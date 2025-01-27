10 nejlepších softwarů pro správu směn v roce 2025

Manažeři, vím, s čím se potýkáte. ?
Řízení globálního týmu, který pracuje na dálku, není snadný úkol, stejně jako řízení týmu pracujícího z kanceláře s mezifunkčními povinnostmi.
Ale víte co? Software pro správu směn mi pokaždé přišel na pomoc. Vyzkoušel jsem různé nástroje tohoto typu a používal je po značnou část své kariéry. ?
Jsem tu, abych vám pomohl vybrat nejlepší software pro plánování směn zaměstnanců na základě vašich konkrétních požadavků. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu směn?
Upřímně řečeno, na začátku své kariéry manažera jsem při hledání nejlepšího softwaru pro správu směn udělal řadu chyb. Abyste se vyvarovali stejných chyb, před výběrem požadovaného softwaru zvažte následující důležité aspekty:
- Snadné použití: Chcete si zjednodušit život při plánování směn, proto je to moje hlavní kritérium při výběru softwaru pro plánování směn zaměstnanců. Software musí být uživatelsky přívětivý s intuitivním rozhraním, které minimalizuje náročnost učení pro všechny členy týmu. Pokud navíc řídíte podnikání na cestách, musí být váš software pro plánování směn kompatibilní s mobilními telefony.
- Plánování: Automatické plánování je další funkce, která vám ušetří čas. Měli byste se rozhodnout pro aplikaci pro plánování zaměstnanců, která dokáže automaticky plánovat směny na základě předem definovaných pravidel, dostupnosti zaměstnanců a jejich preferencí.
- Sledování času: Nástroj pro sledování času je nezbytný, pokud váš projekt zahrnuje hodinové sazby. Váš preferovaný software pro plánování směn musí mít integrované funkce časomíry, aby členové týmu mohli rychle zaznamenávat čas příchodu a odchodu. Skvělým doplňkem by byla automatická upozornění na přesčasy při sledování a výpočtu přesčasových hodin.
- Soulad s předpisy: Výběr nástroje, který zajistí soulad s pracovními zákony a firemními politikami, vám ušetří spoustu času, který byste jinak strávili řešením zbytečných právních problémů.
- Komunikace: Ujistěte se, že váš preferovaný nástroj disponuje automatickými oznámeními o změnách, nadcházejících směnách a dalších aktualizacích. Měl by také mít integrované funkce pro zasílání zpráv, které umožňují plynulou komunikaci mezi zaměstnanci a manažery.
- Integrace: Hladká integrace s mzdovými systémy a kompatibilita se stávajícími systémy HR pro synchronizaci a správu dat je užitečná funkce, která minimalizuje náklady na integraci.
- Cena: V neposlední řadě si ověřte ceny a získejte rozumné, transparentní a přizpůsobené ceny na základě velikosti vašeho týmu bez skrytých poplatků.
10 nejlepších softwarů pro správu směn, které můžete použít
Jako někdo, kdo v průběhu let vyzkoušel a otestoval několik softwarů pro správu směn a plánování zaměstnanců, bych vám rád představil 10 nejlepších softwarů pro plánování směn, které usnadní spolupráci vašeho týmu a procesy plánování.
1. ClickUp: Nejlepší pro plánování směn a řízení lidských zdrojů
ClickUp může být vaším jediným řešením pro správu směn. Řeší nejnaléhavější problém spojený se správou směn: odstranění vizuálního nepořádku z vašeho kalendáře plánování zdrojů.
Předem připravené šablony tohoto nástroje vám umožňují vizualizovat rozvrhy zaměstnanců, přiřazovat úkoly ke konkrétním směnám a snadno sledovat žádosti o volno – vše na jednom místě. Díky tomu jsou všichni informováni a je zajištěn hladký chod provozu.
Díky integrované funkci sledování času mohou zaměstnanci snadno zaznamenávat své odpracované hodiny, což zjednodušuje výpočet mezd a evidenci pracovní doby. Můžete také nastavit oznámení a připomenutí, aby byli všichni informováni o nadcházejících směnách nebo změnách v rozvrhu.
