat pokrok.
✅ Ideální pro: Strategické týmy, které chtějí rámec pro stanovení cílů, který propojuje výsledky s měřitelnými signály.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro sledování cílů (bezplatné i placené)
6. Šablona pro stanovení individuálních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Individuals Goal Setting Template zjednodušuje plánování osobních cílů. Díky polím jako „Proč si tento cíl stanovuji?“ a „Požadované dovednosti“ vám pomáhá zamyslet se, než se k něčemu zavážete. Poznámky v deníku, přehledy pokroku a rozdělení do kategorií (zdraví, vzdělávání, finance) udržují motivaci a soustředění.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu a tabulky s oddíly ve stylu deníku.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Reflexivní podněty k vyjasnění osobních cílů
- Vizuální sledování pokroku pro udržení motivace
- Uspořádejte si cíle podle kategorií, abyste měli přehled.
- Přidejte si poznámky do deníku vedle jednotlivých kroků.
✅ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, pracovníky na dálku nebo kohokoli, kdo to myslí vážně s proměnou osobních cílů v důsledné jednání.
7. Šablona ročního cíle ClickUp
Šablona ClickUp Annual Goals Template vám pomůže udržet tempo po celý rok. Místo stanovení jednoho vágního ročního cíle jej rozdělíte na čtvrtletní témata a měsíční akce. Cíle se stanou úkoly, které můžete pravidelně přidělovat, sledovat a kontrolovat, aby nedošlo k odchylkám.
📸 K dispozici v tabulkovém a úkolovém zobrazení pro čtvrtletní rozpisy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Strukturovejte cíle jako cíle ClickUp a poté je rozdělte na čtvrtletní a měsíční akce.
- Převádějte cíle na úkoly ClickUp s vlastníky a termíny splnění.
- Pravidelně kontrolujte pokrok pomocí integrovaných kontrolních seznamů.
- Upravujte cíle v polovině roku, aniž byste museli začínat od začátku.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí dodržet své roční cíle tím, že je rozdělí na zvládnutelné měsíční úkoly a budou se jich držet po celý rok.
8. Šablona OKRS a cílů společnosti ClickUp
Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp sladí obchodní cíle napříč odděleními. Cíle, klíčové výsledky a iniciativy jsou zmapovány v hierarchii s ukazateli pokroku, poli KPI a aktualizacemi vzorců. Týmy mohou odesílat OKR prostřednictvím formulářů ClickUp a vytvářet tak celofiremní OKR dashboard.
📸 K dispozici v OKR Dashboard a List Views.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte firemní cíle na měřitelné OKR.
- Sledujte KPI % pomocí vlastních polí a vzorců
- Shromažďujte OKR od vedoucích pracovníků pomocí formulářů.
- Sladěte denní úkoly s celofiremními cíli
✅ Ideální pro: Organizace, které chtějí zavést celofiremní OKR s jasnou odpovědností, sledováním v reálném čase a viditelností pro celý tým.
9. Šablona ročních cílů ClickUp
Šablona ClickUp pro roční cíle vám umožní plánovat osobní i obchodní cíle současně. Pomocí kritérií SMART nastíníte roční cíle, rozdělíte je na jednotlivé kroky a předvídáte rizika.
📸 K dispozici ve strukturovaném zobrazení tabulky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte osobní a pracovní cíle společně, aniž by se překrývaly.
- Rozdělte si roční cíle na menší měsíční kroky.
- Pole pro řízení rizik vás připraví na případné překážky.
- Zůstaňte zodpovědní díky cyklům hodnocení a povinnostem.
K dispozici je také sekce Řízení rizik, která vám pomůže myslet dopředu a předcházet neúspěchům, a navíc pole pro časové osy, odpovědnosti a cykly přezkoumávání, abyste zůstali zodpovědní.
✅ Ideální pro: Profesionály a týmy orientované na cíle, které chtějí plánovat osobní a organizační cíle současně a zároveň udržovat organizovanou realizaci.
