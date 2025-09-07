Bezplatné šablony natáčecího plánu pro plánování a organizaci filmové produkce

Světla…⚡
Ne s tou správnou šablonou natáčecího plánu.
Ať už natáčíte studentský krátký film nebo řídíte produkci celovečerního filmu, dodržování harmonogramu filmové produkce je klíčem k tomu, abyste se vyhnuli zmeškaným záběrům, opožděným příchodům štábu nebo ztraceným natáčecím dnům.
Skvělá šablona vám pomůže rozdělit každou scénu, sledovat členy obsazení, spravovat místa natáčení a dodržovat denní harmonogram. Promění chaos před produkcí v hladkou, koordinovanou práci, takže vaše natáčení poběží jako dobře namazaný kamerový vozík.
V tomto blogu jsme shromáždili ty nejlepší bezplatné šablony, které vám pomohou zorganizovat natáčení od první scény až po finální závěr a nechat drama na scéně.
Co jsou šablony natáčecího plánu?
Šablona harmonogramu natáčení je strukturovaný plán, který mapuje každou scénu filmové produkce v konkrétních dnech a časech.
Na rozdíl od základního kalendáře obsahuje klíčové podrobnosti o produkci – čísla scén, popisy záběrů, časy nástupu herců a štábu, lokace, požadavky na přípravu, poznámky k vybavení a odhadovanou délku natáčení.
Producentům, asistentům režie a vedoucím pracovníkům to umožňuje:
- Rozdělte každou scénu podle čísla, lokace a času natáčení během dne.
- Koordinujte dostupnost herců a povinnosti štábu.
- Spravujte produkční plán, nastavení vybavení, změny osvětlení a přesuny lokací.
- Sledujte potřebné rekvizity, kostýmy a speciální efekty pro každou scénu.
- Vyhraďte si čas na zkoušky, opakované záběry a resetování.
- Plánujte s ohledem na denní světlo, povětrnostní podmínky a místní omezení.
- Sdílejte denní plány natáčení s jasným časovým rozvrhem a úkoly.
- Omezte nedorozumění díky centralizovanému a aktuálnímu harmonogramu.
V podstatě nahrazuje roztříštěné poznámky a ruční aktualizace jediným strukturovaným přehledem, takže váš tým přesně ví, co se děje, kde a kdy.
Co dělá šablonu harmonogramu natáčení dobrým nástrojem?
Ne každý plán filmové produkce zajistí, že natáčení poběží podle plánu. Nejlepší šablony jdou nad rámec základních časových bloků – poskytují vašemu týmu prostor, flexibilitu a přehlednost, když dojde ke změnám uprostřed natáčení.
Zde je několik věcí, které odlišují spolehlivou šablonu natáčení od ostatních:
- Vestavěná rezerva mezi jednotlivými záběry, aby se zabránilo časové tísni.
- Rychlý přehled denního a týdenního postupu (abyste mohli včas provést korekce)
- Upravitelné pole pro zaznamenání změn v obsazení, změn lokací nebo vypuštěných scén na poslední chvíli.
- Sloupce pro stav priority, aby byly nezbytné položky vždy na prvním místě
- Přehledné denní rozpisy, které odpovídají celkovému harmonogramu projektu.
- Sdílené formáty, aby všichni, od osvětlovače po asistenta režiséra, pracovali podle stejného plánu.
Šablony, které nabízejí takovou přehlednost, umožňují produkčním týmům soustředit se na realizaci, nikoli na opravování zbytečných chyb.
👀 Věděli jste, že... V kanadské provincii Ontario bylo v roce 2023 natočeno 138 domácích televizních seriálů, které přinesly tržby přesahující 639 milionů dolarů. Takový objem není možný bez pečlivého plánování!
Šablony harmonogramu natáčení
Pokud hledáte způsoby, jak si během natáčení zachovat zdravý rozum, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací, která vám s tím pomůže.
Jeho funkce, bezplatné použití modelů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a další, + spousta přizpůsobitelných šablon zabrání tomu, aby vám změny scénáře na poslední chvíli, chybějící rekvizity a zpožděné přípravy zkazily den.
Zde jsou nejlepší šablony harmonogramů natáčení filmů od ClickUp a dalších zdrojů:
1. Šablona kalendáře předprodukce ClickUp
Šablona kalendáře předprodukce ClickUp poskytuje filmařům jasnou strukturu pro plánování všech pohyblivých částí před dnem natáčení. Je navržena tak, aby udržovala úkoly, termíny a kreativní vstupy organizované na jednom místě, takže produkční týmy se mohou soustředit na realizaci místo na sledování aktualizací.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí Ganttova diagramu zmapujte časové osy předprodukce, včetně obsazení, hledání lokací a plánování natáčení.
- Zaznamenejte si všechny klíčové termíny produkce, včetně natáčecích dnů, termínů a důležitých milníků, pomocí zobrazení kalendáře.