ClickUp také podporuje spolupráci pomocí funkcí pro přidávání komentářů a zmínek, jako je Chat View, které usnadňují komunikaci o změnách směn nebo jiných důležitých informacích. ClickUp se navíc integruje s různými dalšími nástroji, což vám umožňuje synchronizovat rozvrhy směn s kalendáři a jinými systémy pro správu a zajistit tak skutečně jednotný zážitek.
Šablony pracovních rozvrhů skutečně spojují to nejlepší z ClickUp, aby vám usnadnily správu směn. Například se šablonou ClickUp Shift Schedule Template můžete:
- Organizujte směny a úkoly pomocí poutavého vizuálního rozhraní.
- Pomocí funkce drag-and-drop můžete provádět libovolné změny v rozvrhu směn.
- Přizpůsobte si předpisy a pole pomocí šablony podle svých potřeb.
ClickUp je také robustní platforma pro správu lidských zdrojů typu „vše v jednom“, která nabízí řadu funkcí přizpůsobených pro zlepšení náboru, zapracování, rozvoje talentů a požadavků na správu zaměstnanců. A to nejlepší? Svůj systém lidských zdrojů si můžete přizpůsobit podle svých potřeb pomocí funkcí, jako jsou vlastní stavy a vlastní zobrazení.
Pokud máte málo času, použijte hotové šablony pro oblast lidských zdrojů a přizpůsobte je podle svých preferencí. ClickUp má knihovnu šablon pro oblast lidských zdrojů, které se týkají zaškolování nových zaměstnanců, hodnocení výkonu, náboru, požadavků týmů, příruček pro zaměstnance, firemních procesů a dalších témat.
Šablony ClickUp pro zlepšení vašich operací při plánování směn
Řízení času: Zvyšte produktivitu svého týmu pomocí šablon pro řízení času, jako je šablona ClickUp Employee Schedule Template. Tuto šablonu můžete použít k vizuálnímu plánování týdenních směn svých zaměstnanců, výpočtu hodin a mzdových nákladů. Šablona vám také umožňuje stanovovat priority úkolů a sledovat žádosti zaměstnanců o volno.
Požadavky týmu: Sdílejte požadavky, zpětnou vazbu a nápady na jednom místě pomocí šablony ClickUp Team Requests Template. Můžete ušetřit čas tím, že poskytnete jasnou strukturu pro žádosti o zdroje a služby. To pomáhá vašemu týmu komunikovat efektivněji a snižuje zpoždění projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kalendářový náhled : Umožňuje snadno plánovat a vizualizovat směny. Úkoly můžete přetahovat na různá data a časy, což usnadňuje úpravy plánů podle potřeby.
- Opakující se úkoly: Nastavte opakující se úkoly pro pravidelné směny a zajistěte, aby byly automaticky vytvářeny bez nutnosti ručního zadávání pokaždé.
- Sledování času: Pomocí funkce sledování času můžete sledovat odpracované hodiny každého člena týmu. To je užitečné pro výpočet mezd a zajištění adekvátního pokrytí směn.
- Vlastní pole: Přidejte k úkolům vlastní pole, abyste mohli uvést konkrétní podrobnosti o směnách, jako je místo, role a případné zvláštní pokyny.
- ClickUp Automations : Automatizujte rutinní úkoly, jako je informování členů týmu o jejich nadcházejících směnách nebo připomínání jim, aby se přihlásili/odhlásili.
- ClickUp Dashboards : Vytvářejte dashboardy, abyste získali přehled o pokrytí směn, sledovali docházku a monitorovali klíčové metriky související se správou směn.
- Závislosti úkolů : Pomocí závislostí úkolů zajistíte, že směny budou pokryty ve správném pořadí a že nebudou vynechány žádné důležité úkoly.