📚 Přečtěte si také: Příklady jednoletých, pětiletých a desetiletých cílů pro dlouhodobé plánování cílů
10. Šablona ClickUp OKR
Šablona ClickUp OKR pomáhá týmům sledovat čtvrtletní cíle a výsledky. Každý OKR je strukturován s podúkoly pro iniciativy, zatímco automaticky vypočítaný pokrok aktualizuje nadřazený OKR. Duplikujte jej každé čtvrtletí pro nový cyklus bez nutnosti složitého nastavování.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu a formuláře pro odesílání a sledování.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Předvyplněná hierarchie OKR pro hladké nastavení
- Automaticky vypočítávaná pole sledují pokrok.
- Vlastní pole pro tým, čtvrtletí a iniciativy
- Snadno je duplikujte pro každý nový cyklus.
✅ Ideální pro: Multifunkční týmy, projektové manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí opakovatelný systém pro správu OKR nebo stanovení celopodnikových cílů nebo příkladů OKR na úrovni týmu.
11. Šablona KPI ClickUp
Šablona ClickUp KPI sleduje důležité metriky. Díky polím jako Cíl, Skutečnost a Pokrok % se automaticky aktualizuje při zaznamenávání dat. Seskupte KPI podle oddělení nebo úrovně rizika, abyste měli přehled o výkonu během 12týdenních cyklů.
📸 K dispozici v zobrazení souhrnu a pokroku.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pole založená na vzorcích automaticky aktualizují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Sledujte pokrok ve formě souhrnu nebo na tabuli.
- Včas odhalte rizika pomocí vizuálních značek
- Seskupte KPI podle oddělení nebo priority
✅ Ideální pro: Týmy a manažery, kteří chtějí sledovat výkonnostní metriky, včas identifikovat nedostatky a udržovat soulad s obchodními cíli.
12. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Šablona týdenního plánovače ClickUp organizuje váš týden pomocí barevného rozvržení tabule. Každý den má sloupec pro úkoly a poznámkové lístky, které můžete přetahovat, umisťovat a barevně označovat podle priority. Aktualizace v reálném čase zajišťují flexibilitu vašeho plánu.
📸 K dispozici v ClickUp Whiteboard s vizuálními prvky ve stylu lepících poznámek.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte týdenní úkoly v vizuálním systému drag-and-drop.
- Použijte barevné kódování k označení naléhavosti nebo typu.
- Spolupracujte živě díky úpravám na tabuli v reálném čase.
- Opakovaně používejte týdenní rozvržení pro trvalou konzistenci.
✅ Ideální pro: Vizuální myslitele, samostatné podnikatele, učitele nebo agilní týmy, které preferují systém týdenního plánování typu drag-and-drop.
13. Šablona milníků ClickUp
Šablona ClickUp Milestone Chart vizualizuje klíčové fáze projektu pomocí jasných značek milníků a poskytuje přehledné zobrazení pokroku projektu. Šablona je vytvořena na platformě Whiteboards a umožňuje vám zmapovat spuštění, termíny a závislosti v barevném, kolaborativním časovém osu.
📸 K dispozici v zobrazení tabule a nástěnky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte milníky v časových osách projektů.
- Přidejte poznámky pro výsledky a úkoly.
- Propojte milníky šipkami, abyste znázornili závislosti.
- Přepněte do zobrazení tabule pro sledování fází.
✅ Ideální pro: Týmy pracující na časově náročných projektech, uvedení produktů na trh nebo kampaních, kde je klíčová viditelnost klíčových kontrolních bodů a závislostí.
14. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona ClickUp pro správu úkolů organizuje práci do seznamů akčních položek, nápadů a nevyřízených úkolů. Díky několika zobrazením (seznam, tabule, kalendář, rámeček) můžete spravovat priority, plánovat úkoly a vyvažovat pracovní zátěž v rámci celého týmu.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a rámečku.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte úkoly do seznamů aktivních, budoucích a nevyřízených úkolů.