- Naplánujte a přiřaďte úkoly pro každou fázi produkčního procesu – předprodukci, produkci a postprodukci – pomocí kalendáře ClickUp.
- Sledujte připravenost natáčení pomocí vlastních stavů, jako jsou Blokováno, K provedení, Probíhá a Dokončeno.
🔑 Ideální pro: Produkční týmy, které chtějí pomocí praktických technik time managementu zvládnout náročné časové plány před natáčením.
2. Šablona pro blokování harmonogramu ClickUp
Rozdělení dne na jednotlivé segmenty je osvědčeným způsobem, jak zůstat na správné cestě během předprodukce nebo přípravy natáčení. Šablona ClickUp Schedule Blocking Template pomáhá filmařům organizovat čas kolem klíčových úkolů, jako jsou scény, plánování nebo příprava, přičemž zohledňuje osobní kapacitu a potřeby lokací.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí zobrazení aktivit zaznamenávejte úkoly související s produkcí, přípravné práce nebo schůzky ohledně scénáře.
- Nastavte strukturované časové osy natáčecích dnů pomocí zobrazení formuláře plánování.
- Naplánujte bloky specifické pro danou lokaci pomocí zobrazení lokací pro nastavení scény nebo průzkum.
- Přepínejte mezi měsíčním, týdenním nebo denním zobrazením, abyste se přizpůsobili měnícím se časovým harmonogramům.
- Sledujte stav naplánovaných natáčení pomocí značek jako Zrušeno, Dokončeno, Probíhá a K provedení.
- Upravujte plány za běhu a mějte přitom celý časový harmonogram přehledně na očích.
🔑 Ideální pro: Filmaře a kreativní týmy, kteří upřednostňují strukturované časové bloky před aplikacemi pro denní plánování, aby mohli mapovat přípravu natáčení, psaní a produkční činnosti.
🎥 Naplánujte si snadno svůj natáčecí plán a plán před a po produkci pomocí kalendáře ClickUp s umělou inteligencí.
💡 Bonus: Jako filmový asistent, pokud chcete:
- Okamžitě prohledávejte soubory v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením pro nápady na scénáře, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
3. Šablona pracovního rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Plánování směn pro střihače, asistenty a štáb na place může být rychle chaotické, zejména pokud se používají e-maily a tabulky. Šablona pracovního plánu zaměstnanců ClickUp to zjednodušuje tím, že vám poskytuje strukturovaný způsob, jak sladit dostupnost, spravovat překrývající se časy hovorů a sledovat klíčové odpovědnosti na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Zobrazte pracovní vytížení štábu pomocí zobrazení kapacity zaměstnanců, abyste předešli vyhoření nebo mezerám.
- Naplánujte si týdenní podporu natáčení, dopravu a administrativní povinnosti pomocí týdenního přehledu.
- Přiřazujte úkoly a přípravné práce podle lokality z pohledu úkolů zaměstnanců.
- Pomocí zobrazení stavové tabule můžete na první pohled zjistit, kdo je k dispozici, kdo je zaneprázdněn a kdo má zpoždění.
- Aktualizujte průběh úkolů v reálném čase pomocí vizuálních stavových značek pro lepší koordinaci na rychle se měnících natáčecích místech.
🔑 Ideální pro: Koordinátory celovečerních filmů a produkční manažery, kteří chtějí lepší přehled o všech týmech pomocí praktického softwaru pro plánování úkolů, který umožňuje přidělovat, sledovat a vyvažovat pracovní zátěž.
📮 ClickUp insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
4. Šablona rozvrhu pracovních směn ClickUp
Koordinace časů nástupu, štábů na lokacích a podpůrného personálu v různých dnech může bez jasného systému zabrat spoustu času. Šablona rozvrhu pracovních směn ClickUp vnáší do kalendáře vašeho štábu strukturu díky flexibilním zobrazením, aktualizacím v reálném čase a sledování směn.
Pomůže vám to zefektivnit denní plánování, aniž byste někoho přetížením nebo vynecháním klíčových rolí.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte natáčení na lokacích nebo ve studiu pomocí zobrazení rozvrhu směn.
- Vytvořte úkoly pro každou směnu a přiřaďte je členům týmu, což usnadní přidělování směn a sledování odpovědností.
- Sledujte aktualizace stavu v reálném čase, abyste se vyhnuli mezerám v pokrytí nebo opakovaným natáčením.
- Jasně přiřazujte role a sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou značky Hotovo, Probíhá a Úkoly.
🔑 Ideální pro: Asistenty režiséra a vedoucí štábu, kteří spravují rozvrhy několika natáčecích dnů a potřebují spolehlivý způsob, jak vizualizovat a upravovat směny napříč odděleními.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc s vymýšlením nápadů, psaním nebo úpravami dialogů na poslední chvíli? ClickUp Brain vám pomůže rychle vytvářet, upravovat a organizovat filmové scénáře tím, že vám přímo ve vašem pracovním prostoru poskytne návrhy psaní a pomoc s formátováním založené na umělé inteligenci.