- Mobilní aplikace: Mobilní aplikace ClickUp umožňuje členům týmu kontrolovat své rozvrhy, zaznamenávat příchody a odchody a přijímat oznámení, ať jsou kdekoli.
Omezení ClickUp
- Velký výběr šablon může být zpočátku matoucí, protože pochopení jejich použití vyžaduje určitý čas.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený: Nejlepší pro malé týmy; 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Nejlepší pro středně velké týmy; 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $/měsíc na uživatele pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. WhenToWork: Nejlepší pro plánování rozvrhů zaměstnanců
WhenToWork je jedním z nejjednodušších nástrojů pro plánování času vašeho týmu. Usnadňuje proces přidělování úkolů díky plánování jedním kliknutím. Vaši zaměstnanci získají přehledný náhled na své rozvrhy, což jim umožní žádat o volno a rychle si vyměňovat směny.
WhenToWork je skvělý pro budování odpovědnosti týmu, protože při vytváření směn automaticky odesílá e-maily. To pomáhá mým zaměstnancům zůstat v obraze.
Nejlepší funkce WhenToWork
- Automatické vyplňování časových plánů pomocí rozhraní drag-and-drop
- Sledujte, kdo potvrdil nebo si prohlédl svůj nejnovější rozvrh.
- Exportujte týdenní informace o směnách, včetně jména zaměstnance, pozice, časů směn a placených hodin za směnu.
- Sledujte směny pro více lokalit a oddělení na jednom místě.
Omezení WhenToWork
- Jeho mobilní aplikace není uživatelsky přívětivá.
- Nenabízí hladkou integraci s programy pro výpočet mezd.
Ceny WhenToWork (až 10 zaměstnanců)
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- 1 měsíc: 40 $
- 3 měsíce: 105 $
- 6 měsíců: 172 $
- 1 rok: 288 $
Hodnocení a recenze WhenToWork
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Nejste zcela spokojeni s WhenToWork? Podívejte se na alternativy k WhenToWork !
3. TimeClock 365: Nejlepší pro sledování času
TimeClock 365 je cloudový systém pro správu zaměstnanců, určený především pro Microsoft Teams. Umožňuje vašim zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody přímo v prostředí Microsoft Teams, což usnadňuje plynulé řízení času bez přepínání mezi různými aplikacemi.
Můžete sledovat dovolené, nemocenské a dny práce na dálku svých zaměstnanců a podle toho plánovat směny. Pokud máte tým v kanceláři, můžete pomocí funkce přístupu ke dveřím sledovat, kdy zaměstnanci nastupují do směny a kdy ji končí.
Nejlepší funkce TimeClock 365
- Spravujte docházku svých zaměstnanců, pracovní výkazy, dovolené, přístup do budovy, schvalování, výdaje a další, aby byli více zodpovědní za svůj čas a povinnosti.
- Získejte podrobné zprávy o tom, na jakých úkolech zaměstnanci během svých směn pracují, pomocí rozšíření TimeClock 365 pro Google Chrome.
- Sledujte živou polohu zaměstnanců a získejte aktuální informace o tom, kdy nastupují a končí směny.
Omezení TimeClock 365
- Služby zákaznické podpory mohou být v případě potřeby velmi obtížné.
- Někteří uživatelé považují za náročné stahovat přesné měsíční zprávy, pokud nastavení není správně definováno.
Ceny TimeClock 365
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Essential: 3 $ za uživatele za měsíc (minimální počet 5 licencí)
- Standard: 5 USD za uživatele a měsíc (minimální počet 5 licencí)
- Pro: 11 USD za uživatele a měsíc (minimální počet 5 licencí)
- Premium: 13 USD za uživatele a měsíc (minimální počet 5 licencí)
Hodnocení a recenze TimeClock 365
- G2: 4,7/5 (12 recenzí)
- Capterra: 4/5 (28 recenzí)
Tip od profesionálů: Vyřešte své potíže se správou časových rozvrhů pomocí užitečných tipů z kanceláře našeho PMO!