- Přepínejte mezi zobrazeními a spravujte podle času, fáze nebo pracovního zatížení.
- Využijte automatizace pro opakující se úkoly nebo úkoly s připomenutím.
- Sledujte priority, vlastníky a oddělení pomocí vlastních polí.
✅ Ideální pro: Týmy, které pracují na více projektech a potřebují jednoduchý, přizpůsobitelný systém, aby zůstaly organizované a sladěné.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Priority úkolů ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro správu úkolů zdarma v ClickUp a Excelu
15. Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Timeline Whiteboard Template promění plány ve vizuální časové osy. Přetahujte bloky, propojujte milníky a pořizujte poznámky – vše na jedné sdílené ploše. Přidejte vlastníky, termíny nebo propojené dokumenty přímo k milníkům.
📸 K dispozici v zobrazení Whiteboard View s vizuálními bloky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte časové osy vizuálně pomocí bloků, které lze přetahovat myší.
- Propojte milníky a zobrazte závislosti
- Přidejte kontext pomocí lepících poznámek nebo připojených dokumentů.
- Udržujte plánování projektů otevřené a spolupracujte, aby všichni mohli sledovat pokrok projektu bez problémů.
✅ Ideální pro: vedoucí projektů a mezifunkční týmy, které hledají flexibilní vizuální způsob, jak společně vytvářet časové osy, vyjasňovat odpovědnosti a udržovat tempo.
16. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Šablona harmonogramu projektu ClickUp konsoliduje více aktivních projektů do jediného dashboardu. Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a časové osy, abyste viděli fáze, termíny a překrývání, a zároveň sledujte rozpočty a vlastníky pomocí integrovaných polí.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu, tabule a časové osy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte více projektů v jednom souhrnném přehledu
- Vizualizujte překrývání pomocí plánování časové osy.
- Sledujte rozpočty, fáze a trvání pomocí polí
- Přepínejte mezi zobrazeními a spravujte si práci podle svého
Vizualizujte překrývání pomocí plánování časové osy. Díky integrovaným polím pro týmy, rozpočty a trvání je snadné sladit zdroje a činit sebevědomá rozhodnutí s ohledem na termíny.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, provozní týmy a PMO, kteří chtějí jasný a přizpůsobitelný způsob plánování, sledování a stanovování priorit více projektů.
📚 Přečtěte si také: Jak efektivně sledovat pokrok vašeho projektu
17. Šablona ClickUp pro sledování návyků
Šablona ClickUp Habit Tracker pomáhá budovat návyky pomocí denních podúkolů a ukazatelů pokroku. Každý měsíc automaticky generuje nové úkoly a vy můžete sledovat kroky, přečtené stránky nebo návyky související se zdravým životním stylem spolu se záznamy v deníku vděčnosti.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu a tabulky s vizuálním znázorněním pokroku.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automaticky generujte denní dílčí úkoly pro každý zvyk.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných pruhů dokončení.
- Přizpůsobte si pole pro wellness, učení nebo rutiny.
- Přidejte si deník vděčnosti pro větší všímavost.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří se chtějí zlepšit ve svých každodenních činnostech, ať už se zaměřují na wellness, produktivitu nebo osobní růst.
Chcete jít nad rámec obecných seznamů návyků? Použijte ClickUp Brain k vytvoření trackeru, který dokonale vyhovuje vašemu životnímu stylu.
Nápad: „Vytvořte týdenní sledovač návyků pro zaměstnance pracujícího na plný úvazek z domova, který zahrnuje fitness, čtení, pitný režim a omezení času stráveného před obrazovkou. ”
18. Šablona ClickUp pro blokování harmonogramu
Šablona ClickUp Schedule Blocking Template rozděluje váš den na záměrné časové bloky. Každý blok je označen typem úkolu, dostupností nebo umístěním. Zobrazení kalendáře udržuje váš rozvrh přehledný a synchronizuje se přímo s Google Kalendářem.