5. Šablona hodinového harmonogramu ClickUp
I pouhá hodina může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu, když jsou produkční dny nabité. Šablona hodinového harmonogramu ClickUp pomáhá filmařům a štábu plánovat jejich den v detailních blocích – od přípravy lokací a kontroly rekvizit až po zkoušky scén a přestávky.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte si natáčecí den na hodinové segmenty pro scény, přípravu nebo schůzky.
- Pomocí panelů ClickUp získáte přehled o naplánovaných hodinách, dokončených úkolech a výplatách, což vám umožní sledovat výkonnost a vytvářet reporty v reálném čase.
- Rychle upravujte časy nástupu nebo pořadí úkolů pomocí týdenního kalendáře.
- Přesouvejte úkoly scén mezi vlastními stavy, jako jsou Úkoly, Probíhá, Dokončeno nebo Zrušeno.
🔑 Ideální pro: Výkonné producenty a koordinátory natáčení, kteří spravují rozvrhy štábu po hodinách, zejména v náročných podmínkách, jako jsou střídání rozvrhů 2-2-3 nebo dny natáčení více scén.
6. Šablona 24hodinového harmonogramu ClickUp
Když řídíte natáčení jeden film za druhým nebo se snažíte zvládnout střih, i malé zpoždění může narušit celý den. Šablona 24hodinového harmonogramu ClickUp poskytuje filmařům a produkčním týmům jediný přehled, ve kterém mohou naplánovat každou úlohu, scénu nebo přípravnou schůzku, hodinu po hodině.
Šablona je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila změnám v rozpisů natáčení a termínech, a zároveň dostatečně strukturovaná, aby váš den byl efektivní a dobře zorganizovaný.
S touto šablonou můžete:
- Prohlédněte si celý den v denním kalendáři a zjistěte časové mezery mezi natáčením nebo úkoly.
- Zaznamenávejte dokončené činnosti pro rychlou referenci pomocí zobrazení dokončených úkolů.
- Pomocí zobrazení seznamu úkolů můžete nastínit přípravu scén, kontrolu lokací nebo následné úkoly.
- Sledujte změny v plánech a produktivitě v rámci 24hodinového cyklu.
- Pomocí ClickUp Docs můžete sledovat a analyzovat, jak trávíte svůj čas, což vám pomůže identifikovat vzorce a optimalizovat vaši denní rutinu.
🔑 Ideální pro: Filmaře a vedoucí produkce, kteří potřebují jasný plán po hodinách, aby mohli sladit natáčecí bloky, svolávání štábu a harmonogramy postprodukce – zejména při práci s komprimovaným nebo 9/80 pracovním harmonogramem.
7. Šablona harmonogramu týmu ClickUp
Koordinace filmového štábu, herců nebo postprodukčního týmu v rámci několika časových os může být bez centrálního plánu velmi náročná. Šablona harmonogramu týmu ClickUp vám poskytuje přehledný pohled na úkoly, odpovědnosti za úkoly a týdenní priority. Je navržena tak, aby pomáhala kreativním týmům plánovat chytřeji, aniž by někoho přetěžovala nebo opomíjela důležité výstupy.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí týdenního přehledu rozvrhu přiřaďte členům štábu jejich úkoly.
- Rozdělte úkoly podle jednotlivých oddělení v zobrazení harmonogramu týmu.
- Sledujte probíhající produkční úkoly v zobrazení aktivit projektu, abyste předešli mezerám v přípravě scén.
- Spravujte kapacitu štábu v zobrazení pracovní zátěže a vyvažujte tak rozpisy natáčení.
- Pozvěte členy týmu nebo hosty do svého pracovního prostoru, abyste mohli sdílet plánování, což je ideální pro týmy nebo rodiny, které koordinují každodenní činnosti.
- Spojte to se šablonami časových rozvrhů, abyste zaznamenali pracovní dobu štábu a udrželi časový harmonogram.
🔑 Ideální pro: Produkční manažery a asistenty režisérů, kteří potřebují mít úplný přehled o tom, kdo co dělá a kdy, a to napříč štábem, herci a postprodukčním týmem.
8. Šablona kalendáře ClickUp
Časové plány produkce se rychle mění a bez centrálního vizuálního plánu mohou klíčové milníky uniknout. Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner pomáhá naplánovat scény, přípravné dny a milníky postprodukce v jediném editovatelném kalendáři. Od sledování nadcházejících natáčecích bloků až po správu termínů dodání, tato šablona udržuje každý krok v centru pozornosti.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí měsíčního plánovače naplánujte natáčecí dny, prohlídky lokací nebo sprinty při střihu.