4. Zoho People: Nejlepší pro správu zaměstnanců
Zoho People je robustní software pro správu zaměstnanců, který řeší problémy od náboru a zaškolování až po správu docházky a výkonnost zaměstnanců.
Můžete jej snadno použít jako aplikaci pro plánování pracovních směn, sledování pracovní doby zaměstnanců a dodržování předpisů pro zaměstnance s pevným platem a hodinové smluvní pracovníky na základě jejich směn.
Poskytuje kompletní přehled o dostupnosti pracovníků v různých lokalitách a provozech. Vaši zaměstnanci navíc mohou pomocí aplikace Zoho snadno vyměňovat směny a hlásit se na ně.
Nejlepší funkce Zoho People
- Plánujte směny snadno pomocí funkce drag-and-drop a kopírujte předchozí rozvrhy směn, abyste ušetřili čas.
- Sledujte vzdálené přihlášení zaměstnanců z pracovišť pomocí GPS tagování a geo-fencingu.
- Získejte aktuální informace o denní docházce a pracovní době v aplikaci Zoho People.
- Komunikujte se členy svého týmu efektivně pomocí integrovaného messengeru a kanálu pro oznámení.
Omezení Zoho People
- Zrušení nesprávných požadavků může být obtížné.
- Zákaznický servis může potřebovat více času na vyřešení i těch nejmenších dotazů.
Ceny Zoho People
- Zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze
- Essential HR: 0,83 USD za zaměstnance za měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 1,66 $ za zaměstnance za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 2,5 $ za zaměstnance za měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: 4,16 USD za zaměstnance za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. Gusto: Nejlepší software pro zpracování mezd
Gusto je komplexní software pro správu lidských zdrojů. Nemá však zabudovaný systém pro plánování směn zaměstnanců.
Můžete integrovat software pro plánování směn zaměstnanců, jako je Workforce a 7Shifts, do Gusto a synchronizovat je s jeho efektivním řešením pro správu mezd. To vám pomůže spravovat vaše požadavky na pracovní sílu a zabránit přesčasům a nedostatku zaměstnanců.
Funkce sledování času a odhadu mzdových nákladů v Gusto se také hodí při výpočtu odpracovaných hodin na směnu. Tyto údaje se automaticky synchronizují s Gusto, což zefektivňuje zpracování mezd.
Nejlepší funkce Gusto
- Automatizujte a prosazujte pravidla a zásady správy směn.
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny a žádat o volno v reálném čase.
- Gusto lze snadno integrovat s dalšími aplikacemi pro plánování pracovníků, jako jsou Workforce, 7Shifts, Upserve a Workyard.
- Snadno zaznamenávejte a ověřujte pracovní dobu zaměstnanců a synchronizujte ji s výplatní listinou, abyste zajistili soulad se zákonem Fair Labor Standards Act (FLSA).
Omezení Gusto
- Funkce sledování času by mohla být podrobnější.
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou omezené.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $ měsíčně plus 6 $ měsíčně na osobu
- Plus: 60 $ měsíčně plus 9 $ měsíčně za osobu
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,56 (více než 3 500 recenzí)
6. Shiftboard: Nejlepší pro řízení hodinové pracovní síly
Shiftboard je vizuální software pro plánování směn zaměstnanců, který vám pomůže vytvořit spravedlivý, transparentní a flexibilní rozvrh pro všechny pracovníky. Můžete automatizovat zveřejňování rozvrhů směn, sledování dostupnosti zaměstnanců a komunikaci ohledně změn směn.
Využívá pokročilé algoritmy k optimalizaci rozvrhů na základě faktorů, jako je dostupnost zaměstnanců, jejich dovednosti, požadavky na dodržování předpisů a mzdové náklady, čímž zajišťuje efektivní a spravedlivé řízení pracovní síly.
Nejlepší funkce Shiftboardu
- Získejte důležité informace, které vám pomohou identifikovat mezery a zajistit optimální pokrytí směn.