📸 K dispozici v denním, týdenním a měsíčním zobrazení kalendáře.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si časové bloky pomocí rozevíracího pole.
- Přidejte připomenutí nebo automatizujte aktualizace.
- Snadné plánování pomocí formulářů pro rychlé zadávání údajů
Vše se synchronizuje s Google Kalendářem a můžete nastavit připomenutí nebo automatické aktualizace, abyste ušetřili čas.
✅ Ideální pro: Freelancery, majitele firem a profesionály, kteří chtějí zůstat produktivní a plánovat si svůj den s rozmyslem.
19. Šablona produktivity ClickUp
Šablona ClickUp Productivity Template centralizuje vše – práci, pochůzky, učení a osobní cíle – do jednoho panelu. Se seznamy úkolů, nákupů, učení a dalšími se přizpůsobí jako plánovač, tracker nebo bullet journal.
📸 K dispozici v seznamech, dokumentech a na řídicích panelech pro větší flexibilitu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte všechny osobní a profesní cíle na jednom místě.
- Pomocí seznamů s funkcí drag-and-drop můžete úkoly seřadit podle priority.
- Rozdělte cíle na proveditelné dílčí úkoly pomocí vizuální hierarchie úkolů ClickUp.
- Přidejte deníky nebo poznámky přímo do šablony.
✅ Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý, centralizovaný systém pro jasné a cílené řízení osobních a profesních cílů.
📚 Přečtěte si také: Faktory ovlivňující produktivitu v práci
20. Šablona Eisenhowerovy matice ClickUp
Šablona ClickUp Eisenhower Matrix třídí úkoly podle naléhavosti a důležitosti. Rozložení do čtyř kvadrantů ukazuje, co je třeba udělat, naplánovat, delegovat nebo smazat. Barevné kódování a vlastní pole okamžitě jasně ukazují priority.
📸 K dispozici v zobrazení seznamu, kalendáře a tabule.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte priority pomocí třídění do čtyř kvadrantů.
- Automaticky organizujte úkoly pomocí polí urgentnosti/důležitosti.
- Přepínejte mezi režimy Whiteboard a List pro větší flexibilitu.
- Soustřeďte se pouze na důležitou a urgentní práci.
✅ Ideální pro: Jednotlivce nebo týmy, které se snaží skloubit více cílů a potřebují jednoduchý systém pro stanovení priorit úkolů podle naléhavosti a důležitosti.
💡Tip pro profesionály: Jste nováčkem v Eisenhowerově matici nebo si chcete rychle osvěžit, jak funguje v praxi? Podívejte se na video, kde uvidíte, jak ji efektivně používat a začít každý den dělat chytřejší rozhodnutí.
Dosáhněte svých cílů za 12 týdnů s ClickUp!
Velké cíle vyžadují více než jen motivaci. Potřebují plán, který skutečně funguje. 12-Week Year je více než jen plánovač; je to efektivní systém pro dosahování cílů. Vytváří jasnost, zdokonaluje váš systém provádění a sladí každý úkol s vaší přesvědčivou vizí úspěchu.
A díky těmto bezplatným šablonám ClickUp 12-Week Year se můžete zbavit chaosu a začít sledovat skutečný pokrok týden po týdnu.
Od budování návyků po týmové OKR, zde najdete šablonu pro každý cíl a každý pracovní postup. A to nejlepší? Nemusíte začínat od nuly; stačí zadat své cíle a nechat ClickUp, aby vás provedl následujícími 12 týdny.
Tak do toho, plánujte chytřeji, jednejte rychleji a konečně dosáhněte svých cílů. Vaše nejproduktivnější čtvrtletí začíná právě teď. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🙌