- Vizualizujte překrývající se úkoly nebo termíny v zobrazení časové osy.
- Sledujte průběh natáčení scén, přípravu rekvizit nebo úkoly po natáčení pomocí tabule pokroku.
- Rozložte složité produkční seznamy a stanovte priority úkolů s naprostou jasností.
- Pomocí ClickUp Brain analyzujte své stávající úkoly, dostupnost a priority a automaticky naplánujte pracovní bloky, aby byly vaše nejdůležitější úkoly přiřazeny k optimálním časovým úsekům bez ručního zásahu.
🔑 Ideální pro: Producenty videí, koordinátory nebo studenty, kteří plánují podrobné produkční kalendáře – ať už se jedná o koordinaci více časových os nebo řízení postupných pracovních postupů v postprodukci.
💡 Tip pro profesionály: Mezi scénami vždy ponechte 15–30 minut rezervu. I při tom nejlepším plánování dochází k neočekávaným zpožděním, ať už se jedná o problém s kostýmy nebo neplánované opakování záběru.
9. Šablona zprávy o změně směny ClickUp
Hladké předávání je nezbytností, když žonglujete s natáčením jednoho filmu za druhým, střídáte štáby nebo zakončujete dlouhý natáčecí den. Šablona ClickUp Change of Shift Report Template usnadňuje udržet všechny v obraze. Můžete zaznamenávat klíčové aktualizace, sledovat nedokončené úkoly a předávat kontext, aby každý tým mohl navázat přesně tam, kde předchozí skončil.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte pro každou směnu celý projektový prostor, kde budete dokumentovat natočené scény, nevyřízené úkoly a klíčové poznámky.
- Přiřaďte jasnou odpovědnost za úkoly nebo aktualizace, aby přechody mezi členy štábu proběhly bez zmatků.
- Sledujte průběh každé směny pomocí vlastních stavů pro lepší přehlednost.
- Pomocí kalendáře AI ClickUp můžete nastavit připomenutí pro členy týmu ohledně nadcházejících změn směn, odevzdávání zpráv nebo požadovaných recenzí, což všem pomůže dodržet harmonogram a být připraveni na své povinnosti.
🔑 Ideální pro: Asistenty režisérů a produkční manažery pracující v rotujících týmech, kde strukturované hlášení směn (pomocí softwaru pro správu směn ) pomáhá udržet všechny v souladu.
10. Šablona měsíčního pracovního plánu ClickUp
Šablona měsíčního pracovního plánu ClickUp poskytuje produkčním týmům spolehlivý systém pro plánování měsíce od přípravy až po dokončení. Ať už koordinujete časové plány pro různé oddělení nebo sledujete termíny natáčení, tato šablona vám pomůže udržet měsíční výstupy přehledné a pod kontrolou bez nekonečných ručních aktualizací.
S touto šablonou pro plánování produkce můžete:
- V zobrazení kalendáře uvidíte všechny úkoly, termíny a události za celý měsíc, takže snadno zjistíte, kdy máte v rozvrhu nejvíce práce, kdy máte volno a kdy se termíny překrývají.
- Sledujte pracovní vytížení a úkoly týmu pomocí zobrazení členů týmu.
- Sledujte tempo projektu pomocí Ganttova diagramu.
- Spravujte výplaty a výdaje na natáčení pomocí integrovaného přehledu finančních údajů.
- Propojte svůj Google Kalendář s ClickUp a využijte funkci drag-and-drop, která umožňuje rychlé úpravy v případě změny priorit nebo termínů.
🔑 Ideální pro: Filmové vedoucí nebo produkční plánovače, kteří koordinují velké týmy, lokace a scény během rušného měsíce pomocí strukturovaných časových os a flexibilních aplikací pro plánování práce.
11. Šablona harmonogramu ClickUp 2-2-3
Šablona harmonogramu ClickUp 2-2-3 pomáhá produkčním týmům a vedoucím štábu snadno plánovat týdenní směny, a to i v případě složitých harmonogramů natáčení. Ať už se potýkáte s dlouhým natáčením, přepínáte mezi denním a nočním natáčením nebo řídíte několik po sobě jdoucích dnů ve studiu, tato šablona zajistí hladký průběh.
S šablonami pro správu času, jako je tato, můžete:
- Pomocí zobrazení harmonogramu týmu můžete organizovat střídání směn a vizualizovat pracovní zátěž v průběhu týdne.
- Podívejte se do průvodce pro začátečníky, abyste si bez problémů nastavili střídání směn.
- Naplánujte si denní povinnosti v kalendářovém zobrazení harmonogramu s jasnými časovými bloky.
- Označujte a kategorizujte role, jako jsou kameramani, asistenti nebo osvětlovači, pomocí vlastních polí.
- Propojte ji s Google Kalendářem, Outlookem nebo Apple Kalendářem a sjednoťte všechny své události a úkoly na jednom místě.