- Umožněte zaměstnancům vzájemně si vyměňovat směny pomocí integrované funkce Tradeboard.
- Řiďte v reálném čase náhlé výpadky směn nebo nárůsty poptávky po pracovní síle.
Omezení Shiftboardu
- Navigace v softwaru pro plánování zaměstnanců může být pro vás náročná.
- Přehled rozvrhu neposkytuje mnoho informací o rozvrhu týmu.
Ceny Shiftboard
Shiftboard nabízí dva tarify, Enterprise a Enterprise Plus, s individuálními cenami.
Hodnocení a recenze Shiftboard:
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Sling: Nejlepší pro optimalizaci mzdových nákladů
Zvažte Sling, pokud máte v úmyslu kontrolovat mzdové náklady při zaměstnávání a plánování směn. Obsahuje několik působivých nástrojů, jako jsou kalkulačky mzdových nákladů a kalkulačky přesčasů, které slouží ke správě nákladů na zaměstnance. Také dostáváte upozornění, když váš plán překročí váš rozpočet na mzdy , takže můžete naplánovat přesně správné množství práce.
Mě zaujal jeho integrovaný komunikační nástroj. Umožňuje manažerům a zaměstnancům koordinovat, chatovat a sdílet aktualizace přímo v rámci platformy pro plánování, což snižuje potřebu samostatných aplikací pro zasílání zpráv.
Nejlepší funkce Sling
- Efektivně koordinujte práci svého týmu pomocí integrovaného komunikačního nástroje.
- Kontrolujte mzdové náklady pomocí kalkulačky nákladů při přidělování práce svým zaměstnancům.
- Sledujte tržby z prodeje v porovnání s náklady na pracovní sílu a zároveň si prohlížejte historické a předpokládané tržby z prodeje.
Omezení Sling
- Má omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Sling
- Zdarma s omezenými funkcemi
- Premium: 1,70 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 3,40 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Sling
- G2: 4,4/5 (88 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (150 recenzí)
8. Workfeed: Nejlepší aplikace pro automatické plánování
Díky funkci automatického přiřazování v Workfeed můžete ušetřit spoustu času při přiřazování úkolů členům svého týmu. Využijte jejich AI k přiřazení svého týmu k volným směnám na základě dostupnosti, pracovní doby, dovedností a předpisů.
Pomocí aplikace Workfeed pro plánování můžete také nahlédnout do týdenních pracovních hodin každého člena týmu a zjistit, kolik hodin musí každý pracovat. Tento nástroj má funkci výměny směn v reálném čase, která zaměstnancům umožňuje snadno vyměnit, zrušit nebo převzít směny přímo v aplikaci, což zvyšuje flexibilitu na pracovišti a snižuje konflikty v plánování.
Nejlepší funkce Workfeed
- Přiřazujte úkoly kolegům podle jejich pracovních rolí, dostupnosti, pracovní doby a předpisů pouhým jedním kliknutím pomocí funkce automatického plánování.
- Sledujte plnění týdenního rozvrhu každého člena týmu.
- Ukládejte rozvrhy jako šablony, abyste je mohli znovu použít.
- Zanechte poznámky ke konkrétním směnám, aby byli vaši zaměstnanci vždy informováni.
Omezení pracovního toku
- Někteří uživatelé nemusí mít rádi funkci zasílání zpráv, protože ukončení chatu je složité.
Ceny Workfeed
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 2 $ za uživatele za měsíc
- Výhoda: 3 $ za uživatele za měsíc
- Pro +: 5 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Workfeed
- G2: 4,8/5 (28 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (8 recenzí)
9. Planday: Nejlepší pro podniky založené na směnách
Planday lze použít pro správu zaměstnanců, sledování času a plánování napříč odvětvími a velikostmi podniků. Tyto nástroje vám umožní rychle zkontrolovat ROTA a ušetřit čas odstraněním zbytečných úkolů a zlepšením přístupu k plánům.