- Upravujte časové osy za běhu pomocí vestavěných automatizací a ovládacích prvků typu drag-and-drop.
🔑 Ideální pro: Filmové a televizní produkční týmy, které pracují na střídavých směnách nebo natáčejí několik dní a chtějí strukturovat střídání zaměstnanců pro lepší přehlednost.
12. Šablona denního výkazu práce ClickUp
Čas jsou peníze. Sledování každé hodiny práce štábu nebo servisní úlohy by vás nemělo nic stát. Šablona denního výkazu práce ClickUp pomáhá zaznamenávat čas strávený na úkolech, scénách nebo celých výstupech. Usnadňuje sledování hodin strávených prohlížením natočeného materiálu, rozvrhování času štábu podle lokací a výpočet a vykazování pracovních hodin, to vše na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte podrobné informace pomocí vlastních polí, jako je celková mzda, placené hodiny za nemoc, placené hodiny dovolené, hodinová sazba, podpis zaměstnance, a získejte tak detailní kontrolu nad denními pracovními záznamy.
- Pomocí denního výkazu práce můžete sledovat pracovní dobu štábu, včetně směn na lokacích nebo postprodukčních sezení.
- Přepněte do týdenního přehledu a získejte celkový přehled o čase stráveném na různých projektech.
- Označte časové záznamy jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné, což usnadní přesné fakturování klientům a interní reporting.
- Zkontrolujte průběh v měsíčním přehledu a identifikujte nedostatky a překročení zdrojů.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy a produkční manažery, kteří spravují rozvrhy štábu, časové záznamy a automatizované pracovní výkazy napříč projekty.
👀 Věděli jste, že... Plechového muže ve filmu Čaroděj ze země Oz původně hrál Buddy Ebsen, který se však otrávil čistým hliníkem z make-upu a musel být hospitalizován!
13. Šablona dostupnosti osobního harmonogramu ClickUp
Koordinace vašeho týdne mezi natáčením, editací, schůzkami s týmem a osobními prioritami se může rychle vymknout z rukou, pokud nemáte strukturovaný přehled o svém čase. Šablona ClickUp Personal Schedule Availability Template vám pomůže zmapovat vaši dostupnost bez nutnosti hádat, takže si můžete udělat prostor pro práci, na které záleží, a s jistotou odmítnout to, co není důležité.
S touto šablonou můžete:
- Přidávejte a aktualizujte osobní dostupnost na základě časů natáčení, focení nebo cestování pomocí zobrazení Přidat aktivitu.
- Získejte vizuální přehled o rezervovaných a volných časových slotech pomocí zobrazení Dostupnost.
- Všechny schůzky související s natáčením, rekognoskace a revize střihu mějte přehledně na jedné nástěnce aktivit.
- Pomocí průvodce pro začátečníky rychle nastavte logiku plánování.
- Sledujte stav dostupnosti ve čtyřech fázích: Naplánováno, Dokončeno, Hotovo, Zrušeno
🔑 Ideální pro: Tvůrce, kteří spravují roztříštěné plány napříč produkcemi, osobními projekty a zakázkami na volné noze – zejména ty, kteří potřebují lepší plánování zdrojů, aby mohli vyvážit čas strávený v týmu a samostatně.
14. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Šablona harmonogramu projektu ClickUp udržuje všechny vaše časové osy synchronizované. Poskytuje vám jasný přehled o všech úkolech, termínech a závislostech, takže můžete spravovat harmonogramy scén, předávání a pracovní vytížení štábu, aniž byste něco přehlédli.
S touto šablonou časového harmonogramu projektu můžete:
- Rozdělte produkční úkoly pomocí zobrazení fází projektu pro každou etapu – před natáčením, během natáčení a po natáčení.
- Sledujte časové osy napříč týmy pomocí zobrazení časové osy projektu pro hladkou koordinaci.
- Prohlédněte si přehled všech aktualizací projektu a milníků v okně Přehled projektu.
- Přiřazujte rekvizity, zvuk a úkoly související s kamerou, aniž byste narušili časový plán.
- Sledujte postup pomocí stavových značek, jako jsou Dokončeno, Probíhá nebo K provedení.
- Včas odhalte rizika nebo zpoždění díky sledování postupu projektu v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Produkční manažery nebo filmaře, kteří řídí vícefázová natáčení a potřebují zefektivnit koordinaci týmu a sledování časového harmonogramu od začátku do konce.
15. Šablona harmonogramu řízení projektu ClickUp
Koordinace více oddělení, termínů a závislostí není žádná maličkost. Šablona harmonogramu projektového řízení ClickUp nabízí strukturovaný způsob, jak spravovat celkové výstupy, aniž byste ztratili přehled o každodenním provádění. Od přípravy před produkcí až po úkoly po produkci budete mít jasný přehled o tom, co je v harmonogramu a co vyžaduje vaši pozornost.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí zobrazení fáze projektu zmapujte jednotlivé fáze produkce s příslušnými termíny a odpovědnými osobami.
- Sledujte otevřené problémy nebo zpoždění v zobrazení rizik a problémů, abyste mohli jednat proaktivně.
- Sledujte aktualizace stavu úkolů celého týmu v zobrazení stavové tabule.
- Přiřaďte odpovědnosti a sledujte jejich plnění napříč odděleními, jako je režie, výtvarná stránka nebo osvětlení.
- Díky automatickým připomenutím termínů, schůzek a důležitých milníků budete mít vše pod kontrolou a snížíte riziko nesplnění úkolů.
- Synchronizujte s Google Kalendářem, Outlookem nebo Apple Kalendářem a získejte přehled o úkolech a termínech projektu v reálném čase napříč platformami.
🔑 Ideální pro: Producenty nebo produkční koordinátory, kteří spravují složité časové plány natáčení a chtějí centralizovat sledování pokroku, aktualizace a výstupy napříč týmy.
16. Šablona plánu práce na projektu ClickUp
Od seřazení scén až po plánování revizí vizuálních efektů a termínů týmu – roztříštěný plán nestačí. Šablona plánu práce projektu ClickUp vám poskytuje centralizovaný způsob, jak mapovat úkoly projektu, sledovat časové osy a provádět úpravy v reálném čase, takže vám nic neunikne a všechny pohyblivé části zůstanou synchronizované.
S touto šablonou můžete:
- Odesílejte a přidělujte úkoly specifické pro jednotlivé scény pomocí formuláře pro zadávání úkolů.
- Přiřazujte úkoly, zanechávejte komentáře, přikládejte soubory a označujte členy týmu, abyste centralizovali komunikaci a dokumentaci projektu.
- Sledujte závislosti úkolů a načasování v zobrazení Ganttova diagramu projektu.
- Pomocí dashboardů, grafů a sledování pokroku můžete monitorovat stav projektu, identifikovat rizika a podávat zprávy zainteresovaným stranám.
🔑 Ideální pro: Produkční manažery, asistenty režie a studenty filmové tvorby, kteří plánují pracovní postupy při natáčení scén, kontrolují střihy a sledují dostupnost týmu pomocí analýzy pracovní síly.
17. Šablona časové osy projektu ClickUp pro bílou tabuli
Šablona ClickUp Project Timeline Whiteboard vám nabízí plátno s funkcí drag-and-drop, na kterém můžete mapovat úkoly, označovat důležité momenty a udržovat všechny v obraze. Plánujete nezávislý film nebo žonglujete s termíny komerčních projektů? Tato flexibilní šablona vám umožní rychle přeřadit rychlostní stupeň, aniž byste ztratili přehled o celkovém obrazu (nebo svůj zdravý rozum).
S touto šablonou můžete:
- Pomocí zobrazení časové osy projektu můžete naplánovat klíčové úkoly, jako jsou dny natáčení, kontroly střihu a milníky produkce.
- Sledujte aktualizace stavu pomocí přehledného systému „Otevřeno vs. Dokončeno“, který je navržen pro rychlé úpravy.
- Spolupracujte vizuálně se svými kolegy a externími partnery pomocí tabule ClickUp Whiteboards.
- Nastavte a upravujte klíčové termíny tak, aby odpovídaly měnícím se časovým plánům nebo neočekávaným zpožděním.
- Pomocí vnořených podúkolů a priorit naplánujte vrstvené úkoly, jako je příprava lokace nebo střih scén.
- Zůstaňte v kontaktu s producenty, střihači a štábem díky změnám a upozorněním v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Produkční týmy a filmaře, kteří potřebují flexibilní vizuální způsob, jak vytvořit a spravovat svůj projektový plán od konceptu až po finální střih.
18. Šablona časové osy kreativního projektu ClickUp
Kreativní projekty se vyvíjejí rychle a ve všech směrech. Šablona časové osy kreativního projektu ClickUp vám pomůže naplánovat každý krok produkčního procesu na flexibilní tabuli. Od předprodukce až po uvedení na trh můžete sledovat schvalování, synchronizovat plány a mít přehled o všech změnách, aniž byste něco zmeškali.
S pomocí šablon storyboardů, jako je tato, můžete:
- Pomocí zobrazení časové osy kreativního projektu můžete naplánovat harmonogramy scén, úpravy a mezifunkční úkoly v rámci celého produkčního cyklu.
- Přiřazujte úkoly s odhadovanou dobou trvání členům týmu pro lepší plánování kapacity.
- Sledujte milníky a překážky v reálném čase pomocí vnořených podúkolů a aktualizací stavu.
- Zůstaňte v kontaktu se spolupracovníky pomocí vložených komentářů a sdílených termínů.