Tento nástroj můžete použít k vytvoření nepřidělených směn a umožnit zaměstnancům, aby se přihlásili na konkrétní směny podle svých preferencí. To umožňuje větší flexibilitu při přidělování směn a dává vašim zaměstnancům větší autonomii.
Jeho funkce prognózy mzdových nákladů vám poskytne v reálném čase přehled o mzdových nákladech v porovnání s příjmy. Můžete optimalizovat počet zaměstnanců a přijímat rozhodnutí na základě dat, abyste zvýšili ziskovost.
Nejlepší funkce Planday
- Přiřaďte zaměstnancům konkrétní dovednosti a nechte je převzít úkoly, ve kterých vynikají.
- Přizpůsobte Planday podle firemních zásad a zajistěte dodržování předpisů při přidělování úkolů nebo schvalování dovolených.
- Chraňte data zaměstnanců sdílením omezeného přístupu se zaměstnanci.
- Spravujte nahromaděné dovolené, školení nebo sick days zaměstnanců na jednom místě.
Omezení Planday
- Na začátku se to může zdát příliš komplikované.
Ceny Planday
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 2,99 $ za uživatele a měsíc
- Plus: 4,99 $ za uživatele za měsíc (minimálně 10 uživatelů)
- Výhoda: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planday
- G2: 4,5/5 (86 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (55 recenzí)
10. Homebase: Nejlepší pro malé podniky
Homebase je aplikace pro plánování zaměstnanců, která udržuje váš tým na správné cestě a informuje ho o nadcházejících úkolech. Je ideální pro malé a střední podniky s hodinově placenými zaměstnanci, jako jsou restaurace nebo maloobchodní prodejny.
HomeBase vám také umožňuje snadno sledovat dostupnost vašeho týmu a žádosti o volno, zaměňovat směny a vyhýbat se konfliktům při optimálním využití zdrojů. Můžete také přidávat poznámky nebo připomenutí, abyste sdělili důležité pokyny k úkolu.
Na Homebase se mi nejvíce líbí, že zasílá oznámení, kdykoli se zaměstnanec opozdí na směnu nebo pracuje přesčas. To mi pomáhá odpovídajícím způsobem řídit mzdové náklady.
Nejlepší funkce Homebase
- Aktualizujte plány a okamžitě informujte svůj tým prostřednictvím SMS, e-mailu a aplikace Homebase s personalizovanými informacemi, pokud je to nutné.
- Posílejte svému týmu automatické textové připomenutí o nadcházejících směnách.
- Sledujte, optimalizujte a upravujte plány v souladu s prognózami prodeje nebo cíli v oblasti pracovní síly.
- Zveřejňujte volné směny, aby je mohli pokrýt dostupní zaměstnanci.
Omezení Homebase
- Chybí kalendářový náhled, který by umožňoval přehled o celé společnosti.
- Aplikace nepodporuje hladkou integraci s jinými aplikacemi pro mzdy a plánování.
Ceny Homebase
- Zdarma: Pro jednu lokalitu s maximálně 20 zaměstnanci
- Základní funkce: 20 $ za lokalitu za měsíc (neomezený počet zaměstnanců)
- Plus: 48 $ za lokalitu za měsíc (neomezený počet zaměstnanců)
- All-in-one: 80 $ za lokalitu za měsíc (neomezený počet zaměstnanců)
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
Zajistěte nejlepší plánování zaměstnanců s ClickUp
Tím končí moje zkušenosti s aplikacemi pro plánování směn zaměstnanců. Díky tolika doporučením a jejich konkrétním případům použití si nyní můžete vybrat nástroj, který vám pomůže lépe spravovat vaše směnné plány.
Cílem používání nástroje pro plánování je usnadnit vám život. Čím více automatizace, šablon a funkcí pro přizpůsobení, tím lépe pro vás. ClickUp vám s tím vším a ještě více pomůže zajistit, abyste si udrželi dostatečné pokrytí a vyhnuli se překročení rozpočtu nebo konfliktům v plánování.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zefektivněte plánování směn svých zaměstnanců!