- Zobrazte si kreativní postup od návrhu po dodání, i když se rozsah projektu mění.
- Snadno aktualizujte a přizpůsobujte svůj časový plán pomocí integrace Gantt s funkcí drag-and-drop od ClickUp.
🔑 Ideální pro: Kreativní vedoucí, producenty nebo studenty, kteří řídí vícefázové projekty, kde se správa dovolených překrývá s pracovními postupy řízenými termíny a vyžaduje jasnou viditelnost časového harmonogramu napříč týmy.
19. Šablona rozpočtu filmu ClickUp
Od předprodukčních odhadů až po závěrečné vyúčtování – každý filmový štáb potřebuje pevný rozpočet, aby projekty byly finančně zdravé. Šablona ClickUp Film Budget Template poskytuje filmařům centralizovaný způsob, jak rozdělit výdaje, sledovat stav plateb a přesouvat zdroje podle měnících se požadavků produkce.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte rozpis nákladů podle fáze produkce pomocí zobrazení nákladů podle fáze.
- Pomocí zobrazení stavu plateb můžete na jednom místě spravovat náhrady, nezaplacené pohledávky a dokončené platby.
- Zaznamenejte a vizualizujte podrobné informace o rozpočtu pro každou položku pomocí vlastních polí, jako jsou fáze filmové produkce, popis, jednotková cena, celková cena a kategorie.
- Nastavujte a aktualizujte stavy položek, jako jsou Zaplaceno, Čeká na zaplacení a K zaplacení, a zajistěte tak úplnou transparentnost.
- Pomocí ClickUp Goals nastavte a sledujte rozpočtové limity pro každou kategorii, což vám pomůže dodržet finanční omezení a vyhnout se překročení rozpočtu.
🔑 Ideální pro: Filmaře, nezávislé producenty a produkční manažery, kteří potřebují spolehlivý a jednoduchý způsob, jak spravovat výdaje, zejména ty, kteří sledují náklady napříč odděleními a rolemi, aniž by se spoléhali výhradně na Google Sheets.
🧠 Zajímavost: Ještě před vydáním knihy Ďábel nosí Pradu si společnost Fox 2000 zajistila filmová práva v rámci preventivní dohody poté, co přečetla 100 stran a nástin příběhu.
20. Šablona natáčecího plánu od Wrapbook
Šablona natáčecího plánu Wrapbook poskytuje filmařům jednoduchý rámec pro organizaci denních scén, obsazení, lokací a logistiky natáčení. Obsahuje strukturovaná pole pro čísla scén, popisy, časy natáčení (den/noc), požadavky na obsazení a poznámky k produkci, což usnadňuje koordinaci natáčení a minimalizuje zmatek na place.
Díky přehlednému designu se šablona skvěle hodí k tisku i k rychlým digitálním úpravám.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte scénář natáčení na denní plány, aby byl přehlednější.
- Přiřaďte herce a členy štábu ke konkrétním scénám a lokacím.
- Sledujte pokrok a upravujte plány podle vývoje produkce.
- Zajistěte, aby všechny podrobnosti o produkci byly dostupné na jednom místě.
- Zefektivněte komunikaci mezi odděleními pro hladší průběh natáčení.
🔑 Ideální pro: začínající filmaře nebo nezávislé producenty, kteří hledají jednoduchý způsob, jak spravovat každodenní natáčení, aniž by se ztratili v komplexních nástrojích.
21. Šablona harmonogramu natáčení v Excelu od Project Manager
Tato šablona v Excelu od ProjectManager zobrazuje podrobnosti o natáčecím dni v přehledné tabulce, takže můžete snadno zaznamenávat stav, časový harmonogram a specifika produkce každé scény. Díky sloupcům pro délku scény, lokaci, obsazení, vybavení a poznámky je to praktická volba pro malé týmy, které potřebují sledovat logistiku natáčení na první pohled, aniž by musely používat složitý plánovací software.
S touto šablonou můžete:
- Seznam všech scén, termínů natáčení a lokací v přehledné tabulce
- Přidejte vlastní sloupce pro rekvizity, kostýmy nebo poznámky.
- Filtrujte a tříděte podle obsazení, lokace nebo dne natáčení pro rychlou orientaci.
- Aktualizujte plány v reálném čase a sdílejte je s týmem.
- Stáhněte si nebo vytiskněte plány pro použití na place.
🔑 Ideální pro: nezávislé filmaře, studenty filmových škol nebo asistenty režisérů, kteří hledají jednoduchý formát ve stylu tabulky pro zaznamenání základních informací o natáčecích dnech.
22. Šablona produkčního plánu od BBC
Šablona produkčního plánu BBC je tisknutelný dokument pro plánování natáčení menších filmů a vzdělávacích pořadů. Obsahuje klíčová pole pro role členů štábu, lokace natáčení, pokyny, seznamy vybavení a profesionální natáčecí plán rozdělený do časových bloků.
Rozvržení je jednoduché, přehledné a vytvořené pro jasnost – užitečné pro ty, kteří preferují logistiku s papírem a tužkou v natáčecích dnech.
S touto šablonou můžete:
- Nastíňte celý produkční proces, včetně předprodukce, natáčení a postprodukce.
- Přiřazujte úkoly a termíny jednotlivým oddělením nebo osobám.
- Sledujte pokrok pomocí aktualizací stavu a značek milníků.
- Upravte časové osy podle potřeby, abyste splnili cíle dodání.
- Použijte jako hlavní dokument pro pravidelné produkční schůzky.
🔑 Ideální pro: Filmaře, studenty filmových škol nebo školní mediální programy, které potřebují tisknutelný plán pro malé produkce s jasným rozvržením časových úseků.
23. Šablona harmonogramu natáčení od Scribd
Šablona natáčecího plánu Scribd nabízí přehledné rozvržení ve stylu tabulky, které mapuje každý natáčecí den podle čísla scény, denní doby (den/noc), typu lokace (interiér/exteriér) a požadovaného obsazení.
Je navržen pro rychlou orientaci na place a funguje jako přehled produkčních potřeb pro několik dní. Neobsahuje žádné zbytečné detaily, pouze základní informace, které pomáhají štábu udržet si přehled.
S touto šablonou můžete:
- Zjednodušte rozpis scénáře podle scén a lokací.
- Zaznamenejte časy natáčení, úkoly herců a speciální poznámky.
- Sledujte dokončené scény a aktualizujte plány za běhu.
- Plány můžete sdílet digitálně nebo vytisknout pro použití na place.
🔑 Ideální pro: Asistenty režiséra nebo produkční manažery, kteří hledají jednoduchý dokument pro plánování vícedenních natáčení s minimálními formátovacími nároky.
24. Šablona profesionálního call sheetu od Set Hero
Natáčení bude probíhat jako na drátkách díky šabloně profesionálního call sheetu od Set Hero. Díky přehledným polím pro časy natáčení, lokace, počasí a rozpis obsazení budou všichni v obraze. Rozložení ve stylu schránky se snadno aktualizuje a sdílí, takže každý vedoucí oddělení přesně ví, kde a kdy má být.
S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte call sheet pro každý natáčecí den s automatizovanými podrobnostmi o scénách a štábu.
- Uveďte informace o počasí, parkování a nouzových situacích pro každou lokaci.
- Rozesílejte call sheet e-mailem nebo mobilem a získejte k nim okamžitý přístup.
- Sledujte potvrzení a odpovědi od herců a štábu.
- Udržujte profesionální standard komunikace na place.
🔑 Ideální pro: Produkční týmy koordinující složité natáčecí dny, zejména ty, které pracují s větším počtem herců a štábu a vyžadují přísné řízení času a lokací.
25. Šablona harmonogramu natáčení videa od Reflection Software
Šablona harmonogramu natáčení videa od společnosti Reflection Software je barevně označená šablona, která zjednodušuje logistiku natáčecího dne díky sloupcům pro časy nástupu, jména herců, pokyny k oblečení a podrobnosti scénáře. Je vytvořena pro přehlednost, takže herci a štáb přesně vědí, kdy se mají dostavit, co si obléct a co budou natáčet.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si natáčecí dny, lokace a potřebné vybavení.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a sledujte jejich plnění.
- Aktualizujte plány podle změn v produkčních požadavcích.
- Soustřeďte všechny informace o natáčení na jednom místě pro snadný přístup.
- Zlepšete koordinaci mezi kreativním, technickým a produkčním týmem.
🔑 Ideální pro: Produkční týmy natáčející školicí videa, rozhovory nebo firemní videa, které vyžadují jednotný styl oblečení a jasné obsazení v napjatém časovém harmonogramu.
Zajistěte hladký průběh produkce od scénáře po promítání s ClickUp.
Natáčení filmů málokdy probíhá na autopilota. Vše se může rychle zvrtnout kvůli posunům natáčecích dnů, změnám scénářů a roztříštěným informacím od štábu. Právě v tom vám pomůže ClickUp – ne jako další nástroj pro správu, ale jako jediné místo, kde můžete spravovat vše.
Ať už plánujete několikadenní natáčení, sledujete rozpočet nebo koordinujete postprodukční úpravy, šablony ClickUp nabízejí více než jen základní plánování.
Kombinují pokročilé funkce pro správu projektů s flexibilními formáty, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a bílé tabule, které se přizpůsobí vašemu produkčnímu workflow. A díky kalendáři AI ClickUp můžete zefektivnit plánování, dodržovat termíny a udržet svůj film na správné cestě od předprodukce až po postprodukci.
Zaregistrujte se na ClickUp a zajistěte si přehlednou, kontrolovanou a kreativně dokonalou produkci.